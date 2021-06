В Chrome добавлена настройка для работы только через HTTPS

Следом за переходом на использование HTTPS по умолчанию в адресной строке в браузер Chrome добавлена настройка, позволяющая принудительно использовать HTTPS при любых обращениях к сайтам, включая переходы по прямым ссылкам. При активации нового режима при попытке открытия страницы по "http://" браузер автоматически попытается вначале открыть ресурс по "https://", а если попытка окажется неудачной отобразит предупреждение с предложением открыть сайт без шифрования. В прошлом году аналогичная функциональность была добавлена в Firefox 83. Для активации новой функции в Chrome требуется установить флаг "chrome://flags/#https-only-mode-setting", после чего в настройках в секции "Settings > Privacy and Security > Security" появится переключатель "Always use secure connections". Необходимая для работы функциональность добавлена в экспериментальную ветку Chrome Canary и доступна начиная со сборки 93.0.4558.0.