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Google прекратил поддержку приложений Dialer и Messaging в открытой кодовой базе Android

14.06.2023 10:21

Компания Google перевела в разряд устаревших приложения Dialer и Messaging, поставляемые в репозитории AOSP (Android Open Source Project), в котором развиваются открытые исходные тексты платформы Android. Объявлено, что в будущем данные приложения, предоставляющие интерфейс для осуществления звонков и работы с SMS, будут удалены из репозитория AOSP, что потребует при создании сборок на основе AOSP обязательного использования внешних приложений для реализации данной функциональности.

При этом объявленные устаревшими приложения обычно не использовались на практике и рассматривались в основном как рабочие прототипы с примерами организации работы с вызовами и текстовыми сообщениями. Поставляемые производителями телефонов прошивки и создаваемые на основе ASOP независимые сборки, такие как LineageOS, использовали собственные реализации приложений Dialer и Messaging.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.osnews.com/story/1...)
  2. OpenNews: Звуковые кодеки aptX и aptX HD вошли в состав открытой кодовой базы Android
  3. OpenNews: Оценка утечки персональных данных на смартфонах Realme, Xiaomi и OnePlus
  4. OpenNews: Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android
  5. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 20 на основе Android 13
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 13
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59292-android
Ключевые слова: android, aosp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:30, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Андроид настолько система с открытым кодом, что с помощью неё даже нельзя позвонить пока не напишешь свою звонилку
     
     
  • 2.2, Я забыл подписацца асел (?), 10:32, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Чем меньше конченых приложений от гугла в АОСПе - тем лучше. Сторонние звонилки и смски (тот же simple dialer/qksms) в сотни раз лучше, чем их поделки.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:47, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Референсный код, который поддерживается и учитывает изменения API в новых версиях андроида совершенно не мешал, а был очень даже полезен.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 11:08, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да даже если смотреть с другой стороны с обычного телефона звонят только спамеры все остальные уже давно пользуются нормальными сервисами Телеграммам, Вотсапами.
     
     
  • 5.7, кк (?), 11:10, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а с третьей стороны, в мире полно мест где интернет очень фиговый
     
     
  • 6.11, Аноним (6), 11:19, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Им не нужен андроид им надо развивать связь.
     
  • 5.13, Аноним (13), 11:21, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Телеграм/Telegram - с одной "м"
     
     
  • 6.22, Аноним (6), 11:32, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как помочь несчастным:
    1. Делаешь ошибку в тексте.
    2. Люди радуются, что они умнее тебя, на минуту забывают, что их жизнь овно.
    3. Улыбаешься.
     
     
  • 7.27, Аноним (13), 11:38, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие "счастливые" просто не знают правильное написание, прикрываясь псевдохитростью.
    Пользуются овном, никому по-большому счету не нужному, и улыбаются.
     
     
  • 8.30, Аноним (6), 11:43, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Твоя жизнь всё равно овно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.37, Аноним (37), 13:08, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ущербный смотрись в зеркало... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.39, Аноним (6), 13:10, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя жизнь всё равно овно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.55, Аноним (37), 14:25, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ущербный по определению чтобы не писал... текст свёрнут, показать
     
  • 7.32, Аноним (32), 12:01, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1. Делаешь ошибку в тексте.
    2. Люди радуются, что они умнее тебя, на минуту забывают, что их жизнь овно.
    3. Улыбаешься, забывая, что твоя жизнь говно.
     
     
  • 8.36, Аноним (6), 12:53, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя жизнь всё равно овно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.38, Аноним (37), 13:09, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не проецируй свою жизнь на всех... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.40, Аноним (6), 13:11, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя жизнь всё равно овно, чтобы ты не пытался возразить ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.54, Аноним (37), 14:24, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ущербный чтобы не писал... текст свёрнут, показать
     
  • 5.16, Аноним (13), 11:22, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С обычных телефонов звонят многие.
    Последний тренд на увеличение продажкнопочников об этом намекает
     
  • 5.31, Ослицамамакадырова (?), 11:44, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да даже если смотреть с другой стороны с обычного телефона звонят только
    > спамеры все остальные уже давно пользуются нормальными сервисами Телеграммам, Вотсапами.

    ... и передают дуровым и цукербаргам свои контакты ... а потом сливается база и мамкин шерлок занимается пробивом

     
  • 5.46, Бывалый смузихлёб (?), 13:45, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тонны говноспаммеры и агентов-поддержки-всех-банков и прокуровов с другого конца страны как раз и звонят и сообщения шлют через мессенджеры

    Как сейчас юридически дело обстоит не знаю, но несколько лет назад относительно просто доказать что звонили конкретные уроды можно было лишь посредством похода в будку оператора и запроса распечатки звонков на свой номер

    вызовы через мессенджеры - это обычно просто потоковая связь по интернету в рамках приложения
    вдобавок, нередко можно скрыть номер

     
  • 3.4, дАнон (?), 10:51, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все приложения от Simple крайне стрёмные. Юзаю только из-за отсутствия норм свободок.
    А вот qksms к счастью радует. До выхода галереи Aves тоже было очень больно.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:18, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Твоя логика: Linux настолько система с открытым кодом, что в нём нельзя запустить приложения, пока ты их не напишешь.
     
  • 2.49, Bob (??), 13:57, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да возьми любую из 100500 реально Поддерживаемых и собери свой Циганомод ОС =)
    --
    Нафига пихать экскременты мамонта в современный дроид? Калькулятор - да, чё от него надо ещё?)
    А вот камеру с убогого стока - давно пора менять на ту же Hedgecam, например.
     

  • 1.5, Аноним (6), 11:07, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно и понятно Андроид уже давно не только телефончики. Зачем звонилка в интерфейсе умного дома?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:10, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    умный дом это вот в 85м был https://www.youtube.com/watch?v=0BHIknNa6Eg

    а сейчас это привязка свое квартиры к удаленным серверам

     
     
  • 3.14, Аноним (6), 11:21, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что характерно ни в этом видео ни в современном интерфейсе умного дома нет звонилки.
     
     
  • 4.20, Аноним (13), 11:29, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В приложениях управления есть программные звонилки по типу радио-няня
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:21, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и свой сервер умного дома поднять.
     
     
  • 4.19, Аноним (6), 11:26, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как только ты подключишь его к интернету, чтобы по интернету управлять параметрами умного дома он превратится в зонд. А если не подключать к интернету, то какой же это умный дом? А если изнутри дома зайдешь с андроида подключенного интернета на свой умный дом не подключенный к интернету он снова превращается в зонд.  
     
     
  • 5.24, Аноним (8), 11:33, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно общаться через Tox-бота(qTox, Toxic).. если же на своих мощностях. Других способов я не вижу.
     
  • 3.43, Аноним (43), 13:19, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вэтом доме есть функция автовытирания зада после того как сделал по большому?
     
     
  • 4.47, Бывалый смузихлёб (?), 13:49, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    владельцы таких домов не какают
     
  • 4.53, Аноним (6), 14:13, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дикарь, ты туалетной бумагой пользуешься? Всё разумное человечество уже давно использует биде. Вот тебе видос туалет за 10 000 долларов, где всё для владельцев умных домов, а не для неандертальцев https://www.youtube.com/watch?v=u-FzhZ9vbPM
     
     
  • 5.56, Аноним (37), 14:30, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Болшенство разумного человечества проживает в бедных странах.
    И как ты догадался, вытерает зад лопухом или пальмовым листком ( у кого что под руку попадется)
    А великолепных европах, экономят воду и бумагу.. Видимо просто вытирают пальцем и об стенку
     

  • 1.9, Аноним (10), 11:17, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Благодаря этой анонимы узнали, что были такие приложения.
     
     
  • 2.21, Аноним (13), 11:31, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приложения по умолчанию знают все, но анонимов которые искали и нашли альтернативы не так много
     

  • 1.12, Аноним (8), 11:20, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гуглу стало неинтересно и затратно внедрять/поддерживать бекдоры в похожие приложения, потому что ими мало кто пользуются.. куда лучше в клавиатуры, камеры и т.д.
     
     
  • 2.17, Аноним (6), 11:22, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так каждый вендор ставит всегда свою звонилку и апп для смс. Чтобы получать с этого профиты. Так что тут тратится смысла нет.
     
     
  • 3.23, Аноним (13), 11:33, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может вендоры и ставят свое, но по умолчанию в настройках стоят гугловские.
    Настройки конечно единицы меняют. Так что с точки зрения гугла все ОК
     
  • 2.18, Аноним (15), 11:23, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А попробуйте хотя бы остановить некоторые как бы "ненужные" приложения.
     
     
  • 3.25, Аноним (13), 11:35, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кое-какие конечно можно, но те у которых права на Контакты, Местоположение, Звонки, Камеру только через ADB или root
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:38, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё, нужна звонилка-сообщалка на си, потом клавиатура на си, так может и джаву выкинут.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:16, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? А как тебе переносимость обеспечивать будут?
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 13:59, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ровно так же, как и сейчас. Перекопиляцией. Не так и много там этих несовместимых архитектур процессорных.
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:39, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть api планируют поменять настолько, что подобные приложения придётся переписывать с нуля?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:38, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как с Reddit?
     
     
  • 3.52, Аноним (51), 14:01, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё и деньги брать за доступ к апи будут?
     

  • 1.29, Аноним (34), 11:39, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В целом классические приложения звонков и SMS устарели лет как 10 назад с появлением IM и видеозвонков в них, так что вопрос будет ли в целом звонковая система актуальна. Приложения звонят и уведомляют изнутри себя уже давно с помощью Push уведомлений, а во многих есть встроенные звонки. Между пользователями давно уже есть Телеграм и WatsApp.
     
     
  • 2.48, Бывалый смузихлёб (?), 13:53, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главный плюс всяких телеграмов и ватсапов - возможность пересылки фоточек и видосиков по цене тырнета
    Некоторые уже и не помнят те тёмные времена, когда файлы слались отдельно, по дорогому ММС
     
     
  • 3.57, Аноним (37), 14:34, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл про звонки по межгороду через меседжеры. Экономия на лицо.
    Большой + передача данных когда абонент в офлайне.
    В мобилах просто приходит сообщение, не всегда, что тебе звонили.
    Порой непонятно кто и нужно ли перенабирать
     

  • 1.33, Куку (?), 12:05, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Андроид не нужен, а Линус продажная лицемерная тварь.
     
     
  • 2.41, Аноним (37), 13:12, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пишешь со своего диского телефона?
     
  • 2.50, Bob (??), 13:58, 14/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди таблетки пей, болезный.
     

  • 1.42, Аноним (43), 13:16, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не понял, а почему так мало плача про приложения, которые "выкинули на мороз"? Надо больше охающих старых пердунов.
     
  • 1.44, soarin (ok), 13:20, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тоже прочитал новость. Не понял в чём прикол.
    Ну устарело что-то выкинули. Вообще естественный процесс в разработке ПО.
     
  • 1.45, КО (?), 13:43, 14/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл походу вместо того чтобы развивать своё - тупо скупает и хоронит
     
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