Выпуск Chrome OS 116

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 116, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 116. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 116 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Основные изменения в Chrome OS 116: В файловом менеджере появилась поддержка одновременного поиска файлов на локальном накопителе и в облачном хранилище Google Drive. Расширены средства для настройки поиска.

Расширены средства автоматической коррекции, исправляющие опечатки и ошибки по мере набора текста. Для английского языка использование автокоррекции включено по умолчанию. Добавлена возможность использования автокоррекции не только для виртуальной клавиатуры, но и при вводе с обычной клавиатуры.

Обновлён мастер настройки устройства, интерфейс которого переделан для упрощения работы новых пользователей, привыкших к работе в других операционных системах. Увеличено число доступных настроек для адаптации окружения под свои предпочтения и повышена гибкость навигации в процессе конфигурирования устройства. Добавлены опции для настройки прокрутки на тачпаде и задания размера экрана.

Добавлен интерфейс для настройки клавиатур с RGB-подсветкой. Помимо выставления одного общего цвета подсветки предоставлена возможность назначения разных цветов разным областям подсветки на клавиатуре. Клавиатурами с RGB-подсветкой оснащены такие устройства, как Ideapad Gaming Chromebook, HP Dragonfly Pro Chromebook, Acer Chromebook 516 GE и ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip.

Встроена поддержка распознавания текста на изображениях, преобразования в обычный текст и использования в экранных ридерах, что, например, позволяет людям, имеющим проблемы со зрением, прослушивать содержимое PDF-документов, не поддерживающих экспорт текста.

Предоставлена возможность управления настройками устройств ввода, таких как мышь и клавиатура, в привязке к отдельным устройствам (для каждого устройства сохраняется свой набор настроек). Например, можно выбрать параметры скорости движения для определённой подключаемой мыши, которые не повлияют на работу других мышей.

В конфигуратор ChromeOS добавлена возможность рецензирования полномочий и данных, к которым имеют доступ приложения, запускаемые в окружении Android.

Добавлен режим Data Processor, позволяющий администратору централизованно управляемых систем, контролировать когда, как и зачем данные с устройства передаются во вне и обрабатываются на стороне Google.

Добавлена поддержка режима адаптивного заряда аккумулятора, поддерживаемого в некоторых Chromebook (включается через флаг chrome://flags#adaptive-charging и настройки Settings > Device > Power). Суть режима в том, что вначале осуществляется заряд аккумулятор до 80%, после чего нелинейно доводится до 100% c использованием параметров зарядки, предлагаемых моделью машинного обучения, учитывающей поведение пользователя (часто отключает зарядку или держит ли устройство подолгу подключённым к зарядке). Режим позволяет продлить время жизни аккумулятора через снижение времени, при котором он постоянно находится в состоянии 100% заряда.

Добавлена возможность открытия и редактирования файлов Microsoft Word, Excel и PowerPoint на устройстве, используя приложение Microsoft 365 и хранилище Microsoft OneDrive, поддержка которого встраивается в файловый менеджер. Возможность включается через параметр chrome://flags#upload-office-to-cloud.

Компании Google и Cameyo совместно ввели в строй сервис Virtual App Delivery (VAD), позволяющий запускать в ChromeOS любые приложения, поставляемые для платформы Windows. Решение примечательно тем, что не требует запуска полноценного окружения Windows в виртуальной машине. Вместо этого в специальном облачном сервисе предлагается общее окружение, в котором изолированно могут могут выполняться отдельные Windows-приложения. Для приложений обеспечивается интеграция с ФС и буфером обмена ChromeOS, а ввод и вывод транслируется через браузер.



