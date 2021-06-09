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ALPACA - новая техника MITM-атак на HTTPS

09.06.2021 21:13

Группа исследователей из нескольких университетов Германии разработала новый метод MITM-атаки на HTTPS, дающий возможность извлечь Cookie с идентификаторами сеанса и другие конфиденциальные данные, а также добиться выполнения произвольного кода JavaScript в контексте другого сайта. Атака получила название ALPACA и может быть применена к TLS-серверам, реализующим разные протоколы прикладного уровня (HTTPS, SFTP, SMTP, IMAP, POP3), но использующим общие TLS-сертификаты.

Суть атаки в том, что при наличии контроля над сетевым шлюзом или точкой беспроводного доступа атакующий может перенаправить web-трафик на другой сетевой порт и организовать установку соединения с FTP или почтовым сервером, поддерживающими TLS-шифрование и использующими общий с HTTP-сервером TLS-сертификат, и браузер пользователя будет считать, что установлено соединение с запрошенным HTTP-сервером. Так как протокол TLS универсален и не привязан к протоколам прикладного уровня, установка шифрованного соединения для всех сервисов идентична и ошибка отправки запроса не к тому сервису может быть определена только уже после установки шифрованного сеанса во время обработки команд отправленного запроса.

Соответственно, если, например, перенаправить соединение пользователя, изначально адресованное к HTTPS, на почтовый сервер, в котором применяется общий с HTTPS-сервером сертификат, TLS-соединение будет успешно установлено, но почтовый сервер не сможет обработать переданные HTTP-команды и вернёт ответ с кодом ошибки. Данный ответ будет обработан браузером как ответ запрошенного сайта, переданный внутри корректно установленного шифрованного канала связи.

Предложено три варианта атаки:

  • "Upload" для извлечения Cookie с параметрами аутентификации. Метод применим, если охватываемый TLS-сертификатом FTP-сервер позволяет загрузить и извлечь свои данные. В данном варианте атаки атакующий может добиться сохранения частей изначального HTTP-запроса пользователя, таких как содержимое заголовка Cookie, например, если FTP-сервер интерпретирует запрос как файл для сохранения или полностью журналирует входящие запросы. Для успешной атаки злоумышленнику требуется затем каким-то образом извлечь сохранённое содержимое. Атака применима к Proftpd, Microsoft IIS, vsftpd, filezilla и serv-u.
  • "Download" для организации межсайтового скриптинга (XSS). Метод подразумевает, что атакующий в результате каких-то отдельных манипуляций может разместить данные в сервисе, использующем общий TLS-сертификат, которые затем можно выдать в ответ на запрос пользователя. Атака применима к вышеотмеченным FTP-серверам, IMAP-серверам и POP3-серверам (courier, cyrus, kerio-connect и zimbra).
  • "Reflection" для запуска JavaScript в контексте другого сайта. Метод основан на возвращении клиенту части запроса, в котором содержится отправленный атакующим JavaScript-код. Атака применима к вышеотмеченным FTP-серверам, IMAP-серверам cyrus, kerio-connect и zimbra, а также к SMTP-серверу sendmail.

Например, при открытии пользователем страницы, подконтрольной атакующим, с этой страницы может быть инициирован запрос ресурса с сайта, на котором у пользователя имеется активная учётная запись (например, bank.com). В ходе MITM-атаки этот запрос, адресованный web-сайту bank.com, можно перенаправить на почтовый сервер, в котором используется общий с bank.com TLS-сертификат. Так как почтовый сервер не завершает сеанс после первой ошибки, служебные заголовки и команды, такие как "POST / HTTP/1.1" и "Host:", будут обработаны как неизвестные команды (почтовый сервер вернёт на каждый заголовок "500 unrecognized command").

Почтовый сервер не разбирает особенности протокола HTTP и для него служебные заголовки и блок данных POST-запроса обрабатываются одинаково, поэтому в теле POST-запроса можно указать строку с командой почтовому серверу. Например, можно передать: 


   MAIL FROM: <script>alert(1);</script>
на что почтовый сервер вернёт сообщение об ошибке 

   501 <script>alert(1);</script>: malformed address: alert(1);</script> may not follow <script>

Этот ответ получит браузер пользователя, который выполнит JavaScript-код в контексте не изначально открытого сайта атакующего, а сайта bank.com, на который был отправлен запрос, так как ответ поступил внутри корректного TLS-сеанса, сертификат которого подтвердил подлинность ответа bank.com.

Сканирование глобальной сети показало, что проблеме в общем виде подвержены около 1.4 млн web-серверов, для которых возможно совершение атаки со смешиванием обращений по разным протоколам. Возможность реального совершения атаки определена для 119 тысяч web-серверов, для которых присутствовали сопутствующие TLS-серверы на базе других прикладных протоколов.

Примеры эксплоитов подготовлены для ftp-серверов pureftpd, proftpd, microsoft-ftp, vsftpd, filezilla и serv-u, IMAP- и POP3-серверов dovecot, courier, exchange, cyrus, kerio-connect и zimbra, SMTP-серверов postfix, exim, sendmail, mailenable, mdaemon и opensmtpd. Исследователями изучена возможность совершения атаки только в сочетании с серверами FTP, SMTP, IMAP и POP3, при этом не исключается, что проблема может проявляться и для других прикладных протоколов, использующих TLS.

Для блокирования атаки предложено использовать расширение ALPN (Application Layer Protocol Negotiation) для согласования TLS-сеанса с учётом прикладного протокола и расширение SNI (Server Name Indication) для привязки к имени хоста в случае применения TLS-сертификатов, охватывающих несколько доменных имён. На стороне приложений рекомендовано ограничить лимит на число ошибок при обработке команд, после достижения которого разрывать соединение. Процесс выработки мер по блокированию атаки начался ещё в октябре прошлого года. Подобные меры для защиты уже приняты в Nginx 1.21.0 (mail proxy), Vsftpd 3.0.4, Courier 5.1.0, Sendmail, FileZill, crypto/tls (Go) и Internet Explorer.

  1. Главная ссылка к новости (https://alpaca-attack.com/...)
  2. OpenNews: RangeAmp - серия атак на CDN, манипулирующая HTTP-заголовком Range
  3. OpenNews: Представлен Sweet32, новый вид атаки на HTTPS и OpenVPN
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая совершить MITM-атаку через манипуляцию с HTTP-заголовком Proxy
  5. OpenNews: Новая техника атаки на SSL/TLS, которой подвержены 33% HTTPS-сайтов
  6. OpenNews: Представлен новый вид атаки по перехвату данных, передаваемых через HTTPS-соединения
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55307-alpaca
Ключевые слова: alpaca, tls, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.5, Аноним (5), 22:02, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Оригинально. Из категории идей, которые кажутся очевидными после того как кто-то обратит на них внимание.

    Но ещё больше удивило, что нашлось больше 40 тысяч сайтов, использующий один SSL-сертификат с FTP-серверами, от которых как казалось уже все кто можно отказался.

     
     
  • 2.7, СеменСеменыч777 (?), 22:14, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ftp - дрянь-протокол, но зато его все знают.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 23:05, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забудьте то же самое сказать про email (SMTPS, POP3S, IMAPS).
     
  • 3.56, Аноним (56), 00:16, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FTP отличный протокол. Это руки дрянь у тех кто его не осилил и везде всунул HTTP
     
     
  • 4.57, Аноним (22), 00:19, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Попробуйте запостить этот же комментарий через FTP, а то как-то голословно.
     
     
  • 5.64, deeaitch (ok), 00:29, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты стрелки не переводи. FTP не для того чтобы коменты постить и javascript запускать. А для передачи фалов. И сравляется он с этим куда лучше HTTP и/или HTTPS.
     
     
  • 6.69, Stax (ok), 01:11, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О дааа.. Одна проблема с буквой "я" чего стоит, а про классику в виде отсутствия понятия кодировки имен файлов (и невозможности договориться о ней), работу через два независимых порта, что создает свои неприятности (ну-ка попробуйте с пол-тычка завернуть ftp в ssh туннель, аналогично http) и неопределенность даты файлов уж и не говорим..
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:28, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>если FTP-сервер интерпретирует запрос как файл

    Очевидно? Мне не очевидно как мой браузер вдруг вместо HTTP начнёт говорить на языке FTP

     
     
  • 3.15, Аноним (5), 22:57, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Передавай внутри POST-данных любые команды FTP/SMTP/POP3/IMAP, предшествующие HTTP-заголовки просто игнорируются как ошибочные команды.
     
     
  • 4.21, Sw00p aka Jerom (?), 23:04, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Передавай внутри POST-данных любые команды

    написано же "Для успешной атаки злоумышленнику требуется затем каким-то образом извлечь сохранённое содержимое.", а каким - не сказано. Ибо так просто взять и отправить пост от имени bank.com не получится.
    Далее они предлагают, чтобы заманить жертву на подконтрольный левый сайт и там уже пытаться что-то сделать, но тут может не сработать из-за CORS.

    "Например, при открытии пользователем страницы, подконтрольной атакующим, с этой страницы может быть инициирован запрос ресурса с сайта, на котором у пользователя имеется активная учётная запись (например, bank.com)."

    Инициация этого запроса под вопросом.

     
     
  • 5.44, Аноним (8), 23:48, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким-то образом извлечь данные это понятно как. Запрос из браузера идёт на FTP сервер и там сохраняется в виде файла. Дальше файл уже можно скачать если это позволено настройками FTP сервера.
    У меня вопрос как заставить браузер послать нужный запрос. Это выходит надо на страницу банка сперва что-то заинжектить.
     
     
  • 6.47, Sw00p aka Jerom (?), 23:57, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каким-то образом извлечь данные это понятно как. Запрос из браузера идёт на
    > FTP сервер и там сохраняется в виде файла. Дальше файл уже
    > можно скачать если это позволено настройками FTP сервера.

    с каких пор фпт будет понимать хттп-ешный запрос и еще умудриться это сохранить в виде файла?
    я могу только в логах фтп увидеть некорректные команды в виде хттп запроса в которых вероятно и кукисы засветятся

    > У меня вопрос как заставить браузер послать нужный запрос. Это выходит надо
    > на страницу банка сперва что-то заинжектить.

    инжектить не нужно, можно же заманить человека на evil.vom а там уже можно тупо допустим прописать
    <img src="https://bank.com"> и браузер инициирует запрос на bank.com:443. Но нам же нужен пейлоад, а для этого нужно всякие post запросы формировать и чтобы браузер это еще и инициировал в контексте bank.com:443. CORS куда смотреть будет?


     
  • 6.50, Аноним (50), 00:07, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В статье же расписано как заставить послать - заставить зайти на свою страницу и с неё инициировать запрос к цели.
     
  • 4.38, Онаним (?), 23:38, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем так.
    После X ошибочных команд обычно что клиент, что сервер - дисконнектятся.
    Не у всех есть такая защита, но мы говорим о серверах (раз POST) - там она в большинстве случаев есть.
     
  • 3.19, Аноним (22), 23:03, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того, как поддержку FTP убрали, для современного браузера все является HTTP.
     
  • 2.40, Онаним (?), 23:41, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее - из категории идей, про которые все давно знают (без шифрования это таки было ещё проще) и давно уже перестрахованы где надо.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:13, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > ...при наличии контроля над сетевым шлюзом...
    > ...атакующий может разместить данные в сервисе...

    Простите, у вас там совсем <сосуд со множеством дырочек>?! С таким сосудом любая альпака - как мелкая шалость.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:13, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот взять вайфай, например. Даже запароленный. Владелец кафешки или отеля может атаковать.
     
     
  • 3.34, Аноним (6), 23:27, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > FTP-сервер ... журналирует входящие запросы. Для успешной атаки злоумышленнику требуется затем каким-то образом извлечь сохранённое содержимое.

    ... каким-то образом попасть на FTP-сервер. Да каждый владелец кафешки имеет доступ на сервер твоего банка!

     

  • 1.9, Аноним (8), 22:30, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С такими дырами хром может убирать из чёрного списка тот набор номеров портов, которые они захардкодили для защиты от NAT slipstreaming. Потому что по факту данная уязвимость как раз и обходит эту защиту, перенаправляя запрос с 443 на уязвимый порт.
     
     
  • 2.16, Sw00p aka Jerom (?), 22:57, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    митм форвардинг одного порта на другой, тут браузер будет думать, что подключается именно к 443.
     
  • 2.18, Аноним (5), 23:01, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интерес эта атака имеет больше теоретический, так как для проведения требуется MITM. Но авторы обещают на  USENIX Security Symposium раскрыть способ, работающий без MITM, а это уже совершенно другой уровень опасности.
     

  • 1.10, YetAnotherOnanym (ok), 22:31, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > использующим общие TLS-сертификаты
    > при наличии контроля над сетевым шлюзом или точкой беспроводного доступа

    А зачем мудрить с точкой доступа, если у атакующего уже есть "общие TLS-сертификаты" с имитируемым сервером?

     
     
  • 2.12, Аноним (8), 22:35, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Общие тут имеется в виду что есть например сайт и есть SFTP сервер, использующие общие сертификаты. Например yandex.ru и ftp.yandex.ru могли бы использовать общий условно *.yandex.ru сертификат. Атакующий при помощи точки доступа перенаправляет запрос вашего браузера с HTTPS на SFTP сервер.
     
     
  • 3.13, Sw00p aka Jerom (?), 22:43, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Атакующий при помощи точки доступа перенаправляет запрос вашего браузера с HTTPS на SFTP сервер.

    а дальше что?

     
     
  • 4.26, Аноним (6), 23:11, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SFTP футболит с ошибкой, попутно делая эхо этой ошибки, которая вовсе не ошибка, а нужные данные, переданные через POST. А твой наивный браузер всё это ловит и думает, что это ответ с bank.com и начинает выполнять скрипты в контексте bank.com.
     
     
  • 5.32, Sw00p aka Jerom (?), 23:24, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SFTP футболит с ошибкой, попутно делая эхо этой ошибки, которая вовсе не
    > ошибка, а нужные данные, переданные через POST. А твой наивный браузер
    > всё это ловит и думает, что это ответ с bank.com и
    > начинает выполнять скрипты в контексте bank.com.

    так так, а как открывается контекст с bank.com?

     
     
  • 6.35, Аноним (6), 23:30, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой браузер и открывает, только запрос немного не туда уходит.
     
     
  • 7.39, Онаним (?), 23:39, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И сбрасывается, потому что protocol violation.
     
  • 7.41, Sw00p aka Jerom (?), 23:42, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Твой браузер и открывает, только запрос немного не туда уходит.

    хмммммммммм
    Условия:
    1) evil.com страничка замануха атакующего.
    2) атакующий может делать митм и перенаправлять соединения bank.com:443 -> mx.bank.com:465 (postfix tls wrapper mode) и собственно в обоих случаях используется вайлдкард tls сертификат *.bank.com

    Атака:
    1) Жертва переходит на страничку evil.com
    2) В контексте странички evil.com пытаемся инициировать отправку POST запроса с пейлоадом на bank.com:443
    3) В момент инициации необходимо перенаправить прозрачно соединение с bank.com:443 на mx.bank.com:465
    4) В итоге mx.bank.com:465 вернет наш пейлоад, и исполнит его в контексте bank.com, а пейлоад может тупо украсть сессионные куки самого bank.com и отправить на evil.com.

    Вопрос такой, второй шаг возможен разве? CORS позволит это проделать?

     
     
  • 8.48, Аноним (6), 23:59, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и да Некоторые запросы не заставляют срабатывать CORS ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.60, Sw00p aka Jerom (?), 00:23, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ok, ясно, а как же быть с protocol violation, когда браузер ожидает HTTP 1 1 200... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.65, Sw00p aka Jerom (?), 00:34, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можете не отвечать, Internet Explorer - ясно все, удивляться нечему Is my brows... текст свёрнут, показать
     

  • 1.11, Аноним (8), 22:32, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мораль: держите FTP, SMTP, IMAP и прочие сервисы на отдельных поддоменах со своими собственными сертификатами благо сейчас стало проще автоматизировать их обновление.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 22:54, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не поможет
     
  • 2.23, Аноним (22), 23:07, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Мораль: держите FTP, SMTP, IMAP и прочие сервисы на отдельных поддоменах со своими собственными сертификатами благо сейчас стало проще автоматизировать их обновление.

    Полагаю, отказ от "сразу шифрованных" соединений в пользу STARTTLS тоже вполне прокатит.

     
     
  • 3.25, Sw00p aka Jerom (?), 23:08, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу
     
  • 2.58, Аноним (56), 00:19, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мораль не пользовать браузер
     
  • 2.63, deeaitch (ok), 00:26, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мораль в том что FTP, SMTP, IMAP оказались совершенно не причём. А проблема вылезла вообще в HTTPS и браузерах.

    У нормальных людей через ftp, smtp, imap javascript не выполняется.

     

  • 1.17, Аноним (17), 22:59, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И никого не смутило:
    <при наличии контроля над сетевым шлюзом или точкой беспроводного доступа>

    т.е. ломаем шлюз (не суть как) и только потом манипулируем с перенаправлением.

     
     
  • 2.24, Sw00p aka Jerom (?), 23:07, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на "лошарике" можно подплыть и к кабелю подключиться :)
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 23:46, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ха)
     
  • 2.27, Аноним (5), 23:12, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Реалии таковы, что точки беспроводного доступа и домашние маршрутизаторы дырявые как pешето, ломай не хочу. Или можно урожай собирать на выходных узлах Tor и создавая открытые wifi-сети.
     
  • 2.28, Аноним (6), 23:13, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + ещё и к сервису доступ, чтобы логи читать.
     
  • 2.30, онанимус (?), 23:17, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а тебя не смущают миллионы admin:admin роутеров, торчащие голой жопой в интернет? и всякие захардкоденные аккаунты "oelinux123" на случай, если дофига умный лаовай сменит дефолтный пароль?
     
  • 2.33, MPEG LA (ok), 23:26, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там прямо в заголовке написано: MITM.
     

  • 1.20, richman1000000 (ok), 23:04, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да это просто тупость. Все об этой фигне знали. Много лет
    Суть в том что вы доверяете сертификату, который рассполагается у разных админов на разных службах.
     
  • 1.31, Kuromi (ok), 23:20, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    FTP? Ну очень вовремя,особенно на фоне полного удаления поддержки этого протокола из браузеров.
    Кроме того, FTPS вообще всегда был изрядной редкостью.
     
     
  • 2.59, Аноним (56), 00:21, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твой любимымй гавняный HTTP там первый в списке
     

  • 1.36, Онаним (?), 23:34, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нереал. Тчк.
    Протоколы настолько между собой несовместимы, что подставить ложный ответ без модфикации софта на сервере не получится. А если есть такой доступ - собственно уже все ключи сертификатов есть, и не надо извращаться.
     
     
  • 2.37, Онаним (?), 23:37, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если кто невдогнал, то:
    1. "Upload": для успешной атаки злоумышленнику требуется затем каким-то образом извлечь сохранённое содержимое. Ключевое слово - "каким-то". Давай, до свидания.
    2. "Download": атакующий в результате каких-то отдельных манипуляций может разместить данные в сервисе - ага, да ещё так, чтобы они вместе с обёрткой исходный протокол сымитировали. "Каких-то" - ключевое слово. Давай, до свидания.
    3. Метод основан на возвращении клиенту части запроса, в котором содержится отправленный атакующим JavaScript-код. Вот только проблемка, снова надо в протокольчик обернуть. Туда же.
     
     
  • 3.42, vitalif (ok), 23:46, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я нашел уязвимость в замке входной двери! Если злоумышленник каким-то образом зайдет внутрь квартиры и вынесет оттуда запасной ключ, то замок можно будет легко открыть извне!
     
  • 3.45, Sw00p aka Jerom (?), 23:49, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот только проблемка, снова надо в протокольчик обернуть. Туда же.

    ну да, ток не понятно как у них вот это работает

    220 1237cfa6400d ESMTP Postfix
    HELO example.com
    250 1237cfa6400d
    MAIL FROM: example <script>alert(1);</script>
    555 5.5.4 Unsupported option: <script>alert(1);</script>


     
     
  • 4.46, Онаним (?), 23:55, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только на говносерверах, которые отдают невалидированные данные.
    Dovecot и Exchange мимо, остальные в топку.
     
  • 4.53, Онаним (?), 00:10, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и блин, браузер, который это отобразит - надо закапывать первым.
    Потому что перед <script>...</script> должны быть HTTP/1.1 200 OK, корректные хедеры, и двойной CRLF.
     
     
  • 5.67, Sw00p aka Jerom (?), 00:36, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и блин, браузер, который это отобразит - надо закапывать первым.

    Internet Explorer - может все :) в оригинале статьи все расписано и все вопросы отпадают.

     
  • 4.54, Онаним (?), 00:11, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короче, то, что они смогли <script> выдать - ещё не значит, что он где-то обработается.
    О чём и речь. Свистопляска вокруг потенциальной шкуры сферического медведя Шрёдингера в вакууме.
     

  • 1.49, Alexey (??), 00:03, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Простите в чём суть атаки - в контроле над шлюзом? А как на счёт в контроле над провайдером.. или выше..
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 00:07, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Магистальные провайдеры давно беспардонно вмешиваются в трафик. Про местячковых я бы особо не переживал -- ты им деньги несёшь.
     
  • 2.52, Онаним (?), 00:08, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть атаки - в попытке с самого клиента послать то, что хочется получить в ответ той софтиной, откуда послано.
     

  • 1.55, Аноним (56), 00:15, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А кто-то ещё пользуется браузерами для работы с почтой и разрешёнными скриптами?
     
     
  • 2.62, deeaitch (ok), 00:24, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    iPony и Fracta1L
     

  • 1.61, deeaitch (ok), 00:23, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хаха. Хвалёный HTTPS
     
  • 1.66, adsh (ok), 00:34, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой ещё SFTP - это часть SSH, речь об FTPS.
     
     
  • 2.68, deeaitch (ok), 00:51, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кто-же читает?
     

  • 1.70, BrainFucker (ok), 01:34, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > перенаправить на почтовый сервер, в котором используется общий с bank.com TLS-сертификат.

    Ага, только для этого нужно ещё захватить контроль над этим почтовым сервером. Только причём тут высосанная из пальца "уязвимость" в TLS, когда для реализации требуется захват контроля надо сервером?

     

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