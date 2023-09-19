Один из сопровождающих драйвер Nouveau объявил об отставке

2.22 , Аноним ( 23 ), 21:15, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо было выставлять частоту вручную и плавного управления вентиляторами не было, из-за этого шумновато (но хотя бы без сильного риска сжечь). В остальном, производительность игр на 5-25% ниже блоба была, я замерял в бенчах. Вот без cuda и vulkan от выдеокарты толку действительно нет, но в остальном вполне прекрасно всё. Блоб тоже не идеален. Поддержка вейланда в блобе появилась лет 5 назад (плазма и кути работали норм без xwayland, gtk нет), в том году добавили поддержку mesa-костылей в блоб. Также уже заопенсорсили ядерную часть драйвера и nvidia уже много лет активно допиливает nouveau.

3.29 , Вася ( ?? ), 22:09, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вопрос на какой видеокарте.

Что-то типа *070 или *080, а уж тем более *090 нет никакого смысла гонять с таким драйвером, а вот на проприетарном вполне себе линукс можно рассматривать как гейминг платформу, не смотря на отсутствие wayland в нормальном виде (честно говоря, я не спешу, мой любимый wm все равно на иксах только)

А с управлением шумом да, есть проблема и на проприетарном, хотя и на винде тоже вентили даже если остановились, то все равно потом закрутятся на ровном месте, что дико бесит: уж лучше их постоянно на минималках крутить, чем отвлекаться на возникающие на ровном месте и так же бесследно пропадающие шумы.

