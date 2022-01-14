Уязвимость в XFS, позволяющая читать сырые данные блочного устройства

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|1.1, макпыф (ok), 18:40, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> их наличие похоже на бекдор.
> According to the glibc compat header for Irix 4, these ioctls originated
> in April 1991 as a (somewhat clunky) way to preallocate space at the end
> of a file on an EFS filesystem. XFS, which was released in Irix 5.3 in
> December 1993, picked up these ioctls to maintain compatibility and they
> were ported to Linux in the early 2000s.
> Recently it was pointed out to me they still lurk in the kernel, even
> though the Linux fallocate syscall supplanted the functionality a long time ago.
А вот Линус считает что похоже на давно устаревший код, но никак не на бекдор
UPD: Ошибся, не Линус, а автор патча по удалению
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|2.3, Аноним (3), 18:43, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да всё ядро можно устаревшим кодом назвать, столько мусора ещё никуда упихнуть не смогли. Постоянно находят уязвимости!
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|2.5, Аноним (5), 18:45, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забыть занулить выделяемый непривилегированному блок с диска - похоже скорее на диверсию, чем на легаси код и "неподумал". Даже идиот понимает, чем чревато отдавать куски памяти и блоки диска, которые могли прийти от одного приложения (SSH, например) в другое приложение. А учитывая, что вряд-ли кто-то считает, что XFS имплементили дурачки - то это именно на специально оставленную закладку и похоже
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|4.20, Анонимленьлогиниться (?), 20:13, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только в линукс вошла далеко не та реализация. Во-первых весь этот код с новыми ioctl был модифицирован для линукса, во-вторых было много изменений и упрощений - убран менеджер томов, убрана поддержка блоков > 4K (те создать можно, а использовать такую фс потом нет), убраны фичи типа Guaranteed-rate I/O и поддержка иерархии сторейджей и тп. Ну и если вспомнить сколько проблем было там со стэком (в оригинальном коде много вызовов функций, на SGI IRIX это было ок, а на x86 не хватало стэка и приходилось ядро собирать с поддержкой large stacks, что ломало некоторые другие вещи) и тп.
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|1.2, Аноним (5), 18:41, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Знал я, что XFS - зло. Никаких преимуществ поверх ext4 практически нет, зато бэкдоры - пожалуйста.
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|3.15, Аноним (15), 19:37, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну как же нет. Хотя бы отсутствие бэкдоров. А ещё распространённость, даже дефолтовость; лучшая чем у xfs устойчивость при отключении питания, наличие драйвера для винды, да и вообще лучше поддержка всяким разным софтом, менеджерами разделов например.
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|3.22, К.О. (?), 20:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не спорит: у ext4 нет никаких преимуществ перед ext4.
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|2.13, Аноним (11), 19:23, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Никаких преимуществ поверх ext4 практически нет
По сравнению с extX, любая ФС с динамическими нодами - преимущество.
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|1.4, Аноним (4), 18:44, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто рeшeто какое-то...
146% это было сделано чтобы оно меньше тормозило, это же нужно байтики зачищать и тратить на это такты.
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|3.23, Аноним (21), 20:32, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обладатели 42-х хромосом засудят,когда им бананов в клетку подкинут. Правда получится как с tor.eff.org
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|1.10, Аноним (10), 19:00, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Любая файловая система в линукс имеет кучу уязвимостей, потому что линукс делают трое студентов за бесплатно. NTFS не имеет ни одного недостатка перед линуксовыми файловыми системами, смотрите тесты производительности
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|2.14, Аноним (12), 19:28, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Любая файловая система в линукс
Реализация NTFS есть в Линукс. Это не значит, что в ней нет уязвимостей.
>потому что линукс делают трое студентов за бесплатно
А Windows делают корпоративные специально обученные сотрудники. Платят ли им именно за отсутствие уязвимостей - вопрос открытый.
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|2.24, Аноним (21), 20:42, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>три студента забесплатно
Винду "разрабатывают" только майки, и бог знает что они туда накодили. Линукс и кучу софта, которое адекватно работает только на нём, разрабатывают в том числе компании, указанные в Linux Foundation. А тесты производительности - это тесты конкретной реализации. Кто знает, может там тоже отключали зануление памяти, чтобы такты сохранить. Да и мои глаза мне говорят, что производительность одинаково хорошая/плохая.
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|1.25, Смузихлёб (?), 20:46, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нинужно. Есть божественный ext2, самый быстрый и самый безпроблемный. Хотя, с массовым переходом на SSD, вообще стоило бы отказаться от такого рудимента, как файловая система.
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