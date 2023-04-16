Уязвимость в ядре Linux 6.2, позволяющая обойти защиту от атак Spectre v2

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|1.9, AlexCr4ckPentest (ok), 09:16, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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А есть реальные случаи использования этой вашей spectre v2 не в лабораторных условиях?
Иначе - зачем мне включать защиту, которая еще и производительность режет
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|2.10, Аноним (10), 09:26, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если данные на твоем компе ценны только для соседа-сприткидди и майора, то незачем.
А если там фин.информация, разработки, пользовательская инфа - то тебе дешевле докупить еще один сервак, чем терпеть убытки от взлома. Просто экономически.
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|3.11, Аноним (11), 09:29, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подчеркну - физический сервак у себя в собственном дейтацентре.
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|2.14, nagual (ok), 09:55, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нету и никогда не было. Это чисто маркетинговый ход, в прошлом его использовали чтоб замедлить процессоры AMD, теперь вот им linux не понравился.
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|2.19, пох. (?), 10:25, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А есть реальные случаи использования этой вашей spectre v2 не в лабораторных условиях?
так проблема-то в том что реальный случай никаких следов не оставит - а данные уплывут неизвестным васянам.
Маловероятно, но все же риски есть.
И да, ты не гугль, решение с просто-купить-еще-один-сервер гораздо более оптимально для простых смертных.
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|3.22, AlexCr4ckPentest (ok), 10:37, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> так проблема-то в том что реальный случай никаких следов не оставит - а данные уплывут неизвестным васянам.
Для этой атаки (поправьте, если неправ), нужно загрузить специально подготовленный модуль ядра
Без root это никак не сделать - очевидно
То есть для того, чтобы получить root-доступ, нужно получить root-доступ
Из чего вывод - уязвимость попросту не воспроизводима, если система настроена должным образом
А если сюда добавить фильтрацию трафика через firewall, то такая атака вообще не имеет смысла, ибо он просто не пропустит исходящий трафик на нерабочих портах
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|4.27, Аноним (27), 11:19, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для классической атаки спектр до всяких заглатываний было достаточно простого браузера с джаваскиптом.
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|4.35, пох. (?), 12:51, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну стоит какой-то хост в клауде или у тебя даже в серверной стойке... жужжит. Ну хз - наверное ему так положено.
Ты вот правда полезешь разбираться, или махнешь рукой и решишь что если владельцу не хватает мощности - пусть сам к тебе обращается?
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|2.21, soarin (ok), 10:33, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А есть реальные случаи использования этой вашей spectre v2 не в лабораторных условиях? Иначе - зачем мне
А ты кто?
На локахосте действительно сомнительно.
Для всяких там VPS — горячая тема.
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|2.26, анон (?), 11:00, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Киберкатлета не ставит патчи на -40%.
> Киберкатлета заходит на сайт.
> Сайт за минуту получает администратора.
> Готовые сайты есть на гитхабах.
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|3.37, пох. (?), 12:52, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хороший у тебя компьютер... А у меня за минуту даже сайт не отрисовывается до конца.
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|2.39, chlen22sm (?), 12:58, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нету. Я вообще всегда отключаю все обновления и митигейшены и предпочитаю использовать старые версии по которые имеют нужный мне функционал, без обновления ради обновлений. Это одна из причин почему я себя чувствую комфортно на пентиум 4 в современном интернете.
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|1.12, Аноним (11), 09:31, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>оставила без должной защиты виртуальные машины как минимум одного крупного облачного провайдера
А обнаружили как? У облачного хостера специалисты по микроархитектуре? Или облачного хостера ломанули, и обнаружили по результатам расследования?
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|2.16, dullish (ok), 09:58, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я слегка подофигел уже от того, что у "облачного провайдера", по умолчанию, настолько свежее ядро.
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|3.17, Аноним (17), 10:17, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> у "облачного провайдера", по умолчанию, настолько свежее ядро
как в не свежем использовать раст, AWS любит раст
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|2.18, пох. (?), 10:22, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувак, облачные хостеры - это например амазон и гугль, а не только мэйлрушечка. Да, у них есть специалисты по микроархитектуре тоже.
Скорее всего где-нибудь в gcp и вылезло. И да, там вполне может быть ядро только что из под компилятора даже еще не релизнутое - ровно ради патчей дающих +0.3% производительности. Не удивлюсь если окажется что это их же собственные патчи и были - и сами же и заметили, всего через неделю.
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|1.24, Tron is Whistling (?), 10:54, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не пора ли уже выкинуть все эти затычки? Всё равно возможности реальной эксплуатации этого самого за пределами лабораторных условий не существует.
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|3.29, Tron is Whistling (?), 11:50, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не работает этот пох в реальных условиях. Малейшая сторонняя нагрузка на систему - и всё.
И даже если таковой нет - всё равно надо прилично помучаться, для реального хака непригодно.
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|3.31, Tron is Whistling (?), 11:53, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гораздо проще заслать "confirm your mail account immediately" - юзер сам пароль сольёт, чем в общем ныне спамеры и занимаются.
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|4.40, chlen22sm (?), 13:02, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одним емейлом и паролем сегодня мало что можно взломать. Почти все важные сервисы завязаны на двухфскторку, а на некоторых даже емейл не используется как рудимент прошлого. Я вот на свою почту не заходил лет 5 наверное.
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|1.28, Аноним (27), 11:22, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Больше 10 лет назад нам преподаватель в инсте рассказывал про возможные проблемы с безопасностью из-за конкурентного выполнения в процессоре. Без подробностей, но мы думали что он просто паникует лишнего, а потом всё вон оно как вышло.
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|3.33, Аноним (10), 12:49, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут проблема не с самими side-channel-attack, а с инженерным подходом - "мы будем срезать все углы, добавлять стремные оптимизации и хоть удавимся, но любой ценой добъемся +5% в след. поколении, потому что манагер поставил такую цель"
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|1.34, Неуклюжий танцор (?), 12:49, 16/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проблема в архитектуре процессоров и системе команд. И как показывает опыт, проблему нужно устранять убирая причину, а не обматыванием скотчем.
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|2.38, пох. (?), 12:54, 16/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как показывает опыт - обратно в каменный век никто не собирается. Поэтому "убрать причину" не представляется возможным.
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