В Chrome 90 утверждено использование HTTPS по умолчанию в адресной строке

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|2.2, Аноним (2), 12:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Посмотри статистику использования. Это телеметро-файрфокс альтернатива. И всегда ею была.
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|3.4, Ананим12131331314 (?), 12:36, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По сравнению с кем она телеметро? Другие альтернативы еще больше телеметро. Из жизнеспособных форков есть только ungoogled-chromium, но из-за кастрированного WebExtension API под него расширения хуже. Для Firefox форки или кривые, или развиваются слишком медленно.
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|4.7, Аноним (2), 13:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> По сравнению с кем она телеметро?
По сравнению с самой собой в том виде, как ее подают на сайте. Смотришь рекламу на офиц сайте -- а там дохрена прайваси-бравзир. Скачиваешь -- а это оказывается обыкновенный "стучу гуглу, стучу яндексу, стучу самой себе в телеметрозиллушку" телеметро-бравзир.
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|3.13, Аноним (-), 14:02, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Посмотри статистику использования. Это телеметро-файрфокс альтернатива. И всегда ею была.
> статистику использования.
> И всегда ею была.
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>> Netscape Navigator 1.0 December 1994
>> Phoenix 0.1 September 2002
>> Chrome 0.2.149 2008-09-02
Б-Балабол.
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|4.16, Аноним (2), 14:13, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Б-Балабол.
При комментировании можно заполнять поле "Имя", не обязательно совать свою подпись в конец сообщения.
> [рандомная цитата, не опровергающая написанное]
> [рандомная цитата, не опровергающая написанное]
> [рандомная цитата, не опровергающая написанное]
Спасибо за рандомную информацию.
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|5.17, Аноним (-), 14:31, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> При комментировании можно заполнять поле "Имя"
Вот и используй - "Балаболка", "Клоун", "Опеннетный Ыксперд". Хоть фильтр включить можно будет.
>>> Посмотри статистику использования. Это телеметро-файрфокс альтернатива. И всегда ею была.
>> [Цифры релиза предшественника FF и первой версии, из которых очевидно, что мозилоподелие значительно старше хрома]
> "это рандомная цитата, не опровергающая написанное!1 НИЩИТАИЦА Я СКОЗАЛ!!"
От оно как!
Балаболка села в лужу и теперь делает вид, что это грязевая ванна.
> Спасибо за рандомную информацию.
Ну так что, пруфы к "всегда ею была" будут? Или только балабольство и клоунада?
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|6.18, Аноним (2), 14:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот и используй - "Балаболка", "Клоун", "Опеннетный Ыксперд". Хоть фильтр включить можно будет.
Не считаю приличным подписывать свои сообщения твоими погонялами.
> предшественника FF
Погоди-ка, в моем исходном комменте говорилось про телеметро-файрфокс. А не про "телеметро-файрфокс плюс все предшественники". Читай глазами, а не другими отверстиями, бро.
> мозилоподелие значительно старше хрома
А что, вебкит и khtml в предшественники хрома записувать нэ буим? Тут вижу, а тут не вижу? Хах, типикал защитникус телеметрус файрфоксус.
> пруфы к "всегда ею была" будут?
За пруфами идешь в тот же самый гугл, откуда копируешь свои рандомные цитаты, не опровергающие написанное.
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|7.19, Аноним (-), 15:06, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Последуй свому совету Для Ыкпсердов повторяю еще раз - FF старше хрома, поэтому... большой текст свёрнут, показать
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|8.20, Аноним (2), 15:26, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
То есть до времен хрома он был прям бравзиром намба уан И люди такие устанавлив... текст свёрнут, показать
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|9.22, Аноним (-), 16:03, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой неуклюжий спрыг По теме-то что-то будет или опять одно балабольство Как ... текст свёрнут, показать
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|2.3, Леголас (ok), 12:20, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Альтернатива мазиле растёт! И без раста.
разумность этого тезиса явно под стать компетентности его автора
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|1.5, Аноним (5), 13:12, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> а также при загрузке ресурсов внутри страницы. Если проброс на https:// завершается таймаутом, пользователю показывается страница с ошибкой, на которой присутствует кнопка для выполнения запроса по "http://".
Вместо каждой картинки и CSS на странице будет показываться кнопка?
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|2.11, Минона (ok), 13:31, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там давно есть: "...в Firеfox 83 был реализован опциональный режим "HTTPS Only"..."
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|1.12, kusb (?), 13:35, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше такая логика, примерная:
В Google Play ищется приложение, которое заменяет сайт. Если оно найдено, то ставится в эмулятор Андроида и открывается, а если не найдено, тогда выдаётся предупреждение с возможностью открыть сайт.
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|1.14, Sadok (ok), 14:10, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ад какой-то. мне в интранете нафиг не нужен https. или, блин, при заходе на мой.локальный.сервачок:8080 эта фигня тоже будет ssl подсовывать?
да, чтоб им смузи в горле застряло при работе в коворкинге на коливинге.
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|1.21, kusb (?), 15:29, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наверное хватит мне брюзжать, но неприятно, что браузер превращается в какого-то врага. Сам подход, само отношение к пользователям как к неравноправным - достало. Никакого контроля, никакого влияния.
Возможно платный браузер не вёл бы себя так.
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