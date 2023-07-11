|
|1.2, Аноним (2), 22:43, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Это они прозрачно намекают майкрософту что в этом году взятку не занесли - так что заносите ASAP иначе честно посчитаем как есть? :)
|
|
|
|2.11, Aukamo (ok), 23:59, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Desktop Linux для гиков. Все остальные хотят "чтобы просто работало" и они сидят на винде. Профессии завязанные на Linux в расчет не беру ибо это не статистически значимая величина, а главное, она не меняется и отображает только количество занятых в той или иной сфере труда.
|
|
|
|3.15, Дмитрий (??), 00:20, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В моей компании практически все на линуксе. Если сотрудник мало знаком с компьютером, то вообще может не понять что он в линуксе - браузер такой как и в винде.
|
|3.17, Аноним (-), 00:27, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Все остальные хотят "чтобы просто работало" и они сидят на винде.
Я бы сказал "казуалы не парятся эффективностью взаимодействия с машиной и сидят на винде". Ну да, оператору БД или саппорту какому невелика разница. А вот гиков не устроит обклацывать лично 5000 файлов, например. Поэтому те кто поумнее и технически продвинутые с виндов и валят.
|
|1.3, A no Nimu (?), 22:48, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>По данным компании Net Applications доля настольных систем на базе Linux составляет 1.90%
Сколько раз они там переобулись уже? Кто считал?
|
|1.4, DEF (?), 22:49, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>По данным компании Net Applications
Вычеркивай. After 14 years of service and being used as a primary source in tens of thousands of articles and publications, we are retiring NetMarketShare in its current form. October, 2020 is the last month of data. All billing for existing accounts has been stopped. All outstanding balances are being refunded.
|
|1.5, Аноним (5), 22:55, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Статистика собрана на основании счётчика, размещённого на 1.5 млн сайтах.
Разве подобные счётчики не подрезаются рекламорезками?
|
|
|
|2.9, Аноним (-), 23:39, 11/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Разве подобные счётчики не подрезаются рекламорезками?
Разумеется. Поэтому процент линуксоидов по факту вероятно занижен.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 00:18, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну как што? Вы не понимаете, на Линуксе же продвинутые пользователи! Они же рекламу режут! Их же не видно! (а только слышно крики зарезанной рекламы, но их к делу не пришьешь)
|
|1.7, Аноним (7), 23:03, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
На самом деле власти скрывают и не 3-4%, а 146%. Из-под винды в виртуалке на одной машине можно и десяток линупcoв одновременно запустить.
|
|
|
|2.16, Костик (??), 00:23, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет нельзя, если конечно ты прилежный корпо-минион, а не проклятый корсар со спираченной серверной вынь-$. Или негодный спо-экоактивист со сторонним виртуалменежером.
|
|1.8, Аноним (8), 23:09, 11/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А может это так растёт доля пауков в Linux-контейнерах с headless-браузерами.
|
|1.12, ИмяХ (?), 00:17, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>статистики использования web-браузеров
Так линуксоиды это компьютерные здроты. Они интернета больше потребляют. Один за серверы.
|
|1.18, kawaii_boy (?), 00:29, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Единственное преимущество Хром ОС над Линукс - это почти идеальное использование андроид-программ/игр.
|
|1.19, Аноним (14), 00:34, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В сервисе доставки игр Steam доля пользователей Linux
чисто для справки, эта статистика вот прямо сейчас (и уже не первый месяц) сломана.
только сейчас сходил посмотрел:
- на странице общей статистики одни данные
(имя, процент, дельта)
Linux 1.44% -0.03%
"Arch Linux" 64 bit 0.12% -0.03%
Ubuntu 22.04.2 LTS 64 bit 0.11% -0.03%
Linux Mint 21.1 64 bit 0.07% -0.01%
"Manjaro Linux" 64 bit 0.06% -0.03%
- на странице статистики по линуксу имеем
"SteamOS Holo" 64 bit 39.33% +14.01%
"Arch Linux" 64 bit 8.33% -1.66%
Ubuntu 22.04.2 LTS 64 bit 7.87% -1.85%
Freedesktop.org SDK 22.08 (Flatpak runtime) 64 bit 6.02% -1.25%
Linux Mint 21.1 64 bit 4.55% -0.91%
"Manjaro Linux" 64 bit 4.37% -1.42%
Other 29.54% -3.38%
кому веиить и как это все вместе увязать до кучи - спросите у ребят, которые писали стимовские скрипты по сбору статистики.
|