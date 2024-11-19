Google намерен перевести Chrome OS на платформу Android

Издание Android Authority получило сведения о намерении компании Google заменить платформу Chrome OS на новую реализацию, построенную на базе платформы Android. О планах задействования отдельных компонентов Android в Chrome OS, таких как ядро и системные библиотеки, сообщалось в июне, но судя по новым сведениям планы более глобальные, чем просто задействование частей Androd в Chrome OS, и сводятся к полной унификации и оставлению только Android с воссозданием интерфейса в стиле Chrome OS поверх данной платформы.

В качестве причин упоминается желание усилить конкуренцию с iPad и более эффективно использовать инженерные ресурсы чтобы не распылять усилия на две операционные системы. Подробности о планах по интеграции проектов не сообщается, но предполагается, что Google постепенно начнёт вытеснение классического Chrome OS путём поставки на новых моделях Chromebook похожего по функциональности интерфейса, работающего на базе Android. По неофициальной информации первым подобным устройством станет ноутбук Pixel Laptop c прошивкой на базе платформы Android, в которой по умолчанию включён появившийся в Android 15 режим рабочего стола.

Напомним, что операционная система ChromeOS напоминает по своей архитектуре атомарно обновляемые дистрибутивы Linux, использует ядро Linux со специфичными патчами, системный менеджер upstart и сборочный инструментарий ebuild/portage из Gentoo Linux. Несмотря на то, что пользовательское окружение ChromeOS сосредоточено на использовании web-браузера, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, платформа включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Для запуска приложений, созданных для Linux и Android, используются виртуальные машины, запускаемые при помощи гипервизора CrosVM, основанного на KVM.

По умолчанию в Chrome OS применяется шифрование дисковых разделов c пользовательскими данными (при помощи fscrypt), а системные разделы монтируются в режиме только для чтения, верифицируются по цифровой подписи и обновляются атомарно (два корневых раздела, рабочий и для установки обновления, которые меняются местами). Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходный код распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Дополнительно можно отметить публикацию изданием Bloomberg неподтверждённой информации о том, что в рамках антимонопольного разбирательства, в котором Google был признан монополистом на рынке поисковых систем, Министерство юстиции США намерено рекомендовать суду вынести предписание, обязывающее Google продать часть бизнеса, связанную с разработкой браузера Chrome. Судебное слушание по вопросу изменений, которые компания Google должна будет реализовать для устранения нарушения антимонопольного законодательства, намечено на апрель 2025 года, а окончательное решение суд намерен вынести в августе 2025 года. Изначально предполагалось, что требованием к Google станет продажа бизнеса, связанного с мобильной платформой Android.



