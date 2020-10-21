Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 12

Компания iXsystems представила выпуск TrueNAS 12, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). TrueNAS 12 основан на кодовой базе FreeBSD 12, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Размер iso-образа 827МБ (x86_64). Дистрибутив TrueNAS образован в результате объединения дистрибутива FreeNAS и коммерческой платформы TrueNAS. По историческим причинам FreeNAS и TrueNAS разрабатывались, тестировались и выпускались отдельно, несмотря на большой объём общего кода (95%). Пользователям предложены две редакции TrueNAS CORE и TrueNAS Enterprise. TrueNAS CORE аналогичен FreeNAS и поставляется бесплатно. TrueNAS Enterprise является платным и включает дополнительные возможности для предприятий. Основные новшества: Реализация файловой системы обновлена до OpenZFS 2.0 на базе "ZFS on Linux", а содержимое базового окружения синхронизировано с FreeBSD 12-STABLE.

Встроенная возможность шифрования в ZFS и поддержка репликации данных ZFS во внешние хранилища в зашифрованном виде.

Поддержка двухфакторной аутентификации при доступе к TrueNAS. В качестве второго фактора поддерживаются приложения TOTP, такие как Google Authenticator.

Поддержка хранения и извлечения паролей и ключей шифрования с серверов, поддерживающих протокол KMIP (Key Management Interoperability Protocol). Возможность доступна только в TrueNAS Enterprise.

Оптимизация производительности (SMB, iSCSI, ZFS) и обновление практически всех компонентов платформы.

Возможность настройки всех подсистем при помощи TrueNAS API 2.0 и поддержка удалённого доступа к API с использованием ключей. Поддержка первой версии API прекращена.

Механизм Fusion Pools, позволяющий создавать пулы из быстрых Flash-накопителей для хранения метаданных и мелких файлов, и жестких дисков для основного хранения.

Поддержка VPN - TrueNAS теперь может использоваться в качестве сервера или клиента OpenVPN.

Интеграция с TrueCommand Cloud, облачным сервисом для мониторинга и централизованного управления серверами TrueNAS.



