The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В NVK, открытом драйвере для видеокарт NVIDIA, обеспечена поддержка Vulkan 1.0

20.11.2023 21:57

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, признал полную совместимость открытого драйвера NVK для видеокарт NVIDIA со спецификацией Vulkan 1.0. Драйвер успешно прошёл все тесты из набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и включён в список сертифицированных драйверов. Сертификация пройдена для GPU NVIDIA на базе микроархитектуры Turing (TITAN RTX, GeForce RTX 2060/2070/2080, GeForce GTX 1660, Quadro RTX 3000-8000, Quadro T1000/T2000). Проверка была выполнена в окружении с ядром Linux 6.5, X.Org X Server 1.20.14, XWayland 22.1.9 и GNOME Shell 44.4. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

Драйвер NVK создан c нуля командой, в которую входят Карол Хербст (Karol Herbst, разработчик Nouveau из Red Hat), Дэвид Эйрли (David Airlie, мэйнтейнер подсистемы DRM из Red Hat) и Джейсон/Фэй Экстранд (Jason/Faith Ekstrand, активный разработчик Mesa из Collabora). При создании драйвера разработчики использовали официальные заголовочные файлы и открытые модули ядра, опубликованные компанией NVIDIA. В коде NVK местами использовались базовые компоненты OpenGL-драйвера Nouveau, но из-за отличий наименований в заголовочных файлах NVIDIA и наименований в Nouveau, полученных на основе обратного инжиниринга, прямое заимствование кода затруднено и по большей части пришлось переосмысливать многие вещи и реализовывать их с нуля.

Разработка велась с оглядкой на создание нового эталонного Vulkan-драйвера для Mesa, код которого можно будет заимствовать при создании других драйверов. Для этого при работе над драйвером NVK попытались учесть весь имеющийся опыт разработки Vulkan-драйверов, поддерживать кодовую базу в оптимальной форме и минимизировать перенос кода из других Vulkan-драйверов, делая как должно быть для оптимальной и качественной работы, а не слепо копируя то, как сделано в других драйверах. Драйвер уже входит в состав Mesa, а необходимые для работы изменения в API DRM-драйвера Nouveau включены в состав ядра Linux 6.6.

Из изменений в анонсе также отмечается принятие в состав Mesa нового бэкенд компилятора для NVK, написанного на языке Rust и решающего проблемы в старом компиляторе, мешавшие прохождению тестов Khronos, а также устраняющие некоторые фундаментальные ограничения архитектуры, которые невозможно было исправить без полной переделки старого компилятора. Из планов на будущее упомянуто добавление в новых бэкенд поддержки GPU на базе микроархитектуры Maxwell и реализация полной поддержки API Vulkan 1.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA
  3. OpenNews: Представлен NVK, открытый Vulkan-драйвер для видеокарт NVIDIA
  4. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
  5. OpenNews: На базе Nouveau развивается новый драйвер для графического API Vulkan
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.6
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60151-nvk
Ключевые слова: nvk, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:12, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Драйвер создан c нуля командой
    > Red Hat, Red Hat и Collabora

    Сразу видно, кто работает, а кто нет

     
  • 1.3, Аноним (3), 22:18, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что за кронос вообще?
     
     
  • 2.6, Анонин (?), 22:24, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    О, прям с козырей зашел - сразу видно уровень кекспертизы!
    Ну, если совсем просто - Khronos Group (до этого ARB)- это те ребята которые разрабатывают, стандартизируют и сертифицируют такие стандарты как OpenGL, OpenCL, WebGL, Vulkan и т.д
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:34, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С подключением.
     
  • 2.9, aaa (??), 22:41, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это тот, который в греческой мифологии отрезал своему отцу Урану член серпом, пока тот спал (поэтому изображался с серпом в руке), позднее отождествлялся с богом времени. А применительно к графическому стеку, как правильно тут уже заметили - ребята, которые стандартизируют OpenGL,OpenCL, Vulkan и т.д. И многие из них работают в Nvidia.

    Что характерно, многие разработчики, по всей видимости, прониклись идеей оскопления или, по крайней мере, смены пола. Тот же Jason Ekstrand, который уже несколько месяцев не Джейсон, а Faith (https://gitlab.freedesktop.org/gfxstrand)

    Может, правда, Алиса их всех заразила ;-)

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:58, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я офигеваю, как у людей хватает свободного времени следить, кто там себе что отрезал или что сменил.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 23:38, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если б они только себе резали это полбеды.

    Но они ж мне например работать мешают птушо лезут со своим серпом и молотом куда не звали.

    Потому спасибо я лучше пешком постою на дедовском драйвере, пока вы там за членство в партии воюете.

    Еще главное, питерскими асами их не назови, обижаются.

     
     
  • 5.12, Аноним (10), 23:54, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не мешают.
    Ко мне не лезут.
    Вот только из коммента выше узнал, что кто-то там чего-то там.
     
     
  • 6.14, Анонимус2 (?), 00:12, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, тебе повезло - а вот к человеку лезут. Ходють и пристают.
    Может он чем-то их привлекает...
    Можно пожалеть его)
     

  • 1.13, penetrator (?), 00:01, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Nouveau теперь фсё? Кто-нибудь может притащить пояснительную бригаду?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:05, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не запилят поддержку старых видеокарт с вейланд будет незачет.
    Так то рендеринг на вулкане быстрее отрисовывает интерфейс, но в иксах вроде бы только один WM такое поддерживает.
     

  • 1.15, paulus (ok), 00:33, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что так Шляпа забила на вейланд?
     
     
  • 2.16, Alladin (?), 00:58, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не нужОн и все.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру