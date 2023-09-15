Google продлил до 10 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS

Компания Google сообщила о продлении до 10 лет времени сопровождения устройств Chromebook, в течение которого формируются автоматические обновления. Изначально автоматические обновления выпускались для Chromebook в течение трёх лет, но затем время поддержки было продлено до шести лет, а в 2020 году до восьми лет. В качестве причины продления поддержки называется желание продлить жизненный цикл оборудования в школах, применяющих Chromebook в компьютерных классах.

Изменение вступает в силу в следующем году и будет действовать для устройств, поступивших в продажу начиная с 2021 года, т.е. Chromebook-и выпущенные в 2021 году, будут получать обновления до 2031 года. Для устройств, выпущенных до 2021 года после доставки последнего автоматического обновления будет предоставлена опция, также позволяющая продлить срок доставки обновлений до 10 лет с момента выпуска платформы.



