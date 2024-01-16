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Отменена программа развития ОС Fuchsia для рабочих станций

16.01.2024 09:43

Из репозитория проекта Chromium удалены компоненты, необходимые для сборки браузера Chrome для операционной системы Fuchsia. Отмечается, что поддержка Fuchsia в Chrome была экспериментом, который теперь прекращён. Отдельно указано, что причиной прекращения поддержки является сворачивание программы по развитию Fuchsia для рабочих станций. Поддержка браузерных компонентов WebEngine и WebRunner для Fuchsia будет продолжена, но отдельный полноценный браузер Chrome поставляться не будет. Вероятно дальнейшее развитие Fuchsia будет сосредоточено только на потребительских устройствах, таких как системы домашней автоматизации, умные фоторамки и колонки.

Fuchsia базируется на микроядре Zircon, основанном на наработках проекта LK, расширенного для применения на различных классах устройств, включая смартфоны и персональные компьютеры. Zircon расширяет LK поддержкой процессов и разделяемых библиотек, уровнем пользователя, системой обработки объектов и моделью обеспечения безопасности на основе capability. Драйверы реализуются в виде работающих в пространстве пользователя динамических библиотек, загружаемых процессом devhost и управляемых менеджером устройств (devmg, Device Manager).

Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а также менеджер разделов FVM. Для разработки приложений предоставляется поддержка языков C/C++, Dart, в системных компонентах также допускается использование Rust, в сетевом стеке Go, а в системе сборки язык Python.

В процессе загрузки используется системный менеджер, включающий appmgr для создания начального программного окружения, sysmgr для формирования загрузочного окружения и basemgr для настройки пользовательского окружения и организации входа в систему. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия. Платформа предоставляет фреймворк для создания компонентов, представляющих собой программы, запускаемые в своём sandbox, которые могут взаимодействовать с другими компонентами через IPC.

  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2024/01...)
  2. OpenNews: Доступен Chromium для ОС Fuchsia
  3. OpenNews: Google опубликовал обновление операционной системы Fuchsia 14
  4. OpenNews: Google уволит 16% разработчиков ОС Fuchsia
  5. OpenNews: Google начал распространение прошивки на базе ОС Fuchsia для устройств Nest Hub Max
  6. OpenNews: Доступна операционная система dahliaOS 220222, сочетающая технологии Linux и Fuchsia
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60444-fuchsia
Ключевые слова: fuchsia, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (89) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:02, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Ну всё, наигрались, теперь выкидывают. Типично для гугла. Такое же будущее для раста.
     
     
  • 2.5, Минона (ok), 10:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Типично для гугла

    К сожалению, да.

    > Такое же будущее для раста

    С воскрешением, Вангелия.

     
  • 2.6, o (?), 10:18, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для андроида тоже
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:26, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вместо андроида и будет фуксия.
     
     
  • 4.78, Аноним (-), 13:51, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вместо андроида и будет фуксия.

    Судя по тренду - фуксия проследует за wave, plus, picasa и более 9000 менее известных проектов. Кто ей более 9000 дров писать будет? Да, полторы фоторамки можно и без этого, подрасперевшись и написав самые ключевые дрова в своем кампусе. Теперь попробуйте это сделать для всех SoC применяемых в андроиде, с их обвесом...

     
  • 4.102, another_one (ok), 15:22, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вместо андроида и будет фуксия.

    А если прочитать новость? "Поддержка браузерных компонентов WebEngine и WebRunner для Fuchsia будет продолжена, но отдельный полноценный браузер Chrome поставляться не будет."

    Андроид без Хрома? Серьезно?

     
  • 3.66, Аноним (66), 13:29, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид хорошая дойная корова, андроид будет жить вечно по современным меркам
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:08, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    >>Такое же будущее для раста.

    Шёл 2023. Жертвы магического мышления продолжали, затыкая уши и зажмурив глаза, повторять, что раст скоро исчезнет, не обращая внимания на мир вокруг.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:31, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ржавый так широко шагает на ниве системного программирования, что возобновились дискуссии о включении плюсов в ядро. Уже после того, как была обеспечена поддержка самого-лучшего-и-самого-безопасного-убийцы-плюсов. Но магическое мышление у скептиков, а не у восторженных прогрессивно-безопасных граждан.
     
     
  • 4.49, Аноним (26), 11:47, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжай повторять, мб сработает
     
  • 4.57, Аноним (-), 12:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > возобновились дискуссии о включении плюсов в ядро

    Так дискуссия возобновилось как раз из-за того, что раст таки добавили и вполне успешно.
    И сразу же набежали обиженки "а пачиму им можна, а нам низя??!!11" и начали предлагать запихнуть в ядро свой "terrible, unmaintainable garbage".

     
     
  • 5.59, Аноним (59), 12:22, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас питонисты ещё набегут со своим "это не язык медленный, это компьютеры медленные". Срочна питон в ядро!!11
     
  • 5.60, Аноним (60), 12:26, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > раст таки добавили и вполне успешно

    добавили одно название, пока не перепишут целые подсистемы драйверов на расте в ядре не будет, т.е. чтобы начать с самого уязвимого  - сети, надо переписать всю сетевую подсистему, интересно кто возьмётся за это..

     
     
  • 6.61, Аноним (-), 12:50, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > добавили одно название

    Это не так. Добавили много кодов для взаимодействия с со структурами ядра.
    Написали работающий видеодрайвер, что само по себе не хухры-мухры.

    > пока не перепишут целые подсистемы драйверов на расте в ядре не будет

    Это ваше мнение и оценка. Оно очень важно для нас, оставайтесь на линии))

     
     
  • 7.63, Аноним (60), 13:03, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Написали работающий видеодрайвер

    да но в ядре он не появится пока не перепишут всю подсистему DRM/KMS на расте

     
     
  • 8.76, Аноним (-), 13:44, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень понимаю необходимость этого требования Драйвер уже в ядре https gith... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.81, Аноним (60), 13:56, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это форк а не ядро Linux - почувствуйте разницу, в майнстримном ядре он не появи... текст свёрнут, показать
     
  • 7.70, Аноним (66), 13:35, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написали hello world на котором отлаживали встройку. Это пока что 'хухры-мухры', выражаясь вашим языком
     
     
  • 8.73, Аноним (-), 13:42, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, просто hello world, который вот так взял и получил сертификацию Khronos на с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.95, Аноним (66), 14:58, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну молодцы, хороший hello world Тем не менее, использование начнётся когда так... текст свёрнут, показать
     
  • 4.96, Аноним (96), 15:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > широко шагает на ниве системного программирования
    > была обеспечена поддержка [в Linux]

    Ну вот, ты же сам упомянул факты. Или видишь здесь какое-то противоречие?

     
  • 3.69, Аноним (66), 13:32, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мире вокруг раста практически нет, существует только в новостях
     
     
  • 4.89, Аноним (89), 14:29, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если ты не в индустрии, то конечно нет. Там как бы и си нет, и линукса)
     
  • 2.64, Vladjmir (ok), 13:10, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде как, Rust не гугловское поделие, а Мозиллы, которая отпочковала его в отдельную контору (Rust Foundation).
     
     
  • 3.71, Аноним (-), 13:37, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто он был одним из языков, которые использовались в Фуксии. Ну и гугл один из спонсоров Rust Foundation.
    И этих мелочей уже достаточно чтобы стригерить людей.
     
  • 2.74, User (??), 13:43, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фонду Apache приготовиться к приему постояльцев?
     
  • 2.84, Аноним (84), 14:21, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > наигрались, теперь выкидывают. Типично для гугла

    Возможно, гугл специально выкачивает человеко-ресурсы и утилизирует в недоделки, чтобы обезглавить OpenSource. Для этого достаточно выявить и скупить самые потентные кадры.

     
     
  • 3.103, Аноним (66), 15:23, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то кадры без гугла будут работать на благо СПО за еду и поглаживания
     
  • 2.91, Аноним (89), 14:32, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поисследовали, попробовали, решили что херня и дропнули. Единственный разумный подход. Ты делаешь не так и тянешь любую хрень вопреки смыслу?
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:05, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Можно сколь угодно долго иронизировать над теми, кто верил, что из фоторамок с троянами и техническими средствами защиты авторских прав, применяемыми для показа рекламы на каждом из уровней, получится что-нибудь полезное, но, видя во что эта система (уже) превратилась сегодня, такой исход выглядит закономерным и не достойным обсуждения.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:51, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я сижу на убунте 22.04, мене всё устраивает!
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:21, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Просто устали переиспользовать WebKit который могут пересобрать лишь три с половиной человека на земле , а воровать сто тысяч раз перепроданный webkit уже палевно , видимо другие вебкиты получаются с горьким осадочном.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:22, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не смогла. недостаточно раста применили
     
  • 1.9, Аноним (10), 10:25, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Оно и понятно мобильной ОС и десткопаная ОС не могут быть одним и тем же. Никто не использует андроид ни иос как десктоп. Хотя попытки были. Так и тут опыт не будет стоить потраченного времени. Хорошо хоть точно проверили что не взлетит.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:27, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальная компания бы обьяснила. "Мы испытываем трудности с Фучсия там-то и там-то. Популярность на декстопе низкая потому-то и потому-то". А эти ж-ы? "Нате вам, отменяем и все".
     
     
  • 2.36, anonymous (??), 11:20, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем объяснять очевидные вещи ?
     
  • 2.93, Аноним (93), 14:53, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И часто ты видишь, что компании объясняют причины отказа от RnD? По ним никаких обязательств нет, захотели и захотели. Если есть технический интерес - есть списки рассылки, сообщества. Там можно поспрашивать, если так интересно.
     

  • 1.12, Аноним (7), 10:30, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Да чего там вебкит маики же скрысили у griggorii natives_blob.bin под vscode понятно почему он стряпал ролики про бои в ИТ индустрии и что полно крыс и опарышей по этому редакцию 77 забанили возможно опарыши договориться меж собой но мир все уже понял
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:34, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мертвонерожденное
     
     
  • 2.42, пох. (?), 11:37, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не, ну че ты так вот сразу то?! Фоторамку ж целую одну выпустили!

     

  • 1.14, Аноним (14), 10:39, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс,

    Переходим по ссылке и первое что мы видми - DEPRECATED
    >Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot,
    >пакетный менеджер Fargo
    >стандартная библиотека libc,
    >система рендеринга Escher,
    >Vulkan-драйвер Magma,
    >композитный менеджер Scenic,
    >файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а >также менеджер разделов FVM.

    Это уже Синдром неприятия чужой разработки или ещё нет?

     
  • 1.15, Аноним (14), 10:40, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Fuchsia базируется на микроядре Zircon,

    Мне интересно, найдутся желающие собрать из него дистрибутив с Гномом?

     
  • 1.16, Аноним (16), 10:42, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эххх. Думали будет новая ОСь, а оказалось, что Android под Linux вечен. Хотя это было сразу понятно, т.к. клепатели новых ОСей всегда в итоге упираются в одну и ту же проблему. В поддержку со стороны клепателей железа. И если линух еще с горем пополам как то поддерживается, то другие ОСи просто идут лесом.
     
  • 1.17, Аноним (17), 10:49, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    16.01.2025 – Отменена программа развития Rust и Crates.io
     
     
  • 2.30, Аноним (26), 11:13, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не продукты гугла.
     
     
  • 3.98, Аноним (98), 15:07, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не рука литейщика.
     

  • 1.18, Витюшка (?), 10:50, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А не прибьет ли он следом Flutter и Dart?

    Где они используются у Google?

     
     
  • 2.28, Аноним (26), 11:11, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да и x с ними.
     
  • 2.85, Аноним324 (ok), 14:21, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дарт один раз уже прибивали, не получилось. Флаттер используют в ембеде, как не странно, плюс каноникал продвигает флаттер в убунту. Ну и основное предназначение, кросплатформенные одностраничные приложения.


     

  • 1.20, Витюшка (?), 10:56, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как можно пилить и пилить проект и потом дропнуть даже не выпустив ни одного релиза???

    Я думал что она выстрелит на десктопах.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:02, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    куда ей стрелять в десктопах то? кто будет софт то портировать под неё?
     
     
  • 3.27, Аноним (4), 11:09, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На BeOS портирует же кто-то и явно не разработчики софта.
     
     
  • 4.31, anonymous (??), 11:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вот и ответ, все полоумные уже заняты портированием на BeOS.
     
  • 3.34, Витюшка (?), 11:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом фишка Flutter. 20% новых приложений на Android пишутся на Flutter.

    Те нужно не портировать, а расширять процент приложений на Flutter.

    И вот ОС и готова. Там только адаптировать интерфейс под десктоп, но это мелочи.

    Останутся только крупные игроки типа Office, Photoshop.

    Как показало ChromeOS, живут и без этого (все в веб).

     
     
  • 4.37, anonymous (??), 11:21, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    A сколько из этих приложений потом кто-то использует ?
     
     
  • 5.47, Аноним (10), 11:42, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно что заменить андроид на фуксию.
     
  • 2.72, n00by (ok), 13:42, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрософт в свой время создала операционную систему Singularity для рекламы dotNET.
     
  • 2.100, Аноним (93), 15:13, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОС не стреляют на десктопах последние 30 лет. Это не так работает.
     

  • 1.21, Golangdev (?), 10:59, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Отменена программа развития ОС Fuchsia для рабочих станций

    Хех, завяла ваша Фуксия =)

     
     
  • 2.35, Массоны Рептилоиды (?), 11:20, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас в тренде Герань, а не Фуксия
     
     
  • 3.38, anonymous (??), 11:22, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Герань в другой рыночной нише.
     
  • 2.39, Шарп (ok), 11:29, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А герань цветёт.
     
     
  • 3.53, Аноним (26), 11:56, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как там Galaxy A50?
     
     
  • 4.82, Fyjy (?), 13:59, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неплохой аппарат.
    Но IP защиты нету, так что если уронить в воду (особенно соленую) то ему каюк.
    Так что нужно быть аккуратным и не бросать свои А50 где попало.
     

  • 1.41, пох. (?), 11:36, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    фикция...
     
     
  • 2.77, n00by (ok), 13:47, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока нашёл такое самое раннее упоминание Фикции:

    02-Июл-19  "Пока что основной конкурент фикции это не Линукс, а OpenBSD/NetBSD" https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117781.html#44

     

  • 1.44, Аноним (44), 11:39, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто у них там выбор системных и прикладных языков программирования очень скудный, вот и не взлетает. Нужно больше разных языков. И чтобы Lua с питоном в ядре были.
     
  • 1.52, name (??), 11:55, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Олимпиадники деревья переворачивали-переворачивали, но все, что шмогли это унылый недоязычок go и неработающая недоось. Увы. Может настало время нанимать настоящих программистов, а не вот это вот все?
     
     
  • 2.56, Аноним (10), 12:02, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что произойдет? Они не сделают совсем ничего за то же самое время?
     
  • 2.86, Аноним324 (ok), 14:25, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Олимпиадники деревья переворачивали-переворачивали, но все, что шмогли это унылый недоязычок
    > go и неработающая недоось. Увы. Может настало время нанимать настоящих программистов,
    > а не вот это вот все?

    И кто же у нас настоящие программисты? ПХПшники которые не признают PHP после 4 версии, дельфисты или Senior Visual Basic архитекторы?

     
     
  • 3.88, Аноним (10), 14:28, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C++ builder 7 мастера у них же школа. Чтобы это не значило.
     

  • 1.54, beck (??), 11:57, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рыночек порешал. Смартфоны у Гугла, десктопы у Майкрософта.

    И нечего тут.

     
     
  • 2.55, Аноним (10), 12:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Точно так же Майкрософт не смог залезть на мобильки. Ну вот не может быть одной ОС на десктопе и на носимых устройствах.
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 12:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть разработчики наработавшие компетенции на конкретный стек технологий. Учить другой стек дорого. Есть пользователи привыкшие к особенностям конкретной ОС. Переучивать пользоваетелей дорого, и пользователи злятся когда все не так как они привыкли. Однако все эти вещи не технические. Поэтому аргумент что одна ОС не может быть одновременно на Десктопе и носимых устройствах слаб. Просто так сложилась конъюктура.
    Ядро Linux применяется и в Десктопе и в мобилках и в роутерах и на серверах. Главное чтобы ядро ОС было гибким и приспосабливаемым для нужных задач. И тут открытые исходники это большое преимущество.
     
     
  • 4.67, Аноним (10), 13:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слаб аргумент что можно палкой всех загнать на одну ОС. Ядро на десктопе и 7% не набирает. Делай выводы.
     
     
  • 5.80, Fyjy (?), 13:54, 16/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.92, Аноним324 (ok), 14:46, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на Десктопе и носимых устройствах слаб

    Он слаб по другой причине, есть реальный кейс когда одна ОС, одновременно на десктопе, планшете, телефоне. Это ОС компании Apple. MacOS, IOS, ipadOS, а также ос для часов, очков, и другой носимой электроники, это одна и та же ОС, это всё макось, с переделками, под конкретное устройство. И софт пишется на одном стеке технологий, и вполне успешно.


     
     
  • 5.101, Аноним (66), 15:20, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто не которые всё ещё не понимают в чём разница между ОС и (G)UI обвязками. Виндузятники...
     
  • 3.75, Аноним (66), 13:44, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    M$ не смог зохватить мобилы только из-за собственного идиотизма. У них то первыми были в прототипе современные смарты по типу айфона, но лысый всё просрал. Забыл что ли как все ждали, когда же M$ наконец таки выкатит свой смарт и планшет?
     
     
  • 4.83, User (??), 13:59, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они и выкатили - вполне приличные телефоны были сами по себе. Вот с софтом под них - не сложилось. Ну так и у blackberry с QNX та же петрушка...
     
  • 4.87, Аноним (10), 14:26, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикинь гугл сделал тоже самое выкатил эксперимент фуксии на десктоп и на раннем этапе понял что фигня получается и вернулся к первоначальному плану.
     
     
  • 5.99, Аноним (66), 15:12, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не то же самое, у гугла здесь вообще нихрена нет в отличие от m$
     
  • 3.90, beck (??), 14:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школота не помнит Windows Mobile.

    М-да...

     

  • 1.62, Аноним (62), 12:56, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень жаль, что capability-based security не взлетела.
     
  • 1.65, Аноним (65), 13:15, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ой, а Шо случилось?
     
     
  • 2.68, Аноним (10), 13:31, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Госдолг вырос что же ещё.
     

  • 1.79, Tron is Whistling (?), 13:52, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё один мёртвый проект попытки соскочить на полупроприетарь начал пованивать. Впрочем, как изначально и предполагалось.
     
  • 1.94, Вас (?), 14:58, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я так полагаю что следующие в очередь на выбывание Flutter, Dart, HTTP/2, protobuf, gRPC
     
  • 1.97, хрю (?), 15:06, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот что крызыс животворящий делает. Микроядро хорошо в теории и для небольших конкретных задач/применений. Для осей с широкой функциональностью она сложноподъёмна. В чём гугель в очередной раз убедился.
     

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