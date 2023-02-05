По данным Cloudflare доля Firefox составляет 5.9%

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|3.46, Аноним (-), 11:29, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да он течь после этого начал как не в себя и через неделю работы ноута жрет RAM больше хрома. Ну и зачем он такой?!
Теперь вот радуются 0.1% флуктуаций - иллюстрируя известный XKCD на тему. Типа, рыночная доля хоть иногда в флуктуациях погрешности плюсик казать стала? :)
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|4.61, Rev (?), 12:54, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да он течь после этого начал как не в себя и через неделю работы ноута жрет RAM больше хрома.
Это было 6 лет назад. После этого пьедестал главного жруна опять занял Хром.
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|4.60, Аноним (60), 12:33, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> саботаже Firefox
Ага, видимо, это goolag Мозилле распустил команду инженеров, которая писала браузер и наняли инклюзивного "эффективного" меенеджера с командой квотных программистов. Бесполезные сервисы пишутся, бабки пилятся, а циферки в отчетах растут. А на браузер всем давно все равно.
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|1.4, deusbase (ok), 09:23, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хром схлопнулся на старых версиях винды, вангую рост не менее полугода )
ESR версия вполне годная, многие про нее не знают и мучаются.
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|2.10, Аноним (10), 09:39, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вангую подыхание старых версий винды в течение полугода. С XP именно так и было.
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|2.32, iPony129412 (?), 10:49, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Хром схлопнулся на старых версиях винды, вангую рост не менее полугода
только луддиты обычно луддитствуют.
Если пользователь отмахнулся от MS "не нужны мне ваши апдейты, мне и так хорошо".
Большой шанс, что он это сделает и с Chrome.
- Пользователь, это я Гугл! Настало время обновить ОС!
- Да, да... Отстань Гугл. *закрывает сообщение*
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|2.58, _kp (ok), 12:14, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"годная" версия так и не победила бородатый баг с незапоминанием последнего пути сохранения страниц. ;)
Наверное для совместимости со старыми версиями, чтоб не шокировать пользователя новищной.
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|1.5, Гога (?), 09:24, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Кроме файрфокса и нет других браузеров, таких же удобных. Либо сборки глюченые, либо не пойми что...
Файрфокс как и линуксом пользуется мало людей, но самые продвинутые...
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|2.36, Илья (??), 11:00, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На телефоне на хром дополнения ставить нельзя?
Пробовал ублок поставить. Кажется, альтернатив файерфоксу в этом плане нет
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|2.53, Аноним (53), 11:48, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Позавчера удалён с ПОП_ОС после непродолжительного поиска смены поиска на Бинг )
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|1.6, Аноним (6), 09:26, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Вот это достижение. Менеджемент может снова выписать себе бонусов.
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|2.9, Аноним (8), 09:38, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Менеджемент может снова выписать себе бонусов
Закон Мура: начальница Мозилы удваивает себе зарплату каждые полтора года.
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|2.20, Аноним (21), 10:21, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Скоро статистику доли ФФ будем рассматривать как долю линукс гейминга, т.е. под лупой. И если 2ое ещё долго будет нежизнеспособным кадавром, то за первое реально обидно.
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|1.7, Шмыга (?), 09:31, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну хром-то такой популярный благодаря тому, что на каждом андроиде идет, плюс его открываешь и уже все вкладки на месте, да это кусок фекалий,но там все подтянется на раз (или на два) и будет работать, а файрфокс нужно поставить и настроить. Ну кто этим будет заниматься? Другое дело, что файрфокс ставят понимающие люди.
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|2.11, Аноним (8), 09:40, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на каждом андроиде
в таблице - отдельно хром, отдельно мобайл-хром.
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|2.27, Аноним (27), 10:34, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этой статистике есть Microsoft Edge, который в каждой венде 10 и 11 из коробки, но Хром всё равно самый популярный.
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|3.30, Аноним (10), 10:39, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старые привычки не так просто отмирают. К фоксу, кстати, тоже относится.
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|1.12, Аноним (8), 09:42, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мозила слишком много ресурсов кинула на переписывание на раст, забыв про развитие. А когда спохватилась и уволила группу саботёров, было уже поздно.
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|2.34, Ыыаыаыа (?), 10:56, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уволила ли? Судя по изменениями со времен quantum'a их не только не увольняют, но набирают и пестуют.
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|3.52, Аноним (52), 11:42, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Набирают с низком базы к тем 3-м кто ещё остался, потому что старые увольняются. Да такое может быть. Только качество их браузера от этого никак не улучшится.
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|1.15, Аноним (14), 10:00, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Расхождение объясняется тем, что в Statcounter и подобных системах учёта используются JavaScript-счётчики, которые блокируются включённой в Firefox системой противодействия коду для отслеживания перемещений пользователей, в то время как Cloudflare учитывает в своей статистике содержимое заголовка User Agent
В то время, как Cloudflare на все сайты (чьи админы слишком ленивы/пофигистичны/вредны/злы, чтобы зайти в насттойки клаудфлари и отключить) запихнула по-умолчанию фингерпринтинговый скрипт на основе опенсорс-реализации Picasso с GitHubа.
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|2.16, Аноним (14), 10:05, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И не пройдя проверку хрен зайдёшь - жто принцип работы Picasso. Там фингерпринт by design неуникален, вместо этого он повторяется на устройствах в похожих окружениях, и если ответы от твоего браузера отсутствуют в базе данных, наполняемой через скрипты на сайтах (именно поэтому важно было вкорячить это на как можно большее кол-во сайтов, что было побольше фингерпринтов от реальных окружений) Cloudflare - значит тебе доступ закрыт.
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|2.19, Аноним (19), 10:13, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В facebook делают свой браузер на мобилках, так что не удивляет
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|1.22, InuYasha (??), 10:25, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо поглядеть, что возвращают Палемун и Либревольф - а то, может, у них в UA тоже "firecocks".
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|1.26, Аноним (60), 10:32, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пользовался лисой более 7 лет, но совсем недавного перешел на хромиум, точнее, на его нескучную сборку Brave из-за торmozilla. Это стало последней каплей, когда браузер зависал на 3х вкладках и не мог их переключить между собой. Ну зато добавили возможность выбрать радужные цвета для интерфейса, здорово... Так держать.
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|2.29, mma (?), 10:38, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно конечно списывать какие-то локальные проблемы системы или сборки на браузер но все равно негодование засчитано)
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|3.33, Аноним (33), 10:53, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, архитектурная проблема браузера - это локальная проблема сборки. Всё по старой аникеевской традиции - не работает, значит руки кривые.
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|3.51, Аноним (52), 11:40, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно что там же локально Хром летает, а tormozilla тормозит. Не кажется ли тебе что тут есть связь с самим качество разработки браузера.
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|1.28, InuYasha (??), 10:37, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Your browser is out of date!
Update your browser to view this website correctly. More Information.
Чтоб им там, этим ClownFlare, сгореть в аду!
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|1.35, Онончег (?), 10:57, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При том что на куче сайтов блятская клаудфлара непроходима и просто скачет в вечном цикле - естественно.
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|3.41, Жяваман (?), 11:09, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ходить по интернетам без юблок и юматрикс в 2023 г
Не тимкок спасибо но нет
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|2.50, Аноним (52), 11:38, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куча ботов так и скачет в бесконечном цикле и ничего не может сделать. Это правильно.
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|3.54, qwe (??), 11:52, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы только боты. На один сайт хожу с FireFox через Tor. Периодически тоже гоняет по кругу, чтоб им пусто было. Лечится обновлением вкладки по Ctrl+F5, но не всегда помогает. Мало того, порой теряет авторизацию. Все для людей и против ботов, ага.
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|1.49, Аноним (52), 11:37, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Им же сразу сказали что все эти игры с новыми языками программирования ни к чему хорошему не приведут. Ну вот получите распишитесь.
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|3.62, Аноним (52), 12:55, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё реддит эксперты, хакерньз эксперты, гитхаб эксперты и вообще все люди у которых есть мозг. То что они делают двойную работу им в плюс никак не могли засчитываться. Это физически невозможно.
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