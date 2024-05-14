Google экспериментирует с запуском Chromium OS в Android

Компания Google продемонстрировала партнёрам на закрытом мероприятии проект FerroChrome, в рамках которого подготовлена специальная сборка операционной системы Chromium OS, предназначенная для запуска в виртуальной машине на устройствах с платформой Android. При демонстрации интерфейс Chromium OS выводился на большой экран, подключённый к смартфону Pixel 8. Предполагается, что возможность запуска Chromium OS может применяться для создания полнофункционального рабочего окружения, которое можно использовать при подключении смартфона к монитору, клавиатуре и мыши.

Начиная с Android 13 в платформу добавлен Android Virtualization Framework (AVF), реализованный на базе гипервизора KVM и инструментария crosvm, и позволяющий запускать виртуальные машины с другими операционными системами. До сих пор Google использовал AVF для выполнения сборок "microdroid", применяемых для изоляции сторонних системных компонентов. В конце апреля в AVF была документирована возможность запуска операционных систем с графическим интерфейсом пользователя и объявлено о поддержке создания гостевых систем с Chromium OS.

Сборка FerroChrome пока не распространяется публично, но компания Google опубликовала инструкцию по сборке гостевой системы с Chromium OS и её запуску в виртуальной машине AVF. Воспользовавшись данной инструкцией энтузиастам удалось воспроизвести запуск Chromium OS на смартфоне Pixel 7 Pro c подключёнными клавиатурой и мышью.



