Google экспериментирует с возможностью запуска Linux-приложений в Android

Компания Google добавила в кодовую базу платформы Android приложение Terminal, позволяющее запустить эмулятор терминала с доступом к полноценному Linux-окружению, выполняемому в виртуальной машине. Функциональность виртуальной машины развивается в рамках проекта Ferrochrome и подразумевает запуск гостевой системы с Debian GNU/Linux 12.

Для виртуализации используется добавленный в Android 13 фреймворк AVF (Android Virtualization Framework), реализованный на базе гипервизора KVM и инструментария crosvm. Похожая конфигурация ранее применялась Google в экспериментах с запуском Chromium OS в Android и в функциональности для запуска Linux в Chrome OS. В отличие от эксперимента с Chromium OS новое приложение пока ограничивается доступом к Linux-системе в режиме командной строки, несмотря на наличие во фреймворке AVF возможности запуска операционных систем с графическим интерфейсом пользователя.

Для активации приложения Terminal в сборках Android из репозитория AOSP следует включить в секции "Settings > System > Developer" опцию "Linux terminal". После этого в списке приложений появляется программа Terminal, при запуске которой осуществляется запуск виртуальной машины с Debian и подключение к ней при помощи компонента на базе WebView через локальный IP-адрес. Настройка виртуальной машины пока не автоматизирована и требует загрузки системного образа c Debian и создания конфигурации в ручном режиме.

При этом в одном из запросов на изменение упоминается намерение добавить приложение LinuxInstaller для автоматизации загрузки Debian и запуска виртуальной машины. В планах также отмечается добавление в приложение Terminal меню с операциями копирования IP-адреса, остановки виртуальной машины и настройками, позволяющими изменять размер дискового образа, устанавливать перенаправление сетевых портов и использовать функцию "Recovery". Кроме того, упоминается тестирование новой подсистемы на устройствах с кодовыми именами "tangorpro" и "komodo", под которыми подразумеваются планшеты Pixel Tablet и Pixel 9 Pro XL. Про реализацию поддержки запуска графических Linux-приложений пока ничего не сообщается.