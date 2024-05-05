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Выпуск Chrome OS 124

05.05.2024 13:12

Представлен релиз операционной системы Chrome OS 124, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 124. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 124 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 124:

  • Предложен более быстрый способ настройки раскладки окон при использовании режима разделения содержимого экрана на части, в котором можно разместить бок о бок окна двух разных приложений. После выбора режима разделения экрана в свойствах определённого окна, в правой половине экрана теперь сразу выводится обзор остальных открытых окон, которые можно выбрать для показа на второй половине.
  • Добавлен режим приоритизации трафика (QoS, Quality of Service) при использовании беспроводных соединений, позволяющий предоставить больше пропускной способности видеоконференциям и игровым приложениям.
  • Увеличен максимальный размер указателей мыши. Желаемый размер указателя можно выбрать в конфигураторе в секции "Accessibility>Сursor and touchpad". Большие указатели могут потребоваться не только для людей с проблемами со зрением, но и для акцентирования внимания при обучении и показе презентаций.
  • Реализована необходимость получения отдельных полномочий при доступе приложений к API WebHID, предназначенному для низкоуровневого доступа к HID-устройствам (Human interface device, клавиатуры, мыши, геймпады, сенсорные панели) и организации работы без наличия в системе специфичных драйверов.
  • Для уменьшения размера загружаемых обновлений драйверы к сканерам теперь загружаются непосредственно после подсоединения сканера, которому требуется драйвер, при активном сеансе пользователя. Загрузка производится автоматически без вывода запроса подтверждения операции у пользователя, но с показом уведомления после установки драйвера.
  • Для манипуляторов мышь с интерфейсом Bluetooth включено использование режима быстрого сопряжения (Fast Pair). После включения новой мыши или её приближения к компьютеру система автоматически определит новое устройство и отобразит приглашение подключить её одним нажатием.
  • Добавлена поддержка механизма "carrier lock", позволяющего мобильному оператору связи поставлять устройства, работающие только с SIM-картами этого оператора (например, когда устройств продаётся по сильно заниженной стоимости, а затраты покрываются за счёт тарифов на связь). Возможно прекращение привязки после истечения указанного в договоре времени. На устройствах с привязкой к оператору вход в режим разработчика запрещён.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 124
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 123
  4. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  5. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  6. OpenNews: Google продлил до 10 лет время поддержки устройств на базе ChromeOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61121-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:24, 05/05/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто бы чего не говорил, но Линукс готов для десктопа.
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:29, 05/05/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучшая десктопная ось на ядре Линукс!
    Нужно сказать спасибо всему сообществу, что позволяет гуглу зарабатывать на хромбуках и сервисах.
     
  • 1.3, kawaii_boy (?), 13:40, 05/05/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    А мне она нравится ещё тем, что на ней андроид-программы работают так же быстро, как и на телефоне.
     
  • 1.4, Аноним (1), 13:41, 05/05/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда-то давно, в далекой-далекой галактике, жил-был один молодой парень по имени Джон. Он был программистом и работал над созданием новой операционной системы для своих друзей.

    Однажды, когда он работал над своей программой, он столкнулся с проблемой: его программа не работала так, как ему хотелось. Он не мог понять, почему это происходит, и начал искать решение проблемы.

    В это время, его друзья решили устроить вечеринку. Они пригласили Джона, чтобы он помог им установить новую операционную систему на их компьютеры. Джон согласился, но перед тем, как начать работу, он решил проверить свою программу еще раз.

    Когда он запустил ее, программа начала работать так, как он хотел. Джон был очень рад и решил поделиться своим успехом с друзьями.

    Но когда он пришел на вечеринку, он обнаружил, что его друзья уже установили новую операционную систему и забыли пригласить его. Джон был расстроен, но решил не сдаваться.

    Он начал изучать новую операционную систему и понял, что она была очень простой в использовании и быстрой. Он решил помочь своим друзьям установить ее на их компьютеры и научить их пользоваться ею.

    Так началась история Chrome OS, которая стала популярной во всем мире благодаря своей простоте и удобству использования.

     
  • 1.5, Амомин (?), 13:42, 05/05/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Предложен более быстрый способ настройки раскладки окон при использовании режима разделения содержимого экрана на части

    Сперли из венды адын в адын, но оно наверное даже хорошо что сперли у кого  надо.

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 14:52, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сперли из венды адын в адын

    Не сперли, а имплементировали решение, которое знакомо пользователям и де-факто стало стандартом в самой популярной десктопной оси.
    Или вы поддерживаете подавателей в суд за скругленные углы?

     
     
  • 3.9, Правообладатель (?), 15:24, 05/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того поддерживаем подавателей в суд за использование кириллицы - платите за использование алфавита родственниками Кирилла и Мефодия!

    P.S. Комментарий носит юмористический характер.

     

  • 1.8, Аноним (8), 15:20, 05/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    А когда будет наш отечественный аналог?)
     

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