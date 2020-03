Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS

>> И фряшный код из пингвинчика уже выпилили? :O

> А он там был?

Т.е. по отсутствию ZoL в ядре и разработке вне "Линукса" возражений нет?

А все сказаное с важным и умным видом - обыкновенные двойные стандарты Пингви-Няш - раз оно работает в Линуксе, то значит оно "линуксное" и поэтому "все будет на базе Линукса" (пусть на самом деле оно и на базе OpenZFS:

https://github.com/zfsonfreebsd/ZoF

> zfsonfreebsd / ZoF

> forked from openzfs/zfs

> ZFS on FreeBSD - the official out of tree OpenZFS implementation for FreeBSD

).

> А он там был?

Очередная экспертная Пингви-Няша, код ядра в глаза не видевшая? Как мило!



https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/scsi/aic7xxx/aic7xxx_osm

> These changes are released under the same licensing terms as the FreeBSD

> * driver written by Justin Gibbs.

> * 1: Import of the latest FreeBSD sequencer code for this driver

даже шапку толком не вычистили, ай-яй-яй.

https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/scsi/aic7xxx/aic7770.c

> * $FreeBSD$

https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/scsi/ncr53c8xx.c

> This driver has been ported to Linux from the FreeBSD NCR53C8XX driver

https://github.com/torvalds/linux/blob/master/kernel/acct.c

> * This routine has been adopted from the encode_comp_t() function in

> * the kern_acct.c file of the FreeBSD operating system. The encoding

https://github.com/torvalds/linux/blob/master/crypto/seed.c

> MODULE_AUTHOR("Hye-Shik Chang <perky@FreeBSD.org>, Kim Hyun <hkim@kisa.or.kr>");

Но вы продолжайте усиленно мотать головой, громко повторяя "Вы! Фсе! Врети!!" и часто-часто жмякая на минус (хинт: клоунада с минусованием только палит пингвиняшу) - вдруг, оно от этого станет неправдой! :O