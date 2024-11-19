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Google намерен перевести Chrome OS на платформу Android

19.11.2024 13:30

Издание Android Authority получило сведения о намерении компании Google заменить платформу Chrome OS на новую реализацию, построенную на базе платформы Android. О планах задействования отдельных компонентов Android в Chrome OS, таких как ядро и системные библиотеки, сообщалось в июне, но судя по новым сведениям планы более глобальные, чем просто задействование частей Androd в Chrome OS, и сводятся к полной унификации и оставлению только Android с воссозданием интерфейса в стиле Chrome OS поверх данной платформы.

В качестве причин упоминается желание усилить конкуренцию с iPad и более эффективно использовать инженерные ресурсы чтобы не распылять усилия на две операционные системы. Подробности о планах по интеграции проектов не сообщается, но предполагается, что Google постепенно начнёт вытеснение классического Chrome OS путём поставки на новых моделях Chromebook похожего по функциональности интерфейса, работающего на базе Android. По неофициальной информации первым подобным устройством станет ноутбук Pixel Laptop c прошивкой на базе платформы Android, в которой по умолчанию включён появившийся в Android 15 режим рабочего стола.

Напомним, что операционная система ChromeOS напоминает по своей архитектуре атомарно обновляемые дистрибутивы Linux, использует ядро Linux со специфичными патчами, системный менеджер upstart и сборочный инструментарий ebuild/portage из Gentoo Linux. Несмотря на то, что пользовательское окружение ChromeOS сосредоточено на использовании web-браузера, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, платформа включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Для запуска приложений, созданных для Linux и Android, используются виртуальные машины, запускаемые при помощи гипервизора CrosVM, основанного на KVM.

По умолчанию в Chrome OS применяется шифрование дисковых разделов c пользовательскими данными (при помощи fscrypt), а системные разделы монтируются в режиме только для чтения, верифицируются по цифровой подписи и обновляются атомарно (два корневых раздела, рабочий и для установки обновления, которые меняются местами). Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходный код распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Дополнительно можно отметить публикацию изданием Bloomberg неподтверждённой информации о том, что в рамках антимонопольного разбирательства, в котором Google был признан монополистом на рынке поисковых систем, Министерство юстиции США намерено рекомендовать суду вынести предписание, обязывающее Google продать часть бизнеса, связанную с разработкой браузера Chrome. Судебное слушание по вопросу изменений, которые компания Google должна будет реализовать для устранения нарушения антимонопольного законодательства, намечено на апрель 2025 года, а окончательное решение суд намерен вынести в августе 2025 года. Изначально предполагалось, что требованием к Google станет продажа бизнеса, связанного с мобильной платформой Android.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.androidauthority.c...)
  2. OpenNews: Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android
  3. OpenNews: Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений
  4. OpenNews: Сведения о проекте Andromeda, расширяющем Android возможностями Chrome OS
  5. OpenNews: Google планирует осуществить слияние Chrome OS и Android
  6. OpenNews: Google экспериментирует с возможностью запуска Linux-приложений в Android
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62254-chromeos
Ключевые слова: chromeos, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, gimrock (ok), 13:54, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Этот шаг напрашивался с самого начала... не понимаю, почему этого не делали сразу, а клепали отдельную кастрированную ОС.
     
     
  • 2.10, нах. (?), 14:04, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И вот зачем для запуска хромонога в качестве единственного приложения - целый ведроид с его ста сорока слоями прослоек и прокладок?

    "целая отдельная ос" - это ровно то же самое ведро линукс что в ведроиде (и его точно так же надо поддерживать, чтоб оно на этом непонятном железе работало - весьма далеком от типичных для ведроида). Но кроме него там почти ничегошеньки нет, за ненадобностью - потому что вся ведроидная этажерка прокладочек для запуска одного лишь хромога нафиг не вперлась.

    А просто планшетиков на ведроиде, где хром просто обычное приложение среди прочих а не центр всего - и у китаез навалом. Так ты этого слона в пять раз дороже не продашь.

    Хз на что там гугль надеется.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:18, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причем тут планшетики, когда разговор идёт про ноутбучики?
     
     
  • 4.25, Имя1 (?), 14:48, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том, что в новости про конкуренцию с iPad идёт речь
     
  • 3.29, Слава Линуксу (?), 15:02, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То чувство, когда "ведроид с его ста сорока слоями прослоек и прокладок" работает лучше, чем линукс...
     
  • 2.30, pic (ok), 15:03, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди все ещё против конвергентных интерфейсов, поэтому идут поэтапно.
     

  • 1.2, Лампочка (?), 13:56, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Честно? Надеюсь, что это все будет сделано "хорошо", дабы это позволит начать делать много модификаций как для хромбуков, так и вторую жизнь впихать в мобилки с дроидом. Имба же получится.
    (Я постоянный пользователь хромбука на костылях и я прям рад такой новости)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:00, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не легче на хромбук просто обычный дистрибутив Линукс поставить или там не ставиться?
     
     
  • 3.9, Лампочка (?), 14:03, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легче. Но, зачем? Мне нравится его работа и стабильность, а без костылей он просто работает не интересно, да и хромось это тот же Линукс, только чуть-чуть сделанный с любовью
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:56, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всё-таки отожмут у них хром, раз засуетились
     
     
  • 2.11, ijuij (?), 14:11, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    КТО отожмёт? 🤨
     
     
  • 3.18, Аноним (17), 14:19, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антимонопольщики с подачи конкурентов? Ты совсем советских газет не читаешь?
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:44, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока только разговоры:
    https://wccftech.com/google-under-fire-as-doj-pushes-the-company-to-sell-off-c
     
  • 2.43, Аноним (-), 15:19, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто будет писать хромого?
    Насколько я помню там гугл чуть ли не больщую часть кода пишет.
    Т.е будет не "отожмут", а "мы забрали то что сами не потянем и угробили"
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:57, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну наконец то нормальный дистрибутив линукс на десктопе! Андроид и так был единственной нормальной реализацией ядра и графического окружения, с адекватной архитектурой секьюрити инмайнд. Наконец то единные пакеты на смартфоне и пк!
     
     
  • 2.15, ijuij (?), 14:12, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > с адекватной архитектурой секьюрити инмайнд

    Не смеши. 🤣

     
  • 2.42, Минона (ok), 15:18, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АПК на ПК?! -- Иди-ф-пень!
     

  • 1.6, X86 (ok), 14:00, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И будет очередная вариация HarmonyOS и прочих) Только теперь от Google и с обязательными облачными аккаунтами
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 14:47, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вариация чего ?
    https://opennet.ru/54515-harmonyos
     
     
  • 3.35, pic (ok), 15:08, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >HarmonyOS NEXT несовместима с Android-приложениями. Совсем. Новая операционная система использует формат HAP вместо привычного для нас APK. Представители HUAWEI отметили, что в магазине приложений HarmonyOS на данный момент доступно лишь 200 совместимых программ. К концу 2024 года их количество планируют увеличить до 5000, а в будущем их число должно достигнуть 500 тысяч.

    Не AOSP.

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 15:17, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Российские приложения, которые после выпила из Google Play ставились через apk, теперь никак не поставить?
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:02, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В идеале бы могли создать некоммерческий фонд и продолжить там разработку Chrome. Типа OpenStack Foundation, которому Rackspace разработку OpenStack передал.
     
     
  • 2.12, Аэро (?), 14:11, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если смогут потому что ATK OS создавалась другим человеком , а не кучей подножко писателей  да будет тебе известно такая система уже работала без иксов и вайландов , на обычных SEAT командах
     

  • 1.13, Аноним (17), 14:12, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не осуждаю полностью обоснованное и грамотрное решение. Так надо было сделать ещё во времен Toshiba AC100.
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:12, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скринах похоже на Gnome
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:28, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Супер! Больше слоёв абстракций на десктопе, меньше производительность! Ура! Калькулятор на 500 МБ - всегда мечтал о таком.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:48, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё, в 2к24 ты ещё не купил комп с четырьмя Xeon'ами, 2 ТБ оперативы и двумя 4090? Фууу, как нетрендово! Сиди дальше на своей коре дуба!
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 15:09, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Древние Зеончики на алишечке продаются по цене мусора по 1000 рублей.
     

  • 1.20, Nochi (?), 14:38, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я же говорили давно было понятно, что рано или поздно android выйдет на пк, а вышедшие ноуты на arm snapdragon x, адаптация последних версий андроида под большие экраны, клаву, мышь, андроид приложения в качестве окон с кнопками закрытия, разворачивания и тд, потом позволят запускать на Андроиде приложения программы из linux.
    Но надо было давным давно делать андроид самому Гуглу на пк, то выкатили хром ос, андроид хотя бы узнаваемый, так как самая популярная ос, это андроид.
    Но проблема сейчас одна, хром ос по сути облачная ос и завязанная на pwa приложения, которые из сайтов делаются.

    Так же надо Microsoft выпустить Windows 11 или 12 на телефоны смартфоны, только с поддержкой android приложений и без плиток, выпустить surface phone обычный смартфон.
    Так же и linux на телефоны.
    И тогда эко-системы будут хорошими, на зло apple.

     
     
  • 2.38, Минона (ok), 15:15, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделанное "на зло" хорошим не бывает.
     

  • 1.21, None (??), 14:42, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же Fuchsia? Фу, не осилили!
     
     
  • 2.31, пох. (?), 15:05, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как то есть не осилили?! Целых ДВЕ фоторамки успели выпустить!

    (это называется - "Фикция", ну сколько раз повторять)

     
  • 2.32, Аноним (17), 15:07, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её для десктопов отменили. Она теперь только на встройках где микроядру и место.
     

  • 1.24, GhostX (?), 14:47, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ндааа... Тяжёлый случай.
    Больше костылей богу костылей!
     
  • 1.27, Аноним (27), 14:50, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > продать часть бизнеса, связанную с разработкой браузера Chrome

    Надеюсь, купит Майкрософт, Амазон (хотя им-то на кой?) или какая-то другая серьёзная американская корпорация, а то пионэры загубят продукт и опять без браузера останемся. Только-только браузерные войны пережили. На тебе опять

     
     
  • 2.33, пох. (?), 15:07, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не надейся. Во-первых им нахрен не нать.
    Во-вторых у нас уже был один браузер от одной microsoft - всеобщей любви как-то не удостоился, а ему хотя бы было с кем конкурировать не для вида, а по настоящему.
    А в-третьих и в главных - хрен гугль отдаст свой контроль над интернетом.

     
  • 2.34, Аноним (37), 15:08, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это будет орно если Гугл просто свернет разработку браузера и весь интернет превратится в тыкву.
     
     
  • 3.39, Минона (ok), 15:16, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дети снова начнут читать книги!
     
     
  • 4.45, Фнон (-), 15:23, 19/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.46, Аноним (46), 15:25, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, они ведь платят кучу денег Мозилле. Могут втихую приказать ей делать браузер так, как нужно Гуглу. А сам Гугл типо не причём
     

  • 1.36, Аноним (37), 15:08, 19/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.40, Алексей (??), 15:17, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    миром правит унификация и конвеиризация. Очень удобно рассуждать про костыли и прокладки когда ты не руководишь огромной корпорацией (или хотя бы ее частью) и у тебя нету кучи людей которые требуют свою ЗП, не нужно плотить аренду, налоги и кучу всего еще. Может и прикольно разрабатывать 10 различных ОС. Только подозреваю что это не приносить денег. А бизнес он про деньги. И по этому проще пилить одну ОС на ряд платформ чем содержать весь этот веселый зоопарк ОС. А простому пользователю глубоко фиолетово что там будет под капотом, лишь бы все было интуитивно понятно и привычно, пускай даже и качество будет страдать (майкрософт не даст соврать со своим 95 да и не только)
     
     
  • 2.44, Минона (ok), 15:22, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > миром правит унификация и конвеиризация.

    Миром правят жадные рептилоиды!

     

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