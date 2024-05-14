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Google экспериментирует с запуском Chromium OS в Android

14.05.2024 21:12

Компания Google продемонстрировала партнёрам на закрытом мероприятии проект FerroChrome, в рамках которого подготовлена специальная сборка операционной системы Chromium OS, предназначенная для запуска в виртуальной машине на устройствах с платформой Android. При демонстрации интерфейс Chromium OS выводился на большой экран, подключённый к смартфону Pixel 8. Предполагается, что возможность запуска Chromium OS может применяться для создания полнофункционального рабочего окружения, которое можно использовать при подключении смартфона к монитору, клавиатуре и мыши.

Начиная с Android 13 в платформу добавлен Android Virtualization Framework (AVF), реализованный на базе гипервизора KVM и инструментария crosvm, и позволяющий запускать виртуальные машины с другими операционными системами. До сих пор Google использовал AVF для выполнения сборок "microdroid", применяемых для изоляции сторонних системных компонентов. В конце апреля в AVF была документирована возможность запуска операционных систем с графическим интерфейсом пользователя и объявлено о поддержке создания гостевых систем с Chromium OS.

Сборка FerroChrome пока не распространяется публично, но компания Google опубликовала инструкцию по сборке гостевой системы с Chromium OS и её запуску в виртуальной машине AVF. Воспользовавшись данной инструкцией энтузиастам удалось воспроизвести запуск Chromium OS на смартфоне Pixel 7 Pro c подключёнными клавиатурой и мышью.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.androidauthority.c...)
  2. OpenNews: Samsung опубликовал Linux-окружение для смартфонов и планшетов с адаптером DeX
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 124
  4. OpenNews: Выпуск Chrome OS 66 с поддержкой виртуальной машины для приложений Linux
  5. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  6. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61171-android
Ключевые слова: android, chromeos
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:38, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ну уж теперь-то линукс точно готов к декстопу?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:22, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    С нулевых с Linux на десктопе. Всегда было хорошо.
    Давно готов.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 23:48, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В конце нулевых он был больше готов, чем сейчас.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:41, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    но зачем?
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 22:21, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Потребность в функциях десктопа в кармане была очевидна ещё с появлением КПК в нулевых. А может и раньше.

    Но софт специально делали такой, что было очень трудно или невозможно обойтись без ноутбука. Просто потому, что выдумали неврный посыл: на КПК нельзя возможности десктопа. И делали обрезки функциональности, мало пригодные для интеграции с десктопом.

    И вот - что можно было и нужно было с самого начала, после стольких приключений сами же и стали запускать.

     
  • 2.17, Аноним (17), 22:50, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >падение популярности операционной системы ChromeOS

    https://opennet.ru/60783-linux

     

  • 1.3, анон (?), 21:49, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Было с Ubuntu🥹
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 22:29, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и под Ведроид есть Linux окружения. Хромую OS оставалось только "тоже" запустить.

    Но если речь про виртуалки, то прямое решение будет запускать и всё остальное тоже. Типа VirtualBox/Libvirt/Qemu приделать. Но вместо этого вендорлокнутая ChromeOS.

    Неинтересно в итоге.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:34, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да и под Ведроид есть Linux окружения.

    Который не работают от слова совсем.

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 03:11, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм, што?

    Термукс уже не торт?
    Были и виртуалки с линуксом и даже есть несколько аппаратов полностью на Линукс.
    Тот же Тач работает из виртуалки "по умолчанию"

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:51, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Linux на виртуалке в хромоси. Хромось в виртуалке андроида.
    Андроид надстройка поверх линукса.
    Это победа я считаю. Осталось понять чья - линукса или тролля из гугла.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:58, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так пишет как будто Андроид это не Линукс.
     
     
  • 3.6, Alladin (?), 22:12, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он линукс но не Unix/Linux
     
     
  • 4.12, Аноним (13), 22:34, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > не Unix

    И это прекрасно.

     
  • 3.9, Аноним (8), 22:25, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы так пишет как будто Андроид это не Линукс.

    Если взять прикладное ПО, то Андроид совершенно не Linux. Андроид не позволяет чуть больше чем почти всё.

    Но если переписать и портировать под Андрид десятки тысяч пакетов из репо типового Linux, то - может и будет тем же. А пока - нет.

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 23:59, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже. И это если не говорить о чруте.
    https://wiki.termux.com/wiki/Main_Page
     
  • 2.28, Bob (??), 04:06, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну... Почти)

    С каждой версией они ближе к единому дистру линукса от гугла.

     

  • 1.11, Аноним (13), 22:33, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть кто-то занимается делом, в отличии от всех этих freedesktop, которые регулировку чувствительности скролла мыши и на тачпаде не могут реализовать уже который десяток лет.
     
     
  • 2.14, Аноним (8), 22:37, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только что толку, что в итоге применить не к чему. Андроид стал тупо звонилкой и маркетинг крючком. Что-то можно в нём интересное делать, но типа книги читать, навигатор и да радио слушать. И всё. Ну, Хром ОС прикручивают. Кому она сдалась - 1,5% сотрудников корпораций?

    Это ж как USB приставки к ТВ. Кому-то зайдёт, но от девайса можно получать куда больше, если использовать изначальный софт.

     
     
  • 3.16, Аноним (13), 22:40, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то можно в нём интересное делать, но типа книги читать, навигатор и да радио слушать. И всё.

    А что ещё надо для потребления контента? Для его создания есть ноуты и стационарники. Устройство и не целит в их нишу.

     
  • 2.20, Аноним (20), 23:40, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а с фигали freedesktop должен заниматься регулировкой чувствительности скролла твоей мыши?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 23:44, 14/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.18, pic (?), 23:04, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала подумал, что хотят сделать настольный режим, как у Самсона.
    Теперь закралась мысль, что ARM-процы, которые попрут (если) на Windows, каким-то волшебным образом съедят часть рынка у совсем бюджетных ноутбуков. Индия, Бангладеш, Пакистан, Латины и прочее, там денег только телефон и то, не всегда.
     
     
  • 2.19, pic (?), 23:07, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. корпорации (не Apple) в силу охвата рынка, теперь попытаются скушать нишы совсем бедных стран.  
     
  • 2.22, Аноним (21), 23:47, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на Windows

    Нет. ARM SoC это вендорлок по-умолчанию на 1 версию ядра. Всё.

     

  • 1.25, Аноним (25), 00:03, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С ума посходили уже со своей контейнеризацией, виртуализяцией и TEE-тивоизацией.
     
  • 1.26, ИмяХ (ok), 01:04, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы встроили тебе Линукс в Линукс, чтобы ты мог работать в Линуксе, когда работаешь в Линуксе.
     

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