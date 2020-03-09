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Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS

09.03.2020 12:14

Компания iXsystems объявила об унификации своих продуктов для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Свободный дистрибутив FreeNAS будет объединён с коммерческим проектом TrueNAS, расширяющем возможности FreeNAS для предприятий и предустанавливаемом на выпускаемых в iXsystems системах хранения.

По историческим причинам FreeNAS и TrueNAS разрабатывались, тестировались и выпускались отдельно, несмотря на большой объём общего кода. Для объединения проектов потребовалась большая работа по унификации систем сборки дистрибутива и пакетов. В версии 11.3 код TrueNAS достиг паритета с FreeNAS в области поддержки плагинов и виртуальных окружений, а объём совместного кода преодолел отметку в 95%, что дало возможность перейти к работе над окончательным слиянием проектов.

В версии 12.0, ожидаемой во второй половине года, FreeNAS и TrueNAS будут объединены и представлены под общим именем "TrueNAS Open Storage". Пользователям будут предложены две редакции TrueNAS CORE и TrueNAS Enterprise. Первая будет аналогична FreeNAS и будет поставляться бесплатно, а вторая сосредоточится на поставке дополнительных возможностей для предприятий.

Объединение позволит ускорить разработку и до 6 месяцев сократить цикл подготовки релизов, усилить контроль качества, синхронизировать разработку с FreeBSD для более оперативного предоставления поддержки нового оборудования, упростить документацию, унифицировать сайты, упростить миграцию между коммерческой и бесплатной редакциями дистрибутива, ускорить переход на OpenZFS 2.0 на базе "ZFS on Linux".

FreeNAS основан на кодовой базе FreeBSD, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ixsystems.com/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.3
  3. OpenNews: Закрытие проекта m0n0wall и возрождение CrunchBang
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива ZFSguru 0.3
  5. OpenNews: Представлен дистрибутив для создания сетевых хранилищ FreeNAS Corral
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52510-freenas
Ключевые слова: freenas, fruenas
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:33, 09/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.12, Аноним (12), 13:25, 09/03/2020 Скрыто модератором
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  • 3.61, Аноним (-), 17:57, 09/03/2020 Скрыто модератором
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  • 2.37, Аноним (37), 16:19, 09/03/2020 Скрыто модератором
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  • 3.51, Аноним (12), 17:33, 09/03/2020 Скрыто модератором
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  • 4.73, Аноним (73), 18:47, 09/03/2020 Скрыто модератором
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  • 5.83, Ordu (ok), 21:00, 09/03/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.2, InuYasha (?), 12:37, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Побольше бы таких слияний (открытых) проектов!
    А то всё "создали новый форк", "вот вам ещё дистрибутив", "отдельная ветка версий" и т.д.
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 12:47, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это не тот вариант: тут произошло слияние двух и так одинаковых проектов, курируемых одной компанией. Хорошо, конечно, но это явно не "ух ты" уровень слияния.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:39, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    да ничего на самом деле хорошего.
    Просто вместо делаемого на от...сь шва6одного проекта - получите клон коммерческого. Так кастрированный, как решили менеджеры, без всех вот этих игр с шва6одкой.
    К чему это приводит - давно известно - "патч с реализацией ldap auth нам присылать не надо. У нас в закрытой версии и так есть!"

    Ну или nginx - хотите HA - либо подпирайте костылями, либо выбрасывайте ненужный костыль - сам nginx. haproxy-то и без него работает.

    ебитда, видать, падает, "нада щото делать!"
    rip, freenas.
    А с учетом того, кто у нас нынче комитеры в bsdшную zfs - ее судьба тоже довольно предсказуема.

     
     
  • 4.27, Аноним (12), 14:56, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А с учетом того, кто у нас нынче комитеры в bsdшную zfs - ее судьба тоже довольно предсказуема.

    Это вы про Белендорфа (который пилит ZoL, который теперь и на фре)?
    Почему предсказуема? И в какую сторону?

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 16:08, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > (который пилит ZoL, который теперь и на фре)?
    > который теперь и на фре

    Пока что только в мечтах местных отважных "военов линукса".


     
     
  • 6.40, ананим.orig (?), 16:30, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно подумать есть выбор...
    не, ну опой можете повилять. так даже приятней.
     
  • 6.43, Аноним (12), 17:19, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока что только в мечтах местных отважных "военов линукса".

    И новостях на опеннете https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49815

     
     
  • 7.52, Аноним (-), 17:35, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Пока что только в мечтах местных отважных "военов линукса".
    > И новостях на опеннете https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49815

    В которых читать желательно не только заголовки.
    А по факту-то оно в портах, называется OpenZFS
    https://www.freshports.org/sysutils/openzfs-kmod/
    и только в этом году полтора месяца было "broken" и не собиралсь - а так да, "бздуны уже пиришли на ZoL!!!"

     
     
  • 8.55, Аноним (12), 17:43, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ок Мы возьмём ZFS on Linux и добавим туда патчей, чтобы оно работало на Fre... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, анонн (ok), 18:10, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если читать не глазами - несомненно Кстати, ссылка из новости мертва https gi... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.69, аноннн (?), 18:16, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За более свежими ссылками 8212 добро пожаловать в https www opennet ru open... текст свёрнут, показать
     
  • 2.13, Аноним (12), 13:28, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Побольше бы таких слияний (открытых) проектов!
    > А то всё "создали новый форк", "вот вам ещё дистрибутив", "отдельная ветка версий" и т.д.

    Честно говоря, очень хочется увидеть слияние NetBSD и OpenBSD. Как показали недавние события, у NetBSD очень грамотные программисты (которых нет в опёнке), а в OpenBSD очень грамотные пиарщики (все знают, что опёнок сверхзащищённый, хотя там дыра на дыре, а про нетку мало кто слышал).

     
     
  • 3.22, A.Stahl (ok), 14:08, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаешь что произойдёт если в бочку мёда положить ложку дёгтя? Думаю понятно кого я считаю "мёдом", а кого "дёгтем" среди программистов и пиарщиков.
     
     
  • 4.23, Crazy Alex (ok), 14:39, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот и пусть объединяются, глядишь, загнутся разом по итогу.
     
     
  • 5.49, Аноним (12), 17:29, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зачем вы так жестоко про нетку? Довольно интересный проект, в котором есть грамотные ребята. В отличие от команды крикунов Тео.
     
     
  • 6.53, псевдонимус (?), 17:39, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он хочет чтобы кроме устаревшего при рождении линукса не осталось ничего.
     
  • 6.54, псевдонимус (?), 17:40, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С его точки зрения, проект может быть интересным только если он под гпл. Желательно гпл3.
     
     
  • 7.56, Аноним (12), 17:45, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, насчёт GPLv3 он, возможно, и прав. Тивоизация — весьма неприятное явление.
     
     
  • 8.62, псевдонимус (?), 17:59, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тивоизация в нормальном обществе недопустимое явление Вот только бумажкой с гпл... текст свёрнут, показать
     
  • 4.26, Аноним (12), 14:49, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Знаешь что произойдёт если в бочку мёда положить ложку дёгтя? Думаю понятно кого я считаю "мёдом", а кого "дёгтем" среди программистов и пиарщиков.

    Если говорить о программистах и пиарщиках, то тут уместнее скорее "машина и колёса". NetBSD очень неплоха с технической точки зрения, но малопопулярна. И усилия такой мощной группировки фанатов-агитаторов, как OpenBSD, явно пошли бы ей на пользу.

     
     
  • 5.30, A.Stahl (ok), 15:06, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > усилия такой мощной группировки фанатов-агитаторов, как OpenBSD, явно пошли бы ей
    > на пользу.

    Будь ОпенБСДщики такими хорошими агитаторами, они давно бы уже привлекли множество хороших программистов. Однако НетБСД (я сейчас отталкиваюсь от данных из этого треда -- я понятия не имею какая из БСД технически совершенней) с программистами и без агитаторов остаётся лучше чем ОпенБСД с агитаторами но без программистов.

     
     
  • 6.32, Аноним (12), 15:14, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Будь ОпенБСДщики такими хорошими агитаторами, они давно бы уже привлекли множество хороших программистов.

    Агитация действует на пользователей. Программисты, в основном, руководствуются собственным опытом работы с системой. Поэтому у опёнка достаточно много преданных пользователей, но мало нормальных разработчиков.

     
  • 3.38, Аноним (38), 16:22, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Честно говоря, очень хочется увидеть слияние NetBSD и OpenBSD.

    Ну да, спустя четверть века внезапно оказываются нивелированы архитектурные различия, объединены в одно написанные на разных языках системы управления пакетами...

    > в OpenBSD очень грамотные пиарщики

    Покажите хотя бы одного пиарщика в команде OpenBSD? Максимум к ним можно отнести людей, приглядывающих за Undeadly.

    Но вы ж не делом хотите заниматься, а языком трепать, правильно? Тогда да, рассказывайте и дальше о мифической армии пиарщиков, которые придумывают мифы об OpenBSD.

     
     
  • 4.47, Аноним (12), 17:25, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Покажите хотя бы одного пиарщика в команде OpenBSD?

    В команде OpenBSD с грамотными специалистами в любой области тяжеловато.
    Пиарщики там в основном внештатно-добровольные, как в МММ.

    > Тогда да, рассказывайте и дальше о мифической армии пиарщиков, которые придумывают мифы об OpenBSD.

    Ну почему сразу "мифической"? Достаточно поискать на этом сайте комментарии со словом "OpenBSD", чтобы получить кучу восторженных дифирамбов, в основном, про "субер-безопасность", хех.

     
  • 3.41, Fyjy (?), 17:11, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тео выгнали из команды NetBSD ссаными тряпками за неадекватность. Какое еще слияние? Разве что Тео сдохнет и OpenBSD останется на помойке, да ее подберут гики из NetBSD.
     
     
  • 4.46, Аноним (12), 17:21, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем сразу "сдoхнет"? Может, поступил как мужик — скажет "я был неправ, мне стыдно, я ухожу".
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:46, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    >Пользователям будут предложены две редакции TrueNAS CORE и TrueNAS Enterprise.

    Вся суть БСД лицензий. Полноценная проприетарная версия и свободный огрызок.

     
     
  • 2.5, Роман (??), 12:49, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опубликуйте для нас свою открытую версию....
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 12:50, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    БСД лицензия позволяет тебе (да-да, лично тебе! И не только тебе, но и вообще любому кому это может быть интресно) перелицензировать код под любую более комфортную лицензию и продолжить разработку.
    Не? Не хочешь? И я не хочу. И вот все остальные не хотят. Ну что ж тут поделать -- остаётся жрать огрызок от тех, кто хочет что-то делать.
     
  • 2.7, Нанобот (ok), 12:52, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ведь могли бы просто выпускать только enterprise-версию и не морочить себе голову
     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 12:56, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уверен их отдел маркетинга рассматривает открытый вариант как эдакую триал-версию-иглу-рекламу.

    Бесплатная реклама, что может буть лучше? Бесплатная реклама, которую пользователи распространяют с искренним удовольствием, вот что! И лучше открытого или свободного кода в этом плане сложно что-то придумать.

     
     
  • 4.11, Аноним (12), 13:24, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Бесплатная реклама, которую пользователи распространяют с искренним удовольствием, вот что! И лучше открытого или свободного кода в этом плане сложно что-то придумать.

    Пиратское ПО отлично справляется.
    Тот же Microsoft в 2000-2010 годах вполне благосклонно относился к пиратству хрюши, потому что это позволяло удержать любителей халявы от использования СПО и в конечном счёте поднимало легальные продажи.
    Аналогично, сейчас Win 10 не очень строго следит за активацией, ведь основная доля дохода с неё — использование персональных данных, которая она собирает.

     
     
  • 5.15, A.Stahl (ok), 13:34, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пиратское ПО отлично справляется.

    Только в странах бывшего Союза (про Восток не знаю как там). В Европе и Северной Америке на несанкционированное копирование (перестаньте использовать этот дурацкий термин "пиратство") смотрят косо. В США так вообще эту хрень забивают в голову в детстве как религию.

     
     
  • 6.29, Аноним (12), 15:03, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, видимо, слишком мало общались с коренными американцами, и составляли впечатление об их культуре исключительно по элитным местечкам типа SF, LA или NY. Это примерно как об экономике СССР судить на основании ассортимента магазина "Берёзка".

    На самом деле американцы _сильно_ разные люди. И ценности у них бывают тоже разные.

     
  • 6.31, macfaq (?), 15:07, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > В Европе и Северной Америке на несанкционированное копирование ... смотрят косо. В США так вообще эту хрень забивают в голову в детстве как религию.

    Смешно.

     
     
  • 7.33, Аноним (12), 15:16, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все мы грешный верой в стереотипы. Не стоит за это стeбать.
     
     
  • 8.34, Аноним (12), 15:22, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошу прощения Сколько лет тут живу, общаюсь с людьми, книги читаю 8212 всё ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.76, zzz (??), 20:04, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно поэтому подавляющее большинство кряков делают команды из Европы и Северной Америки.
     
  • 3.19, Аноним (17), 13:46, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не, не могли бы - тогда будет утерян контроль над шва6одной - и, не дай б-же, кто-то таки осилит сделать форк. Так и до потери возможности комитить всякий мусор во фрю можно докатиться.

     
  • 2.16, анонн (ok), 13:36, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/

    > Вся суть БСД лицензий.

    Неужели популярные вебсерверы, браузеры, безопасные оболочки ссх, базы данных,  офисы (MPL либры конвертируется в пермиссив), иксы, вейланд - под GPL? :O

     
  • 2.39, Аноним (38), 16:29, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А что мешает _владельцу_ авторских прав менять систему лицензирования для новых версий? Вчерашний релиз под GPL, а сегодняшний — на совсем других условиях. Что, не вспоминается такое?

    GPL vs. permissive может играть роль в таких случаях как ядро Linux, когда авторские права остаются за авторами кода. А вот в случае, скажем, родных проектов GNU никто не может помешать FSF внезапно сменить правила распространения, так как авторы кода обязаны передавать права на код FSF, чтобы код был внесён в исходный проект.

    А посему ваша попытка начать срач выглядит слишком убого.

     
     
  • 3.48, Аноним (12), 17:27, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что мешает _владельцу_ авторских прав менять систему лицензирования для новых версий? Вчерашний релиз под GPL, а сегодняшний — на совсем других условиях.

    Если уже не проблема лицензии. Потому что автор может делать со своим кодом всё, что хочет, и никакая лицензия ему не может помешать.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:58, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так я не понял, функционал FreeNAS в чём-то урезают при переименовании или всё остаётся как было, только название меняется и теперь свободный продукт попутно рекламирует коммерческую версию?
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 13:33, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, как бы, коммерческая версия предполагает агрессивный подход к монетизации, чтобы у всех основных фич был бесплатный лимит, а потом только за донат, простите, enterprise-лицензию. Типа, хотите больше трёх дисков в рейд — покупайте. Хотите больше 10 самба-шар — покупайте.

    Нет, конечно, можно локально поправить это у себя, пропатчить и пересобрать веб-морду... и закономерно словить проблем с обновлениями.

     
     
  • 3.57, Аноним (57), 17:45, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чего вы пишите этот бред? Где пруфы?
     
     
  • 4.59, Аноним (12), 17:52, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    анонн, вы же ненавидите Анонима, зачем тогда из-под него пишете?
     
     
  • 5.63, анонн (ok), 18:03, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > анонн, вы же ненавидите Анонима, зачем тогда из-под него пишете?

    У кого-то опять знатное подгор^W мания величия и преследования?
    Мир не крутится вокруг вас и даже если вас и макают раз за разом - это не обязательно должен делать один и тот же человек :)

     
     
  • 6.65, аноннн (?), 18:10, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда вы отрицаете общеизвестный факт (переход FreeBSD на ZoL) — это называется "макать"?
     
     
  • 7.68, анонн (ok), 18:14, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда вы отрицаете общеизвестный факт (переход FreeBSD на ZoL) — это называется "макать"?

    "Факт" этот правда только в "общеизвестности", т.е. "это знают все"?


     
     
  • 8.70, аноннн (?), 18:17, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Те, кто читает новости на Опеннете ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.75, Аноним (75), 19:54, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно просто поставить XigmaNAS без всяких ограничений
     

  • 1.10, Аноним (12), 13:19, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ускорить переход на OpenZFS 2.0 на базе "ZFS on Linux"
    > FreeNAS основан на кодовой базе FreeBSD

    То есть, скоро будет «FreeNAS основан на кодовой базе FreeBSD и Linux»?

     
     
  • 2.18, Аноним (17), 13:43, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Нет, потому что ZoL к кодовой базе линyпса ни малейшего отношения не имеет, и даже не ломать используемые ими апи - "мы так не договаривались".

    А вот нормально работающей zfs - ни в какой системе - у вас не будет. В принципе-то, конечно, и раньше не было...

     
     
  • 3.25, Аноним (12), 14:46, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нет, потому что ZoL к кодовой базе линyпса ни малейшего отношения не имеет

    А слово Linux в названии — это, конечно же, трагическое совпадение. Человек хотел написать FreeBSD, но сделал аж семь опечаток...

    > А вот нормально работающей zfs - ни в какой системе - у вас не будет. В принципе-то, конечно, и раньше не было...

    Вы так тонко намекаете на качество изначально продукта от Sun?
    Ну не знаю, солярщики говорят, что у них всё было ок, пока не умерло от старости.

     
  • 2.21, анонн (ok), 13:55, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    > То есть, скоро будет «FreeNAS основан на кодовой базе FreeBSD и Linux»?

    ZoL уже включили в ядро? И разрабатывается оно теперь не "для", а "в"? И фряшный код из пингвинчика уже выпилили? :O


     
     
  • 3.24, анонннн (?), 14:41, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И фряшный код из пингвинчика уже выпилили? :O

    А он там был?

     
     
  • 4.35, анонн (ok), 16:01, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А неплохо у пингви-няш … бомбункнуло :D

    >> И фряшный код из пингвинчика уже выпилили? :O
    > А он там был?

    Т.е. по отсутствию ZoL в ядре и разработке вне "Линукса" возражений нет?
    А все сказаное с важным и умным видом - обыкновенные двойные стандарты Пингви-Няш - раз оно работает в Линуксе, то значит оно "линуксное" и поэтому "все будет на базе Линукса" (пусть на самом деле оно и на базе OpenZFS:
    https://github.com/zfsonfreebsd/ZoF
    > zfsonfreebsd / ZoF
    > forked from openzfs/zfs
    > ZFS on FreeBSD - the official out of tree OpenZFS implementation for FreeBSD

    ).

    > А он там был?

    Очередная экспертная Пингви-Няша, код ядра в глаза не видевшая? Как мило!

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/scsi/aic7xxx/aic7xxx_osm
    > These changes are released under the same licensing terms as the FreeBSD
    > * driver written by Justin Gibbs.  
    > *  1: Import of the latest FreeBSD sequencer code for this driver

    даже шапку толком не вычистили, ай-яй-яй.
    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/scsi/aic7xxx/aic7770.c
    > * $FreeBSD$

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/scsi/ncr53c8xx.c
    > This driver has been ported to Linux from the FreeBSD NCR53C8XX driver

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/kernel/acct.c
    > *  This routine has been adopted from the encode_comp_t() function in
    > *  the kern_acct.c file of the FreeBSD operating system. The encoding

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/crypto/seed.c
    > MODULE_AUTHOR("Hye-Shik Chang <perky@FreeBSD.org>, Kim Hyun <hkim@kisa.or.kr>");

    Но вы продолжайте усиленно мотать головой, громко повторяя "Вы! Фсе! Врети!!" и часто-часто жмякая на минус (хинт: клоунада с минусованием только палит пингвиняшу) - вдруг, оно от этого станет неправдой! :O

     
     
  • 5.42, аноннн (?), 17:17, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А все сказаное с важным и умным видом - обыкновенные двойные стандарты Пингви-Няш - раз оно работает в Линуксе, то значит оно "линуксное" и поэтому "все будет на базе Линукса"

    Скорее, оно разработано для линукса. Да, это про проект ZFS on Linux.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49815

    > forked from openzfs/zfs

    Ой, а почему там почти все коммиты от Белендорфа, главного разработчика zfsonlinux?

    > часто-часто жмякая на минус (хинт: клоунада с минусованием только палит пингвиняшу) - вдруг, оно от этого станет неправдой! :O

    Сказал анонн и поставил себе два плюсика :)

     
     
  • 6.60, Аноним (-), 17:55, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее, у пингвиняш опять проблемки с чтением Еще бы Пингви-Няша читала не толь... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.64, Аноним (12), 18:06, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы в тексте https www opennet ru opennews art shtml num 49815 вместо ZFS ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.71, анонн (ok), 18:23, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И указанная ссылка на проект там - мертва, а жива почему-то только отсутствующа... текст свёрнут, показать
     

  • 1.20, Анатолий (??), 13:51, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Программный RAID для zfs? Зачем?
     
     
  • 2.28, Аноним (12), 14:59, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно, имеется в виду программный рейд силами ZFS. Ну не gmirror же вкорячивать, в самом деле!
     

  • 1.44, Анонимныйаноним (?), 17:19, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Господи, уберите ZFS оттуда. Закопайте ее вообще уже
     
     
  • 2.50, Аноним (12), 17:31, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там FreeBSD в основе. У них просто нет вменяемых альтернатив по ФС, так что придётся жить с ZFS, несмотря на её недостатки.
     
     
  • 3.77, zzz (??), 20:10, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вменяемая альтернатива - это XFS, требующая бесперебойника? Или Btrfs, от которой уже отказываются, потому что при ребалансировке деревьев она продолжает время от времени уничтожать терабайты данных? Что в линуксе среди сотен файлух есть вменяемого и production-ready для NAS, кроме ext4, да и той с оговорками?
     

  • 1.45, Аноним (45), 17:20, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    TrueNAS Open Storage = TrueNASOS, круто звучит ;)
     
     
  • 2.58, Аноним (12), 17:48, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ходе дальнейшего ребрендинга надо ещё NA из названия удалить :)
     

  • 1.74, punstos (?), 19:49, 09/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Так-то ZFS абсолютна избыточна, что дома, что в продакшне - самый топовый вариант ext4 + с резервированием питания - по такому методу все корпорации и компании всего мира работают. Google протестировали мириады самых разных ФС и, естественно, тоже выбрали ext4 для своих серверных ферм. Дешёво, надёжно и эффективно. А вот смысла в ZFS абсолютно никакого. ZFS прожорлива по памяти + возрастает нагрузка на процессор. Зачем нужная такая ФС? Иногда вижу её у кого-то дома, но для домашних дел на фряшке и простая UFS великолепно себя показывает.
     
     
  • 2.78, Аноним (75), 20:23, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так-то ZFS абсолютна избыточна, что дома, что в продакшне...
    > ZFS прожорлива по памяти + возрастает нагрузка на процессор.
    > абсолютна избыточна, ...прожорлива...

    И тем не менее
    > Иногда вижу её у кого-то дома...

    Т.е. сам не пробовал
    > Google протестировали мириады самых разных ФС...

    Сикока-сикока?

    > А вот смысла в ZFS абсолютно никакого.

    Человек, который хотя бы попробовал работать с ZFS никогда не напишет такой чуши.


     
     
  • 3.80, punstos (?), 20:51, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. сам не пробовал

    Пробовал конечно и быстро выбросил - для дома абсолютно избыточно и бесполезно.

    > Сикока-сикока?

    Ситоко-ситоко.

    > никогда не напишет

    Ещё раз могу тебе написать. Но если у тебя глаза не на пятой точке, а там где надо, то можешь ещё раз перечитать мой первый пост до полного просветления.

     
  • 2.79, zzz (??), 20:33, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты сам-то ZFS хоть раз вживую видел? У меня она спокойно крутится на виртуалке с 700 Мб памяти, половину которой занимает софт, всё это дело который год обслуживает порядка 400-500 Гб и не кашляет. Нарезка/удаление volume'ов на лету, раздельное управление сжатием, снапшоты - и всё это в рамках одного инструмента, а не как это традиционно принято, когда разделы режем одним инструментом, файлухи другим, компрессию третьим, снапшоты четвертым.
     
     
  • 3.81, punstos (?), 20:56, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты сам-то ZFS хоть раз вживую видел?

    Видел. И более того юзал. Поэтому совсем не удивлён тому, что ZFS такая бесполезная в продакшне и что ext4 развита повсеместно. Особо тут говорить не о чем, ибо собственно обсуждать нечего.

     
  • 3.82, Аноним (82), 20:58, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И диска в этой виртуалке порядка 1gb? ЕМНИП, требования к памяти там растут в геометрической прогрессии в зависимости от объёма сторейджа. А тут я развернул ext4 поверх 42tb lvm (3 диска) и совершенно никакого оверхэда нет. Снапшоты, дедупликация, сжатие, и всё это — lvm, в рамках одного инструмента, а не как это традиционно принято и далее по тексту.
     

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