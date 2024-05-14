Google экспериментирует с запуском Chromium OS в Android

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|2.8, Аноним (8), 22:22, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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С нулевых с Linux на десктопе. Всегда было хорошо.
Давно готов.
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|2.7, Аноним (8), 22:21, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Потребность в функциях десктопа в кармане была очевидна ещё с появлением КПК в нулевых. А может и раньше.
Но софт специально делали такой, что было очень трудно или невозможно обойтись без ноутбука. Просто потому, что выдумали неврный посыл: на КПК нельзя возможности десктопа. И делали обрезки функциональности, мало пригодные для интеграции с десктопом.
И вот - что можно было и нужно было с самого начала, после стольких приключений сами же и стали запускать.
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|2.10, Аноним (8), 22:29, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и под Ведроид есть Linux окружения. Хромую OS оставалось только "тоже" запустить.
Но если речь про виртуалки, то прямое решение будет запускать и всё остальное тоже. Типа VirtualBox/Libvirt/Qemu приделать. Но вместо этого вендорлокнутая ChromeOS.
Неинтересно в итоге.
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|3.13, Аноним (13), 22:34, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да и под Ведроид есть Linux окружения.
Который не работают от слова совсем.
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|4.27, Аноним (27), 03:11, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эм, што?
Термукс уже не торт?
Были и виртуалки с линуксом и даже есть несколько аппаратов полностью на Линукс.
Тот же Тач работает из виртуалки "по умолчанию"
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|1.4, Аноним (4), 21:51, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Linux на виртуалке в хромоси. Хромось в виртуалке андроида.
Андроид надстройка поверх линукса.
Это победа я считаю. Осталось понять чья - линукса или тролля из гугла.
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|3.9, Аноним (8), 22:25, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы так пишет как будто Андроид это не Линукс.
Если взять прикладное ПО, то Андроид совершенно не Linux. Андроид не позволяет чуть больше чем почти всё.
Но если переписать и портировать под Андрид десятки тысяч пакетов из репо типового Linux, то - может и будет тем же. А пока - нет.
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|2.28, Bob (??), 04:06, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну... Почти)
С каждой версией они ближе к единому дистру линукса от гугла.
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|1.11, Аноним (13), 22:33, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хоть кто-то занимается делом, в отличии от всех этих freedesktop, которые регулировку чувствительности скролла мыши и на тачпаде не могут реализовать уже который десяток лет.
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|2.14, Аноним (8), 22:37, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только что толку, что в итоге применить не к чему. Андроид стал тупо звонилкой и маркетинг крючком. Что-то можно в нём интересное делать, но типа книги читать, навигатор и да радио слушать. И всё. Ну, Хром ОС прикручивают. Кому она сдалась - 1,5% сотрудников корпораций?
Это ж как USB приставки к ТВ. Кому-то зайдёт, но от девайса можно получать куда больше, если использовать изначальный софт.
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|3.16, Аноним (13), 22:40, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что-то можно в нём интересное делать, но типа книги читать, навигатор и да радио слушать. И всё.
А что ещё надо для потребления контента? Для его создания есть ноуты и стационарники. Устройство и не целит в их нишу.
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|2.20, Аноним (20), 23:40, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а с фигали freedesktop должен заниматься регулировкой чувствительности скролла твоей мыши?
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|1.18, pic (?), 23:04, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала подумал, что хотят сделать настольный режим, как у Самсона.
Теперь закралась мысль, что ARM-процы, которые попрут (если) на Windows, каким-то волшебным образом съедят часть рынка у совсем бюджетных ноутбуков. Индия, Бангладеш, Пакистан, Латины и прочее, там денег только телефон и то, не всегда.
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|2.19, pic (?), 23:07, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. корпорации (не Apple) в силу охвата рынка, теперь попытаются скушать нишы совсем бедных стран.
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|2.22, Аноним (21), 23:47, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на Windows
Нет. ARM SoC это вендорлок по-умолчанию на 1 версию ядра. Всё.
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|1.25, Аноним (25), 00:03, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С ума посходили уже со своей контейнеризацией, виртуализяцией и TEE-тивоизацией.
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|1.26, ИмяХ (ok), 01:04, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мы встроили тебе Линукс в Линукс, чтобы ты мог работать в Линуксе, когда работаешь в Линуксе.
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