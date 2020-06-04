Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux

|
|1.2, Wolfy (?), 00:32, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Я вот упорно не могу понять зачем все эти TrueNas, FreeNAS, OpenMediaVault и прочие там anynameNAS, если можно просто взять ту же фряху или диван?
|
|
|
|2.4, пох. (?), 00:37, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
omv - это просто нескучная мордочка к тому дивану, да.
А вот ixsystems почти десяток лет кормит совершенно бесполезных животных, называющих себя - разработчиками zfs (ну и не только, они в общем разработчики freebsd а не одной zfs)
И, похоже, корм для них йок, в связи с коровавирусом.
Так что поставить тебе, вскорости, будет особо и нечего. Судьба zfs во freebsd становится очень предсказуема.
|
|
|
|3.9, Wolfy (?), 00:47, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>Судьба zfs во freebsd становится очень предсказуема.
Нормальной ZFS никогда не было и не будет в этих ваших linux/bsd (в linux тем более), только объедки с барского стола Oracle.
|
|
|
|4.13, пох. (?), 01:05, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
думаешь, компания, затеявшая пилить btrfs, имея в распоряжении все права на код zfs, и при этом ниасилившая допилить до более-менее работоспособного состояния, способна что-то особенно хорошо сделать в zfs?
Особенно с учетом того, что половина его оригинальных разработчиков теперь принадлежит дельфиксу.
Скорее уж нормальной теперь не будет нигде.
storage spaces нас спасет. хотя, почитав документацию на director - что-то, если честно, сомневаюсь.
|
|
|
|5.15, Wolfy (?), 01:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так и я о том же. Жидоракл просто прикарманила себе первоклассную технологию и утопила в говне. Копроэкономика во всей красе.
|
|
|
|3.8, пох. (?), 00:46, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
какой ты адмирал, ты жалкий юнга.
nas = network attached storage
Ни одно из этих слов не означает "нескучная вебмордочка".
Поэтому "вся обвязка" просто не нужна при использовании по прямому назначению, ибо сводится к установке сасамбы и запуску nfsd.
|
|
|
|4.11, Аноним (11), 00:55, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ибо сводится к установке сасамбы и запуску nfsd.
А как-же без iscsi target? Не энтерпрайзненько!
|
|
|
|5.14, пох. (?), 01:12, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
дык, ctld_enable="YES", дел-то.
Как подсунуть под него zvol - где-то в хэндбуке было написано. Скопипастить оттуда явно быстрее чем мышью докликаться.
|
|1.3, пох. (?), 00:33, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Ключевая идея инициативы в том, чтобы окончательно сосредоточиться на "разработке" нескучного веб-междумордия, и выкинуть наконец на мороз ненужных трех х0хлов, занимающихся непосредственно zfs.
Ведь всем известно, что для успеха современного nas совершенно незачем заморачиваться такими мелочами как файловое хранилище, его надежность, эффективность и так далее - от него требуется запускать докер!
А zfs пусть дальше... ну хоть, вон, дельфикс разрабатывает. Под линух, если им так хочется. Этим-то все равно, на чем запускать вебмордочку.
Чорт, куды бечь вот - в storage spaces director?
|
|
|
|2.12, mos87 (ok), 00:57, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
От всего вообще требуется только запускать докер
А в нем электрон
Омммммммм.
|
|1.7, Аноним (7), 00:44, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> В итоге решения на основе FreeBSD и Linux будут сосуществовать и дополнять друг друга, используя общую кодовую базу инструментария.
В этом раскладе вообще не понятно зачем нужно FreeBSD кроме того, чтобы присобачить небольшой проприетарный кусочек, нескучный UI и закрыть весь код.
|
|1.10, Михрютка (ok), 00:52, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
- сегодня ночью красные форсировали Сиваш.
- какая неожиданность, кто бы мог подумать?
ps но как же так, господа? не далее как три дня назад я прочел на опеннѣте, что за zfs стоят такие столпы, как ливерморская национальная лаборатория и сам каноникал! сам г-н шаттлвортѣ, господа! а тепѣрь? что же тепѣрь?
|