Выпуск мобильной платформы Android 15

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|1.1, Аноним (1), 08:42, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–24 +/–
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Расскажите пожалуйста как вы этим андройдом пользуетесь - вот я купил родственнику какой-то яоми и там во-первых наставлена куча стороннего ненужного софта (нет, не госуслуги, а какие-то приложения производителя), во-вторых там постоянно вылазит какая-то херь "вы хотите убыстрить свой смартфон?", предлагает поставить антивирус. Спустя три года телефон неюзабеле - телега и воцап открываются десятками секунд.
Вы хоть раз юзали яблофон? Вы можете представить, чтобы купертиновцы задали вопрос пользователю "вы хотите увеличить скорость своего смартфона?" и предлагать поставить какой-то идиотский софт. И у меня телефон жил около 5 лет (и работает до сих пор, СЕ) - там телега и воцап до сих пор открываются как надо, места только мало.
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|3.18, Грудная жаба (?), 09:11, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Хожу с Sony Xperia Z с 2013 года, работает по сей день. Единственное что сделал - перепрошил на кастомную прошивку, где-то в 2018, так как производитель перестал обновлять андроид. Работает как часики - все адекватные программы открываются. Никаких левые сообщения не выскакивают...
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|2.4, Аноним (4), 08:46, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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Яблофон умеет только замедляться. Причем без согласия владельца
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|2.5, Аноним (5), 08:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Ну так может быть, стоит сравнивать телефоны одинакового ценового сегмента? А то сравнивать дорогой айфон и дешевый китайский яоми и потом удивляться почему так реклама и прочее описанное?
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|3.7, kkkj (?), 08:49, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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так можно взять БУ iPhone 11 за 5 тысяч и он будет просто работать без всякий ускорителей и увеличителей по СМС.
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|4.15, Аноним (15), 09:06, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вбил в поиск, получил:
> iPhone 11, 64 ГБ, 5 000 ₽, Б/у, 6.1″
> Заблокирован На icloud. Дисплей копия, не работает. На запчасти.
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|5.85, Аноним (85), 11:41, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем iCloid? Фотки скачивать на компьютер? Можно напрямую через USB, как в Android.
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|6.114, Аноним (114), 12:38, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Хотел бы я на это посмотреть, как ты с заблоченного айфона будешь что то скачивать на компьютер)))
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|4.19, Аноним (19), 09:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Так можно взять бу Android флагман, и получить лучшую цену/производитеьность. А ещё свободу ставить что захочешь, и не труситься в страхе что твой банк/мессенджер/т.д. выкинут из стора (мимо которого ничего не поставить) по приказу старого маразматика.
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|3.8, Аноним (1), 08:51, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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чтобы поддерживать юзабельность телефона, надо за промежуток в 5 лет купить три таких андройда, правильное решение - купить самый дешёвый айфон и не парится, поэтому сравнение всё равно не в пользуй андройда с антивирусами
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|4.22, Аноним (19), 09:20, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Никогда не ставил антивирус на Android, более того не видел ни одного человека среди семьи/друзей/коллег у кого бы стоял антивирус на Android смартфоне. Так что ваши сравнения/аргументы выглядят как извлечённые прямо из жо...
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|4.23, AleksK (ok), 09:24, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Honor 20 работает так же хорошо, как и в первый день после покупки в 19 году, батарея до сих пор держит рабочий день. Стоил тогда в 2 раза дешевле более менее актуального айфона. Работает nfc, все банковские приложения, госуслуги. Повтори это на самом дешевом айфоне 19 года.
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|3.9, Neon (??), 08:55, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Засрать быстро можно всё и айфон тоже. Если ставить всё подряд
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|3.41, Денис Попов (?), 10:15, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Ну так может быть, стоит сравнивать телефоны одинакового ценового сегмента?
Речь же про дешевый SE, который собран из остатков з/ч, завалявшихся на складе. Айфон не всегда дорогой
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|3.91, Аноним324 (ok), 11:54, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но в дорогих китайских ксиоми тоже есть реклама, а ещё она есть практически у всех китайских производителей и у самсунга.
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|2.6, kkkj (?), 08:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Сейчас тебе начнут доказывать что ты выбрал не правильный андроид, нужно было либо X либо Y, либо вообще Z, а если тебя что-то не устраивает то ты раб корпораций и не смог сам себе собрать или выбрать одну из 5000 сборок под твой телефон. А еще у элл зонды более глубокие.
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|3.16, Аноним (-), 09:08, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Забавно, но с выбором дистрибутивов линукса проиходит именно так Тебе сразу на... большой текст свёрнут, показать
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|4.79, Аноним (79), 11:29, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Покупаешь хлаоми - значит у тебя будет реклама и куча неудаляемого софта.
Софт удаляемый через adb.
Реклама отключаемая.
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|5.93, Аноним324 (ok), 11:55, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ммм, покупать телефон за 600-700 долларов и отключать в нём рекламу, когда в нормальных телефонах её нет.
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|4.80, Аноним (79), 11:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Забавно, но с выбором дистрибутивов линукса проиходит именно так))
Тебе сразу начинают доказывать что "дист X это окаменелый кал, а нужно было брать Y со свежим софтом", а потом прибегает следующий и говорит что "а Y это нестабильных хлам и вообще для школоты, а вот Z надежный, потому что ее делает большая корпа" и тд.
Поэтому FreeBSD.
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|5.96, Аноним (96), 12:04, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поэтому FreeBSD
А почему это FreeBSD??? Есть же GhostBSD!
Или может лучше DragonFly BSD? Или MidnightBSD?
И начинается))
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|6.102, Аноним (79), 12:12, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GhostBSD - FreeBSD для ленивых.
MidnightBSD даже представить не могу для какой аудитории.
DragonFly, извините это другое.
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|4.98, arthi747 (ok), 12:06, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня дешовый сяоми. Никакой рекламы нет и небыло. И антивирус не прадлагал. Та история похоже просто выдумана яблочным сектантом. Телефон просто работает. И кстати есть 120 Гц в отличии от.
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|5.106, Макар Чудра (?), 12:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня дешовый сяоми. Никакой рекламы нет и небыло.
Miui уже с магазина непригоден из-за тормозов и всплывающей рекламы на каждом шагу. Так что НЕ 3-зди 🤡
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|3.122, neo one (?), 12:55, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>доказывать что ты выбрал не правильный андроид, нужно было
очевидно, что нужно было покупать пыксель с поддержкой 5-7 лет и ванильным андроидом. пару лет назад 6А стоил 23 тысячи и никаких вменяемых причин его менять нет.
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|4.135, нейм (?), 13:23, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> никаких вменяемых причин его менять нет.
В последнее время приложение для фоток стало невозбранно бесить требами слить все в облако, сообщения - похожей требой про rcs, а камера - насильным переворотом фотографий причем игнорируя изначальное положение телефона при съемке. Перевернуть на 180 или 90 градусов, когда никто не просил - прям за здрасте.
Самое скудное - то что местная автоматизация без интернета никуда. Я уж надеялся сделают интереснее и юзабельнее чем в ипхоне, а они только хуже сделали.
Так что менять то можно придумать за что, а вот НА что менять - вопрос.
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|5.146, нейм (?), 13:56, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Батарейка, кстати, тоже швах.
Со смартчасами приходится чуть ли не два раза в день на зарядку ставить.
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|6.147, нейм (?), 13:58, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А и если часы не гугловые - будильник на часах не появится и не отработает, максимум можно через быстрые действия в нотификациях его выключить.
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|3.35, Gemorroj (ok), 09:57, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а еще можно просто научиться пользоваться андроидом. см. ADBAppControl
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|4.119, User (??), 12:50, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да чО ты как этот самый... недояблочный? Будь мужиком - собери из какой-нибудь линяги-с-постмаркетом сам!
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|3.54, Аноним (-), 10:44, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хяоми хяоми рознь.
Мой MiA2 lite отпахал 5+ лет и помер только по причине "разбил в дребезги".
При чем на нем изначально было чистый андроид, а после того как производитель забил на поддержку - линейджОС.
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|2.20, Аноним (20), 09:16, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Что яблоко, что андроид - шлак Вся система прибита гвоздями к проприетарщине, д... большой текст свёрнут, показать
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|4.50, Аноним (20), 10:35, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Часто использую контейнеризацию, так что приходится держать рутовые консоли дово... большой текст свёрнут, показать
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|2.21, Аноним (21), 09:17, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А почему вы сравниваете iPhone от Apple и Android не от Google, а от дешового производителя? Ваши сравнения некорректны.
Берите Google Pixel
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|2.25, Аноним (25), 09:27, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Купил б/у xperia xz1 compact из Японии, ничего не тормозит и всё летает
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|2.28, Аноним (28), 09:38, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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купил начальнику мерседес А-класса, маленький, неудобный, посадил на задний диван, еле еле влез. Машина не едет, материалы дешевые и т.п.
Какие дураки покупают мерседесы!
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|2.31, Герострат (?), 09:51, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вы хоть раз юзали яблофон?
Да. Знатно офигел с этого антиэргономичного дерьмища.
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|2.40, Ося Бендер (?), 10:13, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у меня Panasonic KX-T2365 до сих пор работает, и скорость такая-же как и когда я его купил в 96 г.
А еще Nokia 1610 до сих пор работает так-же как и 20 лет назад.
Прикольно на них спамеров и мошенников тролить.
Ваши айфоны рядом не стояли.
А ище у нас в квартире газ, а у вас?
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|3.56, Аноним (-), 10:48, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Nokia 1610, это та которая даже смс не умела?
И только в "Плюс" версии функцию добавили?
Отличный выбор!
Конечно наши
> айфоны рядом не стояли.
они просто валяются рядом от смеха.
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|4.127, Аноним (25), 13:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Конечно наши
>> айфоны рядом не стояли.
> они просто валяются рядом от смеха.
айфоны, это там где калькулятор только недавно добавили?
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|3.88, Аноним (85), 11:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ище у нас в квартире газ, а у вас?
Неудачное сравнение. Я купил индукционную панель, вызвал специалистов - отрезали газовые трубы и расторгли договор.
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|3.123, User (??), 12:59, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у меня тут вот "Телта" под боком - крутишь ручку и разговариваешь! А еще можно вот к какому нехорошему человеку присоединить и покрутить - тогда разговаривает он. А ваши панасоники с нокиями так могут, а? А?!
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|2.42, vitalif (ok), 10:17, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А твой гейфон рутануть можно? А от гейклауда отвязать можно? То-то же
Только не надо дебильных вопросов, "а зачем", ты на опеннете, чувак
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|3.57, развесёлый яблочник (-), 10:49, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А твой гейфон рутануть можно?
Ты так сформулировал, как будто невозможность ломануть root-права это не плюс, а минус.
>А от гейклауда отвязать можно?
Зачем отвязываться от самого стабильного и качественного клауда из сущесвтующих?
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|4.66, AleksK (ok), 11:00, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в магазине через nfc оплатить можно? А приложение сбера поставить или госуслуги?
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|3.94, Аноним324 (ok), 11:58, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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джейлбрейк слышал такое? некогда популярная штука, эпл в основную ос оттуда фичи воровала, а андроид потом у эпла.
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|2.69, Аноним (69), 11:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вы можете представить, чтобы купертиновцы задали вопрос пользователю "вы хотите увеличить скорость своего смартфона?"
Нет, конечно. Купертиновцы без вопросов замедляли старые версии айфона, чтобы для увеличения скорости ты покупал новую модель. А потом оправдывались: ой, ну это же нужно для продления работы аккумуляторов.
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|2.89, Аноним (89), 11:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему вы скейлите решения Xiaomi на весь android? Берите google pixel без рекламы и антивирусников.
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|3.125, User (??), 13:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да-да, еще и "без СМС". А то, что вот на некоторых территориях не продается и не обслуживается - так когда это Ъ останавливало?
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|4.138, нейм (?), 13:27, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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купил на территории, где не продается, с гарантией магазина
зависимости нет, брат жив
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|2.92, КО (?), 11:55, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какой-то идиотский софт
Зачем мне представлять, лол
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|2.115, qrKot (?), 12:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Вы можете представить, чтобы купертиновцы задали вопрос пользователю "вы хотите увеличить скорость своего смартфона?" и предлагать поставить какой-то идиотский софт.
Не, такого даже представить не можем. Можем только на живом примере посмотреть, как купертиновцы режут производительность проца с обновлением системы, чтобы клиент новый смарт купил.
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|2.118, Голос Разума (-), 12:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем представлять? Могу напомнить тебе, как эппле судили за искусственное устаревание айфонов. Но ты конечно сделаешь вид, что ничего этого не было. :)
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|2.143, Аноним (143), 13:47, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предустановленным Андроидом от большинства производителей невозможно пользоваться. Давно перешел на LineageOS, потом на /e/OS. Запара искать под него устройство и устанавливать прошивку, зато система более-менее служит интересам пользователя, а не пытается его поиметь. Эппл — не вариант: я не могу смириться с тем, что кто-то диктует мне, что можно устанавливать на мой телефон, а что нельзя.
Моя старая Xperia XA2 уже несколько лет (даже не помню сколько) на /e/ работает, сейчас на Android 13, нет мотивации покупать новый телефон.
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|3.149, Аноним (69), 14:02, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Эппл — не вариант: я не могу смириться с тем, что кто-то диктует мне, что можно устанавливать на мой телефон, а что нельзя
Раньше в кнопочных телефонах все из коробки шло с завода - и ни у кого проблем не было.
А теперь дали детям цацку - и смотрите, у нас тут пламменый революционэр, брец против гнёта!
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|4.156, Аноним (143), 14:43, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кнопочный телефон был по своему предназначению именно что телефоном, а смартфон — это персональный компьютер.
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|1.2, Аноним (28), 08:44, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Компания Google опубликовала релиз открытой мобильной платформы Android 15
Если Android открытая платформа, то почему MacOS и iOS не называют открытыми платформами? Apple же так же публикует часть исходных кодов своей ОС!
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|2.10, Alladin (?), 08:56, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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часть, очень маленькую устаревшую часть.. которую совершенно недостаточно для сборки "открытой" macos. А Android открыт кроме сервисов гугла.
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|2.12, Имя (?), 08:58, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Исходных кодов, которые публикуются от Android, хватает чтобы собрать из них работающий Android. См, например, https://lineageos.org/
Также Android целенаправленно разрабатывается с прицелом на то, чтобы работать железе от самых разных производителей (Qualcomm, Samsung, Mediatek, Huawei, и так далее)
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|3.14, Аноним (14), 09:05, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Также Android целенаправленно разрабатывается с прицелом на то, чтобы работать железе от самых разных производителей (Qualcomm, Samsung, Mediatek, Huawei, и так далее)
Каким боком это относится к понятию опен-сорс и понятию свободного ПО?
Про устаревшее у мака тоже дровишки интересные, может конкретные примеры привести?
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|4.17, Имя (?), 09:10, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддержка разнообразного железа "by design" - это не столько про опенсорсность, сколько про открытость платформы. Открытость для производителей аппаратуры, в данном случае. Если ты можешь сделать свою железку, то в принципе ты имеешь возможность портировать на неё андроид, ни у кого не спрашиваясь, и с относительно скромными трудозатратами
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|2.108, Аноним (85), 12:18, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что юристы и маркетологи Apple заигрались в терминологию в стиле Оруэлла. macOS не является ни открытой (полные исходники не опубликованы), ни бесплатной (ее нельзя и противозаконно получить без оборудования).
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|3.110, Аноним (-), 12:22, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что юристы и маркетологи Apple заигрались в терминологию в стиле Оруэлла.
Разве?
У термина опенсорс есть только одно значение - "вот код - можно почитать".
Все остальные добавки от разных сект, которые появились существенно позже свободных лицензий (МИТ/БСД) можно просто спускать в унитаз.
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|2.116, qrKot (?), 12:40, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что Андроид можно собрать из исходников, и он даже работать будет, а м-а-к-а-к-о-ось (фильтр сработал, бгг) - нет?
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|3.132, User (??), 13:11, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, как "работать будет"? Звонить вот ъ-opensource вряд ли, да и с графикой возможны варианты... Но собрать можно, да. Иногда даже запустить на конкретной железке получается - правда не только лишь всегда-и-у-всех.
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|1.13, Аноним (13), 09:03, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Андроид может и открытый, а вот производители не горят желанием производить открытые устройства, загрузчик блокируют и препятствуют получения рута.
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|2.72, Аноним (69), 11:06, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> загрузчик блокируют и препятствуют получения рута.
Может, потому что 99% это накой не нужно?
Я смотрю, некоторых хлебом не корми - дай лишь с железкой посношаться. Тебе в жизни больше делать нечего? Если да, то для тебя есть все сорта Линукса на выбор.
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|3.74, Аноним (-), 11:14, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Думаю для большинства думаю 90 нормальных пользователей оно действительно не ... большой текст свёрнут, показать
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|4.83, Аноним (69), 11:39, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А раз можно прдолить линукс, то почему бы не делать тоже самое с андроидом.
Ну так потому они искренне недоумевают от того, что Андроид, в отличие от условного Линукса - он для обычных людей, и потому пердолить его сложно. И при этом записывают это в минусы.
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|4.133, User (??), 13:15, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно тебе - сентябрь уже начался, часть ъ-kernel-developer'ов из fortune 500 поутихнет, накал БОРОТЬБЫ с "*нальным доминированием"(ТМ) естественным образом спадет...
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|3.104, Макар Чудра (?), 12:13, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если да, то для тебя есть все сорта Линукса на выбор.
Покажи мне смартфон не дороже 100 баксов, который полностью на 100% заведется под линуксом без оговорок и костылей. Вот тогда и поговорим. А пока вынужден сидеть на своем самсунг гэлекси с2 из 2011 года.
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|4.131, Аноним (69), 13:09, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Покажи мне смартфон не дороже 100 баксов, который полностью на 100% заведется под линуксом без оговорок и костылей.
Чел, речь шла о том, что для сношения с железяками есть Линукс на десктопе. А не Андроид на телефонах, который для людей.
Но нет, вас не остановить! Нужно на смартфон Линукс втулить, чтобы пердолить конфиги модно было 27/7 - даже сидя на унитазе.
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|5.134, User (??), 13:17, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, пацан реалист - он даже "чтоб звонило" не просит - концолька мырг-мырг и "achivement complited!"
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|4.154, Аноним (-), 14:31, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Покажи мне смартфон не дороже 100 баксов, который полностью на 100% заведется под линуксом без оговорок и костылей.
Почему именно 100?
За 200 можно взять приличную моторолку 8/256 на которую накатывается линейка - система на ядре линукс.
И пользоваться ближайшие лет 6-8.
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|1.26, Аноним (-), 09:32, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так и не добавили системный микшер аудио, чтобы можно было одновременно и музычку слушать, и ютубчик смотреть, ну это же позор! Юзеркейс очевидный. Придется по старинке через шизуку..
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|1.32, Аноним (32), 09:53, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нужна более демократичная альтернатива этому монстру, без всяких аккаунтов, санкций, блокировок, без всяких жав и ржав в зависимостях. Корпорация G только под себя гребет, ей поевать на клиентов.
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|2.44, Аноним (29), 10:21, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Иди купи Аврору в продаже их полно. В смысле штук, а не моделей.
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|2.47, Я (??), 10:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спросите у футболистов, зачем они пытаются засунуть круглое в прямоугольное)
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|2.101, Макар Чудра (?), 12:10, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что современные погромисты и дизайнеры выродились как класс. Сегодня на Западе берут на работу по квотам кошкодевочек с КоКами, а не гиков и нердов.
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|2.126, Аноним (129), 13:03, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы было разнообразие, которое радует глаз. Ведь именно из-за разнообразия нам кажутся красивыми пейзажи гор. Неужели пейзаж станет некрасивым, если там приземлится круглый нло?
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|1.43, Аноним (43), 10:18, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Почему ан-ные огрызочные рабы оживились? В их болоте всё спокойно, но они сюда полезли.
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|1.51, _kp (ok), 10:37, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"архивирования редко используемых приложений"
Лучше б вернули монтирование sd карт нативное, без костылей, и проблема исчезла.
А еще лучше подержка ssd вместо sd.
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|2.136, User (??), 13:23, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да уже и сами-то карты отовсюду повыпилили...
А вот SSD для "энтузиастов"(ТМ), ЕМНИП, в samsung dex была. Не то, чтобы кому-нибудь и для чего-нибудь сильно нужна была - но была.
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|3.152, _kp (ok), 14:08, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да уже и сами-то карты отовсюду повыпилили...
Это зло, что бы продавать модель с диском + 128 Гб, по цене двух смартфонов.
Кстати, и там где не выпилены SD карты, а Андроиде они искусственно замедленны, ну и запрещено полноценное использование.
А в планшет на Windows или ноутбук воткнул SD, и если она не совсем мусорная, так на неё хоть игры устанавливай, и будет бодро работать.
> чтобы кому-нибудь и для чего-нибудь сильно нужна была
Кому то и функционала "бабкофона" хватит, главное обернуть посовременнее, и назвать топом.
А те же игры сейчас сотни гигабайт весят, плюс с возможность запуска Windows ПО на Андроиде проблемы с местом усугубились.
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|4.153, User (??), 14:28, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Да уже и сами-то карты отовсюду повыпилили...
> Это зло, что бы продавать модель с диском + 128 Гб, по
> цене двух смартфонов.
> Кстати, и там где не выпилены SD карты, а Андроиде они искусственно
> замедленны, ну и запрещено полноценное использование.
> А в планшет на Windows или ноутбук воткнул SD, и если она
> не совсем мусорная, так на неё хоть игры устанавливай, и будет
> бодро работать.
С т.з. пользователя для рынка - объем ПЗУ не является определяющим фактором. Зло или не зло - но покупать телефон с 512+ гигами памяти пользователь готов, а платить за поддержку SD-карт - уже нет.
> А те же игры сейчас сотни гигабайт весят, плюс с возможность запуска
> Windows ПО на Андроиде проблемы с местом усугубились.
"У меня нет зубов в труднодоступных местах"(Ц). Рыночек говорит, что у большинства пользователей вот тоже - не обнаружилось. У кого в этом месте что-то подозрительное чесалось - приобрели себе место в облачке. А так-то да - и IR-порт, и вот COM-порт, и наушнички бы проводные...
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|5.162, _kp (ok), 15:20, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> объем ПЗУ не является определяющим фактором.
Нет конечно. Но у активных пользователей оно - бутылочное горлышко, ограничивающее использование.
> платить за поддержку SD-карт - уже нет.
Сдох, сел смартфон, и срочно достать из него данные - задница.
Хотя, у кого там ничего кроме фоток нет - пофиг.
Если не нужна SD возьмите модель без неё, и не о чем спорить, а если нужна, то работа с SD злонамеренно задушена, и то как есть сейчас не имеет великого смысла.
> приобрели себе место в облачке.
Смысл? Это место для бекапа, малонужных данных, и обмена данными, но не для активного использования.
> да - и IR-порт,
И? А конденционеры и шлагбаумы прописать, и управлять со смартфона, плохо что ли?
>наушнички бы проводные...
Если ходить, то не надо.
Но оно полезно в машине подключить. И не надо, про выкините машину, и купите новую с новой магнитолой, или про приколхозьте китайскую, не на всех машинах это уместно. BT приёмник? А смысл без проводов, помех ради? Все равно телефон зарядным проводом подключен.
С вашими идеями вырезания, и GPS нужно выкинут, ибо большинство им точно не пользуются.
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|6.165, Аноним (-), 15:36, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сдох, сел смартфон, и срочно достать из него данные - задница.
Эм... ты хранишь действительно важные данные на сд карте вместо внутренней памяти?
Это ж как нужно доверять надежности даже брендовых сдшек))
> А конденционеры и шлагбаумы прописать, и управлять со смартфона, плохо что ли?
Для кондишек уже давно есть софтины. Для шлагбаумов... вообще не сталкивался чтобы там был IR, обычно 433 или что-то аналогичное.
> GPS нужно выкинут, ибо большинство им точно не пользуются.
Им как раз пользуются. Те же сервисы доставки вроде Я.Еды, такси, просто проставить геолокацию на фото.
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|2.155, Аноним (155), 14:41, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикольный чарт, почему на нём "премиум" обозначен звездой Давида?
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|1.68, 6ap (ok), 11:02, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я сдался воспринимать новые функции где-то с 10 андройда. Вот у ребят фантазии...
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|2.78, Аноним (-), 11:27, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это просто старость.
Бабки во дворе тоже не понимают зачем нужен электровелосипед, солнечные панельки на балконе или смартфон.
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|1.95, myster (ok), 12:01, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В операционную систему встроена возможность архивирования редко используемых приложений для высвобождения занимаемого ими пространства на накопителе.
Наконец-то они реализовали функционал таких программ, как IceBox или Hail на уровне Android.
Пофиг на "высвобождения занимаемого ими пространства на накопителе", люди отключают программы, чтобы они не были постоянно активны и не пробуждались по куче идиотских событий. Если мы проанализируем большинство Android программ, например в SD Maid, они все пробуждаются по куче событий, причем авторы программ особо не парятся, даже если программе это не требуется, они добавляют этот функционал, чтобы было.
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|2.160, Аноним (160), 15:02, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего архивирование будет работать не по желанию пользователя, а в случайные моменты, известные только самому гуглу. Как сейчас с какой-то там версии андроид снимает у приложения выданные МНОЙ разрешения, если его не открывать N дней.
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|2.151, Аноним (148), 14:08, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Google разработал множество успешных и популярных продуктов, от Google Ads до YouTube. Эти сервисы используются миллиардами людей по всему миру.
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|4.163, Аноним (-), 15:30, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> YouTube купил Google в 2006г.
Угу. И чем был ютуб до 2006 и чем стал после, после всех вливаний гугла.
Тоже самое с андроидом.
А вот Chromium, V8 и кучу всего они разработали сами. Ну и поиск разумеется.
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|4.164, Аноним (-), 15:31, 04/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> разработал
> Навязаны!
Растоптал то, что раньше было слабоюзабельным УГ и навязал достаточно удобные сервисы.
Вот подлецы!
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|1.158, Аноним (158), 14:49, 04/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Улучшен интерфейс для управления учётными записями и упрощена аутентификация на уровне подключения к отдельным приложениям с использованием технологии Passkeys, позволяющей пользователю проходить аутентификацию без паролей с использованием биометрических идентификаторов, таких как отпечаток пальца или распознавание лица.
Активные пользователи GitHubа одобряют. Что с них взять?
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