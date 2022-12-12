Релиз ядра Linux 6.1

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|1.1, Герострат (?), 10:12, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Добавлена возможность использования языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра
Да здравствует новая эпоха!
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|2.39, Аноним (-), 11:10, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нужно добавить поддержку кода на питоне чтобы писать модули для ядра на питоне
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|2.143, Аноним (143), 12:34, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 13 тысяч строк кода и обеспечивает только необходимый минимум, достаточный для сборки простого модуля ядра, написанного на языке Rust.
И что делают эти 13 тыс строк, что не смог сделать раст-компилятор?
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|1.2, Аноним (-), 10:12, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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вам всем стоит признаться себе в том, что линукс в текущем виде существует исключительно благодаря корпорациям
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|2.5, Аноним (5), 10:14, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интенсивно развивается за счет корпораций, но существовал бы неплохо и без них. Как существуют ядра BSD. Откуда только берутся такие корпоративные промытки.
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|3.52, Fracta1L (ok), 11:20, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интенсивно развивается за счет корпораций, но существовал бы неплохо и без них
"Существовал" - это очень точно сказано
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|2.29, Аноним (-), 11:01, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в текущем виде
>благодаря корпорациям
Мне, пожалуйста, один линукс в не текущем виде, спасибо.
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|4.129, Аноним (129), 12:17, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну зачем же Hurd, можно просто Linux-libre поставить. Блобов не будет. Только как выживать с таким ядром, которое не поддерживает большинства оборудования.
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|2.50, AleksK (ok), 11:19, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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А вам стоит признаться себе в том что многие корпорации в принципе существуют исключительно благодаря линуксу.
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|4.66, Admino (ok), 11:33, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> например?
Microsoft. Google. Amazon. Xiaomi. Samsung. Sony. LG. Panasonic. D-link. TP-link. Uniquity. Hewlett-Packard. Dell. Lenovo. Huawei. IBM. Intel. AMD. Tesla. Acer. MSI. Asus.
Короче, я устал перечислять примеры.
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|2.140, arthi747 (ok), 12:27, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чето вспомнился южный парк как укуреный обрыган жаловался на корпорации. Ну корпорации и что? Кто хочет тот свой вклад и вносит.
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|1.10, DEF (?), 10:22, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>В файловую систему Btrfs внесены существенные оптимизации производительности
Отлично, еще бы RAID56 довели бы до стабильного состояния и добавили бы Blake3, xxHH3 128/256 bit - и ZFS больше не нужна.
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|2.22, Аноним (22), 10:57, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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btrfs уже поддерживается кем-то кроме линуха? Что там с монтированием по сети, sharefs, поддержка в CEPH? В чём она вообще выигрывает?
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|4.114, Аноним (22), 12:02, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но он же глючит ещё чаще, чем порт ZFS и EXT под фортки, а есть ещё и другие ОС...
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|2.34, Неолуддит (?), 11:08, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если мне уже скоро вполне может понадобиться nncp или uucp, то вполне может понадобиться и DECNet, особенно если он мне поможет уворачиваться от КГБ.
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|2.139, anonymous (??), 12:26, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, потому что это LTS, а Debian уже несколько лет как выходит с апстримными LTS-ядрами.
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|2.21, Аноним (13), 10:54, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Добавлена поддержка AHCI SATA-контроллеров, используемых в SoC Baikal-T1.
Хотя они не производятся
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|2.23, Turbid (ok), 10:58, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что они сделали для этого? Открыли какие-то спеки может? Патчи прислали?
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|3.33, Аноним (13), 11:06, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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зачем поддерживать сложный процессор который никогда не будет производиться?
ладно бы, если бы в зеленограде хотя бы 90нм эльбрусы освоили.
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|2.30, Аноним (-), 11:03, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>А для Эльбрусов ничего не добавили?
Я бы добавил уголовное дело по распространению ядра и binutils с асмовставками не под GPL. Это после уголовного дела по поводу картельного сговора.
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|3.38, Аноним (14), 11:10, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>по поводу картельного сговора
Мне кажется это больше по части Yadro...
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|3.41, llolik (ok), 11:12, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты бы хоть с правоприменением ознакомился, чтоли.
> картельного сговора
Картельный сговор кого с кем?
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|1.16, Аноним (-), 10:50, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну что, когда сокращение списка поддерживаемых архитектур до трёх-двух с половиной?
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|1.17, Аноним (13), 10:51, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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>Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.1 - Linux-libre 6.1-gnu
Почему эксперты-программисты с опеннет не могут сделать свой Linux-rust-free-6.1-opennet ?
Они же знают как надо программировать, у них руки, в отличии от современных так называемых программистов, растут из правильного места.
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|1.18, Аноним (22), 10:52, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Без ZFS не кошерно.
>> Добавлена поддержка AHCI SATA-контроллеров, используемых в SoC Baikal-T1.
Вообще не понятно зачем тащить то, что не производится
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|2.24, Аноним (-), 10:58, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Вообще не понятно зачем тащить то, что не производится
Потому что, по крайней мере, на это есть спеки и при правильном применении табакерки есть мизерный шанс, что производство сможет начаться? Я понимаю, в этом есть некая толика оптимизма...
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|1.25, Шарп (ok), 10:58, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Интегрирована первая часть изменений, обеспечивающих возможность создания драйверов для устройств ввода с интерфейсом HID (Human Interface Device), реализуемых в форме BPF-программ.
Эта хрень всё разрастается. Жду новость о возможности написания BPF программ на расте. Будет хипстерский флеш рояль.
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|2.32, Аноним (-), 11:05, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Жду новость о возможности написания BPF программ на расте.
А я не жду, ведь для этого надо уметь добавлять бэкенды в компилятор.
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|1.31, AlexYeCu_not_logged (?), 11:05, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Добавлена поддержка звуковых подсистем, реализованных в процессорах Apple Silicon, Intel SkyLake и Intel KabyLake.
А какая там звуковая подсистема в SkyLake? Вот прям в проце, не на матплате?
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|2.70, Аноним (70), 11:35, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не знаю откуда приходит звук в hdmi выход, из процессора или из отдельного аудио декодера.
Видео драйвер на винде содержит и аудио драйвер, может эта часть имеется в виду.
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|1.35, Аноним (35), 11:08, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Поддержка Rust неактивна по умолчанию и не приводит к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.
"...да всего-то на пол-шишечки!"
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|1.81, Растислав Анонян (?), 11:45, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Свершилось. Однако долго пришлось ждать, пока раст взойдет на пьедестал почета. И это еще один дополнительный плюс к репутации растоманов - к делу они подходят обстоятельно, 777 раз отмерят и только потом внедряются в ядро.
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|2.109, Аноним (109), 12:01, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вдруг кто-то забудет, что раст позволяет безопасно работать с памятью?
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|3.144, arthi747 (ok), 12:35, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И обязательно в первых строках, хотя на нем даже еще ничего не написано. А внизу уже мелочи типа сети, памяти...
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|2.101, РАСТислав Анонян (?), 11:58, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видим конечно. Собственно новость не о релизе ядра ( это так - сопутствующие мелочи), а новом достижении Раста.
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|1.124, РАСТислав Анонян (?), 12:10, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Меня удивляет негативная реакция сишников на включение раста в ядро. Ведь язык С давно уже прекратил свое развитие, ему конкуренция нужна, чтобы он не закисал. Появление раста на сцене - лишь подстигнет развитие си-экосистемы. Уверен, через 3-4 года язык С будет не узнать. Тем более сишникам надо обслуживать тулчейн раста - LLVM, линкер и огромный список сишных библиотек, от которых раст всё еще зависит. Раст, С, С++ - это все одного поля ягоды, я бы даже сказал единая экосистема. Кстати, многие растоманы очень хорошо знают С/С++. Пора бы и сишникам с плюсовиками познакомиться с растом, что-то полезное перенять может быть. Одно ведь дело теперь делаем.
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|3.142, РАСТислав Анонян (?), 12:31, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да сто лет мне сдалась твоя эта компания. Я Анонян - мне свора Анонимов не нужна. Я говорю про связку С/С++/Rust справедливости ради и объективности в том числе.
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|1.126, Аноним (130), 12:16, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А раньше говорили - вот придут корпорации, вот тогда заживём, победим винду и всё такое..
ну вот.. пришли.. и что? systemd,rust,телеметрия во все щели..
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|1.127, pashev.ru (?), 12:16, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для организации питания устройств через Ethernet.
Именно этого не хватало в дополнение к Ethernet через электросеть.
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|1.133, pashev.ru (?), 12:20, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Повышены требования к версии утилиты GNU Make - для сборки ядра теперь требуется как минимум версия 3.82.
Ретрограды! Надо уже на Мезон переходить, или даже на Just (на расте).
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