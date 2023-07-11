2.11 , Aukamo ( ok ), 23:59, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Desktop Linux для гиков. Все остальные хотят "чтобы просто работало" и они сидят на винде. Профессии завязанные на Linux в расчет не беру ибо это не статистически значимая величина, а главное, она не меняется и отображает только количество занятых в той или иной сфере труда.

3.15 , Дмитрий ( ?? ), 00:20, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В моей компании практически все на линуксе. Если сотрудник мало знаком с компьютером, то вообще может не понять что он в линуксе - браузер такой как и в винде.

3.17 , Аноним ( - ), 00:27, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Все остальные хотят "чтобы просто работало" и они сидят на винде. Я бы сказал "казуалы не парятся эффективностью взаимодействия с машиной и сидят на винде". Ну да, оператору БД или саппорту какому невелика разница. А вот гиков не устроит обклацывать лично 5000 файлов, например. Поэтому те кто поумнее и технически продвинутые с виндов и валят.

4.20 , Аноним ( 20 ), 01:25, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 🙃 Говорят же, что золотой миллиард, а не тупиц..

