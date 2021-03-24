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В Chrome 90 утверждено использование HTTPS по умолчанию в адресной строке

24.03.2021 11:42

Компания Google объявила о переходе в выпуске Chrome 90, релиз которого запланирован на 13 апреля, к открытию сайтов по умолчанию через HTTPS при наборе имён хостов в адресной строке. Например, при вводе хоста example.com по умолчанию будет открыт сайт https://example.com, а если при открытии возникли проблемы будет выполнен откат до http://example.com. Ранее данная возможность уже была активирована для небольшого процента пользователей Chrome 89 и теперь эксперимент признан успешным и готовым для повсеместного внедрения.

Напомним, что, несмотря на большую работу по продвижению HTTPS в браузерах, при наборе домена в адресной строке без указания протокола, по умолчанию до сих пор продолжает использоваться "http://". Для решения этой проблемы в Firеfox 83 был реализован опциональный режим "HTTPS Only", в котором все выполняемые без шифрования запросы автоматически перенаправляются на защищённые варианты страниц ("http://" заменяется на "https://"). Замена не ограничивается адресной строкой и работает также для сайтов явно открываемых по "http://", а также при загрузке ресурсов внутри страницы. Если проброс на https:// завершается таймаутом, пользователю показывается страница с ошибкой, на которой присутствует кнопка для выполнения запроса по "http://".

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2021...)
  2. OpenNews: В Chrome экспериментируют с открытием сайтов по умолчанию через HTTPS
  3. OpenNews: В адресной строке Chrome по умолчанию начнёт применяться HTTPS
  4. OpenNews: В Firefox 80 реализована настройка для перенаправления с HTTP на HTTPS
  5. OpenNews: Релиз Chrome 89
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54817-https
Ключевые слова: https, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:49, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Альтернатива мазиле растёт! И без раста.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Посмотри статистику использования. Это телеметро-файрфокс альтернатива. И всегда ею была.
     
     
  • 3.4, Ананим12131331314 (?), 12:36, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с кем она телеметро? Другие альтернативы еще больше телеметро. Из жизнеспособных форков есть только ungoogled-chromium, но из-за кастрированного WebExtension API под него расширения хуже. Для Firefox форки или кривые, или развиваются слишком медленно.
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 13:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > По сравнению с кем она телеметро?

    По сравнению с самой собой в том виде, как ее подают на сайте. Смотришь рекламу на офиц сайте -- а там дохрена прайваси-бравзир. Скачиваешь -- а это оказывается обыкновенный "стучу гуглу, стучу яндексу, стучу самой себе в телеметрозиллушку" телеметро-бравзир.

     
  • 3.13, Аноним (-), 14:02, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Посмотри статистику использования. Это телеметро-файрфокс альтернатива. И всегда ею была.
    > статистику использования.
    > И всегда ею была.

    --
    >> Netscape Navigator 1.0 December 1994
    >>  Phoenix 0.1 September 2002
    >> Chrome 0.2.149 2008-09-02

    Б-Балабол.



     
     
  • 4.16, Аноним (2), 14:13, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Б-Балабол.

    При комментировании можно заполнять поле "Имя", не обязательно совать свою подпись в конец сообщения.

    > [рандомная цитата, не опровергающая написанное]
    > [рандомная цитата, не опровергающая написанное]
    > [рандомная цитата, не опровергающая написанное]

    Спасибо за рандомную информацию.

     
     
  • 5.17, Аноним (-), 14:31, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > При комментировании можно заполнять поле "Имя"

    Вот и используй - "Балаболка", "Клоун", "Опеннетный Ыксперд". Хоть фильтр включить можно будет.

    >>> Посмотри статистику использования. Это телеметро-файрфокс альтернатива. И всегда ею была.
    >> [Цифры релиза предшественника FF и первой версии, из которых очевидно, что мозилоподелие значительно старше хрома]
    > "это рандомная цитата, не опровергающая написанное!1 НИЩИТАИЦА Я СКОЗАЛ!!"

    От оно как!
    Балаболка села в лужу и теперь делает вид, что это грязевая ванна.

    > Спасибо за рандомную информацию.

    Ну так что, пруфы к "всегда ею была" будут? Или только балабольство и клоунада?

     
     
  • 6.18, Аноним (2), 14:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот и используй - "Балаболка", "Клоун", "Опеннетный Ыксперд". Хоть фильтр включить можно будет.

    Не считаю приличным подписывать свои сообщения твоими погонялами.

    > предшественника FF

    Погоди-ка, в моем исходном комменте говорилось про телеметро-файрфокс. А не про "телеметро-файрфокс плюс все предшественники". Читай глазами, а не другими отверстиями, бро.

    > мозилоподелие значительно старше хрома

    А что, вебкит и khtml в предшественники хрома записувать нэ буим? Тут вижу, а тут не вижу? Хах, типикал защитникус телеметрус файрфоксус.

    > пруфы к "всегда ею была" будут?

    За пруфами идешь в тот же самый гугл, откуда копируешь свои рандомные цитаты, не опровергающие написанное.

     
     
  • 7.19, Аноним (-), 15:06, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Последуй свому совету Для Ыкпсердов повторяю еще раз - FF старше хрома, поэтому... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.20, Аноним (2), 15:26, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть до времен хрома он был прям бравзиром намба уан И люди такие устанавлив... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.22, Аноним (-), 16:03, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой неуклюжий спрыг По теме-то что-то будет или опять одно балабольство Как ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.23, Аноним (2), 16:14, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, гугол 8212 хороший поисковик Но в нагугленном опять нигде не сказано про... текст свёрнут, показать
     
  • 2.3, Леголас (ok), 12:20, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Альтернатива мазиле растёт! И без раста.

    разумность этого тезиса явно под стать компетентности его автора

     
  • 2.6, Минона (ok), 13:16, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    растофоб?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:21, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    женщина?
     
     
  • 4.10, Минона (ok), 13:28, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    женофил или женофоб?
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:12, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> а также при загрузке ресурсов внутри страницы. Если проброс на https:// завершается таймаутом, пользователю показывается страница с ошибкой, на которой присутствует кнопка для выполнения запроса по "http://".

    Вместо каждой картинки и CSS на странице будет показываться кнопка?

     
  • 1.9, Аноним (9), 13:25, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На очереди Firefox
     
     
  • 2.11, Минона (ok), 13:31, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там давно есть: "...в Firеfox 83 был реализован опциональный режим "HTTPS Only"..."
     

  • 1.12, kusb (?), 13:35, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше такая логика, примерная:
    В Google Play ищется приложение, которое заменяет сайт. Если оно найдено, то ставится в эмулятор Андроида и открывается, а если не найдено, тогда выдаётся предупреждение с возможностью открыть сайт.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:10, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может хватит им подсказывать?
     

  • 1.14, Sadok (ok), 14:10, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ад какой-то. мне в интранете нафиг не нужен https. или, блин, при заходе на мой.локальный.сервачок:8080 эта фигня тоже будет ssl подсовывать?

    да, чтоб им смузи в горле застряло при работе в коворкинге на коливинге.

     
  • 1.21, kusb (?), 15:29, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наверное хватит мне брюзжать, но неприятно, что браузер превращается в какого-то врага. Сам подход, само отношение к пользователям как к неравноправным - достало. Никакого контроля, никакого влияния.
    Возможно платный браузер не вёл бы себя так.
     
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