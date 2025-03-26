Google переходит к разработке Android за закрытыми дверями с открытием кода после релизов

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|2.29, Аноним (29), 23:21, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё хватает, просто корпорации не любят выбрасывать деньги не ветер.
Зачем держать две ветки, мучаться с синхронизацией, когда готовый результат вы всё равно получите?
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|3.32, pic (??), 23:27, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Минус публичное отслеживание патчей, задним числом будут прибивать очень
непубличные возможности.
Интересно, может и ядро Linux (по факту как в Андроиде) на такую же модель перевести, всем же полегчает? /сарказм/
>Зачем держать две ветки, мучатся с синхронизацией
Может надо было перевести всё в открытую ветку, не?
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|1.5, Аноним (-), 22:29, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А вот корпорация гугла подогнала достойный ответ любителям козырять андроидом и его достижениями.
Теперь статус-кво узаконен официально - комиты от внешних господ вообще не велкам. Впрочем длинной очереди желающих комитить в проект с самопальной билдсистемой качающей полинтернета как раз и не было. Почему-то. Так что это лишь формализация реалий.
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|1.7, Аноним (7), 22:30, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опа, корпорации добра надоело терпеть недовольство ужиманием апи в пользу слежки только со стороны гугла и никого больше, теперь просто будут вываливать готовый релиз, и никто со стороны уже не отвертится, переписывать никто не будет, а релизом пользоваться придётся, потому что новая(!) версия андроид как никак.
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|2.28, Аноним (29), 23:19, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Где ваши волшебные альтернативы без "слежки" (существование которой вы не удосужились предоставить)?
Где запрос на эти альтернативы?
Что, никакого вообще? Несколько тысяч пользователей LineageOS и всё? Фантастика!
В психиатрии это называется "отклонение".
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|2.35, pic (??), 23:30, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Huawei же соскочила.
И вообще, глобализм, умер, хватит убиваться.
Теперь Android это MAGA, не нравится, утритесь. /сарказм/
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|1.13, Аноним (-), 22:38, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Собственно, "опенсорс" от корпораций и так был опенсорсом лишь для того, кто работал в гугле, потому что обычный человек в этом не разберётся. Сейчас гугл это явно дал понять.
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|2.15, Аноним (15), 22:43, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он был опенсорсом дял различных вендоров телефонов. Теперь им придется ждать публикации новой версии, чтоб выпустить свою, т.е. с опозданием.
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|3.31, Аноним (29), 23:24, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта новость _не_ подразумевает, что внутренни код от OEMs будут скрывать.
Скорее всего, нет, как и делали это раньше.
Снова влажные фантазии тех, кто ни строчки кода не написал для Linux/Android.
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|2.37, pic (??), 23:33, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь Google Pixel будет выходить раньше остальных вендоров.
Что там с американским судом, самым "гуманным" судом в мире?
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|1.18, Аноним (-), 22:58, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И вот сейчас гугл ощутит блягодарность потребителей))
Вангую что громче всех будут верещать те, кто нифига не делал.
Интересно подключат ли к этому "портовых девок" из OSI и FSF?
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|2.24, Аноним (29), 23:16, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вангую что громче всех будут верещать те, кто нифига не делал.
Open Source фанаты/любители ХАЛЯВЫ и громкое недовольство - a match made in heaven.
- Мы хотим бесплатно и всё сразу!
- Почему?
- Потому что мы!
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|1.23, Анониссимус (?), 23:16, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сегодня они закрывают гит репу, а завтра вообще перестанут выкладывать. А что, рынок то уже захвачен.
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|2.25, Аноним (29), 23:17, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Google не собирается нарушать GPL и не делали этого до сих пор.
Попробуйте меньше фантазировать - это поможет избежать недовольства.
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|3.34, Анониссимус (?), 23:30, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуйте меньше верить в святой жипиэль. Гугл сам пишед свой код. Может хоть открывать, хоть закрывать в любой момент.
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|2.40, Аноним (-), 23:44, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сегодня они закрывают гит репу, а завтра вообще перестанут выкладывать.
Сегодня ты обвиняешь людей в еще несовершенных поступках, а завтра, что пойдешь есть детей? (с)
> А что, рынок то уже захвачен.
Настолько, что пикселей нет в десятке самых продаваемых самртфонов - одни яблоки и самсунги.
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|3.42, Анониссимус (?), 23:47, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сегодня ты обвиняешь людей в еще несовершенных поступках, а завтра, что пойдешь
> есть детей? (с)
Я не обвиняю, а предупреждаю. Закрыть код они могли всегда, но после таких новостей такое событие становится чуть более вероятным.
> Настолько, что пикселей нет в десятке самых продаваемых самртфонов - одни яблоки
> и самсунги.
Рынок захвачен не пикселями, а андроидом. Он стоит на большинстве смартфонов, телевизоров, магнитол, планшетов. Некоторые особо одарённые даже на декстопе хотят андроид.
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|1.26, Krtek (?), 23:17, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Без рута это точно такая же закрытая и огороженная система, как iOS. Так что пусть хоть на EULA переводят, всё равно.
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|2.30, Аноним (29), 23:22, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, и пиксели можно по-прежнему oem unlock и хоть Windows ARM на них ставить.
Ещё вопросы?
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|3.39, Krtek (?), 23:40, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ещё вопросы?
Каков процент этих пикселей от общего количества ежегодно продающихся телефонов на ведре? Нужно быть либо на голову отбитым технофетишистом, либо простофилей, чтобы купить телефон за 50+ кусков.
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|2.33, Аноним (33), 23:28, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с открытием кода после релизов
С открытием кода после релиза.
Это не значит что это закрытая Ос.
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|1.43, Аноним (43), 23:47, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Закономерный шаг корпорации бобра. Так они надеются отрубить все форки. Если раньше те же китайцы могли клепать свои сборочки параллельно с апстримом, то теперь будут судорожно переписывать свои патчи после релиза. С отставанием, естественно. В будущем, вангую, вообще прикроют это дело. Исходники получат только доверенные производители. Публикацию исходников, возможно, и оставят, но будут её делать с задержкой в несколько лет, когда сорцы потеряют всякую актуальность.
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