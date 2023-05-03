В Chrome решено убрать индикатор замка из адресной строки

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|2.14, Аноним (14), 12:52, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На лисе зелёный замочек исчез в версии 70 это было 4 года назад.
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|2.3, Аноним (1), 12:30, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на самом деле замок означал не безопасное соединение, а то что твоя свобода под ним)))
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|3.23, Аноним (23), 13:14, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он даже не означает, что mitm нет, вот это топкек. Сертификат может быть совсем другим, чем показано в интерфейсе.
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|2.13, Аноним (14), 12:50, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты должен себя чувствовать так как захочет гугл. Они решили тебя взбодрить.
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|1.6, _kp (ok), 12:35, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В принципе, меньше лишней информации со значениями по умолчанию.
По сравнению с некоторыми "нововведениями" даже ничего плохого.
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|1.7, birdie (ok), 12:41, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> On all platforms, we will continue to mark plaintext HTTP as insecure.
В общем, ничего не меняется.
По факту SSL соединение в наше время ничего не обозначает:
1) SSL сертификаты воруются
2) Давление на CA с выдачей нужных сертификатов
3) MITM на уровне государства (Казахстан, Россия, КНДР, Иран)
4) Похожие по написанию сайты
5) Сайты 3го уровня с известными именами, например, google.example.com - большинство людей в жизни не поймут, что это к Google никакого отношения не имеет
Очень огорчает, что EV SSL отменили, а вот его можно было бы реально показывать как Secure.
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|2.15, Вирт (?), 12:54, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> MITM на уровне государства (Казахстан, Россия, КНДР, Иран)
Забыл добавить США, которая собственно и контролирует большинство сертфикционных центров, таким образом превращая весь https в MITM.
Плюс еще:
6) Многие пишут интересующий их зашифрованный трафик и ждут достаточного количества кубитов в квантовых компьютерах. А потом бамс и как будто и не было https и все передавалось по голому HTTP.
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|3.20, birdie (ok), 13:06, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ждут достаточного количества кубитов в квантовых компьютерах
Мне конспирологии не интересны, простите. :-)
"Возможность" есть, квантовых компьютеров, которые могут это делать, нет.
В физике есть много чего "возможного", но на практике несуществующего и с вероятностью 99.9999999999999% такого, что не станет реальностью.
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|3.29, Bob (??), 13:22, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они контролируют большинство соцсетей и компаний, нахера mitm, если под колпаком "вторая сторона" ?)
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Норм упоролся, на 5+ =) Данные потеряют актуальность за то время - не думал о таком? Многие думали и просто нанимают спецов для быстрого решения вопроса подходящим путём =)
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|3.19, birdie (ok), 13:03, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как не прошло, если Сбер всем навязывает свой корневой сертификат.
Вроде не было информации, что кто-то его использует, чтобы выдывать левые сертификаты, но возможность-то имеется.
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|2.21, Аноним (21), 13:07, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+1. Шизодино-параноидальные игры в защиту ничего, кроме СТРЕССА для _обычного_ юзера не создают. Не говоря о том, что реально важный трафик (банк, госуслуги и т.п.) составляет едва ли 1% от всего юзерского трафика. Нахрена защищать вход на всякие тynоpылые "форумы", "вконтактики" и т.п.?? Вернее, нахрена из этого РАЗДУВАТЬ ПРОБЛЕМУ уровня слона?! Да ещё и выкручивать локти "дайти нам ваш тилифоооончик! А то мы так беспокоимся о вашей безопасности, что обосраться не встать!".
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|2.27, Аноним (23), 13:21, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ты перечислил МИТМ на уровне государства. Казахстан, Китай, Иран, Россия, всё это. Почему ты при этом не упоминаешь МИТМ работающий, скажем, на уровне CDN, т.е. СГА, ГБ, и т.д.? Какое-то избирательное у тебя восприятие -- тут вижу тут не вижу. А не провакатор ли ты часом?
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|1.18, ИмяХ (?), 12:57, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поменяли значок в приложении - да, это действительно достойно целой новости! Прямо как про Юлю Якубеню с сосиской.
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|2.22, Аноним (21), 13:09, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вся работа гугла и есть якубеньская сосиска! :)) Ничего нового не привносят, окромя коверканья UI.
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|2.28, Аноним (28), 13:22, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поменяли значок в приложении - да, это действительно достойно целой новости!
если вантуз поменяет иконку кнопкопуска на, допустим, иконку унитаза, то это будут обсуждать месяцами, этому посвятят срочные спецвыпуски новостей, может даже попадет в учебники новейшей истории.
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|1.24, Аноним (24), 13:16, 03/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Про это говорили ещё когда вводили ssl. И про значок. И про то что наличие сертификата ничего не гарантирует. И "кто будет следить за наблюдателями". В итоге все из этого оправдалось, хотя конечно само по себе наличие шифрования по сравнению с http это хорошо.
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