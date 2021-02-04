Исследование приватности государственных мобильных приложений

Проект "Информационная культура" опубликовал результаты исследования соблюдения конфиденциальности в 44 мобильных приложениях, используемых для доступа к сервисам государственных и муниципальных органов, госучреждений и госкорпораций. Основные выводы: Все приложения запрашивают как минимум 5 разрешений на доступ к данным и функциям устройства. При этом каждое приложение из выборки использует хотя бы одно потенциально опасное разрешение, из которых чаще всего запрашивают доступ на чтение и запись во внешнее хранилище данных (38 приложений), доступ к точному (34) и приблизительному (25) местоположению, камере (33) и получению информации об устройстве (10). Девять приложений запрашивают доcтуп к телефонным вызовам, пять - полномочия для записи звука с микрофона, два приложения - доступ к адресной книге устройства. В сумме всеми приложениями запрашивалось 88 уникальных разрешений.

Выявлено применение 20 различных сторонних встроенных трекеров, не имеющих отношения к их разработчикам и органам власти. 39 (88%) из 44 изученных приложений имеет хотя бы один встроенный сторонний трекер, который передает данные третьим лицам. 19 приложений (43%) передают данные как минимум трём сторонним компаниям, контролирующим работу трекеров (в большинстве случаев используются трекеры Facebook и Google).

Только 5 приложений (ЕГР ЗАГС, Госуслуги.Дороги, Липецкая область, HISTARS, Работа в России) не использовали ни одного стороннего трекера. По числу трекеров лидирукют приложения "Moscow Transport" и "Мои Документы Онлайн", в которых используется 10 и 9 разных трекеров.

Около половины используемых в государственных мобильных приложениях трекеров относится к аналитическому типу. 15% трекеров собирают данные о местоположении, ещё 15% собирают информацию в рекламных и маркетинговых целях. Название приложения Создатель приложения Количество трекеров, принадлежащих иностранным юрисдикциям Название трекеров Юрисдикции трекеров Московский транспорт Департамент транспорта Москвы 9 Google CrashLytics, Google Analytics, Google Firebase Analytics, Facebook Analytics, Facebook Login, Facebook Share, Google Tag Manager, Amplitude, Mapbox США Мои Документы Онлайн— все МФЦ, оплата и госпошлина Electronic Store 8 Google CrashLytics, Google Analytics, Google Firebase Analytics, Facebook Analytics, Facebook Login, Facebook Places, Facebook Share, Google Tag Manager США Добродел Правительство Московской Области 5 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics, Facebook Analytics, Facebook Login, Facebook Share США Услуги РТ ООО «Управление Информационными Проектами» 4 Google Analytics, Google Firebase Analytics, Google Tag Manager, Google Analytics Plugin (Cordova) США, Япония Активный гражданин Информационный город ГКУ 4 Google CrashLytics, Google Analytics, Google Firebase Analytics, Google Tag Manager США Парковки Москвы Департамент транспорта Москвы 4 Flurry, HockeyApp, Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Госуслуги Санкт-Петербурга СПБ ГУП "СПБ ИАЦ" 3 Flurry, Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Госуслуги Москвы Информационный город ГКУ 3 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics, Facebook Login США Наш город Информационный город ГКУ 3 Flurry, Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Проверка чеков ФНС России ФНС России 3 Google Firebase Analytics, Microsoft Visual Studio App Center Crashes, Microsoft Visual Studio App Center Analytics США МВД РОССИИ Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 Google CrashLytics, Google Analytics, Google Tag Manager США Госуслуги Югры Депинформтехнологий Югры 3 Google Firebase Analytics, Mapbox, Google AdMob США Учет посещаемости Информационный город ГКУ 2 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Госуслуги СТОП Коронавирус Минцифры России 2 CrashLytics, Google Firebase Analytics США ПФР Электронные сервисы ПФР 2 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США ЕМИАС.ИНФО ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы 2 Google Firebase Analytics, Google AdMob США Check Covid-19 Информационный город ГКУ 2 Google Firebase Analytics, Google AdMob США Иду в музей Информационный город ГКУ 2 Google Firebase Analytics, AltBeacon США Налоги ФЛ ФНС России 2 Google Firebase Analytics, Google AdMob США АнтиКонтрафакт Алко Росалкогольрегулирование 2 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Личный кабинет предпринимателя ФНС России 2 Google Firebase Analytics, Google AdMob США ЕИС Казначейство России 2 Google Firebase Analytics, Google AdMob США Госуслуги Красноярского края Министерство цифрового развития Красноярского края 2 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Дневник МЭШ Информационный город ГКУ 2 Google Firebase Analytics, Google AdMob США Моя Москва — официальное приложение портала mos.ru Информационный город ГКУ 2 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Электронный дом Москва Информационный город ГКУ 2 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Библиотека МЭШ Информационный город ГКУ 2 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Социальный мониторинг Информационный город ГКУ 2 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Госуслуги Минцифры России 2 Google Firebase Analytics, Google AdMob США ФССП Сайтсофт 2 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Следственный комитет РФ Сайтсофт 2 Google CrashLytics, Google Firebase Analytics США Мой Мосэнергосбыт Integrator IT 2 Google CrashLytics,Google Firebase Analytics США Мой Налог ФНС России 1 Google Firebase Analytics США Госуслуги.Дети Минцифры России 1 Google Firebase Analytics США Я – инспектор Федеральная служба по труду и занятости 1 Microsoft Visual Studio App Center Analytics США Карта жителя НО Мининформ Нижегородской области 1 Google Firebase Analytics США Zaryadye Информационный город ГКУ 1 Estimote США Госуслуги Московской области Правительство Московской Области 1 Google Firebase Analytics США



