Google экспериментирует с возможностью запуска Linux-приложений в Android

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|1.1, Аноним (1), 17:34, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
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На Андроиде можно будет запустить дебиан, в нём установить виртуалбокс, а уже в виртуалбоксе установить Винду.
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|3.36, Аноним (36), 18:49, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может автор уже умеет запускать Android Studio из-под Windows...
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|4.51, pic (?), 19:26, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видел Arduino IDE собранное и работающее на Андроид, вопрос зачем не стал задавать.
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|3.55, Аноним (55), 20:11, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В чём корысть?
Ультрамобильный десктоп в рюкзаке, с функциональностью и форматами данных, универсальными на всех устройствах и серверах.
Мечта ж. И вещь правильная.
Гугол, впрочем, плохой. Но то корпорация такая..., а не софт.
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|4.61, pic (?), 20:31, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не связанно ли это с делом о разделе корпорации? Втащить больше опенсурса и сказать, что код пишем не только мы.
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|2.48, Аноним (48), 19:15, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> едет виртуалка через виртуалку
Тухло. Надо делать трансляцию системных вызовов между андроидом и линуксом, чтобы можно было запускать Wine, а в нём запускать виндовые программы.
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|1.5, lul (?), 17:39, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Надо же забить как-то 12/16 Гб ОЗУ современных смартфонов.
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|1.6, Хру (?), 17:40, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять "перевоплощают" проект китайского разработчика (с "драконьим" ником) по запуску дистрибутивов Linux в KVM на Пикселях.
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|2.11, Аноним (4), 17:56, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ха в следующем году даже сяоми заблокирует загрузчик и рут будет только в сказках.
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|3.15, Аноним (15), 18:04, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь останутся же эти так актуальные сейчас в р****и телефоны: все эти текно, попко, чпопко и прочие инфиниксы. Там что же, сложно разблокировать?
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|4.63, Аноним (8), 21:51, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там что же, сложно разблокировать?
я две недели ждал, пока сяоми одобрит мне анлок.
я месяц ждал, пока инфиникс одобрит мне анлок..
а учитывая новые законы о предустановке всего и вся, не любящего рут и анлок...
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|3.52, Аноним (52), 19:36, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как же Самсунги? Загрузчик там заблокирован, да, но для его разблокировки, представьте себе, не нужно никуда отправлять запросы, а просто кликнуть переключатель в настройках и подключить к компу с зажатыми клавишами
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|4.57, Аноним (4), 20:17, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я то откуда знаю. Говорят что у китайских сяоми загрузчик давно локнут. Думаю будет так же как и там если разлочивается то норм.
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|2.29, Аноним (29), 18:19, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если раньше прошивали для всяких веселых штук, то сейчас таких и не осталось вовсе, так что твой рут нужен 0.0000001 доле пользователей
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|3.64, Аноним (15), 21:54, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Триклятые вендоры в сговоре со злым гуглём теперь все весёлые штуки сразу кладут в коробку. Кто во что горазд. Калейдоскоп весёлых штук. Выбирай по вкусу. Всю свободную малину посрывали.
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|1.10, Аноним (10), 17:55, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Linux-окружению, выполняемому в виртуальной машине.
А чё так сложно то? Можно же просто выкинуть бионик и использоавать нормальный человеческий либц.
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|1.17, главный приколист (?), 18:06, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видимо использовать наработки термукса — моветон, нужно все с нуля сделать и значительно неудобнее для конечного пользователя. Кроме того, ядро андроида — это по существу старое LTS ядро линукса с огромным количеством патчей при его сборке, можно из андроида получать прямой доступ к терминалу линукса без виртуализации, при этом можно сделать изоляцию терминальных сессий в андроиде, чтобы нельзя было как повредить целостность файловой системы, так и получить рут права в системе с гоголь сервисами. В компании гоголь работают высококлассные специалисты и им мало что мешает это сделать, однако они просто идут по пути наименьшего сопротивления. BRUH
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|2.28, Аноним (-), 18:18, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Термукс не дружит с новыми политиками безопасности в Android и работает в последних версиях только за счет того что собирается под более старую и работает в режиме обратной совместимости которую могут через пару лет выпилить. Виртуалки надежнее и по факту оно и удобнее будет для среднего терминалоюзера.
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|1.18, Songo (ok), 18:06, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Просто нужно было дальше допиливать Линукс на смартфон и не делать мозги с андроидом.
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|1.21, Аноним (21), 18:07, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очень интересно как будет реализована поддержка того супового набора из тулкитов, особенно вырвиглазную libadwaita.
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|1.25, Аноним (27), 18:10, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я хочу полноценный линукс на свой телефон вместо андроид, только это не возможно из-за работы и возможностей линукс работы с телефонами. Вернее смартфонами.
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|2.34, Аноним (15), 18:29, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тогда вы его там хотите? Ваш комментарий - оксюморон и хороший пример линукс-логики.
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|2.56, Аноним (55), 20:15, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Железо надо выбирать под софт. А ты сделал наоборот и теперь мучаешься: железо не подошло под софт.
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|3.66, Аноним (15), 21:58, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это когда у вас такой софт, который вынуждает вас это делать. Тогда сначала стоит выбрать нормальный софт.
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|1.30, Аноним (30), 18:20, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Debian в виртуалке на телефоне?
Или большой разницы нет. По сравнению с обычными android приложениями?
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|1.53, Аноним (53), 19:41, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но зачем?
Ведроид приложения под linux еще могу понять. наоборот, да еще и через vm, кому оно надо? Даешь нормальный мобильных linux, без гугло-прослоек!
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|2.59, Аноним (55), 20:18, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прошивки для последнего поколения ультра-мобильной электроники связи обычно проприетарны. В магазинах в КПК сейчас всегда что-то современное из электроники.
Нужны модемы и радио на опенсорсе внутри мобильных устройств. И сразу будет возможно нужное.
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|1.54, Аноним (-), 20:02, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разве мобильные процессоры поддерживают виртуализацию? Оно же адово тормозить будет на программном рендеринге. Про проброс видеокарточки или хотя бы аппаратного 3д в гостевую систему я вообще молчу.
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|3.60, Аноним (55), 20:20, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее, что т.к. делали не для fan, а чтоб продать. Рассчитывая цену первичной разработки дополнительного, и - поддержки, развития.
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