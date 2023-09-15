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Google продлил до 10 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS

15.09.2023 12:47

Компания Google сообщила о продлении до 10 лет времени сопровождения устройств Chromebook, в течение которого формируются автоматические обновления. Изначально автоматические обновления выпускались для Chromebook в течение трёх лет, но затем время поддержки было продлено до шести лет, а в 2020 году до восьми лет. В качестве причины продления поддержки называется желание продлить жизненный цикл оборудования в школах, применяющих Chromebook в компьютерных классах.

Изменение вступает в силу в следующем году и будет действовать для устройств, поступивших в продажу начиная с 2021 года, т.е. Chromebook-и выпущенные в 2021 году, будут получать обновления до 2031 года. Для устройств, выпущенных до 2021 года после доставки последнего автоматического обновления будет предоставлена опция, также позволяющая продлить срок доставки обновлений до 10 лет с момента выпуска платформы.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/outreach-i...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 116
  3. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  4. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  5. OpenNews: Доступны первые игровые Chromebook
  6. OpenNews: В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59761-chromeos
Ключевые слова: chromeos, chromebook
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:35, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но если софт становится попрожорливее, то как это будет?
     
     
  • 2.2, DeerFriend (?), 13:37, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как у айфонов: хочешь без тормозов - покупай новый модель раз в пару лет.
     
     
  • 3.5, iPony129412 (?), 14:01, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    фантазии от фанатиков
    сам пользовался шесть лет айфоном, с андроид смартфонами максимум три года и это терпеть уже не можешь
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 14:23, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто здесь ябблофанатик? Ты с собой никого не путаешь?
     
  • 4.10, Всем Анонимам Аноним (?), 14:38, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    понятие андройд-смартфон совсем другое. их куча, есть дешевые и тормозные почти с самого начала. так что сравнивать странно. Нормальные смартфоны линейки Samsung S или Google Pixel живут очень долго включая батарейку. Скорее софт на них устаревает как раз, на том же Samsung.
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:37, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой софт становится попрожорливее?
     
  • 2.4, Kerr (ok), 13:46, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой это на Chrome OS софт, кроме браузера?
     
     
  • 3.11, Всем Анонимам Аноним (?), 14:40, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PWA приложения (они через браузер, но окна отдельно). Android приложения и Linux-приложения.

    P.S. Я знаю, что вы ответа не ждали, это просто была ремарка от незнания того, что такое ChromeOS на самом деле.

     
  • 2.7, Аноним (7), 14:12, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть относительно мощные хромбуки, которые могут эти 10 лет "отработать":
    https://www.hp.com/us-en/shop/pdp/hp-dragonfly-pro-chromebook-16gb-bk
     
  • 2.9, Всем Анонимам Аноним (?), 14:36, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Процессоры уже 10 лет быстрее не становятся, только память.
    Но по сравнению с другими ChromeBook пока тянет нормально, 100 вкладок на 8Гб памяти плюс несколько разных приложений и Linux сессия. Все летает просто. Так что жаловаться, что ChromeOS медленная пока точно нельзя.
     
  • 2.13, Я (??), 14:48, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    образовательный софт не станет особо прожорливее тут как с офисными задачами
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:42, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >будет предоставлена опция

    Платная?

     
     
  • 2.14, Анонимм (??), 14:58, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да хоть так
    если обнова будет стоить 5-10 баксов (во многих странах это цена пары чашек кофе) - то явно дешевле чем новый ноут

    да и не должны разработчики бесплатно писать обновления вечно

     

  • 1.15, Аноним (15), 15:04, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что единственная нормальная ос на планете.
     

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