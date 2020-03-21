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Программная защита от атаки LVI показала снижение производительности в 14 раз

21.03.2020 09:21

Zola Bridges из компании Google предложил для набора компиляторов LLVM патч с реализацией защиты SESES (Speculative Execution Side Effect Suppression), помогающей блокировать атаки на механизм спекулятивного выполнения в CPU Intel, подобные LVI. Метод защиты реализован на уровне компилятора и основан на добавлении компилятором при генерации машинного кода инструкций LFENCE, которые подставляются перед каждой инструкцией чтения из памяти или записи в память, а также перед первой инструкцией ветвления в группе инструкций, завершающей блок. Похожий метод защиты также предложен и реализован инженерами Intel.

Инструкция LFENCE ожидает фиксации всех предыдущих операций чтения из памяти и запрещает упреждающее выполнение следующих после LFENCE инструкций, до того как фиксация будет завершена. Применение LFENCE приводит к существенному снижению производительности, поэтому защиту предлагается применять в крайних случаях для особо критичного кода. Помимо полной защиты патч предлагает три флага, позволяющих выборочно отключить определённые уровни защиты для снижения негативного влияния на производительность.

В проведённых тестах применение защиты для пакета BoringSSL привело к снижению числа выполняемых библиотекой операций в секунду в 14 раз - производительность собранного с защитой варианта библиотеки в среднем оказалась всего 7.1% от показателей незащищённого варианта (разброс в зависимости от теста от 4% до 23%). Для сравнения, предложенный ранее для GNU Assembler механизм, осуществляющий подстановку LFENCE после каждой операции загрузки из памяти и перед некоторыми инструкциями ветвления, показал снижение производительности примерно в 5 раз (22% от кода без зашиты). Изначально исследователи, выявившие атаку LVI, прогнозировали снижение производительности при применении полной защиты в 2-19 раз.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: LVI - новый класс атак на механизм спекулятивного выполнения в CPU
  3. OpenNews: Представлен новый класс уязвимостей в процессорах Intel
  4. OpenNews: Выявлен новый вариант атаки Zombieload на процессоры Intel
  5. OpenNews: L1DES (CacheOut) и VRS - новые уязвимости в микроархитектурных структурах CPU Intel
  6. OpenNews: Две атаки на механизм предсказания каналов кэша в процессорах AMD
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52581-lvi
Ключевые слова: lvi, speed, benchmark
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  • 1.1, Аноним (1), 09:33, 21/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    > снижение производительности в 14 раз

    Ну и ладно. Спешить нам некуда. Тише едешь - дальше будешь, верно же?

     
     
  • 2.2, нах. (?), 09:40, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    угу - вангую неотключаемую глупость если не в компиляторе, то в механизмах сборки всего подряд, включая калькулятор и, конечно же, в ведре.

    Разумеется, про условную компиляцию, как и во всех прежних случаях - нееее, не слышали. Но мы будем проверять флажок, на каждую операцию записи в память - вдруг надо lfence!

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:51, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там прямо в статье написано что это compile-time защита и что она не должна применяться огульно и только для критикал кода. Ты вообще читал или сразу до комментов скроллишь?
     
     
  • 4.5, Аноним (4), 09:51, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > compile-time

    Другими словами, ни о каких флажках речи не идет

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:49, 21/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    >основан на добавлении компилятором при генерации машинного кода инструкций LFENCE

    Если это задеплоят, то камни без SSE2 можно выкинуть на помойку - там этой инструкции нет и не будет, а отказываться от этой защиты, встроенной в компиляторы, из-за пользователей без SSE2, никто не будет, просто наcрут на них (на меня!), впервой что-ли срaть на "бомжей" и "нищeбрoдов". Крайне желателен софт, вырезающий это говно из бинарников, собранных с этой опцией.

     
     
  • 2.7, nonamer (?), 09:54, 21/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько лет интолу што в нем нет sse2?
    Может уже перекатишься хотябы на rpi4?
     

  • 1.6, нах. (?), 09:52, 21/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ау, опеннет - вы вообще читаете то о чем новости пишете?

    То что сделал инженер интел - в отличие от поделки пакистанской гугломакаки - вряд ли приведет к "7% оставшейся производительности" - там очень тщательно проверяется, надо ли на самом деле вставлять lfence, и отдельно выложен плагин, удаляющий еще и эти, вставленные, если более сложная проверка показала, что они все равно необязательны.Причем патч в пять раз меньше гуглоп0делия.

    Но принят в код llvm, разумеется, патч макаки, ляпающий lfence после каждой команды. Это ж гугель, это ж кого надо патч.

     
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