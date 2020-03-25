Новая проблема в SSD-накопителях HPE, приводящая к потере данных через 40000 часов

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|3.9, Аноним (9), 10:12, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему они в прошлый раз не смогли исправить? Кто теперь гарантирует что при 50000 не будет проблемы или далее
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|4.35, макак (?), 11:05, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я шмагсти! Я исправиль! Я сделай 40000!
> Кто теперь гарантирует что при 50000 не будет проблемы или далее
хепе гарантировай! При 50000 опять меня выпороть и будет 50100!
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|5.46, КО (?), 11:30, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А вот и нет - тама гарантия кончайся - керасинка новый покупай. :)
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|2.10, макак (?), 10:12, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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менеджер считает что и старое название ок - store easy, а насчет read оттуда обратно - мы так не договаривались!
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|1.5, funny.falcon (?), 10:00, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Не, не 32768 я понимал. Но как они 40000 получили? «А давайте возьмём окружность земли, и что-нибудь ею ограничим» - так, чтоли?
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|2.11, llol (?), 10:14, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Не, не 32768 я понимал. Но как они 40000 получили?
Что тут непонятного? Это ЭнтерПрайс :) Прошлая прошивка продлила срок жизни данных на пару месяцев, теперь надо снова платить, llol :)) Подписка же.
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|4.50, Аноним (50), 11:47, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Купил кашу, а там ржавый топор. На картинке - способ сервировки.
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|2.17, Аноним (17), 10:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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if (working_time() == 40000)
self_destruct();
Парвда так неочевидно для чего это сделано?
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|3.60, Аноним (58), 12:10, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, эти ребята пишут по-другому:
if (working_time > 1)
{
if (working_time > 2)
{
if (working_time > 3)
{
// продолжать до 40000
}
}
}
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|2.61, llolik (ok), 12:11, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На правах дурацкого варианта, кто-нибудь какую-нибудь константу вместо #define ANY_IMPORTANT_DEF=0x40000 "опечатался" #define ANY_IMPORTANT_DEF=40000.
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|1.8, Vladimir (??), 10:10, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интересно, а патч для продления запланированного срока жизни, как это принято последние годы у HP, только имеющим платные контракты поддержки? ;)
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|2.32, нах. (?), 11:00, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну вообще-то говоря, странно предоставлять патчи тем, кто эти диски где-то украл, не?
(пусть даже на помойке списанные, хотя им еще рановато там оказываться)
А с улицы их и не продают. (Да и не покупают, там в ценнике отдельной строкой золотые буковки хе и пе, совершенно ненужные нормальным людям - но нужные ентер-прайсам, погнавшимся за дешевизной, и вляпавшимся в вендор-локнутые бэкплейны)
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|1.12, Суп из потрошков (?), 10:14, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Из линукс уже можно обновить прошивку? Кажется, я читал, что они недавно таки смогли это реализовать. Если линукс научился в 2020 году обновлять прошивки ссд, то это замечательно.
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|4.28, Аноним (17), 10:32, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По другому не шьётся, уж поверь. Даже вне SSD накопителей: Некоторые "старые" устройства (201х годов) до сих пор надо прошивать через Windows XP, потому что прошивальшик по другому не работает.
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|5.36, макак (?), 11:08, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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камрад, ну какой старый, какой дос, ты о чем? У нас эти ssd еще и 40000 часов нигде не проработали.
(я бы, кстати, на тебя посмотрел, как ты на этих хреновинах свой дос загрузить сможешь. Учитывая что мы поддержку legacy boot даже из entry level выпилили в 2013м году.)
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|6.39, Аноним (17), 11:17, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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40000 часов это всего-то 4.5 года, не так уж много. Но я не конкретно про эти сервера и вообще не конкретно про SSD.
HPE Proliant существует с 1993 года :) В Gen10 ещё можно в Legacy.
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|6.45, InuYasha (?), 11:30, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так в HPЭ прошивальщик встроен чуть ли не в RAID-контроллер или iLO - нет?
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|7.63, макак (?), 12:14, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нынче за iLO в entry-level надо, того-сь... доплатить ;-)
(да, да, в microsever для появления нормального ilo - надо платку доставлять. Которая, попутно, заняла место бывшего там раньше pci-слота - мы все так делаем.)
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|3.48, Суп из потрошков (?), 11:42, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не поверишь. Лучше присядь. Ах, да и не забудь из линукс-леса выйти. Я уже много лет шью самсунговские ссд из под венды через Samsung Magician. Он даже опеншорш и есть ишходний кот, но бинарей под Могущественный они не предоставляют, а шамо Великае Шоопчество нишмагло.
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|1.13, Аноним (13), 10:17, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какое-то палевное запланированное устаревание, могли бы рандомаёзер на заводе придумать в прошивки, а так 4 с гаком года и привет, что вы ещё хотели, надо новый покупать, а лучше прям пачкой.
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|2.25, Аноним (25), 10:27, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше покупать по подписке, а из-за рандомайзера диски будут казаться ненадежными.
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|1.24, Аноним (25), 10:24, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На самом деле там было жестко прописано 400_000 часов, но кто-то описался в коде на один нолик и поставил 40_000 часов, теперь правят.
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|2.27, Аноним (27), 10:31, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В прошлый раз шорт тоже случайно уронили? Та за такое палево кого-то побили уже, наверное
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|3.34, макак (?), 11:03, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в прошлый раз мы не заметили эту опечатку - поскольку в short все равно не влазило.
Побили, бамбуковой палкой, два месяца гуанокодил стоя. И вот что толку?
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|1.29, Аноним (29), 10:50, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне кажется, что несмотря на заверения модель SAP HANA всё же подвержена этой проблеме...
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|1.31, ryoken (ok), 11:00, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда, с железом от HP походу лучше не связываться ни в каком виде. Посоветуйте вменяемых производятлов? (IBM с Леновой тоже не предлагать - наелись).
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|2.37, Аноним (17), 11:09, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Kingston? Есть ли вообще вменяймые? У них у всех проблемы в последнее время.
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|2.41, Аноним (17), 11:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это HP же, главные идеологические враги FOSS. Платные подписки на картриджи, платные подписки на софт, платные подписки. А не заплатишь -- устройство перестаёт работать. Такой современный рекет.
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|3.44, ryoken (ok), 11:22, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Такой современный рекет.
А, вот как правильно переводится "Vendor Lock" :D. Хотя с IBM_ом, с которым имел дело - тоже весело.
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|4.53, InuYasha (?), 11:55, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вендролоки везде и повсюду. У HP, Dell, IBM, Supermazo, Brocade, Cisco и далее, далее, далее...
Самое мякотное - это дисковые полки типа P2000+ где не просто брэндовые харды, но и _умные салазки_! Т.е. там не просто хард с надетыми рельсами в SAS втыкается, а на нём ещё отдельная платка с процессором и проприетарным разъёмом. Ну и не только там.
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|3.59, Аноним (59), 12:07, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Платные подписки на картриджи
В отличие от сосунгов с херохами они хотя бы практически никогда не требуют шить дивайс. Исключение — цветники (и огрызки на их основе), там чипы все же нужны. На Ч/Б аппаратах чип можно просто выдрать без последствий. Но за hplip-plugin я хочу сказать им отдельное "спасибо". И если печать через foo2zjs еще налаживается, то с hpaio и, соответственно, сканированием все плохо.
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|1.43, YetAnotherOnanym (ok), 11:21, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хе-хе... Вот поэтому все мои сервера - на блинах. Уже который раз убеждаюсь, что был прав, когда на?рал на мнение модных мальчиков и сделал так, как следовало делать, исходя из параметров оборудования.
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|2.51, Аноним (52), 11:54, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря что за нагрузка. Если нагрузка это куча виртуалок которые создаются раз в минуту и в которых IO на каждый чих то ссд был бы не лишним.
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|2.64, макак (?), 12:16, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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блины у нас - в соседнем отделе пекут. Ты только не переживай, там такие же точно, как и я.
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|1.56, Коломойский (?), 12:00, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а ха ха, у HP диски SSD почти как живые, в них создатели заложили "ген старения", осталось добавить опцию распространения компьютерного короновируса через прошивку
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|1.57, Аноним (57), 12:04, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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40000 способов подохнуть,
В далёком тёмном будущем всё очень-очень плохо.
Извините, не удержался.)
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