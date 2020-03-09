Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS

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|1.2, InuYasha (?), 12:37, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Побольше бы таких слияний (открытых) проектов!
А то всё "создали новый форк", "вот вам ещё дистрибутив", "отдельная ветка версий" и т.д.
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|2.4, A.Stahl (ok), 12:47, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это не тот вариант: тут произошло слияние двух и так одинаковых проектов, курируемых одной компанией. Хорошо, конечно, но это явно не "ух ты" уровень слияния.
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|3.17, Аноним (17), 13:39, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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да ничего на самом деле хорошего.
Просто вместо делаемого на от...сь шва6одного проекта - получите клон коммерческого. Так кастрированный, как решили менеджеры, без всех вот этих игр с шва6одкой.
К чему это приводит - давно известно - "патч с реализацией ldap auth нам присылать не надо. У нас в закрытой версии и так есть!"
Ну или nginx - хотите HA - либо подпирайте костылями, либо выбрасывайте ненужный костыль - сам nginx. haproxy-то и без него работает.
ебитда, видать, падает, "нада щото делать!"
rip, freenas.
А с учетом того, кто у нас нынче комитеры в bsdшную zfs - ее судьба тоже довольно предсказуема.
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|4.27, Аноним (12), 14:56, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А с учетом того, кто у нас нынче комитеры в bsdшную zfs - ее судьба тоже довольно предсказуема.
Это вы про Белендорфа (который пилит ZoL, который теперь и на фре)?
Почему предсказуема? И в какую сторону?
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|5.36, Аноним (36), 16:08, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> (который пилит ZoL, который теперь и на фре)?
> который теперь и на фре
Пока что только в мечтах местных отважных "военов линукса".
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|8.55, Аноним (12), 17:43, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну ок Мы возьмём ZFS on Linux и добавим туда патчей, чтобы оно работало на Fre... текст свёрнут, показать
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|9.66, анонн (ok), 18:10, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Если читать не глазами - несомненно Кстати, ссылка из новости мертва https gi... текст свёрнут, показать
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|2.13, Аноним (12), 13:28, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Побольше бы таких слияний (открытых) проектов!
> А то всё "создали новый форк", "вот вам ещё дистрибутив", "отдельная ветка версий" и т.д.
Честно говоря, очень хочется увидеть слияние NetBSD и OpenBSD. Как показали недавние события, у NetBSD очень грамотные программисты (которых нет в опёнке), а в OpenBSD очень грамотные пиарщики (все знают, что опёнок сверхзащищённый, хотя там дыра на дыре, а про нетку мало кто слышал).
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|3.22, A.Stahl (ok), 14:08, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаешь что произойдёт если в бочку мёда положить ложку дёгтя? Думаю понятно кого я считаю "мёдом", а кого "дёгтем" среди программистов и пиарщиков.
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|5.49, Аноним (12), 17:29, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Зачем вы так жестоко про нетку? Довольно интересный проект, в котором есть грамотные ребята. В отличие от команды крикунов Тео.
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|6.54, псевдонимус (?), 17:40, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С его точки зрения, проект может быть интересным только если он под гпл. Желательно гпл3.
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|7.56, Аноним (12), 17:45, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, насчёт GPLv3 он, возможно, и прав. Тивоизация — весьма неприятное явление.
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|4.26, Аноним (12), 14:49, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Знаешь что произойдёт если в бочку мёда положить ложку дёгтя? Думаю понятно кого я считаю "мёдом", а кого "дёгтем" среди программистов и пиарщиков.
Если говорить о программистах и пиарщиках, то тут уместнее скорее "машина и колёса". NetBSD очень неплоха с технической точки зрения, но малопопулярна. И усилия такой мощной группировки фанатов-агитаторов, как OpenBSD, явно пошли бы ей на пользу.
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|5.30, A.Stahl (ok), 15:06, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> усилия такой мощной группировки фанатов-агитаторов, как OpenBSD, явно пошли бы ей
> на пользу.
Будь ОпенБСДщики такими хорошими агитаторами, они давно бы уже привлекли множество хороших программистов. Однако НетБСД (я сейчас отталкиваюсь от данных из этого треда -- я понятия не имею какая из БСД технически совершенней) с программистами и без агитаторов остаётся лучше чем ОпенБСД с агитаторами но без программистов.
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|6.32, Аноним (12), 15:14, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Будь ОпенБСДщики такими хорошими агитаторами, они давно бы уже привлекли множество хороших программистов.
Агитация действует на пользователей. Программисты, в основном, руководствуются собственным опытом работы с системой. Поэтому у опёнка достаточно много преданных пользователей, но мало нормальных разработчиков.
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|3.38, Аноним (38), 16:22, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Честно говоря, очень хочется увидеть слияние NetBSD и OpenBSD.
Ну да, спустя четверть века внезапно оказываются нивелированы архитектурные различия, объединены в одно написанные на разных языках системы управления пакетами...
> в OpenBSD очень грамотные пиарщики
Покажите хотя бы одного пиарщика в команде OpenBSD? Максимум к ним можно отнести людей, приглядывающих за Undeadly.
Но вы ж не делом хотите заниматься, а языком трепать, правильно? Тогда да, рассказывайте и дальше о мифической армии пиарщиков, которые придумывают мифы об OpenBSD.
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|4.47, Аноним (12), 17:25, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Покажите хотя бы одного пиарщика в команде OpenBSD?
В команде OpenBSD с грамотными специалистами в любой области тяжеловато.
Пиарщики там в основном внештатно-добровольные, как в МММ.
> Тогда да, рассказывайте и дальше о мифической армии пиарщиков, которые придумывают мифы об OpenBSD.
Ну почему сразу "мифической"? Достаточно поискать на этом сайте комментарии со словом "OpenBSD", чтобы получить кучу восторженных дифирамбов, в основном, про "субер-безопасность", хех.
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|3.41, Fyjy (?), 17:11, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тео выгнали из команды NetBSD ссаными тряпками за неадекватность. Какое еще слияние? Разве что Тео сдохнет и OpenBSD останется на помойке, да ее подберут гики из NetBSD.
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|4.46, Аноним (12), 17:21, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну зачем сразу "сдoхнет"? Может, поступил как мужик — скажет "я был неправ, мне стыдно, я ухожу".
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|1.3, Аноним (3), 12:46, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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>Пользователям будут предложены две редакции TrueNAS CORE и TrueNAS Enterprise.
Вся суть БСД лицензий. Полноценная проприетарная версия и свободный огрызок.
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|2.6, A.Stahl (ok), 12:50, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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БСД лицензия позволяет тебе (да-да, лично тебе! И не только тебе, но и вообще любому кому это может быть интресно) перелицензировать код под любую более комфортную лицензию и продолжить разработку.
Не? Не хочешь? И я не хочу. И вот все остальные не хотят. Ну что ж тут поделать -- остаётся жрать огрызок от тех, кто хочет что-то делать.
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|2.7, Нанобот (ok), 12:52, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ведь могли бы просто выпускать только enterprise-версию и не морочить себе голову
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|3.8, A.Stahl (ok), 12:56, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Уверен их отдел маркетинга рассматривает открытый вариант как эдакую триал-версию-иглу-рекламу.
Бесплатная реклама, что может буть лучше? Бесплатная реклама, которую пользователи распространяют с искренним удовольствием, вот что! И лучше открытого или свободного кода в этом плане сложно что-то придумать.
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|4.11, Аноним (12), 13:24, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Бесплатная реклама, которую пользователи распространяют с искренним удовольствием, вот что! И лучше открытого или свободного кода в этом плане сложно что-то придумать.
Пиратское ПО отлично справляется.
Тот же Microsoft в 2000-2010 годах вполне благосклонно относился к пиратству хрюши, потому что это позволяло удержать любителей халявы от использования СПО и в конечном счёте поднимало легальные продажи.
Аналогично, сейчас Win 10 не очень строго следит за активацией, ведь основная доля дохода с неё — использование персональных данных, которая она собирает.
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|5.15, A.Stahl (ok), 13:34, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Пиратское ПО отлично справляется.
Только в странах бывшего Союза (про Восток не знаю как там). В Европе и Северной Америке на несанкционированное копирование (перестаньте использовать этот дурацкий термин "пиратство") смотрят косо. В США так вообще эту хрень забивают в голову в детстве как религию.
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|6.29, Аноним (12), 15:03, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы, видимо, слишком мало общались с коренными американцами, и составляли впечатление об их культуре исключительно по элитным местечкам типа SF, LA или NY. Это примерно как об экономике СССР судить на основании ассортимента магазина "Берёзка".
На самом деле американцы _сильно_ разные люди. И ценности у них бывают тоже разные.
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|6.31, macfaq (?), 15:07, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> В Европе и Северной Америке на несанкционированное копирование ... смотрят косо. В США так вообще эту хрень забивают в голову в детстве как религию.
Смешно.
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|6.76, zzz (??), 20:04, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно поэтому подавляющее большинство кряков делают команды из Европы и Северной Америки.
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|3.19, Аноним (17), 13:46, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не, не могли бы - тогда будет утерян контроль над шва6одной - и, не дай б-же, кто-то таки осилит сделать форк. Так и до потери возможности комитить всякий мусор во фрю можно докатиться.
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|2.16, анонн (ok), 13:36, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> Вся суть БСД лицензий.
Неужели популярные вебсерверы, браузеры, безопасные оболочки ссх, базы данных, офисы (MPL либры конвертируется в пермиссив), иксы, вейланд - под GPL? :O
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|2.39, Аноним (38), 16:29, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А что мешает _владельцу_ авторских прав менять систему лицензирования для новых версий? Вчерашний релиз под GPL, а сегодняшний — на совсем других условиях. Что, не вспоминается такое?
GPL vs. permissive может играть роль в таких случаях как ядро Linux, когда авторские права остаются за авторами кода. А вот в случае, скажем, родных проектов GNU никто не может помешать FSF внезапно сменить правила распространения, так как авторы кода обязаны передавать права на код FSF, чтобы код был внесён в исходный проект.
А посему ваша попытка начать срач выглядит слишком убого.
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|3.48, Аноним (12), 17:27, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что мешает _владельцу_ авторских прав менять систему лицензирования для новых версий? Вчерашний релиз под GPL, а сегодняшний — на совсем других условиях.
Если уже не проблема лицензии. Потому что автор может делать со своим кодом всё, что хочет, и никакая лицензия ему не может помешать.
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|1.9, Аноним (9), 12:58, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так я не понял, функционал FreeNAS в чём-то урезают при переименовании или всё остаётся как было, только название меняется и теперь свободный продукт попутно рекламирует коммерческую версию?
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|2.14, Аноним (12), 13:33, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, как бы, коммерческая версия предполагает агрессивный подход к монетизации, чтобы у всех основных фич был бесплатный лимит, а потом только за донат, простите, enterprise-лицензию. Типа, хотите больше трёх дисков в рейд — покупайте. Хотите больше 10 самба-шар — покупайте.
Нет, конечно, можно локально поправить это у себя, пропатчить и пересобрать веб-морду... и закономерно словить проблем с обновлениями.
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|4.59, Аноним (12), 17:52, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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анонн, вы же ненавидите Анонима, зачем тогда из-под него пишете?
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|5.63, анонн (ok), 18:03, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> анонн, вы же ненавидите Анонима, зачем тогда из-под него пишете?
У кого-то опять знатное подгор^W мания величия и преследования?
Мир не крутится вокруг вас и даже если вас и макают раз за разом - это не обязательно должен делать один и тот же человек :)
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|6.65, аноннн (?), 18:10, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда вы отрицаете общеизвестный факт (переход FreeBSD на ZoL) — это называется "макать"?
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|7.68, анонн (ok), 18:14, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда вы отрицаете общеизвестный факт (переход FreeBSD на ZoL) — это называется "макать"?
"Факт" этот правда только в "общеизвестности", т.е. "это знают все"?
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|1.10, Аноним (12), 13:19, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> ускорить переход на OpenZFS 2.0 на базе "ZFS on Linux"
> FreeNAS основан на кодовой базе FreeBSD
То есть, скоро будет «FreeNAS основан на кодовой базе FreeBSD и Linux»?
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|2.18, Аноним (17), 13:43, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Нет, потому что ZoL к кодовой базе линyпса ни малейшего отношения не имеет, и даже не ломать используемые ими апи - "мы так не договаривались".
А вот нормально работающей zfs - ни в какой системе - у вас не будет. В принципе-то, конечно, и раньше не было...
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|3.25, Аноним (12), 14:46, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нет, потому что ZoL к кодовой базе линyпса ни малейшего отношения не имеет
А слово Linux в названии — это, конечно же, трагическое совпадение. Человек хотел написать FreeBSD, но сделал аж семь опечаток...
> А вот нормально работающей zfs - ни в какой системе - у вас не будет. В принципе-то, конечно, и раньше не было...
Вы так тонко намекаете на качество изначально продукта от Sun?
Ну не знаю, солярщики говорят, что у них всё было ок, пока не умерло от старости.
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|2.21, анонн (ok), 13:55, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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> То есть, скоро будет «FreeNAS основан на кодовой базе FreeBSD и Linux»?
ZoL уже включили в ядро? И разрабатывается оно теперь не "для", а "в"? И фряшный код из пингвинчика уже выпилили? :O
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|5.42, аноннн (?), 17:17, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А все сказаное с важным и умным видом - обыкновенные двойные стандарты Пингви-Няш - раз оно работает в Линуксе, то значит оно "линуксное" и поэтому "все будет на базе Линукса"
Скорее, оно разработано для линукса. Да, это про проект ZFS on Linux.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49815
> forked from openzfs/zfs
Ой, а почему там почти все коммиты от Белендорфа, главного разработчика zfsonlinux?
> часто-часто жмякая на минус (хинт: клоунада с минусованием только палит пингвиняшу) - вдруг, оно от этого станет неправдой! :O
Сказал анонн и поставил себе два плюсика :)
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|6.60, Аноним (-), 17:55, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Скорее, у пингвиняш опять проблемки с чтением Еще бы Пингви-Няша читала не толь... большой текст свёрнут, показать
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|7.64, Аноним (12), 18:06, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Если бы в тексте https www opennet ru opennews art shtml num 49815 вместо ZFS ... большой текст свёрнут, показать
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|8.71, анонн (ok), 18:23, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И указанная ссылка на проект там - мертва, а жива почему-то только отсутствующа... текст свёрнут, показать
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|2.28, Аноним (12), 14:59, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очевидно, имеется в виду программный рейд силами ZFS. Ну не gmirror же вкорячивать, в самом деле!
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|2.50, Аноним (12), 17:31, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там FreeBSD в основе. У них просто нет вменяемых альтернатив по ФС, так что придётся жить с ZFS, несмотря на её недостатки.
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|3.77, zzz (??), 20:10, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вменяемая альтернатива - это XFS, требующая бесперебойника? Или Btrfs, от которой уже отказываются, потому что при ребалансировке деревьев она продолжает время от времени уничтожать терабайты данных? Что в линуксе среди сотен файлух есть вменяемого и production-ready для NAS, кроме ext4, да и той с оговорками?
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|2.58, Аноним (12), 17:48, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ходе дальнейшего ребрендинга надо ещё NA из названия удалить :)
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|1.74, punstos (?), 19:49, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Так-то ZFS абсолютна избыточна, что дома, что в продакшне - самый топовый вариант ext4 + с резервированием питания - по такому методу все корпорации и компании всего мира работают. Google протестировали мириады самых разных ФС и, естественно, тоже выбрали ext4 для своих серверных ферм. Дешёво, надёжно и эффективно. А вот смысла в ZFS абсолютно никакого. ZFS прожорлива по памяти + возрастает нагрузка на процессор. Зачем нужная такая ФС? Иногда вижу её у кого-то дома, но для домашних дел на фряшке и простая UFS великолепно себя показывает.
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|2.78, Аноним (75), 20:23, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так-то ZFS абсолютна избыточна, что дома, что в продакшне...
> ZFS прожорлива по памяти + возрастает нагрузка на процессор.
> абсолютна избыточна, ...прожорлива...
И тем не менее
> Иногда вижу её у кого-то дома...
Т.е. сам не пробовал
> Google протестировали мириады самых разных ФС...
Сикока-сикока?
> А вот смысла в ZFS абсолютно никакого.
Человек, который хотя бы попробовал работать с ZFS никогда не напишет такой чуши.
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|3.80, punstos (?), 20:51, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е. сам не пробовал
Пробовал конечно и быстро выбросил - для дома абсолютно избыточно и бесполезно.
> Сикока-сикока?
Ситоко-ситоко.
> никогда не напишет
Ещё раз могу тебе написать. Но если у тебя глаза не на пятой точке, а там где надо, то можешь ещё раз перечитать мой первый пост до полного просветления.
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|2.79, zzz (??), 20:33, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты сам-то ZFS хоть раз вживую видел? У меня она спокойно крутится на виртуалке с 700 Мб памяти, половину которой занимает софт, всё это дело который год обслуживает порядка 400-500 Гб и не кашляет. Нарезка/удаление volume'ов на лету, раздельное управление сжатием, снапшоты - и всё это в рамках одного инструмента, а не как это традиционно принято, когда разделы режем одним инструментом, файлухи другим, компрессию третьим, снапшоты четвертым.
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|3.81, punstos (?), 20:56, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты сам-то ZFS хоть раз вживую видел?
Видел. И более того юзал. Поэтому совсем не удивлён тому, что ZFS такая бесполезная в продакшне и что ext4 развита повсеместно. Особо тут говорить не о чем, ибо собственно обсуждать нечего.
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|3.82, Аноним (82), 20:58, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И диска в этой виртуалке порядка 1gb? ЕМНИП, требования к памяти там растут в геометрической прогрессии в зависимости от объёма сторейджа. А тут я развернул ext4 поверх 42tb lvm (3 диска) и совершенно никакого оверхэда нет. Снапшоты, дедупликация, сжатие, и всё это — lvm, в рамках одного инструмента, а не как это традиционно принято и далее по тексту.
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