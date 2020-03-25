Новая проблема в SSD-накопителях HPE, приводящая к потере данных через 40000 часов

Компания Hewlett Packard Enterprise второй раз столкнулась с проблемой в SSD-накопителях с интерфейсом SAS, из-за ошибки в прошивке приводящей к безвозвратной потере всех данных и невозможности дальнейшего использования накопителя после 40000 часов работы (соответственно, если накопители одновременно добавлены в RAID, то и из строя они все выйдут тоже одновременно). Аналогичная проблема уже ранее всплывала в ноябре прошлого года, но в прошлый раз данные повреждались после 32768 часов работы. С учётом даты начала выпуска проблемных накопителей потеря данных проявится не раньше октября 2020 года. Ошибка решается обновлением прошивки как минимум до версии HPD7.

Проблема затрагивает SAS SSD-накопители HPE 800GB/1.6TB 12G SAS WI-1/MU-1 SFF SC SSD, поставляемые в серверах и хранилищах HPE ProLiant, Synergy, Apollo 4200, Synergy Storage Modules, D3000 Storage Enclosure и StoreEasy 1000 Storage. Проблема не затрагивает продукты 3PAR StoreServ Storage, D6000/D8000 Disk Enclosures, ConvergedSystem 300/500, MSA Storage, Nimble Storage, Primera Storage, SimpliVity, StoreOnce, StoreVirtual 4000/3200 Storage, StoreEasy 3000 Storage, XP Storage и SAP HANA.

Оценить, сколько уже проработал накопитель, можно посмотрев значение "Power On Hours", в отчёте Smart Storage Administrator, который можно сгенерировать командой "ssa --diag --f report.txt".



