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Оценка утечки персональных данных на смартфонах Realme, Xiaomi и OnePlus

07.02.2023 11:14

Группа исследователей из Эдинбургского университета опубликовала результат анализа утечек персональных данных в смартфонах Realme, Xiaomi и OnePlus, поставляемых для китайского и общемирового рынка. Во всех устройствах с прошивками для продажи в Китае выявлены факты отправки на серверы сбора телеметрии дополнительной информации, такой как номер телефона пользователя, статистика об использовании приложений, а также данные о местоположении, IMSI (индивидуальный номер абонента), ICCID (серийный номер SIM-карты) и окружающих точках беспроводного доступа. Дополнительно в устройствах Realme и OnePlus зафиксирована передача истории звонков и SMS.

В прошивках для общемирового рынка подобная активность не наблюдается за отдельными исключениями, например, устройства Realme отправляют MCC (код страны) и MNC (код мобильной сети), а Xiaomi Redmi - данные о подключённых Wi-Fi, IMSI и статистику об использовании приложений. Независимо от типа прошивки все устройства отправляют IMEI-идентификатор, список установленных приложений, версию ОС и параметры оборудования. Данные отправляются предустановленными производителем системными приложениями без получения согласия у пользователя, без уведомления об отправке и независимо от настроек конфиденциальности и отправки телеметрии.

В смартфоне Redmi данные отправляются на хост tracking.miui.com когда открыты и используются такие предустановленные производителем приложения, как Settings, Note, Recorder, Phone, Message и Camera, независимо от согласия пользователя с предложением отправки диагностических данных во время начальной настройки. На устройствах Realme и OnePlus данные отправляются на хосты log.avlyun.com, aps.oversea.amap.com, aps.testing.amap.com или aps.amap.com.

Из выявленных проблем также отмечается включение в поставку дополнительных сторонних приложений, которым по умолчанию предоставляются расширенные полномочия. Всего по сравнению с кодовой базой Android AOSP в каждой рассмотренной прошивке поставляется более 30 сторонних приложений, предустановленных производителем.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  3. OpenNews: Анализ запроса ненадлежащих полномочий в VPN-приложениях для Android
  4. OpenNews: Анализ безопасности мобильных приложений для управления IoT-устройствами
  5. OpenNews: Исследование приватности государственных мобильных приложений
  6. OpenNews: В новых прошивках смартфонов Sony Xperia выявлено шпионское ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58613-realme
Ключевые слова: realme, xiaomi, oneplus
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, RarogCmex (ok), 12:02, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Скорее всего эти данные продаются производителем и используются для персонализации рекламы. В современном мире товар — это ТЫ, то есть твое внимание.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:42, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Скорее всего

    Точнее будет сказать «в том числе».
    "Тотальная слежка в Китае" (*погуглите) это не тоже самое, как тут многие думают (а вкупе с «Хукоу» вообще связывает руки).

    Там сейчас после короновирусных времён осталось много инструментов, которые используют так как удобно КПК. И даже на неполитических митингах (не так давно там протестовали кинутые вкладчики). Там людям меняли статусы и они немогли никуда поехать, хотя были здоровы (забота от Винни-Пуха).

    Куча камер (больше, чем везде) с распознаванием, сбор биометрии, прослушка и т.д.
    Это же только для безопасности ? Да, для безопасности правящей номенклатуры.

    Да и рассказать об этом трудно, так как и интернет в Китае зашит со всех сторон.

     
  • 2.18, Аноним (18), 12:49, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да ты правильно написал. Для персонализации социального рейтинга. А уже в зависимости от рейтинга уже решит показывать тебе рекламу или швабру.  
     
  • 2.36, Ivan_83 (ok), 13:29, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
    amap.com - это китайцы сделали типа SDK который везде подряд пихают, пользы я от него не видел, только лазал и сливал координаты, был у меня встроен в 2-3 приложения.
    Их вообще такая мелочь как реклама не интересует, это не гугл, где главное заработать а уже потом нацбез.
     

  • 1.2, Антифрактал (?), 12:02, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    вот сюрприз, правда? А что же Моторола или Нокия с Сони? Неужели они так не делают?
     
     
  • 2.6, Массоны Рептилоиды (?), 12:12, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Делают, но это другое. Понимать надо!
     
  • 2.9, pfg21 (ok), 12:26, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    отнимают хлеб у гугла с эпплом !! какие же они злыдни недемократические !!
    только демократически правильная компания может собирать данные !!
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:56, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну да...
    https://vc.ru/services/535913
     
     
  • 4.23, Аноним (22), 12:57, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В 1989 году ничего не происходило.
     
  • 4.32, Аноним (32), 13:22, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    изверги, писать от руки извинительную в 21 веке это пытка, особенно для молодёжи с запущенным туннельным синдромом, нет чтобы попросить прислать смайлик с раскаянием на лице.
     
     
  • 5.34, Аноним (15), 13:26, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм... А вас только это смутило ? Ну ок.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:20, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Все тоже самое сливает любое приложения Гугла или Яндекса к себе
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 12:50, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь как будто это что-то хорошее.  
     
  • 2.20, . (?), 12:50, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я лучше гуглагу солью данные, омерика далеко, мне там всеравно никогда не бывать, а китайский дракон все ближе и ближе и хрен знает что у него на уме.
     
     
  • 3.38, Аноним (32), 13:30, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ну, наивный, ты это лучше Ассанжу расскажи

    - "17 июня 2022 года глава МВД Великобритании приняла решение об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, там ему грозит 175 лет тюрьмы."

    ему еще повезло что в США отправят, а не прямиком в Гуантанамо на остров свободы для профилактических бесед про демократию и свободу слова.

     

  • 1.13, хрю (?), 12:39, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Realme, Xiaomi и OnePlus

    Почему только Китайские? Почему бы не сделать, а вот у имярек другое поведение. Или джентльменам верят на слово? Как-то вот. Мой самсунг, например, постоянно что-то куда-то шлёт.

     
     
  • 2.24, Аноним (15), 13:06, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Почему только

    Отталкиваются от политического строя.
    В Южной Корее могут и президента посадить, а в Китае «обнуление» и идёт на третий срок.

     

  • 1.14, Аноним (-), 12:41, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В китайщине бэкдоров побольше будет, чем в американских девайсах. А учитывая то, что китайский товарищ майор нашему товарищу майору друг, то думайте сами...
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 12:47, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Только в твоём воображении. Китай не выдает никакой информации свои подчинённым территориям. Это не отношения друг - друг. Это отношение сюзерен - вассал. У Китая не бывает друзей пора бы уже запомнить эту простую истину.  
     
  • 2.25, commiethebeastie (ok), 13:13, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поэтому майкрософту стало неуютно, что у гугла и яббла небекдоров больше чем у него и он выкупил ThreadX в итоге.
     

  • 1.16, Аноним (18), 12:44, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну чтож пора всем узнать правду айфоны с китайской прошивкой для китайского рынка тоже сливает инфу куда надо. Именно поэтому магазин и большинство сервисов эпл не заблочены в Китае
     
  • 1.26, LeNiN (ok), 13:14, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я купил б/у OnePlus 6 специально под перепрошивку. Для него удивительно хороший выбор прошивок, даже postmarketOS почти всё на нём поддерживает (но именно его я не ставил). Установил LineageOS. Жаль, что новых моделей уже не купить.

    А есть ещё какие нибудь телефоны с большим выбором прошивок от сообщества?

     
     
  • 2.29, ryoken (ok), 13:17, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если потыкать, под что пилят LineageOS - там как ни странно довольно много Самсунгов и сабжеПсяоми (У самого Mi5SPlus, сразу переработанный). Ещё есть отдельный форк (на базе более раннего Андроида обычно), который с MicroG на борту идёт, там бывают девайсы, выкинутые из основной LineageOS.
     
  • 2.33, kawaii_girl (ok), 13:23, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >А есть ещё какие нибудь телефоны с большим выбором прошивок от сообщества?

    Почти все Xiaomi. На xiaomi можно официально разблокировать загрузчик и кастомных прошивок достаточно много. У меня вот например есть Poco X3 и для него существует даже Ubuntu Touch с полной поддержкой всех функций телефона. Еще достаточно много прошивок есть на Google Pixel, но их сложно найти в России.

     

  • 1.27, ryoken (ok), 13:14, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    LineageOS в помощь, чо сказать.
     
  • 1.28, Атон (?), 13:17, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пора всем узнать правду айфоны с американской прошивкой для американского рынка тоже сливает инфу куда надо.
     
     
  • 2.30, ryoken (ok), 13:18, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как выше было замечено, "товар - ТЫ". Похоже, что стучат по дефолту все. Кто телеметрию, кто чего похуже.
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:21, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Redmi, Xiaomi - это нечно!
    Процессы запускаются каждые 10 сек
    Рука бойца колоть устала
     
     
  • 2.35, Аноним (15), 13:28, 07/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто не берите ничего от китайских брендов.
     

  • 1.37, Аноним (37), 13:29, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая статья и комментарии.
    Чем новее софт, тем больше собирает данных.
    Посмотрю, что еще можно удалить на старом Redmi с "вьетнамской" прошивкой.
     
  • 1.39, AKTEON (?), 13:31, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно Трамп санкции на хуавей наложил. Нужно и на  этих расширить.
     
  • 1.40, Аноним (31), 13:31, 07/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > данные отправляются на хост tracking.miui.com

    В смартах же нет возможности блокировать в hosts?

     

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