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Выпуск мобильной платформы Android 15

04.09.2024 08:21

Компания Google опубликовала релиз открытой мобильной платформы Android 15. Связанные с новым выпуском исходные тексты размещены в Git-репозитории проекта (ветка android-15.0.0_r1). В ближайшие недели обновление прошивки будет подготовлено для устройств серии Pixel, а в ближайшие месяцы для смартфонов производства Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo и Xiaomi. Дополнительно будут сформированы универсальные сборки GSI (Generic System Images), подходящие для разных устройств на базе архитектур ARM64 и x86_64.

Основные новшества:

  • Расширены возможности для одновременной работы с несколькими приложениями на устройствах с большими экранами. Реализована поддержка добавления на экран панели задач для быстрого переключения между приложениями и закрепления ярлыков наиболее часто используемых программ.
  • Добавлена возможность определения отдельной приватной секции с приложениями, появляющейся только после дополнительной аутентификации пользователя. Фактически приложения в данной секции хранятся в отдельном профиле, приостанавливаемом, когда доступ к приложениям не разблокирован (т.е. приложения из данного профиля активны только при разблокировке профиля). При просмотре списка приложений, содержимое приватной секции показывается в отдельном блоке. Связанные с приватными приложениями уведомления и настройки при блокировке скрываются, а созданные и загруженные с использованием данных приложений файлы отделены от файлов основного профиля (доступ к приватному контенту из приложений в основном профиле осуществляется через интерфейсы обмена файлами и доступа к изображениям).
  • Предоставлена поддержка отображения персонализированных миниатюр. Приложения могут предоставлять виджетам релевантные для пользователя представления миниатюр, вместо выставленных по умолчанию заглушек.
  • По умолчанию на уровне системы задействована визуализация при навигации при помощи экранных жестов, при помощи анимации предупреждающая пользователя о предстоящем действии, например, при сдвиге влево показывающая, что приложение будет свёрнуто и показан домашний экран.
  • Для приложений предоставлена возможность использования небольших вспомогательных экранов (Cover screen), которыми оснащаются некоторые складные смартфоны, такие как Samsung Galaxy Z Flip. Например, вспомогательный экран позволяет быстро принять звонок, ответить на сообщение, управлять камерой и выполнять другие действия без раскрытия устройства.
  • По умолчанию обеспечено отображение приложений в режиме "от края до края", позволяющего выводить информацию на всей видимой области экрана, не упираясь в границы верхней панели состояния и нижней навигационной панели (данные панели выглядят полупрозрачными и перекрывают содержимое приложения). Для отображения содержимого за системными панелями теперь не нужно явно вызывать функции Window.setDecorFitsSystemWindows(false) и EnableEdgeToEdge().
  • Расширены возможности работы через спутниковые каналы связи. Добавлены новые элементы интерфейса для унификации использования спутниковой связи. Приложениям предоставлена возможность определения использования спутникового канала при помощи метода ServiceState.isUsingNonTerrestrialNetwork(). В интерфейсе для работы с SMS/MMS реализована поддержка отправки и приёма сообщений через спутниковые каналы.
  • Значительно расширены возможности для отрисовки PDF-документов (API PdfRenderer). Например, предоставлены средства для отрисовки защищённых паролем файлов, показа аннотаций, редактирования форм, поиска внутри документа и выделения областей для копирования через буфер обмена. Добавлены оптимизации, снижающие потребление ресурсов и ускоряющие просмотр локальных PDF-файлов. Реализация API PdfRenderer вынесена в отдельный модуль, обновляемый через Google Play и не привязанный к основной платформе.
  • Предоставлена возможность управления запасом яркости для HDR (отношение самого яркого белого цвета на HDR-изображении к яркости белого цвета в изображении в стандартном динамическом диапазоне). Для установки запаса яркости добавлен метод setDesiredHdrHeadroom, при помощи которого можно сбалансировать яркость при отображении содержимого в SDR и HDR.
  • Улучшен интерфейс для управления учётными записями и упрощена аутентификация на уровне подключения к отдельным приложениям с использованием технологии Passkeys, позволяющей пользователю проходить аутентификацию без паролей с использованием биометрических идентификаторов, таких как отпечаток пальца или распознавание лица.
  • В поисковый интерфейс, выводимый при удержании кнопки Home, добавлена возможность поиска музыки, звучащей рядом или воспроизводимой в каком-то приложении.
  • На базе прослойки ANGLE подготовлена реализация OpenGL ES, работающая поверх графического API Vulkan, который отмечен как приоритетный программный интерфейс для взаимодействия с GPU. Задействование прослойки ANGLE для OpenGL-приложений позволяет улучшить совместимость , а в некоторых ситуациях и повысить производительность. Для включения ANGLE в секцию настроек "Developer options/Experimental" добавлена опция "Enable ANGLE". В 2025 году реализацию OpenGL ES на базе ANGLE планируют активировать по умолчанию, а в 2026 году сделать единственно поддерживаемой.
  • Обеспечено использование библиотеки dav1d для программного декодирования видео в формате AV1 на устройствах без поддержки аппаратного ускорения. Библиотека развивается участниками проектов VideoLAN и FFmpeg, и нацелена на достижение максимально возможной производительности декодирования и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме. В проведённых тестах dav1d в три раза обгоняет по производительности ранее используемый программный декодировщик. Библиотека пока доступна в виде опции, но в одном из следующих обновлений будет предложена по умолчанию.
  • В графическую подсистему добавлена поддержка класса Matrix44 для преобразования координат с использованием матрицы 4x4 при манипуляции 2D-поверхностями в 3D-пространстве. Также добавлена функция clipShader для наложения клипа с указанным шейдером.
  • Добавлена поддержка стандарта CTA-2075, определяющего возможности для нормализации громкости, позволяющие избежать изменения уровня громкости для разного контента. Согласование громкости достигается через определение метаданных о характеристиках громкоговорителей и громкости звукового AAC-контента. Для нормализации громкости предложен объект LoudnessCodecController и метод OnLoudnessCodecUpdateListener, корректирующий параметры громкости перед обращением к кодеку.
  • В AndroidX media3 ExoPlayer 1.0 включено по умолчанию использование пространственного звука для многоканального звука, если пространственный звук поддерживается на устройстве. Объявлен устаревшим класс Virtualizer, вместо которого для определения поведения и возможностей пространственного звука следует использовать класс Spatializer.
  • Расширены возможности управления камерой и алгоритмами обработки снятого изображения. В частности, добавлены параметры для увеличения яркости при слабом освещении и настройки интенсивности фотовспышки.
  • Реализована возможность создания приложений с музыкальными инструментами и синтезаторами, выглядящими для других приложений как виртуальные MIDI-устройства, соответствующие спецификации MIDI 2.0.
  • Продолжено развитие API для динамического управления производительностью - ADPF (Android Dynamic Performance Framework), позволяющего в играх и ресурсоёмких приложениях отслеживать энергопотребление и температуру. Добавлен режим power-efficiency при котором приоритет при выполнении потоков будет отдаваться экономии энергопотребления, а не производительности (например, можно использовать для длительно выполняемых фоновых работ). Предоставлена возможность передачи объединённой информации о потреблении GPU и CPU, что позволяет системе настроить частоту GPU и CPU или привязку потоков к ядрам, учитывая общую нагрузку. Добавлен метод getThermalHeadroomThresholds для вывода сведений о состоянии регулирования температуры с учётом прогнозируемых значений.

  • Добавлена поддержка устройств, на которых используются страницы памяти размером 16 КБ. Для задействования 16-килобайтных страниц достаточно просто пересобрать приложения, напрямую или косвенно использующие библиотеки NDK (Native Development Kit). Задействование страниц размером 16 КБ вместо 4 КБ позволяет повысить производительность программ, интенсивно работающих с памятью. Например, при использовании 16-килобайтных страниц время запуска подобных программ в среднем снизилось на 3.16% (для некоторых на 30%), а энегропотребление снизилось на 4.56%. Повторный запуск программы для работы с камерой ускорился на 4.48%, а общее время загрузки системы сократилось на 0.8 сек. (1.5%).
  • В операционную систему встроена возможность архивирования редко используемых приложений для высвобождения занимаемого ими пространства на накопителе. При возникновении потребности в приложении его можно вернуть из архива. Приложения с полномочиями REQUEST_DELETE_PACKAGES теперь могут вызвать метод requestArchive для запроса архивирования установленного пакета, что приведёт удалению пакета APK и всех файлов из кэша, но сохранит ярлык и связанные с приложением пользовательские данные. При попытке запуска заархивированного приложения оно заново будет загружено и восстановлено.
  • Проведена работа по упрощению использования телефона с поддержкой NFC для оплаты товаров одним касанием (tap to pay). Приложениям предоставлена возможность перевода NFC-адаптера в режим наблюдения, при котором устройство принимает запросы по NFC и отправляет на обработку заданному процессу, но не отвечает и не предаёт данные NFC-ридерам. Реализована поддержка регистрации отпечатка (fingerprint) для получения уведомлений о связанной с NFC активности при одновременном использовании на устройстве нескольких приложений, работающих с NFC.
  • Улучшены возможности для автоматического распознавания языка и переключения языков. Приложениям предоставлены расширенные опции для тонкой настройки переключения языков во время распознавания речи. Например, режим EXTRA_LANGUAGE_SWITCH_INITIAL_ACTIVE_DURATION_TIME_MILLIS допускает переключение только вначале звукового сеанса, а режим EXTRA_LANGUAGE_SWITCH_MATCH_SWITCHES отменяет переключение языка после определённого числа переключений, что может быть востребовано в ситуациях, когда заранее известно, что в одном сеансе будет использован только один язык.

  • Проведена оптимизация работы механизма фоновых сервисов, позволяющего приложениям находиться в активном состоянии, когда с ними не взаимодействует пользователь. Фоновые сервисы, выполняющие синхронизацию данных (dataSync) или обработку мультимедийного контента (mediaProcessing), теперь принудительно останавливаются после работы в течение 6 часов.
  • При предоставлении частичного доступа к контенту в интерфейсе выбора фотографий реализована возможность пометки только фото и видео, которые уже выбирали в недавнем прошлом, что позволяет упростить работу с часто запрашиваемыми фото и видео.
  • В конфигураторе (Settings → System → Languages & Input → System languages → Choose how you’re addressed) предоставлена возможность выставления предпочитаемого обращения к пользователю (мужчина, женщина, нейтральное обращение), используемая для адаптации грамматики в выдаваемых системой обращениях. Настройка пока доступна только для французского языка.
  • Добавлены дополнительные элементы API для обеспечения плавного перехода в режим "картинка в картинке" программ с элементами интерфейса, отображаемыми поверх основного интерфейса пользователя.
  • Предоставлена возможность выбора виброэффекта для предупреждения о поступлении нового уведомления.
  • В хранилище Health Connect добавлена поддержка новых типов данных, применяемых при занятиях спортом и контроле за питанием. Например, добавлено поле для контроля за температурой кожи и реализована структура для определения плана тренировок.
  • Добавлен класс ProfilingManager, позволяющий запросить из приложения данные профилирования. Например, можно получить доступ к дампам памяти в куче, сведениям об использовании кучи и активности в стеке.
  • Предоставлены средства для гибкого управления разрывом строк. В виджете TextView для улучшения читаемости при помощи тегов и можно управлять переносом групп слов или частей слов на другую строку. Например, в строке "The power and brains behind Pixel 8 Pro." фраза "Pixel 8 Pro" будет всегда отображаться в одной строке.
  • Добавлен API E2eeContactKeysManager для управления ключами сквозного шифрования (E2EE) в приложениях. Интеграция E2eeContactKeysManager в адресную книгу позволяет предоставить пользователю централизованный интерфейс для управления открытыми ключами адресатов, а также верификации этих ключей.
  • Добавлена дополнительная защита от вредоносной активности фоновых приложений, нацеленных на активацию других приложений, повышение их привилегий и злоупотребление взаимодействием с пользователем.
  • Расширены возможности фильтрации intent-запросов. При помощи класса UriRelativeFilterGroup можно задавать правила для блокирования или пропускания запросов на основе содержимого параметров URL и фрагментов URL. Правила фильтрации также могут задаваться через новый тег в манифесте приложения.
  • Расширена поддержка API, предоставляемого в OpenJDK. Например, добавлена поддержка дополнительных методов классов Math и StrictMath, упорядоченных коллекций и списков, использования ByteBuffer в Deflater и обновления ключей.
  • Добавлен API, позволяющий приложениям определять выполнение записи экрана. Приложение может задать callback-обработчик, который будет вызван, в случае если включена запись экрана и окно приложения попадает в видимую область. Предложенная возможность позволяет показывать пользователю предупреждения о записи в случае отображения конфиденциальных данных.
  • Добавлен API ApplicationStartInfo, через который можно получить информацию о состоянии при запуске программы. Например, можно узнать прокэшированы ли компоненты приложения (состояния cold, warm или hot), как долго выполнялись разные стадии запуска, что послужило причиной запуска, а также определить метрики, полезные для оптимизации скорости запуска.
  • Изменена обработка остановленного состояния, при котором выполнение приложения приостанавливается до связанного с приложением действия пользователя. В новой версии предоставлены возможности для определения приложением прекращения приостановки: обработка сообщения BOOT_COMPLETED или использование метода ApplicationStartInfo.wasForceStopped().
  • Помимо метода StorageStats.getAppBytes(), позволяющего получить общие данные о размере установленного приложения, добавлен метод StorageStats.getAppBytesByDataType(), дающий возможность получить раздельные сведения о размере пакета APK, скомпилированном коде, извлечённых и сгенерированных данных.
  • Внесены изменения в API запуска приоритетных сервисов (Foreground Service). Добавлен новый тип приоритетных сервисов - mediaProcessing, который можно использовать для ресурсоёмких операций с мультимедийным содержимым, например, перекодирования из одного формата в другой.
  • Предложен новый API для работы с движком хранения на базе СУБД SQLite, предоставляющий доступ к расширенным возможностям SQLite.
  • Добавлен класс AutomaticZenRules, позволяющий приложениям настроить правила применения режима "не беспокоить" и определить ситуации, когда эти правила должны применяться. В сервисах для показа рекламы в мобильных приложениях (Android AD Services) задействованы последние наработки проекта Privacy Sandbox, нацеленного на создание техник персонализации показа рекламы без нарушения конфиденциальности пользователя (определение общей категории интересов пользователя без индивидуальной идентификации).
  • В хранилище Health Connect добавлена поддержка новых типов данных, применяемых при занятиях спортом и контроле за питанием. Например, добавлены поля для отслеживания среднего числа пройденных шагов и потребления трансжиров. Health Connect обеспечивает централизованное хранение данных с фитнес-браслетов и прочих устройств, имеющих отношение к здоровью пользователя, и организует совместный доступ разных приложений к данным о здоровье.
  • В API FileIntegrityManager добавлена поддержка предоставляемого ядром Linux механизма fs-verity для прозрачного контроля целостности и подлинности отдельных файлов по ассоциированным с файлами криптографическим подписям, хранимым в области метаданных.
  • В API для предоставления совместного доступа к экрану добавлена возможность захвата отдельных окон приложений, а не всего содержимого экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Google развивает MicroFuchsia, урезанный вариант ОС Fuchsia для виртуальных машин в Android
  3. OpenNews: Обновление Bliss OS, сборки Android для ПК и ноутбуков
  4. OpenNews: Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android
  5. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 21 на основе Android 14
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 14
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61808-android
Ключевые слова: android
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Обсуждение (141) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:42, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –24 +/
    Расскажите пожалуйста как вы этим андройдом пользуетесь - вот я купил родственнику какой-то яоми и там во-первых наставлена куча стороннего ненужного софта (нет, не госуслуги, а какие-то приложения производителя), во-вторых там постоянно вылазит какая-то херь "вы хотите убыстрить свой смартфон?", предлагает поставить антивирус. Спустя три года телефон неюзабеле - телега и воцап открываются десятками секунд.

    Вы хоть раз юзали яблофон? Вы можете представить, чтобы купертиновцы задали вопрос пользователю "вы хотите увеличить скорость своего смартфона?" и предлагать поставить какой-то идиотский софт. И у меня телефон жил около 5 лет (и работает до сих пор, СЕ) - там телега и воцап до сих пор открываются как надо, места только мало.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    А у меня змейка на 3310 до сих пор работает
     
     
  • 3.18, Грудная жаба (?), 09:11, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Хожу с Sony Xperia Z с 2013 года, работает по сей день. Единственное что сделал - перепрошил на кастомную прошивку, где-то в 2018, так как производитель перестал обновлять андроид. Работает как часики - все адекватные программы открываются. Никаких левые сообщения не выскакивают...
     
     
  • 4.62, Швондик (?), 10:56, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какими интернет-радио ты пользуешься?
     
     
  • 5.75, Аноним (75), 11:17, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно же скайп!
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Яблофон умеет только замедляться. Причем без согласия владельца
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Ну так может быть, стоит сравнивать телефоны одинакового ценового сегмента? А то сравнивать дорогой айфон и дешевый китайский яоми и потом удивляться почему так реклама и прочее описанное?
     
     
  • 3.7, kkkj (?), 08:49, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    так можно взять БУ iPhone 11 за 5 тысяч и он будет просто работать без всякий ускорителей и увеличителей по СМС.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 09:06, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вбил в поиск, получил:
    > iPhone 11, 64 ГБ, 5 000 ₽, Б⁠/⁠у, 6.1″
    > Заблокирован На icloud. Дисплей копия, не работает. На запчасти.
     
     
  • 5.85, Аноним (85), 11:41, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем iCloid? Фотки скачивать на компьютер? Можно напрямую через USB, как в Android.
     
     
  • 6.114, Аноним (114), 12:38, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хотел бы я на это посмотреть, как ты с заблоченного айфона будешь что то скачивать на компьютер)))
     
  • 4.19, Аноним (19), 09:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Так можно взять бу Android флагман, и получить лучшую цену/производитеьность. А ещё свободу ставить что захочешь, и не труситься в страхе что твой банк/мессенджер/т.д. выкинут из стора (мимо которого ничего не поставить) по приказу старого маразматика.
     
  • 3.8, Аноним (1), 08:51, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    чтобы поддерживать юзабельность телефона, надо за промежуток в 5 лет купить три таких андройда, правильное решение - купить самый дешёвый айфон и не парится, поэтому сравнение всё равно не в пользуй андройда с антивирусами
     
     
  • 4.22, Аноним (19), 09:20, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Никогда не ставил антивирус на Android, более того не видел ни одного человека среди семьи/друзей/коллег у кого бы стоял антивирус на Android смартфоне. Так что ваши сравнения/аргументы выглядят как извлечённые прямо из жо...
     
  • 4.23, AleksK (ok), 09:24, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Honor 20 работает так же хорошо, как и в первый день после покупки в 19 году, батарея до сих пор держит рабочий день. Стоил тогда в 2 раза дешевле более менее актуального айфона. Работает nfc, все банковские приложения, госуслуги. Повтори это на самом дешевом айфоне 19 года.
     
  • 4.30, Аноним (30), 09:42, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не 3, а 2,5.
     
  • 3.9, Neon (??), 08:55, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Засрать быстро можно всё и айфон тоже. Если ставить всё подряд
     
  • 3.41, Денис Попов (?), 10:15, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ну так может быть, стоит сравнивать телефоны одинакового ценового сегмента?

    Речь же про дешевый SE, который собран из остатков з/ч, завалявшихся на складе. Айфон не всегда дорогой

     
  • 3.91, Аноним324 (ok), 11:54, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в дорогих китайских ксиоми тоже есть реклама, а ещё она есть практически у всех китайских производителей и у самсунга.
     
  • 2.6, kkkj (?), 08:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Сейчас тебе начнут доказывать что ты выбрал не правильный андроид, нужно было либо X либо Y, либо вообще Z, а если тебя что-то не устраивает то ты раб корпораций и не смог сам себе собрать или выбрать одну из 5000 сборок под твой телефон. А еще у элл зонды более глубокие.
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 09:08, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Забавно, но с выбором дистрибутивов линукса проиходит именно так Тебе сразу на... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.79, Аноним (79), 11:29, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Покупаешь хлаоми - значит у тебя будет реклама и куча неудаляемого софта.

    Софт удаляемый через adb.
    Реклама отключаемая.

     
     
  • 5.93, Аноним324 (ok), 11:55, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ммм, покупать телефон за 600-700 долларов и отключать в нём рекламу, когда в нормальных телефонах её нет.
     
     
  • 6.105, Аноним (79), 12:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я за 150 беру, лол.
     
  • 4.80, Аноним (79), 11:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Забавно, но с выбором дистрибутивов линукса проиходит именно так))

    Тебе сразу начинают доказывать что "дист X это окаменелый кал, а нужно было брать Y со свежим софтом", а потом прибегает следующий и говорит что "а Y это нестабильных хлам и вообще для школоты, а вот Z надежный, потому что ее делает большая корпа" и тд.

    Поэтому FreeBSD.

     
     
  • 5.96, Аноним (96), 12:04, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поэтому FreeBSD

    А почему это FreeBSD??? Есть же GhostBSD!
    Или может лучше DragonFly BSD? Или MidnightBSD?
    И начинается))

     
     
  • 6.102, Аноним (79), 12:12, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GhostBSD - FreeBSD для ленивых.
    MidnightBSD даже представить не могу для какой аудитории.
    DragonFly, извините это другое.
     
  • 4.98, arthi747 (ok), 12:06, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня дешовый сяоми. Никакой рекламы нет и небыло. И антивирус не прадлагал. Та история похоже просто выдумана яблочным сектантом. Телефон просто работает. И кстати есть 120 Гц в отличии от.
     
     
  • 5.106, Макар Чудра (?), 12:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня дешовый сяоми. Никакой рекламы нет и небыло.

    Miui уже с магазина непригоден из-за тормозов и всплывающей рекламы на каждом шагу. Так что НЕ 3-зди 🤡

     
  • 3.122, neo one (?), 12:55, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >доказывать что ты выбрал не правильный андроид, нужно было

    очевидно, что нужно было покупать пыксель с поддержкой 5-7 лет и ванильным андроидом. пару лет назад 6А стоил 23 тысячи и никаких вменяемых причин его менять нет.

     
     
  • 4.135, нейм (?), 13:23, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > никаких вменяемых причин его менять нет.

    В последнее время приложение для фоток стало невозбранно бесить требами слить все в облако, сообщения - похожей требой про rcs, а камера - насильным переворотом фотографий причем игнорируя изначальное положение телефона при съемке. Перевернуть на 180 или 90 градусов, когда никто не просил - прям за здрасте.

    Самое скудное - то что местная автоматизация без интернета никуда. Я уж надеялся сделают интереснее и юзабельнее чем в ипхоне, а они только хуже сделали.

    Так что менять то можно придумать за что, а вот НА что менять - вопрос.

     
     
  • 5.146, нейм (?), 13:56, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Батарейка, кстати, тоже швах.
    Со смартчасами приходится чуть ли не два раза в день на зарядку ставить.
     
     
  • 6.147, нейм (?), 13:58, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А и если часы не гугловые - будильник на часах не появится и не отработает, максимум можно через быстрые действия в нотификациях его выключить.
     
  • 2.11, Димыч (??), 08:56, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нефиг всякие "яоми" покупать, вот и всё...
     
     
  • 3.35, Gemorroj (ok), 09:57, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а еще можно просто научиться пользоваться андроидом. см. ADBAppControl
     
     
  • 4.119, User (??), 12:50, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чО ты как этот самый... недояблочный? Будь мужиком - собери из какой-нибудь линяги-с-постмаркетом сам!
     
  • 3.54, Аноним (-), 10:44, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хяоми хяоми рознь.
    Мой MiA2 lite отпахал 5+ лет и помер только по причине "разбил в дребезги".
    При чем на нем изначально было чистый андроид, а после того как производитель забил на поддержку - линейджОС.
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:16, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что яблоко, что андроид - шлак Вся система прибита гвоздями к проприетарщине, д... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.39, Интересующийся (??), 10:11, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1 Ты под рутом работаешь даже на рабочей станции или на серверах запущенную сес... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.50, Аноним (20), 10:35, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто использую контейнеризацию, так что приходится держать рутовые консоли дово... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.59, Интересующийся (??), 10:52, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.86, Аноним (-), 11:44, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.103, Интересующийся (??), 12:13, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.76, Аноним (-), 11:18, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 09:17, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А почему вы сравниваете iPhone от Apple и Android не от Google, а от дешового производителя? Ваши сравнения некорректны.
    Берите Google Pixel
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 09:39, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.24, Анон1110м (?), 09:26, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь Lenovo S750 и нормально.
     
  • 2.25, Аноним (25), 09:27, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Купил б/у xperia xz1 compact из Японии, ничего не тормозит и всё летает
     
     
  • 3.121, User (??), 12:55, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включи, что ли - чего просто так подкидывать?
     
     
  • 4.129, Аноним (129), 13:06, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.28, Аноним (28), 09:38, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    купил начальнику мерседес А-класса, маленький, неудобный, посадил на задний диван, еле еле влез. Машина не едет, материалы дешевые и т.п.

    Какие дураки покупают мерседесы!

     
     
  • 3.130, Аноним (129), 13:07, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    начальнику... А-класса... видимо у тебя нет головы!
     
  • 2.31, Герострат (?), 09:51, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вы хоть раз юзали яблофон?

    Да. Знатно офигел с этого антиэргономичного дерьмища.

     
  • 2.40, Ося Бендер (?), 10:13, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня Panasonic KX-T2365 до сих пор работает, и скорость такая-же как и когда я его купил в 96 г.
    А еще Nokia 1610 до сих пор работает так-же как и 20 лет назад.
    Прикольно на них спамеров и мошенников тролить.
    Ваши айфоны рядом не стояли.
    А ище у нас в квартире газ, а у вас?
     
     
  • 3.56, Аноним (-), 10:48, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nokia 1610, это та которая даже смс не умела?
    И только в "Плюс" версии функцию добавили?
    Отличный выбор!

    Конечно наши
    > айфоны рядом не стояли.

    они просто валяются рядом от смеха.

     
     
  • 4.127, Аноним (25), 13:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Конечно наши
    >> айфоны рядом не стояли.
    > они просто валяются рядом от смеха.

    айфоны, это там где калькулятор только недавно добавили?

     
  • 3.88, Аноним (85), 11:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ище у нас в квартире газ, а у вас?

    Неудачное сравнение. Я купил индукционную панель, вызвал специалистов - отрезали газовые трубы и расторгли договор.

     
     
  • 4.128, Аноним (129), 13:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если газа нет, то должен быть противогаз
     
  • 3.123, User (??), 12:59, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня тут вот "Телта" под боком - крутишь ручку и разговариваешь! А еще можно вот к какому нехорошему человеку присоединить и покрутить - тогда разговаривает он. А ваши панасоники с нокиями так могут, а? А?!
     
  • 2.42, vitalif (ok), 10:17, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А твой гейфон рутануть можно? А от гейклауда отвязать можно? То-то же

    Только не надо дебильных вопросов, "а зачем", ты на опеннете, чувак

     
     
  • 3.57, развесёлый яблочник (-), 10:49, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А твой гейфон рутануть можно?

    Ты так сформулировал, как будто невозможность ломануть root-права это не плюс, а минус.

    >А от гейклауда отвязать можно?

    Зачем отвязываться от самого стабильного и качественного клауда из сущесвтующих?

     
     
  • 4.66, AleksK (ok), 11:00, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в магазине через nfc оплатить можно? А приложение сбера поставить или госуслуги?
     
  • 3.94, Аноним324 (ok), 11:58, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    джейлбрейк слышал такое? некогда популярная штука, эпл в основную ос оттуда фичи воровала, а андроид потом у эпла.
     
     
  • 4.137, нейм (?), 13:26, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и где твой джейлбрейк теперь?
     
  • 2.46, Аноним (46), 10:22, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.48, Аноним (48), 10:33, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >какой-то яоми и там во-первых

    https://opennet.ru/58613-realme

     
  • 2.60, Аноним (60), 10:55, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.69, Аноним (69), 11:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вы можете представить, чтобы купертиновцы задали вопрос пользователю "вы хотите увеличить скорость своего смартфона?"

    Нет, конечно. Купертиновцы без вопросов замедляли старые версии айфона, чтобы для увеличения скорости ты покупал новую модель. А потом оправдывались: ой, ну это же нужно для продления работы аккумуляторов.

     
  • 2.89, Аноним (89), 11:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему вы скейлите решения Xiaomi на весь android? Берите google pixel без рекламы и антивирусников.
     
     
  • 3.125, User (??), 13:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, еще и "без СМС". А то, что вот на некоторых территориях не продается и не обслуживается - так когда это Ъ останавливало?
     
     
  • 4.138, нейм (?), 13:27, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    купил на территории, где не продается, с гарантией магазина

    зависимости нет, брат жив

     
     
  • 5.139, User (??), 13:35, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, удачи этой "от магазина" воспользоваться, да.
     
  • 2.92, КО (?), 11:55, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой-то идиотский софт
    Зачем мне представлять, лол
     
  • 2.113, AKTEON (-), 12:28, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.115, qrKot (?), 12:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Вы можете представить, чтобы купертиновцы задали вопрос пользователю "вы хотите увеличить скорость своего смартфона?" и предлагать поставить какой-то идиотский софт.

    Не, такого даже представить не можем. Можем только на живом примере посмотреть, как купертиновцы режут производительность проца с обновлением системы, чтобы клиент новый смарт купил.

     
  • 2.118, Голос Разума (-), 12:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем представлять? Могу напомнить тебе, как эппле судили за искусственное устаревание айфонов. Но ты конечно сделаешь вид, что ничего этого не было. :)
     
  • 2.143, Аноним (143), 13:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предустановленным Андроидом от большинства производителей невозможно пользоваться. Давно перешел на LineageOS, потом на /e/OS. Запара искать под него устройство и устанавливать прошивку, зато система более-менее служит интересам пользователя, а не пытается его поиметь. Эппл — не вариант: я не могу смириться с тем, что кто-то диктует мне, что можно устанавливать на мой телефон, а что нельзя.

    Моя старая Xperia XA2 уже несколько лет (даже не помню сколько) на /e/ работает, сейчас на Android 13, нет мотивации покупать новый телефон.

     
     
  • 3.149, Аноним (69), 14:02, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Эппл — не вариант: я не могу смириться с тем, что кто-то диктует мне, что можно устанавливать на мой телефон, а что нельзя

    Раньше в кнопочных телефонах все из коробки шло с завода - и ни у кого проблем не было.

    А теперь дали детям цацку - и смотрите, у нас тут пламменый революционэр, брец против гнёта!

     
     
  • 4.156, Аноним (143), 14:43, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кнопочный телефон был по своему предназначению именно что телефоном, а смартфон — это персональный компьютер.
     
  • 2.150, Аноним (150), 14:08, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха-ха. Именно так это дерьмище aka Android и (не) работает
     

     ....большая нить свёрнута, показать (79)

  • 1.2, Аноним (28), 08:44, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Компания Google опубликовала релиз открытой мобильной платформы Android 15

    Если Android открытая платформа, то почему MacOS и iOS не называют открытыми платформами? Apple же так же публикует часть исходных кодов своей ОС!

     
     
  • 2.10, Alladin (?), 08:56, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    часть, очень маленькую устаревшую часть.. которую совершенно недостаточно для сборки "открытой" macos. А Android открыт кроме сервисов гугла.
     
  • 2.12, Имя (?), 08:58, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Исходных кодов, которые публикуются от Android, хватает чтобы собрать из них работающий Android. См, например, https://lineageos.org/

    Также Android целенаправленно разрабатывается с прицелом на то, чтобы работать железе от самых разных производителей (Qualcomm, Samsung, Mediatek, Huawei, и так далее)

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Также Android целенаправленно разрабатывается с прицелом на то, чтобы работать железе от самых разных производителей (Qualcomm, Samsung, Mediatek, Huawei, и так далее)

    Каким боком это относится к понятию опен-сорс и понятию свободного ПО?

    Про устаревшее у мака тоже дровишки интересные, может конкретные примеры привести?

     
     
  • 4.17, Имя (?), 09:10, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка разнообразного железа "by design" - это не столько про опенсорсность, сколько про открытость платформы. Открытость для производителей аппаратуры, в данном случае. Если ты можешь сделать свою железку, то в принципе ты имеешь возможность портировать на неё андроид, ни у кого не спрашиваясь, и с относительно скромными трудозатратами
     
  • 2.108, Аноним (85), 12:18, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что юристы и маркетологи Apple заигрались в терминологию в стиле Оруэлла. macOS не является ни открытой (полные исходники не опубликованы), ни бесплатной (ее нельзя и противозаконно получить без оборудования).
     
     
  • 3.110, Аноним (-), 12:22, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что юристы и маркетологи Apple заигрались в терминологию в стиле Оруэлла.

    Разве?
    У термина опенсорс есть только одно значение - "вот код - можно почитать".
    Все остальные добавки от разных сект, которые появились существенно позже свободных лицензий (МИТ/БСД) можно просто спускать в унитаз.


     
  • 2.116, qrKot (?), 12:40, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что Андроид можно собрать из исходников, и он даже работать будет, а м-а-к-а-к-о-ось (фильтр сработал, бгг) - нет?
     
     
  • 3.132, User (??), 13:11, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как "работать будет"? Звонить вот ъ-opensource вряд ли, да и с графикой возможны варианты... Но собрать можно, да. Иногда даже запустить на конкретной железке получается - правда не только лишь всегда-и-у-всех.
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:03, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Андроид может и открытый, а вот производители не горят желанием производить открытые устройства, загрузчик блокируют и препятствуют получения рута.
     
     
  • 2.58, Аноним (-), 10:51, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.65, Аноним (60), 10:59, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.72, Аноним (69), 11:06, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > загрузчик блокируют и препятствуют получения рута.

    Может, потому что 99% это накой не нужно?

    Я смотрю, некоторых хлебом не корми - дай лишь с железкой посношаться. Тебе в жизни больше делать нечего? Если да, то для тебя есть все сорта Линукса на выбор.

     
     
  • 3.74, Аноним (-), 11:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю для большинства думаю 90 нормальных пользователей оно действительно не ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.83, Аноним (69), 11:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А раз можно прдолить линукс, то почему бы не делать тоже самое с андроидом.

    Ну так потому они искренне недоумевают от того, что Андроид, в отличие от условного Линукса - он для обычных людей, и потому пердолить его сложно. И при этом записывают это в минусы.

     
  • 4.133, User (??), 13:15, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно тебе - сентябрь уже начался, часть ъ-kernel-developer'ов из fortune 500 поутихнет, накал БОРОТЬБЫ с "*нальным доминированием"(ТМ) естественным образом спадет...
     
  • 3.104, Макар Чудра (?), 12:13, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если да, то для тебя есть все сорта Линукса на выбор.

    Покажи мне смартфон не дороже 100 баксов, который полностью на 100% заведется под линуксом без оговорок и костылей. Вот тогда и поговорим. А пока вынужден сидеть на своем самсунг гэлекси с2 из 2011 года.

     
     
  • 4.131, Аноним (69), 13:09, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Покажи мне смартфон не дороже 100 баксов, который полностью на 100% заведется под линуксом без оговорок и костылей.

    Чел, речь шла о том, что для сношения с железяками есть Линукс на десктопе. А не Андроид на телефонах, который для людей.

    Но нет, вас не остановить! Нужно на смартфон Линукс втулить, чтобы пердолить конфиги модно было 27/7 - даже сидя на унитазе.

     
     
  • 5.134, User (??), 13:17, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, пацан реалист - он даже "чтоб звонило" не просит - концолька мырг-мырг и "achivement complited!"
     
  • 4.154, Аноним (-), 14:31, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Покажи мне смартфон не дороже 100 баксов, который полностью на 100% заведется под линуксом без оговорок и костылей.

    Почему именно 100?
    За 200 можно взять приличную моторолку 8/256 на которую накатывается линейка - система на ядре линукс.
    И пользоваться ближайшие лет 6-8.

     

  • 1.26, Аноним (-), 09:32, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так и не добавили системный микшер аудио, чтобы можно было одновременно и музычку слушать, и ютубчик смотреть, ну это же позор! Юзеркейс очевидный. Придется по старинке через шизуку..
     
  • 1.27, Аноним (29), 09:32, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственный нормальный дистрибутив Линукс.
     
  • 1.32, Аноним (32), 09:53, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нужна более демократичная альтернатива этому монстру, без всяких аккаунтов, санкций, блокировок, без всяких жав и ржав в зависимостях. Корпорация G только под себя гребет, ей поевать на клиентов.
     
     
  • 2.44, Аноним (29), 10:21, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иди купи Аврору в продаже их полно. В смысле штук, а не моделей.
     
  • 2.77, Аноним (-), 11:25, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.148, Аноним (148), 14:00, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora Mobility?
     

  • 1.36, Аноним (36), 09:57, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, хотя бы 1% устройств получит это обновление?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:06, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.53, Аноним (48), 10:43, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пиксели и многие Самсунги точно.
     
     
  • 3.100, Макар Чудра (?), 12:08, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Точно, но это не точно.
     
  • 2.99, Макар Чудра (?), 12:07, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Те что полгода назад выпущены. Но это не точно.
     

  • 1.38, GhostX (?), 10:10, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ КРУГЛОЕ НА КВАДРАТНОМ?
     
     
  • 2.45, Аноним (29), 10:22, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спроси об этом новый логотип теле2 он же теперь т2.
     
  • 2.47, Я (??), 10:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спросите у футболистов, зачем они пытаются засунуть круглое в прямоугольное)
     
  • 2.55, Аноним (48), 10:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Под Pixel 9
    https://blog.google/products/pixel/google-pixel-9-pro-xl/
     
  • 2.101, Макар Чудра (?), 12:10, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что современные погромисты и дизайнеры выродились как класс. Сегодня на Западе берут на работу по квотам кошкодевочек с КоКами, а не гиков и нердов.
     
  • 2.126, Аноним (129), 13:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы было разнообразие, которое радует глаз. Ведь именно из-за разнообразия нам кажутся красивыми пейзажи гор. Неужели пейзаж станет некрасивым, если там приземлится круглый нло?
     

  • 1.43, Аноним (43), 10:18, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему ан-ные огрызочные рабы оживились? В их болоте всё спокойно, но они сюда полезли.
     
  • 1.51, _kp (ok), 10:37, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "архивирования редко используемых приложений"
    Лучше б вернули монтирование sd карт нативное, без костылей, и проблема исчезла.
    А еще лучше подержка ssd вместо sd.
     
     
  • 2.61, Аноним (60), 10:55, 04/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.136, User (??), 13:23, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уже и сами-то карты отовсюду повыпилили...
    А вот SSD для "энтузиастов"(ТМ), ЕМНИП, в samsung dex была. Не то, чтобы кому-нибудь и для чего-нибудь сильно нужна была - но была.
     
     
  • 3.152, _kp (ok), 14:08, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да уже и сами-то карты отовсюду повыпилили...

    Это зло, что бы продавать модель с диском + 128 Гб, по цене двух смартфонов.
    Кстати, и там где не выпилены SD карты, а Андроиде они искусственно замедленны, ну и запрещено полноценное использование.
    А в планшет на Windows или ноутбук воткнул SD, и если она не совсем мусорная, так на неё хоть игры устанавливай, и будет бодро работать.


    > чтобы кому-нибудь и для чего-нибудь сильно нужна была

    Кому то и функционала "бабкофона" хватит, главное обернуть посовременнее, и назвать топом.
    А те же игры сейчас сотни гигабайт весят, плюс с возможность запуска Windows ПО на Андроиде проблемы с местом усугубились.  


     
     
  • 4.153, User (??), 14:28, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Да уже и сами-то карты отовсюду повыпилили...
    > Это зло, что бы продавать модель с диском + 128 Гб, по
    > цене двух смартфонов.
    > Кстати, и там где не выпилены SD карты, а Андроиде они искусственно
    > замедленны, ну и запрещено полноценное использование.
    > А в планшет на Windows или ноутбук воткнул SD, и если она
    > не совсем мусорная, так на неё хоть игры устанавливай, и будет
    > бодро работать.

    С т.з. пользователя для рынка - объем ПЗУ не является определяющим фактором. Зло или не зло - но покупать телефон с 512+ гигами памяти пользователь готов, а платить за поддержку SD-карт - уже нет.

    > А те же игры сейчас сотни гигабайт весят, плюс с возможность запуска
    > Windows ПО на Андроиде проблемы с местом усугубились.

    "У меня нет зубов в труднодоступных местах"(Ц). Рыночек говорит, что у большинства пользователей вот тоже - не обнаружилось. У кого в этом месте что-то подозрительное чесалось - приобрели себе место в облачке. А так-то да - и IR-порт, и вот COM-порт, и наушнички бы проводные...

     
     
  • 5.162, _kp (ok), 15:20, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > объем ПЗУ не является определяющим фактором.

    Нет конечно. Но у активных пользователей оно - бутылочное горлышко, ограничивающее использование.

    > платить за поддержку SD-карт - уже нет.

    Сдох, сел смартфон, и срочно достать из него данные - задница.
    Хотя, у кого там ничего кроме фоток нет - пофиг.

    Если не нужна SD возьмите модель без неё, и не о чем спорить, а если нужна, то работа с SD злонамеренно задушена, и то как есть сейчас не имеет великого смысла.

    > приобрели себе место в облачке.

    Смысл? Это место для бекапа, малонужных данных, и обмена данными, но не для активного использования.

    > да - и IR-порт,

    И? А конденционеры и шлагбаумы прописать, и управлять со смартфона, плохо что ли?

    >наушнички бы проводные...

    Если ходить, то не надо.
    Но оно полезно в машине подключить. И не надо, про выкините машину, и купите новую с новой магнитолой, или про приколхозьте китайскую, не на всех машинах это уместно. BT приёмник? А смысл без проводов, помех ради? Все равно телефон зарядным проводом подключен.

    С вашими идеями вырезания, и GPS нужно выкинут, ибо большинство им точно не пользуются.  


     
     
  • 6.165, Аноним (-), 15:36, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сдох, сел смартфон, и срочно достать из него данные - задница.

    Эм... ты хранишь действительно важные данные на сд карте вместо внутренней памяти?
    Это ж как нужно доверять надежности даже брендовых сдшек))

    > А конденционеры и шлагбаумы прописать, и управлять со смартфона, плохо что ли?

    Для кондишек уже давно есть софтины. Для шлагбаумов... вообще не сталкивался чтобы там был IR, обычно 433 или что-то аналогичное.

    > GPS нужно выкинут, ибо большинство им точно не пользуются.  

    Им как раз пользуются. Те же сервисы доставки вроде Я.Еды, такси, просто проставить геолокацию на фото.

     

  • 1.67, Аноним (48), 11:01, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Отлично, на Самсунге с семилетней поддержкой можно пользоваться.
    Кстати все же в курсе, кто в Топ-10 по моделям:
    https://www.counterpointresearch.com/wp-content/uploads/2024/05/Top-10-smartph
     
     
  • 2.155, Аноним (155), 14:41, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикольный чарт, почему на нём "премиум" обозначен звездой Давида?
     

  • 1.68, 6ap (ok), 11:02, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я сдался воспринимать новые функции где-то с 10 андройда. Вот у ребят фантазии...
     
     
  • 2.71, Макар Чудра (?), 11:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ведь нужно же им как-то харчеваться.
     
  • 2.78, Аноним (-), 11:27, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это просто старость.
    Бабки во дворе тоже не понимают зачем нужен электровелосипед, солнечные панельки на балконе или смартфон.
     
  • 2.90, Аноним (89), 11:49, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нейропластичность
     

  • 1.95, myster (ok), 12:01, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В операционную систему встроена возможность архивирования редко используемых приложений для высвобождения занимаемого ими пространства на накопителе.

    Наконец-то они реализовали функционал таких программ, как IceBox или Hail на уровне Android.

    Пофиг на "высвобождения занимаемого ими пространства на накопителе", люди отключают программы, чтобы они не были постоянно активны и не пробуждались по куче идиотских событий. Если мы проанализируем большинство Android программ, например в SD Maid, они все пробуждаются по куче событий, причем авторы программ особо не парятся, даже если программе это не требуется, они добавляют этот функционал, чтобы было.

     
     
  • 2.160, Аноним (160), 15:02, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего архивирование будет работать не по желанию пользователя, а в случайные моменты, известные только самому гуглу. Как сейчас с какой-то там версии андроид снимает у приложения выданные МНОЙ разрешения, если его не открывать N дней.
     

  • 1.111, Аноним (111), 12:22, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    за все что берется гугл, превращается в УГ, это уже аксиома.
     
     
  • 2.151, Аноним (148), 14:08, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Google разработал множество успешных и популярных продуктов, от Google Ads до YouTube. Эти сервисы используются миллиардами людей по всему миру.
     
     
  • 3.157, Anm (?), 14:48, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    YouTube купил Google в 2006г.
     
     
  • 4.163, Аноним (-), 15:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  YouTube купил Google в 2006г.

    Угу. И чем был ютуб до 2006 и чем стал после, после всех вливаний гугла.
    Тоже самое с андроидом.

    А вот Chromium, V8 и кучу всего они разработали сами. Ну и поиск разумеется.

     
  • 3.161, Аноним (111), 15:10, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разработал

    Разтоптал

    > Эти сервисы

    Навязаны!

     
     
  • 4.164, Аноним (-), 15:31, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разработал
    > Навязаны!

    Растоптал то, что раньше было слабоюзабельным УГ и навязал достаточно удобные сервисы.
    Вот подлецы!

     

  • 1.158, Аноним (158), 14:49, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Улучшен интерфейс для управления учётными записями и упрощена аутентификация на уровне подключения к отдельным приложениям с использованием технологии Passkeys, позволяющей пользователю проходить аутентификацию без паролей с использованием биометрических идентификаторов, таких как отпечаток пальца или распознавание лица.

    Активные пользователи GitHubа одобряют. Что с них взять?

     
  • 1.159, Nochi (?), 14:51, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Android на ПК нада
     

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