Оценка утечки персональных данных на смартфонах Realme, Xiaomi и OnePlus

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|1.1, RarogCmex (ok), 12:02, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Скорее всего эти данные продаются производителем и используются для персонализации рекламы. В современном мире товар — это ТЫ, то есть твое внимание.
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|2.15, Аноним (15), 12:42, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Скорее всего
Точнее будет сказать «в том числе».
"Тотальная слежка в Китае" (*погуглите) это не тоже самое, как тут многие думают (а вкупе с «Хукоу» вообще связывает руки).
Там сейчас после короновирусных времён осталось много инструментов, которые используют так как удобно КПК. И даже на неполитических митингах (не так давно там протестовали кинутые вкладчики). Там людям меняли статусы и они немогли никуда поехать, хотя были здоровы (забота от Винни-Пуха).
Куча камер (больше, чем везде) с распознаванием, сбор биометрии, прослушка и т.д.
Это же только для безопасности ? Да, для безопасности правящей номенклатуры.
Да и рассказать об этом трудно, так как и интернет в Китае зашит со всех сторон.
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|2.18, Аноним (18), 12:49, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да ты правильно написал. Для персонализации социального рейтинга. А уже в зависимости от рейтинга уже решит показывать тебе рекламу или швабру.
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|2.36, Ivan_83 (ok), 13:29, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет.
amap.com - это китайцы сделали типа SDK который везде подряд пихают, пользы я от него не видел, только лазал и сливал координаты, был у меня встроен в 2-3 приложения.
Их вообще такая мелочь как реклама не интересует, это не гугл, где главное заработать а уже потом нацбез.
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|2.9, pfg21 (ok), 12:26, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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отнимают хлеб у гугла с эпплом !! какие же они злыдни недемократические !!
только демократически правильная компания может собирать данные !!
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|4.32, Аноним (32), 13:22, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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изверги, писать от руки извинительную в 21 веке это пытка, особенно для молодёжи с запущенным туннельным синдромом, нет чтобы попросить прислать смайлик с раскаянием на лице.
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|2.20, . (?), 12:50, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я лучше гуглагу солью данные, омерика далеко, мне там всеравно никогда не бывать, а китайский дракон все ближе и ближе и хрен знает что у него на уме.
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|3.38, Аноним (32), 13:30, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну ну, наивный, ты это лучше Ассанжу расскажи
- "17 июня 2022 года глава МВД Великобритании приняла решение об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, там ему грозит 175 лет тюрьмы."
ему еще повезло что в США отправят, а не прямиком в Гуантанамо на остров свободы для профилактических бесед про демократию и свободу слова.
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|1.13, хрю (?), 12:39, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Realme, Xiaomi и OnePlus
Почему только Китайские? Почему бы не сделать, а вот у имярек другое поведение. Или джентльменам верят на слово? Как-то вот. Мой самсунг, например, постоянно что-то куда-то шлёт.
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|2.24, Аноним (15), 13:06, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Почему только
Отталкиваются от политического строя.
В Южной Корее могут и президента посадить, а в Китае «обнуление» и идёт на третий срок.
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|1.14, Аноним (-), 12:41, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В китайщине бэкдоров побольше будет, чем в американских девайсах. А учитывая то, что китайский товарищ майор нашему товарищу майору друг, то думайте сами...
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|2.17, Аноним (18), 12:47, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Только в твоём воображении. Китай не выдает никакой информации свои подчинённым территориям. Это не отношения друг - друг. Это отношение сюзерен - вассал. У Китая не бывает друзей пора бы уже запомнить эту простую истину.
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|2.25, commiethebeastie (ok), 13:13, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поэтому майкрософту стало неуютно, что у гугла и яббла небекдоров больше чем у него и он выкупил ThreadX в итоге.
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|1.16, Аноним (18), 12:44, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну чтож пора всем узнать правду айфоны с китайской прошивкой для китайского рынка тоже сливает инфу куда надо. Именно поэтому магазин и большинство сервисов эпл не заблочены в Китае
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|1.26, LeNiN (ok), 13:14, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я купил б/у OnePlus 6 специально под перепрошивку. Для него удивительно хороший выбор прошивок, даже postmarketOS почти всё на нём поддерживает (но именно его я не ставил). Установил LineageOS. Жаль, что новых моделей уже не купить.
А есть ещё какие нибудь телефоны с большим выбором прошивок от сообщества?
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|2.29, ryoken (ok), 13:17, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если потыкать, под что пилят LineageOS - там как ни странно довольно много Самсунгов и сабжеПсяоми (У самого Mi5SPlus, сразу переработанный). Ещё есть отдельный форк (на базе более раннего Андроида обычно), который с MicroG на борту идёт, там бывают девайсы, выкинутые из основной LineageOS.
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|2.33, kawaii_girl (ok), 13:23, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>А есть ещё какие нибудь телефоны с большим выбором прошивок от сообщества?
Почти все Xiaomi. На xiaomi можно официально разблокировать загрузчик и кастомных прошивок достаточно много. У меня вот например есть Poco X3 и для него существует даже Ubuntu Touch с полной поддержкой всех функций телефона. Еще достаточно много прошивок есть на Google Pixel, но их сложно найти в России.
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|1.28, Атон (?), 13:17, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пора всем узнать правду айфоны с американской прошивкой для американского рынка тоже сливает инфу куда надо.
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|2.30, ryoken (ok), 13:18, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как выше было замечено, "товар - ТЫ". Похоже, что стучат по дефолту все. Кто телеметрию, кто чего похуже.
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|1.31, Аноним (31), 13:21, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Redmi, Xiaomi - это нечно!
Процессы запускаются каждые 10 сек
Рука бойца колоть устала
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|1.37, Аноним (37), 13:29, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая статья и комментарии.
Чем новее софт, тем больше собирает данных.
Посмотрю, что еще можно удалить на старом Redmi с "вьетнамской" прошивкой.
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|1.40, Аноним (31), 13:31, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> данные отправляются на хост tracking.miui.com
В смартах же нет возможности блокировать в hosts?
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