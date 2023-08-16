The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Chrome 116

16.08.2023 13:55

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 116. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 117 запланирован на 12 сентября.

Основные изменения в Chrome 116:

  • Сокращён цикл формирования промежуточных обновлений с устранением уязвимостей. Если ранее в рамках 4-недельного цикла формирования нового значительного выпуска корректирующие обновления выпускались через две недели после очередного релиза, то начиная с Chrome 116 подобные обновления при наличии уязвимостей будут формироваться каждую неделю. В ситуации устранения критических или уже эксплуатируемых уязвимостей, как и раньше, обновление будет выпускаться вне графика.
  • В версии для платформы Android изменён интерфейс для передачи ссылок и отрывков текста в сторонние приложения (Share). На устройствах с Android 14 вместо собственной реализации интерфейса для отправки данных в Chrome будет вызываться штатный интерфейс платформы Android, в котором отсутствуют такие возможности как отправка информационных карт и создание скриншота. На устройствах с более старыми выпусками Android по умолчанию продолжит использоваться старый интерфейс, а вызвать системный интерфейс можно будет в секции "More".
  • В Chrome для Android при нажатии на адресную строку реализован вывод контекстных поисковых рекомендаций, связанных с уже открытой в данный момент страницей. При переходе в адресную строку на новой вкладке обеспечен показ поисковых запросов, набирающих популярность (trending). В функции Touch to Search, позволяющей сформировать поисковый запрос по выделенному слову, реализован вывод популярных запросов с этим словом. Число показываемых при поиске контекстных рекомендаций увеличено с 6 до 10.
  • В Chrome для Android значительно повышена производительность прокрутки и обеспечен более плавный сдвиг содержимого при прокрутке.
  • Включена контекстная боковая панель, позволяющая уточнять сведения о содержимом просматриваемой в данный момент страницы, например, можно отправлять поисковые запросы, просматривать ответы на связанные с текущей страницей вопросы и получать более детальные сведения о сайте.
  • Модернизирован интерфейс для управления загрузками. Виджет со списком загрузок отображается справа от адресной строки, а не внизу экрана. Процесс загрузки наглядно выделяется при помощи анимации на панели, а после завершения загрузки на какое-то время отображается подсказка о выполненной операции. В виджете управления загрузками по умолчанию показывается список загрузок за последние 24 часа. Имеется возможность приостановки и возобновления загрузок. Более детальную информацию о всех загрузках можно получить на странице "chrome://downloads", а настроить поведение виджета и каталог по умолчанию для сохранения файлов можно на странице "chrome://settigs/downloads".
  • Для пользователей Chrome 116 предоставлена возможность участия в тестировании AI-помощника, помогающего при поиске, позволяющего задавать уточняющие вопросы и выделяющего краткое содержание статей.
  • Добавлена реализация механизма инкапсуляции ключей (KEM, Key Encapsulation Mechanism), использующая гибридный алгоритм X25519Kyber768, устойчивый к подбору на квантовых компьютерах. Для создания сессионных ключей, применяемых для шифрования данных внутри TLS-соединений, теперь может использоваться комбинация из механизма обмена ключами X25519, основанного на эллиптических кривых и ныне применяемого в TLS, c алгоритмом Kyber-768, использующим методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах.
  • Расширены сведения о памяти, которую удалось высвободить в режиме "Memory Saver" ("Производительность/ Экономия памяти"), который даёт возможность снизить потребление оперативной памяти за счёт освобождения памяти, занимаемой неактивными вкладками. Вытесненные вкладки теперь помечаются специальным индикатором. Добавлена подсказка с информацией об использовании памяти активными и неактивными вкладками. Улучшен интерфейс для добавления исключений, запрещающих вытеснение из памяти вкладок с определёнными сайтами (в настройках теперь можно выбрать, какие из текущих вкладок нельзя вытеснять, а в контекстном меню уже вытесненной вкладки можно запретить применение оптимизации памяти для данного сайта в будущем).
  • При включении режима дополнительной защиты браузера (Safe Browsing) обеспечена передача на серверы Google телеметрии с данными о взаимодействии пользователя с браузером. Сбор данных осуществляется с целью анализа действий, совершаемых пользователем на фишинговых сайтах, и для изучения того, как пользователь реагирует на вывод предупреждений о фишинге.
  • Для страниц, при отдаче которых для запрета кэширования выставлен HTTP-заголовок "Cache-Control: no-store", по умолчанию задействован кэш перехода (BFCache - Back-forward cache), обеспечивающий мгновенный переход при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд" или при навигации по ранее просмотренным страницам текущего сайта. Исключение составляют только страницы, на которых имеются конфиденциальные данные, такие как поля с данными аутентификации. Для определения причин непопадания страницы в кэш перехода предложен API NotRestoredReason.
  • Для централизованно управляемых систем администратору предоставлена возможность задания действия после истечения заданного периода неактивности. Например, когда пользователь долго не взаимодействует с браузером можно автоматически закрыть браузер, очистить Cookie или перейти в интерфейс выбора профиля.
  • На системах со свежими обновлениями Windows 11 (начиная с Windows Insider Dev Build 23486) для поддержки технологии Passkey задействована системная библиотека webauthn.dll вместо встроенной в браузер реализации интерфейса. Passkey позволяет пользователю проходить аутентификацию без паролей с использованием биометрических идентификаторов, таких как отпечаток пальца или распознавание лица.


  • В CSS функциях circle(), ellipse(), rect(), inset(), xywh(), polygon(), ray() и url() реализована возможность указания траектории движения, позволяющая разработчику при создании анимации явно задать путь движения объекта, относительно его начальной позиции. Кроме анимации движения объекта по определённой траектории новые возможности могут применяться, например, для позиционирования с использованием полярных координат.
  • В средствах CSS-анимации на основе ключевых кадров реализована поддержка автоматического выставления анимированным элементам значений "display: none" или "content-visibility: hidden" после завершения анимационного эффекта "выхода" (exit-анимация).
  • Добавлен метод AbortSignal.any(), возвращающий сигнал, прерываемый в случае прерывания любого исходного сигнала, что можно использовать в fetch() для комбинирования нескольких прерывающих сигналов, например, AbortSignal.timeout() и AbortController.
  • В API Fetch для Response.body добавлена поддержка эффективной прямой передачи бинарных данных из ArrayBuffer в обход внутренних очередей (режим BYOB).
  • Добавлен API Document Picture-in-Picture для открытия в режиме "картинка в картинке" произвольного HTML-содержимого, а не только видео. В отличие от открытия окна через вызов window.open(), окна создаваемые через новый API всегда отображаются поверх других окон, не остаются после закрытия исходного окна, не поддерживают навигацию и не могут явно определять позицию вывода.
  • Для браузерных дополнений добавлен API chrome.sidePanel.open для программного открытия боковой панели. В Service Worker-ах реализована поддержка API WebSocket. В API tabCapture реализована возможность записи звука и видео в фоновом режиме. Добавлен API runtime.getContexts() для получения сведений о контексте, связанном с текущим дополнением.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Упрощено выявление и отладка проблем, связанных с невозможностью загрузить CSS-файлы. Например, в "Sources > Page" теперь показываются только успешно применённые стили, а в web-консоли и в редакторе стилей ("Sources > Editor") добавлены индикаторы и подсказки с информацией об ошибках загрузки стилей через @import, url() и href.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 26 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 21 премию на сумму 63 тысячи долларов США (одна премия $30000, две премии $5000, три премии $3000, четыре премии $2000, пять премий $1000 и две премии $500). Размер 4 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: В Chrome 116 добавлен механизм инкапсуляции ключей, устойчивый к подбору на квантовых компьютерах
  3. OpenNews: Для Chrome развивают возможность предпросмотра ссылок во всплывающем окне
  4. OpenNews: Релиз Chrome 115
  5. OpenNews: Новый JIT-компилятор Maglev позволил поднять производительность Chrome
  6. OpenNews: В Chrome решено убрать индикатор замка из адресной строки
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59606-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:14, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер здорового человека.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:39, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и это не хром)
     
     
  • 3.20, Аноним (1), 15:22, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай угадаю: ты прочитал на сайте мазилы текст от маркетоголов, что фф бизапасТин и приватИн, и теперь несешь эту Истину™ по всему интернету? Разочарую тебя: фф менее безопасен, чем хром. Пруфы: https://madaidans-insecurities.github.io/firefox-chromium.html
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 15:56, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Sandboxing

    Фундаментально невозможно на Тьюрнг-полных языках. Но у Mozilla всё равно получше будет с их RLBox.

    >multi-process architecture

    Это откровенное вредительство, ибо разбазаривает социалистическую собственность - оперативную память. Сергей был счастлив эмигрировать из СССР в том числе потому, что при Сталине он и его подчинённые бы получили 10 лет без права переписки за такое.

    >Control Flow Integrity

    Да компиляторы во многом уже дропнули этот набор инструкций. То что осталось - это одна инструкция, и она почти бесполезна. А с полезными будет несовместимость с камнями без их поддержки.

     
  • 4.28, Аноним (26), 15:59, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Further examples include text-to-speech, speech recognition

    Убрать к чертям. Эти API не должны присутствовать в браузере в принципе.

    >printing backend

    CUPS и так отдельный процесс

     

  • 1.4, CHIM (ok), 14:20, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вчера впервые перешёл с оперы на Хром, потому что после обновления, опера стала в инспекторе неимоверно глючить. В хроме всё отлично и быстро работает. Поглядим как дальше будет.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:40, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FDE ?
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/developer/
     
     
  • 3.12, CHIM (ok), 14:50, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю почему, но мозила вообще не заходит. Вот пробовал пересилить себя и работать с ней, но как-то всё отталкивает.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:00, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не знаю
    >вообще не заходит
    >как-то всё отталкивает

    уровень аргументов поражает своим "весом"
    а самое главное - все (не)аргументы "адекватные"
    вот такие вот они - пользователи хрома а потом "все" удивляются как гугл пришел вообще к идее web integrity api

    а вот благодаря таким вот "адекватам"

     
     
  • 5.16, CHIM (ok), 15:04, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так бывает, когда объективно серьёзных обвинений в сторону продукта нет, но не нравятся какие то мелочи в интерфейсе, расположении и удобстве. В таких случаях просто берёшь то что нравится и пользуешься, а не пытаешься переделать или заставить себя пользоваться тем что не нравится.
     
     
  • 6.19, Pahanivo (ok), 15:19, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но не нравятся какие то мелочи в интерфейсе, расположении и удобстве

    Эээээ в браузере? В адресную строку промахиваешься?

     
     
  • 7.21, CHIM (ok), 15:23, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ГениТально! Смотреть только последний комент и не видеть что написано в первом посте!
    P.S. Подсказка, речь про инспектор кода.
     

  • 1.6, Иваня (?), 14:27, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Круто, столько работы роделано, респект. Обновляюсь. А что же там FireFox, медленно исчезает?
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 14:28, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > А что же там FireFox

    Firefox — это конкурент для IE 6. Для хрома firefox не конкурент.

     

  • 1.11, Аноним (11), 14:45, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Основные изменения в Chrome 116:

    и каждое слово, даже "в" - отдельная ссылка

    админ, можно так не делать?

     
     
  • 2.18, Аноним (1), 15:19, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двачую. Админ, если много ссылок, делай просто [1][2][3][4][5]. Люди спокойно читают википедию, испещрённую квадратными скобками [источник не указан].
     

  • 1.13, timur.davletshin (ok), 14:51, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дополнения уже появились в мобильном Chrome?
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 15:58, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рекламу блокировать удумал?
     

  • 1.14, user (??), 14:55, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое главное изменение не написали, гуглорептилоиды выпилили старый движок vaapi: https://chromium.googlesource.com/chromium/src.git/+/6fb414a7d51f46940cf9c45df

    А новый работает только на интеловских видеокартах.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:51, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи амуды негодуют.
     

  • 1.17, Аноним (17), 15:11, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > При включении режима дополнительной защиты браузера (Safe Browsing) обеспечена передача на серверы Google телеметрии с данными о взаимодействии пользователя с браузером.

    Такое надо ещё суметь в одном предложении совместить

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:49, 16/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучший браузер
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:28, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда он уже рухнет под собственным весом?
     
  • 1.23, Аноним (26), 15:47, 16/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Web Environment Integrity ещё не реализовали?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру