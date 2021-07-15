В Chrome 94 появится режим HTTPS-First

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|1.2, OnTheEdge (ok), 16:22, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Cудя по опросу Google лишь 11% процентов пользователей понимают смысл пиктограммы с замком
ну это аж в два раза больше ироничных 5%
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|2.12, пох. (?), 17:00, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто гугль не учел тех феноменально т-пых что не смогли принять участие в опросе.
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|1.3, kusb (?), 16:23, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я явно открываю сайт по http, тогда сайт открывается по https, я правильно понимаю?
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|3.18, Аноним (18), 17:15, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если на HTTPS тоже что-то висит, то "изначально" превращается в "окончательно"
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|1.4, Аноним (4), 16:23, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Cудя по опросу Google лишь 11% процентов пользователей понимают смысл пиктограммы с замком
Просто блеск. Обозвали свою же собственную аудиторию.
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|2.14, Аноним (14), 17:07, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зря для них отказались с показом только домена в адресной строке
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|2.8, Аноним (8), 16:35, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никакой, например. Раньше для HTTP не применялся никакой значок, т.к. HTTP был практически везде, а HTTPS был редкостью, поэтому его выделяли.
Теперь всё стало зеркально наоборот: HTTPS почти везде, а HTTP становится редкостью.
Таким образом, значок не нужен для HTTPS.
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|1.9, InuYasha (??), 16:43, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне почему-то, глядя на название, вспомнился гипнотический логотип курсов английского языка из 1990ых-2000ных )
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|1.16, Аноним (18), 17:13, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как попасть на HTTP сайт, если попытка подключения к HTTPS будет успешной?
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