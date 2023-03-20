Звуковые кодеки aptX и aptX HD вошли в состав открытой кодовой базы Android

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|2.10, Аноним (10), 15:44, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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К сожалению aptX это тоже маркетинг.
Просто редко в каких ушах стоит блюпуп максимально реализующий SBC, на высоких вitpool он может быть и лучше aptX
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|3.14, Аноним (14), 15:55, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, не только маркетинг. В плане качества он плюс-минус сравним с AAC и качественным SBC (последний - с более высоким битрейтом), но по задержке ощутимо ниже. Это заметно при просмотре видео и в играх.
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|2.25, Аноним (25), 16:36, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ValdikSS мог бы вам рассказать что вы не правы, но вы не поймёте
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|3.29, Хру (?), 17:01, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надеюсь, он читает опеннет :) Я с ним общался лично и даже помогал проталкивать патчи в линейку, так что послушать его было бы интересно многим.
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|1.2, Аноним (2), 15:09, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я правильно понимаю, что оно там внутри всë напрочь закрытое, а только апишка открытая будет? Линоксоидам профит есть от этого?
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|1.3, Жироватт (ok), 15:13, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хм...а разницу-то теперь точно можно будет услышать? Особенно на улице, особенно на действительно портативных bt-ушах.
Для особо одарённых: я не про студийные барабаны, не про изолирующие не хуже строительных уши и не про что-то околопристойное, от честных (т.е. без накрутки за шильд) 50$ и выше, а про средний ценовой сегмент "уличных" bt-вакуумок.
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|2.8, Аноним (8), 15:27, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вакуумные уши прекрасно изолируют внешний шум и передают звук без проблем. Основной вопрос не цена, а чтобы магнитик хороший стоял. Например, по уровню детализации сцены они легко обходят обычные уши в 5-10 раз дороже.
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|1.7, Аноним (7), 15:25, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Этот кодек - маркетинговый фуфел на базе ADPCM. Вряд ли кому-то нужно это не нужно. Лучше бы Opus приняли в Bluetooth AD2P.
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|2.9, WebMonkey (?), 15:42, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как же потом впарить более лучший кодек, если можно пойти от плохого? Дальше уже ИИ будет достраивать только.
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|2.13, Аноним (13), 15:54, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы еще FLAC и MP3 предложите туда засунуть. Opus хоть и имеет высокое качество при небольшом размере файла, является очень мудреным. Вся суть кодеков семейства aptX заключается в их вычислительной простоте при приемлемом качестве звука. Это позволяет наушникам играть дольше, чем при использовании тех же AAC или LDAC. Плюс, в отличие от того же SBC, который каждый производитель пытается извратить разными профилями, aptX строго фиксирован. Я нисколько не отрицаю, что CSR и Qualcomm подняли кучу денег на своих кодеках (а чипы серий CSR и QCC стали де-факто стандартом в беспроводной музыке, за исключением TWS-наушников), только вот кроме SBC (о проблеме которого выше) и AAC (имеющий большую вычислительную сложность) что-то за все время не появилось альтернатив. И я не упоминаю о всяких LDAC/LHDC/LWA/HWA и т.п., они дают неплохое качество звука, но потребляют много ресурсов. Тем более, что эти кодеки для Qualcomm уже не актуальны, они будут продвигать свой новый кодек Snapdragon Sound, а поддержку aptX сбросят на разработчиков Android.
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|3.15, Аноним (-), 15:59, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> при приемлемом качестве звука
Ну да ну да. Ведь смартфоны за 30-50к покупают именно для "приемлемого качества звука".
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|4.17, Аноним (-), 16:08, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И давно цена смарта начала коррелировать с емкостью батареи?
А ведь в наушниках батарейка тоже есть, и не всем по приколу заряжать их каждый день.
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|4.26, Аноним (13), 16:43, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А где здесь речь шла о смартфонах? При вычислительной мощности современных смартфонов кодирование в любой кодек не сильно будет отличаться по затратам, но вот для всяких наушников и беспроводных ЦАПов это как раз критично. Вот у меня лежит смартфон за 60к, он за час воспроизведения теряет +- процент заряда что от LDAC, что от AptX. Но вот ЦАП Shanling работает уже 6 часов, а не 8, а наушники Sony всего около 20 часов вместо 26-28.
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|2.23, Аноним (25), 16:22, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Внезапно нормально приготовленный SBC на некоторых вещах уделывает AptX
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|2.27, Аноним (13), 16:45, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже не. Как добавили в LineageOS, так и по-тихому выпилили, работало слишком маленькое количество устройств.
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|1.30, VoiD (?), 17:02, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А зачем сегодня нужны какие-то мутные lossy кодеки, когда есть роскошный FLAC? Накопители стали такими жирными и дешёвыми, что вопрос о размере файлов вообще не должен никого тревожить.
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|2.32, Аноним (32), 17:42, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Провод. Попробуй протолкнуть FLAC по блютусу.
Если большие ухи вроде Sony можно подключить кабелем, то как ты предлагаешь подключать затычки?
Только не нужно начинать что раз они не нужны тебе, то и никому не нужны.
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