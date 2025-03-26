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Google переходит к разработке Android за закрытыми дверями с открытием кода после релизов

26.03.2025 22:10

Компания Google начиная со следующей недели переходит на новую модель разработки платформы Android, в соответствии с которой релизы будут развиваться за закрытыми дверями, без публикации в открытом доступе промежуточных результатов разработки и без публичного рецензирования изменений в отдельных компонентах. Платформа продолжит быть открытой и распространяться под лицензией Apache 2.0, но исходный код в репозитории AOSP (Android Open Source Project) будет размещаться только после готовности релизов.

В настоящее время какие-то части платформы, такие как Blutooth-стек, развиваются публично, а какие-то вначале создаются во внутреннем репозитории Google и становятся доступны только при публикации кода очередного релиза. Публикация кода с новыми API зависит от их пригодности для тестирования - для некоторых версий Android код реализаций API публиковался до релиза, а для некоторых - после. Кроме Google доступ к внутренней ветке имеют производители устройств, подписавшие лицензионное соглашение GMS (Google Mobile Services).

Компания Google решила отказаться от практикуемой до сих пор смешанной модели и в будущем перенесёт разработку всех компонентов Android в свою внутреннюю ветку. Вместо двух веток - открытой и внутренней, при разработке будет использоваться только внутренняя ветка, код из которой станет открываться в привязке к релизам.

После перехода на модель разработки с одной активной веткой для сторонних участников код платформы по-прежнему останется доступен, но уже не получится непрерывно отслеживать разработку отдельных компонентов Android, код которых будет размещаться не по мере принятия патчей, а только после готовности релиза. Среди компонентов, разработка которых будет переведена с открытой на внутреннюю ветку упоминаются система сборки, движок обновлений, Blutooth-стек, фреймворк виртуализации и конфигурация SELinux.

Предполагается, что изменение не повлияет на разработчиков производных продуктов и прошивок, основанных на AOSP, так как подобные сборки, как правило, формируются на основе определённых тегов или веток в репозитории, а не используют находящуюся в разработке нестабильную ветку "main". Затруднения могут возникнуть у разработчиков, заинтересованных в отслеживании изменений - вместо анализа непрерывного потока изменений придётся изучать целиком все изменения в релизе. Усложнится и участие сторонних разработчиков, желающих вносить свой вклад в проект, так как состояние кодовой базы в AOSP будет сильно отставать от ветки, находящейся в разработке.

Целью изменения называется желание упростить процесс разработки Android. Наличие двух веток, при том, что часть компонентов развивается в одной ветке, а часть в другой, приводит к тому, что по мере разработки релиза в ветках накапливаются различия и Google приходится тратить ресурсы на синхронизацию изменений и слияние патчей между открытой и внутренней ветками. Основная работа по развитию API ведётся во внутренней ветке и открытая ветка часто сильно отстаёт от неё, что приводит к возникновению конфликтов при переносе во внутреннюю ветку изменений из компонентов, развиваемых в открытой ветке.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.androidauthority.c...)
  2. OpenNews: Vulkan стал официальным графическим API платформы Android. Третий бета-выпуск Android 16
  3. OpenNews: Google прекратил поддержку приложений Dialer и Messaging в открытой кодовой базе Android
  4. OpenNews: Google намерен перевести Chrome OS на платформу Android
  5. OpenNews: Методы безопасной работы с памятью позволили существенно снизить число уязвимостей в Android
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 15
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62954-android
Ключевые слова: android, aosp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 22:24, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гуглу не хватает ресурсов, так и запишем
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:21, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё хватает, просто корпорации не любят выбрасывать деньги не ветер.

    Зачем держать две ветки, мучаться с синхронизацией, когда готовый результат вы всё равно получите?

     
     
  • 3.32, pic (??), 23:27, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минус публичное отслеживание патчей, задним числом будут прибивать очень
    непубличные возможности.
    Интересно, может и ядро Linux (по факту как в Андроиде) на такую же модель перевести, всем же полегчает? /сарказм/

    >Зачем держать две ветки, мучатся с синхронизацией

    Может надо было перевести всё в открытую ветку, не?


     

  • 1.5, Аноним (-), 22:29, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот корпорация гугла подогнала достойный ответ любителям козырять андроидом и его достижениями.

    Теперь статус-кво узаконен официально - комиты от внешних господ вообще не велкам. Впрочем длинной очереди желающих комитить в проект с самопальной билдсистемой качающей полинтернета как раз и не было. Почему-то. Так что это лишь формализация реалий.

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:30, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственно верное решение.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:30, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опа, корпорации добра надоело терпеть недовольство ужиманием апи в пользу слежки только со стороны гугла и никого больше, теперь просто будут вываливать готовый релиз, и никто со стороны уже не отвертится, переписывать никто не будет, а релизом пользоваться придётся, потому что новая(!) версия андроид как никак.
     
     
  • 2.28, Аноним (29), 23:19, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Где ваши волшебные альтернативы без "слежки" (существование которой вы не удосужились предоставить)?

    Где запрос на эти альтернативы?

    Что, никакого вообще? Несколько тысяч пользователей LineageOS и всё? Фантастика!

    В психиатрии это называется "отклонение".

     
  • 2.35, pic (??), 23:30, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Huawei же соскочила.
    И вообще, глобализм, умер, хватит убиваться.

    Теперь Android это MAGA, не нравится, утритесь. /сарказм/

     

  • 1.9, Аноним (-), 22:31, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (-), 22:38, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собственно, "опенсорс" от корпораций и так был опенсорсом лишь для того, кто работал в гугле, потому что обычный человек в этом не разберётся. Сейчас гугл это явно дал понять.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:43, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он был опенсорсом дял различных вендоров телефонов. Теперь им придется ждать публикации новой версии, чтоб выпустить свою, т.е. с опозданием.
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 23:24, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта новость _не_ подразумевает, что внутренни код от OEMs будут скрывать.

    Скорее всего, нет, как и делали это раньше.

    Снова влажные фантазии тех, кто ни строчки кода не написал для Linux/Android.

     
  • 2.37, pic (??), 23:33, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь Google Pixel будет выходить раньше остальных вендоров.

    Что там с американским судом, самым "гуманным" судом в мире?

     

  • 1.18, Аноним (-), 22:58, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И вот сейчас гугл ощутит блягодарность потребителей))
    Вангую что громче всех будут верещать те, кто нифига не делал.
    Интересно подключат ли к этому "портовых девок" из OSI и FSF?
     
     
  • 2.24, Аноним (29), 23:16, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вангую что громче всех будут верещать те, кто нифига не делал.

    Open Source фанаты/любители ХАЛЯВЫ и громкое недовольство - a match made in heaven.

    - Мы хотим бесплатно и всё сразу!
    - Почему?
    - Потому что мы!

     
     
  • 3.38, pic (??), 23:35, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MAGA их!
     

  • 1.19, Уникум (?), 23:08, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неприятно для lineage
     
  • 1.23, Анониссимус (?), 23:16, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сегодня они закрывают гит репу, а завтра вообще перестанут выкладывать. А что, рынок то уже захвачен.
     
     
  • 2.25, Аноним (29), 23:17, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Google не собирается нарушать GPL и не делали этого до сих пор.

    Попробуйте меньше фантазировать - это поможет избежать недовольства.

     
     
  • 3.34, Анониссимус (?), 23:30, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте меньше верить в святой жипиэль. Гугл сам пишед свой код. Может хоть открывать, хоть закрывать в любой момент.
     
  • 2.40, Аноним (-), 23:44, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сегодня они закрывают гит репу, а завтра вообще перестанут выкладывать.

    Сегодня ты обвиняешь людей в еще несовершенных поступках, а завтра, что пойдешь есть детей? (с)

    > А что, рынок то уже захвачен.

    Настолько, что пикселей нет в десятке самых продаваемых самртфонов - одни яблоки и самсунги.

     
     
  • 3.42, Анониссимус (?), 23:47, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сегодня ты обвиняешь людей в еще несовершенных поступках, а завтра, что пойдешь
    > есть детей? (с)

    Я не обвиняю, а предупреждаю. Закрыть код они могли всегда, но после таких новостей такое событие становится чуть более вероятным.

    > Настолько, что пикселей нет в десятке самых продаваемых самртфонов - одни яблоки
    > и самсунги.

    Рынок захвачен не пикселями, а андроидом. Он стоит на большинстве смартфонов, телевизоров, магнитол, планшетов. Некоторые особо одарённые даже на декстопе хотят андроид.

     

  • 1.26, Krtek (?), 23:17, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Без рута это точно такая же закрытая и огороженная система, как iOS. Так что пусть хоть на EULA переводят, всё равно.
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 23:22, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и пиксели можно по-прежнему oem unlock и хоть Windows ARM на них ставить.

    Ещё вопросы?

     
     
  • 3.39, Krtek (?), 23:40, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ещё вопросы?

    Каков процент этих пикселей от общего количества ежегодно продающихся телефонов на ведре? Нужно быть либо на голову отбитым технофетишистом, либо простофилей, чтобы купить телефон за 50+ кусков.

     
     
  • 4.44, Аноним (-), 23:49, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:28, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с открытием кода после релизов

    С открытием кода после релиза.
    Это не значит что это закрытая Ос.

     
     
  • 3.41, Krtek (?), 23:47, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.43, Аноним (43), 23:47, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закономерный шаг корпорации бобра. Так они надеются отрубить все форки. Если раньше те же китайцы могли клепать свои сборочки параллельно с апстримом, то теперь будут судорожно переписывать свои патчи после релиза. С отставанием, естественно. В будущем, вангую, вообще прикроют это дело. Исходники получат только доверенные производители. Публикацию исходников, возможно, и оставят, но будут её делать с задержкой в несколько лет, когда сорцы потеряют всякую актуальность.
     

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