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Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux

04.06.2020 23:26

Компания iXsystems, развивающая дистрибутив для быстрого развёртывания сетевых хранилищ FreeNAS и основанные на нём коммерческие продукты TrueNAS, объявила о начале работы над новым открытым проектом TrueNAS SCALE. Особенностью TrueNAS SCALE стало использование ядра Linux и пакетной базе Debian 11 (Testing), в то время как все ранее выпускаемые продукты компании, в том числе TrueOS (бывший PC-BSD), основывались на FreeBSD.

Из целей создания нового дистрибутива называется расширение масшатабирования, упрощение управления инфраструктурой, применение Linux-контейнеров и ориентация на создание программно-определяемых инфраструктур. Как и во FreeNAS в TrueNAS SCALE делается ставка на файловую систему ZFS в реализации от проекта OpenZFS (в качестве эталонной реализации ZFS предлагается ZFS On Linux). В TrueNAS SCALE также будут использоваться инструменты, разрабатываемые iXsystems для FreeNAS и TrueNAS 12.

Разработка и поддержка FreeNAS, TrueNAS CORE и TrueNAS Enterprise на основе FreeBSD будет продолжена без изменений. Ключевая идея инициативы в том, что OpenZFS 2.0 будет предоставлена поддержка как Linux, так и FreeBSD, что открывает двери для экспериментов по созданию универсального инструментария для NAS, не привязанного к конкретной операционной системе, и позволяет начать экспериментировать с Linux. Применение Linux позволит реализовать некоторые идеи, недостижимые при использовании FreeBSD. В итоге решения на основе FreeBSD и Linux будут сосуществовать и дополнять друг друга, используя общую кодовую базу инструментария.

Разработка специфичных для TrueNAS SCALE сборочных сценариев ведётся на GitHub. В течение следующего квартала планируется опубликовать более дательную информацию об архитектуре и предложить периодически обновляемые тестовые сборки для ознакомления с ходом разработки. Первый релиз TrueNAS SCALE н намечен на 2021 год.

Напомним, что два месяца назад компания iXsystems объявила об объединении свободного дистрибутива FreeNAS с коммерческим проектом TrueNAS, расширяющем возможности FreeNAS для предприятий, а также приняла решение о прекращении развития проекта TrueOS (бывший PC-BSD). Интерсно, что в 2009 году от FreeNAS уже отделился дистрибутив OpenMediaVault, который был переведён на ядро Linux и пакетную базу Debian.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ixsystems.com/comm...)
  2. OpenNews: Проект PC-BSD эволюционировал в TrueOS
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 5
  4. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.3
  6. OpenNews: Прекращена разработка TrueOS (бывший PC-BSD)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53093-truenas
Ключевые слова: truenas, freenas, linux, zfs, freebsd
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Aytishnik.com (ok), 00:20, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура! Ну наконец то будет, конкуренция с OMV
     
     
  • 2.18, КЕК (?), 02:12, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очередной 1 000 000 000 дистрибутив форк дебиана.
     

  • 1.2, Wolfy (?), 00:32, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я вот упорно не могу понять зачем все эти TrueNas, FreeNAS,  OpenMediaVault и прочие там anynameNAS, если можно просто взять ту же фряху или диван?
     
     
  • 2.4, пох. (?), 00:37, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    omv - это просто нескучная мордочка к тому дивану, да.

    А вот ixsystems почти десяток лет кормит совершенно бесполезных животных, называющих себя - разработчиками zfs (ну и не только, они в общем разработчики freebsd а не одной zfs)

    И, похоже, корм для них йок, в связи с коровавирусом.

    Так что поставить тебе, вскорости, будет особо и нечего. Судьба zfs во freebsd становится очень предсказуема.

     
     
  • 3.9, Wolfy (?), 00:47, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Судьба zfs во freebsd становится очень предсказуема.

    Нормальной ZFS никогда не было и не будет в этих ваших linux/bsd (в linux тем более), только объедки с барского стола Oracle.

     
     
  • 4.13, пох. (?), 01:05, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думаешь, компания, затеявшая пилить btrfs, имея в распоряжении все права на код zfs, и при этом ниасилившая допилить до более-менее работоспособного состояния, способна что-то особенно хорошо сделать в zfs?

    Особенно с учетом того, что половина его оригинальных разработчиков теперь принадлежит дельфиксу.

    Скорее уж нормальной теперь не будет нигде.

    storage spaces нас спасет. хотя, почитав документацию на director - что-то, если честно, сомневаюсь.

     
     
  • 5.15, Wolfy (?), 01:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и я о том же. Жидоракл просто прикарманила себе первоклассную технологию и утопила в говне. Копроэкономика во всей красе.
     
  • 2.5, адмирал третьего флота очевидность (?), 00:37, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и написать всю обвязку которая превратит это всё в NAS самостоятельно..
     
     
  • 3.8, пох. (?), 00:46, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какой ты адмирал, ты жалкий юнга.
    nas = network attached storage
    Ни одно из этих слов не означает "нескучная вебмордочка".

    Поэтому "вся обвязка" просто не нужна при использовании по прямому назначению, ибо сводится к установке сасамбы и запуску nfsd.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 00:55, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ибо сводится к установке сасамбы и запуску nfsd.

    А как-же без iscsi target? Не энтерпрайзненько!

     
     
  • 5.14, пох. (?), 01:12, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык, ctld_enable="YES", дел-то.
    Как подсунуть под него zvol - где-то в хэндбуке было написано. Скопипастить оттуда явно быстрее чем мышью докликаться.

     

  • 1.3, пох. (?), 00:33, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ключевая идея инициативы в том, чтобы окончательно сосредоточиться на "разработке" нескучного веб-междумордия, и выкинуть наконец на мороз ненужных трех х0хлов, занимающихся непосредственно zfs.

    Ведь всем известно, что для успеха современного nas совершенно незачем  заморачиваться такими мелочами как файловое хранилище, его надежность, эффективность и так далее - от него требуется запускать докер!

    А zfs пусть дальше... ну хоть, вон, дельфикс разрабатывает. Под линух, если им так хочется. Этим-то все равно, на чем запускать вебмордочку.

    Чорт, куды бечь вот - в storage spaces director?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:43, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чорт, куды бечь

    тебе лучше всего в ад

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 02:06, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Вас буква З пропущена
     
  • 2.12, mos87 (ok), 00:57, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От всего вообще требуется только запускать докер
    А в нем электрон
    Омммммммм.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:44, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > В итоге решения на основе FreeBSD и Linux будут сосуществовать и дополнять друг друга, используя общую кодовую базу инструментария.

    В этом раскладе вообще не понятно зачем нужно FreeBSD кроме того, чтобы присобачить небольшой проприетарный кусочек, нескучный UI и закрыть весь код.

     
  • 1.10, Михрютка (ok), 00:52, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - сегодня ночью красные форсировали Сиваш.
    - какая неожиданность, кто бы мог подумать?

    ps но как же так, господа? не далее как три дня назад я прочел на опеннѣте, что за zfs стоят такие столпы, как ливерморская национальная лаборатория и сам каноникал! сам г-н шаттлвортѣ, господа! а тепѣрь? что же тепѣрь?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:55, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше читай opennet и местных днбилов
     
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