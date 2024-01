Отменена программа развития ОС Fuchsia для рабочих станций

2.5 , Минона ( ok ), 10:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Типично для гугла К сожалению, да. > Такое же будущее для раста С воскрешением, Вангелия.

2.6 , o ( ? ), 10:18, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для андроида тоже

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:26, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вместо андроида и будет фуксия.

4.78 , Аноним ( - ), 13:51, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Вместо андроида и будет фуксия. Судя по тренду - фуксия проследует за wave, plus, picasa и более 9000 менее известных проектов. Кто ей более 9000 дров писать будет? Да, полторы фоторамки можно и без этого, подрасперевшись и написав самые ключевые дрова в своем кампусе. Теперь попробуйте это сделать для всех SoC применяемых в андроиде, с их обвесом...

4.102 , another_one ( ok ), 15:22, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вместо андроида и будет фуксия. А если прочитать новость? "Поддержка браузерных компонентов WebEngine и WebRunner для Fuchsia будет продолжена, но отдельный полноценный браузер Chrome поставляться не будет." Андроид без Хрома? Серьезно?

3.66 , Аноним ( 66 ), 13:29, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Андроид хорошая дойная корова, андроид будет жить вечно по современным меркам

2.26 , Аноним ( 26 ), 11:08, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – >>Такое же будущее для раста. Шёл 2023. Жертвы магического мышления продолжали, затыкая уши и зажмурив глаза, повторять, что раст скоро исчезнет, не обращая внимания на мир вокруг.

3.40 , Аноним ( 40 ), 11:31, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ржавый так широко шагает на ниве системного программирования, что возобновились дискуссии о включении плюсов в ядро. Уже после того, как была обеспечена поддержка самого-лучшего-и-самого-безопасного-убийцы-плюсов. Но магическое мышление у скептиков, а не у восторженных прогрессивно-безопасных граждан.

4.49 , Аноним ( 26 ), 11:47, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Продолжай повторять, мб сработает

4.57 , Аноним ( - ), 12:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > возобновились дискуссии о включении плюсов в ядро Так дискуссия возобновилось как раз из-за того, что раст таки добавили и вполне успешно.

И сразу же набежали обиженки "а пачиму им можна, а нам низя??!!11" и начали предлагать запихнуть в ядро свой "terrible, unmaintainable garbage".

5.59 , Аноним ( 59 ), 12:22, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сейчас питонисты ещё набегут со своим "это не язык медленный, это компьютеры медленные". Срочна питон в ядро!!11

5.60 , Аноним ( 60 ), 12:26, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > раст таки добавили и вполне успешно добавили одно название, пока не перепишут целые подсистемы драйверов на расте в ядре не будет, т.е. чтобы начать с самого уязвимого - сети, надо переписать всю сетевую подсистему, интересно кто возьмётся за это..

6.61 , Аноним ( - ), 12:50, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > добавили одно название Это не так. Добавили много кодов для взаимодействия с со структурами ядра.

Написали работающий видеодрайвер, что само по себе не хухры-мухры. > пока не перепишут целые подсистемы драйверов на расте в ядре не будет Это ваше мнение и оценка. Оно очень важно для нас, оставайтесь на линии))

7.63 , Аноним ( 60 ), 13:03, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Написали работающий видеодрайвер да но в ядре он не появится пока не перепишут всю подсистему DRM/KMS на расте

8.76 , Аноним ( - ), 13:44, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не очень понимаю необходимость этого требования Драйвер уже в ядре https gith... 9.81 , Аноним ( 60 ), 13:56, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать это форк а не ядро Linux - почувствуйте разницу, в майнстримном ядре он не появи... 7.70 , Аноним ( 66 ), 13:35, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Написали hello world на котором отлаживали встройку. Это пока что 'хухры-мухры', выражаясь вашим языком

8.73 , Аноним ( - ), 13:42, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, просто hello world, который вот так взял и получил сертификацию Khronos на с... 9.95 , Аноним ( 66 ), 14:58, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну молодцы, хороший hello world Тем не менее, использование начнётся когда так... 4.96 , Аноним ( 96 ), 15:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > широко шагает на ниве системного программирования

> была обеспечена поддержка [в Linux] Ну вот, ты же сам упомянул факты. Или видишь здесь какое-то противоречие?

3.69 , Аноним ( 66 ), 13:32, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В мире вокруг раста практически нет, существует только в новостях

4.89 , Аноним ( 89 ), 14:29, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если ты не в индустрии, то конечно нет. Там как бы и си нет, и линукса)

2.64 , Vladjmir ( ok ), 13:10, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вроде как, Rust не гугловское поделие, а Мозиллы, которая отпочковала его в отдельную контору (Rust Foundation).

3.71 , Аноним ( - ), 13:37, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто он был одним из языков, которые использовались в Фуксии. Ну и гугл один из спонсоров Rust Foundation.

И этих мелочей уже достаточно чтобы стригерить людей.

2.74 , User ( ?? ), 13:43, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Фонду Apache приготовиться к приему постояльцев?

2.84 , Аноним ( 84 ), 14:21, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > наигрались, теперь выкидывают. Типично для гугла Возможно, гугл специально выкачивает человеко-ресурсы и утилизирует в недоделки, чтобы обезглавить OpenSource. Для этого достаточно выявить и скупить самые потентные кадры.

3.103 , Аноним ( 66 ), 15:23, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так-то кадры без гугла будут работать на благо СПО за еду и поглаживания

2.91 , Аноним ( 89 ), 14:32, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поисследовали, попробовали, решили что херня и дропнули. Единственный разумный подход. Ты делаешь не так и тянешь любую хрень вопреки смыслу?