Отменена программа развития ОС Fuchsia для рабочих станций

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|1.3, Аноним (3), 10:02, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Ну всё, наигрались, теперь выкидывают. Типично для гугла. Такое же будущее для раста.
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|2.5, Минона (ok), 10:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Типично для гугла
К сожалению, да.
> Такое же будущее для раста
С воскрешением, Вангелия.
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|4.78, Аноним (-), 13:51, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вместо андроида и будет фуксия.
Судя по тренду - фуксия проследует за wave, plus, picasa и более 9000 менее известных проектов. Кто ей более 9000 дров писать будет? Да, полторы фоторамки можно и без этого, подрасперевшись и написав самые ключевые дрова в своем кампусе. Теперь попробуйте это сделать для всех SoC применяемых в андроиде, с их обвесом...
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|4.102, another_one (ok), 15:22, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вместо андроида и будет фуксия.
А если прочитать новость? "Поддержка браузерных компонентов WebEngine и WebRunner для Fuchsia будет продолжена, но отдельный полноценный браузер Chrome поставляться не будет."
Андроид без Хрома? Серьезно?
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|3.66, Аноним (66), 13:29, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Андроид хорошая дойная корова, андроид будет жить вечно по современным меркам
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|2.26, Аноним (26), 11:08, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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>>Такое же будущее для раста.
Шёл 2023. Жертвы магического мышления продолжали, затыкая уши и зажмурив глаза, повторять, что раст скоро исчезнет, не обращая внимания на мир вокруг.
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|3.40, Аноним (40), 11:31, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ржавый так широко шагает на ниве системного программирования, что возобновились дискуссии о включении плюсов в ядро. Уже после того, как была обеспечена поддержка самого-лучшего-и-самого-безопасного-убийцы-плюсов. Но магическое мышление у скептиков, а не у восторженных прогрессивно-безопасных граждан.
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|4.57, Аноним (-), 12:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> возобновились дискуссии о включении плюсов в ядро
Так дискуссия возобновилось как раз из-за того, что раст таки добавили и вполне успешно.
И сразу же набежали обиженки "а пачиму им можна, а нам низя??!!11" и начали предлагать запихнуть в ядро свой "terrible, unmaintainable garbage".
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|5.59, Аноним (59), 12:22, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас питонисты ещё набегут со своим "это не язык медленный, это компьютеры медленные". Срочна питон в ядро!!11
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|5.60, Аноним (60), 12:26, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> раст таки добавили и вполне успешно
добавили одно название, пока не перепишут целые подсистемы драйверов на расте в ядре не будет, т.е. чтобы начать с самого уязвимого - сети, надо переписать всю сетевую подсистему, интересно кто возьмётся за это..
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|6.61, Аноним (-), 12:50, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> добавили одно название
Это не так. Добавили много кодов для взаимодействия с со структурами ядра.
Написали работающий видеодрайвер, что само по себе не хухры-мухры.
> пока не перепишут целые подсистемы драйверов на расте в ядре не будет
Это ваше мнение и оценка. Оно очень важно для нас, оставайтесь на линии))
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|7.63, Аноним (60), 13:03, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Написали работающий видеодрайвер
да но в ядре он не появится пока не перепишут всю подсистему DRM/KMS на расте
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|9.81, Аноним (60), 13:56, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это форк а не ядро Linux - почувствуйте разницу, в майнстримном ядре он не появи... текст свёрнут, показать
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|7.70, Аноним (66), 13:35, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Написали hello world на котором отлаживали встройку. Это пока что 'хухры-мухры', выражаясь вашим языком
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|8.73, Аноним (-), 13:42, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, просто hello world, который вот так взял и получил сертификацию Khronos на с... текст свёрнут, показать
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|9.95, Аноним (66), 14:58, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну молодцы, хороший hello world Тем не менее, использование начнётся когда так... текст свёрнут, показать
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|4.96, Аноним (96), 15:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> широко шагает на ниве системного программирования
> была обеспечена поддержка [в Linux]
Ну вот, ты же сам упомянул факты. Или видишь здесь какое-то противоречие?
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|3.69, Аноним (66), 13:32, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В мире вокруг раста практически нет, существует только в новостях
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|4.89, Аноним (89), 14:29, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если ты не в индустрии, то конечно нет. Там как бы и си нет, и линукса)
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|2.64, Vladjmir (ok), 13:10, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вроде как, Rust не гугловское поделие, а Мозиллы, которая отпочковала его в отдельную контору (Rust Foundation).
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|3.71, Аноним (-), 13:37, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто он был одним из языков, которые использовались в Фуксии. Ну и гугл один из спонсоров Rust Foundation.
И этих мелочей уже достаточно чтобы стригерить людей.
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|2.84, Аноним (84), 14:21, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> наигрались, теперь выкидывают. Типично для гугла
Возможно, гугл специально выкачивает человеко-ресурсы и утилизирует в недоделки, чтобы обезглавить OpenSource. Для этого достаточно выявить и скупить самые потентные кадры.
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|3.103, Аноним (66), 15:23, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так-то кадры без гугла будут работать на благо СПО за еду и поглаживания
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|2.91, Аноним (89), 14:32, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поисследовали, попробовали, решили что херня и дропнули. Единственный разумный подход. Ты делаешь не так и тянешь любую хрень вопреки смыслу?
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|1.4, Аноним (4), 10:05, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Можно сколь угодно долго иронизировать над теми, кто верил, что из фоторамок с троянами и техническими средствами защиты авторских прав, применяемыми для показа рекламы на каждом из уровней, получится что-нибудь полезное, но, видя во что эта система (уже) превратилась сегодня, такой исход выглядит закономерным и не достойным обсуждения.
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|1.7, Аноним (7), 10:21, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Просто устали переиспользовать WebKit который могут пересобрать лишь три с половиной человека на земле , а воровать сто тысяч раз перепроданный webkit уже палевно , видимо другие вебкиты получаются с горьким осадочном.
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|1.9, Аноним (10), 10:25, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Оно и понятно мобильной ОС и десткопаная ОС не могут быть одним и тем же. Никто не использует андроид ни иос как десктоп. Хотя попытки были. Так и тут опыт не будет стоить потраченного времени. Хорошо хоть точно проверили что не взлетит.
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|1.11, Аноним (11), 10:27, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нормальная компания бы обьяснила. "Мы испытываем трудности с Фучсия там-то и там-то. Популярность на декстопе низкая потому-то и потому-то". А эти ж-ы? "Нате вам, отменяем и все".
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|2.93, Аноним (93), 14:53, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И часто ты видишь, что компании объясняют причины отказа от RnD? По ним никаких обязательств нет, захотели и захотели. Если есть технический интерес - есть списки рассылки, сообщества. Там можно поспрашивать, если так интересно.
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|1.12, Аноним (7), 10:30, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Да чего там вебкит маики же скрысили у griggorii natives_blob.bin под vscode понятно почему он стряпал ролики про бои в ИТ индустрии и что полно крыс и опарышей по этому редакцию 77 забанили возможно опарыши договориться меж собой но мир все уже понял
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|2.42, пох. (?), 11:37, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не, ну че ты так вот сразу то?! Фоторамку ж целую одну выпустили!
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|1.14, Аноним (14), 10:39, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс,
Переходим по ссылке и первое что мы видми - DEPRECATED
>Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot,
>пакетный менеджер Fargo
>стандартная библиотека libc,
>система рендеринга Escher,
>Vulkan-драйвер Magma,
>композитный менеджер Scenic,
>файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а >также менеджер разделов FVM.
Это уже Синдром неприятия чужой разработки или ещё нет?
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|1.15, Аноним (14), 10:40, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Fuchsia базируется на микроядре Zircon,
Мне интересно, найдутся желающие собрать из него дистрибутив с Гномом?
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|1.16, Аноним (16), 10:42, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эххх. Думали будет новая ОСь, а оказалось, что Android под Linux вечен. Хотя это было сразу понятно, т.к. клепатели новых ОСей всегда в итоге упираются в одну и ту же проблему. В поддержку со стороны клепателей железа. И если линух еще с горем пополам как то поддерживается, то другие ОСи просто идут лесом.
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|2.85, Аноним324 (ok), 14:21, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дарт один раз уже прибивали, не получилось. Флаттер используют в ембеде, как не странно, плюс каноникал продвигает флаттер в убунту. Ну и основное предназначение, кросплатформенные одностраничные приложения.
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|1.20, Витюшка (?), 10:56, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как можно пилить и пилить проект и потом дропнуть даже не выпустив ни одного релиза???
Я думал что она выстрелит на десктопах.
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|2.22, Аноним (22), 11:02, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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куда ей стрелять в десктопах то? кто будет софт то портировать под неё?
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|3.34, Витюшка (?), 11:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом фишка Flutter. 20% новых приложений на Android пишутся на Flutter.
Те нужно не портировать, а расширять процент приложений на Flutter.
И вот ОС и готова. Там только адаптировать интерфейс под десктоп, но это мелочи.
Останутся только крупные игроки типа Office, Photoshop.
Как показало ChromeOS, живут и без этого (все в веб).
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|2.72, n00by (ok), 13:42, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Микрософт в свой время создала операционную систему Singularity для рекламы dotNET.
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|1.21, Golangdev (?), 10:59, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Отменена программа развития ОС Fuchsia для рабочих станций
Хех, завяла ваша Фуксия =)
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|4.82, Fyjy (?), 13:59, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Неплохой аппарат.
Но IP защиты нету, так что если уронить в воду (особенно соленую) то ему каюк.
Так что нужно быть аккуратным и не бросать свои А50 где попало.
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|1.44, Аноним (44), 11:39, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто у них там выбор системных и прикладных языков программирования очень скудный, вот и не взлетает. Нужно больше разных языков. И чтобы Lua с питоном в ядре были.
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|1.52, name (??), 11:55, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Олимпиадники деревья переворачивали-переворачивали, но все, что шмогли это унылый недоязычок go и неработающая недоось. Увы. Может настало время нанимать настоящих программистов, а не вот это вот все?
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|2.56, Аноним (10), 12:02, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что произойдет? Они не сделают совсем ничего за то же самое время?
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|2.86, Аноним324 (ok), 14:25, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Олимпиадники деревья переворачивали-переворачивали, но все, что шмогли это унылый недоязычок
> go и неработающая недоось. Увы. Может настало время нанимать настоящих программистов,
> а не вот это вот все?
И кто же у нас настоящие программисты? ПХПшники которые не признают PHP после 4 версии, дельфисты или Senior Visual Basic архитекторы?
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|1.54, beck (??), 11:57, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Рыночек порешал. Смартфоны у Гугла, десктопы у Майкрософта.
И нечего тут.
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|2.55, Аноним (10), 12:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Точно так же Майкрософт не смог залезть на мобильки. Ну вот не может быть одной ОС на десктопе и на носимых устройствах.
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|3.58, Аноним (58), 12:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть разработчики наработавшие компетенции на конкретный стек технологий. Учить другой стек дорого. Есть пользователи привыкшие к особенностям конкретной ОС. Переучивать пользоваетелей дорого, и пользователи злятся когда все не так как они привыкли. Однако все эти вещи не технические. Поэтому аргумент что одна ОС не может быть одновременно на Десктопе и носимых устройствах слаб. Просто так сложилась конъюктура.
Ядро Linux применяется и в Десктопе и в мобилках и в роутерах и на серверах. Главное чтобы ядро ОС было гибким и приспосабливаемым для нужных задач. И тут открытые исходники это большое преимущество.
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|4.67, Аноним (10), 13:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слаб аргумент что можно палкой всех загнать на одну ОС. Ядро на десктопе и 7% не набирает. Делай выводы.
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|4.92, Аноним324 (ok), 14:46, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>на Десктопе и носимых устройствах слаб
Он слаб по другой причине, есть реальный кейс когда одна ОС, одновременно на десктопе, планшете, телефоне. Это ОС компании Apple. MacOS, IOS, ipadOS, а также ос для часов, очков, и другой носимой электроники, это одна и та же ОС, это всё макось, с переделками, под конкретное устройство. И софт пишется на одном стеке технологий, и вполне успешно.
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|5.101, Аноним (66), 15:20, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто не которые всё ещё не понимают в чём разница между ОС и (G)UI обвязками. Виндузятники...
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|3.75, Аноним (66), 13:44, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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M$ не смог зохватить мобилы только из-за собственного идиотизма. У них то первыми были в прототипе современные смарты по типу айфона, но лысый всё просрал. Забыл что ли как все ждали, когда же M$ наконец таки выкатит свой смарт и планшет?
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|4.83, User (??), 13:59, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они и выкатили - вполне приличные телефоны были сами по себе. Вот с софтом под них - не сложилось. Ну так и у blackberry с QNX та же петрушка...
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|4.87, Аноним (10), 14:26, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прикинь гугл сделал тоже самое выкатил эксперимент фуксии на десктоп и на раннем этапе понял что фигня получается и вернулся к первоначальному плану.
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|5.99, Аноним (66), 15:12, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не то же самое, у гугла здесь вообще нихрена нет в отличие от m$
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|1.79, Tron is Whistling (?), 13:52, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё один мёртвый проект попытки соскочить на полупроприетарь начал пованивать. Впрочем, как изначально и предполагалось.
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|1.94, Вас (?), 14:58, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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я так полагаю что следующие в очередь на выбывание Flutter, Dart, HTTP/2, protobuf, gRPC
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|1.97, хрю (?), 15:06, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот что крызыс животворящий делает. Микроядро хорошо в теории и для небольших конкретных задач/применений. Для осей с широкой функциональностью она сложноподъёмна. В чём гугель в очередной раз убедился.
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