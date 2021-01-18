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Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS

18.01.2021 14:28

В добавленных дистрибутивом FreeNAS/TrueNAS патчах к OpenZFS 2.0 выявлена серьёзная ошибка, приводящая к скрытому повреждению данных в ZFS-разделах (zvol). Во FreeNAS/TrueNAS проблема проявлялась в двух последних обновлениях 12.0 и 12.1 (FreeNAS 11.3 проблеме не подвержен) и была вызвана включением недостаточно протестированного кода. В мае прошлого года включающее ошибку изменение было передано в основной git-репозиторий OpenZFS, но не вошло в основную ветку, так как ожидало рецензирования и не прошло автоматизированную проверку сборки на некоторых платформах.

Вначале представители компании iXsystems, разрабатывающей проект FreeNAS, не могли повторить условия, приводящие к потере данных, списывали проблему на неправильный бэкплейн и советовали обновить в нем прошивку, хотя изначально в сообщении о проблемах было сказано, что до перехода с FreeNAS 11.3 на TrueNAS 12.0 две разные системы в таком виде семь лет проработали без единого разрыва. После подтверждения возникновения проблемы ещё у нескольких пользователей ошибку наконец удалось локализовать и выпустить обновление модуля openzfs.ko, которое вчера было включено в состав обновления TrueNAS 12.0-U1.1.

Кроме того, в ходе обсуждения всплыла ещё одна давно не решённая проблема в основном коде OpenZFS, приводившая к обнулению файлов в резервной копии при передаче командой "zfs send" и проявляющаяся начиная с версии 0.7.5, опубликованной в конце 2017 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://old.reddit.com/r/zfs/c...)
  2. OpenNews: Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD
  3. OpenNews: Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных
  4. OpenNews: Линус Торвальдс пояснил, в чём проблемы реализации ZFS для ядра Linux
  5. OpenNews: Проблема с потерей данных на SSD при использовании ядра Linux 5.1, LVM и dm-crypt
  6. OpenNews: Новая проблема в SSD-накопителях HPE, приводящая к потере данных через 40000 часов
Автор новости: .
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54427-zfs
Ключевые слова: zfs, freenas
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 14:29, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Глобальная и надёжная ZFS, хахаха
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:35, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    >>добавленных дистрибутивом FreeNAS/TrueNAS патчах к OpenZFS

    Если в бочку мёда добавить ложку дёгтя, то можно ли во вкусе винить пчёл?

     
     
  • 3.10, AlexYeCu_not_logged (?), 14:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Если в бочку мёда добавить ложку дёгтя, то можно ли во вкусе винить пчёл?

    Пчёл, может быть, нельзя. Однако и мёдом содержимое бочки после этой ложки можно считать весьма условно.

     
     
  • 4.18, zzz (??), 15:42, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот и не стоить говорить за весь мёд, если Вася нас...л в свою банку.
     
     
  • 5.24, пох. (?), 15:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты бы сперва посмотрел, что это за Вася.

    И, если после этого не расхочется - проверь, не вопасносте ли твоя фрибэсдэшечка - потому что тот, другой не-Вася который долго отмахивался от проблемы, перекладывая ее на "а у тебя бэкплейн не самой распоследней версии!" (ага. он у чувака шесть лет такой, до них ничем не воняло) и "у меня все работает, 30k лохов не заметили битых данных!") - тоже как бы не совсем Вася. Вполне возможно, что этот код уже в stable (а фиксы - в MFC after...можетбыть)

    Я остановился на пункте 1 - дальше, собственно, уже бессмысленно.
    А после истории с -L - бессмысленно вдвойне.

     
     
  • 6.54, Аноньимъ (ok), 17:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а у тебя бэкплейн не самой распоследней версии!

    iXsы *&%#@*! на всю голову. Общение с ними оставило самые неприятные и мрачные впечатления.

     
  • 5.53, псевдонимус (?), 17:07, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы это был хулиган Вася..

    А тут Василий Васильевич, не последний разработчик.

     
  • 2.9, Аноним (9), 14:46, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Взяли непротестированный код не из апстрима, а виноват апстрим zfs. Найс логика.
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:47, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему тебя не банят, я не понимаю.
     
     
  • 3.28, zshfan (ok), 16:07, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Гендерное разнообразие жы...
     
  • 3.48, Fracta1L (ok), 16:58, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что я здешний голос истины, понятное дело
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:34, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Глобальная и надёжная она только в той реализации, которая в solaris. То, что линуксовая реализация есть глюкалово-это всем известно, кроме "зачем ваш солярис, в линуксе уже сто лет в обед как zfs есть"
     
     
  • 3.39, . (?), 16:43, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Глобальная и надёжная она только в той реализации, которая в solaris.

    Тебя совсем не смущает, кто автор этого неработающего г0-нокода?

    Или ты настолько не в теме? Твой Б-г - всего лишь идол.

     
  • 3.41, Fracta1L (ok), 16:49, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Глобальная и надёжная она только в той реализации, которая в solaris

    Это, например, та самая реализация или какая-то не та, врагами испорченная?


    https://i.stack.imgur.com/UrOxR.png

     
  • 2.38, . (?), 16:41, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С-ка ты Фрактал бессердечная.

     
     
  • 3.47, Fracta1L (ok), 16:55, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Батхёрт согревает!


     
  • 2.45, Аноним (-), 16:51, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сделай лучше, ушлeпок. Присылай патчи. Или только на опеннете гoвнить можешь?
     
     
  • 3.46, Fracta1L (ok), 16:54, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем мне улучшать zfs, которую я терпеть не могу? ты ещё предложи мне за дырявую сишку топить

     
  • 2.79, Аноним (79), 19:30, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чем тут ZFS? Криворукие патчеры. Так и дебилановцы OpenSSL ломали.
     
  • 2.80, Аноним (80), 19:44, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    До объединения FreeBSD кода ZFS  с Linux кодом  ZFS во FreeBSD ZFS было все нормально. Причинно-следственные связи видишь?
     

  • 1.3, Чума (?), 14:35, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Rolling, rolling...

     
     
  • 2.5, InuYasha (??), 14:36, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:58, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.23, Аноним (22), 15:58, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.36, InuYasha (??), 16:33, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.69, Огонь (?), 17:44, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.12, псевдонимус (?), 15:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    " не надо бояться непрерывной дегра..интеграции"

    Один человек мне.

     
     
  • 3.65, Анонимленьлогиниться (?), 17:31, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм? А зачем их бояться? Лучше годами копить фичи, а потом выкладывать релиз, меняющий все на свете?

    Это всего лишь вопрос нормального подхода к ревьюингу и тестированию. Причем тут все сработало как раз правильно: "и не прошло автоматизированную проверку сборки на некоторых платформах" - система интеграции в основной репе в гитхабе с правильными тестами показала, что патч включать не надо, его и не включали до исправления ситуации.

    А какая там система сборки у криворучек из freenas, это еще тот вопрос.

     
     
  • 4.68, псевдонимус (?), 17:40, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучше годами копить фичи..

    Йес! А потом выкладывать их в тестовую ветку. На основе оттестированного выпускать релиз и после этого добавлять только исправления безопасности и  исправление просочившихся мелких багов. Ужасное старперство, правда? Пусть будет так, зато данные целы.

    >Все сработало правильно

    Если оставить такой подход, в следующий раз может и не сработать.

     
  • 4.71, псевдонимус (?), 17:50, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё релиз может быть не один в рамках текущей ветки. Так например было в фрибсд. Просто полноценно поддерживать каждую ветку  длительное время у них не хватило ресурсов/небыло желания.
     
  • 4.82, . (?), 19:48, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > система интеграции в основной репе в гитхабе с правильными тестами показала, что патч включать не надо

    По причине, не имевшей ни малейшего отношения к реальной, по которой его включать было не надо.
    И если бы автор не поленился исправить сборку на платформах, которые, скорее всего, нафиг и не нужны (поди труп иллюмоса) - прекрасно бы включили. Потому что "у нас нет ресурсов" уже выявленные баги исправлять (ЖДВА года!)
    - кто, по твоему, собирался копаться в этом коде, кроме роботов?

    > А какая там система сборки у криворучек из freenas, это еще тот вопрос.

    вопрос совершенно не в этом. Вопрос в том, что других разработчиков и другой разработки не осталось. "эти еще из лучших".

    Тот же самый код за подписью того же самого комитера через день уехал бы в CURRENT freebsd. А может и уже уехал, хз. Я проверять не пойду, за бесполезностью - этот не уехал, уехал предыдущий, тот что arc сломал. Тоже от кого надо был комит. Тот кто потом за ними починил (пол-года потратив на уговоры! Своего личного времени) - больше zfs не интересуется.

     
  • 2.27, пох. (?), 16:05, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чо сынку, помогла тебе твоя 0.75?

    hole birth reborn ;-)

     

  • 1.4, InuYasha (??), 14:36, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >семь лет проработали без единого разрыва

    А ведь это реально хороший результат, без сарказма.
    PS: Тяжело быть рецензентом..

     
     
  • 2.29, пох. (?), 16:08, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ведь это реально хороший результат, без сарказма.

    Так то был - реально хороший код. У меня к нему есть некоторые претензии, но даже это можно было легко починить.
    Но его как-то то ли аккуратней писали, то ли какие-то другие люди присматривали за этими писателями...

     
     
  • 3.64, псевдонимус (?), 17:30, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может девопсины требуют "фич"(например навалять малополезное, если не сказать больше, шифрование), продаваны реагируют и дрючат разработчиков.
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:42, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Not a bug
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:43, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот, местным анонимам ещё одну хорошую тему для обсуждения подвезли. Прямо как с btrfs будет теперь. ;) Сейчас начнётся обсуждение, на какой FS всё таки можно хранить данные...
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:41, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я храню все на XFS. Потому что среди всего прочего храню образы виртуальных машин, и иногда нужны reflink'и.
     
     
  • 3.32, rm_ (ok), 16:19, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XFS очень крутая, но неудобно что размер нельзя уменьшать, только это останавливает от применения на паре машин.
     
     
  • 4.34, гидромет (?), 16:23, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем его уменьшать? Через неделю снова +4 на европейской территории, твой диск сам раскукожится обратно.

    Ну правда. XXI век, диски - бездонные. Задача стоит как-то уберечь свои данные, а давно уже не "уместить".

     
  • 3.76, Аноним (76), 18:31, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у xfs , несмотря на наличие рефлинков и cow, дедупликация практически невозможна, большой минус!
     
  • 2.49, YetAnotherOnanym (ok), 16:58, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на какой FS всё таки можно хранить данные

    Приступая к работе, принесите в жертву Матери Энтропии какую-нибудь акушерку - и ваша ФС выйдет мягкой и шелковистой.

     

  • 1.8, Ананоним (?), 14:44, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бегите за последними версиями, говорили они, избавляйтесь от говна мамонта, говорили они. Ну да, ну да...
     
  • 1.11, псевдонимус (?), 15:08, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Рученки так и чешутся у айэкссистем. Кто бы по ним палкой...
     
     
  • 2.13, 1 (??), 15:21, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Поздно пить боржоми, теперь ешьте, что дают.
     
  • 2.33, Аноним (-), 16:20, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда уже по тебе палкой пройдутся?
     
     
  • 3.40, псевдонимус (?), 16:45, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мечтай, копродел.
     
  • 2.51, . (?), 16:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по полученным вводным - там уже топор давно нужен. Для голов. В смысле, от голов.

     

  • 1.14, andy (??), 15:30, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где комментарии от поха/наха?
     
     
  • 2.25, пох. (?), 16:02, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рыба для статьи от поханаха (разумеется, ее не опубликовали в исходном виде, потому что кроме слов п-ц и ох..ли там были только предлоги и "zfs")

    Чего тебе еще надо узнать про состояние openzfs после этих двух прекрасных ссылок, я не пойму?
    БЕГИТЕ, глупцы!

     
     
  • 3.58, псевдонимус (?), 17:17, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куда? На дисяточку?
     
     
  • 4.77, . (?), 18:57, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я уж хз, куда теперь...

    Ты будешь смеяться или плакать, не знаю, но наводку на эти чудные открытия дали в тредике, где жаловался на жизнь именно чувак с дисяточкой. Над ним сперва вот такие пришли похихикать, тем более что он еще и фоточку выложил, вот такую: https://i.redd.it/wc3lo6vr30c61.jpg
    а потом кто-то и пульнул ссылку на зфсную историю.

    А чувак с дисками на скотче и вентиляторами на соплях - жаловался что оно у него, совершенно неожиданно, лопнуло. Нет, не данные порушило, просто после 50терабайт(!) перестали добавляться диски в пул.

     

  • 1.15, лютый жабби__ (?), 15:38, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кстати, немного в тему... оказывается вне мира btrfs/zfs уже давно есть
    контроль четности в виде dm-integrity, которое уже давно интегрировано в LUKS2, тупо ключик добавить при форматировании и вуаля.

    Спрашивается, накой они нужны эти ваши тормозные коровоФСы?

     
     
  • 2.19, zzz (??), 15:44, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем нужен dm-integrity, если есть btrfs/zfs?
     
     
  • 3.74, лютый жабби__ (?), 18:05, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Зачем нужен dm-integrity, если есть btrfs /zfs?

    вырастешь, узнаешь )

     
  • 2.20, не то (?), 15:45, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы пробовали его использовать, форматирование раздела занимает кучу времени. Это я молчу, что в бтрфс есть сжатие и прочие снапшоты...
     
  • 2.26, пох. (?), 16:04, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык, дм не только п-ц тормозной, он еще и п-ц ненадежный...ой, действительно, о чем это я.

    Хороший, нормальный dm. Там хоть rhel пока незамечена в "а это у вас биос не обновлен".

     
  • 2.31, rm_ (ok), 16:18, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уже давно интегрировано в LUKS2

    Нашли куда засунуть, а просто в LVM не?

     
     
  • 3.73, лютый жабби__ (?), 18:02, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а просто в LVM не

    не все любят уродский LVM... вообще, название намекает, что оно в devicemapper. а с LUKS интеграция хорошая - просто один ключик и оно работает.

    Наверняка можно и без использовать.

     

  • 1.17, Аноним (17), 15:41, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> недостаточно протестированного кода

    От создателей болгеноса TrueOS другого и не стоит ожидать.

    >> какой вред в том, что какой-то человек сделал прельстивую сборку на основе Линукс/бсд/ЛСД/винды?

    А вот такой.

     
     
  • 2.61, псевдонимус (?), 17:20, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гростбсд тут никаким боком ибо проект одного чела без корпоподдержки. А трюос нет. Мне сразу не понравилось, когда они на каррент перешли, ушлепки.
     

  • 1.30, rm_ (ok), 16:15, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У них просто выложить бинарник "исправленного" модуля это нормально? А где патч посмотреть и почитать в чём была проблема?
     
     
  • 2.35, . (?), 16:33, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У них просто выложить бинарник "исправленного" модуля это нормально?

    Конечно нет. Это отдельная часть шоу - КАК они его "непросто" выкладывали. Тоже весьма говорящая о "культуре разработки" и вообще творящемся там п-це. Мотин, похоже, на коленке дома это собирал. С первой попытки - получилось не под то ведро. Какие билдсистемы, в iX, вы о чем.

    > А где патч посмотреть и почитать в чём была проблема?

    читай целиком по ссылкам - там есть. В смысле, в чем проблема - никто до сих пор и не знает. "Где-то в aCOW." Его просто откатили целиком.

     
  • 2.44, Аноним (44), 16:51, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    На то она и Фря что никаких исходников не будет.
     

  • 1.42, Аноньимъ (ok), 16:50, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    iXsystems прекрати убивать фрибсд что ты делаешь
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 17:20, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 3.66, Аноньимъ (ok), 17:37, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.43, Аноним (44), 16:50, 18/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.63, Аноним (62), 17:21, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.50, Аноним (-), 16:59, 18/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 17:15, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.60, Аноним (62), 17:19, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 17:45, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.52, Кир (?), 17:06, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ождал чего-то подобного, уж больно с места в карьер рванули c этой OpenZFS .
     
  • 1.55, Аноним (62), 17:12, 18/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.59, . (?), 17:17, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.67, Аноним (67), 17:38, 18/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.56, Аноним (56), 17:12, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Деловито, мастеровито, скрыто
     
  • 1.75, Аноним (75), 18:19, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > семь лет проработали без единого разрыва

    Я так понимаю Уральский оформлял новость?)

     
  • 1.78, Аноним (78), 19:16, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вся суть zfs в одной новости.
     
  • 1.81, Плохой Танцор (?), 19:48, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё одни жертвы отсутствие системы сквозного тестирования.
     

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