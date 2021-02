В Chrome экспериментируют с открытием сайтов по умолчанию через HTTPS

1.1 , Аноним ( 1 ), 13:20, 27/02/2021 [ответить] –1 + / – отличная новость

A.Stahl: HTTPS переоценён и в большинстве случаев не стоит возни по его поддержке. Уверен что бОльшая часть сайтов, перешедшая на HTTPS, сделала это не по причине необходимости шифрования, а по причине навязывания этого перехода со стороны браузеров.

С одной стороны да, с другой это защищает трафик от вмешательства провайдера и прочих следящих



uis: Если кто не знал, то давно существует плагин HTTPS Everywhere. И появился ещё до HTTPS Only.

В том же стиме половина сайтов http онли. Была долгое-долгое время, когда уже везде был https. Поэтому были нужны правила для отключения https на части сайтов. Сегодня когда я пытаюсь зайти на http сайт (а такие есть) меня встречают аж 2 окна с предупреждениями, зачем это нужно?



Давно пора, только надо ещё жёстче без возможности конекта по http

pavelmvl: А роутер свой как вы настраив ать собираетесь. Такие вещи везде по http делаются.