Исследование приватности государственных мобильных приложений

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|1.2, Аноним (2), 10:15, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Даешь песочницу из коробки (опция "Установить в песочницу" в гоогле плэй).
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|2.11, Аноним (11), 10:29, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Может просто требовать от таких общественных проектов опенсорса и отсутствия всяких непонятных трекеров? Приложение, в конце концов, разрабатывается на бюджетные деньги, и фраза "я разработчик частный, чё хочу то и творю" просто не должно прокатывать в подобных ситуациях.
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|3.15, Разработчик (?), 10:31, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Я разработчик - государев! Что хочу, то и творю, а тебе, тварь антигосударственная - кнута, за непочтительный образ мыслей!
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|3.29, anonymous (??), 11:08, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При передаче исходников и полных прав цена проекта увеличивается в разы.
Да и открыть проект будет очень сложно.
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|1.4, Fracta1L (ok), 10:19, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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20 лет дон Рэба строит "суверенную демократию", и все его блестящие успехи можно видеть в правой колонке таблицы.
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|2.5, Fracta1L (ok), 10:20, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Надо ему ещё 20 лет дать, а то враги постоянно пробираются в окружение и вредят, негодяи такие.
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|1.6, Аноним (6), 10:20, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сложилась парадоксальная ситуация -в Google Platy миллионы приложений, но ставить нечего. Либо бесполезная муть, либо просит права на доступ куда не нужно. Запрос доступа к микрофону к хранителе экрана уже не редкость.
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|2.28, PnD (??), 11:07, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Запрос доступа к микрофону к хранителе экрана уже не редкость.
Это совершенно необходимо для реализации популярной функции "выход по голосовой команде".
Но разработчик заботится об автономности вашего устройства. Поэтому для распознавания используются серверные мощности на стороне вендора.
</sarcasm>
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|3.32, Timoteo Cirkla (ok), 11:19, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл в том, что государство само говорит, что гугл и прочие сливают информацию, следят за гражданами, и при этом это же самое государство использует сервисы гугла и прочих в своих гос.сервисах.
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|1.8, Аноним (8), 10:20, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все актуальные и хайповые смартфоны с их софтом и начинкой сами по себе один большой "зонд" и "трэкер". Но об этом в статье ни слова.
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|2.12, Timoteo Cirkla (ok), 10:29, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Об этом тоже куча статей. А ещё одно никак не оправдывает другого. Да и в статье написано, что все эти "суверенные" сервисы используют как раз то, на что вы намекаете. Но ведь вам это не удобно указывать, верно?
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|1.9, Аноним (24), 10:25, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Цифровой гуглаг головного мозга. Хилые какие-то погромисты пошли.
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|1.17, Сишник (?), 10:35, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Аналитика для отслеживания ошибок в основном - код на современных "безопасных" язычках выходит бажный до невозможности, от дырявости его спасает только то, что на нём обработку загружаемых пользователем файлов даже не сделать (это делается системными сишными либами). Индустрия разработки ПО прогнила насквозь.
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|2.19, Аноним (24), 10:41, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Индустрия разработки ПО прогнила насквозь.
Растаманы дружно кивают головой.
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|1.18, Аноним (18), 10:40, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потом удивляются, почему их поделиями не особо пользуются.
Думаю, я не один такой, кого заставить пользоваться разными госуслугами можно разве что под страхом пытки.
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|2.20, Аноним (24), 10:46, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Админы пошли тупенькие. Вот в нашем ВУЗе институт информационных технологий не в состоянии сделать почтовый сервер! Бухгалтерия ВУЗа сидит в гугло-почте! Вся инфа по госбюджету и сотрудникам - сливается...
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|3.36, Аноним (24), 11:37, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно уже не встречал, чтобы математик-информатик смог что-то сделать... У них даже установка дров на сетевуху вызывает проблему. Не говоря уж про почтовик.
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|1.33, ryoken (ok), 11:22, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое страшное, что все пользователи сих "приложений", если им показать эту статью, в самом простом случае скажут "Ну чо, не жалко, мне нечего скрывать", "Лучше США чем ФСБ" и прочие выкрики.
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