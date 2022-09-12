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Серьёзное снижение производительности ядра 5.19, вызванное защитой от атаки Retbleed

12.09.2022 13:43

Инженер из компании VMware обратил внимание сообщества разработчиков ядра Linux на значительное снижение производительности, при использовании ядра Linux 5.19. Тестирование виртуальной машины с ядром 5.19 в окружении гипервизора VMware ESXi показало снижение производительности вычислений на 70%, сетевых операций на 30% и действий с хранилищем на 13%, по сравнению с той же конфигурацией на базе ядра 5.18.

В качестве причины снижения производительности называется изменение в коде защиты от атак класса Spectre v2 (spectre_v2=ibrs), реализованной на основе расширенных инструкций IBRS (Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation), позволяющих адаптивно разрешать и запрещать спекулятивное выполнение инструкций во время обработки прерываний, системных вызовов и переключений контекста. Защита включена для блокирования недавно выявленной уязвимости Retbleed в механизме спекулятивного выполнения косвенных переходов CPU, позволяющей извлечь информацию из памяти ядра или организовать атаку на хост-систему из виртуальных машин. После выключения защиты (spectre_v2=off) производительность возвращается на прежний уровень.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2022/9/9...)
  2. OpenNews: Retbleed - новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel и AMD
  3. OpenNews: Значительное снижение производительности MyISAM при включении защиты от Meltdown
  4. OpenNews: Предложенная Google программная защита от атаки LVI показала снижение производительности в 14 раз
  5. OpenNews: Система непрерывного тестирования производительности ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57769-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, retbleed, ibrs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 14:05, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Intel должна выписать премии создателям и внедренцам такой архитектуры процессора
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 15:06, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За улучшение репутации бренда им отдел маркетинга выпишет отрицательные премии. В суперкомпьютеры и топовые серваки AMD ставить стали. На этом фоне премировать персонал довольно странная идея.
     
     
  • 3.24, Аноним (1), 15:19, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    к сожалению Intel и AMD это по сути две руки одного тела, то что сейчас страдает репутация это конечно плохо но не смертельно, зато в своё время рынок захватили и до сих пор держат.
     
  • 3.51, Аноним (51), 16:12, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Retbleed они оба подвержены.
     
  • 2.68, Урри (ok), 16:48, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не Интел, а Майкрософт.
    Замедление только в линуксе жы!
     

  • 1.2, Аноним (-), 14:07, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Создатели абстракции обратили внимание разработчиков ядра...
    Дальше можно не читать. В этом все, что нужно знать о модерновом линукс.
    Больше абстракций богу абстракций.
    И да, кто-то из приличных господ еще покупает интел?
     
     
  • 2.19, лютый жж.... (?), 15:12, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >кто-то из приличных господ еще покупает интел?

    ничего, что Retbleed имеет и амд и арм и интелей?

     
  • 2.48, Аноним (48), 16:05, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Больше абстракций богу абстракций.

    Аминь.
    Складывается впечатление, что стало неприлично много людей, которых хлебом не корми, дай воткнуть ещё слой-два.

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:07, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Судя по скорости Эльбрусы - это как-бы интелы с закрытием спекулятивных уязвимостей
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:39, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Эльбрус по интелу это Core 2 Duo. Можешь вместо дорогостоящего брусочка прикупить себе систему на intel celeron типа n5105 или что-то из этой оперы, получишь идентичную производительность в меньшем форм факторе minipc, в разы меньшем электропотреблении и нормальном аппаратном декодировании видео в браузере.
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 14:42, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Да и ценник будет в раз 10 меньше. Покупая отечественное (я имею в виду импортозамещенное аналоговнетное) покупатель должен иметь в виду что он спонсирует разработку, попилы, проценты отката от начальника предприятия до крышующего силовика и чинуши).
     
     
  • 4.14, жявамэн (ok), 14:58, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Загляни под кровать
    Там сидят попильшики и пилят ножки
     
     
  • 5.26, a_kusb (ok), 15:23, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так то по факту он довольно правильно сказал. Существует ловушка импортозамещения и налоги, которые уходят правительству, существуют связи и вот это всё. Это только часть медали, но вот.
     
     
  • 6.30, Аноним (30), 15:33, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Больше всего сейчас попилит и откатывает майкакаасофт со своими виндами, а так же ай би мэ и циска, но принято почему то обсуждать Эльбрус и его цену (как раз за то, что попилить нельзя, каждая копеечка на счету).
     
     
  • 7.40, erthink (ok), 15:44, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Больше всего сейчас попилит и откатывает майкакаасофт со своими виндами, а так
    > же ай би мэ и циска, но принято почему то обсуждать
    > Эльбрус и его цену (как раз за то, что попилить нельзя,
    > каждая копеечка на счету).

    А было несколько заходов "получить финансирование" на мега-перспективный RISC-V и покупной ARM, под что формировали общественное мнение, в том числе среди разработчиков.

    Поэтому большинство хомячков до сих пор уверены в попилах, типуковости e2k и перспективности risc-v.

     
     
  • 8.56, Аноним (-), 16:19, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RISCV поддерживается опенсорсными тулчейнами и уже есть поддержка нескольких SoC... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, erthink (ok), 16:41, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как уже много раз писал, RISC-V прекрасен для своего первоначального предназначе... большой текст свёрнут, показать
     
  • 8.57, Аноним (51), 16:20, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас с таким же успехом и покупной ARM попиливали бы, и RISC-V Думаете, при ра... текст свёрнут, показать
     
  • 7.44, я из фейсбука (?), 15:50, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Госдеп уже закалибался донатить гейтсу и айбиэмам с цисками
     
  • 4.55, Аноним (-), 16:18, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да и ценник будет в раз 10 меньше. Покупая отечественное (я имею
    > в виду импортозамещенное аналоговнетное) покупатель должен иметь в виду

    Что это хрен купишь, а что где его теперь производить? В зеленограде? Оттуда повезет если это с PIII зарубится, какой кор2, о чем вы?!

     
  • 3.9, DeerFriend (?), 14:49, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто будет учитывать 70% падение производительности при невыключении защиты на интелях?
     
  • 3.43, Beta Version (ok), 15:47, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Эльбрус по интелу это Core 2 Duo.

    Как ты их так в лоб сравниваешь? Это же две разные архитектуры.

     
  • 3.69, Michael Shigorin (ok), 16:49, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эльбрус по интелу это Core 2 Duo

    Это касалось 4С на 800 МГц после переезда с lcc 1.19 на 1.20 применительно к Xfce-десктопу по моей личной оценке, если что ("до" -- скорее как старший PIII на ощупь был; разумеется, до того, как маленькие интеловые шалости начали выходить на публику и обкладываться вот такенными затычками).

    Сейчас пишу с рабочего 8С, который смотрит на это всё с недоумением.  А дома ждёт 16С, который подороже соплерона будет, но 4K декодирует примерно на одном ядре и в целом машина совсем другого класса.  Ну и надо бы переезжать на lcc 1.26, уже стабилизировали.

    PS: таких психов, кстати, уже не получается посчитать на пальцах одной руки -- за лето ещё двое (или трое? путаться начал) прибавились %)

     
  • 2.15, erthink (ok), 14:59, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если в штеудах закрыть _все_ спекулятивные дыры, но они будут медленнее сопоставимых Эльбрусов (имеется в виду 16C на 16 нм).

    Но тут всё-таки есть вопрос, нужно ли (есть ли смысл) закрывать все интеловские дыры в спекулятивном выполнении, если в микрокоде вообще не понятно что, а в ЦПУ интегрирован руткит с отдельным независимым процессорным ядром (aka AMT).

    Ну и скорость - смотря как сравнивать, например байткод Эльбрусы выполняют/интерпретируют медленнее (и будут медленнее как минимум до релиза 7-й версии архитектуры).

     
     
  • 3.27, Без аргументов (?), 15:25, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Эльбрусах тоже есть спекулятивное выполнение)) просто уязвимость невозможно найти в том, чего нет.
     
     
  • 4.59, Аноним (51), 16:25, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт не распарсил. Как бы, две части предложения противоречат друг другу.
     
  • 3.62, Аноним (62), 16:30, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если в штеудах закрыть _все_ спекулятивные дыры, но они будут медленнее сопоставимых Эльбрусов (имеется в виду 16C на 16 нм).

    Ждём нормально оформленного теста.

    > Но тут всё-таки есть вопрос, нужно ли (есть ли смысл) закрывать все интеловские дыры в спекулятивном выполнении

    Правильно - для многих применений нету, и тут с интелами можно получать производительность на порядки выше эльбрусовской.

    > если в микрокоде вообще не понятно что, а в ЦПУ интегрирован руткит с отдельным независимым процессорным ядром (aka AMT).

    Ну если исходить из того что в закрытых частях процессора сидит руткит, то у эльбрусов, например, руткит сидит и в железе, и в микрокоде, а вдобавок ещё и в комиляторе.

     
  • 3.67, Аноним (67), 16:47, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что в 7й сделают эдакое? Когда она выйдет и где можно будет купить?
     
  • 2.20, Аноним (-), 15:14, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А где сейчас можно пощупать цп эльбрус?
    Для этого на свободный тайвань ехать надо? Думаете остались образцы?
     
     
  • 3.25, erthink (ok), 15:23, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > А где сейчас можно пощупать цп эльбрус?
    > Для этого на свободный тайвань ехать надо? Думаете остались образцы?

    МЦСТ даёт разработчикам доступ к тестовым стендам.

    Bitblaze продаёт, в том числе частным лицам.
    Пока в наличие что-то точно есть, но вероятно что актуальные процессоры 5-й и 6-й версий архитектуры уже закончились.

     
     
  • 4.32, Аноним (-), 15:34, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть распродаются товарные остатки?
    А что предполагается делать дальше?
    Доводы вида: глобальный мир, все свое не обязательно иметь итд показали ведь свою несостоятельность?!
     
     
  • 5.60, Аноним (51), 16:27, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дальше делать на 90 нм-ах ;)
     
  • 3.34, Аноним (30), 15:35, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бесплатно, то щупайте современный Эльбрус в Московском яндекс музее, он там есть)
     
  • 3.41, Аноним (41), 15:46, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тут можно запросить шелл

    https://elbrus.6te.net/

     
     
  • 4.58, Аноним (-), 16:21, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://elbrus.6te.net/

    Сколько мегахешей оно могет? :)

     
  • 3.47, Аноним (47), 15:58, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там же, где и "развитой социализм" :)
     

  • 1.11, EuPhobos (ok), 14:54, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если комп для игр, то mitigations=off и вперёд.

    ... ой сейчас налетят "каких игОр то на линУхсе?!"

     
     
  • 2.16, DeerFriend (?), 15:02, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вине уже давно почти все игры и даже вирусы виндузячие работают.
     
  • 2.17, Аноним (1), 15:06, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как-то так:
    noibrs noibpb nopti nospectre_v2 nospectre_v1 l1tf=off nospec_store_bypass_disable no_stf_barrier mds=off tsx=on tsx_async_abort=off mitigations=off
     
     
  • 3.22, dimez (?), 15:18, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОКР? Сочувствую.
     
     
  • 4.35, мимо (?), 15:36, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://make-linux-fast-again.com/
     
  • 4.38, Аноним (1), 15:42, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я вам тоже сочувствую, лепить незнакомцам ярлыки это тяжкое дело, особенно в интернете
    надеюсь вы уже выбили у начальства молочную надбавку за повышенную вредность ?
     
  • 3.54, НяшМяш (ok), 16:17, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разве только mitigations=off недостаточно?
     
  • 2.61, Аноним (51), 16:30, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если комп для игр, то mitigations=off и вперёд.

    Но тогда и от глобальной сети отключить. Сетевые игры только по локалке.

     

  • 1.12, ma3x (?), 14:56, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Компьютерной индустрии давно надо переходить на архитектуру RISC.
     
     
  • 2.23, erthink (ok), 15:18, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На всякий я вас обрадую - если взять модно-молодежно-прогрессивный RISC-V, то примерно те же проблемы: либо спекулятивное выполнение с прицепом дыр, либо скорость из нулевых.
    Но будет чуть хуже, ибо потенциально уже не один побитый штеуд, а десяток поставщиков с несколькими ядрами у каждого.
    Поэтому никаких "британских ученых" не хватит чтобы отыскивать в них все дыры...

    Нужна ли некая гарантия отсутствия дыр обычному пользователю - не простой вопрос, ибо сильно влияет на ценник.
    А для ответственных применений Эльбрус - чуть ли не единственный вариант (ибо стеки разделены и есть дополнительный защищенный режим).

     
     
  • 3.28, a_kusb (ok), 15:27, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вдруг поверить, что влив некое архитектурное лекарство от дыр, то при чём здесь влияние на ценник. Тогда уж дыры в спекулятивных процессорах искать дорого, в влив без дыр дешевле потому что искать не надо.
     
     
  • 4.33, erthink (ok), 15:34, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если вдруг поверить, что влив некое архитектурное лекарство от дыр, то при
    > чём здесь влияние на ценник. Тогда уж дыры в спекулятивных процессорах
    > искать дорого, в влив без дыр дешевле потому что искать не
    > надо.

    Ценник тут сугубо от тиража, т.е. если e2k напечатать штеудным тиражем, что цена будет условно как у атмеги.

    Ну и назвать VLIW "архитектурным лекарством" нельзя.
    Это скорее путь, идя которым приходится находить другие решения, а не делать ставки только на out-of-order execution.

     
     
  • 5.64, Аноним (51), 16:37, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ISA RISC-V тоже удачно и на VLIW ложится. (источник https://riscv.org/) Т.е. совсем не обязательно идти путём спекуляции.
     
  • 3.37, vvm13 (?), 15:38, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поскольку "Эльбрусов" сделали немного, а теперь производство совсем накрылось, непонятно, почему вы считаете его вариантом для чего бы то ни было. Стоило бы вообще забыть об этой вещи.
     
     
  • 4.42, я из фейсбука (?), 15:46, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмысли забыть??? А чем тогда ещё гордиться???
     
  • 2.29, a_kusb (ok), 15:28, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А они фактически не перешли? X86 с RISC ядром, ARM.
     
     
  • 3.63, Аноним (51), 16:32, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока только на мобилках и планшетах.
     

  • 1.36, penetrator (?), 15:37, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К сожалению, защита приводит к существенным накладным расходам - в проведённых тестах на процессорах AMD и Intel снижение производительности оценивается от 14% до 39%. Более предпочтительным является применение защиты на основе инструкций IBRS, доступных в новых поколениях CPU Intel и поддерживаемых начиная с ядра Linux 4.19.

    Это касает Zen 3 и интел выше 8 поколения. Так если программный метод дает максимум просадку 39% зачем использовать IBRS, который садит на 70%?

     
     
  • 2.53, erthink (ok), 16:14, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так если программный
    > метод дает максимум просадку 39% зачем использовать IBRS, который садит на
    > 70%?

    Так нужно перекомпилировать с нужными опциями, что в некоторых случаях может превратиться в ад или быть невозможным в принципе:
    - подписанный бинарный код;
    - отсутствие исходников;
    - непрозрачная и/или сложно поддерживаемая система сборки;
    - не факт что соберется актуальным компилятором;
    - надо как-то проверить что компилятор увидел и заглушил все проблемные места.

     

  • 1.39, Lyrix (ok), 15:43, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Phoronix сообщил об этом два месяца назад...
    https://www.phoronix.com/review/retbleed-benchmark
     
  • 1.50, пох. (?), 16:08, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну слава Аллаху - "после выключения возвращается". С KPTI и такого не было.
     
     
  • 2.65, Аноним (51), 16:40, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спеши радоваться, 6.0 ещё не релизнулось.
     

  • 1.52, alex1442 (?), 16:13, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так последствие так последствие вылезло от длительного сидения на спекулятивных ОоО-стимуляторах
    https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:8:26342:73515:1.png
     

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