Новая проблема в SSD-накопителях HPE, приводящая к потере данных через 40000 часов

2.6 , макак ( ? ), 10:10, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – манагера вилела - сделай больсе! Мы сделай! 2.11 , llol ( ? ), 10:14, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Не, не 32768 я понимал. Но как они 40000 получили? Что тут непонятного? Это ЭнтерПрайс :) Прошлая прошивка продлила срок жизни данных на пару месяцев, теперь надо снова платить, llol :)) Подписка же.

3.40 , Fracta1L ( ok ), 11:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Bugfree as a service

4.50 , Аноним ( 50 ), 11:47, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Купил кашу, а там ржавый топор. На картинке - способ сервировки.

2.14 , Аноним ( 14 ), 10:18, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 0x9c40

2.17 , Аноним ( 17 ), 10:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – if (working_time() == 40000)

self_destruct(); Парвда так неочевидно для чего это сделано?

3.60 , Аноним ( 58 ), 12:10, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не, эти ребята пишут по-другому:

if (working_time > 1)

{

if (working_time > 2)

{

if (working_time > 3)

{

// продолжать до 40000

}

}

}

2.61 , llolik ( ok ), 12:11, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На правах дурацкого варианта, кто-нибудь какую-нибудь константу вместо #define ANY_IMPORTANT_DEF=0x40000 "опечатался" #define ANY_IMPORTANT_DEF=40000.