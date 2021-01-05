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В адресной строке Chrome по умолчанию начнёт применяться HTTPS

05.01.2021 11:23

В кодовую базу Chromium приняты изменения по умолчанию переводящие адресную строку на использование протокола HTTPS. В отличие от появившегося в Firеfox 83 режима "HTTPS Only", изменение в Chrome не подразумевает автоматическую замену "http://" на "https://", а ограничивается использованием HTTPS по умолчанию в рекомендациях адресной строки, при автодополнении ввода и при вводе имени сайта без явного указания протокола (при вводе "example.com" будет открыт "https://example.com"). Если загрузка по HTTPS не удалась будет выполнен откат на HTTP.

Представленное изменение решает проблему с открытием по умолчанию страниц с использованием "http://", без возможности поменять данное поведение. Несмотря на большую работу по продвижению HTTPS в браузерах, при наборе домена в адресной строке без указания протокола по умолчанию до сих пор продолжает использоваться "http://".

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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54355-https
Ключевые слова: https, chrome
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  • 1.1, InuYasha (??), 11:32, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А я-то сидел, ругался на свой <название непопулярного браузера>, что всём HTTP подставляется - думал, что в популярных уже давно везде HTTPS. А оказалось... :D
     
     
  • 2.3, Гэндальф (?), 11:36, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > название непопулярного браузера

    Microsoft Edge?

     
  • 2.4, Леголас (?), 11:38, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > название непопулярного браузера

    Netscape Navigator?

     
  • 2.5, Арагорн (?), 11:40, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > название непопулярного браузера

    Opera 12?

     
  • 2.6, Гимли (?), 11:41, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > название непопулярного браузера

    IE6?

     
  • 2.12, Голум (?), 13:06, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > название непопулярного браузера

    Мой Dillo?

     
     
  • 3.20, Онаним (?), 13:41, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dildo?
     
  • 2.14, Ещё один дрочер на Властелин колец (?), 13:09, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > название непопулярного браузера

    Google Chrome?

     

  • 1.2, Гэндальф (?), 11:34, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хромой в погоне за божественной шустрой лисичкой. Логично предположить, что он никогда её не догонит.
     
     
  • 2.7, Чупригландер (?), 11:45, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    запрещаю писать в этой ветке. ТС троль
     
     
  • 3.13, КО (?), 13:06, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я отпрещаю.
     
     
  • 4.22, A.Stahl (ok), 13:59, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окстись: окрест одни лишь отпрещатели от прыщей да отпрыски.
     

  • 1.8, Аноним (-), 11:48, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот и отхромал свое.
     
  • 1.10, Michael Shigorin (ok), 12:45, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    "Несмотря на всё запинывание юзверей в светлое хроммунистическое будущее сапогами, приходится что-то делать ещё и с теми, у кого руки есть и клавиатура"

    Кто бы мог подумать два десятка лет назад, что гугл скурвится и тем более так скоропостижно...

     
     
  • 2.16, анончек (?), 13:27, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ваще беспредел! Не даёт клятый гугль план Яровой реализовывать, десятки лярдов потрачены впустую, и всё из-за него!
     
  • 2.19, Онаним (?), 13:40, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно пора https включать по умолчанию, тем более копеечные сертификаты ныне доступны каждому.
    А любители врезать рекламу в трафик и цензурить контент могут идти спать.
     

  • 1.11, КО (?), 13:06, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "а ограничивается использованием HTTPS по умолчанию в рекомендациях"
    Зонды у них так походу не грузятся
     
  • 1.15, iPony129412 (?), 13:22, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всё правильно делают - надо засаживать.
    А то луддиты так и будут...
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:28, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В отличие от появившегося в Firеfox 83 режима "HTTPS Only", изменение в Chrome не подразумевает автоматическую замену "http://" на "https://", а ограничивается использованием HTTPS по умолчанию в рекомендациях адресной строки, при автодополнении ввода и при вводе имени сайта без явного указания протокола

    Ну вот что мешало Мозилле так же сделать, а?

     
     
  • 2.18, Ещё один дрочер на Властелин колец (?), 13:35, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изменения в Мозилле можно отключить в отличие от
     
     
  • 3.23, Аноним (17), 14:35, 05/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы их отключить, их надо сначала ещё включить и убедиться, что всё сломалось. А сделали бы так, как в сабже, не ломалось бы.
     

  • 1.21, Николай (??), 13:49, 05/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Уже видим топ 3, Edge,Firefox,Vivaldi
     

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