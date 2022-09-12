Серьёзное снижение производительности ядра 5.19, вызванное защитой от атаки Retbleed

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|1.1, Аноним (1), 14:05, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Intel должна выписать премии создателям и внедренцам такой архитектуры процессора
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|2.18, Аноним (-), 15:06, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За улучшение репутации бренда им отдел маркетинга выпишет отрицательные премии. В суперкомпьютеры и топовые серваки AMD ставить стали. На этом фоне премировать персонал довольно странная идея.
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|3.24, Аноним (1), 15:19, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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к сожалению Intel и AMD это по сути две руки одного тела, то что сейчас страдает репутация это конечно плохо но не смертельно, зато в своё время рынок захватили и до сих пор держат.
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|2.68, Урри (ok), 16:48, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не Интел, а Майкрософт.
Замедление только в линуксе жы!
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|1.2, Аноним (-), 14:07, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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Создатели абстракции обратили внимание разработчиков ядра...
Дальше можно не читать. В этом все, что нужно знать о модерновом линукс.
Больше абстракций богу абстракций.
И да, кто-то из приличных господ еще покупает интел?
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|2.19, лютый жж.... (?), 15:12, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>кто-то из приличных господ еще покупает интел?
ничего, что Retbleed имеет и амд и арм и интелей?
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|2.48, Аноним (48), 16:05, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Больше абстракций богу абстракций.
Аминь.
Складывается впечатление, что стало неприлично много людей, которых хлебом не корми, дай воткнуть ещё слой-два.
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|1.3, Аноним (3), 14:07, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+23 +/–
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Судя по скорости Эльбрусы - это как-бы интелы с закрытием спекулятивных уязвимостей
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|2.7, Аноним (7), 14:39, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Эльбрус по интелу это Core 2 Duo. Можешь вместо дорогостоящего брусочка прикупить себе систему на intel celeron типа n5105 или что-то из этой оперы, получишь идентичную производительность в меньшем форм факторе minipc, в разы меньшем электропотреблении и нормальном аппаратном декодировании видео в браузере.
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|3.8, Аноним (7), 14:42, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Да и ценник будет в раз 10 меньше. Покупая отечественное (я имею в виду импортозамещенное аналоговнетное) покупатель должен иметь в виду что он спонсирует разработку, попилы, проценты отката от начальника предприятия до крышующего силовика и чинуши).
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|5.26, a_kusb (ok), 15:23, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так то по факту он довольно правильно сказал. Существует ловушка импортозамещения и налоги, которые уходят правительству, существуют связи и вот это всё. Это только часть медали, но вот.
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|6.30, Аноним (30), 15:33, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Больше всего сейчас попилит и откатывает майкакаасофт со своими виндами, а так же ай би мэ и циска, но принято почему то обсуждать Эльбрус и его цену (как раз за то, что попилить нельзя, каждая копеечка на счету).
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|7.40, erthink (ok), 15:44, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Больше всего сейчас попилит и откатывает майкакаасофт со своими виндами, а так
> же ай би мэ и циска, но принято почему то обсуждать
> Эльбрус и его цену (как раз за то, что попилить нельзя,
> каждая копеечка на счету).
А было несколько заходов "получить финансирование" на мега-перспективный RISC-V и покупной ARM, под что формировали общественное мнение, в том числе среди разработчиков.
Поэтому большинство хомячков до сих пор уверены в попилах, типуковости e2k и перспективности risc-v.
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|8.56, Аноним (-), 16:19, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
RISCV поддерживается опенсорсными тулчейнами и уже есть поддержка нескольких SoC... текст свёрнут, показать
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|9.66, erthink (ok), 16:41, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Как уже много раз писал, RISC-V прекрасен для своего первоначального предназначе... большой текст свёрнут, показать
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|8.57, Аноним (51), 16:20, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У нас с таким же успехом и покупной ARM попиливали бы, и RISC-V Думаете, при ра... текст свёрнут, показать
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|4.55, Аноним (-), 16:18, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да и ценник будет в раз 10 меньше. Покупая отечественное (я имею
> в виду импортозамещенное аналоговнетное) покупатель должен иметь в виду
Что это хрен купишь, а что где его теперь производить? В зеленограде? Оттуда повезет если это с PIII зарубится, какой кор2, о чем вы?!
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|3.9, DeerFriend (?), 14:49, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто будет учитывать 70% падение производительности при невыключении защиты на интелях?
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|3.43, Beta Version (ok), 15:47, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Эльбрус по интелу это Core 2 Duo.
Как ты их так в лоб сравниваешь? Это же две разные архитектуры.
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|3.69, Michael Shigorin (ok), 16:49, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эльбрус по интелу это Core 2 Duo
Это касалось 4С на 800 МГц после переезда с lcc 1.19 на 1.20 применительно к Xfce-десктопу по моей личной оценке, если что ("до" -- скорее как старший PIII на ощупь был; разумеется, до того, как маленькие интеловые шалости начали выходить на публику и обкладываться вот такенными затычками).
Сейчас пишу с рабочего 8С, который смотрит на это всё с недоумением. А дома ждёт 16С, который подороже соплерона будет, но 4K декодирует примерно на одном ядре и в целом машина совсем другого класса. Ну и надо бы переезжать на lcc 1.26, уже стабилизировали.
PS: таких психов, кстати, уже не получается посчитать на пальцах одной руки -- за лето ещё двое (или трое? путаться начал) прибавились %)
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|2.15, erthink (ok), 14:59, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Если в штеудах закрыть _все_ спекулятивные дыры, но они будут медленнее сопоставимых Эльбрусов (имеется в виду 16C на 16 нм).
Но тут всё-таки есть вопрос, нужно ли (есть ли смысл) закрывать все интеловские дыры в спекулятивном выполнении, если в микрокоде вообще не понятно что, а в ЦПУ интегрирован руткит с отдельным независимым процессорным ядром (aka AMT).
Ну и скорость - смотря как сравнивать, например байткод Эльбрусы выполняют/интерпретируют медленнее (и будут медленнее как минимум до релиза 7-й версии архитектуры).
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|3.27, Без аргументов (?), 15:25, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Эльбрусах тоже есть спекулятивное выполнение)) просто уязвимость невозможно найти в том, чего нет.
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|4.59, Аноним (51), 16:25, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чёт не распарсил. Как бы, две части предложения противоречат друг другу.
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|3.62, Аноним (62), 16:30, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если в штеудах закрыть _все_ спекулятивные дыры, но они будут медленнее сопоставимых Эльбрусов (имеется в виду 16C на 16 нм).
Ждём нормально оформленного теста.
> Но тут всё-таки есть вопрос, нужно ли (есть ли смысл) закрывать все интеловские дыры в спекулятивном выполнении
Правильно - для многих применений нету, и тут с интелами можно получать производительность на порядки выше эльбрусовской.
> если в микрокоде вообще не понятно что, а в ЦПУ интегрирован руткит с отдельным независимым процессорным ядром (aka AMT).
Ну если исходить из того что в закрытых частях процессора сидит руткит, то у эльбрусов, например, руткит сидит и в железе, и в микрокоде, а вдобавок ещё и в комиляторе.
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|3.67, Аноним (67), 16:47, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а что в 7й сделают эдакое? Когда она выйдет и где можно будет купить?
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|2.20, Аноним (-), 15:14, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А где сейчас можно пощупать цп эльбрус?
Для этого на свободный тайвань ехать надо? Думаете остались образцы?
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|3.25, erthink (ok), 15:23, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А где сейчас можно пощупать цп эльбрус?
> Для этого на свободный тайвань ехать надо? Думаете остались образцы?
МЦСТ даёт разработчикам доступ к тестовым стендам.
Bitblaze продаёт, в том числе частным лицам.
Пока в наличие что-то точно есть, но вероятно что актуальные процессоры 5-й и 6-й версий архитектуры уже закончились.
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|4.32, Аноним (-), 15:34, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну то есть распродаются товарные остатки?
А что предполагается делать дальше?
Доводы вида: глобальный мир, все свое не обязательно иметь итд показали ведь свою несостоятельность?!
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|3.34, Аноним (30), 15:35, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бесплатно, то щупайте современный Эльбрус в Московском яндекс музее, он там есть)
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|1.11, EuPhobos (ok), 14:54, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если комп для игр, то mitigations=off и вперёд.
... ой сейчас налетят "каких игОр то на линУхсе?!"
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|2.17, Аноним (1), 15:06, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как-то так:
noibrs noibpb nopti nospectre_v2 nospectre_v1 l1tf=off nospec_store_bypass_disable no_stf_barrier mds=off tsx=on tsx_async_abort=off mitigations=off
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|4.38, Аноним (1), 15:42, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я вам тоже сочувствую, лепить незнакомцам ярлыки это тяжкое дело, особенно в интернете
надеюсь вы уже выбили у начальства молочную надбавку за повышенную вредность ?
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|2.61, Аноним (51), 16:30, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если комп для игр, то mitigations=off и вперёд.
Но тогда и от глобальной сети отключить. Сетевые игры только по локалке.
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|1.12, ma3x (?), 14:56, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Компьютерной индустрии давно надо переходить на архитектуру RISC.
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|2.23, erthink (ok), 15:18, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На всякий я вас обрадую - если взять модно-молодежно-прогрессивный RISC-V, то примерно те же проблемы: либо спекулятивное выполнение с прицепом дыр, либо скорость из нулевых.
Но будет чуть хуже, ибо потенциально уже не один побитый штеуд, а десяток поставщиков с несколькими ядрами у каждого.
Поэтому никаких "британских ученых" не хватит чтобы отыскивать в них все дыры...
Нужна ли некая гарантия отсутствия дыр обычному пользователю - не простой вопрос, ибо сильно влияет на ценник.
А для ответственных применений Эльбрус - чуть ли не единственный вариант (ибо стеки разделены и есть дополнительный защищенный режим).
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|3.28, a_kusb (ok), 15:27, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вдруг поверить, что влив некое архитектурное лекарство от дыр, то при чём здесь влияние на ценник. Тогда уж дыры в спекулятивных процессорах искать дорого, в влив без дыр дешевле потому что искать не надо.
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|4.33, erthink (ok), 15:34, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если вдруг поверить, что влив некое архитектурное лекарство от дыр, то при
> чём здесь влияние на ценник. Тогда уж дыры в спекулятивных процессорах
> искать дорого, в влив без дыр дешевле потому что искать не
> надо.
Ценник тут сугубо от тиража, т.е. если e2k напечатать штеудным тиражем, что цена будет условно как у атмеги.
Ну и назвать VLIW "архитектурным лекарством" нельзя.
Это скорее путь, идя которым приходится находить другие решения, а не делать ставки только на out-of-order execution.
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|3.37, vvm13 (?), 15:38, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поскольку "Эльбрусов" сделали немного, а теперь производство совсем накрылось, непонятно, почему вы считаете его вариантом для чего бы то ни было. Стоило бы вообще забыть об этой вещи.
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|1.36, penetrator (?), 15:37, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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К сожалению, защита приводит к существенным накладным расходам - в проведённых тестах на процессорах AMD и Intel снижение производительности оценивается от 14% до 39%. Более предпочтительным является применение защиты на основе инструкций IBRS, доступных в новых поколениях CPU Intel и поддерживаемых начиная с ядра Linux 4.19.
Это касает Zen 3 и интел выше 8 поколения. Так если программный метод дает максимум просадку 39% зачем использовать IBRS, который садит на 70%?
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|2.53, erthink (ok), 16:14, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так если программный
> метод дает максимум просадку 39% зачем использовать IBRS, который садит на
> 70%?
Так нужно перекомпилировать с нужными опциями, что в некоторых случаях может превратиться в ад или быть невозможным в принципе:
- подписанный бинарный код;
- отсутствие исходников;
- непрозрачная и/или сложно поддерживаемая система сборки;
- не факт что соберется актуальным компилятором;
- надо как-то проверить что компилятор увидел и заглушил все проблемные места.
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|1.50, пох. (?), 16:08, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну слава Аллаху - "после выключения возвращается". С KPTI и такого не было.
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