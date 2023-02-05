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По данным Cloudflare доля Firefox составляет 5.9%

05.02.2023 08:57

По данным сервиса Cloudflare Radar доля Firefox выросла до 5.9%, демонстрируя рост в 0.1% за последние 7 дней и 0.11% за месяц. Доля Chrome составляет 30.3%, Chrome Mobile - 26.7%, Mobile Safari - 11.1%, Chrome Mobile Webview - 6.1%, Edge - 4.7%, Facebook - 3.4%, Safari - 3.4%. Рост присутствия Firefox расходится с показателями традиционных счётчиков, таких как Statcounter, по данным которых доля Firefox снижается и составляет 3%.

Расхождение объясняется тем, что в Statcounter и подобных системах учёта используются JavaScript-счётчики, которые блокируются включённой в Firefox системой противодействия коду для отслеживания перемещений пользователей, в то время как Cloudflare учитывает в своей статистике содержимое заголовка User Agent. Учёт с использованием User Agent также используется в Wikipedia, по статистике которой доля Firefox составляет 4.2%, Chrome - 20.2%, Chrome Mobile - 26.6%, Mobile Safari - 20.8%.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: Подмена кода проектов Picreel и Alpaca Forms привела к компрометации 4684 сайтов
  3. OpenNews: Около 5.5% сайтов используют уязвимые реализации TLS
  4. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  5. OpenNews: Доля Firefox опустилась ниже 10% по статистике сервиса Net Applications
  6. OpenNews: Chrome обогнал Internet Explorer по данным сервиса Net Applications
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58605-firefox
Ключевые слова: firefox, statcounter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:17, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И при такой политики, доля пользователей будет уменьшаться.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:35, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Доля FF упала, как только начали на расте кодить.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:08, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, как и доля пиратов в Африке.
     
  • 3.44, Аноним (44), 11:21, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доля FF упала, как только появился хром.
     
  • 3.46, Аноним (-), 11:29, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да он течь после этого начал как не в себя и через неделю работы ноута жрет RAM больше хрома. Ну и зачем он такой?!

    Теперь вот радуются 0.1% флуктуаций - иллюстрируя известный XKCD на тему. Типа, рыночная доля хоть иногда в флуктуациях погрешности плюсик казать стала? :)

     
     
  • 4.61, Rev (?), 12:54, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да он течь после этого начал как не в себя и через неделю работы ноута жрет RAM больше хрома.

    Это было 6 лет назад. После этого пьедестал главного жруна опять занял Хром.

     
  • 3.57, Аноним (57), 12:06, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Доля FF упала, как только перестали успевать за хромом и оперативно костылить "улучшения" гугло-сервисов (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50565 )

    Пофиксил, не благодари.
    И да, ветер обычно дует совсем не потому что деревья качаются.


     
     
  • 4.60, Аноним (60), 12:33, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > саботаже Firefox

    Ага, видимо, это goolag Мозилле распустил команду инженеров, которая писала браузер и наняли инклюзивного "эффективного" меенеджера с командой квотных программистов. Бесполезные сервисы пишутся, бабки пилятся, а циферки в отчетах растут. А на браузер всем давно все равно.

     

  • 1.4, deusbase (ok), 09:23, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хром схлопнулся на старых версиях винды, вангую рост не менее полугода )

    ESR версия вполне годная, многие про нее не знают и мучаются.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:39, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вангую подыхание старых версий винды в течение полугода. С XP именно так и было.
     
  • 2.32, iPony129412 (?), 10:49, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Хром схлопнулся на старых версиях винды, вангую рост не менее полугода

    только луддиты обычно луддитствуют.

    Если пользователь отмахнулся от MS "не нужны мне ваши апдейты, мне и так хорошо".
    Большой шанс, что он это сделает и с Chrome.

    - Пользователь, это я Гугл! Настало время обновить ОС!
    - Да, да... Отстань Гугл. *закрывает сообщение*

     
     
  • 3.38, Аноним (10), 11:06, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От половины интернета так просто отмахнуться не получится.
     
  • 2.58, _kp (ok), 12:14, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "годная" версия так и не победила бородатый баг с незапоминанием последнего пути сохранения страниц. ;)
    Наверное для совместимости со старыми версиями, чтоб не шокировать пользователя новищной.
     

  • 1.5, Гога (?), 09:24, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Кроме файрфокса и нет других браузеров, таких же удобных. Либо сборки глюченые, либо не пойми что...
    Файрфокс как и линуксом пользуется мало людей, но самые продвинутые...
     
     
  • 2.36, Илья (??), 11:00, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На телефоне на хром дополнения ставить нельзя?

    Пробовал ублок поставить. Кажется, альтернатив файерфоксу в этом плане нет

     
     
  • 3.43, Аноним (10), 11:20, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Edge есть адблок.
     
  • 2.53, Аноним (53), 11:48, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Позавчера удалён с ПОП_ОС после непродолжительного поиска смены поиска на Бинг )
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:26, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Вот это достижение. Менеджемент может снова выписать себе бонусов.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 09:38, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Менеджемент может снова выписать себе бонусов

    Закон Мура: начальница Мозилы удваивает себе зарплату каждые полтора года.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:56, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Закон Митчелл

    fixed.

     
  • 3.21, Аноним (21), 10:24, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И уменьшает долю на рынке браузеров в 2 раза за 5 лет.
     
  • 2.20, Аноним (21), 10:21, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Скоро статистику доли ФФ будем рассматривать как долю линукс гейминга, т.е. под лупой. И если 2ое ещё долго будет нежизнеспособным кадавром, то за первое реально обидно.
     

  • 1.7, Шмыга (?), 09:31, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну хром-то такой популярный благодаря тому, что на каждом андроиде идет, плюс его открываешь и уже все вкладки на месте, да это кусок фекалий,но там все подтянется на раз (или на два) и будет работать, а файрфокс нужно поставить и настроить. Ну кто этим будет заниматься? Другое дело, что файрфокс ставят понимающие люди.
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 09:40, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на каждом андроиде

    в таблице - отдельно хром, отдельно мобайл-хром.

     
  • 2.27, Аноним (27), 10:34, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этой статистике есть Microsoft Edge, который в каждой венде 10 и 11 из коробки, но Хром всё равно самый популярный.
     
     
  • 3.30, Аноним (10), 10:39, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старые привычки не так просто отмирают. К фоксу, кстати, тоже относится.
     

  • 1.12, Аноним (8), 09:42, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мозила слишком много ресурсов кинула на переписывание на раст, забыв про развитие. А когда спохватилась и уволила группу саботёров, было уже поздно.
     
     
  • 2.34, Ыыаыаыа (?), 10:56, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уволила ли? Судя по изменениями со времен quantum'a их не только не увольняют, но набирают и пестуют.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 11:42, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Набирают с низком базы к тем 3-м кто ещё остался, потому что старые увольняются. Да такое может быть. Только качество их браузера от этого никак не улучшится.  
     

  • 1.15, Аноним (14), 10:00, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Расхождение объясняется тем, что в Statcounter и подобных системах учёта используются JavaScript-счётчики, которые блокируются включённой в Firefox системой противодействия коду для отслеживания перемещений пользователей, в то время как Cloudflare учитывает в своей статистике содержимое заголовка User Agent

    В то время, как Cloudflare на все сайты (чьи админы слишком ленивы/пофигистичны/вредны/злы, чтобы зайти в насттойки клаудфлари и отключить) запихнула по-умолчанию фингерпринтинговый скрипт на основе опенсорс-реализации Picasso с GitHubа.

     
     
  • 2.16, Аноним (14), 10:05, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не пройдя проверку хрен зайдёшь - жто принцип работы Picasso. Там фингерпринт by design неуникален, вместо этого он повторяется на устройствах в похожих окружениях, и если ответы от твоего браузера отсутствуют в базе данных, наполняемой через скрипты на сайтах (именно поэтому важно было вкорячить это на как можно большее кол-во сайтов, что было побольше фингерпринтов от реальных окружений) Cloudflare - значит тебе доступ закрыт.
     

  • 1.17, Аноним (18), 10:07, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никого не смущает сравнение Facebook с браузерами?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:13, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В facebook делают свой браузер на мобилках, так что не удивляет
     
     
  • 3.23, Аноним (10), 10:26, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, это тот же WebView.
     
  • 2.31, Ассемблер (?), 10:40, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Никого не смущает сравнение Firefox с браузерами?
     

  • 1.22, InuYasha (??), 10:25, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо поглядеть, что возвращают Палемун и Либревольф - а то, может, у них в UA тоже "firecocks".
     
     
  • 2.24, Аноним (10), 10:29, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У них у всех вместе взятых хорошо, если 0,01% наберётся.
     
  • 2.25, Аноним (60), 10:29, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У либревольфа в УА - Виндас 10: Хромиум Базед.

     

  • 1.26, Аноним (60), 10:32, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пользовался лисой более 7 лет, но совсем недавного перешел на хромиум, точнее, на его нескучную сборку Brave из-за торmozilla. Это стало последней каплей, когда браузер зависал на 3х вкладках и не мог их переключить между собой. Ну зато добавили возможность выбрать радужные цвета для интерфейса, здорово... Так держать.
     
     
  • 2.29, mma (?), 10:38, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно конечно списывать какие-то локальные проблемы системы или сборки на браузер но все равно негодование засчитано)
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 10:53, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, архитектурная проблема браузера - это локальная проблема сборки. Всё по старой аникеевской традиции - не работает, значит руки кривые.
     
  • 3.51, Аноним (52), 11:40, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно что там же локально Хром летает, а tormozilla тормозит. Не кажется ли тебе что тут есть связь с самим качество разработки браузера.
     

  • 1.28, InuYasha (??), 10:37, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Your browser is out of date!
    Update your browser to view this website correctly. More Information.

    Чтоб им там, этим ClownFlare, сгореть в аду!

     
  • 1.35, Онончег (?), 10:57, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При том что на куче сайтов блятская клаудфлара непроходима и просто скачет в вечном цикле - естественно.
     
     
  • 2.37, Аноним (10), 11:01, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А браузер и всякие носкрипты в этом не виноваты, естественно.
     
     
  • 3.41, Жяваман (?), 11:09, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ходить по интернетам без юблок и юматрикс в 2023 г

    Не тимкок спасибо но нет

     
     
  • 4.42, Аноним (10), 11:17, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и не ходите, но чего жаловаться тогда?
     
  • 2.48, Аноним (48), 11:37, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из за левого юзер агента
     
  • 2.50, Аноним (52), 11:38, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куча ботов так и скачет в бесконечном цикле и ничего не может сделать. Это правильно.  
     
     
  • 3.54, qwe (??), 11:52, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы только боты. На один сайт хожу с FireFox через Tor. Периодически тоже гоняет по кругу, чтоб им пусто было. Лечится обновлением вкладки по Ctrl+F5, но не всегда помогает. Мало того, порой теряет авторизацию. Все для людей и против ботов, ага.
     
     
  • 4.55, Аноним (10), 11:58, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тор нигде не любят, тут cloudflare не оригинален.
     

  • 1.49, Аноним (52), 11:37, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Им же сразу сказали что все эти игры с новыми языками программирования ни к чему хорошему не приведут. Ну вот получите распишитесь.  
     
     
  • 2.56, Аноним (10), 12:03, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже догадываюсь, кто сказал… точно! опеннетные эксперты!
     
     
  • 3.62, Аноним (52), 12:55, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё реддит эксперты, хакерньз эксперты, гитхаб эксперты и вообще все люди у которых есть мозг. То что они делают двойную работу им в плюс никак не могли засчитываться. Это физически невозможно.  
     

  • 1.59, Аноним (59), 12:23, 05/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это я установил фокс своей бабушке, вот статистика и скакнула
     
     
  • 2.63, Аноним (52), 13:03, 05/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За что ты так не любишь свою бабушку?
     

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