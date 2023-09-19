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Один из сопровождающих драйвер Nouveau объявил об отставке

19.09.2023 19:43

Бен Скеггс (Ben Skeggs) объявил о прекращении участия в разработке проекта Nouveau, развивающего свободный драйвер для GPU NVIDIA, и снятии с себя полномочий мэйнтейнера поставляемого в ядре Linux кода DRM-драйвера (Direct Rendering Manager) Nouveau. В качестве причины прекращения участия в разработке называется уход из компании Red Hat по личным мотивам. При этом драйвер не останется без присмотра - в списке сопровождающих остаются ещё два сотрудника Red Hat - Кэрол Хербст (Karol Herbst) и Люде Пауль (Lyude Paul).

За день до своего ухода Бен опубликовал большой набор патчей (около 14 тысяч строк кода), добавляющий в модуль ядра Nouveau поддержку прошивки GSP-RM, которая используется в GPU NVIDIA RTX 20+ для выноса инициализации и управления GPU на сторону отдельного микроконтроллера GSP (GPU System Processor). Патчи добавляют в Nouveau возможность работы через обращение к прошивке, вместо прямого программирования операций взаимодействия с оборудованием, что значительно упрощает добавление поддержки новых GPU NVIDIA, благодаря использованию уже готовых вызовов для инициализации и управления энергопотреблением. Ожидается, что поддержка GSP-RM будет принята в состав ядра Linux 6.7.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В драйвере Nouveau выявлена ошибка, приводящая к повреждению памяти в ядре Linux 6.3
  3. OpenNews: На базе Nouveau развивается новый драйвер для графического API Vulkan
  4. OpenNews: В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA
  5. OpenNews: В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA
  6. OpenNews: Компания NVIDIA передала проекту Nouveau вторую порцию кода для поддержки GPU Tegra K1
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59774-nouveau
Ключевые слова: nouveau
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:08, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    "Отставке" - как громко звучит, когда будет пресс-релиз и заявление Белого дома?

    "Об уходе из проекта" - вот так было бы корректнее.

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 20:14, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Отставке" - как громко звучит, когда будет пресс-релиз и заявление Белого дома?

    Для активного майнтайнера - нормуль. Это ж не рядовой безымянный раджа.

     
  • 2.9, Kerr (ok), 20:31, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он был сотрудником Red Hat, поэтому слово отставка здесь уместно.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 20:31, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "увольнение" уместно, а не отставка
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 20:40, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пинок под зад в виде сокращения. Потому что абм не любит опенсорс.
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:49, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто чувак перешел на АМД и штеуд чтобы перестать фигней париться из-за повесточки.
     

  • 1.2, Другой Аноним (?), 20:09, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NVIDIA уже не в тему у хакентошников, так как AMD рулит и Intel.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:20, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернативы продуктам NVIDIA не существует в природе. Но всё зависит от задач, для просмотра вконтакта и весёлой фермы действительно лучше выбрать карточку с опенсорсным драйвером -- не придётся понимать процедуры обновления и причины, по которым out-of-tree драйвера будут отваливаться всегда (из-за отсутствия этого понимания у пользователей удивительно много проблем и нытья в интернетах).
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 21:37, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вы же сами сказали, всё зависит от задач и при этом "альтернативы NVIDIA не существует". Далеко не всем для работы на компьютере нужны CUDA ядра.
     

  • 1.3, Другой Аноним (?), 20:11, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что? Теперь его будут звать экс-сопровождающих драйвер? В отставке у него пенсия будет?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 20:15, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что? Теперь его будут звать экс-сопровождающих драйвер? В отставке у него пенсия будет?

    Как что, рыбачить конечно.

     

  • 1.4, Райан Гослинг (?), 20:12, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    всегда брезгливо относился к ноувеау, слишком он кривой
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:17, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ссылку в студию на твой "прямой" проект драйвера для закрытого устройства который создан путём реверс-инжинеринга.
     
     
  • 3.8, anonymous (??), 20:30, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очевидно что сама идея были не очень - огромные усилия потратили вместо того чтобы просто фак показать и пилить амд с интелом.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 20:33, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забивая на Nvidia, мы способствуем монополизации рынка видеокарт.
     
     
  • 5.13, Аноним (12), 20:41, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохой продукт который даже мл посчитать не может тоже так себе помощник если честно.
     

  • 1.15, Вася (??), 21:00, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бесполезный проект, который никогда в здравом уме не придется использовать нигде, кроме случайных подгрузок драйвера из ядра на затычках.
    nvidia, конечно, fuck you, но это не альтернатива.

    ЗЫ: пока ждал поддержку wayland, успел поменять видеокарту и до сих пор этой поддержки в нормальном виде нет. Вангую, к 5000ой серии тоже никакого wayland не будет.

     
     
  • 2.22, Аноним (23), 21:15, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было выставлять частоту вручную и плавного управления вентиляторами не было, из-за этого шумновато (но хотя бы без сильного риска сжечь). В остальном, производительность игр на 5-25% ниже блоба была, я замерял в бенчах. Вот без cuda и vulkan от выдеокарты толку действительно нет, но в остальном вполне прекрасно всё. Блоб тоже не идеален. Поддержка вейланда в блобе появилась лет 5 назад (плазма и кути работали норм без xwayland, gtk нет), в том году добавили поддержку mesa-костылей в блоб. Также уже заопенсорсили ядерную часть драйвера и nvidia уже много лет активно допиливает nouveau.
     
     
  • 3.29, Вася (??), 22:09, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вопрос на какой видеокарте.
    Что-то типа *070 или *080, а уж тем более *090 нет никакого смысла гонять с таким драйвером, а вот на проприетарном вполне себе линукс можно рассматривать как гейминг платформу, не смотря на отсутствие wayland в нормальном виде (честно говоря, я не спешу, мой любимый wm все равно на иксах только)
    А с управлением шумом да, есть проблема и на проприетарном, хотя и на винде тоже вентили даже если остановились, то все равно потом закрутятся на ровном месте, что дико бесит: уж лучше их постоянно на минималках крутить, чем отвлекаться на возникающие на ровном месте и так же бесследно пропадающие шумы.
     

  • 1.24, Аноним (24), 21:24, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот последний аккорд в виде патчей уже интересен. Если после него у меня ядро не будет крашиться при загрузке с nouveau (а у меня ноут с 3070), то будет интересно.
     
  • 1.26, cheburnator9000 (ok), 21:42, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора было забросить nouveau полностью. Возможно тогда компании Nvidia стало бы стыдно и они соизволили выпустить открытый драйвер своей разработки.
     
     
  • 2.27, Kerr (ok), 21:51, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но Nvidia уже давно выпустили открытый драйвер для своих GPU:

    https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules

     
     
  • 3.28, cheburnator9000 (ok), 21:55, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но Nvidia уже давно выпустили открытый драйвер для своих GPU:
    > https://github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules

    Это модуль ядра отвечающий за работу основного user-space драйвера с ядром, полноценно они ничего не открыли. Более того в этом открытом модуле много сотен проблем которых вообще нет в закрытом блоб варианте.

     

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