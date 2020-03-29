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Прекращена разработка TrueOS (бывший PC-BSD)

29.03.2020 21:37

На форуме компании iXsystems на вопрос "Продолжается ли разработка TrueOS?" основатель PC-BSD Крис Мур ответил: "В настоящее время основные разработчики TrueOS перестали работать над системой. Сейчас мы загружены работой над TrueNAS Core, но как только у нас появится свободное время, сайт и репозитории (TrueOS) будут отключены".

По словам Мура, последние пару лет TrueOS была в основном хобби-проектом нескольких сотрудников iXsystems. Однако слабая заинтересованность сообщества, а также напряжённая работа над TrueNAS, привели к остановке проекта. Ранее основанный на TrueOS дистрибутив Trident уже перешёл на использование Void Linux. Разработчики GhostBSD не планировали уходить с TrueOS из-за привязки к системному менеджеру OpenRC, но, вероятно, будут вынуждены вернуться на FreeBSD в качестве основы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ixsystems.com/comm...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux
  3. OpenNews: Выпуск ОС Trident 19.06 от проекта TrueOS
  4. OpenNews: Проект TrueOS трансформировался в обособленную ОС
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск проекта TrueOS, заменившего PC-BSD
  6. OpenNews: Проект PC-BSD эволюционировал в TrueOS
Автор новости: Михрютка
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52634-trueos
Ключевые слова: trueos, pc-bsd
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:45, 29/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    truenas - следующий!

    должны остаться только закрытые коммерческие решения!

     
  • 2, Аноним (2), 00:00, 30/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Накаркали анонимы.
     
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