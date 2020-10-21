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Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 12

21.10.2020 17:55

Компания iXsystems представила выпуск TrueNAS 12, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). TrueNAS 12 основан на кодовой базе FreeBSD 12, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Размер iso-образа 827МБ (x86_64).

Дистрибутив TrueNAS образован в результате объединения дистрибутива FreeNAS и коммерческой платформы TrueNAS. По историческим причинам FreeNAS и TrueNAS разрабатывались, тестировались и выпускались отдельно, несмотря на большой объём общего кода (95%). Пользователям предложены две редакции TrueNAS CORE и TrueNAS Enterprise. TrueNAS CORE аналогичен FreeNAS и поставляется бесплатно. TrueNAS Enterprise является платным и включает дополнительные возможности для предприятий.

Основные новшества:

  • Реализация файловой системы обновлена до OpenZFS 2.0 на базе "ZFS on Linux", а содержимое базового окружения синхронизировано с FreeBSD 12-STABLE.
  • Встроенная возможность шифрования в ZFS и поддержка репликации данных ZFS во внешние хранилища в зашифрованном виде.
  • Поддержка двухфакторной аутентификации при доступе к TrueNAS. В качестве второго фактора поддерживаются приложения TOTP, такие как Google Authenticator.
  • Поддержка хранения и извлечения паролей и ключей шифрования с серверов, поддерживающих протокол KMIP (Key Management Interoperability Protocol). Возможность доступна только в TrueNAS Enterprise.
  • Оптимизация производительности (SMB, iSCSI, ZFS) и обновление практически всех компонентов платформы.
  • Возможность настройки всех подсистем при помощи TrueNAS API 2.0 и поддержка удалённого доступа к API с использованием ключей. Поддержка первой версии API прекращена.
  • Механизм Fusion Pools, позволяющий создавать пулы из быстрых Flash-накопителей для хранения метаданных и мелких файлов, и жестких дисков для основного хранения.
  • Поддержка VPN - TrueNAS теперь может использоваться в качестве сервера или клиента OpenVPN.
  • Интеграция с TrueCommand Cloud, облачным сервисом для мониторинга и централизованного управления серверами TrueNAS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ixsystems.com/blog...)
  2. OpenNews: Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux
  3. OpenNews: Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных
  4. OpenNews: Прекращена разработка TrueOS (бывший PC-BSD)
  5. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53939-truenas
Ключевые слова: truenas, bsd, freenas
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Z (??), 18:14, 21/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда уже откажутся от FreeBSB и перейдут на Linux? У FreeBSD проблема с поддержкой оборудования. Ловлю проблемы с драйверами LSI, под Linux такого нет
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:20, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53093
     
     
  • 3.7, пох. (?), 18:30, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А от freebsd-то когда наконец отъебуцо и перестанут там все портить и ничего не чинить?!

     
  • 2.4, Ivan (??), 18:22, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за модель контроллера?
     
  • 2.6, пох. (?), 18:29, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда уже откажутся от FreeBSB и перейдут на Linux?

    Да, я тоже только на это и надеюсь. Но, практически уверен, это произойдет ровно в тот день, когда они доломают freebsd окончательно - так что ни старую версию вернуть и заставить надежно работать не выйдет, и трахаться с новой будет совершенно бесполезно.

    > Ловлю проблемы с драйверами LSI, под Linux такого нет

    псст, адресок один подсказать? Недорого возьму! Нет, он не начинается с https://opennet.ru

     

  • 1.5, Олег (??), 18:29, 21/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Торрент клиент имеется на этой системе?
     

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