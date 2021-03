В Chrome 90 утверждено использование HTTPS по умолчанию в адресной строке

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Посмотри статистику использования. Это телеметро-файрфокс альтернатива. И всегда ею была.

3.4 , Ананим12131331314 ( ? ), 12:36, 24/03/2021 По сравнению с кем она телеметро? Другие альтернативы еще больше телеметро. Из жизнеспособных форков есть только ungoogled-chromium, но из-за кастрированного WebExtension API под него расширения хуже. Для Firefox форки или кривые, или развиваются слишком медленно.

4.7 , Аноним ( 2 ), 13:19, 24/03/2021 > По сравнению с кем она телеметро? По сравнению с самой собой в том виде, как ее подают на сайте. Смотришь рекламу на офиц сайте -- а там дохрена прайваси-бравзир. Скачиваешь -- а это оказывается обыкновенный "стучу гуглу, стучу яндексу, стучу самой себе в телеметрозиллушку" телеметро-бравзир.

3.13 , Аноним ( - ), 14:02, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Посмотри статистику использования. Это телеметро-файрфокс альтернатива. И всегда ею была.

> статистику использования.

> И всегда ею была. --

>> Netscape Navigator 1.0 December 1994

>> Phoenix 0.1 September 2002

>> Chrome 0.2.149 2008-09-02 Б-Балабол.



4.16 , Аноним ( 2 ), 14:13, 24/03/2021 > Б-Балабол. При комментировании можно заполнять поле "Имя", не обязательно совать свою подпись в конец сообщения. > [рандомная цитата, не опровергающая написанное]

> [рандомная цитата, не опровергающая написанное]

> [рандомная цитата, не опровергающая написанное] Спасибо за рандомную информацию.

> [рандомная цитата, не опровергающая написанное]

> [рандомная цитата, не опровергающая написанное] Спасибо за рандомную информацию.

5.17 , Аноним ( - ), 14:31, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > При комментировании можно заполнять поле "Имя" Вот и используй - "Балаболка", "Клоун", "Опеннетный Ыксперд". Хоть фильтр включить можно будет.



>>> Посмотри статистику использования. Это телеметро-файрфокс альтернатива. И всегда ею была.

>> [Цифры релиза предшественника FF и первой версии, из которых очевидно, что мозилоподелие значительно старше хрома]

> "это рандомная цитата, не опровергающая написанное!1 НИЩИТАИЦА Я СКОЗАЛ!!" От оно как!

Балаболка села в лужу и теперь делает вид, что это грязевая ванна. > Спасибо за рандомную информацию. Ну так что, пруфы к "всегда ею была" будут? Или только балабольство и клоунада?

6.18 , Аноним ( 2 ), 14:41, 24/03/2021 > Вот и используй - "Балаболка", "Клоун", "Опеннетный Ыксперд". Хоть фильтр включить можно будет. Не считаю приличным подписывать свои сообщения твоими погонялами. > предшественника FF Погоди-ка, в моем исходном комменте говорилось про телеметро-файрфокс. А не про "телеметро-файрфокс плюс все предшественники". Читай глазами, а не другими отверстиями, бро. > мозилоподелие значительно старше хрома А что, вебкит и khtml в предшественники хрома записувать нэ буим? Тут вижу, а тут не вижу? Хах, типикал защитникус телеметрус файрфоксус. > пруфы к "всегда ею была" будут? За пруфами идешь в тот же самый гугл, откуда копируешь свои рандомные цитаты, не опровергающие написанное.

7.19 , Аноним ( - ), 15:06, 24/03/2021 большой текст свёрнут, показать Последуй свому совету Для Ыкпсердов повторяю еще раз - FF старше хрома, поэтому... 8.20 , Аноним ( 2 ), 15:26, 24/03/2021 То есть до времен хрома он был прям бравзиром намба уан И люди такие устанавлив... 9.22 , Аноним ( - ), 16:03, 24/03/2021 Какой неуклюжий спрыг По теме-то что-то будет или опять одно балабольство Как ... 10.23 , Аноним ( 2 ), 16:14, 24/03/2021 Да, гугол 8212 хороший поисковик Но в нагугленном опять нигде не сказано про... 2.3 , Леголас ( ok ), 12:20, 24/03/2021 > Альтернатива мазиле растёт! И без раста. разумность этого тезиса явно под стать компетентности его автора

2.6 , Минона ( ok ), 13:16, 24/03/2021 растофоб?

3.8 , Аноним ( 8 ), 13:21, 24/03/2021 женщина?

4.10 , Минона ( ok ), 13:28, 24/03/2021 женофил или женофоб?