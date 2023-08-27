Выпуск Chrome OS 116

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|1.1, Аноним (1), 12:33, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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4% пользователей настольных компьютеров в мире снова возрадовались обновке.
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|2.16, Енот Берт (?), 13:05, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На Апрель-2023 в Штатах - до 8% (они заполонили одно время дешевыми моделями школы и вузы), но доля резко падает. Ублюдочная ОСь если пользовать на каждый день. Теперь это "сортирно-кухонный девайс для Ютуба/Рутуба"
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|3.21, Аноним (1), 13:38, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё один любитель экстраполировать? От чего она падает школьники в США закончились или студенты? Хромбук там в школе выдают в первом классе а печатать нормально на клавиатуре учат больше чем писать от руки.
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|5.35, Аноним (1), 15:24, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё раз тебе говорю ты любитель экстраполировать, статистика не твоё. Сейчас все школьники в школу вернутся выйдут в инет и выправится твой график, не неси чушь.
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|4.47, penetrator (?), 16:51, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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даже если статистика правильная и бла-бла-бла, что он неправильно сказал про yблюдочную ос?
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|3.30, Бывалый смузихлёб (?), 15:01, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Яблоко ещё несколько лет назад давало скидку под 50% для учебных заведений в т.ч РФ
В общем-то, неплохо что загнулось, а то можно было смачно вляпаться
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|2.25, Аноним (25), 14:12, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это только ChromeOS, а всего настольных пользователей - 7.23%
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|3.36, Аноним (1), 15:25, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто хром ос сделало нормальный Линукс и на изи обогнало все другие дистры вместе взятые.
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|4.37, Аноним (37), 15:40, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Просто хром ос сделало нормальный Линукс и на изи обогнало все другие
> дистры вместе взятые.
Запросто может оказаться, что внедрение хром ос целиком и полностью построено на откатных технологиям, а без них вообще никому не нужна.
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|5.39, Аноним (1), 15:54, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да давай поецируй весь остальной мир на свои трущебы. Твоя жизнь от этого ведь так сильно улучшится (нет)
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|6.45, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 16:47, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты бы аргументы привёл, вместо поддельного сарказма. А то корпорации и политики сшашки не пользуются коррупцией, ага-ага. Байден младший не даст соврать.
Коли сам веруешь, не требуй чтобы другие твоей вере присягали.
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|1.2, Аноним (2), 12:41, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Великий Chrome на столько великий, что уже для не-blink браузеров сайт уже не нужно оптимизировать!
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|2.13, Аноним (13), 13:01, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И это хорошо. Остается также сафари, но там небось каждый второй сайт криво работает. Эпл в этом виновата сама: нечего было делать сафари доступным только макоюзерам за макожелезом. Не у всех есть эта северокорейская "технология", как мак.
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|3.18, Аноним (37), 13:15, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И это хорошо. Остается также сафари, но там небось каждый второй сайт
> криво работает. Эпл в этом виновата сама: нечего было делать сафари
> доступным только макоюзерам за макожелезом. Не у всех есть эта северокорейская
> "технология", как мак.
Суперсвежий webkit (та самая "технология") целиком и полностью доступен в линуксах, в каждом дистре.
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|4.19, Аноним (13), 13:19, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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никто не знает, является ли движок сафари в точности тем же самым движком, который можно встретить в браузере Епифанцева.
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|5.23, Аноним (23), 13:51, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато все знают, что сафари на 90% не совместим с хромым и сайты под него надо разрабатывать отдельно. Можно считать это показателем того, что не в точности тот же.
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|4.27, Kuromi (ok), 14:23, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будете ржать, но видел тут видосы на Ютубе одного чела, который прямо так и говорил, что Gnome Web пользует чтобы под Сафари сайты оптимизировать, ибо иначе (без эппловского железа) никак.
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|2.6, Аноним (6), 12:49, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так уже был Firefox OS - не взлетел. Относительно недавно начали пилить убожество под названием Ubuntu Web
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|2.7, beck (??), 12:49, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже лет никак не взлетит.
Firefox OS ==> KaiOS ==> Capyloon
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|3.28, Kuromi (ok), 14:24, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Особенно смешно было когда "производители" KaiOS пришли к Мозилле с просьбой опмочь им модернизировать ОС под более новые стандарты.
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|1.10, Енот Берт (?), 12:58, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Обладатель 3х гаджетов разных моделей (включая 2 флагманские), привезенных барыгами со Штатов на этой ОСь. По началу - радовала, но через 3-4 года регулярного использования - гавно на палке именно с точки зрения UI/UX.
Подсистемно возможно неплохой копромисс (не опечатка) т.к. дизайн системы пожалуй безопаснее вашего кастомного CubesOS, т.к. там integrity check от чипсетов до прошивки,бута и даже в runtime режиме - сверяется чексумма самой оси.
Хорошо с точки зрения "дать бабушкам, детям, и прочим домашним (питомцам) для сёрфинга" и знать, что фиг они че сломают и намотают типа hw-руткитов (сторонних, т.к. сам Гугл по сути телеметрия из коробки).
Но UI/UX... только мат, отборный
Смузихлебы замешанные на "миндальной^W повестке" (я гуглил там 98% просят называть их "she/they") и обучившиеся говорить правильные киворды на собесах и в коммитах, всей сговорившейся толпой рожают продукты обратной селекции.
Я райзил кучу логических багов к ним в Реддит, получал кучу плюсов (со стороны юзеров видимо) но воз и годами там.
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|2.17, Аноним (1), 13:07, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мак тоже кладёт на мнение пользователей и чо? Бабок зато много гребут.
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|3.43, Аноним (43), 16:40, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дикий капитализьм
Когда нет конкуренции нормальной,
то цена-качество не балансируется спросом ))
"пройдись по базару, найди лучше.."
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|2.38, Аноним (38), 15:48, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну что? Осознал что линукс быстрее и проще научиться пользователя создавать и хоть добавлять его в автозагрузку?
В тестах на скорость андроид сосет.
Анальных зондов в адекватных дистрибутивах нет.
Можно использовать Firefox и пользоваться наконец адекватным скроллингом.
Нет нужды ходить в гугл за авторизацией и много других плюсов хоть говоря об офисном пакете или проигрывателе музыки.
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|4.46, Врач (??), 16:50, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здравствуйте, больной!
Отдайте мой халат и вернитесь в палату.
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|3.44, Аноним (43), 16:42, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все! Принимаю решение: ставлю линукс на смартфон!..
Упссс.. А как? Разве не могу? А почему?
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|2.20, Аноним (13), 13:30, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хромось появилась до божественного systemd. Это единственная причина, почему в хромоси нет божественного systemd. Кстати, божественный systemd вдохновлялся апстартом.
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|3.22, Аноним (1), 13:39, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В хром ос не предусмотрены сторонние приложения, а системд приложение которое слишком много на себя берет.
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|4.26, Аноним (23), 14:15, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А udev там есть? Если да, то фактически основная и незаменимая часть sd уже пролезла, теперь ещё logind и tmpfiles остаётся добавить (другие безальтернативные и востребованные части sd).
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|1.14, Аноним (14), 13:04, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Вместо этого в специальном облачном сервисе предлагается общее окружение, в котором изолированно могут могут выполняться отдельные Windows-приложения.
сколько возможностей ограничивать список запускаемого ПО и сбора телеметрии
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|2.32, Анонимм (??), 15:08, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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отличная функция для всяких корпоративных и студенческих ноутов.
дабы в рабочее время не сидели на левых сайтах и не ставили игрушки
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|2.33, Анонимм (??), 15:20, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да и нет)
в нормальных (относительно новых или старых и дорогих) ноутах можно снизить макс заряд батареи (напр до 80-90)
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