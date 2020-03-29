Прекращена разработка TrueOS (бывший PC-BSD)

На форуме компании iXsystems на вопрос "Продолжается ли разработка TrueOS?" основатель PC-BSD Крис Мур ответил: "В настоящее время основные разработчики TrueOS перестали работать над системой. Сейчас мы загружены работой над TrueNAS Core, но как только у нас появится свободное время, сайт и репозитории (TrueOS) будут отключены".

По словам Мура, последние пару лет TrueOS была в основном хобби-проектом нескольких сотрудников iXsystems. Однако слабая заинтересованность сообщества, а также напряжённая работа над TrueNAS, привели к остановке проекта. Ранее основанный на TrueOS дистрибутив Trident уже перешёл на использование Void Linux. Разработчики GhostBSD не планировали уходить с TrueOS из-за привязки к системному менеджеру OpenRC, но, вероятно, будут вынуждены вернуться на FreeBSD в качестве основы.



