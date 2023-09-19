Один из сопровождающих драйвер Nouveau объявил об отставке

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|1.1, Аноним (1), 20:08, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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"Отставке" - как громко звучит, когда будет пресс-релиз и заявление Белого дома?
"Об уходе из проекта" - вот так было бы корректнее.
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|2.5, Аноним (-), 20:14, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Отставке" - как громко звучит, когда будет пресс-релиз и заявление Белого дома?
Для активного майнтайнера - нормуль. Это ж не рядовой безымянный раджа.
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|2.9, Kerr (ok), 20:31, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он был сотрудником Red Hat, поэтому слово отставка здесь уместно.
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|4.12, Аноним (12), 20:40, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пинок под зад в виде сокращения. Потому что абм не любит опенсорс.
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|2.14, Аноним (14), 20:49, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто чувак перешел на АМД и штеуд чтобы перестать фигней париться из-за повесточки.
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|2.23, Аноним (23), 21:20, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Альтернативы продуктам NVIDIA не существует в природе. Но всё зависит от задач, для просмотра вконтакта и весёлой фермы действительно лучше выбрать карточку с опенсорсным драйвером -- не придётся понимать процедуры обновления и причины, по которым out-of-tree драйвера будут отваливаться всегда (из-за отсутствия этого понимания у пользователей удивительно много проблем и нытья в интернетах).
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|3.25, Аноним (25), 21:37, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вы же сами сказали, всё зависит от задач и при этом "альтернативы NVIDIA не существует". Далеко не всем для работы на компьютере нужны CUDA ядра.
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|2.6, Аноним (-), 20:15, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что? Теперь его будут звать экс-сопровождающих драйвер? В отставке у него пенсия будет?
Как что, рыбачить конечно.
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|2.7, Аноним (7), 20:17, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ссылку в студию на твой "прямой" проект драйвера для закрытого устройства который создан путём реверс-инжинеринга.
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|3.8, anonymous (??), 20:30, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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очевидно что сама идея были не очень - огромные усилия потратили вместо того чтобы просто фак показать и пилить амд с интелом.
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|4.11, Аноним (11), 20:33, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забивая на Nvidia, мы способствуем монополизации рынка видеокарт.
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|5.13, Аноним (12), 20:41, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плохой продукт который даже мл посчитать не может тоже так себе помощник если честно.
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|1.15, Вася (??), 21:00, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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бесполезный проект, который никогда в здравом уме не придется использовать нигде, кроме случайных подгрузок драйвера из ядра на затычках.
nvidia, конечно, fuck you, но это не альтернатива.
ЗЫ: пока ждал поддержку wayland, успел поменять видеокарту и до сих пор этой поддержки в нормальном виде нет. Вангую, к 5000ой серии тоже никакого wayland не будет.
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|2.22, Аноним (23), 21:15, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо было выставлять частоту вручную и плавного управления вентиляторами не было, из-за этого шумновато (но хотя бы без сильного риска сжечь). В остальном, производительность игр на 5-25% ниже блоба была, я замерял в бенчах. Вот без cuda и vulkan от выдеокарты толку действительно нет, но в остальном вполне прекрасно всё. Блоб тоже не идеален. Поддержка вейланда в блобе появилась лет 5 назад (плазма и кути работали норм без xwayland, gtk нет), в том году добавили поддержку mesa-костылей в блоб. Также уже заопенсорсили ядерную часть драйвера и nvidia уже много лет активно допиливает nouveau.
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|3.29, Вася (??), 22:09, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вопрос на какой видеокарте.
Что-то типа *070 или *080, а уж тем более *090 нет никакого смысла гонять с таким драйвером, а вот на проприетарном вполне себе линукс можно рассматривать как гейминг платформу, не смотря на отсутствие wayland в нормальном виде (честно говоря, я не спешу, мой любимый wm все равно на иксах только)
А с управлением шумом да, есть проблема и на проприетарном, хотя и на винде тоже вентили даже если остановились, то все равно потом закрутятся на ровном месте, что дико бесит: уж лучше их постоянно на минималках крутить, чем отвлекаться на возникающие на ровном месте и так же бесследно пропадающие шумы.
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|1.24, Аноним (24), 21:24, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот последний аккорд в виде патчей уже интересен. Если после него у меня ядро не будет крашиться при загрузке с nouveau (а у меня ноут с 3070), то будет интересно.
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|1.26, cheburnator9000 (ok), 21:42, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пора было забросить nouveau полностью. Возможно тогда компании Nvidia стало бы стыдно и они соизволили выпустить открытый драйвер своей разработки.
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