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Релиз ядра Linux 6.1

12.12.2022 09:45

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 6.1. Среди наиболее заметных изменений: поддержка разработки драйверов и модулей на языке Rust, модернизация механизма определения используемых страниц памяти, специальный менеджер памяти для BPF-программ, система диагностики проблем с памятью KMSAN, механизм защиты KCFI (Kernel Control-Flow Integrity), внедрение структуры Maple tree.

В новую версию принято 15115 исправлений от 2139 разработчиков, размер патча - 51 МБ, что примерно в 2 раза меньше размера патчей от ядер 6.0 и 5.19. Изменения затронули 13165 файлов, добавлено 716247 строк кода, удалено 304560 строк. Около 45% всех представленных в 6.1 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 14% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 14% связано с сетевым стеком, 3% - с файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества в ядре 6.1:

  • Память и системные сервисы
    • Добавлена возможность использования языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Основным мотивом поддержки Rust является упрощение написания безопасных и качественных драйверов устройств за счёт снижения вероятности совершения ошибок при работе с памятью. Поддержка Rust неактивна по умолчанию и не приводит к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру. В ядро пока принят минимальный урезанный вариант патчей, который сокращён с 40 до 13 тысяч строк кода и обеспечивает только необходимый минимум, достаточный для сборки простого модуля ядра, написанного на языке Rust. В дальнейшем планируется постепенно наращивать имеющуюся функциональность, перенося и другие изменения из ветки Rust-for-Linux. Параллельно развиваются проекты по использованию предложенной инфраструктуры для разработки на языке Rust драйверов накопителей NVMe, сетевого протокола 9p и GPU Apple M1.
    • Для систем на базе архитектур AArch64, RISC-V и LoongArch с EFI реализована возможность прямой загрузки сжатых образов ядра. Добавлены обработчики для загрузки, запуска и выгрузки образов ядра, вызываемые напрямую из EFI zboot. Также добавлены обработчики установки и удаления протоколов из БД протоколов EFI. Ранее распаковка осуществлялась отдельным загрузчиком, а теперь это может делать обработчик в самом ядре - образ ядра формируется в виде EFI-приложения.
    • В состав принята часть патчей с реализацией многоуровневневой модели управления памятью, позволяющей разделять банки памяти с разными характеристиками производительности. Например, наиболее интенсивно используемые страницы могут размещаться в наиболее быстрой памяти, а редко используемые страницы могут хранится в относительно медленной памяти. В ядро 6.1 принят механизм для определения нахождения интенсивно используемых страниц в медленной памяти для их продвижения в быструю память, а также реализована общая концепция уровней памяти и их относительной производительности.
    • В состав включён механизм MGLRU (Multi-Generational LRU), который заменил собой старую реализацию LRU (Least Recently Used) на основе двух очередей на многоступенчатую структуру, лучше определяющую какие страницы памяти по настоящему используются, а какие можно вытеснить в раздел подкачки.
    • Добавлена поддержка предложенной инженерами Oracle структуры данных "maple tree", которая позиционируется как более эффективная замена структуре "red-black tree". Maple tree представляет собой вариант B-tree, поддерживающий индексацию по диапазонам значений и спроектированный для эффективного использования кэша современных процессоров. На maple tree уже переведены некоторые подсистемы управления памятью, что положительно отразилось на их производительности. В будущем maple tree может использоваться для реализации блокировок по диапазонам (range locking).
    • В подсистему BPF добавлена возможность создания "деструктивных" BPF-программ, специально рассчитанных на инициирование аварийного завершения работы через вызов crash_kexec(). Подобные BPF-программы могут потребоваться в отладочных целях для инициирования создания crash-дампа в определённый момент времени. Для доступа к деструктивным операциям при загрузке BPF-программы требуется указание флага BPF_F_DESTRUCTIVE, активация sysctl kernel.destructive_bpf_enabled и наличие прав CAP_SYS_BOOT.
    • Для BPF-программ предоставлена возможность перебора элементов cgroup, а также перебора ресурсов (файлы, vma, процессы и т.п.) определённого потока или задачи. Реализован новый map-тип для создания пользовательских кольцевых буферов (user ring buffer).
    • Добавлен специальный вызов для выделения памяти в BPF-программах (memory allocator), который обеспечивает более безопасное распределение памяти в контексте BPF, чем штатный kmalloc().
    • Интегрирована первая часть изменений, обеспечивающих возможность создания драйверов для устройств ввода с интерфейсом HID (Human Interface Device), реализуемых в форме BPF-программ.
    • Из ядра полностью удалён код для поддержки формата исполняемых файлов a.out, который был переведён в разряд устаревших в выпуске 5.1, а начиная с версиях 5.18 и 5.19 был отключён для основных архитектур. Формат a.out давно не применяется на системах с Linux, а генерация файлов a.out не поддерживается современными инструментальными средствами в конфигурациях для Linux по умолчанию. Загрузчик для a.out файлов может быть реализован целиком в пространстве пользователя.
    • Для систем на базе архитектуры набора команд LoongArch, применяемой в процессорах Loongson 3 5000 и реализующей новый RISC ISA, похожий на MIPS и RISC-V, реализована поддержка событий измерения производительности (perf event), kexec, kdump, SysRq-x (TLB Dump), qspinlock и JIT-компиляции BPF. Добавлен типовой драйвер для ноутбуков, использующий ACPI.
    • В интерфейсе асинхронного ввода/вывода io_uring предложен новый режим IORING_SETUP_DEFER_TASKRUN, позволяющий временно отложить выполнение связанных с кольцевым буфером работ до момента, пока не поступит запрос от приложения, что может использоваться для организации выполнения работ в пакетном режиме и предотвращения проблем с задержками из-за вытеснения приложения в неподходящий момент.
    • Процессам в пространстве пользователя предоставлена возможность инициирования преобразования диапазона обычных страниц памяти в набор больших страниц памяти (Transparent Huge-Pages).
    • Добавлена реализация устройства /dev/userfaultfd, позволяющего организовать доступ к функциональности системного вызова userfaultfd() с использованием прав доступа в ФС. Функциональность userfaultfd позволяет создавать обработчики обращений к невыделенным страницам памяти (page faults) в пространстве пользователя.
    • Повышены требования к версии утилиты GNU Make - для сборки ядра теперь требуется как минимум версия 3.82.
  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • В файловую систему Btrfs внесены существенные оптимизации производительности, среди прочего на порядки увеличена производительность операций fiemap и lseek (проверка совместного использования экстентов ускорена в 2-3 раза, а смена позиции в файлах ускорена в 1.3-4 раза). Кроме того ускорено журналирование inode для каталогов (в тесте dbench прирост производительности на 25% и снижение задержек на 21%), улучшен буферизированный ввод/вывод и сокращено потребление памяти.

      Добавлена поддержка асинхронной буферизированной записи для приложений, использующих io_uring, применение которого демонстрирует двухкратное ускорение пропускной способности при записи и существенное снижение задержек (от 2 до 150 раз). В операцию "send" добавлена поддержка файлов, защищённых при помощи fs-verity. Сокращено потребление памяти при выполнении проверки целостности ФС. Добавлена структура block-group-tree для отслеживания групп блоков, позволяющая заметно ускорить монтирование многотерабайтных ФС.

    • В ФС ext4 добавлены оптимизации производительности, связанные с поддержанием журнала и работой в режиме только для чтения. Прекращена поддержка устаревших атрибутов noacl и nouser_xattr.
    • В файловой системе EROFS (Enhanced Read-Only File System), предназначенной для использования на разделах, доступных в режиме только для чтения, реализована возможность совместного хранения данных, дублирующихся в разных ФС.
    • В системный вызов statx() добавлена возможность вывода сведений о возможности применения к файлу прямого ввода/вывода.
    • В подсистему FUSE (Filesystems in User Space) добавлена поддержка создания временных файлов с флагом O_TMPFILE.
    • В CIFS улучшена поддержка уведомлений об изменениях в разделах SMB3, включено кэширование каталогов и улучшена обработка символических ссылок в SMB2 и SMB3.
  • Виртуализация и безопасность
    • Заменена реализация механизма защиты CFI (Control Flow Integrity), добавляющего перед каждым косвенным вызовом функции проверки для выявления некоторых форм неопределённого поведения, которые потенциально могут привести к нарушению нормального порядка выполнения (control flow) в результате применения эксплоитов, изменяющих хранимые в памяти указатели на функции. Штатная реализация CFI от проекта LLVM заменена на вариант, также основанный на использовании Clang, но специально адаптированный для защиты низкоуровневых подсистем и ядер операционных систем. В LLVM новая реализация будет предложена в выпуске Clang 16 и будет включаться опцией "-fsanitize=kcfi". Ключевым отличием новой реализации является то, что она не привязана к оптимизациям на этапе связывания (LTO) и не приводит к замене указателей функций на ссылки в таблице переходов.
    • Для LSM-модулей (Linux Security Module) предоставлена возможность создания обработчиков, перехватывающих операции по созданию пространств имён.
    • Предоставлены средства для верификации цифровых подписей PKCS#7 в BPF-программах.
    • В /dev/random возвращена возможность открытия в неблокирующем режиме (O_NONBLOCK), которая была по недосмотру удалена в ядре 5.6.
    • На системах с архитектурой x86 добавлен вывод предупреждения в случае маппинга подсистемами ядра страниц памяти, одновременно допускающими исполнение и запись. В дальнейшем рассматривается возможность полностью запретить подобный маппинг памяти.
    • Добавлен отладочный механизм KMSAN (Kernel Memory Sanitizer) для выявления использования неинициализированной памяти в ядре, а также утечек неинициализированной памяти между пространством пользователя и устройствами.
    • Внесены улучшения в криптонадёжный генератор псевдослучайных чисел CRNG, используемый в вызове getrandom. Изменения подготовлены Джейсоном Доненфилдом (Jason A. Donenfeld), автором VPN WireGuard и нацелены на повышение безопасности извлечения псевдослучайных целых чисел.
  • Сетевая подсистема
    • В TCP-стеке реализована возможность (отключена по умолчанию) раздельного использования хэш-таблиц сокетов для каждого пространства имён, что позволяет повысить производительность систем с большим числом пространств имён.
    • Удалён код для поддержки устаревшего протокола DECnet. Для пространства пользователя оставлены заглушки API, позволяющие компилировать приложения, использующие DECnet, но данные приложения не смогут подключиться к сети.
    • Документирован протокол netlink. Добавлена возможность определения отсутствующих атрибутов netlink.
    • Добавлена начальная поддержка Ethernet PSE (Power Sourcing Equipment) для организации питания устройств через Ethernet.
    • Реализована возможность создания mesh-сетей на базе Bluetooth.
    • Для MPTCP (MultiPath TCP) реализована поддержка режима быстрой установки соединения (TCP_FASTOPEN_CONNECT) и разрешены привилегированные операции из пространств имён идентификаторов пользователей. MPTCP представляет собой расширения протокола TCP для организации работы TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам.
    • Во встроенную в ядро реализацию протокола TLS добавлена поддержка алгоритма ARIA-GCM и возможность применения 256-разрядных ключей при использовании offload-ускорения.
  • Оборудование
    • В драйвере amdgpu добавлена поддержка проброса DSC (Display Stream Compression) для сжатия данных без потерь при обмене информацией с экранами, поддерживающими очень большое разрешение. Продолжена работа по обеспечению поддержки платформ AMD RDNA3 (RX 7000) и CDNA (Instinct). Добавлена поддержка IP-компонентов DCN 3.2, SMU 13.x, NBIO 7.7, GC 11.x, PSP 13.x, SDMA 6.x и GMC 11.x. В драйвере amdkfd (для дискретных GPU AMD, таких как Polaris) реализована поддержка GFX 11.0.3.
    • В драйвере i915 (Intel) включена поддержка GPU Meteor Lake. Для Meteor Lake и более новых GPU обеспечена поддержка интерфейса DP 2.0 (DisplayPort). Добавлены идентификаторы для видеокарт на базе микроархитектуры Alder Lake S.
    • Добавлена поддержка звуковых подсистем, реализованных в процессорах Apple Silicon, Intel SkyLake и Intel KabyLake. В звуковом драйвере CS35L41 HDA обеспечена поддержка перехода в спящий режим. Добавлена поддержка ASoC (ALSA System on Chip) для встроенных звуковых чипов Apple Silicon, AMD Rembrant DSPs, AMD Pink Sardine ACP 6.2, Everest ES8326, Intel Sky Lake и Kaby Lake, Mediatek MT8186, NXP i.MX8ULP DSPs, Qualcomm SC8280XP, SM8250, SM8450 и Texas Instruments SRC4392
    • Добавлена поддержка LCD-панелей Samsung LTL101AL01, B120XAN01.0, R140NWF5 RH, Densitron DMT028VGHMCMI-1A TFT, AUO B133UAN02.1, IVO M133NW4J-R3, Innolux N120ACA-EA1, AUO B116XAK01.6, BOE NT116WHM-N21, INX N116BCA-EA2, INX N116BCN-EA1, Multi-Inno Technology MI0800FT-9.
    • Добавлена поддержка AHCI SATA-контроллеров, используемых в SoC Baikal-T1.
    • Добавлена поддержка Bluetooth-чипов MediaTek MT7921, Intel Magnetor (CNVi, Integrated Connectivity), Realtek RTL8852C, RTW8852AE и RTL8761BUV (Edimax BT-8500).
    • В драйвер ath11k для беспроводных модулей Qualcomm добавлена поддержка спектрального сканирования в диапазоне 160 MHz, реализован многопоточный NAPI, улучшена поддержка Wi-Fi чипов Qualcomm WCN6750.
    • Добавлены драйверы для клавиатуры к PinePhone, тачпадов InterTouch (ThinkPad P1 G3), X-Box Adaptive Controller, PhoenixRC Flight Controller, VRC-2 Car Controller, DualSense Edge Controller, управляющих панелей IBM (IBM Operation Panel), пультов XBOX One Elite, планшетов XP-PEN Deco Pro S и Intuos Pro Small (PTH-460).
    • Добавлен драйвер для криптографических ускорителей Aspeed HACE (Hash and Crypto Engine).
    • Добавлена поддержка интегрированных Thunderbolt/USB4 контроллеров Intel Meteor Lake.
    • Добавлена поддержка смартфонов Sony Xperia 1 IV, Samsung Galaxy E5, E7 и Grand Max, Pine64 Pinephone Pro.
    • Добавлена поддержка ARM SoC и плат: AMD DaytonaX, Mediatek MT8186, Rockchips RK3399 и RK3566, TI AM62A, NXP i.MX8DXL, Renesas R-Car H3Ne-1.7G, Qualcomm IPQ8064-v2.0, IPQ8062, IPQ8065, Kontron SL/BL i.MX8MM OSM-S, MT8195 (Acer Tomato), Radxa ROCK 4C+, NanoPi R4S Enterprise Edition, JetHome JetHub D1p. Обновлены драйверы для SoC Samsung, Mediatek, Renesas, Tegra, Qualcomm, Broadcom и NXP.

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.1 - Linux-libre 6.1-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В новом выпуске проведена чистка нового драйвера rtw8852b и DTS-файлов для разных SoC Qualcomm и MediaTek с процессорами на базе архитектуры AArch64. Обновлён код чистки блобов в драйверах и подсистемах amdgpu, i915, brcmfmac, r8188eu, rtw8852c, Intel ACPI. Откорректирована чистка устаревших драйверов tm6000 TV cards, cpia2 v4l, sp8870, av7110.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2022/12/...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.0
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.19
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.18
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.17
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58304-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (66) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Герострат (?), 10:12, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Добавлена возможность использования языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра

    Да здравствует новая эпоха!

     
     
  • 2.39, Аноним (-), 11:10, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нужно добавить поддержку кода на питоне чтобы писать модули для ядра на питоне
     
     
  • 3.82, неаноним (?), 11:47, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше на электроне
     
  • 2.143, Аноним (143), 12:34, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 13 тысяч строк кода и обеспечивает только необходимый минимум, достаточный для сборки простого модуля ядра, написанного на языке Rust.

    И что делают эти 13 тыс строк, что не смог сделать раст-компилятор?

     

  • 1.2, Аноним (-), 10:12, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вам всем стоит признаться себе в том, что линукс в текущем виде существует исключительно благодаря корпорациям
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:14, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интенсивно развивается за счет корпораций, но существовал бы неплохо и без них. Как существуют ядра BSD. Откуда только берутся такие корпоративные промытки.
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 10:15, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    бзди тоже не по фану развиваются
     
     
  • 4.64, th3qthecreator (?), 11:31, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, там Аппле задонатили 5 долларов целых, вот на них все и держится.
     
  • 3.52, Fracta1L (ok), 11:20, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интенсивно развивается за счет корпораций, но существовал бы неплохо и без них

    "Существовал" - это очень точно сказано

     
  • 2.29, Аноним (-), 11:01, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в текущем виде
    >благодаря корпорациям

    Мне, пожалуйста, один линукс в не текущем виде, спасибо.

     
     
  • 3.65, Аноним (65), 11:31, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Hurd к вашим услугам
    Вот так выглядит линукс без корпораций
     
     
  • 4.129, Аноним (129), 12:17, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем же Hurd, можно просто Linux-libre поставить. Блобов не будет. Только как выживать с таким ядром, которое не поддерживает большинства оборудования.
     
  • 2.50, AleksK (ok), 11:19, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    А вам стоит признаться себе в том что многие корпорации в принципе существуют исключительно благодаря линуксу.
     
     
  • 3.54, Аноним (-), 11:23, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    например? почему говорите о ред хат во множественном числе?
     
     
  • 4.66, Admino (ok), 11:33, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > например?

    Microsoft. Google. Amazon. Xiaomi. Samsung. Sony. LG. Panasonic. D-link. TP-link. Uniquity. Hewlett-Packard. Dell. Lenovo. Huawei. IBM. Intel. AMD. Tesla. Acer. MSI. Asus.

    Короче, я устал перечислять примеры.

     
  • 2.140, arthi747 (ok), 12:27, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чето вспомнился южный парк как укуреный обрыган жаловался на корпорации. Ну корпорации и что? Кто хочет тот свой вклад и вносит.
     

  • 1.10, DEF (?), 10:22, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >В файловую систему Btrfs внесены существенные оптимизации производительности

    Отлично, еще бы RAID56 довели бы до стабильного состояния и добавили бы Blake3, xxHH3 128/256 bit - и ZFS больше не нужна.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:57, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    btrfs уже поддерживается кем-то кроме линуха? Что там с монтированием по сети, sharefs, поддержка в CEPH? В чём она вообще выигрывает?
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 11:13, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гуглить winbtrfs
     
     
  • 4.114, Аноним (22), 12:02, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но он же глючит ещё чаще, чем порт ZFS и EXT под фортки, а есть ещё и другие ОС...
     
  • 2.71, Аноним (71), 11:35, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В btrfs нет онлайн дедубликации.
     

  • 1.11, Аноним42 (?), 10:22, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем толпы неолуддитов, которым требуется DECNet в современных ядрах
     
     
  • 2.34, Неолуддит (?), 11:08, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если мне уже скоро вполне может понадобиться nncp или uucp, то вполне может понадобиться и DECNet, особенно если он мне поможет уворачиваться от КГБ.
     
     
  • 3.141, arthi747 (ok), 12:29, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мания преследования и мания величия первые признаки шизофрении.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:29, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в Debian 12 успеет попасть ?
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 11:11, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надеюсь, что нет
     
  • 2.139, anonymous (??), 12:26, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, потому что это LTS, а Debian уже несколько лет как выходит с апстримными LTS-ядрами.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:30, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вопреки настойчивым требованиям опеннет экспертов в linux 6.2 добавляют еще больше rust https://lore.kernel.org/rust-for-linux/20221211005609.270457-1-ojeda@kern

    Кроме того поддержка rust модулей будет в новом meson https://mesonbuild.com/Release-notes-for-1-0-0.html

     
  • 1.14, Аноним (14), 10:31, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А для Эльбрусов ничего не добавили? Обидно...
     
     
  • 2.21, Аноним (13), 10:54, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Добавлена поддержка AHCI SATA-контроллеров, используемых в SoC Baikal-T1.

    Хотя они не производятся

     
  • 2.23, Turbid (ok), 10:58, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что они сделали для этого? Открыли какие-то спеки может? Патчи прислали?
     
     
  • 3.33, Аноним (13), 11:06, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    зачем поддерживать сложный процессор который никогда не будет производиться?
    ладно бы, если бы в зеленограде хотя бы 90нм эльбрусы освоили.
     
  • 2.30, Аноним (-), 11:03, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >А для Эльбрусов ничего не добавили?

    Я бы добавил уголовное дело по распространению ядра и binutils с асмовставками не под GPL. Это после уголовного дела по поводу картельного сговора.

     
     
  • 3.38, Аноним (14), 11:10, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >по поводу картельного сговора

    Мне кажется это больше по части Yadro...

     
  • 3.41, llolik (ok), 11:12, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы хоть с правоприменением ознакомился, чтоли.
    > картельного сговора

    Картельный сговор кого с кем?

     
     
  • 4.69, Admino (ok), 11:34, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Это же эксперт с опеннета.
     

  • 1.16, Аноним (-), 10:50, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, когда сокращение списка поддерживаемых архитектур до трёх-двух с половиной?
     
  • 1.17, Аноним (13), 10:51, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    >Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.1 - Linux-libre 6.1-gnu

    Почему эксперты-программисты с опеннет не могут сделать свой Linux-rust-free-6.1-opennet ?
    Они же знают как надо программировать, у них руки, в отличии от современных так называемых программистов, растут из правильного места.

     
  • 1.18, Аноним (22), 10:52, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Без ZFS не кошерно.

    >>  Добавлена поддержка AHCI SATA-контроллеров, используемых в SoC Baikal-T1.

    Вообще не понятно зачем тащить то, что не производится

     
     
  • 2.24, Аноним (-), 10:58, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вообще не понятно зачем тащить то, что не производится

    Потому что, по крайней мере, на это есть спеки и при правильном применении табакерки есть мизерный шанс, что производство сможет начаться? Я понимаю, в этом есть некая толика оптимизма...

     
     
  • 3.67, th3qthecreator (?), 11:33, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А компилятор на плюсах то написан %-%
     

  • 1.25, Шарп (ok), 10:58, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Интегрирована первая часть изменений, обеспечивающих возможность создания драйверов для устройств ввода с интерфейсом HID (Human Interface Device), реализуемых в форме BPF-программ.

    Эта хрень всё разрастается. Жду новость о возможности написания BPF программ на расте. Будет хипстерский флеш рояль.

     
     
  • 2.32, Аноним (-), 11:05, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Жду новость о возможности написания BPF программ на расте.

    А я не жду, ведь для этого надо уметь добавлять бэкенды в компилятор.

     

  • 1.31, AlexYeCu_not_logged (?), 11:05, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Добавлена поддержка звуковых подсистем, реализованных в процессорах Apple Silicon, Intel SkyLake и Intel KabyLake.

    А какая там звуковая подсистема в SkyLake? Вот прям в проце, не на матплате?

     
     
  • 2.70, Аноним (70), 11:35, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не знаю откуда приходит звук в hdmi выход, из процессора или из отдельного аудио декодера.
    Видео драйвер на винде содержит и аудио драйвер, может эта часть имеется в виду.
     

  • 1.35, Аноним (35), 11:08, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддержка Rust неактивна по умолчанию и не приводит к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.

    "...да всего-то на пол-шишечки!"

     
  • 1.60, Анонимо11111 (?), 11:27, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На 400 тыс. строк ядро стало жирнее.
     
  • 1.81, Растислав Анонян (?), 11:45, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Свершилось. Однако долго пришлось ждать, пока раст взойдет на пьедестал почета. И это еще один дополнительный плюс к репутации растоманов - к делу они подходят обстоятельно, 777 раз отмерят и только потом внедряются в ядро.
     
  • 1.89, Аноним (89), 11:52, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Можно перестать писать полотно воды после каждого упоминания Rust?
     
     
  • 2.109, Аноним (109), 12:01, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вдруг кто-то забудет, что раст позволяет безопасно работать с памятью?
     
     
  • 3.144, arthi747 (ok), 12:35, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И обязательно в первых строках, хотя на нем даже еще ничего не написано. А внизу уже мелочи типа сети, памяти...
     
  • 2.113, Facemaker (?), 12:02, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не заметил тут такого. Где полотно?
     

  • 1.91, Аноним (91), 11:53, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "Добавлена возможность использования языка Rust"

    Вот видите!

     
     
  • 2.100, An (??), 11:58, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видим.
    Но еще осталась надежда на BSD системы.
     
  • 2.101, РАСТислав Анонян (?), 11:58, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видим конечно. Собственно новость не о релизе ядра ( это так - сопутствующие мелочи), а новом достижении Раста.
     

  • 1.107, Аноним (109), 12:00, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Жду когда микрософт задонатит на поддержку C#
     
     
  • 2.116, Аноним (89), 12:04, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И на патчи в виде dll блобов
     

  • 1.124, РАСТислав Анонян (?), 12:10, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Меня удивляет негативная реакция сишников на включение раста в ядро. Ведь язык С давно уже прекратил свое развитие, ему конкуренция нужна, чтобы он не закисал. Появление раста на сцене - лишь подстигнет развитие си-экосистемы. Уверен, через 3-4 года язык С будет не узнать. Тем более сишникам надо обслуживать тулчейн раста - LLVM, линкер и огромный список сишных библиотек, от которых раст всё еще зависит. Раст, С, С++ - это все одного поля ягоды, я бы даже сказал единая экосистема. Кстати, многие растоманы очень хорошо знают С/С++. Пора бы и сишникам с плюсовиками познакомиться с растом, что-то полезное перенять может быть. Одно ведь дело теперь делаем.
     
     
  • 2.130, Аноним (130), 12:17, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/company/otus/blog/701324/
     
  • 2.131, Аноним (109), 12:18, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты к нам не примазывайся, мы тебя в свою компанию не берем
     
     
  • 3.142, РАСТислав Анонян (?), 12:31, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да сто лет мне сдалась твоя эта компания. Я Анонян - мне свора Анонимов не нужна. Я говорю про связку С/С++/Rust справедливости ради и объективности в том числе.
     
  • 2.135, Аноним (135), 12:22, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком толсто
     

  • 1.126, Аноним (130), 12:16, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А раньше говорили - вот придут корпорации, вот тогда заживём, победим винду и всё такое..
    ну вот.. пришли.. и что? systemd,rust,телеметрия во все щели..
     
     
  • 2.136, Аноним (135), 12:23, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто говорил?
     

  • 1.127, pashev.ru (?), 12:16, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для организации питания устройств через Ethernet.

    Именно этого не хватало в дополнение к Ethernet через электросеть.

     
  • 1.133, pashev.ru (?), 12:20, 12/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Повышены требования к версии утилиты GNU Make - для сборки ядра теперь требуется как минимум версия 3.82.

    Ретрограды! Надо уже на Мезон переходить, или даже на Just (на расте).

     

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