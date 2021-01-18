Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS

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|2.2, Аноним (2), 14:35, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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>>добавленных дистрибутивом FreeNAS/TrueNAS патчах к OpenZFS
Если в бочку мёда добавить ложку дёгтя, то можно ли во вкусе винить пчёл?
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|3.10, AlexYeCu_not_logged (?), 14:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Если в бочку мёда добавить ложку дёгтя, то можно ли во вкусе винить пчёл?
Пчёл, может быть, нельзя. Однако и мёдом содержимое бочки после этой ложки можно считать весьма условно.
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|4.18, zzz (??), 15:42, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот и не стоить говорить за весь мёд, если Вася нас...л в свою банку.
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|5.24, пох. (?), 15:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты бы сперва посмотрел, что это за Вася.
И, если после этого не расхочется - проверь, не вопасносте ли твоя фрибэсдэшечка - потому что тот, другой не-Вася который долго отмахивался от проблемы, перекладывая ее на "а у тебя бэкплейн не самой распоследней версии!" (ага. он у чувака шесть лет такой, до них ничем не воняло) и "у меня все работает, 30k лохов не заметили битых данных!") - тоже как бы не совсем Вася. Вполне возможно, что этот код уже в stable (а фиксы - в MFC after...можетбыть)
Я остановился на пункте 1 - дальше, собственно, уже бессмысленно.
А после истории с -L - бессмысленно вдвойне.
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|6.54, Аноньимъ (ok), 17:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а у тебя бэкплейн не самой распоследней версии!
iXsы *&%#@*! на всю голову. Общение с ними оставило самые неприятные и мрачные впечатления.
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|2.9, Аноним (9), 14:46, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Взяли непротестированный код не из апстрима, а виноват апстрим zfs. Найс логика.
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|2.37, Аноним (37), 16:34, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Глобальная и надёжная она только в той реализации, которая в solaris. То, что линуксовая реализация есть глюкалово-это всем известно, кроме "зачем ваш солярис, в линуксе уже сто лет в обед как zfs есть"
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|3.39, . (?), 16:43, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Глобальная и надёжная она только в той реализации, которая в solaris.
Тебя совсем не смущает, кто автор этого неработающего г0-нокода?
Или ты настолько не в теме? Твой Б-г - всего лишь идол.
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|2.45, Аноним (-), 16:51, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сделай лучше, ушлeпок. Присылай патчи. Или только на опеннете гoвнить можешь?
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|3.46, Fracta1L (ok), 16:54, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Зачем мне улучшать zfs, которую я терпеть не могу? ты ещё предложи мне за дырявую сишку топить
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|2.79, Аноним (79), 19:30, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А при чем тут ZFS? Криворукие патчеры. Так и дебилановцы OpenSSL ломали.
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|2.80, Аноним (80), 19:44, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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До объединения FreeBSD кода ZFS с Linux кодом ZFS во FreeBSD ZFS было все нормально. Причинно-следственные связи видишь?
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|3.65, Анонимленьлогиниться (?), 17:31, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм? А зачем их бояться? Лучше годами копить фичи, а потом выкладывать релиз, меняющий все на свете?
Это всего лишь вопрос нормального подхода к ревьюингу и тестированию. Причем тут все сработало как раз правильно: "и не прошло автоматизированную проверку сборки на некоторых платформах" - система интеграции в основной репе в гитхабе с правильными тестами показала, что патч включать не надо, его и не включали до исправления ситуации.
А какая там система сборки у криворучек из freenas, это еще тот вопрос.
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|4.68, псевдонимус (?), 17:40, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лучше годами копить фичи..
Йес! А потом выкладывать их в тестовую ветку. На основе оттестированного выпускать релиз и после этого добавлять только исправления безопасности и исправление просочившихся мелких багов. Ужасное старперство, правда? Пусть будет так, зато данные целы.
>Все сработало правильно
Если оставить такой подход, в следующий раз может и не сработать.
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|4.71, псевдонимус (?), 17:50, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё релиз может быть не один в рамках текущей ветки. Так например было в фрибсд. Просто полноценно поддерживать каждую ветку длительное время у них не хватило ресурсов/небыло желания.
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|4.82, . (?), 19:48, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> система интеграции в основной репе в гитхабе с правильными тестами показала, что патч включать не надо
По причине, не имевшей ни малейшего отношения к реальной, по которой его включать было не надо.
И если бы автор не поленился исправить сборку на платформах, которые, скорее всего, нафиг и не нужны (поди труп иллюмоса) - прекрасно бы включили. Потому что "у нас нет ресурсов" уже выявленные баги исправлять (ЖДВА года!)
- кто, по твоему, собирался копаться в этом коде, кроме роботов?
> А какая там система сборки у криворучек из freenas, это еще тот вопрос.
вопрос совершенно не в этом. Вопрос в том, что других разработчиков и другой разработки не осталось. "эти еще из лучших".
Тот же самый код за подписью того же самого комитера через день уехал бы в CURRENT freebsd. А может и уже уехал, хз. Я проверять не пойду, за бесполезностью - этот не уехал, уехал предыдущий, тот что arc сломал. Тоже от кого надо был комит. Тот кто потом за ними починил (пол-года потратив на уговоры! Своего личного времени) - больше zfs не интересуется.
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|2.27, пох. (?), 16:05, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И чо сынку, помогла тебе твоя 0.75?
hole birth reborn ;-)
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|1.4, InuYasha (??), 14:36, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>семь лет проработали без единого разрыва
А ведь это реально хороший результат, без сарказма.
PS: Тяжело быть рецензентом..
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|2.29, пох. (?), 16:08, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ведь это реально хороший результат, без сарказма.
Так то был - реально хороший код. У меня к нему есть некоторые претензии, но даже это можно было легко починить.
Но его как-то то ли аккуратней писали, то ли какие-то другие люди присматривали за этими писателями...
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|3.64, псевдонимус (?), 17:30, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может девопсины требуют "фич"(например навалять малополезное, если не сказать больше, шифрование), продаваны реагируют и дрючат разработчиков.
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|1.7, Аноним (7), 14:43, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну вот, местным анонимам ещё одну хорошую тему для обсуждения подвезли. Прямо как с btrfs будет теперь. ;) Сейчас начнётся обсуждение, на какой FS всё таки можно хранить данные...
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|2.16, Аноним (16), 15:41, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я храню все на XFS. Потому что среди всего прочего храню образы виртуальных машин, и иногда нужны reflink'и.
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|3.32, rm_ (ok), 16:19, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XFS очень крутая, но неудобно что размер нельзя уменьшать, только это останавливает от применения на паре машин.
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|4.34, гидромет (?), 16:23, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а зачем его уменьшать? Через неделю снова +4 на европейской территории, твой диск сам раскукожится обратно.
Ну правда. XXI век, диски - бездонные. Задача стоит как-то уберечь свои данные, а давно уже не "уместить".
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|3.76, Аноним (76), 18:31, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у xfs , несмотря на наличие рефлинков и cow, дедупликация практически невозможна, большой минус!
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|2.49, YetAnotherOnanym (ok), 16:58, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на какой FS всё таки можно хранить данные
Приступая к работе, принесите в жертву Матери Энтропии какую-нибудь акушерку - и ваша ФС выйдет мягкой и шелковистой.
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|1.8, Ананоним (?), 14:44, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Бегите за последними версиями, говорили они, избавляйтесь от говна мамонта, говорили они. Ну да, ну да...
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|2.13, 1 (??), 15:21, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Поздно пить боржоми, теперь ешьте, что дают.
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|2.51, . (?), 16:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по полученным вводным - там уже топор давно нужен. Для голов. В смысле, от голов.
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|2.25, пох. (?), 16:02, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Рыба для статьи от поханаха (разумеется, ее не опубликовали в исходном виде, потому что кроме слов п-ц и ох..ли там были только предлоги и "zfs")
Чего тебе еще надо узнать про состояние openzfs после этих двух прекрасных ссылок, я не пойму?
БЕГИТЕ, глупцы!
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|4.77, . (?), 18:57, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я уж хз, куда теперь...
Ты будешь смеяться или плакать, не знаю, но наводку на эти чудные открытия дали в тредике, где жаловался на жизнь именно чувак с дисяточкой. Над ним сперва вот такие пришли похихикать, тем более что он еще и фоточку выложил, вот такую: https://i.redd.it/wc3lo6vr30c61.jpg
а потом кто-то и пульнул ссылку на зфсную историю.
А чувак с дисками на скотче и вентиляторами на соплях - жаловался что оно у него, совершенно неожиданно, лопнуло. Нет, не данные порушило, просто после 50терабайт(!) перестали добавляться диски в пул.
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|1.15, лютый жабби__ (?), 15:38, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Кстати, немного в тему... оказывается вне мира btrfs/zfs уже давно есть
контроль четности в виде dm-integrity, которое уже давно интегрировано в LUKS2, тупо ключик добавить при форматировании и вуаля.
Спрашивается, накой они нужны эти ваши тормозные коровоФСы?
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|2.20, не то (?), 15:45, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы пробовали его использовать, форматирование раздела занимает кучу времени. Это я молчу, что в бтрфс есть сжатие и прочие снапшоты...
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|2.26, пох. (?), 16:04, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык, дм не только п-ц тормозной, он еще и п-ц ненадежный...ой, действительно, о чем это я.
Хороший, нормальный dm. Там хоть rhel пока незамечена в "а это у вас биос не обновлен".
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|2.31, rm_ (ok), 16:18, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> уже давно интегрировано в LUKS2
Нашли куда засунуть, а просто в LVM не?
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|3.73, лютый жабби__ (?), 18:02, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а просто в LVM не
не все любят уродский LVM... вообще, название намекает, что оно в devicemapper. а с LUKS интеграция хорошая - просто один ключик и оно работает.
Наверняка можно и без использовать.
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|1.17, Аноним (17), 15:41, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> недостаточно протестированного кода
От создателей болгеноса TrueOS другого и не стоит ожидать.
>> какой вред в том, что какой-то человек сделал прельстивую сборку на основе Линукс/бсд/ЛСД/винды?
А вот такой.
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|2.61, псевдонимус (?), 17:20, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гростбсд тут никаким боком ибо проект одного чела без корпоподдержки. А трюос нет. Мне сразу не понравилось, когда они на каррент перешли, ушлепки.
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|1.30, rm_ (ok), 16:15, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У них просто выложить бинарник "исправленного" модуля это нормально? А где патч посмотреть и почитать в чём была проблема?
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|2.35, . (?), 16:33, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У них просто выложить бинарник "исправленного" модуля это нормально?
Конечно нет. Это отдельная часть шоу - КАК они его "непросто" выкладывали. Тоже весьма говорящая о "культуре разработки" и вообще творящемся там п-це. Мотин, похоже, на коленке дома это собирал. С первой попытки - получилось не под то ведро. Какие билдсистемы, в iX, вы о чем.
> А где патч посмотреть и почитать в чём была проблема?
читай целиком по ссылкам - там есть. В смысле, в чем проблема - никто до сих пор и не знает. "Где-то в aCOW." Его просто откатили целиком.
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|1.52, Кир (?), 17:06, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ождал чего-то подобного, уж больно с места в карьер рванули c этой OpenZFS .
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|1.75, Аноним (75), 18:19, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> семь лет проработали без единого разрыва
Я так понимаю Уральский оформлял новость?)
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