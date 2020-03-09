Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS

2.4 , A.Stahl ( ok ), 12:47, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Это не тот вариант: тут произошло слияние двух и так одинаковых проектов, курируемых одной компанией. Хорошо, конечно, но это явно не "ух ты" уровень слияния.

3.17 , Аноним ( 17 ), 13:39, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – да ничего на самом деле хорошего.

Просто вместо делаемого на от...сь шва6одного проекта - получите клон коммерческого. Так кастрированный, как решили менеджеры, без всех вот этих игр с шва6одкой.

К чему это приводит - давно известно - "патч с реализацией ldap auth нам присылать не надо. У нас в закрытой версии и так есть!" Ну или nginx - хотите HA - либо подпирайте костылями, либо выбрасывайте ненужный костыль - сам nginx. haproxy-то и без него работает. ебитда, видать, падает, "нада щото делать!"

rip, freenas.

А с учетом того, кто у нас нынче комитеры в bsdшную zfs - ее судьба тоже довольно предсказуема.

4.27 , Аноним ( 12 ), 14:56, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А с учетом того, кто у нас нынче комитеры в bsdшную zfs - ее судьба тоже довольно предсказуема. Это вы про Белендорфа (который пилит ZoL, который теперь и на фре)?

Почему предсказуема? И в какую сторону?

5.36 , Аноним ( 36 ), 16:08, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > (который пилит ZoL, который теперь и на фре)?

> который теперь и на фре Пока что только в мечтах местных отважных "военов линукса".

6.40 , ананим.orig ( ? ), 16:30, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – можно подумать есть выбор...

не, ну опой можете повилять. так даже приятней.

6.43 , Аноним ( 12 ), 17:19, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пока что только в мечтах местных отважных "военов линукса". И новостях на опеннете https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49815

7.52 , Аноним ( - ), 17:35, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Пока что только в мечтах местных отважных "военов линукса".

> И новостях на опеннете https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49815 В которых читать желательно не только заголовки.

А по факту-то оно в портах, называется OpenZFS

https://www.freshports.org/sysutils/openzfs-kmod/

и только в этом году полтора месяца было "broken" и не собиралсь - а так да, "бздуны уже пиришли на ZoL!!!" 8.55 , Аноним ( 12 ), 17:43, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ну ок Мы возьмём ZFS on Linux и добавим туда патчей, чтобы оно работало на Fre... 9.66 , анонн ( ok ), 18:10, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Если читать не глазами - несомненно Кстати, ссылка из новости мертва https gi... 10.69 , аноннн ( ? ), 18:16, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать За более свежими ссылками 8212 добро пожаловать в https www opennet ru open... 2.13 , Аноним ( 12 ), 13:28, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Побольше бы таких слияний (открытых) проектов!

> А то всё "создали новый форк", "вот вам ещё дистрибутив", "отдельная ветка версий" и т.д. Честно говоря, очень хочется увидеть слияние NetBSD и OpenBSD. Как показали недавние события, у NetBSD очень грамотные программисты (которых нет в опёнке), а в OpenBSD очень грамотные пиарщики (все знают, что опёнок сверхзащищённый, хотя там дыра на дыре, а про нетку мало кто слышал).

3.22 , A.Stahl ( ok ), 14:08, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Знаешь что произойдёт если в бочку мёда положить ложку дёгтя? Думаю понятно кого я считаю "мёдом", а кого "дёгтем" среди программистов и пиарщиков.

4.23 , Crazy Alex ( ok ), 14:39, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вот и пусть объединяются, глядишь, загнутся разом по итогу.

5.49 , Аноним ( 12 ), 17:29, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Зачем вы так жестоко про нетку? Довольно интересный проект, в котором есть грамотные ребята. В отличие от команды крикунов Тео.

6.53 , псевдонимус ( ? ), 17:39, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он хочет чтобы кроме устаревшего при рождении линукса не осталось ничего.

6.54 , псевдонимус ( ? ), 17:40, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С его точки зрения, проект может быть интересным только если он под гпл. Желательно гпл3.

7.56 , Аноним ( 12 ), 17:45, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, насчёт GPLv3 он, возможно, и прав. Тивоизация — весьма неприятное явление.

8.62 , псевдонимус ( ? ), 17:59, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Тивоизация в нормальном обществе недопустимое явление Вот только бумажкой с гпл... 4.26 , Аноним ( 12 ), 14:49, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Знаешь что произойдёт если в бочку мёда положить ложку дёгтя? Думаю понятно кого я считаю "мёдом", а кого "дёгтем" среди программистов и пиарщиков. Если говорить о программистах и пиарщиках, то тут уместнее скорее "машина и колёса". NetBSD очень неплоха с технической точки зрения, но малопопулярна. И усилия такой мощной группировки фанатов-агитаторов, как OpenBSD, явно пошли бы ей на пользу.

5.30 , A.Stahl ( ok ), 15:06, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > усилия такой мощной группировки фанатов-агитаторов, как OpenBSD, явно пошли бы ей

> на пользу. Будь ОпенБСДщики такими хорошими агитаторами, они давно бы уже привлекли множество хороших программистов. Однако НетБСД (я сейчас отталкиваюсь от данных из этого треда -- я понятия не имею какая из БСД технически совершенней) с программистами и без агитаторов остаётся лучше чем ОпенБСД с агитаторами но без программистов.

6.32 , Аноним ( 12 ), 15:14, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Будь ОпенБСДщики такими хорошими агитаторами, они давно бы уже привлекли множество хороших программистов. Агитация действует на пользователей. Программисты, в основном, руководствуются собственным опытом работы с системой. Поэтому у опёнка достаточно много преданных пользователей, но мало нормальных разработчиков.

3.38 , Аноним ( 38 ), 16:22, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Честно говоря, очень хочется увидеть слияние NetBSD и OpenBSD. Ну да, спустя четверть века внезапно оказываются нивелированы архитектурные различия, объединены в одно написанные на разных языках системы управления пакетами... > в OpenBSD очень грамотные пиарщики Покажите хотя бы одного пиарщика в команде OpenBSD? Максимум к ним можно отнести людей, приглядывающих за Undeadly. Но вы ж не делом хотите заниматься, а языком трепать, правильно? Тогда да, рассказывайте и дальше о мифической армии пиарщиков, которые придумывают мифы об OpenBSD.

4.47 , Аноним ( 12 ), 17:25, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Покажите хотя бы одного пиарщика в команде OpenBSD? В команде OpenBSD с грамотными специалистами в любой области тяжеловато.

Пиарщики там в основном внештатно-добровольные, как в МММ. > Тогда да, рассказывайте и дальше о мифической армии пиарщиков, которые придумывают мифы об OpenBSD. Ну почему сразу "мифической"? Достаточно поискать на этом сайте комментарии со словом "OpenBSD", чтобы получить кучу восторженных дифирамбов, в основном, про "субер-безопасность", хех.

3.41 , Fyjy ( ? ), 17:11, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Тео выгнали из команды NetBSD ссаными тряпками за неадекватность. Какое еще слияние? Разве что Тео сдохнет и OpenBSD останется на помойке, да ее подберут гики из NetBSD.

4.46 , Аноним ( 12 ), 17:21, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну зачем сразу "сдoхнет"? Может, поступил как мужик — скажет "я был неправ, мне стыдно, я ухожу".

