The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 5

31.03.2020 10:01

После почти двух лет с момента формирования прошлой значительной ветки состоялся релиз дистрибутива OpenMediaVault 5, нацеленного на быстрое развёртывание сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Проект OpenMediaVault основан в 2009 году после раскола в стане разработчиков дистрибутива FreeNAS, в результате которого наряду с основанным на FreeBSD классическим FreeNAS было создано ответвление, разработчики которого поставили перед собой цель перевести дистрибутив на ядро Linux и пакетную базу Debian. Для загрузки подготовлены установочные образы OpenMediaVault для архитектуры x86_64 (586 Мб).

Основные новшества:

  • Пакетная база обновлена до Debian 10 (Buster).
  • Осуществлён переход на использование системы централизованного управления конфигурацией SaltStack для развёртывания и синхронизации настроек. Например, для развёртывания конфигурации новой системы в соответствие с параметрами из конфигурационной БД теперь достаточно выполнить "omv-salt stage run all".
  • Вместо утилиты omv-mkconf предложена новая команда omv-salt, которую можно использовать для создания файлов конфигурации.
  • Вместо утилиты omv-initsystem добавлена команда "omv-confdbadm populate", которая определяет текущие настройки и синхронизирует их с конфигурационной БД.
  • В механизм резервного копирования Time Machine добавлена поддержка разделов SMB/CIFS.
  • Для обработки кнопки выключения задействован systemd-logind.
  • Для инициирования перезагрузки, завершения работы и перехода в спящий режим задействован systemd.
  • Вместо ntpd для синхронизации точного времени использован chrony.
  • Для настройки сети задействован systemd.
  • Выполнение операции TRIM (передача устройствам хранения сведений о неиспользуемых блоках) на лету заменено на запуск подобной работы по расписанию.
  • Добавлен бэкенд для использования хранилищ на базе RAID-контроллеров Areca.
  • Из-за проблем со стабильностью для новых установок по умолчанию отключена поддержка совместных каталогов ("/sharedfolder/"). Для включения следует установить переменную "OMV_SHAREDFOLDERS_DIR_ENABLED=YES" и запустить команды "omv-salt stage run prepare" и "omv-salt deploy run systemd".
  • Обеспечено запоминание размера и позиции окон.
  • На основном экране реализовано отображение подсказки о появлении обновления.
  • Добавлен вывод предупреждения о перезагрузке.

Напомним, что OpenMediaVault рассматривает в качестве приоритетных направлений разработки расширение поддержки встраиваемых устройств и создание гибкой системы установки дополнений, в то время как ключевым направлением развития FreeNAS является задействование возможностей файловой системы ZFS. По сравнению с FreeNAS достаточно сильно переработан механизм установки дополнений, вместо смены "прошивки" целиком для обновления OpenMediaVault используются штатные средства обновления отдельных пакетов и полноценный инсталлятор, позволяющий выбирать необходимые компоненты в процессе установки.

Управляющий web-интерфейс OpenMediaVault написан на PHP с использованием JavaScript-фреймворка ExtJS и отличается загрузкой данных по мере необходимости при помощи технологии Ajax без перезагрузки страниц (web-интерфейс FreeNAS написан на языке Python с использованием фреймворка Django). В интерфейсе присутствуют функции организации совместного доступа к данным и разделения привилегий (в том числе поддержка ACL). Для мониторинга можно использовать SNMP (v1/2c/3), кроме того присутствует встроенная система отправки уведомлений о проблемах на email (включая отслеживание состояния дисков через S.M.A.R.T. и контроль работы системы обеспечения бесперебойного питания).

Из связанных с организацией работы хранилища базовых сервисов можно отметить: SSH/SFTP, FTP, SMB/CIFS, клиент DAAP, RSync, клиент BitTorrent, NFS и TFTP. В качестве файловой системы можно использовать EXT3, EXT4, XFS и JFS. Так как дистрибутив OpenMediaVault изначально нацелен на расширение функциональности через подключение дополнений, отдельно развиваются плагины с реализацией поддержки AFP (Apple Filing Protocol), сервера BitTorrent, сервера iTunes/DAAP, LDAP, iSCSI target, UPS, LVM и антивируса (ClamAV). Поддерживается создание программных RAID (JBOD/0/1/5/6) с использованием mdadm.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmediavault.org...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 4
  3. OpenNews: Инициатива по созданию свободного NAS GnuBee Personal Cloud 1
  4. OpenNews: Проект FreeNAS разделяется на две части: на базе FreeBSD и Debian GNU/Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.3
  6. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52639-openmediavault
Ключевые слова: openmediavault
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Имя (?), 10:09, 31/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    А что там с arm-ом ? Есть поддержка?
     
     
  • 2.2, Потомок изобретателя колеса (?), 10:21, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подробно вот тут - https://forum.openmediavault.org/index.php?thread/28789-installing-omv5-on-ras
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:08, 31/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Стабильное оно? iScsi есть лучше на подобном поднять или простом дистре?
     
     
  • 2.5, Catwoolfii (ok), 14:11, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не, глючное оно.
     

  • 1.4, Анонимный селебрити (?), 13:48, 31/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Изменения сильно huge, офф апгрейд с 4.х незавезли :(
     
  • 1.6, klopik (?), 14:25, 31/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Мне нравится OMV, долго пользовался им. Но для моих задач NextCloud оказался более подходящим и удобным.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру