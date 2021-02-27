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В Chrome экспериментируют с открытием сайтов по умолчанию через HTTPS

27.02.2021 13:13

Разработчики Chrome сообщили о добавлении в тестовые ветки Chrome Canary, Dev и Beta новой экспериментальной настройки "chrome://flags#omnibox-default-typed-navigations-to-https", при активации которой при наборе имён хостов в адресной строке сайт по умолчанию будет открываться с использованием схемы "https://", а не "http://". В запланированном на 2 марта выпуске Chrome 89 указанная возможность будет включена по умолчанию для небольшого процента пользователей и, если не возникнет непредвиденных проблем, использование по умолчанию HTTPS будет предложено всем в выпуске Chrome 90.

Напомним, что, несмотря на большую работу по продвижению HTTPS в браузерах, при наборе домена в адресной строке без указания протокола по умолчанию до сих пор продолжает использоваться "http://". Для решения этой проблемы в Firеfox 83 был реализован опциональный режим "HTTPS Only", в котором все выполняемые без шифрования запросы автоматически перенаправляются на защищённые варианты страниц ("http://" заменяется на "https://"). Замена не ограничивается адресной строкой и работает также для сайтов явно открываемых по "http://", а также при загрузке ресурсов внутри страницы. Если проброс на https:// завершается таймаутом, пользователю показывается страница с ошибкой, на которой присутствует кнопка для выполнения запроса по "http://".

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/estark37/s...)
  2. OpenNews: В адресной строке Chrome по умолчанию начнёт применяться HTTPS
  3. OpenNews: Firefox 85 перейдёт на ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике
  4. OpenNews: В DNS-сервер BIND добавлена экспериментальная поддержка DNS-over-HTTPS
  5. OpenNews: В Firefox 80 реализована настройка для перенаправления с HTTP на HTTPS
  6. OpenNews: В Firefox 76 появится режим работы только по HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54668-chrome
Ключевые слова: chrome, https
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:20, 27/02/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    отличная новость
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 13:31, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HTTPS переоценён и в большинстве случаев не стоит возни по его поддержке. Уверен что бОльшая часть сайтов, перешедшая на HTTPS, сделала это не по причине необходимости шифрования, а по причине навязывания этого перехода со стороны браузеров.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:37, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны да, с другой это защищает трафик от вмешательства провайдера и прочих следящих
     

  • 1.2, uis (ok), 13:27, 27/02/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Если кто не знал, то давно существует плагин HTTPS Everywhere. И появился ещё до HTTPS Only.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:32, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том же стиме половина сайтов http онли. Была долгое-долгое время, когда уже везде был https. Поэтому были нужны правила для отключения https на части сайтов. Сегодня когда я пытаюсь зайти на http сайт (а такие есть) меня встречают аж 2 окна с предупреждениями, зачем это нужно?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:30, 27/02/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Давно пора, только надо ещё жёстче без возможности конекта по http
     
     
  • 2.7, pavelmvl (?), 13:38, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А роутер свой как вы настраив ать собираетесь. Такие вещи везде по http делаются.
     
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