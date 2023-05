В Chrome решено убрать индикатор замка из адресной строки

> On all platforms, we will continue to mark plaintext HTTP as insecure. В общем, ничего не меняется. По факту SSL соединение в наше время ничего не обозначает: 1) SSL сертификаты воруются

2) Давление на CA с выдачей нужных сертификатов

3) MITM на уровне государства (Казахстан, Россия, КНДР, Иран)

4) Похожие по написанию сайты

5) Сайты 3го уровня с известными именами, например, google.example.com - большинство людей в жизни не поймут, что это к Google никакого отношения не имеет Очень огорчает, что EV SSL отменили, а вот его можно было бы реально показывать как Secure.