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В Chrome решено убрать индикатор замка из адресной строки

03.05.2023 12:16

Компания Google планирует в выпуске Chrome 117, намеченном на 12 сентября, модернизировать интерфейс браузера и заменить индикатор защищённой передачи данных, показываемый в адресной строке в виде замка, на нейтральный значок "настройки", не вызывающий ассоциаций с безопасностью. Для соединений, установленных без шифрования, продолжит показываться индикатор "не защищено". Изменение подчёркивает, что безопасность теперь является состоянием по умолчанию, а отдельной пометки требуют лишь отклонения и проблемы.

По данным Google, что значок с замком искажённо воспринимается некоторыми пользователями, которые считают его признаком общей безопасности сайта и доверия к нему, а не индикатором, связанным с применением шифрования трафика. Проведённый в 2021 году опрос показал, что только 11% пользователей понимают назначение индикатора с замком. Ситуация с непониманием назначения индикатора настолько плачевна, что ФБР вынужден был опубликовать рекомендации, поясняющие, что символ значка с замком не следует трактовать как безопасность сайта.

В настоящее время почти все сайты перешли на использование HTTPS (по статистике Google 95% страниц, открываются в Chrome по HTTPS) и шифрование трафика стало восприниматься нормой, а не отличительным признаком, требующим внимания. Кроме того, вредоносные и фишинговые сайты также используют шифрование и показ на них значка с замком создаёт ложные предпосылки.

Замена значка также позволит более явно показать, что нажатие на него приводит к выводу меню, о котором не подозревают некоторые пользователи. Значок в начале адресной строки теперь будет преподносится как кнопка для быстрого доступа к основным настройкам полномочий и параметрам текущего сайта. Новый интерфейс уже доступен в экспериментальных сборках Chrome Canary и может быть активирован через параметр "chrome://flags#chrome-refresh-2023".



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2023...)
  2. OpenNews: В Firefox появятся новые индикаторы безопасности и интерфейс about:config
  3. OpenNews: В Chrome изменится индикация безопасных соединений
  4. OpenNews: Chrome 68 начнёт помечать все HTTP-соединения небезопасными
  5. OpenNews: В Chrome 90 утверждено использование HTTPS по умолчанию в адресной строке
  6. OpenNews: В Chrome 94 появится режим HTTPS-First
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59072-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:28, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ну вот теперь заживем
    хотя я всё равно на лисе сижу
     
     
  • 2.4, КО (?), 12:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Побольше замочков и щитов!
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:33, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что это меняет?
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:52, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На лисе зелёный замочек исчез в версии 70 это было 4 года назад.  
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:29, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А я только начал чувстоввать себя в безопасности...
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 12:30, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на самом деле замок означал не безопасное соединение, а то что твоя свобода под ним)))
     
     
  • 3.11, Отражение луны (ok), 12:49, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Но только если живешь в России
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:14, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он даже не означает, что mitm нет, вот это топкек. Сертификат может быть совсем другим, чем показано в интерфейсе.
     
  • 2.13, Аноним (14), 12:50, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты должен себя чувствовать так как захочет гугл. Они решили тебя взбодрить.  
     

  • 1.6, _kp (ok), 12:35, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В принципе, меньше лишней информации со значениями по умолчанию.
    По сравнению с некоторыми "нововведениями" даже ничего плохого.
     
  • 1.7, birdie (ok), 12:41, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > On all platforms, we will continue to mark plaintext HTTP as insecure.

    В общем, ничего не меняется.

    По факту SSL соединение в наше время ничего не обозначает:

    1) SSL сертификаты воруются
    2) Давление на CA с выдачей нужных сертификатов
    3) MITM на уровне государства (Казахстан, Россия, КНДР, Иран)
    4) Похожие по написанию сайты
    5) Сайты 3го уровня с известными именами, например, google.example.com - большинство людей в жизни не поймут, что это к Google никакого отношения не имеет

    Очень огорчает, что EV SSL отменили, а вот его можно было бы реально показывать как Secure.

     
     
  • 2.15, Вирт (?), 12:54, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > MITM на уровне государства (Казахстан, Россия, КНДР, Иран)

    Забыл добавить США, которая собственно и контролирует большинство сертфикционных центров, таким образом превращая весь https в MITM.

    Плюс еще:

    6) Многие пишут интересующий их зашифрованный трафик и ждут достаточного количества кубитов в квантовых компьютерах. А потом бамс и как будто и не было https и все передавалось по голому HTTP.

     
     
  • 3.20, birdie (ok), 13:06, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ждут достаточного количества кубитов в квантовых компьютерах

    Мне конспирологии не интересны, простите. :-)

    "Возможность" есть, квантовых компьютеров, которые могут это делать, нет.

    В физике есть много чего "возможного", но на практике несуществующего и с вероятностью 99.9999999999999% такого, что не станет реальностью.

     
  • 3.26, birdie (ok), 13:21, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смотрю меня минусуют люди, которые бла-бла, вместо доказательств, ну тогда давайте на тему:

    https://arstechnica.com/information-technology/2023/01/fear-not-rsa-encryption

    https://www.fierceelectronics.com/electronics/aes-256-joins-quantum-resistance

    https://cointelegraph.com/learn/cryptocurrency-vs-quantum-computing-a-deep-div

    Удачи.

     
  • 3.29, Bob (??), 13:22, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они контролируют большинство соцсетей и компаний, нахера mitm, если под колпаком "вторая сторона" ?)
    --
    Норм упоролся, на 5+ =) Данные потеряют актуальность за то время - не думал о таком? Многие думали и просто нанимают спецов для быстрого решения вопроса подходящим путём =)
     
  • 2.16, Аноним (14), 12:54, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3) Не прошло.
     
     
  • 3.19, birdie (ok), 13:03, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как не прошло, если Сбер всем навязывает свой корневой сертификат.

    Вроде не было информации, что кто-то его использует, чтобы выдывать левые сертификаты, но возможность-то имеется.

     
  • 2.21, Аноним (21), 13:07, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    +1. Шизодино-параноидальные игры в защиту ничего, кроме СТРЕССА для _обычного_ юзера не создают. Не говоря о том, что реально важный трафик (банк, госуслуги и т.п.) составляет едва ли 1% от всего юзерского трафика. Нахрена защищать вход на всякие тynоpылые "форумы", "вконтактики" и т.п.?? Вернее, нахрена из этого РАЗДУВАТЬ ПРОБЛЕМУ уровня слона?! Да ещё и выкручивать локти "дайти нам ваш тилифоооончик! А то мы так беспокоимся о вашей безопасности, что обосраться не встать!".
     
  • 2.27, Аноним (23), 13:21, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты перечислил МИТМ на уровне государства. Казахстан, Китай, Иран, Россия, всё это. Почему ты при этом не упоминаешь МИТМ работающий, скажем, на уровне CDN, т.е. СГА, ГБ, и т.д.? Какое-то избирательное у тебя восприятие -- тут вижу тут не вижу. А не провакатор ли ты часом?
     

  • 1.8, alexandr_0503 (ok), 12:43, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Господи, какой бред они делают
     
  • 1.9, Anonymoustus (ok), 12:47, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БезопасТность в опасности?
     
  • 1.10, Аноним (14), 12:49, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Фаерфкосе он уже давно не зелёненький и всё норм.
     
  • 1.12, Ананоним (?), 12:50, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тонкий намёк ;-)
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:56, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть что то толковое сделают...
     
  • 1.18, ИмяХ (?), 12:57, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поменяли значок в приложении - да, это действительно достойно целой новости! Прямо как про Юлю Якубеню с сосиской.
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 13:09, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся работа гугла и есть якубеньская сосиска! :)) Ничего нового не привносят, окромя коверканья UI.
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:22, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поменяли значок в приложении - да, это действительно достойно целой новости!

    если вантуз поменяет иконку кнопкопуска на, допустим, иконку унитаза, то это будут обсуждать месяцами, этому посвятят срочные спецвыпуски новостей, может даже попадет в учебники новейшей истории.

     

  • 1.24, Аноним (24), 13:16, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про это говорили ещё когда вводили ssl. И про значок. И про то что наличие сертификата ничего не гарантирует. И "кто будет следить за наблюдателями". В итоге все из этого оправдалось, хотя конечно само по себе наличие шифрования по сравнению с http это хорошо.
     

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