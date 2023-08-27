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Выпуск Chrome OS 116

27.08.2023 12:00

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 116, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 116. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 116 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 116:

  • В файловом менеджере появилась поддержка одновременного поиска файлов на локальном накопителе и в облачном хранилище Google Drive. Расширены средства для настройки поиска.
  • Расширены средства автоматической коррекции, исправляющие опечатки и ошибки по мере набора текста. Для английского языка использование автокоррекции включено по умолчанию. Добавлена возможность использования автокоррекции не только для виртуальной клавиатуры, но и при вводе с обычной клавиатуры.
  • Обновлён мастер настройки устройства, интерфейс которого переделан для упрощения работы новых пользователей, привыкших к работе в других операционных системах. Увеличено число доступных настроек для адаптации окружения под свои предпочтения и повышена гибкость навигации в процессе конфигурирования устройства. Добавлены опции для настройки прокрутки на тачпаде и задания размера экрана.
  • Добавлен интерфейс для настройки клавиатур с RGB-подсветкой. Помимо выставления одного общего цвета подсветки предоставлена возможность назначения разных цветов разным областям подсветки на клавиатуре. Клавиатурами с RGB-подсветкой оснащены такие устройства, как Ideapad Gaming Chromebook, HP Dragonfly Pro Chromebook, Acer Chromebook 516 GE и ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip.
  • Встроена поддержка распознавания текста на изображениях, преобразования в обычный текст и использования в экранных ридерах, что, например, позволяет людям, имеющим проблемы со зрением, прослушивать содержимое PDF-документов, не поддерживающих экспорт текста.
  • Предоставлена возможность управления настройками устройств ввода, таких как мышь и клавиатура, в привязке к отдельным устройствам (для каждого устройства сохраняется свой набор настроек). Например, можно выбрать параметры скорости движения для определённой подключаемой мыши, которые не повлияют на работу других мышей.
  • В конфигуратор ChromeOS добавлена возможность рецензирования полномочий и данных, к которым имеют доступ приложения, запускаемые в окружении Android.
  • Добавлен режим Data Processor, позволяющий администратору централизованно управляемых систем, контролировать когда, как и зачем данные с устройства передаются во вне и обрабатываются на стороне Google.
  • Добавлена поддержка режима адаптивного заряда аккумулятора, поддерживаемого в некоторых Chromebook (включается через флаг chrome://flags#adaptive-charging и настройки Settings > Device > Power). Суть режима в том, что вначале осуществляется заряд аккумулятор до 80%, после чего нелинейно доводится до 100% c использованием параметров зарядки, предлагаемых моделью машинного обучения, учитывающей поведение пользователя (часто отключает зарядку или держит ли устройство подолгу подключённым к зарядке). Режим позволяет продлить время жизни аккумулятора через снижение времени, при котором он постоянно находится в состоянии 100% заряда.
  • Добавлена возможность открытия и редактирования файлов Microsoft Word, Excel и PowerPoint на устройстве, используя приложение Microsoft 365 и хранилище Microsoft OneDrive, поддержка которого встраивается в файловый менеджер. Возможность включается через параметр chrome://flags#upload-office-to-cloud.
  • Компании Google и Cameyo совместно ввели в строй сервис Virtual App Delivery (VAD), позволяющий запускать в ChromeOS любые приложения, поставляемые для платформы Windows. Решение примечательно тем, что не требует запуска полноценного окружения Windows в виртуальной машине. Вместо этого в специальном облачном сервисе предлагается общее окружение, в котором изолированно могут могут выполняться отдельные Windows-приложения. Для приложений обеспечивается интеграция с ФС и буфером обмена ChromeOS, а ввод и вывод транслируется через браузер.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 116
  3. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  4. OpenNews: По данным сервиса StatCounter доля Linux-дистрибутивов достигла 3%, а Chrome OS - 4%
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 115
  6. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59667-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:33, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    4% пользователей настольных компьютеров в мире снова возрадовались обновке.
     
     
  • 2.16, Енот Берт (?), 13:05, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На Апрель-2023 в Штатах - до 8% (они заполонили одно время дешевыми моделями школы и вузы), но доля резко падает. Ублюдочная ОСь если пользовать на каждый день. Теперь это "сортирно-кухонный девайс для Ютуба/Рутуба"
     
     
  • 3.21, Аноним (1), 13:38, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один любитель экстраполировать? От чего она падает школьники в США закончились или студенты? Хромбук там в школе выдают в первом классе а печатать нормально на клавиатуре учат больше чем писать от руки.
     
     
  • 4.24, Енот Берт (?), 14:09, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диванные эксперты сбивающиеся в стадо "пытающихся выбиться из стада" в треде?
    Ну лови статсу: https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/united-states-of-america
     
     
  • 5.35, Аноним (1), 15:24, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз тебе говорю ты любитель экстраполировать, статистика не твоё. Сейчас все школьники в школу вернутся выйдут в инет и выправится твой график, не неси чушь.
     
  • 4.47, penetrator (?), 16:51, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже если статистика правильная и бла-бла-бла, что он неправильно сказал про yблюдочную ос?
     
  • 3.30, Бывалый смузихлёб (?), 15:01, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яблоко ещё несколько лет назад давало скидку под 50% для учебных заведений в т.ч РФ
    В общем-то, неплохо что загнулось, а то можно было смачно вляпаться
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 15:22, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже с такой скидкой,
    бюджет страны не хило бы тряхнуло
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:12, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это только ChromeOS, а всего настольных пользователей - 7.23%
     
     
  • 3.36, Аноним (1), 15:25, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто хром ос сделало нормальный Линукс и на изи обогнало все другие дистры вместе взятые.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:40, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Просто хром ос сделало нормальный Линукс и на изи обогнало все другие
    > дистры вместе взятые.

    Запросто может оказаться, что внедрение хром ос целиком и полностью построено на откатных технологиям, а без них вообще никому не нужна.

     
     
  • 5.39, Аноним (1), 15:54, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да давай поецируй весь остальной мир на свои трущебы. Твоя жизнь от этого ведь так сильно улучшится (нет)
     
     
  • 6.45, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 16:47, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы аргументы привёл, вместо поддельного сарказма. А то корпорации и политики сшашки не пользуются коррупцией, ага-ага. Байден младший не даст соврать.

    Коли сам веруешь, не требуй чтобы другие твоей вере присягали.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:41, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Великий Chrome на столько великий, что уже для не-blink браузеров сайт уже не нужно оптимизировать!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:01, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И это хорошо. Остается также сафари, но там небось каждый второй сайт криво работает. Эпл в этом виновата сама: нечего было делать сафари доступным только макоюзерам за макожелезом. Не у всех есть эта северокорейская "технология", как мак.
     
     
  • 3.18, Аноним (37), 13:15, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И это хорошо. Остается также сафари, но там небось каждый второй сайт
    > криво работает. Эпл в этом виновата сама: нечего было делать сафари
    > доступным только макоюзерам за макожелезом. Не у всех есть эта северокорейская
    > "технология", как мак.

    Суперсвежий webkit (та самая "технология") целиком и полностью доступен в линуксах, в каждом дистре.

     
     
  • 4.19, Аноним (13), 13:19, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никто не знает, является ли движок сафари в точности тем же самым движком, который можно встретить в браузере Епифанцева.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 13:51, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато все знают, что сафари на 90% не совместим с хромым и сайты под него надо разрабатывать отдельно. Можно считать это показателем того, что не в точности тот же.
     
  • 4.27, Kuromi (ok), 14:23, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будете ржать, но видел тут видосы на Ютубе одного чела, который прямо так и говорил, что Gnome Web пользует чтобы под Сафари сайты оптимизировать, ибо иначе (без эппловского железа) никак.
     

  • 1.4, Аноним (2), 12:41, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А тебе Firefox, слабо стать ОС?)))
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:45, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Firefox_OS
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:49, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так уже был Firefox OS - не взлетел. Относительно недавно начали пилить убожество под названием Ubuntu Web
     
  • 2.7, beck (??), 12:49, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже лет никак не взлетит.

    Firefox OS ==> KaiOS ==> Capyloon

     
     
  • 3.8, beck (??), 12:50, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * лет 10
     
  • 3.28, Kuromi (ok), 14:24, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно смешно было когда "производители" KaiOS пришли к Мозилле с просьбой опмочь им модернизировать ОС под более новые стандарты.
     

  • 1.9, Аноним (2), 12:54, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда они уже живые обои сделают?
     
     
  • 2.11, Линус Торвльдс (?), 12:59, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обои всегда будут мёртвые
     
  • 2.15, Аноним (2), 13:05, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же Linux, смотри на терминал и кури мануалы.
     

  • 1.10, Енот Берт (?), 12:58, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обладатель 3х гаджетов разных моделей (включая 2 флагманские), привезенных барыгами со Штатов на этой ОСь. По началу - радовала, но через 3-4 года регулярного использования - гавно на палке именно с точки зрения UI/UX.

    Подсистемно возможно неплохой копромисс (не опечатка) т.к. дизайн системы пожалуй безопаснее вашего кастомного CubesOS, т.к. там integrity check от чипсетов до прошивки,бута и даже в runtime режиме - сверяется чексумма самой оси.

    Хорошо с точки зрения "дать бабушкам, детям, и прочим домашним (питомцам) для сёрфинга" и знать, что фиг они че сломают и намотают типа hw-руткитов (сторонних, т.к. сам Гугл по сути телеметрия из коробки).

    Но UI/UX... только мат, отборный

    Смузихлебы замешанные на "миндальной^W повестке" (я гуглил там 98% просят называть их "she/they") и обучившиеся говорить правильные киворды на собесах и в коммитах, всей сговорившейся толпой рожают продукты обратной селекции.

    Я райзил кучу логических багов к ним в Реддит, получал кучу плюсов (со стороны юзеров видимо) но воз и годами там.

     
     
  • 2.17, Аноним (1), 13:07, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мак тоже кладёт на мнение пользователей и чо? Бабок зато много гребут.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 16:40, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дикий капитализьм
    Когда нет конкуренции нормальной,
    то цена-качество не балансируется спросом ))
    "пройдись по базару, найди лучше.."
     
  • 2.38, Аноним (38), 15:48, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что? Осознал что линукс быстрее и проще научиться пользователя создавать и хоть добавлять его в автозагрузку?
    В тестах на скорость андроид сосет.
    Анальных зондов в адекватных дистрибутивах нет.
    Можно использовать Firefox и пользоваться наконец адекватным скроллингом.
    Нет нужды ходить в гугл за авторизацией и много других плюсов хоть говоря об офисном пакете или проигрывателе музыки.
     
     
  • 3.40, Аноним (1), 15:55, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя шизофазия?
     
     
  • 4.46, Врач (??), 16:50, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравствуйте, больной!
    Отдайте мой халат и вернитесь в палату.
     
  • 3.44, Аноним (43), 16:42, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все! Принимаю решение: ставлю линукс на смартфон!..
    Упссс.. А как? Разве не могу? А почему?
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:00, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > системном менеджере upstart

    вот в чем залог успеха на десктопе

     
     
  • 2.20, Аноним (13), 13:30, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хромось появилась до божественного systemd. Это единственная причина, почему в хромоси нет божественного systemd. Кстати, божественный systemd вдохновлялся апстартом.
     
     
  • 3.22, Аноним (1), 13:39, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хром ос не предусмотрены сторонние приложения, а системд приложение которое слишком много на себя берет.
     
     
  • 4.26, Аноним (23), 14:15, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А udev там есть? Если да, то фактически основная и незаменимая часть sd уже пролезла, теперь ещё logind и tmpfiles остаётся добавить (другие безальтернативные и востребованные части sd).
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:04, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Вместо этого в специальном облачном сервисе предлагается общее окружение, в котором изолированно могут могут выполняться отдельные Windows-приложения.

    сколько возможностей ограничивать список запускаемого ПО и сбора телеметрии

     
     
  • 2.32, Анонимм (??), 15:08, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отличная функция для всяких корпоративных и студенческих ноутов.
    дабы в рабочее время не сидели на левых сайтах и не ставили игрушки
     

  • 1.29, военком (?), 14:49, 27/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда аккумулятор всегда на зарядке, это вредит?
     
     
  • 2.31, Xo (?), 15:08, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.33, Анонимм (??), 15:20, 27/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и нет)
    в нормальных (относительно новых или старых и дорогих) ноутах можно снизить макс заряд батареи (напр до 80-90)
     

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