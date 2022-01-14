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Уязвимость в XFS, позволяющая читать сырые данные блочного устройства

14.01.2022 14:08

В коде файловой системы XFS обнаружена уязвимость (CVE-2021-4155), позволяющая локальному непривилегированному пользователю читать данные неиспользуемых блоков напрямую с блочного устройства. Все значительные версии ядра Linux старше 5.16, содержащие драйвер XFS, подвержены этой проблеме. Исправление вошло в версию 5.16, а также в обновления ядер 5.15.14, 5.10.91, 5.4.171, 4.19.225 и т.д. Состояние формирования обновлений с устранением проблемы в дистрибутивах можно отследить на данных страницах: Debian, RHEL, SUSE, Fedora, Ubuntu, Arch.

Уязвимость вызвана некорректным поведением двух специфичных для XFS ioctl(XFS_IOC_ALLOCSP) и ioctl(XFS_IOC_FREESP), которые являются функциональным аналогом общеядерного системного вызова fallocate(). При увеличении размера файла, не выровненного на размер блока, ioctl XFS_IOC_ALLOCSP/XFS_IOC_FREESP не обнуляют хвостовые байты до следующей границы блока. Таким образом, на XFS со стандартным размером блока 4096 байт из каждого блока атакующий может прочитать до 4095 байт предыдущих записанных данных. В указанных областях могут содержаться данные удалённых файлов, дефрагментированных файлов, а также данные файлов с дедуплицированными блоками.

Проверить свою систему на наличие проблемы можно с помощью простого прототипа эксплоита. Если после выполнения предложенной последовательности команд удастся прочитать текст Шекспира, то драйвер ФС уязвим. Изначальное монтирование раздела XFS для демонстрации требует прав суперпользователя.

Поскольку ioctl(XFS_IOC_ALLOCSP) и ioctl(XFS_IOC_FREESP) по функциональности практически не отличаются от стандартного fallocate(), и единственным их отличием является утечка данных, их наличие похоже на бекдор. Несмотря на общую политику – не изменять существующие интерфейсы в ядре, – по предложению Линуса, принято решение полностью удалить эти ioctl'ы в следующей версии.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Удалённая уязвимость в реализации протокола TIPC в ядре Linux
  3. OpenNews: Раскрыта техника эксплуатации уязвимости в tty-подсистеме ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в подсистеме io_uring ядра Linux, позволяющая поднять свои привилегии
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  6. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, затрагивающая сетевой протокол CAN BCM
Автор новости: Аноним
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56508-xfs
Ключевые слова: xfs
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  • 1.1, макпыф (ok), 18:40, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > их наличие похоже на бекдор.
    > According to the glibc compat header for Irix 4, these ioctls originated
    > in April 1991 as a (somewhat clunky) way to preallocate space at the end
    > of a file on an EFS filesystem.  XFS, which was released in Irix 5.3 in
    > December 1993, picked up these ioctls to maintain compatibility and they
    > were ported to Linux in the early 2000s.
    > Recently it was pointed out to me they still lurk in the kernel, even
    > though the Linux fallocate syscall supplanted the functionality a long time ago.

    А вот Линус считает что похоже на давно устаревший код, но никак не на бекдор
    UPD: Ошибся, не Линус, а автор патча по удалению

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:43, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да всё ядро можно устаревшим кодом назвать, столько мусора ещё никуда упихнуть не смогли. Постоянно находят уязвимости!
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:45, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыть занулить выделяемый непривилегированному блок с диска - похоже скорее на диверсию, чем на легаси код и "неподумал". Даже идиот понимает, чем чревато отдавать куски памяти и блоки диска, которые могли прийти от одного приложения (SSH, например) в другое приложение. А учитывая, что вряд-ли кто-то считает, что XFS имплементили дурачки - то это именно на специально оставленную закладку и похоже
     
     
  • 3.6, макпыф (ok), 18:49, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возможно и так
     
  • 3.11, Аноним (11), 19:21, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Silicon Graphics её делала для Irix.
     
     
  • 4.20, Анонимленьлогиниться (?), 20:13, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в линукс вошла далеко не та реализация. Во-первых весь этот код с новыми ioctl был модифицирован для линукса, во-вторых было много изменений и упрощений - убран менеджер томов, убрана поддержка блоков > 4K (те создать можно, а использовать такую фс потом нет), убраны фичи типа Guaranteed-rate I/O и поддержка иерархии сторейджей и тп. Ну и если вспомнить сколько проблем было там со стэком (в оригинальном коде много вызовов функций, на SGI IRIX это было ок, а на x86 не хватало стэка и приходилось ядро собирать с поддержкой large stacks, что ломало некоторые другие вещи) и тп.
     

  • 1.2, Аноним (5), 18:41, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Знал я, что XFS - зло. Никаких преимуществ поверх ext4 практически нет, зато бэкдоры - пожалуйста.
     
     
  • 2.9, hohax (?), 18:56, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У ext4 вообще никаких нет.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 19:37, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как же нет. Хотя бы отсутствие бэкдоров. А ещё распространённость, даже дефолтовость; лучшая чем у xfs устойчивость при отключении питания, наличие драйвера для винды, да и вообще лучше поддержка всяким разным софтом, менеджерами разделов например.
     
     
  • 4.17, hohax (?), 20:04, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  да и вообще лучше поддержка всяким разным софтом,

    Ну да..



    STORAGE  [initandlisten] ** WARNING: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the
    WiredTiger storage engine
    STORAGE  [initandlisten] **          See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem



     
     
  • 5.21, Аноним (21), 20:26, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они знали про бекдор! Это сговор!
     
  • 3.22, К.О. (?), 20:31, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не  спорит: у ext4 нет никаких преимуществ перед ext4.
     
  • 2.13, Аноним (11), 19:23, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Никаких преимуществ поверх ext4 практически нет

    По сравнению с extX, любая ФС с динамическими нодами - преимущество.

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:44, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто рeшeто какое-то...
    146% это было сделано чтобы оно меньше тормозило, это же нужно байтики зачищать и тратить на это такты.
     
  • 1.7, полураспад (?), 18:49, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну да бэкдор с 1991 года
     
  • 1.8, hohax (?), 18:55, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > wget http://lib.ru/SHAKESPEARE/ENGL/hamlet_en.txt -O hamlet_en.txt

    Как мило. Роскомнадзору только не показывайте.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:23, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наследники Шекспира в Мосгорсуде засудят?
     
     
  • 3.18, hohax (?), 20:05, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Легко. Или кто-то будет сильно разбираться?
     
  • 3.23, Аноним (21), 20:32, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обладатели 42-х хромосом засудят,когда им бананов в клетку подкинут. Правда получится как с tor.eff.org
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:00, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Любая файловая система в линукс имеет кучу уязвимостей, потому что линукс делают трое студентов за бесплатно. NTFS не имеет ни одного недостатка перед линуксовыми файловыми системами, смотрите тесты производительности
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 19:28, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Любая файловая система в линукс

    Реализация NTFS есть в Линукс. Это не значит, что в ней нет уязвимостей.

    >потому что линукс делают трое студентов за бесплатно

    А Windows делают корпоративные специально обученные сотрудники. Платят ли им именно за отсутствие уязвимостей - вопрос открытый.

     
  • 2.24, Аноним (21), 20:42, 14/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >три студента забесплатно

    Винду "разрабатывают" только майки, и бог знает что они туда накодили. Линукс и кучу софта, которое адекватно работает только на нём, разрабатывают в том числе компании, указанные в Linux Foundation. А тесты производительности - это тесты конкретной реализации. Кто знает, может там тоже отключали зануление памяти, чтобы такты сохранить. Да и мои глаза мне говорят, что производительность одинаково хорошая/плохая.

     

  • 1.16, псевдонимус (?), 19:58, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А оно похоже старенькое.
     
  • 1.25, Смузихлёб (?), 20:46, 14/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нинужно. Есть божественный ext2, самый быстрый и самый безпроблемный. Хотя, с массовым переходом на SSD, вообще стоило бы отказаться от такого рудимента, как файловая система.
     

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