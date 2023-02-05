По данным Cloudflare доля Firefox составляет 5.9%

По данным сервиса Cloudflare Radar доля Firefox выросла до 5.9%, демонстрируя рост в 0.1% за последние 7 дней и 0.11% за месяц. Доля Chrome составляет 30.3%, Chrome Mobile - 26.7%, Mobile Safari - 11.1%, Chrome Mobile Webview - 6.1%, Edge - 4.7%, Facebook - 3.4%, Safari - 3.4%. Рост присутствия Firefox расходится с показателями традиционных счётчиков, таких как Statcounter, по данным которых доля Firefox снижается и составляет 3%.

Расхождение объясняется тем, что в Statcounter и подобных системах учёта используются JavaScript-счётчики, которые блокируются включённой в Firefox системой противодействия коду для отслеживания перемещений пользователей, в то время как Cloudflare учитывает в своей статистике содержимое заголовка User Agent. Учёт с использованием User Agent также используется в Wikipedia, по статистике которой доля Firefox составляет 4.2%, Chrome - 20.2%, Chrome Mobile - 26.6%, Mobile Safari - 20.8%.



