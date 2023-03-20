Звуковые кодеки aptX и aptX HD вошли в состав открытой кодовой базы Android

2.9 , WebMonkey ( ? ), 15:42, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как же потом впарить более лучший кодек, если можно пойти от плохого? Дальше уже ИИ будет достраивать только.

2.11 , Александр ( ?? ), 15:46, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде уже начали

https://hydrogenaud.io/index.php/topic,114566.msg1023511.html#msg1023511

2.12 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 15:49, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У opus фатальный недостаток для корпоратов - тяжело на нём пилить бабло.

2.13 , Аноним ( 13 ), 15:54, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы еще FLAC и MP3 предложите туда засунуть. Opus хоть и имеет высокое качество при небольшом размере файла, является очень мудреным. Вся суть кодеков семейства aptX заключается в их вычислительной простоте при приемлемом качестве звука. Это позволяет наушникам играть дольше, чем при использовании тех же AAC или LDAC. Плюс, в отличие от того же SBC, который каждый производитель пытается извратить разными профилями, aptX строго фиксирован. Я нисколько не отрицаю, что CSR и Qualcomm подняли кучу денег на своих кодеках (а чипы серий CSR и QCC стали де-факто стандартом в беспроводной музыке, за исключением TWS-наушников), только вот кроме SBC (о проблеме которого выше) и AAC (имеющий большую вычислительную сложность) что-то за все время не появилось альтернатив. И я не упоминаю о всяких LDAC/LHDC/LWA/HWA и т.п., они дают неплохое качество звука, но потребляют много ресурсов. Тем более, что эти кодеки для Qualcomm уже не актуальны, они будут продвигать свой новый кодек Snapdragon Sound, а поддержку aptX сбросят на разработчиков Android.

3.15 , Аноним ( - ), 15:59, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > при приемлемом качестве звука Ну да ну да. Ведь смартфоны за 30-50к покупают именно для "приемлемого качества звука".

4.17 , Аноним ( - ), 16:08, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И давно цена смарта начала коррелировать с емкостью батареи?

А ведь в наушниках батарейка тоже есть, и не всем по приколу заряжать их каждый день.

4.26 , Аноним ( 13 ), 16:43, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А где здесь речь шла о смартфонах? При вычислительной мощности современных смартфонов кодирование в любой кодек не сильно будет отличаться по затратам, но вот для всяких наушников и беспроводных ЦАПов это как раз критично. Вот у меня лежит смартфон за 60к, он за час воспроизведения теряет +- процент заряда что от LDAC, что от AptX. Но вот ЦАП Shanling работает уже 6 часов, а не 8, а наушники Sony всего около 20 часов вместо 26-28.

5.34 , Аноним ( 34 ), 18:29, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если вам нужно экономить CPU, гоняйте CSD.

