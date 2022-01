Уязвимость в XFS, позволяющая читать сырые данные блочного устройства

> их наличие похоже на бекдор.

> According to the glibc compat header for Irix 4, these ioctls originated

> in April 1991 as a (somewhat clunky) way to preallocate space at the end

> of a file on an EFS filesystem. XFS, which was released in Irix 5.3 in

> December 1993, picked up these ioctls to maintain compatibility and they

> were ported to Linux in the early 2000s.

> Recently it was pointed out to me they still lurk in the kernel, even

> though the Linux fallocate syscall supplanted the functionality a long time ago. А вот Линус считает что похоже на давно устаревший код, но никак не на бекдор

UPD: Ошибся, не Линус, а автор патча по удалению