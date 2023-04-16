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Уязвимость в ядре Linux 6.2, позволяющая обойти защиту от атак Spectre v2

16.04.2023 08:18

В ядре Linux 6.2 выявлена уязвимость (CVE-2023-1998), приводящая к отключению защиты от атак класса Spectre v2, позволяющих получить доступ к памяти других процессов, выполняемых в разных потоках SMT или Hyper Threading, но на одном физическом ядре процессора. Уязвимость, среди прочего, может использоваться для организации утечки данных между виртуальными машинами в облачных системах. Проблема затрагивает только ядро Linux 6.2 и вызвана некорректной реализацией оптимизаций, призванных снизить значительные накладные расходы при применении защиты от Spectre v2. Уязвимость устранена в экспериментальной ветке ядра Linux 6.3.

В пространстве пользователя для защиты от атак класса Spectre процессы могут выборочно отключать спекулятивное выполнение инструкций при помощи prctl PR_SET_SPECULATION_CTRL или использовать фильтрацию системных вызовов на базе механизма seccomp. По данным выявившую проблему исследователей некорректная оптимизация в ядре 6.2 оставила без должной защиты виртуальные машины как минимум одного крупного облачного провайдера, несмотря на включение режима блокирования атак spectre-BTI через prctl. Уязвимость также проявляется и на обычных серверах с ядром 6.2, при загрузке которых используется настройка "spectre_v2=ibrs".

Суть уязвимости в том, что при выборе режимов защиты IBRS или eIBRS внесённые оптимизации отключали применение механизма STIBP (Single Thread Indirect Branch Predictors), необходимого для блокирования утечек при применении технологии одновременной многопоточности (SMT или Hyper-Threading). При этом защиту от утечки между потоками обеспечивает только режим eIBRS, но не режим IBRS, так как при нём бит IBRS, обеспечивающий защиту от утечек между логическим ядрами, из соображений производительности очищается при возвращении управления в пространство пользователя, что делает потоки в пространстве пользователя не защищёнными от атак класса Spectre v2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Серьёзное снижение производительности ядра 5.19, вызванное защитой от атаки Retbleed
  3. OpenNews: Retbleed - новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel и AMD
  4. OpenNews: BHI - новая уязвимость класса Spectre в процессорах Intel и ARM
  5. OpenNews: Новый вариант атаки Foreshadow, затрагивающий процессоры Intel, AMD, ARM и IBM
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58981-kernel
Ключевые слова: kernel, spectre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 08:42, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А с замедлениями как?

    https://www.tomshardware.com/news/intel-cpus-performance-hit-spectre-v2-migita

     
  • 1.2, An (??), 08:43, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    С замедлениями всё в порядке.  
     
  • 1.9, AlexCr4ckPentest (ok), 09:16, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А есть реальные случаи использования этой вашей spectre v2 не в лабораторных условиях?
    Иначе - зачем мне включать защиту, которая еще и производительность режет
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:26, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если данные на твоем компе ценны только для соседа-сприткидди и майора, то незачем.
    А если там фин.информация, разработки, пользовательская инфа - то тебе дешевле докупить еще один сервак, чем терпеть убытки от взлома. Просто экономически.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:29, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подчеркну - физический сервак у себя в собственном дейтацентре.
     
  • 2.14, nagual (ok), 09:55, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нету и никогда не было. Это чисто маркетинговый ход, в прошлом его использовали чтоб замедлить процессоры AMD, теперь вот им linux не понравился.
     
  • 2.19, пох. (?), 10:25, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть реальные случаи использования этой вашей spectre v2 не в лабораторных условиях?

    так проблема-то в том что реальный случай никаких следов не оставит - а данные уплывут неизвестным васянам.

    Маловероятно, но все же риски есть.

    И да, ты не гугль, решение с просто-купить-еще-один-сервер гораздо более оптимально для простых смертных.

     
     
  • 3.22, AlexCr4ckPentest (ok), 10:37, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > так проблема-то в том что реальный случай никаких следов не оставит - а данные уплывут неизвестным васянам.

    Для этой атаки (поправьте, если неправ), нужно загрузить специально подготовленный модуль ядра
    Без root это никак не сделать - очевидно
    То есть для того, чтобы получить root-доступ, нужно получить root-доступ
    Из чего вывод - уязвимость попросту не воспроизводима, если система настроена должным образом

    А если сюда добавить фильтрацию трафика через firewall, то такая атака вообще не имеет смысла, ибо он просто не пропустит исходящий трафик на нерабочих портах

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:19, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для классической атаки спектр до всяких заглатываний было достаточно простого браузера с джаваскиптом.
     
  • 3.30, Tron is Whistling (?), 11:52, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следов не оставит? Там CPU load под сотню будет месяц в реальных условиях, чтобы 1.5 байта утащить.
     
     
  • 4.35, пох. (?), 12:51, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну стоит какой-то хост в клауде или у тебя даже в серверной стойке... жужжит. Ну хз - наверное ему так положено.

    Ты вот правда полезешь разбираться, или махнешь рукой и решишь что если владельцу не хватает мощности - пусть сам к тебе обращается?


     
  • 2.21, soarin (ok), 10:33, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть реальные случаи использования этой вашей spectre v2 не в лабораторных условиях? Иначе - зачем мне

    А ты кто?
    На локахосте действительно сомнительно.
    Для всяких там VPS — горячая тема.

     
     
  • 3.23, soarin (ok), 10:38, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на локалхосте

    Хотя, я забыл про браузеры.

     
  • 2.26, анон (?), 11:00, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Киберкатлета не ставит патчи на -40%.
    > Киберкатлета заходит на сайт.
    > Сайт за минуту получает администратора.
    > Готовые сайты есть на гитхабах.
     
     
  • 3.37, пох. (?), 12:52, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хороший у тебя компьютер... А у меня за минуту даже сайт не отрисовывается до конца.

     
  • 2.39, chlen22sm (?), 12:58, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нету. Я вообще всегда отключаю все обновления и митигейшены и предпочитаю использовать старые версии по которые имеют нужный мне функционал, без обновления ради обновлений. Это одна из причин почему я себя чувствую комфортно на пентиум 4 в современном интернете.
     

  • 1.12, Аноним (11), 09:31, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >оставила без должной защиты виртуальные машины как минимум одного крупного облачного провайдера

    А обнаружили как? У облачного хостера специалисты по микроархитектуре? Или облачного хостера ломанули, и обнаружили по результатам расследования?

     
     
  • 2.16, dullish (ok), 09:58, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я слегка подофигел уже от того, что у "облачного провайдера", по умолчанию, настолько свежее ядро.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:17, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > у "облачного провайдера", по умолчанию, настолько свежее ядро

    как в не свежем использовать раст, AWS любит раст

     
  • 2.18, пох. (?), 10:22, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чувак, облачные хостеры - это например амазон и гугль, а не только мэйлрушечка. Да, у них есть специалисты по микроархитектуре тоже.

    Скорее всего где-нибудь в gcp и вылезло. И да, там вполне может быть ядро только что из под компилятора даже еще не релизнутое - ровно ради патчей дающих +0.3% производительности. Не удивлюсь если окажется что это их же собственные патчи и были - и сами же и заметили, всего через неделю.

     

  • 1.24, Tron is Whistling (?), 10:54, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пора ли уже выкинуть все эти затычки? Всё равно возможности реальной эксплуатации этого самого за пределами лабораторных условий не существует.
     
     
  • 2.25, soarin (ok), 10:58, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Явно все затычки высовывать не стоит

    https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-shares-spectre-poc-targe

     
     
  • 3.29, Tron is Whistling (?), 11:50, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не работает этот пох в реальных условиях. Малейшая сторонняя нагрузка на систему - и всё.
    И даже если таковой нет - всё равно надо прилично помучаться, для реального хака непригодно.
     
  • 3.31, Tron is Whistling (?), 11:53, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гораздо проще заслать "confirm your mail account immediately" - юзер сам пароль сольёт, чем в общем ныне спамеры и занимаются.
     
     
  • 4.40, chlen22sm (?), 13:02, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одним емейлом и паролем сегодня мало что можно взломать. Почти все важные сервисы завязаны на двухфскторку, а на некоторых даже емейл не используется как рудимент прошлого. Я вот на свою почту не заходил лет 5 наверное.
     

  • 1.28, Аноним (27), 11:22, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше 10 лет назад нам преподаватель в инсте рассказывал про возможные проблемы с безопасностью из-за конкурентного выполнения в процессоре. Без подробностей, но мы думали что он просто паникует лишнего, а потом всё вон оно как вышло.  
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:08, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    side-channel-attack стары как и сами компьютеры
     
     
  • 3.33, Аноним (10), 12:49, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут проблема не с самими side-channel-attack, а с инженерным подходом - "мы будем срезать все углы, добавлять стремные оптимизации и хоть удавимся, но любой ценой добъемся +5% в след. поколении, потому что манагер поставил такую цель"
     

  • 1.34, Неуклюжий танцор (?), 12:49, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема в архитектуре процессоров и системе команд. И как показывает опыт, проблему нужно устранять убирая причину, а не обматыванием скотчем.
     
     
  • 2.38, пох. (?), 12:54, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как показывает опыт - обратно в каменный век никто не собирается. Поэтому "убрать причину" не представляется возможным.

     

  • 1.36, Аноним (36), 12:51, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Первое что всегда делаю после установки, так это mitigations=off.
     

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