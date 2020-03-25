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Новая проблема в SSD-накопителях HPE, приводящая к потере данных через 40000 часов

25.03.2020 09:42

Компания Hewlett Packard Enterprise второй раз столкнулась с проблемой в SSD-накопителях с интерфейсом SAS, из-за ошибки в прошивке приводящей к безвозвратной потере всех данных и невозможности дальнейшего использования накопителя после 40000 часов работы (соответственно, если накопители одновременно добавлены в RAID, то и из строя они все выйдут тоже одновременно). Аналогичная проблема уже ранее всплывала в ноябре прошлого года, но в прошлый раз данные повреждались после 32768 часов работы. С учётом даты начала выпуска проблемных накопителей потеря данных проявится не раньше октября 2020 года. Ошибка решается обновлением прошивки как минимум до версии HPD7.

Проблема затрагивает SAS SSD-накопители HPE 800GB/1.6TB 12G SAS WI-1/MU-1 SFF SC SSD, поставляемые в серверах и хранилищах HPE ProLiant, Synergy, Apollo 4200, Synergy Storage Modules, D3000 Storage Enclosure и StoreEasy 1000 Storage. Проблема не затрагивает продукты 3PAR StoreServ Storage, D6000/D8000 Disk Enclosures, ConvergedSystem 300/500, MSA Storage, Nimble Storage, Primera Storage, SimpliVity, StoreOnce, StoreVirtual 4000/3200 Storage, StoreEasy 3000 Storage, XP Storage и SAP HANA.

Оценить, сколько уже проработал накопитель, можно посмотрев значение "Power On Hours", в отчёте Smart Storage Administrator, который можно сгенерировать командой "ssa --diag --f report.txt".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/sysad...)
  2. OpenNews: Ошибка в прошивке SSD-накопителей HPE, приводящая к потере данных через 32768 часов работы
  3. OpenNews: Оценка методов противостояния потере данных в ФС при крахе системы
  4. OpenNews: Выпущен патч, решающий проблему с blk-mq в ядре Linux 4.19, которая приводит к потере данных
  5. OpenNews: Проблема с потерей данных на SSD при использовании ядра Linux 5.1, LVM и dm-crypt
  6. OpenNews: Проблема, приводящая к потере данных при использовании в Linux SSD-накопителей Samsung
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52607-ssd
Ключевые слова: ssd, hpe
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Fracta1L (ok), 09:45, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +29 +/
    Но ведь энтерпрайз это глобально и надёжно...
     
     
  • 2.4, ryoken (ok), 09:58, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Индусы, видать, сэр.
     
     
  • 3.7, макак (?), 10:11, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В топ-топ менеджменте, сир!

     
     
  • 4.30, ryoken (ok), 10:58, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В топ-топ менеджменте, сир!

    Походу - везде.

     
  • 3.9, Аноним (9), 10:12, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему они в прошлый раз не смогли исправить? Кто теперь гарантирует что при 50000 не будет проблемы или далее
     
     
  • 4.35, макак (?), 11:05, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я шмагсти! Я исправиль! Я сделай 40000!

    > Кто теперь гарантирует что при 50000 не будет проблемы или далее

    хепе гарантировай! При 50000 опять меня выпороть и будет 50100!


     
     
  • 5.46, КО (?), 11:30, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А вот и нет - тама гарантия кончайся - керасинка новый покупай. :)
     
  • 5.58, Аноним (58), 12:05, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее, так "При 50000 моя опять наймуть!"
     

  • 1.3, Аноним (9), 09:49, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - StoreEasy 3000
    fixed  LoseEasy 3000
     
     
  • 2.10, макак (?), 10:12, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    менеджер считает что и старое название ок - store easy, а насчет read оттуда обратно - мы так не договаривались!
     

  • 1.5, funny.falcon (?), 10:00, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Не, не 32768 я понимал. Но как они 40000 получили? «А давайте возьмём окружность земли, и что-нибудь ею ограничим» - так, чтоли?
     
     
  • 2.6, макак (?), 10:10, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    манагера вилела - сделай больсе! Мы сделай!

     
  • 2.11, llol (?), 10:14, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Не, не 32768 я понимал. Но как они 40000 получили?

    Что тут непонятного? Это ЭнтерПрайс :) Прошлая прошивка продлила срок жизни данных на пару месяцев, теперь надо снова платить, llol :)) Подписка же.

     
     
  • 3.40, Fracta1L (ok), 11:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Bugfree as a service
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 11:47, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Купил кашу, а там ржавый топор. На картинке - способ сервировки.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:18, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    0x9c40
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    if (working_time() == 40000)
        self_destruct();

    Парвда так неочевидно для чего это сделано?

     
     
  • 3.60, Аноним (58), 12:10, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, эти ребята пишут по-другому:
    if (working_time > 1)
    {
       if (working_time > 2)
       {
          if (working_time > 3)
          {
             // продолжать до 40000
          }
       }
    }
     
  • 2.61, llolik (ok), 12:11, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На правах дурацкого варианта, кто-нибудь какую-нибудь константу вместо #define ANY_IMPORTANT_DEF=0x40000 "опечатался" #define ANY_IMPORTANT_DEF=40000.
     

  • 1.8, Vladimir (??), 10:10, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интересно, а патч для продления запланированного срока жизни, как это принято последние годы у HP, только имеющим платные контракты поддержки? ;)
     
     
  • 2.32, нах. (?), 11:00, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну вообще-то говоря, странно предоставлять патчи тем, кто эти диски где-то украл, не?
    (пусть даже на помойке списанные, хотя им еще рановато там оказываться)

    А с улицы их и не продают. (Да и не покупают, там в ценнике отдельной строкой золотые буковки хе и пе, совершенно ненужные нормальным людям - но нужные ентер-прайсам, погнавшимся за дешевизной, и вляпавшимся в вендор-локнутые бэкплейны)

     

  • 1.12, Суп из потрошков (?), 10:14, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Из линукс уже можно обновить прошивку? Кажется, я читал, что они недавно таки смогли это реализовать. Если линукс научился в 2020 году обновлять прошивки ссд, то это замечательно.
     
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 10:18, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серверные конечно умеют - типа от Intel, Samsung
     
  • 2.19, Аноним (17), 10:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А венда уже умеет типа? До сих пор шью через дос.
     
     
  • 3.26, Аноним (14), 10:29, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В досе вирусов много, дискеты никому не давай
     
     
  • 4.28, Аноним (17), 10:32, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По другому не шьётся, уж поверь. Даже вне SSD накопителей: Некоторые "старые" устройства (201х годов) до сих пор надо прошивать через Windows XP, потому что прошивальшик по другому не работает.
     
     
  • 5.36, макак (?), 11:08, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    камрад, ну какой старый, какой дос, ты о чем? У нас эти ssd еще и 40000 часов нигде не проработали.

    (я бы, кстати, на тебя посмотрел, как ты на этих хреновинах свой дос загрузить сможешь. Учитывая что мы поддержку legacy boot даже из entry level выпилили в 2013м году.)

     
     
  • 6.39, Аноним (17), 11:17, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    40000 часов это всего-то 4.5 года, не так уж много. Но я не конкретно про эти сервера и вообще не конкретно про SSD.

    HPE Proliant существует с 1993 года :) В Gen10 ещё можно в Legacy.

     
  • 6.45, InuYasha (?), 11:30, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в HPЭ прошивальщик встроен чуть ли не в RAID-контроллер или iLO - нет?
     
     
  • 7.63, макак (?), 12:14, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нынче за iLO в entry-level надо, того-сь... доплатить ;-)

    (да, да, в microsever для появления нормального ilo - надо платку доставлять. Которая, попутно, заняла место бывшего там раньше pci-слота - мы все так делаем.)

     
  • 3.48, Суп из потрошков (?), 11:42, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не поверишь. Лучше присядь. Ах, да и не забудь из линукс-леса выйти. Я уже много лет шью самсунговские ссд из под венды через Samsung Magician. Он даже опеншорш и есть ишходний кот, но бинарей под Могущественный они не предоставляют, а шамо Великае Шоопчество нишмагло.
     
     
  • 4.62, Аноним (58), 12:13, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это поэтому у тебя так подгорает?
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:20, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так "линукс научился" или "производель - дно"?
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:17, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какое-то палевное запланированное устаревание, могли бы рандомаёзер на заводе придумать в прошивки, а так 4 с гаком года и привет, что вы ещё хотели, надо новый покупать, а лучше прям пачкой.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:27, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше покупать по подписке, а из-за рандомайзера диски будут казаться ненадежными.  
     

  • 1.15, Anonicropos (?), 10:18, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    $ ssa --diag --f report.txt

    Command 'ssa' not found...

    чант?

     
     
  • 2.18, Anonicropos (?), 10:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *чаднт
     
     
  • 3.20, Anonicropos (?), 10:20, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *чяднт XDDD
     
  • 3.21, ыы (?), 10:20, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чЯднт ? *
     
  • 2.23, ыы (?), 10:22, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-a00092478en_us
     

  • 1.24, Аноним (25), 10:24, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле там было жестко прописано 400_000 часов, но кто-то описался в коде на один нолик и поставил 40_000 часов, теперь правят.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:31, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В прошлый раз шорт тоже случайно уронили? Та за такое палево кого-то побили уже, наверное
     
     
  • 3.34, макак (?), 11:03, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в прошлый раз мы не заметили эту опечатку - поскольку в short все равно не влазило.
    Побили, бамбуковой палкой, два месяца гуанокодил стоя. И вот что толку?

     

  • 1.29, Аноним (29), 10:50, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, что несмотря на заверения модель SAP HANA всё же подвержена этой проблеме...
     
  • 1.31, ryoken (ok), 11:00, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда, с железом от HP походу лучше не связываться ни в каком виде. Посоветуйте вменяемых производятлов? (IBM с Леновой тоже не предлагать - наелись).
     
     
  • 2.33, dell (?), 11:01, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мы - лучшие! Мамой клянемсо!

     
     
  • 3.47, InuYasha (?), 11:31, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас блоки питания горят как спички! Весь ДЦ провоняли!
     
  • 2.37, Аноним (17), 11:09, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Kingston? Есть ли вообще вменяймые? У них у всех проблемы в последнее время.
     

  • 1.38, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:13, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда... Потому код и должен быть открытым.
     
     
  • 2.41, Аноним (17), 11:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это HP же, главные идеологические враги FOSS. Платные подписки на картриджи, платные подписки на софт, платные подписки. А не заплатишь -- устройство перестаёт работать. Такой современный рекет.
     
     
  • 3.44, ryoken (ok), 11:22, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Такой современный рекет.

    А, вот как правильно переводится "Vendor Lock" :D. Хотя с IBM_ом, с которым имел дело - тоже весело.

     
     
  • 4.53, InuYasha (?), 11:55, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вендролоки везде и повсюду. У HP, Dell, IBM, Supermazo, Brocade, Cisco и далее, далее, далее...
    Самое мякотное - это дисковые полки типа P2000+ где не просто брэндовые харды, но и _умные салазки_! Т.е. там не просто хард с надетыми рельсами в SAS втыкается, а на нём ещё отдельная платка с процессором и проприетарным разъёмом. Ну и не только там.
     
  • 3.59, Аноним (59), 12:07, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Платные подписки на картриджи

    В отличие от сосунгов с херохами они хотя бы практически никогда не требуют шить дивайс. Исключение — цветники (и огрызки на их основе), там чипы все же нужны. На Ч/Б аппаратах чип можно просто выдрать без последствий. Но за hplip-plugin я хочу сказать им отдельное "спасибо". И если печать через foo2zjs еще налаживается, то с hpaio и, соответственно, сканированием все плохо.

     

  • 1.42, Аноним (42), 11:21, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А у них ещё не появилась СХД StorHammer 40000?
     
  • 1.43, YetAnotherOnanym (ok), 11:21, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хе-хе... Вот поэтому все мои сервера - на блинах. Уже который раз убеждаюсь, что был прав, когда на?рал на мнение модных мальчиков и сделал так, как следовало делать, исходя из параметров оборудования.
     
     
  • 2.49, Суп из потрошков (?), 11:46, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На блинах и атлонах?
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 11:55, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато никто не стырит, кому такое надо)
     
  • 2.51, Аноним (52), 11:54, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что за нагрузка. Если нагрузка это куча виртуалок которые создаются раз в минуту и в которых IO на каждый чих то ссд был бы не лишним.
     
  • 2.54, Szz (?), 11:59, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блины от HPE? И твоя очередь придет
     
  • 2.64, макак (?), 12:16, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блины у нас - в соседнем отделе пекут. Ты только не переживай, там такие же точно, как и я.

     

  • 1.55, Аноним (55), 12:00, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fwupd поддерживает?
     
  • 1.56, Коломойский (?), 12:00, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а ха ха, у HP диски SSD почти как живые, в них создатели заложили "ген старения", осталось добавить опцию распространения компьютерного короновируса через прошивку
     
  • 1.57, Аноним (57), 12:04, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    40000 способов подохнуть,
    В далёком тёмном будущем всё очень-очень плохо.
    Извините, не удержался.)
     

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