В адресной строке Chrome по умолчанию начнёт применяться HTTPS

В кодовую базу Chromium приняты изменения по умолчанию переводящие адресную строку на использование протокола HTTPS. В отличие от появившегося в Firеfox 83 режима "HTTPS Only", изменение в Chrome не подразумевает автоматическую замену "http://" на "https://", а ограничивается использованием HTTPS по умолчанию в рекомендациях адресной строки, при автодополнении ввода и при вводе имени сайта без явного указания протокола (при вводе "example.com" будет открыт "https://example.com"). Если загрузка по HTTPS не удалась будет выполнен откат на HTTP.

Представленное изменение решает проблему с открытием по умолчанию страниц с использованием "http://", без возможности поменять данное поведение. Несмотря на большую работу по продвижению HTTPS в браузерах, при наборе домена в адресной строке без указания протокола по умолчанию до сих пор продолжает использоваться "http://".



