В Chrome решено убрать индикатор замка из адресной строки

Компания Google планирует в выпуске Chrome 117, намеченном на 12 сентября, модернизировать интерфейс браузера и заменить индикатор защищённой передачи данных, показываемый в адресной строке в виде замка, на нейтральный значок "настройки", не вызывающий ассоциаций с безопасностью. Для соединений, установленных без шифрования, продолжит показываться индикатор "не защищено". Изменение подчёркивает, что безопасность теперь является состоянием по умолчанию, а отдельной пометки требуют лишь отклонения и проблемы.

По данным Google, что значок с замком искажённо воспринимается некоторыми пользователями, которые считают его признаком общей безопасности сайта и доверия к нему, а не индикатором, связанным с применением шифрования трафика. Проведённый в 2021 году опрос показал, что только 11% пользователей понимают назначение индикатора с замком. Ситуация с непониманием назначения индикатора настолько плачевна, что ФБР вынужден был опубликовать рекомендации, поясняющие, что символ значка с замком не следует трактовать как безопасность сайта.

В настоящее время почти все сайты перешли на использование HTTPS (по статистике Google 95% страниц, открываются в Chrome по HTTPS) и шифрование трафика стало восприниматься нормой, а не отличительным признаком, требующим внимания. Кроме того, вредоносные и фишинговые сайты также используют шифрование и показ на них значка с замком создаёт ложные предпосылки.

Замена значка также позволит более явно показать, что нажатие на него приводит к выводу меню, о котором не подозревают некоторые пользователи. Значок в начале адресной строки теперь будет преподносится как кнопка для быстрого доступа к основным настройкам полномочий и параметрам текущего сайта. Новый интерфейс уже доступен в экспериментальных сборках Chrome Canary и может быть активирован через параметр "chrome://flags#chrome-refresh-2023".