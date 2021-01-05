В адресной строке Chrome по умолчанию начнёт применяться HTTPS

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|1.1, InuYasha (??), 11:32, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А я-то сидел, ругался на свой <название непопулярного браузера>, что всём HTTP подставляется - думал, что в популярных уже давно везде HTTPS. А оказалось... :D
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|1.2, Гэндальф (?), 11:34, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хромой в погоне за божественной шустрой лисичкой. Логично предположить, что он никогда её не догонит.
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|1.10, Michael Shigorin (ok), 12:45, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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"Несмотря на всё запинывание юзверей в светлое хроммунистическое будущее сапогами, приходится что-то делать ещё и с теми, у кого руки есть и клавиатура"
Кто бы мог подумать два десятка лет назад, что гугл скурвится и тем более так скоропостижно...
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|2.16, анончек (?), 13:27, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ваще беспредел! Не даёт клятый гугль план Яровой реализовывать, десятки лярдов потрачены впустую, и всё из-за него!
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|2.19, Онаним (?), 13:40, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давно пора https включать по умолчанию, тем более копеечные сертификаты ныне доступны каждому.
А любители врезать рекламу в трафик и цензурить контент могут идти спать.
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|1.11, КО (?), 13:06, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"а ограничивается использованием HTTPS по умолчанию в рекомендациях"
Зонды у них так походу не грузятся
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|1.17, Аноним (17), 13:28, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В отличие от появившегося в Firеfox 83 режима "HTTPS Only", изменение в Chrome не подразумевает автоматическую замену "http://" на "https://", а ограничивается использованием HTTPS по умолчанию в рекомендациях адресной строки, при автодополнении ввода и при вводе имени сайта без явного указания протокола
Ну вот что мешало Мозилле так же сделать, а?
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|3.23, Аноним (17), 14:35, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы их отключить, их надо сначала ещё включить и убедиться, что всё сломалось. А сделали бы так, как в сабже, не ломалось бы.
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