Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS

2.2 , Аноним ( 2 ), 14:35, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – >>добавленных дистрибутивом FreeNAS/TrueNAS патчах к OpenZFS Если в бочку мёда добавить ложку дёгтя, то можно ли во вкусе винить пчёл?

3.10 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >Если в бочку мёда добавить ложку дёгтя, то можно ли во вкусе винить пчёл? Пчёл, может быть, нельзя. Однако и мёдом содержимое бочки после этой ложки можно считать весьма условно.

4.18 , zzz ( ?? ), 15:42, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вот и не стоить говорить за весь мёд, если Вася нас...л в свою банку.

5.24 , пох. ( ? ), 15:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты бы сперва посмотрел, что это за Вася. И, если после этого не расхочется - проверь, не вопасносте ли твоя фрибэсдэшечка - потому что тот, другой не-Вася который долго отмахивался от проблемы, перекладывая ее на "а у тебя бэкплейн не самой распоследней версии!" (ага. он у чувака шесть лет такой, до них ничем не воняло) и "у меня все работает, 30k лохов не заметили битых данных!") - тоже как бы не совсем Вася. Вполне возможно, что этот код уже в stable (а фиксы - в MFC after...можетбыть) Я остановился на пункте 1 - дальше, собственно, уже бессмысленно.

А после истории с -L - бессмысленно вдвойне. 6.54 , Аноньимъ ( ok ), 17:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а у тебя бэкплейн не самой распоследней версии! iXsы *&%#@*! на всю голову. Общение с ними оставило самые неприятные и мрачные впечатления.

5.53 , псевдонимус ( ? ), 17:07, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы это был хулиган Вася.. А тут Василий Васильевич, не последний разработчик.

2.9 , Аноним ( 9 ), 14:46, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Взяли непротестированный код не из апстрима, а виноват апстрим zfs. Найс логика.

2.21 , Аноним ( 21 ), 15:47, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Почему тебя не банят, я не понимаю.

3.28 , zshfan ( ok ), 16:07, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Гендерное разнообразие жы...

3.48 , Fracta1L ( ok ), 16:58, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Потому что я здешний голос истины, понятное дело

2.37 , Аноним ( 37 ), 16:34, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Глобальная и надёжная она только в той реализации, которая в solaris. То, что линуксовая реализация есть глюкалово-это всем известно, кроме "зачем ваш солярис, в линуксе уже сто лет в обед как zfs есть"

3.39 , . ( ? ), 16:43, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Глобальная и надёжная она только в той реализации, которая в solaris. Тебя совсем не смущает, кто автор этого неработающего г0-нокода? Или ты настолько не в теме? Твой Б-г - всего лишь идол. 3.41 , Fracta1L ( ok ), 16:49, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Глобальная и надёжная она только в той реализации, которая в solaris Это, например, та самая реализация или какая-то не та, врагами испорченная?

https://i.stack.imgur.com/UrOxR.png

2.38 , . ( ? ), 16:41, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С-ка ты Фрактал бессердечная. 3.47 , Fracta1L ( ok ), 16:55, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Батхёрт согревает!

2.45 , Аноним ( - ), 16:51, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сделай лучше, ушлeпок. Присылай патчи. Или только на опеннете гoвнить можешь?

3.46 , Fracta1L ( ok ), 16:54, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Зачем мне улучшать zfs, которую я терпеть не могу? ты ещё предложи мне за дырявую сишку топить 2.79 , Аноним ( 79 ), 19:30, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А при чем тут ZFS? Криворукие патчеры. Так и дебилановцы OpenSSL ломали.

2.80 , Аноним ( 80 ), 19:44, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – До объединения FreeBSD кода ZFS с Linux кодом ZFS во FreeBSD ZFS было все нормально. Причинно-следственные связи видишь?