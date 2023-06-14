Google прекратил поддержку приложений Dialer и Messaging в открытой кодовой базе Android

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:10, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – умный дом это вот в 85м был https://www.youtube.com/watch?v=0BHIknNa6Eg а сейчас это привязка свое квартиры к удаленным серверам

3.14 , Аноним ( 6 ), 11:21, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что характерно ни в этом видео ни в современном интерфейсе умного дома нет звонилки.

4.20 , Аноним ( 13 ), 11:29, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В приложениях управления есть программные звонилки по типу радио-няня

3.15 , Аноним ( 15 ), 11:21, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно и свой сервер умного дома поднять.

4.19 , Аноним ( 6 ), 11:26, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как только ты подключишь его к интернету, чтобы по интернету управлять параметрами умного дома он превратится в зонд. А если не подключать к интернету, то какой же это умный дом? А если изнутри дома зайдешь с андроида подключенного интернета на свой умный дом не подключенный к интернету он снова превращается в зонд.

5.24 , Аноним ( 8 ), 11:33, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно общаться через Tox-бота(qTox, Toxic).. если же на своих мощностях. Других способов я не вижу.

3.43 , Аноним ( 43 ), 13:19, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вэтом доме есть функция автовытирания зада после того как сделал по большому?

4.47 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 13:49, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – владельцы таких домов не какают

4.53 , Аноним ( 6 ), 14:13, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дикарь, ты туалетной бумагой пользуешься? Всё разумное человечество уже давно использует биде. Вот тебе видос туалет за 10 000 долларов, где всё для владельцев умных домов, а не для неандертальцев https://www.youtube.com/watch?v=u-FzhZ9vbPM

5.56 , Аноним ( 37 ), 14:30, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Болшенство разумного человечества проживает в бедных странах.

И как ты догадался, вытерает зад лопухом или пальмовым листком ( у кого что под руку попадется)

А великолепных европах, экономят воду и бумагу.. Видимо просто вытирают пальцем и об стенку

