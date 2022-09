Серьёзное снижение производительности ядра 5.19, вызванное защитой от атаки Retbleed

2.23 , erthink ( ok ), 15:18, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – На всякий я вас обрадую - если взять модно-молодежно-прогрессивный RISC-V, то примерно те же проблемы: либо спекулятивное выполнение с прицепом дыр, либо скорость из нулевых.

Но будет чуть хуже, ибо потенциально уже не один побитый штеуд, а десяток поставщиков с несколькими ядрами у каждого.

Поэтому никаких "британских ученых" не хватит чтобы отыскивать в них все дыры... Нужна ли некая гарантия отсутствия дыр обычному пользователю - не простой вопрос, ибо сильно влияет на ценник.

А для ответственных применений Эльбрус - чуть ли не единственный вариант (ибо стеки разделены и есть дополнительный защищенный режим).

3.28 , a_kusb ( ok ), 15:27, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если вдруг поверить, что влив некое архитектурное лекарство от дыр, то при чём здесь влияние на ценник. Тогда уж дыры в спекулятивных процессорах искать дорого, в влив без дыр дешевле потому что искать не надо.

4.33 , erthink ( ok ), 15:34, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Если вдруг поверить, что влив некое архитектурное лекарство от дыр, то при

> чём здесь влияние на ценник. Тогда уж дыры в спекулятивных процессорах

> искать дорого, в влив без дыр дешевле потому что искать не

> надо. Ценник тут сугубо от тиража, т.е. если e2k напечатать штеудным тиражем, что цена будет условно как у атмеги. Ну и назвать VLIW "архитектурным лекарством" нельзя.

Это скорее путь, идя которым приходится находить другие решения, а не делать ставки только на out-of-order execution.

5.64 , Аноним ( 51 ), 16:37, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ISA RISC-V тоже удачно и на VLIW ложится. (источник https://riscv.org/) Т.е. совсем не обязательно идти путём спекуляции.

3.37 , vvm13 ( ? ), 15:38, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поскольку "Эльбрусов" сделали немного, а теперь производство совсем накрылось, непонятно, почему вы считаете его вариантом для чего бы то ни было. Стоило бы вообще забыть об этой вещи.

4.42 , я из фейсбука ( ? ), 15:46, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всмысли забыть??? А чем тогда ещё гордиться???

2.29 , a_kusb ( ok ), 15:28, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А они фактически не перешли? X86 с RISC ядром, ARM.

3.63 , Аноним ( 51 ), 16:32, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока только на мобилках и планшетах.