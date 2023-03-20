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Звуковые кодеки aptX и aptX HD вошли в состав открытой кодовой базы Android

20.03.2023 13:21

Компания Qualcomm приняла решение реализовать поддержку звуковых кодеков aptX и aptX HD (High Definition) в репозитории AOSP (Android Open Source Project), что даст возможность использования данных кодеков во всех Android-устройствах. Речь ведётся только о кодеках aptX и aptX HD, более продвинутые версии которых, такие как aptX Adaptive и aptX Low Latency, по-прежнему будут поставляться отдельно.

Кодеки aptX и aptX HD (Audio Processing Technology), применяются в Bluetooth-профиле A2DP и поддерживаются многими наушниками с интерфейсом Bluetooth. При этом из-за необходимости оплаты отчислений за интеграцию кодеков aptX, некоторые производители, такие как Samsung, отказывались от поддержки aptX в своих продуктах, отдавая предпочтение кодекам SBC и AAC.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.techpowerup.com/30...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 15.0
  3. OpenNews: Автор Libopenaptx сменил лицензию, чтобы блокировать заимствование кода проектами Freedesktop
  4. OpenNews: Выпуск Android-прошивки CalyxOS 2.8.0, не привязанной к сервисам Google
  5. OpenNews: Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust
  6. OpenNews: Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58828-aptx
Ключевые слова: aptx, qualcomm, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Карлос Сношайтилис (ok), 15:07, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хорошая новость. SBC и AAC такое себе.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:44, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    К сожалению aptX это тоже маркетинг.
    Просто редко в каких ушах стоит блюпуп максимально реализующий SBC, на высоких вitpool он может быть и лучше aptX
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:55, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, не только маркетинг. В плане качества он плюс-минус сравним с AAC и качественным SBC (последний - с более высоким битрейтом), но по задержке ощутимо ниже. Это заметно при просмотре видео и в играх.
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:36, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ValdikSS мог бы вам рассказать что вы не правы, но вы не поймёте
     
     
  • 3.29, Хру (?), 17:01, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, он читает опеннет :) Я с ним общался лично и даже помогал проталкивать патчи в линейку, так что послушать его было бы интересно многим.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:09, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я правильно понимаю, что оно там внутри всë напрочь закрытое, а только апишка открытая будет? Линоксоидам профит есть от этого?
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 16:06, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Профит что работать будет. Или вы на linux-libre сидите?
     
  • 2.18, Аноним (14), 16:14, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, библиотеки с поддержкой aptX уже давно есть и используются в том же PulseAudio/GStreamer.

    https://github.com/notmyst33d/libaptX
    https://github.com/Arkq/openaptx

     
     
  • 3.20, Аноним (14), 16:18, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и в ffmpeg он есть (своя реализация).
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 15:13, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм...а разницу-то теперь точно можно будет услышать? Особенно на улице, особенно на действительно портативных bt-ушах.


    Для особо одарённых: я не про студийные барабаны, не про изолирующие не хуже строительных уши и не про что-то околопристойное, от честных (т.е. без накрутки за шильд) 50$ и выше, а про средний ценовой сегмент "уличных" bt-вакуумок.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:16, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такие наушники скорее всего и не будет поддерживать aptx
     
     
  • 3.21, Shevchuk (ok), 16:19, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начиная от ~$20 есть с aptx уши
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:27, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вакуумные уши прекрасно изолируют внешний шум и передают звук без проблем. Основной вопрос не цена, а чтобы магнитик хороший стоял. Например, по уровню детализации сцены они легко обходят обычные уши в 5-10 раз дороже.
     
  • 2.24, Аноним (25), 16:34, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если уши сами по себе говно, то при чём тут BT?
     
  • 2.33, Аноним (33), 18:21, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У AKG есть студийная модель, которая до кучи BT поддерживает:
    https://www.akg.com/Headphones/Wireless%20Headphones/K371-BT-.html?dwvar_

    Мне правда из этой ценовой категории и класса милее 770 байера из начала 90-х и естественно без bt.

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:20, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/AptX

    SBC: EP 0400755B1 (expired)
    aptX: EP 0398973B1 (revoked)
    aptX LL: US 9398620B1 (expired)

    Это те варианты aptX, по которым патенты истекли?

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 15:21, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > более продвинутые версии которых, такие как ... aptX Low Latency, по-прежнему будут поставляться отдельно.

    Хм. А ничего, что патент на LL тоже истек?

    https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056381853/publication/US9

    Further information
    PATENT EXPIRED DUE TO NONPAYMENT OF MAINTENANCE FEES UNDER 37 CFR 1.362

    Или это не единственный патент?

     

  • 1.7, Аноним (7), 15:25, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Этот кодек - маркетинговый фуфел на базе ADPCM. Вряд ли кому-то нужно это не нужно. Лучше бы Opus приняли в Bluetooth AD2P.
     
     
  • 2.9, WebMonkey (?), 15:42, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же потом впарить более лучший кодек, если можно пойти от плохого? Дальше уже ИИ будет достраивать только.
     
  • 2.11, Александр (??), 15:46, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде уже начали
    https://hydrogenaud.io/index.php/topic,114566.msg1023511.html#msg1023511
     
  • 2.12, Карлос Сношайтилис (ok), 15:49, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У opus фатальный недостаток для корпоратов - тяжело на нём пилить бабло.
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:54, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы еще FLAC и MP3 предложите туда засунуть. Opus хоть и имеет высокое качество при небольшом размере файла, является очень мудреным. Вся суть кодеков семейства aptX заключается в их вычислительной простоте при приемлемом качестве звука. Это позволяет наушникам играть дольше, чем при использовании тех же AAC или LDAC. Плюс, в отличие от того же SBC, который каждый производитель пытается извратить разными профилями, aptX строго фиксирован. Я нисколько не отрицаю, что CSR и Qualcomm подняли кучу денег на своих кодеках (а чипы серий CSR и QCC стали де-факто стандартом в беспроводной музыке, за исключением TWS-наушников), только вот кроме SBC (о проблеме которого выше) и AAC (имеющий большую вычислительную сложность) что-то за все время не появилось альтернатив. И я не упоминаю о всяких LDAC/LHDC/LWA/HWA и т.п., они дают неплохое качество звука, но потребляют много ресурсов. Тем более, что эти кодеки для Qualcomm уже не актуальны, они будут продвигать свой новый кодек Snapdragon Sound, а поддержку aptX сбросят на разработчиков Android.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 15:59, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при приемлемом качестве звука

    Ну да ну да. Ведь смартфоны за 30-50к покупают именно для "приемлемого качества звука".

     
     
  • 4.17, Аноним (-), 16:08, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И давно цена смарта начала коррелировать с емкостью батареи?
    А ведь в наушниках батарейка тоже есть, и не всем по приколу заряжать их каждый день.
     
  • 4.26, Аноним (13), 16:43, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где здесь речь шла о смартфонах? При вычислительной мощности современных смартфонов кодирование в любой кодек не сильно будет отличаться по затратам, но вот для всяких наушников и беспроводных ЦАПов это как раз критично. Вот у меня лежит смартфон за 60к, он за час воспроизведения теряет +- процент заряда что от LDAC, что от AptX. Но вот ЦАП Shanling работает уже 6 часов, а не 8, а наушники Sony всего около 20 часов вместо 26-28.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 18:29, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вам нужно экономить CPU, гоняйте CSD.
     

  • 1.19, Alladin (?), 16:17, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "отдавали предпочтение SBC"...

    SBC рулит! спойлер: нет.

     
     
  • 2.23, Аноним (25), 16:22, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Внезапно нормально приготовленный SBC на некоторых вещах уделывает AptX
     

  • 1.22, Аноним (25), 16:21, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SBC HD всё ещё не? https://habr.com/ru/post/455316/
     
     
  • 2.27, Аноним (13), 16:45, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже не. Как добавили в LineageOS, так и по-тихому выпилили, работало слишком маленькое количество устройств.
     

  • 1.28, Аноним (28), 16:55, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё равно все заинтересованные чиподелы уже купили.
     
  • 1.30, VoiD (?), 17:02, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А зачем сегодня нужны какие-то мутные lossy кодеки, когда есть роскошный FLAC? Накопители стали такими жирными и дешёвыми, что вопрос о размере файлов вообще не должен никого тревожить.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 17:42, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Провод. Попробуй протолкнуть FLAC по блютусу.
    Если большие ухи вроде Sony можно подключить кабелем, то как ты предлагаешь подключать затычки?
    Только не нужно начинать что раз они не нужны тебе, то и никому не нужны.
     

  • 1.31, Аноним (31), 17:28, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вошли ну и вошли
     
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