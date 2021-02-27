В Chrome экспериментируют с открытием сайтов по умолчанию через HTTPS

Разработчики Chrome сообщили о добавлении в тестовые ветки Chrome Canary, Dev и Beta новой экспериментальной настройки "chrome://flags#omnibox-default-typed-navigations-to-https", при активации которой при наборе имён хостов в адресной строке сайт по умолчанию будет открываться с использованием схемы "https://", а не "http://". В запланированном на 2 марта выпуске Chrome 89 указанная возможность будет включена по умолчанию для небольшого процента пользователей и, если не возникнет непредвиденных проблем, использование по умолчанию HTTPS будет предложено всем в выпуске Chrome 90. Напомним, что, несмотря на большую работу по продвижению HTTPS в браузерах, при наборе домена в адресной строке без указания протокола по умолчанию до сих пор продолжает использоваться "http://". Для решения этой проблемы в Firеfox 83 был реализован опциональный режим "HTTPS Only", в котором все выполняемые без шифрования запросы автоматически перенаправляются на защищённые варианты страниц ("http://" заменяется на "https://"). Замена не ограничивается адресной строкой и работает также для сайтов явно открываемых по "http://", а также при загрузке ресурсов внутри страницы. Если проброс на https:// завершается таймаутом, пользователю показывается страница с ошибкой, на которой присутствует кнопка для выполнения запроса по "http://".



