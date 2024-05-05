Выпуск Chrome OS 124

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|1.1, Аноним (1), 13:24, 05/05/2024 [ответить]
|+3 +/–
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Кто бы чего не говорил, но Линукс готов для десктопа.
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|1.2, Аноним (2), 13:29, 05/05/2024 [ответить]
|+1 +/–
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Лучшая десктопная ось на ядре Линукс!
Нужно сказать спасибо всему сообществу, что позволяет гуглу зарабатывать на хромбуках и сервисах.
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|1.3, kawaii_boy (?), 13:40, 05/05/2024 [ответить]
|+2 +/–
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А мне она нравится ещё тем, что на ней андроид-программы работают так же быстро, как и на телефоне.
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|1.4, Аноним (1), 13:41, 05/05/2024 [ответить]
|–1 +/–
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Когда-то давно, в далекой-далекой галактике, жил-был один молодой парень по имени Джон. Он был программистом и работал над созданием новой операционной системы для своих друзей.
Однажды, когда он работал над своей программой, он столкнулся с проблемой: его программа не работала так, как ему хотелось. Он не мог понять, почему это происходит, и начал искать решение проблемы.
В это время, его друзья решили устроить вечеринку. Они пригласили Джона, чтобы он помог им установить новую операционную систему на их компьютеры. Джон согласился, но перед тем, как начать работу, он решил проверить свою программу еще раз.
Когда он запустил ее, программа начала работать так, как он хотел. Джон был очень рад и решил поделиться своим успехом с друзьями.
Но когда он пришел на вечеринку, он обнаружил, что его друзья уже установили новую операционную систему и забыли пригласить его. Джон был расстроен, но решил не сдаваться.
Он начал изучать новую операционную систему и понял, что она была очень простой в использовании и быстрой. Он решил помочь своим друзьям установить ее на их компьютеры и научить их пользоваться ею.
Так началась история Chrome OS, которая стала популярной во всем мире благодаря своей простоте и удобству использования.
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|1.5, Амомин (?), 13:42, 05/05/2024 [ответить]
|–1 +/–
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>Предложен более быстрый способ настройки раскладки окон при использовании режима разделения содержимого экрана на части
Сперли из венды адын в адын, но оно наверное даже хорошо что сперли у кого надо.
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|2.7, Аноним (-), 14:52, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сперли из венды адын в адын
Не сперли, а имплементировали решение, которое знакомо пользователям и де-факто стало стандартом в самой популярной десктопной оси.
Или вы поддерживаете подавателей в суд за скругленные углы?
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|3.9, Правообладатель (?), 15:24, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Более того поддерживаем подавателей в суд за использование кириллицы - платите за использование алфавита родственниками Кирилла и Мефодия!
P.S. Комментарий носит юмористический характер.
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