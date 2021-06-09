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|1.5, Аноним (5), 22:02, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Оригинально. Из категории идей, которые кажутся очевидными после того как кто-то обратит на них внимание.
Но ещё больше удивило, что нашлось больше 40 тысяч сайтов, использующий один SSL-сертификат с FTP-серверами, от которых как казалось уже все кто можно отказался.
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|3.22, Аноним (22), 23:05, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не забудьте то же самое сказать про email (SMTPS, POP3S, IMAPS).
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|3.56, Аноним (56), 00:16, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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FTP отличный протокол. Это руки дрянь у тех кто его не осилил и везде всунул HTTP
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|4.57, Аноним (22), 00:19, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Попробуйте запостить этот же комментарий через FTP, а то как-то голословно.
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|5.64, deeaitch (ok), 00:29, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты стрелки не переводи. FTP не для того чтобы коменты постить и javascript запускать. А для передачи фалов. И сравляется он с этим куда лучше HTTP и/или HTTPS.
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|6.69, Stax (ok), 01:11, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О дааа.. Одна проблема с буквой "я" чего стоит, а про классику в виде отсутствия понятия кодировки имен файлов (и невозможности договориться о ней), работу через два независимых порта, что создает свои неприятности (ну-ка попробуйте с пол-тычка завернуть ftp в ssh туннель, аналогично http) и неопределенность даты файлов уж и не говорим..
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|2.8, Аноним (8), 22:28, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>если FTP-сервер интерпретирует запрос как файл
Очевидно? Мне не очевидно как мой браузер вдруг вместо HTTP начнёт говорить на языке FTP
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|3.15, Аноним (5), 22:57, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Передавай внутри POST-данных любые команды FTP/SMTP/POP3/IMAP, предшествующие HTTP-заголовки просто игнорируются как ошибочные команды.
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|4.21, Sw00p aka Jerom (?), 23:04, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Передавай внутри POST-данных любые команды
написано же "Для успешной атаки злоумышленнику требуется затем каким-то образом извлечь сохранённое содержимое.", а каким - не сказано. Ибо так просто взять и отправить пост от имени bank.com не получится.
Далее они предлагают, чтобы заманить жертву на подконтрольный левый сайт и там уже пытаться что-то сделать, но тут может не сработать из-за CORS.
"Например, при открытии пользователем страницы, подконтрольной атакующим, с этой страницы может быть инициирован запрос ресурса с сайта, на котором у пользователя имеется активная учётная запись (например, bank.com)."
Инициация этого запроса под вопросом.
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|5.44, Аноним (8), 23:48, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каким-то образом извлечь данные это понятно как. Запрос из браузера идёт на FTP сервер и там сохраняется в виде файла. Дальше файл уже можно скачать если это позволено настройками FTP сервера.
У меня вопрос как заставить браузер послать нужный запрос. Это выходит надо на страницу банка сперва что-то заинжектить.
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|6.47, Sw00p aka Jerom (?), 23:57, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каким-то образом извлечь данные это понятно как. Запрос из браузера идёт на
> FTP сервер и там сохраняется в виде файла. Дальше файл уже
> можно скачать если это позволено настройками FTP сервера.
с каких пор фпт будет понимать хттп-ешный запрос и еще умудриться это сохранить в виде файла?
я могу только в логах фтп увидеть некорректные команды в виде хттп запроса в которых вероятно и кукисы засветятся
> У меня вопрос как заставить браузер послать нужный запрос. Это выходит надо
> на страницу банка сперва что-то заинжектить.
инжектить не нужно, можно же заманить человека на evil.vom а там уже можно тупо допустим прописать
<img src="https://bank.com"> и браузер инициирует запрос на bank.com:443. Но нам же нужен пейлоад, а для этого нужно всякие post запросы формировать и чтобы браузер это еще и инициировал в контексте bank.com:443. CORS куда смотреть будет?
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|6.50, Аноним (50), 00:07, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В статье же расписано как заставить послать - заставить зайти на свою страницу и с неё инициировать запрос к цели.
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|4.38, Онаним (?), 23:38, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем так.
После X ошибочных команд обычно что клиент, что сервер - дисконнектятся.
Не у всех есть такая защита, но мы говорим о серверах (раз POST) - там она в большинстве случаев есть.
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|3.19, Аноним (22), 23:03, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После того, как поддержку FTP убрали, для современного браузера все является HTTP.
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|2.40, Онаним (?), 23:41, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точнее - из категории идей, про которые все давно знают (без шифрования это таки было ещё проще) и давно уже перестрахованы где надо.
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|1.6, Аноним (6), 22:13, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> ...при наличии контроля над сетевым шлюзом...
> ...атакующий может разместить данные в сервисе...
Простите, у вас там совсем <сосуд со множеством дырочек>?! С таким сосудом любая альпака - как мелкая шалость.
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|2.29, Аноним (29), 23:13, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот взять вайфай, например. Даже запароленный. Владелец кафешки или отеля может атаковать.
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|3.34, Аноним (6), 23:27, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> FTP-сервер ... журналирует входящие запросы. Для успешной атаки злоумышленнику требуется затем каким-то образом извлечь сохранённое содержимое.
... каким-то образом попасть на FTP-сервер. Да каждый владелец кафешки имеет доступ на сервер твоего банка!
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|1.9, Аноним (8), 22:30, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С такими дырами хром может убирать из чёрного списка тот набор номеров портов, которые они захардкодили для защиты от NAT slipstreaming. Потому что по факту данная уязвимость как раз и обходит эту защиту, перенаправляя запрос с 443 на уязвимый порт.
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|2.18, Аноним (5), 23:01, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интерес эта атака имеет больше теоретический, так как для проведения требуется MITM. Но авторы обещают на USENIX Security Symposium раскрыть способ, работающий без MITM, а это уже совершенно другой уровень опасности.
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|1.10, YetAnotherOnanym (ok), 22:31, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> использующим общие TLS-сертификаты
> при наличии контроля над сетевым шлюзом или точкой беспроводного доступа
А зачем мудрить с точкой доступа, если у атакующего уже есть "общие TLS-сертификаты" с имитируемым сервером?
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|2.12, Аноним (8), 22:35, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. Общие тут имеется в виду что есть например сайт и есть SFTP сервер, использующие общие сертификаты. Например yandex.ru и ftp.yandex.ru могли бы использовать общий условно *.yandex.ru сертификат. Атакующий при помощи точки доступа перенаправляет запрос вашего браузера с HTTPS на SFTP сервер.
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|3.13, Sw00p aka Jerom (?), 22:43, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Атакующий при помощи точки доступа перенаправляет запрос вашего браузера с HTTPS на SFTP сервер.
а дальше что?
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|4.26, Аноним (6), 23:11, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SFTP футболит с ошибкой, попутно делая эхо этой ошибки, которая вовсе не ошибка, а нужные данные, переданные через POST. А твой наивный браузер всё это ловит и думает, что это ответ с bank.com и начинает выполнять скрипты в контексте bank.com.
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|5.32, Sw00p aka Jerom (?), 23:24, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> SFTP футболит с ошибкой, попутно делая эхо этой ошибки, которая вовсе не
> ошибка, а нужные данные, переданные через POST. А твой наивный браузер
> всё это ловит и думает, что это ответ с bank.com и
> начинает выполнять скрипты в контексте bank.com.
так так, а как открывается контекст с bank.com?
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|7.41, Sw00p aka Jerom (?), 23:42, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Твой браузер и открывает, только запрос немного не туда уходит.
хмммммммммм
Условия:
1) evil.com страничка замануха атакующего.
2) атакующий может делать митм и перенаправлять соединения bank.com:443 -> mx.bank.com:465 (postfix tls wrapper mode) и собственно в обоих случаях используется вайлдкард tls сертификат *.bank.com
Атака:
1) Жертва переходит на страничку evil.com
2) В контексте странички evil.com пытаемся инициировать отправку POST запроса с пейлоадом на bank.com:443
3) В момент инициации необходимо перенаправить прозрачно соединение с bank.com:443 на mx.bank.com:465
4) В итоге mx.bank.com:465 вернет наш пейлоад, и исполнит его в контексте bank.com, а пейлоад может тупо украсть сессионные куки самого bank.com и отправить на evil.com.
Вопрос такой, второй шаг возможен разве? CORS позволит это проделать?
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|1.11, Аноним (8), 22:32, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мораль: держите FTP, SMTP, IMAP и прочие сервисы на отдельных поддоменах со своими собственными сертификатами благо сейчас стало проще автоматизировать их обновление.
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|2.23, Аноним (22), 23:07, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мораль: держите FTP, SMTP, IMAP и прочие сервисы на отдельных поддоменах со своими собственными сертификатами благо сейчас стало проще автоматизировать их обновление.
Полагаю, отказ от "сразу шифрованных" соединений в пользу STARTTLS тоже вполне прокатит.
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|2.63, deeaitch (ok), 00:26, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мораль в том что FTP, SMTP, IMAP оказались совершенно не причём. А проблема вылезла вообще в HTTPS и браузерах.
У нормальных людей через ftp, smtp, imap javascript не выполняется.
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|1.17, Аноним (17), 22:59, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И никого не смутило:
<при наличии контроля над сетевым шлюзом или точкой беспроводного доступа>
т.е. ломаем шлюз (не суть как) и только потом манипулируем с перенаправлением.
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|2.27, Аноним (5), 23:12, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Реалии таковы, что точки беспроводного доступа и домашние маршрутизаторы дырявые как pешето, ломай не хочу. Или можно урожай собирать на выходных узлах Tor и создавая открытые wifi-сети.
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|2.30, онанимус (?), 23:17, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а тебя не смущают миллионы admin:admin роутеров, торчащие голой жопой в интернет? и всякие захардкоденные аккаунты "oelinux123" на случай, если дофига умный лаовай сменит дефолтный пароль?
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|1.20, richman1000000 (ok), 23:04, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да это просто тупость. Все об этой фигне знали. Много лет
Суть в том что вы доверяете сертификату, который рассполагается у разных админов на разных службах.
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|1.31, Kuromi (ok), 23:20, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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FTP? Ну очень вовремя,особенно на фоне полного удаления поддержки этого протокола из браузеров.
Кроме того, FTPS вообще всегда был изрядной редкостью.
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|1.36, Онаним (?), 23:34, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Нереал. Тчк.
Протоколы настолько между собой несовместимы, что подставить ложный ответ без модфикации софта на сервере не получится. А если есть такой доступ - собственно уже все ключи сертификатов есть, и не надо извращаться.
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|2.37, Онаним (?), 23:37, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если кто невдогнал, то:
1. "Upload": для успешной атаки злоумышленнику требуется затем каким-то образом извлечь сохранённое содержимое. Ключевое слово - "каким-то". Давай, до свидания.
2. "Download": атакующий в результате каких-то отдельных манипуляций может разместить данные в сервисе - ага, да ещё так, чтобы они вместе с обёрткой исходный протокол сымитировали. "Каких-то" - ключевое слово. Давай, до свидания.
3. Метод основан на возвращении клиенту части запроса, в котором содержится отправленный атакующим JavaScript-код. Вот только проблемка, снова надо в протокольчик обернуть. Туда же.
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|3.42, vitalif (ok), 23:46, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я нашел уязвимость в замке входной двери! Если злоумышленник каким-то образом зайдет внутрь квартиры и вынесет оттуда запасной ключ, то замок можно будет легко открыть извне!
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|3.45, Sw00p aka Jerom (?), 23:49, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот только проблемка, снова надо в протокольчик обернуть. Туда же.
ну да, ток не понятно как у них вот это работает
220 1237cfa6400d ESMTP Postfix
HELO example.com
250 1237cfa6400d
MAIL FROM: example <script>alert(1);</script>
555 5.5.4 Unsupported option: <script>alert(1);</script>
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|4.46, Онаним (?), 23:55, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только на говносерверах, которые отдают невалидированные данные.
Dovecot и Exchange мимо, остальные в топку.
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|4.53, Онаним (?), 00:10, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и блин, браузер, который это отобразит - надо закапывать первым.
Потому что перед <script>...</script> должны быть HTTP/1.1 200 OK, корректные хедеры, и двойной CRLF.
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|5.67, Sw00p aka Jerom (?), 00:36, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну и блин, браузер, который это отобразит - надо закапывать первым.
Internet Explorer - может все :) в оригинале статьи все расписано и все вопросы отпадают.
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|4.54, Онаним (?), 00:11, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Короче, то, что они смогли <script> выдать - ещё не значит, что он где-то обработается.
О чём и речь. Свистопляска вокруг потенциальной шкуры сферического медведя Шрёдингера в вакууме.
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|1.49, Alexey (??), 00:03, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Простите в чём суть атаки - в контроле над шлюзом? А как на счёт в контроле над провайдером.. или выше..
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|2.51, Аноним (51), 00:07, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Магистальные провайдеры давно беспардонно вмешиваются в трафик. Про местячковых я бы особо не переживал -- ты им деньги несёшь.
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|2.52, Онаним (?), 00:08, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суть атаки - в попытке с самого клиента послать то, что хочется получить в ответ той софтиной, откуда послано.
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|1.55, Аноним (56), 00:15, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А кто-то ещё пользуется браузерами для работы с почтой и разрешёнными скриптами?
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|1.70, BrainFucker (ok), 01:34, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> перенаправить на почтовый сервер, в котором используется общий с bank.com TLS-сертификат.
Ага, только для этого нужно ещё захватить контроль над этим почтовым сервером. Только причём тут высосанная из пальца "уязвимость" в TLS, когда для реализации требуется захват контроля надо сервером?
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