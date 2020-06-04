Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux

Компания iXsystems, развивающая дистрибутив для быстрого развёртывания сетевых хранилищ FreeNAS и основанные на нём коммерческие продукты TrueNAS, объявила о начале работы над новым открытым проектом TrueNAS SCALE. Особенностью TrueNAS SCALE стало использование ядра Linux и пакетной базе Debian 11 (Testing), в то время как все ранее выпускаемые продукты компании, в том числе TrueOS (бывший PC-BSD), основывались на FreeBSD.

Из целей создания нового дистрибутива называется расширение масшатабирования, упрощение управления инфраструктурой, применение Linux-контейнеров и ориентация на создание программно-определяемых инфраструктур. Как и во FreeNAS в TrueNAS SCALE делается ставка на файловую систему ZFS в реализации от проекта OpenZFS (в качестве эталонной реализации ZFS предлагается ZFS On Linux). В TrueNAS SCALE также будут использоваться инструменты, разрабатываемые iXsystems для FreeNAS и TrueNAS 12.

Разработка и поддержка FreeNAS, TrueNAS CORE и TrueNAS Enterprise на основе FreeBSD будет продолжена без изменений. Ключевая идея инициативы в том, что OpenZFS 2.0 будет предоставлена поддержка как Linux, так и FreeBSD, что открывает двери для экспериментов по созданию универсального инструментария для NAS, не привязанного к конкретной операционной системе, и позволяет начать экспериментировать с Linux. Применение Linux позволит реализовать некоторые идеи, недостижимые при использовании FreeBSD. В итоге решения на основе FreeBSD и Linux будут сосуществовать и дополнять друг друга, используя общую кодовую базу инструментария.

Разработка специфичных для TrueNAS SCALE сборочных сценариев ведётся на GitHub. В течение следующего квартала планируется опубликовать более дательную информацию об архитектуре и предложить периодически обновляемые тестовые сборки для ознакомления с ходом разработки. Первый релиз TrueNAS SCALE н намечен на 2021 год.

Напомним, что два месяца назад компания iXsystems объявила об объединении свободного дистрибутива FreeNAS с коммерческим проектом TrueNAS, расширяющем возможности FreeNAS для предприятий, а также приняла решение о прекращении развития проекта TrueOS (бывший PC-BSD). Интерсно, что в 2009 году от FreeNAS уже отделился дистрибутив OpenMediaVault, который был переведён на ядро Linux и пакетную базу Debian.



