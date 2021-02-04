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Исследование приватности государственных мобильных приложений

04.02.2021 09:47

Проект "Информационная культура" опубликовал результаты исследования соблюдения конфиденциальности в 44 мобильных приложениях, используемых для доступа к сервисам государственных и муниципальных органов, госучреждений и госкорпораций. Основные выводы:

  • Все приложения запрашивают как минимум 5 разрешений на доступ к данным и функциям устройства. При этом каждое приложение из выборки использует хотя бы одно потенциально опасное разрешение, из которых чаще всего запрашивают доступ на чтение и запись во внешнее хранилище данных (38 приложений), доступ к точному (34) и приблизительному (25) местоположению, камере (33) и получению информации об устройстве (10). Девять приложений запрашивают доcтуп к телефонным вызовам, пять - полномочия для записи звука с микрофона, два приложения - доступ к адресной книге устройства. В сумме всеми приложениями запрашивалось 88 уникальных разрешений.
  • Выявлено применение 20 различных сторонних встроенных трекеров, не имеющих отношения к их разработчикам и органам власти. 39 (88%) из 44 изученных приложений имеет хотя бы один встроенный сторонний трекер, который передает данные третьим лицам. 19 приложений (43%) передают данные как минимум трём сторонним компаниям, контролирующим работу трекеров (в большинстве случаев используются трекеры Facebook и Google).
  • Только 5 приложений (ЕГР ЗАГС, Госуслуги.Дороги, Липецкая область, HISTARS, Работа в России) не использовали ни одного стороннего трекера. По числу трекеров лидирукют приложения "Moscow Transport" и "Мои Документы Онлайн", в которых используется 10 и 9 разных трекеров.
  • Около половины используемых в государственных мобильных приложениях трекеров относится к аналитическому типу. 15% трекеров собирают данные о местоположении, ещё 15% собирают информацию в рекламных и маркетинговых целях.
Название приложенияСоздатель приложенияКоличество трекеров, принадлежащих иностранным юрисдикциямНазвание трекеровЮрисдикции трекеров
Московский транспортДепартамент транспорта Москвы9Google CrashLytics, Google Analytics, Google Firebase Analytics, Facebook Analytics, Facebook Login, Facebook Share, Google Tag Manager, Amplitude, MapboxСША
Мои Документы Онлайн— все МФЦ, оплата и госпошлинаElectronic Store8Google CrashLytics, Google Analytics, Google Firebase Analytics, Facebook Analytics, Facebook Login, Facebook Places, Facebook Share, Google Tag ManagerСША
ДоброделПравительство Московской Области5Google CrashLytics, Google Firebase Analytics, Facebook Analytics, Facebook Login, Facebook ShareСША
Услуги РТООО «Управление Информационными Проектами»4Google Analytics, Google Firebase Analytics, Google Tag Manager, Google Analytics Plugin (Cordova)США, Япония
Активный гражданинИнформационный город ГКУ4Google CrashLytics, Google Analytics, Google Firebase Analytics, Google Tag ManagerСША
Парковки Москвы Департамент транспорта Москвы4 Flurry, HockeyApp, Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
Госуслуги Санкт-ПетербургаСПБ ГУП "СПБ ИАЦ"3Flurry, Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
Госуслуги МосквыИнформационный город ГКУ3Google CrashLytics, Google Firebase Analytics, Facebook LoginСША
Наш городИнформационный город ГКУ3Flurry, Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
Проверка чеков ФНС РоссииФНС России3Google Firebase Analytics, Microsoft Visual Studio App Center Crashes, Microsoft Visual Studio App Center AnalyticsСША
МВД РОССИИМинистерство внутренних дел Российской Федерации3Google CrashLytics, Google Analytics, Google Tag ManagerСША
Госуслуги ЮгрыДепинформтехнологий Югры3Google Firebase Analytics, Mapbox, Google AdMobСША
Учет посещаемостиИнформационный город ГКУ2Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
Госуслуги СТОП КоронавирусМинцифры России2CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
ПФР Электронные сервисыПФР2Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
ЕМИАС.ИНФОГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы2Google Firebase Analytics, Google AdMobСША
Check Covid-19Информационный город ГКУ2Google Firebase Analytics, Google AdMob США
Иду в музейИнформационный город ГКУ2Google Firebase Analytics, AltBeaconСША
Налоги ФЛФНС России2Google Firebase Analytics, Google AdMobСША
АнтиКонтрафакт АлкоРосалкогольрегулирование2Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
Личный кабинет предпринимателяФНС России2Google Firebase Analytics, Google AdMobСША
ЕИСКазначейство России2Google Firebase Analytics, Google AdMobСША
Госуслуги Красноярского краяМинистерство цифрового развития Красноярского края2Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
Дневник МЭШИнформационный город ГКУ2Google Firebase Analytics, Google AdMobСША
Моя Москва — официальное приложение портала mos.ruИнформационный город ГКУ2Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
Электронный дом МоскваИнформационный город ГКУ2Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
Библиотека МЭШИнформационный город ГКУ2Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
Социальный мониторингИнформационный город ГКУ2Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
ГосуслугиМинцифры России2Google Firebase Analytics, Google AdMobСША
ФССПСайтсофт2Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
Следственный комитет РФСайтсофт2Google CrashLytics, Google Firebase AnalyticsСША
Мой МосэнергосбытIntegrator IT2Google CrashLytics,Google Firebase AnalyticsСША
Мой НалогФНС России1Google Firebase AnalyticsСША
Госуслуги.ДетиМинцифры России1Google Firebase AnalyticsСША
Я – инспекторФедеральная служба по труду и занятости1Microsoft Visual Studio App Center AnalyticsСША
Карта жителя НОМининформ Нижегородской области1Google Firebase AnalyticsСША
ZaryadyeИнформационный город ГКУ1EstimoteСША
Госуслуги Московской областиПравительство Московской Области1Google Firebase AnalyticsСША


  1. Главная ссылка к новости (https://www.infoculture.ru/202...)
  2. OpenNews: GitHub намерен отслеживать посещения самостоятельно, без привлечения сторонних сервисов
  3. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
  4. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  5. OpenNews: Мобильное приложение Facebook уличено в сохранении информации о звонках и SMS
  6. OpenNews: Анализ безопасности мобильных приложений для управления IoT-устройствами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54522-tracker
Ключевые слова: tracker, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 10:15, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Даешь песочницу из коробки (опция "Установить в песочницу" в гоогле плэй).
     
     
  • 2.3, Андрей (??), 10:18, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А оно им надо? Не для того всё это затевалось...
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:29, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Может просто требовать от таких общественных проектов опенсорса и отсутствия всяких непонятных трекеров? Приложение, в конце концов, разрабатывается на бюджетные деньги, и фраза "я разработчик частный, чё хочу то и творю" просто не должно прокатывать в подобных ситуациях.
     
     
  • 3.15, Разработчик (?), 10:31, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Я разработчик - государев! Что хочу, то и творю, а тебе, тварь антигосударственная - кнута, за непочтительный образ мыслей!
     
     
  • 4.22, Леголас (ok), 10:47, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты просто аутсорсер.
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 10:50, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > аутсорсер

    отсосорсер госбюджета.

     
     
  • 6.26, антифрактал (?), 11:02, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зато он сытый
     
  • 3.29, anonymous (??), 11:08, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При передаче исходников и полных прав  цена проекта увеличивается в разы.

    Да и открыть проект будет очень сложно.


     

  • 1.4, Fracta1L (ok), 10:19, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    20 лет дон Рэба строит "суверенную демократию", и все его блестящие успехи можно видеть в правой колонке таблицы.
     
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 10:20, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Надо ему ещё 20 лет дать, а то враги постоянно пробираются в окружение и вредят, негодяи такие.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:34, 04/02/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:20, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сложилась парадоксальная ситуация -в Google Platy миллионы приложений, но ставить нечего. Либо бесполезная муть, либо просит права на доступ куда не нужно. Запрос доступа к микрофону к хранителе экрана уже не редкость.
     
     
  • 2.28, PnD (??), 11:07, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Запрос доступа к микрофону к хранителе экрана уже не редкость.

    Это совершенно необходимо для реализации популярной функции "выход по голосовой команде".
    Но разработчик заботится об автономности вашего устройства. Поэтому для распознавания используются серверные мощности на стороне вендора.
    </sarcasm>

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:20, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Госуслуги - юрисдикция США. Шикардос!
     
     
  • 2.10, Аноним (24), 10:26, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чукча не читатель... Юрисдикция трекера, а не самого сайта.
     
     
  • 3.32, Timoteo Cirkla (ok), 11:19, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл в том, что государство само говорит, что гугл и прочие сливают информацию, следят за гражданами, и при этом это же самое государство использует сервисы гугла и прочих в своих гос.сервисах.
     
     
  • 4.38, Аноним (24), 11:41, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта инфа уже слита твоим смартом, о чём ты?
     
  • 3.35, Аноним (7), 11:36, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Понятное дело, что не сайта. А то что тебе вводят в аналы.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:20, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все актуальные и хайповые смартфоны с их софтом и начинкой сами по себе один большой "зонд" и "трэкер". Но об этом в статье ни слова.
     
     
  • 2.12, Timoteo Cirkla (ok), 10:29, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Об этом тоже куча статей. А ещё одно никак не оправдывает другого. Да и в статье написано, что все эти "суверенные" сервисы используют как раз то, на что вы намекаете. Но ведь вам это не удобно указывать, верно?
     
  • 2.13, Timoteo Cirkla (ok), 10:30, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И небольшой спойлер: взгляните на правую часть таблицы.
     
  • 2.14, Timoteo Cirkla (ok), 10:30, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ______________
     
  • 2.30, Timoteo Cirkla (ok), 11:12, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И, собственно, за что минус? За то, что указал на то, о чём гражданин умолчал?
     
     
  • 3.37, Аноним (24), 11:39, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не любят, когда начинают палить контору...
     

  • 1.9, Аноним (24), 10:25, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Цифровой гуглаг головного мозга. Хилые какие-то погромисты пошли.
     
  • 1.17, Сишник (?), 10:35, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Аналитика для отслеживания ошибок в основном - код на современных "безопасных" язычках выходит бажный до невозможности, от дырявости его спасает только то, что на нём обработку загружаемых пользователем файлов даже не сделать (это делается системными сишными либами). Индустрия разработки ПО прогнила насквозь.
     
     
  • 2.19, Аноним (24), 10:41, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Индустрия разработки ПО прогнила насквозь.

    Растаманы дружно кивают головой.

     

  • 1.18, Аноним (18), 10:40, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом удивляются, почему их поделиями не особо пользуются.
    Думаю, я не один такой, кого заставить пользоваться разными госуслугами можно разве что под страхом пытки.
     
     
  • 2.20, Аноним (24), 10:46, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Админы пошли тупенькие. Вот в нашем ВУЗе институт информационных технологий не в состоянии сделать почтовый сервер! Бухгалтерия ВУЗа сидит в гугло-почте! Вся инфа по госбюджету и сотрудникам - сливается...
     
     
  • 3.36, Аноним (24), 11:37, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже не встречал, чтобы математик-информатик смог что-то сделать... У них даже установка дров на сетевуху вызывает проблему. Не говоря уж про почтовик.
     

  • 1.21, brothermechanic (ok), 10:47, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - сделать аналог гугл инфраструктуры но за год

    - будет сделано товарищ министр!

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:01, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так есть уже Аврора
     
     
  • 3.31, Timoteo Cirkla (ok), 11:15, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это Sailfish.
     
  • 2.27, антифрактал (?), 11:05, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прочитал как "сделать аналог гулаг инфраструктуры но за год", даже не удивился
     

  • 1.33, ryoken (ok), 11:22, 04/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое страшное, что все пользователи сих "приложений", если им показать эту статью, в самом простом случае скажут "Ну чо, не жалко, мне нечего скрывать", "Лучше США чем ФСБ" и прочие выкрики.
     
     
  • 2.34, Аноним (24), 11:35, 04/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У этих пользователей и так смарты американские.
     

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