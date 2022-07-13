|
|
|
|2.40, pavlinux (ok), 13:01, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> при обработке инструкции "ret" (return), вместо косвенного перехода при помощи инструкции "jmp"
Как любят говорить девки: "никогда не возвращайтесь к бывшим", лучше jmp по х...ям.
|
|1.3, Аноним (3), 11:33, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>в проведённых текстах на процессорах AMD и Intel снижение производительности оценивается от 14% до 39%
>Ожидается, что добавление полной защиты в ядро приведёт к снижению производительности на 209%.
так победим. Надеюсь эту "защиту" отключить можно будет
|
|
|
|2.8, Anonim (??), 11:41, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что интересно - это "снижение" исключительно на старых CPU . "В более новых моделях процессоров ... проблема блокируется имеющимися механизмами защиты."
|
|
|
|3.38, Аноним (38), 12:48, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> "снижение" исключительно на старых CPU
Какая неожиданная схема принудительного устаревания продукции! Никогда такого не было!
|
|
|
|4.94, Аноним (-), 16:55, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Какая неожиданная схема принудительного устаревания продукции! Никогда такого не было!
Скорее, в новых просто перестали совсем уж по наглому углы срезать, откушав оптом дерьмеца и заметив что это, оказывается, репутацию фирмы здорово сливает.
|
|
|
|5.98, Аноним (98), 17:12, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> репутацию фирмы здорово сливает
Наивный юноша. Когда ещё первые дырки нашли я купил акций Интеля по приколу. С тех пор их репутация так слилась, что продай я их сегодня, получил бы +3000$.
|
|2.10, Аноним (10), 11:42, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
это такой толстый намёк, что пора переходить на последний процессор
|
|
|
|3.29, НяшМяш (ok), 12:27, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> это такой толстый намёк, что пора переходить на mitigations=off
Пофиксил
|
|3.74, anonymous (??), 14:31, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>это такой толстый намёк, что пора переходить на Эльбрус
ovbiously fixed
|
|2.19, КО (?), 12:00, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Объясните гуманитарию каким образом производительность снижается на 209%?
Два раза от пары секунд или что?
Каким образом замеряли?
% от чего?
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 12:10, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
To mitigate PHANTOM JMPS in the kernel, the
only generic mitigation for this family of CPUs is flushing
all branch predictions on every user–kernel transition using
Indirect Branch Prediction Barriers (IPBPs). Flushing all
branch target predictions, in lieu of flushing return predictions,
incurs an _overhead_of_209%_ according to our benchmarks
on an AMD Zen 1 system.
|
|
|
|4.39, Аноним (38), 12:51, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну вот, писали про оверхед - т.е. про увеличение времени обработки, т.е. замедление в 3 раза, т.е. снижение производительности на ~66.67%
|
|3.25, Аноним (25), 12:13, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Снижение на 200% означает, что потом станет 1/3 от первоначальной.
|
|
|
|4.32, Аноним (32), 12:40, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
не означает. чтобы получить 1/3 от изначальной, изначальную нужно уменьшить на 66.(6)%
|
|4.33, Аноним (33), 12:41, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А если на 66,6% снизить, то тоже останется 1/3 от первоначальной?
|
|3.49, pavlinux (ok), 13:16, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Объясните гуманитарию
Как раз гуманитарй должен был прочесть это как "более/менее, чем в 2 раза к предыдущему".
> каким образом производительность снижается на 209%?
100/(1 + 209/100) = 32.36%
+209% = 100 + (209/100)
То есть, напр. команда выполнялась 100 нс, стала выполнятся 309 нс.
100-100/(309/100) = НА 67.68% медленнее.
|
|
|
|
|
|5.64, pavlinux (ok), 13:53, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> это уже ближе к истине
Я лично тоже не люблю, когда процентные отношения пишут в виде суммы/разности.
Не так красочен масштаб трагедии.
"Мы с пацанами кинули очказавра на 50% валового оборота"... и совсем по другому "Мы с пацанами вынесли пол хаты очкозавра..."
|
|1.4, Skullnet (ok), 11:35, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Наверное специально делают уязвимости, чтобы народ новые процессоры покупал. Потому что процессоры уже не развиваются. Вот вам повод для "апгрейда". Либо накатывайте патчи замедляющие процессор)
|
|
|
|2.26, Аноним (23), 12:13, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>Вот вам повод для "апгрейда".
Можешь подать в суд и отсудить полную стоимость процессоров для всех покупателей.
Научишь рублём этих подлых буржуев делать продукт надлежащего качества!
|
|1.5, VladSh (?), 11:35, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Давно пора отказаться от спекулятивного выполнения, - проблем больше, чем выхлопа.
|
|
|
|2.16, Аноним (25), 11:57, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну т.е., производительность после затыкания уязвимости будет составлять ~треть от первоначальной.
|
|
|
|3.37, Аноним (38), 12:46, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Надо менять архитектуру... Вот представь, навигатор тебе сообщает о повороте только уже после перекрёстка. Что тут не так? Надо сообщать ДО перекрёстка (что навигаторы и делают успешно, за 100 метров). JMP должен быть не после инструкции, а ДО, вида "через N инструкций поверни...". Ой, что-то знакомое, оказывается, есть туча подобных архитектур с предикатами и delay-слотами.
|
|2.48, Онаним (?), 13:14, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Выхлопа намного больше, чем шансов эксплоиту что-то получить в реальных условиях, где требуемая всеми этими лабораторными эксплоитами времянка выполнения плохо предсказуема. Единственное исключение - meltdown, где значение из кеша добывается легко и непринуждённо.
|
|2.60, Аноним (60), 13:45, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
90% производительности современных процессоров обусловлено спекулятивным исполнением.
Если вы хотите индустрию откинуть на ~25 лет назад - дерзайте.
Я буду жить с OOoE.
Вы можете переехать на какой-нибудь Intel Atom Processor D2700.
// b.
|
|
|
|
|
|
|
|5.90, Аноним (88), 16:50, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Люсю никто не принуждает верить. Да и полы не домыты, вероятно. Поэтому и воняет.. )
|
|4.96, Аноним (-), 16:58, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если архитектуру разогнать до 3-4 ГГЦ,
Оно даже на относительно тонком TSMC столько не умело вроде. И их оттуда поперли ссаными тряпками, так что скорее "разгонится" до 700МГц, или сколько там микрон потянет. Мало мальски потребные фабы возбоятся под санкции попасть.
|
|3.79, Анонус (?), 14:51, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Я буду жить с OOoE.
Это пока с твоей карточки пара зарплат не уедет в неизвестном направлении.
|
|3.89, Аноним (88), 16:47, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тогда детей надо воспитывать, что воровать нехорошо. Ну и кастовость облегчить, конечно, чтобы лехи валенсы не появлялись )
|
|2.75, AKTEON (?), 14:33, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надо значиццо всех запускающих в облаках - заставить отдавать исходники для анализа не предмет этого самого. А сцайты - будет хром блокировать всякий неподписанный js и web assembly, который вы гугулу на аудит не отослали ...
|
|2.83, Корец (?), 15:18, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не стоит. Лучше сделать эту функцию отключаемой. Желательно для разных кусков кода. Тогда код, которому ты доверяешь, можно будет запускать с этим механизмом, а весь остальной код - без него. Все же эта функция позволяет повысить быстродействие и просто закопать её было бы глупо.
|
|1.6, Аноним (6), 11:37, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> на 209%
Это отрицательная будет? Или от каких попугаев они эти проценты считают?
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 11:46, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда я в колхозе эту новость пересказывал, то сказал "будет в два раза медленнее, мужики"
|
|
|
|
|
|4.34, Аноним (32), 12:41, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"не означает. чтобы получить 1/3 от изначальной, изначальную нужно уменьшить на 66.(6)%"
|
|2.50, Аноним (50), 13:17, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
-109%, т.е., как и со спектрой, на практике получим ускорение для многих операций.
|
|
|
|
|
|
|
|4.95, Аноним (88), 16:55, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Михаил, а вот автономии загрузчиков у дистрибутивов одного сборщика это не задержка ведь образов Дибиана после объявления о выходе, говорят? Даже пересадку чиновников на ГАЗ планировались на один типовой афтомобиль 😸
|
|
|
|5.97, Аноним (-), 17:01, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Михаил, а вот автономии загрузчиков у дистрибутивов одного сборщика это не задержка
> ведь образов Дибиана после объявления о выходе, говорят? Даже пересадку чиновников
> на ГАЗ планировались на один типовой афтомобиль 😸
Лучше их на москвичи и лады евро0 без подушек пересадить - нехай наслаждаются результатами своей деятельности. И шигорину выдать импортозамещенный эльбрус с микрона какого, хренли он unobtainium'ом понтуется?
|
|1.9, Аноним (12), 11:42, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что там с браузерами? Могу я продолжать сёрфить или надо начинать бояться?
|
|
|
|2.20, torvn77 (ok), 12:02, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Стоит завести ещё два компьютера:
Один для банковских и прочих секюрных операций.
Один исключительно для КРОСС-установки ОС на подключаемые в докстанцию накопители.
Тогда вероятность крупного ущерба будет поменьше и проще будет восстанавливаться после поражения основного компуктера какой либо пакостью.
|
|
|
|
|
|4.71, Michael Shigorin (ok), 14:25, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Довольно давно уже слышал, что некоторые виндопользователи применяли Knoppix именно в качестве доверенного окружения для таких задач.
|
|
|
|5.76, anonymous (??), 14:36, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ALT Linux наше всё! кстати патч завезли в текущее ядро или с апстрима бэкпортить будете?
|
|2.61, Аноним (60), 13:45, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что там с браузерами? Могу я продолжать сёрфить или надо начинать бояться?
Ничего не поменялось.
Это по сути вариант Spectre.
// b.
|
|1.11, Попандопала (?), 11:42, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Когда закроют все уязвимости производительность современных процессоров будет на уровне 4 пня.gg
|
|
|
|
|
|
|
|4.44, Аноним (50), 13:12, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> P3, как ни странно, был лучше.
только SIMD меньше и частота раза в 3 ниже, а так вполне.
|
|
|
|5.77, Аноним (38), 14:47, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И кто запретил делать P3 потом с высокой частотой? Есть же сейчас китайские 486-ые на 800 МГц
|
|
|
|4.54, Аноним (50), 13:25, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нынешние процессоры без предсказателя всё же покруче, так что вряд ли. И это даже не настоящие процессоры.
|
|2.42, Аноним (41), 13:08, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Так-то тактовая частота с того времени так и не выросла. Или ты думаешь производительность берется из воздуха? Нет нарушение техники безопасности верный путь к перевыполнению плана.
|
|1.36, Аноним (36), 12:45, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Никого не смущает что если из производительности вычесть 209%, то получится число отрицательное ?
|
|
|
|2.43, Аноним (41), 13:09, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Просто ты начинаешь работать на процессор делая вычисления вместо него на бумажке.
|
|2.45, Аноним (-), 13:12, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> то получится число отрицательное
Значить непроизводительно не производит - ломает.
|
|
|
|2.62, Аноним (60), 13:46, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Cloud/shared hosting providers смотрят на тебя, как на идиота.
// b.
|
|
|
|3.66, Онаним (?), 14:01, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В cloud/shared hosting provider (я собственно один из) mitigations=off не нужны только там, где может исполняться пользовательский код. Какой смысл например на сервере MySQL или хранилках не включать mitigations=off, можешь рассказать?
|
|3.67, Онаним (?), 14:04, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Или может быть они нужны на фронтовых DNS-серверах, где закрытых ключей DNSSEC нет?
|
|1.53, Онаним (?), 13:21, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да чего красивого-то. Для эксплуатации нужен специфичный "гад (жет)" в ядре, который в виде модуля прилагается. Для AMD висит предупреждение, что "side-channels are messy and often requires some manual tweaking for them to start working".
Короче за пределами лабораторных условий снова бессмысленно.
|
|
|
|2.55, Аноним (41), 13:28, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Про ядерные реакции тоже говорили что они только для лабораторий. А потом как бомбануло.
|
|
|
|3.57, Онаним (?), 13:39, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Попробовал сейчас в реальных условиях (AMD EPYC, Zen2), система под минимальной нагрузкой.
break_kaslr не работает, выдаёт шум океанов Марса. Фиганул нужный адрес вручную.
PoC не работают, пример эксплоита не работает.
|
|
|
|2.65, pavlinux (ok), 13:58, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Возможность совершения атаки подтверждена для 6-8 поколений процессоров Intel,
которые выпускались до 3 квартала 2019 года (включая Skylake), и процессоров AMD
на базе микроархитектур Zen 1, Zen 1+ и Zen 2, которые выпускались до второго
квартала 2021 года.
|
|
|
|3.80, Обычный юзер (?), 14:56, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я спрашивал не о процессоре, а о том, где эта уязвимость будет работать в плане системы..
|
|
|
|4.82, Аноним (82), 15:06, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а это разве имеет значение ? если есть "возможность в железе" то написать программу это уже дело техники. Конечно при желании ОС может препятствовать поползновениям, но для этого её нужно подготовить, а заплатки железа на программном уровне сильно режут производительность.
|
|
|
|5.84, какая разница (?), 15:24, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Совсем у апологетов клана Линукс плохо с логическим мышлением..
Если ошибка будет в программе для windows, то как "линию" она вред может причинить (запуск в wine не считается нативным)?
|
|
|
|6.85, Аноним (82), 15:36, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если у вас в мозгу перемкнут нейроны, то какую бы личность вы не натянули, хоть Васи, хоть Пети, последствия почувствуют они оба.
|
|1.68, pavlinux (ok), 14:08, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
$ ./ret_bti
Недопустимая инструкция
$ ./cp_bti
cp_bti: You need to install the kmod_retbleed_poc for this poc
$ ./gadget.py
Traceback (most recent call last):
File "./gadget.py", line 3, in <module>
from capstone import Cs, CS_ARCH_X86, CS_MODE_64, CS_MODE_LITTLE_ENDIAN, x86
ModuleNotFoundError: No module named 'capstone'
Модуль собери, питон допили, рута дай,... debugfs и ebpf желательно включи...
Ну нах... )))
|
|1.93, Аноним (93), 16:54, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
может их пора закрыть, сколько это будет продолжаться. А то неизвестно что они ещё найдут
|
|
|
|2.99, Аноним (82), 17:18, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
необходимо действовать радикально, брать пример со средневековой Европы, всех выскочек кто усомнился в непогрешимости архитектуры публично сжигать на костре, дабы другим неповадно было.
|