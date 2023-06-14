Google прекратил поддержку приложений Dialer и Messaging в открытой кодовой базе Android

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|1.1, Аноним (1), 10:30, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Андроид настолько система с открытым кодом, что с помощью неё даже нельзя позвонить пока не напишешь свою звонилку
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|2.2, Я забыл подписацца асел (?), 10:32, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Чем меньше конченых приложений от гугла в АОСПе - тем лучше. Сторонние звонилки и смски (тот же simple dialer/qksms) в сотни раз лучше, чем их поделки.
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|3.3, Аноним (3), 10:47, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Референсный код, который поддерживается и учитывает изменения API в новых версиях андроида совершенно не мешал, а был очень даже полезен.
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|4.6, Аноним (6), 11:08, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да даже если смотреть с другой стороны с обычного телефона звонят только спамеры все остальные уже давно пользуются нормальными сервисами Телеграммам, Вотсапами.
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|5.7, кк (?), 11:10, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а с третьей стороны, в мире полно мест где интернет очень фиговый
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|6.22, Аноним (6), 11:32, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как помочь несчастным:
1. Делаешь ошибку в тексте.
2. Люди радуются, что они умнее тебя, на минуту забывают, что их жизнь овно.
3. Улыбаешься.
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|7.27, Аноним (13), 11:38, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такие "счастливые" просто не знают правильное написание, прикрываясь псевдохитростью.
Пользуются овном, никому по-большому счету не нужному, и улыбаются.
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|7.32, Аноним (32), 12:01, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1. Делаешь ошибку в тексте.
2. Люди радуются, что они умнее тебя, на минуту забывают, что их жизнь овно.
3. Улыбаешься, забывая, что твоя жизнь говно.
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|5.16, Аноним (13), 11:22, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С обычных телефонов звонят многие.
Последний тренд на увеличение продажкнопочников об этом намекает
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|5.31, Ослицамамакадырова (?), 11:44, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да даже если смотреть с другой стороны с обычного телефона звонят только
> спамеры все остальные уже давно пользуются нормальными сервисами Телеграммам, Вотсапами.
... и передают дуровым и цукербаргам свои контакты ... а потом сливается база и мамкин шерлок занимается пробивом
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|5.46, Бывалый смузихлёб (?), 13:45, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тонны говноспаммеры и агентов-поддержки-всех-банков и прокуровов с другого конца страны как раз и звонят и сообщения шлют через мессенджеры
Как сейчас юридически дело обстоит не знаю, но несколько лет назад относительно просто доказать что звонили конкретные уроды можно было лишь посредством похода в будку оператора и запроса распечатки звонков на свой номер
вызовы через мессенджеры - это обычно просто потоковая связь по интернету в рамках приложения
вдобавок, нередко можно скрыть номер
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|3.4, дАнон (?), 10:51, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все приложения от Simple крайне стрёмные. Юзаю только из-за отсутствия норм свободок.
А вот qksms к счастью радует. До выхода галереи Aves тоже было очень больно.
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|2.10, Аноним (10), 11:18, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Твоя логика: Linux настолько система с открытым кодом, что в нём нельзя запустить приложения, пока ты их не напишешь.
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|2.49, Bob (??), 13:57, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да возьми любую из 100500 реально Поддерживаемых и собери свой Циганомод ОС =)
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Нафига пихать экскременты мамонта в современный дроид? Калькулятор - да, чё от него надо ещё?)
А вот камеру с убогого стока - давно пора менять на ту же Hedgecam, например.
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|1.5, Аноним (6), 11:07, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оно и понятно Андроид уже давно не только телефончики. Зачем звонилка в интерфейсе умного дома?
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|3.14, Аноним (6), 11:21, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что характерно ни в этом видео ни в современном интерфейсе умного дома нет звонилки.
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|4.20, Аноним (13), 11:29, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В приложениях управления есть программные звонилки по типу радио-няня
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|4.19, Аноним (6), 11:26, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как только ты подключишь его к интернету, чтобы по интернету управлять параметрами умного дома он превратится в зонд. А если не подключать к интернету, то какой же это умный дом? А если изнутри дома зайдешь с андроида подключенного интернета на свой умный дом не подключенный к интернету он снова превращается в зонд.
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|5.24, Аноним (8), 11:33, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно общаться через Tox-бота(qTox, Toxic).. если же на своих мощностях. Других способов я не вижу.
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|3.43, Аноним (43), 13:19, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вэтом доме есть функция автовытирания зада после того как сделал по большому?
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|5.56, Аноним (37), 14:30, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Болшенство разумного человечества проживает в бедных странах.
И как ты догадался, вытерает зад лопухом или пальмовым листком ( у кого что под руку попадется)
А великолепных европах, экономят воду и бумагу.. Видимо просто вытирают пальцем и об стенку
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|2.21, Аноним (13), 11:31, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Приложения по умолчанию знают все, но анонимов которые искали и нашли альтернативы не так много
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|1.12, Аноним (8), 11:20, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гуглу стало неинтересно и затратно внедрять/поддерживать бекдоры в похожие приложения, потому что ими мало кто пользуются.. куда лучше в клавиатуры, камеры и т.д.
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|2.17, Аноним (6), 11:22, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё так каждый вендор ставит всегда свою звонилку и апп для смс. Чтобы получать с этого профиты. Так что тут тратится смысла нет.
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|3.23, Аноним (13), 11:33, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может вендоры и ставят свое, но по умолчанию в настройках стоят гугловские.
Настройки конечно единицы меняют. Так что с точки зрения гугла все ОК
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|2.18, Аноним (15), 11:23, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А попробуйте хотя бы остановить некоторые как бы "ненужные" приложения.
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|3.25, Аноним (13), 11:35, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кое-какие конечно можно, но те у которых права на Контакты, Местоположение, Звонки, Камеру только через ADB или root
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|1.26, Аноним (26), 11:38, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё, нужна звонилка-сообщалка на си, потом клавиатура на си, так может и джаву выкинут.
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|3.51, Аноним (51), 13:59, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ровно так же, как и сейчас. Перекопиляцией. Не так и много там этих несовместимых архитектур процессорных.
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|1.28, Аноним (28), 11:39, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То есть api планируют поменять настолько, что подобные приложения придётся переписывать с нуля?
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|1.29, Аноним (34), 11:39, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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В целом классические приложения звонков и SMS устарели лет как 10 назад с появлением IM и видеозвонков в них, так что вопрос будет ли в целом звонковая система актуальна. Приложения звонят и уведомляют изнутри себя уже давно с помощью Push уведомлений, а во многих есть встроенные звонки. Между пользователями давно уже есть Телеграм и WatsApp.
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|2.48, Бывалый смузихлёб (?), 13:53, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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главный плюс всяких телеграмов и ватсапов - возможность пересылки фоточек и видосиков по цене тырнета
Некоторые уже и не помнят те тёмные времена, когда файлы слались отдельно, по дорогому ММС
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|3.57, Аноним (37), 14:34, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забыл про звонки по межгороду через меседжеры. Экономия на лицо.
Большой + передача данных когда абонент в офлайне.
В мобилах просто приходит сообщение, не всегда, что тебе звонили.
Порой непонятно кто и нужно ли перенабирать
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|1.42, Аноним (43), 13:16, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понял, а почему так мало плача про приложения, которые "выкинули на мороз"? Надо больше охающих старых пердунов.
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|1.44, soarin (ok), 13:20, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тоже прочитал новость. Не понял в чём прикол.
Ну устарело что-то выкинули. Вообще естественный процесс в разработке ПО.
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|1.45, КО (?), 13:43, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гугл походу вместо того чтобы развивать своё - тупо скупает и хоронит
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