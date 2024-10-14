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Google экспериментирует с возможностью запуска Linux-приложений в Android

14.10.2024 17:07

Компания Google добавила в кодовую базу платформы Android приложение Terminal, позволяющее запустить эмулятор терминала с доступом к полноценному Linux-окружению, выполняемому в виртуальной машине. Функциональность виртуальной машины развивается в рамках проекта Ferrochrome и подразумевает запуск гостевой системы с Debian GNU/Linux 12.

Для виртуализации используется добавленный в Android 13 фреймворк AVF (Android Virtualization Framework), реализованный на базе гипервизора KVM и инструментария crosvm. Похожая конфигурация ранее применялась Google в экспериментах с запуском Chromium OS в Android и в функциональности для запуска Linux в Chrome OS. В отличие от эксперимента с Chromium OS новое приложение пока ограничивается доступом к Linux-системе в режиме командной строки, несмотря на наличие во фреймворке AVF возможности запуска операционных систем с графическим интерфейсом пользователя.

Для активации приложения Terminal в сборках Android из репозитория AOSP следует включить в секции "Settings > System > Developer" опцию "Linux terminal". После этого в списке приложений появляется программа Terminal, при запуске которой осуществляется запуск виртуальной машины с Debian и подключение к ней при помощи компонента на базе WebView через локальный IP-адрес. Настройка виртуальной машины пока не автоматизирована и требует загрузки системного образа c Debian и создания конфигурации в ручном режиме.

При этом в одном из запросов на изменение упоминается намерение добавить приложение LinuxInstaller для автоматизации загрузки Debian и запуска виртуальной машины. В планах также отмечается добавление в приложение Terminal меню с операциями копирования IP-адреса, остановки виртуальной машины и настройками, позволяющими изменять размер дискового образа, устанавливать перенаправление сетевых портов и использовать функцию "Recovery". Кроме того, упоминается тестирование новой подсистемы на устройствах с кодовыми именами "tangorpro" и "komodo", под которыми подразумеваются планшеты Pixel Tablet и Pixel 9 Pro XL. Про реализацию поддержки запуска графических Linux-приложений пока ничего не сообщается.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.androidauthority.c...)
  2. OpenNews: Выпуск GalliumOS 3.0, Linux-дистрибутива для устройств, поставляемых с ChromeOS
  3. OpenNews: Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS
  4. OpenNews: В ChromeOS появится возможность запуска виртуальных машин с Linux
  5. OpenNews: Google экспериментирует с запуском Chromium OS в Android
  6. OpenNews: Google развивает MicroFuchsia, урезанный вариант ОС Fuchsia для виртуальных машин в Android
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62045-android
Ключевые слова: android, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:34, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    На Андроиде можно будет запустить дебиан, в нём установить виртуалбокс, а уже в виртуалбоксе установить Винду.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:36, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Наконец-то нормальная ОС для телефона
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 17:38, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Андроид теперь готов для десктопа.
     
  • 2.32, pic (?), 18:24, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В чём корысть?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 18:49, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может автор уже умеет запускать Android Studio из-под Windows...
     
     
  • 4.51, pic (?), 19:26, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел Arduino IDE собранное и работающее на Андроид, вопрос зачем не стал задавать.
     
  • 3.55, Аноним (55), 20:11, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чём корысть?

    Ультрамобильный десктоп в рюкзаке, с функциональностью и форматами данных, универсальными на всех устройствах и серверах.

    Мечта ж. И вещь правильная.

    Гугол, впрочем, плохой. Но то корпорация такая..., а не софт.

     
     
  • 4.61, pic (?), 20:31, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не связанно ли это с делом о разделе корпорации? Втащить больше опенсурса и сказать, что код пишем не только мы.
     
  • 2.48, Аноним (48), 19:15, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > едет виртуалка через виртуалку

    Тухло. Надо делать трансляцию системных вызовов между андроидом и линуксом, чтобы можно было запускать Wine, а в нём запускать виндовые программы.

     

  • 1.5, lul (?), 17:39, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Надо же забить как-то 12/16 Гб ОЗУ современных смартфонов.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:49, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Electron'ные приложения забьют.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 18:05, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Одно электронное приложение. Одного обычно достаточно.
     

  • 1.6, Хру (?), 17:40, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять "перевоплощают" проект китайского разработчика (с "драконьим" ником) по запуску дистрибутивов Linux в KVM на Пикселях.
     
     
  • 2.7, Хру (?), 17:42, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/kdrag0n вспрмнил
     

  • 1.8, Аноним (8), 17:46, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тьфу! Я уж обрадовался, что рут из коробки вернули, а тут...
     
     
  • 2.11, Аноним (4), 17:56, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ха в следующем году даже сяоми заблокирует загрузчик и рут будет только в сказках.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 18:02, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чо магиск?
    не осилит?
     
  • 3.15, Аноним (15), 18:04, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь останутся же эти так актуальные сейчас в р****и телефоны: все эти текно, попко, чпопко и прочие инфиниксы. Там что же, сложно разблокировать?
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 18:14, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кому как.
     
  • 4.63, Аноним (8), 21:51, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там что же, сложно разблокировать?

    я две недели ждал, пока сяоми одобрит мне анлок.
    я месяц ждал, пока инфиникс одобрит мне анлок..
    а учитывая новые законы о предустановке всего и вся, не любящего рут и анлок...

     
  • 3.38, Аноним (36), 18:52, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продукция божественного детища Акио Марито пока ещё с нами.
     
  • 3.52, Аноним (52), 19:36, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же Самсунги? Загрузчик там заблокирован, да, но для его разблокировки, представьте себе, не нужно никуда отправлять запросы, а просто кликнуть переключатель в настройках и подключить к компу с зажатыми клавишами
     
     
  • 4.57, Аноним (4), 20:17, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я то откуда знаю. Говорят что у китайских сяоми загрузчик давно локнут. Думаю будет так же как и там если разлочивается то норм.
     
  • 4.62, Аноним (15), 21:50, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это рвёт картинку мирочка.
     
  • 2.29, Аноним (29), 18:19, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если раньше прошивали для всяких веселых штук, то сейчас таких и не осталось вовсе, так что твой рут нужен 0.0000001 доле пользователей
     
     
  • 3.64, Аноним (15), 21:54, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Триклятые вендоры в сговоре со злым гуглём теперь все весёлые штуки сразу кладут в коробку. Кто во что горазд. Калейдоскоп весёлых штук. Выбирай по вкусу. Всю свободную малину посрывали.
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:55, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Linux-окружению, выполняемому в виртуальной машине.

    А чё так сложно то? Можно же просто выкинуть бионик и использоавать нормальный человеческий либц.

     
     
  • 2.12, Аноним (4), 17:57, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А можно сделать все нормально как гугл.
     
  • 2.19, Аноним (16), 18:07, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что все драйвера в юзерпсейсе.
     

  • 1.13, Аноним (-), 18:01, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > добавленный в Android 13

    Нуууу... А на старых нельзя?

     
     
  • 2.65, Аноним (15), 21:55, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это и есть старый.
     

  • 1.17, главный приколист (?), 18:06, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо использовать наработки термукса — моветон, нужно все с нуля сделать и значительно неудобнее для конечного пользователя. Кроме того, ядро андроида — это по существу старое LTS ядро линукса с огромным количеством патчей при его сборке, можно из андроида получать прямой доступ к терминалу линукса без виртуализации, при этом можно сделать изоляцию терминальных сессий в андроиде, чтобы нельзя было как повредить целостность файловой системы, так и получить рут права в системе с гоголь сервисами. В компании гоголь работают высококлассные специалисты и им мало что мешает это сделать, однако они просто идут по пути наименьшего сопротивления. BRUH
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 18:18, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Термукс не дружит с новыми политиками безопасности в Android и работает в последних версиях только за счет того что собирается под более старую и работает в режиме обратной совместимости которую могут через пару лет выпилить. Виртуалки надежнее и по факту оно и удобнее будет для среднего терминалоюзера.
     

  • 1.18, Songo (ok), 18:06, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто нужно было дальше допиливать Линукс на смартфон и не делать мозги с андроидом.
     
     
  • 2.22, Аноним (15), 18:09, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так они не знали. Эти корпорасты опеннет не читают же.
     

  • 1.21, Аноним (21), 18:07, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень интересно как будет реализована поддержка того супового набора из тулкитов, особенно вырвиглазную libadwaita.
     
  • 1.24, Аноним (24), 18:10, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы root дали, и grub вкрутили вместо проприетарных костылей.
     
  • 1.25, Аноним (27), 18:10, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я хочу полноценный линукс на свой телефон вместо андроид, только это не возможно из-за работы и возможностей линукс работы с телефонами. Вернее смартфонами.
     
     
  • 2.31, Аноним (29), 18:20, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос, что патчить с телефона собрался?
     
  • 2.34, Аноним (15), 18:29, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда вы его там хотите? Ваш комментарий - оксюморон и хороший пример линукс-логики.
     
  • 2.56, Аноним (55), 20:15, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Железо надо выбирать под софт. А ты сделал наоборот и теперь мучаешься: железо не подошло под софт.
     
     
  • 3.66, Аноним (15), 21:58, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это когда у вас такой софт, который вынуждает вас это делать. Тогда сначала стоит выбрать нормальный софт.
     

  • 1.30, Аноним (30), 18:20, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Debian в виртуалке на телефоне?

    Или большой разницы нет. По сравнению с обычными android приложениями?

     
     
  • 2.41, Аноним (4), 19:01, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычные приложения  в джавамашине.
     

  • 1.49, Аноним (49), 19:18, 14/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.53, Аноним (53), 19:41, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но зачем?
    Ведроид приложения под linux еще могу понять. наоборот, да еще и через vm, кому оно надо? Даешь нормальный мобильных linux, без гугло-прослоек!
     
     
  • 2.59, Аноним (55), 20:18, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошивки для последнего поколения ультра-мобильной электроники связи обычно проприетарны. В магазинах в КПК сейчас всегда что-то современное из электроники.

    Нужны модемы и радио на опенсорсе внутри мобильных устройств. И сразу будет возможно нужное.

     

  • 1.54, Аноним (-), 20:02, 14/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве мобильные процессоры поддерживают виртуализацию? Оно же адово тормозить будет на программном рендеринге. Про проброс видеокарточки или хотя бы аппаратного 3д в гостевую систему я вообще молчу.
     
     
  • 2.58, Аноним (4), 20:18, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может поэтому там только терминал.
     
     
  • 3.60, Аноним (55), 20:20, 14/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее, что т.к. делали не для fan, а чтоб продать. Рассчитывая цену первичной разработки дополнительного, и - поддержки, развития.
     

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