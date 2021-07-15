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В Chrome 94 появится режим HTTPS-First

15.07.2021 16:10

Компания Google объявила о решении добавить в Chrome 94 режим HTTPS-First, который напоминает ранее появившийся в Firfox 83 режим HTTPS Only. При попытке открытия ресурса без шифрования по HTTP браузер вначале попытается обратиться к сайту HTTPS и если попытка окажется неудачной пользователю будет показано предупреждение об отсутствии поддержки HTTPS и предложение открыть сайт без шифрования. В Chrome 94 новый режим будет доступен в качестве отдельно включаемой опции, но в будущем Google рассматривает возможность активации HTTPS-First по умолчанию для всех пользователей (аналогичные планы по включению HTTPS Only по умолчанию в Firefox имеются и у Mozilla).

По статистике Google в настоящее время более 90% запросов в Chrome выполняются с использованием HTTPS. Ожидается, что добавление HTTPS-First позволит улучшить данный показатель. В долгосрочной перспективе поддержка HTTP в Chrome будет сохранена, но Google планирует добавить вывод дополнительных предупреждений, информирующих пользователей об угрозах, возникающих при обращении к сайтам без шифрования, а также ограничить доступ к некоторым возможностям web-платформы для страниц, открытых по HTTP.

Одновременно объявлено о решении провести в Chrome 93 эксперимент по замене индикатора защищённого соединения (замок в адресной строке) на более нейтральный и не вызывающий двойной трактовки символ (например, "V"), нажатие на который приводит к открытию диалога с параметрами страницы. Для соединений, установленных без шифрования, продолжит показываться индикатор "не защищено". В качестве причины замены индикатора упоминается то, что многие пользователи ассоциируют индикатор замка с тем, что содержимому сайта можно доверять, а не воспринимают его как признак шифрования соединения. Cудя по опросу Google лишь 11% процентов пользователей понимают смысл пиктограммы с замком.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2021...)
  2. OpenNews: В Chrome добавлена настройка для работы только через HTTPS
  3. OpenNews: DNS-over-HTTPS будет включён по умолчанию в Firefox для пользователей из Канады
  4. OpenNews: ALPACA - новая техника MITM-атак на HTTPS
  5. OpenNews: В Chrome 90 утверждено использование HTTPS по умолчанию в адресной строке
  6. OpenNews: В Chrome экспериментируют с открытием сайтов по умолчанию через HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55491-chrome
Ключевые слова: chrome, https
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, OnTheEdge (ok), 16:22, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Cудя по опросу Google лишь 11% процентов пользователей понимают смысл пиктограммы с замком

    ну это аж в два раза больше ироничных 5%

     
     
  • 2.12, пох. (?), 17:00, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто гугль не учел тех феноменально т-пых что не смогли принять участие в опросе.

     

  • 1.3, kusb (?), 16:23, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я явно открываю сайт по http, тогда сайт открывается по https, я правильно понимаю?
     
     
  • 2.10, th3m3 (ok), 16:43, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Браузер будет изначально долбиться по https.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:15, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если на HTTPS тоже что-то висит, то "изначально" превращается в "окончательно"
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:23, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Cудя по опросу Google лишь 11% процентов пользователей понимают смысл пиктограммы с замком

    Просто блеск. Обозвали свою же собственную аудиторию.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:07, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря для них отказались с показом только домена в адресной строке
     

  • 1.5, kusb (?), 16:25, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    httpo://
     
  • 1.6, iCat (ok), 16:29, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно: а какой значок для https предлагается применять?
     
     
  • 2.7, kusb (?), 16:35, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наручники.
     
     
  • 3.13, пох. (?), 17:00, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ошейник же ж!
     
     
  • 4.15, OnTheEdge (ok), 17:09, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и плётка в придачу
     
     
  • 5.19, Аноним (14), 17:15, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ммм как сексуально
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:35, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никакой, например. Раньше для HTTP не применялся никакой значок, т.к. HTTP был практически везде, а HTTPS был редкостью, поэтому его выделяли.

    Теперь всё стало зеркально наоборот: HTTPS почти везде, а HTTP становится редкостью.

    Таким образом, значок не нужен для HTTPS.

     
     
  • 3.11, Аноним (14), 16:53, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замочек зеленый, замочек серый, без замочка но с https://
     

  • 1.9, InuYasha (??), 16:43, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне почему-то, глядя на название, вспомнился гипнотический логотип курсов английского языка из 1990ых-2000ных )
     
  • 1.16, Аноним (18), 17:13, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как попасть на HTTP сайт, если попытка подключения к HTTPS будет успешной?
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 17:14, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без расширения типа HTTPS Nowhere не выйдет ведь.
     
  • 2.20, Митм Аноним (?), 17:20, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зеродей этому адепту.
     
     
  • 3.21, Аноним (18), 17:33, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня просто скайп на 443 порту что-то слушает.
     

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