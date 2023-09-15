Google продлил до 10 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS

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|3.5, iPony129412 (?), 14:01, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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фантазии от фанатиков
сам пользовался шесть лет айфоном, с андроид смартфонами максимум три года и это терпеть уже не можешь
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|4.10, Всем Анонимам Аноним (?), 14:38, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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понятие андройд-смартфон совсем другое. их куча, есть дешевые и тормозные почти с самого начала. так что сравнивать странно. Нормальные смартфоны линейки Samsung S или Google Pixel живут очень долго включая батарейку. Скорее софт на них устаревает как раз, на том же Samsung.
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|3.11, Всем Анонимам Аноним (?), 14:40, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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PWA приложения (они через браузер, но окна отдельно). Android приложения и Linux-приложения.
P.S. Я знаю, что вы ответа не ждали, это просто была ремарка от незнания того, что такое ChromeOS на самом деле.
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|2.9, Всем Анонимам Аноним (?), 14:36, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Процессоры уже 10 лет быстрее не становятся, только память.
Но по сравнению с другими ChromeBook пока тянет нормально, 100 вкладок на 8Гб памяти плюс несколько разных приложений и Linux сессия. Все летает просто. Так что жаловаться, что ChromeOS медленная пока точно нельзя.
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|2.13, Я (??), 14:48, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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образовательный софт не станет особо прожорливее тут как с офисными задачами
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|2.14, Анонимм (??), 14:58, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да хоть так
если обнова будет стоить 5-10 баксов (во многих странах это цена пары чашек кофе) - то явно дешевле чем новый ноут
да и не должны разработчики бесплатно писать обновления вечно
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