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Retbleed - новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel и AMD

13.07.2022 10:52

Группа исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха выявила новый вариант атаки на механизм спекулятивного выполнения косвенных переходов в CPU, позволяющий извлечь информацию из памяти ядра или организовать атаку на хост-систему из виртуальных машин. Уязвимости получили кодовое имя Retbleed (CVE-2022-29900, CVE-2022-29901) и близки по своей сути к атакам Spectre-v2. Отличие сводится к организации спекулятивного выполнения произвольного кода при обработке инструкции "ret" (return), извлекающей адрес для перехода из стека, вместо косвенного перехода при помощи инструкции "jmp" с загрузкой адреса из памяти или регистра CPU.

Атакующий может создать условия для неверного предсказания перехода и организовать целенаправленный спекулятивный переход на блок кода, не предусмотренный логикой выполнения программы. В конечном счёте, процессор определит, что предсказание ветвления не оправдалось и откатит операцию в исходное состояние, но обработанные в процессе спекулятивного выполнения данные осядут в кэше и микроархитектурных буферах. Если ошибочно выполненный блок осуществляет обращение к памяти, то его спекулятивное выполнение приведёт к оседанию в общем кэше и данных, прочитанных из памяти.

Для определения данных, оставшихся в кэше после спекулятивного выполнения операций, атакующий может использовать методы определения остаточных данных по сторонним каналам, например, анализировать изменения времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным. Для целенаправленного извлечения информации из областей в другом уровне привилегий (например, из памяти ядра) используются "гаджеты" - присутствующие в ядре последовательности команд, пригодные для спекулятивного чтения данных из памяти в зависимости от внешних условий, на которые может влиять атакующий.

Для защиты от классических атак класса Spectre, в которых используются инструкции условного и косвенного перехода, в большинстве операционных систем применяется техника "retpoline", основанная на замене операций косвенного перехода на инструкцию "ret", для которой в процессорах применяется отдельный блок предсказания состояния стека, не использующий блок предсказания переходов. При внедрении retpoline в 2018 году считалось, что похожие на Spectre манипуляции с адресами неприменимы на практике для спекулятивного перехода при помощи инструкции "ret".

Исследователи, разработавшие метод атаки Retbleed, продемонстрировали возможность создания микроархитектурных условий для инициирования спекулятивного перехода при помощи инструкции "ret" и опубликовали готовый инструментарий для выявления в ядре Linux подходящих для эксплуатации уязвимости последовательностей инструкций (гаджетов), в которых проявляются подобные условия.

В ходе исследования подготовлен рабочий эксплоит, позволяющий на системах c CPU Intel из непривилегированного процесса в пространстве пользователя извлекать произвольные данные из памяти ядра со скоростью 219 байт в секунду и точностью 98%. На процессорах AMD эффективность работы эксплоита гораздо выше - скорость утечки составляет 3.9 КБ в секунду. В качестве практического примера показано, как при помощи предложенного эксплоита определить содержимое файла /etc/shadow. На системах с CPU Intel атака для определения хэша пароля пользователя root была проведена за 28 минут, а на системах с CPU AMD - за 6 минут.

Возможность совершения атаки подтверждена для 6-8 поколений процессоров Intel, которые выпускались до 3 квартала 2019 года (включая Skylake), и процессоров AMD на базе микроархитектур Zen 1, Zen 1+ и Zen 2, которые выпускались до второго квартала 2021 года. В более новых моделях процессоров, таких как AMD Zen3 и Intel Alder Lake, а также в процессорах ARM, проблема блокируется имеющимися механизмами защиты. Например, применение инструкций IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation) помогает защититься от атаки.

Для ядра Linux и гепервизора Xen подготовлен набор изменений, на старых CPU блокирующих проблему программным путём. Предложенный для ядра Linux патч изменяет 68 файлов, добавляет 1783 строк и удаляет 387 строк. К сожалению защита приводит к существенным накладным расходам - в проведённых текстах на процессорах AMD и Intel снижение производительности оценивается от 14% до 39%. Более предпочтительным является применение защиты на основе инструкций IBRS, доступных в новых поколениях CPU Intel и поддерживаемых начиная с ядра Linux 4.19.

На процессорах Intel подстановка адреса для спекулятивного косвенного перехода осуществляется благодаря особенности, проявляющейся при переполнении через нижнюю границу (underflow) в буфере предсказания содержимого стека (Return Stack Buffer). При возникновении подобных условий для инструкции "ret" начинает применяться логика выбора адреса, аналогичная той, что используется при обычных косвенных переходах. В ядре Linux найдено более тысячи мест, создающих условия инициирования подобного обратного переполнения и доступных через системные вызовы.

На процессорах AMD спекулятивное выполнение инструкции "ret" осуществляется без привязки к специфичному для стека буферу (Return Address Stack) и блок предсказания переходов рассматривает инструкцию "ret" не как возврат управления, а как косвенный переход, и, соответственно, использует при предсказании данные для косвенных переходов. При подобных условиях фактически любая операция "ret", достижимая через системный вызов, может использоваться для эксплуатации.

Дополнительно, в CPU AMD также выявлена ещё одна проблема (CVE-2022-23825, Branch Type Confusion), связанная с осуществлением фиктивных переходов - условия для предсказания перехода могут возникать даже без необходимых инструкций ветвления, что позволяет влиять на буфер предсказания переходов без инструкции "ret". Данная особенность существенно усложняет реализацию защиты и требует более активной очистки буфера предсказании переходов. Ожидается, что добавление полной защиты в ядро приведёт к увеличению накладных расходов на 209%.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Семь новых атак на механизм спекулятивного выполнения в CPU
  3. OpenNews: Новый вариант атаки Foreshadow, затрагивающий процессоры Intel, AMD, ARM и IBM
  4. OpenNews: BranchScope - новая атака на механизм спекулятивного выполнения косвенных переходов в CPU
  5. OpenNews: Доступен Kasper, сканер проблем со спекулятивным выполнением кода в ядре Linux
  6. OpenNews: BHI - новая уязвимость класса Spectre в процессорах Intel и ARM
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57496-retbleed
Ключевые слова: retbleed, spectre, cpu, intel, amd, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (97) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 11:31, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Никогда такого не было и вот опять?
     
     
  • 2.40, pavlinux (ok), 13:01, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > при обработке инструкции "ret" (return), вместо косвенного перехода при помощи инструкции "jmp"

    Как любят говорить девки: "никогда не возвращайтесь к бывшим", лучше jmp по х...ям.

     
     
  • 3.87, hohax (?), 16:31, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда такого не было и вот опять.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:33, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >в проведённых текстах на процессорах AMD и Intel снижение производительности оценивается от 14% до 39%
    >Ожидается, что добавление полной защиты в ядро приведёт к снижению производительности на 209%.

    так победим. Надеюсь эту "защиту" отключить можно будет

     
     
  • 2.8, Anonim (??), 11:41, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что интересно - это "снижение" исключительно на старых CPU . "В более новых моделях процессоров ... проблема блокируется имеющимися механизмами защиты."
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:48, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > "снижение" исключительно на старых CPU

    Какая неожиданная схема принудительного устаревания продукции! Никогда такого не было!

     
     
  • 4.94, Аноним (-), 16:55, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какая неожиданная схема принудительного устаревания продукции! Никогда такого не было!

    Скорее, в новых просто перестали совсем уж по наглому углы срезать, откушав оптом дерьмеца и заметив что это, оказывается, репутацию фирмы здорово сливает.

     
     
  • 5.98, Аноним (98), 17:12, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > репутацию фирмы здорово сливает

    Наивный юноша. Когда ещё первые дырки нашли я купил акций Интеля по приколу. С тех пор их репутация так слилась, что продай я их сегодня, получил бы +3000$.

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:42, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это такой толстый намёк, что пора переходить на последний процессор
     
     
  • 3.13, Anonim (??), 11:47, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как только что нибудь такое https://3dnews.ru/1070047/ - сразу находят очередную уязвимость . :)
     
  • 3.29, НяшМяш (ok), 12:27, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > это такой толстый намёк, что пора переходить на mitigations=off

    Пофиксил

     
  • 3.74, anonymous (??), 14:31, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >это такой толстый намёк, что пора переходить на Эльбрус

    ovbiously fixed

     
  • 2.19, КО (?), 12:00, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объясните гуманитарию каким образом производительность снижается на 209%?
    Два раза от пары секунд или что?
    Каким образом замеряли?
    % от чего?
     
     
  • 3.22, Аноним (10), 12:08, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гуманитарий новость писал, очевидно же
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:10, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    To mitigate PHANTOM JMPS in the kernel, the
    only generic mitigation for this family of CPUs is flushing
    all branch predictions on every user–kernel transition using
    Indirect Branch Prediction Barriers (IPBPs). Flushing all
    branch target predictions, in lieu of flushing return predictions,
    incurs an _overhead_of_209%_ according to our benchmarks
    on an AMD Zen 1 system.
     
     
  • 4.39, Аноним (38), 12:51, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот, писали про оверхед - т.е. про увеличение времени обработки, т.е. замедление в 3 раза, т.е. снижение производительности на ~66.67%
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:13, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Снижение на 200% означает, что потом станет 1/3 от первоначальной.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 12:40, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не означает. чтобы получить 1/3 от изначальной, изначальную нужно уменьшить на 66.(6)%
     
  • 4.33, Аноним (33), 12:41, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если на 66,6% снизить, то тоже останется 1/3 от первоначальной?
     
  • 3.49, pavlinux (ok), 13:16, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Объясните гуманитарию

    Как раз гуманитарй должен был прочесть это как "более/менее, чем в 2 раза к предыдущему".

    > каким образом производительность снижается на 209%?

    100/(1 + 209/100) = 32.36%

    +209% = 100 + (209/100)

    То есть, напр. команда выполнялась 100 нс, стала выполнятся 309 нс.

    100-100/(309/100) = НА 67.68% медленнее.  

     
     
  • 4.56, Аноним (10), 13:35, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это уже ближе к истине
     
     
  • 5.64, pavlinux (ok), 13:53, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это уже ближе к истине

    Я лично тоже не люблю, когда процентные отношения пишут в виде суммы/разности.
    Не так красочен масштаб трагедии.

    "Мы с пацанами кинули очказавра на 50% валового оборота"... и совсем по другому "Мы с пацанами вынесли пол хаты очкозавра..."

     
  • 5.88, Аноним (88), 16:41, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е.,если файл упаковывался не час, а больше трёх, это 67%?
     

  • 1.4, Skullnet (ok), 11:35, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наверное специально делают уязвимости, чтобы народ новые процессоры покупал. Потому что процессоры уже не развиваются. Вот вам повод для "апгрейда". Либо накатывайте патчи замедляющие процессор)
     
     
  • 2.26, Аноним (23), 12:13, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Вот вам повод для "апгрейда".

    Можешь подать в суд и отсудить полную стоимость процессоров для всех покупателей.
    Научишь рублём этих подлых буржуев делать продукт надлежащего качества!

     

  • 1.5, VladSh (?), 11:35, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Давно пора отказаться от спекулятивного выполнения, - проблем больше, чем выхлопа.
     
     
  • 2.16, Аноним (25), 11:57, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну т.е., производительность после затыкания уязвимости будет составлять ~треть от первоначальной.
     
     
  • 3.37, Аноним (38), 12:46, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо менять архитектуру... Вот представь, навигатор тебе сообщает о повороте только уже после перекрёстка. Что тут не так? Надо сообщать ДО перекрёстка (что навигаторы и делают успешно, за 100 метров). JMP должен быть не после инструкции, а ДО, вида "через N инструкций поверни...". Ой, что-то знакомое, оказывается, есть туча подобных архитектур с предикатами и delay-слотами.
     
  • 3.41, Аноним (41), 13:06, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многопроцессорные системы пока что еще не отменял.  
     
  • 2.48, Онаним (?), 13:14, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выхлопа намного больше, чем шансов эксплоиту что-то получить в реальных условиях, где требуемая всеми этими лабораторными эксплоитами времянка выполнения плохо предсказуема. Единственное исключение - meltdown, где значение из кеша добывается легко и непринуждённо.
     
  • 2.60, Аноним (60), 13:45, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    90% производительности современных процессоров обусловлено спекулятивным исполнением.

    Если вы хотите индустрию откинуть на ~25 лет назад - дерзайте.

    Я буду жить с OOoE.

    Вы можете переехать на какой-нибудь Intel Atom Processor D2700.

    // b.

     
     
  • 3.73, Аноним (73), 14:27, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть альтенатива в виде VLIW -
    На 1,3 ГГЦ кибер запускается с 15fps на эльбрусе. Если архитектуру разогнать до 3-4 ГГЦ, то уже можно получить играбельные fps без риска от спекулятивного исполнения
    https://youtu.be/ru18dahSXn8?t=1778
     
     
  • 4.81, Аноним (81), 14:56, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попахивает п-жом. Да не попахивает, воняет.
     
     
  • 5.90, Аноним (88), 16:50, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люсю никто не принуждает верить. Да и полы не домыты, вероятно. Поэтому и воняет.. )
     
  • 4.96, Аноним (-), 16:58, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если архитектуру разогнать до 3-4 ГГЦ,

    Оно даже на относительно тонком TSMC столько не умело вроде. И их оттуда поперли ссаными тряпками, так что скорее "разгонится" до 700МГц, или сколько там микрон потянет. Мало мальски потребные фабы возбоятся под санкции попасть.

     
  • 3.79, Анонус (?), 14:51, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я буду жить с OOoE.

    Это пока с твоей карточки пара зарплат не уедет в неизвестном направлении.

     
  • 3.89, Аноним (88), 16:47, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда детей надо воспитывать, что воровать нехорошо. Ну и кастовость облегчить, конечно, чтобы лехи валенсы не появлялись )
     
  • 2.75, AKTEON (?), 14:33, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо значиццо всех запускающих в облаках - заставить отдавать исходники для анализа не предмет этого самого. А сцайты - будет хром блокировать всякий неподписанный js и web assembly, который вы гугулу на аудит не отослали ...
     
  • 2.83, Корец (?), 15:18, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стоит. Лучше сделать эту функцию отключаемой. Желательно для разных кусков кода. Тогда код, которому ты доверяешь, можно будет запускать с этим механизмом, а весь остальной код - без него. Все же эта функция позволяет повысить быстродействие и просто закопать её было бы глупо.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:37, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > на 209%

    Это отрицательная будет? Или от каких попугаев они эти проценты считают?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:46, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я в колхозе эту новость пересказывал, то сказал "будет в два раза медленнее, мужики"
     
     
  • 3.17, WhiteWind (??), 11:58, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "на 200%" означает "в три раза"
     
     
  • 4.34, Аноним (32), 12:41, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "не означает. чтобы получить 1/3 от изначальной, изначальную нужно уменьшить на 66.(6)%"
     
  • 4.35, Аноним (33), 12:43, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если на 200% больше
     
  • 2.50, Аноним (50), 13:17, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -109%, т.е., как и со спектрой, на практике получим ускорение для многих операций.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:40, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Возвращаемся к Z80, пацаны!
     
     
  • 2.18, Аноним (25), 11:59, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но теперь нужон Z80/64
     
     
  • 3.28, Аноним (25), 12:22, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с MMU, Quad precesion FPU c векторными инструкциями
     
  • 2.69, cpu_x (?), 14:13, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возвращаемся к Sparc (OpenSparc), пацаны!

    fixed

     
     
  • 3.70, Michael Shigorin (ok), 14:24, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    *SPARC -- тоже OoORISC, не? :)

    // а я еду, а я еду на эльбрусах...

     
     
  • 4.95, Аноним (88), 16:55, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Михаил, а вот автономии загрузчиков у дистрибутивов одного сборщика это не задержка ведь образов Дибиана после объявления о выходе, говорят? Даже пересадку чиновников на ГАЗ планировались на один типовой афтомобиль 😸
     
     
  • 5.97, Аноним (-), 17:01, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Михаил, а вот автономии загрузчиков у дистрибутивов одного сборщика это не задержка
    > ведь образов Дибиана после объявления о выходе, говорят? Даже пересадку чиновников
    > на ГАЗ планировались на один типовой афтомобиль 😸

    Лучше их на москвичи и лады евро0 без подушек пересадить - нехай наслаждаются результатами своей деятельности. И шигорину выдать импортозамещенный эльбрус с микрона какого, хренли он unobtainium'ом понтуется?

     

  • 1.9, Аноним (12), 11:42, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там с браузерами? Могу я продолжать сёрфить или надо начинать бояться?
     
     
  • 2.20, torvn77 (ok), 12:02, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стоит завести ещё два компьютера:
    Один для банковских и прочих секюрных операций.  
    Один исключительно для КРОСС-установки ОС на подключаемые в докстанцию накопители.

    Тогда вероятность крупного ущерба будет поменьше и проще будет восстанавливаться после поражения основного компуктера какой либо пакостью.

     
     
  • 3.31, Аноним (38), 12:40, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иметь выделенный девайс для банка - это уже реальность.
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 13:13, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Win 7 с IE. У нас бухгалтеры пользуют. Хотят, как было раньше.
     
  • 4.71, Michael Shigorin (ok), 14:25, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Довольно давно уже слышал, что некоторые виндопользователи применяли Knoppix именно в качестве доверенного окружения для таких задач.
     
     
  • 5.76, anonymous (??), 14:36, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ALT Linux наше всё! кстати патч завезли в текущее ядро или с апстрима бэкпортить будете?
     
  • 2.21, Аноним (25), 12:05, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сёрфить с отключённым жопоскритом.
     
  • 2.61, Аноним (60), 13:45, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что там с браузерами? Могу я продолжать сёрфить или надо начинать бояться?

    Ничего не поменялось.

    Это по сути вариант Spectre.

    // b.

     

  • 1.11, Попандопала (?), 11:42, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда закроют все уязвимости производительность современных процессоров будет на уровне 4 пня.gg
     
     
  • 2.24, Аноним (50), 12:10, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    P3 не хочешь?
     
     
  • 3.27, Попандопала (?), 12:20, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я оптимист.D
     
  • 3.30, Аноним (38), 12:38, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    P3, как ни странно, был лучше.
     
     
  • 4.44, Аноним (50), 13:12, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > P3, как ни странно, был лучше.

    только SIMD меньше и частота раза в 3 ниже, а так вполне.

     
     
  • 5.77, Аноним (38), 14:47, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И кто запретил делать P3 потом с высокой частотой? Есть же сейчас китайские 486-ые на 800 МГц
     
  • 3.52, Аноним (6), 13:21, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Предсказатель переходов появился в P1. Так что 486 ждет нас.
     
     
  • 4.54, Аноним (50), 13:25, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нынешние процессоры без предсказателя всё же покруче, так что вряд ли. И это даже не настоящие процессоры.
     
  • 2.42, Аноним (41), 13:08, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так-то тактовая частота с того времени так и не выросла. Или ты думаешь производительность берется из воздуха? Нет нарушение техники безопасности верный путь к перевыполнению плана.  
     

  • 1.14, An (??), 11:47, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, что-то новое, а то как-то скучно стало )
     
  • 1.15, Ананоним (?), 11:49, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Шо, опять?
     
  • 1.36, Аноним (36), 12:45, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никого не смущает что если из производительности вычесть 209%, то получится число отрицательное ?
     
     
  • 2.43, Аноним (41), 13:09, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто ты начинаешь работать на процессор делая вычисления вместо него на бумажке.  
     
     
  • 3.72, Michael Shigorin (ok), 14:26, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...чтобы он хоть как-то грелся.
     
  • 2.45, Аноним (-), 13:12, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то получится число отрицательное

    Значить непроизводительно не производит - ломает.

     

  • 1.46, Онаним (?), 13:13, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Be green, set mitigations=off, save the planet.
     
     
  • 2.62, Аноним (60), 13:46, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Cloud/shared hosting providers смотрят на тебя, как на идиота.

    // b.

     
     
  • 3.66, Онаним (?), 14:01, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В cloud/shared hosting provider (я собственно один из) mitigations=off не нужны только там, где может исполняться пользовательский код. Какой смысл например на сервере MySQL или хранилках не включать mitigations=off, можешь рассказать?
     
  • 3.67, Онаним (?), 14:04, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или может быть они нужны на фронтовых DNS-серверах, где закрытых ключей DNSSEC нет?
     

  • 1.51, Аноним (51), 13:19, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красиво
     
  • 1.53, Онаним (?), 13:21, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да чего красивого-то. Для эксплуатации нужен специфичный "гад (жет)" в ядре, который в виде модуля прилагается. Для AMD висит предупреждение, что "side-channels are messy and often requires some manual tweaking for them to start working".

    Короче за пределами лабораторных условий снова бессмысленно.

     
     
  • 2.55, Аноним (41), 13:28, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про ядерные реакции тоже говорили что они только для лабораторий. А потом как бомбануло.  
     
     
  • 3.57, Онаним (?), 13:39, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробовал сейчас в реальных условиях (AMD EPYC, Zen2), система под минимальной нагрузкой.
    break_kaslr не работает, выдаёт шум океанов Марса. Фиганул нужный адрес вручную.
    PoC не работают, пример эксплоита не работает.
     
     
  • 4.58, Онаним (?), 13:39, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mitigations=off, да
     
  • 4.91, Аноним (41), 16:51, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На изи
     

  • 1.63, Обычный юзер (?), 13:48, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Уязвимость только для linux?
     
     
  • 2.65, pavlinux (ok), 13:58, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможность совершения атаки подтверждена для 6-8 поколений процессоров Intel,
    которые выпускались до 3 квартала 2019 года (включая Skylake), и процессоров AMD
    на базе микроархитектур Zen 1, Zen 1+ и Zen 2, которые выпускались до второго
    квартала 2021 года.
     
     
  • 3.80, Обычный юзер (?), 14:56, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я спрашивал не о процессоре, а о том, где эта уязвимость будет работать в плане системы..
     
     
  • 4.82, Аноним (82), 15:06, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а это разве имеет значение ? если есть "возможность в железе" то написать программу это уже дело техники. Конечно при желании ОС может препятствовать поползновениям, но для этого её нужно подготовить, а заплатки железа на программном уровне сильно режут производительность.
     
     
  • 5.84, какая разница (?), 15:24, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Совсем у апологетов клана Линукс плохо с логическим мышлением..
    Если ошибка будет в программе для windows, то как "линию" она вред может причинить (запуск в wine не считается нативным)?
     
     
  • 6.85, Аноним (82), 15:36, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если у вас в мозгу перемкнут нейроны, то какую бы личность вы не натянули, хоть Васи, хоть Пети, последствия почувствуют они оба.
     

  • 1.68, pavlinux (ok), 14:08, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    $ ./ret_bti
    Недопустимая инструкция

    $ ./cp_bti
    cp_bti: You need to install the kmod_retbleed_poc for this poc

    $ ./gadget.py
    Traceback (most recent call last):
      File "./gadget.py", line 3, in <module>
        from capstone import Cs, CS_ARCH_X86, CS_MODE_64, CS_MODE_LITTLE_ENDIAN, x86
    ModuleNotFoundError: No module named 'capstone'


    Модуль собери, питон допили, рута дай,... debugfs и ebpf желательно включи...

    Ну нах...  )))

     
  • 1.78, Аноним (82), 14:48, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кони быстро скакали да упали.
     
     
  • 2.92, Аноним (41), 16:52, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есаул, есаул что ж ты бросил коня?
     

  • 1.86, Аноним (86), 16:03, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лор без анон как хлор!
     
  • 1.93, Аноним (93), 16:54, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    может их пора закрыть, сколько это будет продолжаться. А то неизвестно что они ещё найдут
     
     
  • 2.99, Аноним (82), 17:18, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    необходимо действовать радикально, брать пример со средневековой Европы, всех выскочек кто усомнился в непогрешимости архитектуры публично сжигать на костре, дабы другим неповадно было.
     

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