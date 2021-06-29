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В Chrome добавлена настройка для работы только через HTTPS

29.06.2021 12:18

Следом за переходом на использование HTTPS по умолчанию в адресной строке в браузер Chrome добавлена настройка, позволяющая принудительно использовать HTTPS при любых обращениях к сайтам, включая переходы по прямым ссылкам. При активации нового режима при попытке открытия страницы по "http://" браузер автоматически попытается вначале открыть ресурс по "https://", а если попытка окажется неудачной отобразит предупреждение с предложением открыть сайт без шифрования. В прошлом году аналогичная функциональность была добавлена в Firefox 83.

Для активации новой функции в Chrome требуется установить флаг "chrome://flags/#https-only-mode-setting", после чего в настройках в секции "Settings > Privacy and Security > Security" появится переключатель "Always use secure connections". Необходимая для работы функциональность добавлена в экспериментальную ветку Chrome Canary и доступна начиная со сборки 93.0.4558.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2021/06/c...)
  2. OpenNews: В Chrome 90 утверждено использование HTTPS по умолчанию в адресной строке
  3. OpenNews: ALPACA - новая техника MITM-атак на HTTPS
  4. OpenNews: В Firefox 80 реализована настройка для перенаправления с HTTP на HTTPS
  5. OpenNews: В Firefox 76 появится режим работы только по HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55405-https
Ключевые слова: https, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Опеннетчик (?), 12:23, 29/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
     
  • 2.2, КО (?), 12:24, 29/06/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:24, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня всегда удивляло, что в хроме можно спокойно пользоваться http, а в фф нужно закрыть 3 окна с предупреждениями. Видимо, навёрстывают отставание.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 12:26, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А, ещё https не любой, в хроме по-моему tls 1.1 считался вполне норм, а в фф уже требовали 1.2 (1.3 на гитхабе не работал например, только 1.2)
     
     
  • 3.19, Total Anonimus (?), 14:20, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот : в фоксе по прежнему можно включить 1.0 и 1.1 , а в хроме с 91 - фига .
     
  • 2.20, ryoken (ok), 14:29, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LibreWolf - только 1 страница с предупреждением и кнопкой перехода на HTTP.
     
     
  • 3.21, Total Anonimus (?), 14:32, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно так же в фоксе . А в адресной строке можно включить-выключить постоянное исключение . С 90 уже и менеджер исключений .
     
     
  • 4.23, ryoken (ok), 14:54, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Точно так же в фоксе . А в адресной строке можно включить-выключить
    > постоянное исключение . С 90 уже и менеджер исключений .

    В вольфе ещё и постоянная блокировка не-HTTPS есть в настройках.

     
     
  • 5.25, Total Anonimus (?), 15:03, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В постоянной блокировке нет смысла , когда открытие https принудительное (автооткат на http в фоксе - опция и появится только в 90) . Всё равно без разрешения сайт не откроется , зато на 26,4% (на сегодня) сайтов не зайти .
     

  • 1.4, Любитель арахисовой пасты (?), 12:24, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хорошо когда секурненько, очень хорошо
     
  • 1.5, Жироватт (ok), 12:24, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем? Какой в этом сакральный смысл?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:41, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Усложнить твою жизнь, тащмайор.
     
  • 2.8, _hide_ (ok), 12:41, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы старые сайты как можно скорее переставали показывать "устаревшие знания".
     
  • 2.14, OpenEcho (?), 13:39, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все очень просто, на самом деле гуглу глубоко насра...ть на секьюрность, им нужна 100% идентификация всего что есть в интернете. SSL как нельзя лучше подходит для этой цели.
    Получение даже халявного ССЛ сертификата связанно с верификацией овнершипа, что есть гарантийная привазка виртуального ресурса к пиплу. Посетители тоже стучат через OSCP своими браузерами в гугло-лог - кто куда ходил.
     
     
  • 3.26, hefenud (ok), 15:12, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какого овнершипа, ванька?

    Домен куплен на данные вбитые от балды у одного из американских регистраторов, оплачен gift card Visa купленной на Амазоне, сертификат получается через DNS Challenge, при этом API DNS-хостера дергается через Tor. Много верифицировал?

     
  • 2.22, th3m3 (ok), 14:44, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно браузер стучится по http, потом происходит редирект на https, если есть https и настроен редирект на сервере. А так, получается, что браузер сразу стучится по https, никаких лишних редиректов и потерей миллисекунд при загрузке страницы. А т.к. сейчас почти везде https, то страницы грузятся чуть быстрее, меньше задержек с редиректами и т.д.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:51, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою тебе секрет. Если выкинуть из веба 90% ненужного шлака который нагавнокодили обезьяны он вообще летать станет. И твои задержки есть ничто.
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:01, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как же ж... "Мы старый мир разрушим... до основания, а затем..."
     

  • 1.9, nebularia (ok), 12:57, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Довольно удобная фича в Firefox, избавляет от необходимости HTTPS Everywhere и подобных. HTTP-онли сайты тоже работают после нажатия одной кнопки (нет, ворнинг не страшный, как при самоподписанном/истёкшем сертификате, а просто информирует).
     
     
  • 2.17, нах.. (?), 13:51, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Довольно удобная для белок-истеричек фича в Firefox

    поправил, не благодари

    > избавляет от необходимости HTTPS Everywhere

    нет никакой необходимости в cryptoshit everywhere.

    То есть не было. Теперь будет.

    > а просто информирует

    просто информировал символ замка в статусной (когда-то, представляешь, была такая) строке браузера.
    Для тех кому такая информация вообще зачем-то вперлась.

    А эта хрень - специально сделана чтобы сбить с толку и напугать пользователя, у которого вместо твоего сайта открылось незнамочто с надписью БЫР ПЫР ПЩА ПОПЯЧСА. Заметь - не в нормальном модальном диалоге, как нормальные пользователи привыкли, а именно ВМЕСТО.
    Не будет он там нажимать ничего, он закроет вкладку ("сломалось что-то, наверное. Странно, вчера ж еще открывался") и пойдет на другой сайт. Гугль, например. Или вот - гугль. Больше ему уже особо-то и некуда.

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:58, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше спросить изначально, когда устанавливаешь браузер или обновление пришло. Только https или https с http. А то от того пока он поймет что https не работает, минута пройдет.
     
     
  • 2.11, nebularia (ok), 12:59, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то от того пока он поймет что https не работает, минута пройдет.

    В Firefox это занимает секунду-две. Вряд ли тут будет иначе.

     

  • 1.12, Аноним (12), 13:14, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а если на сайте есть "http://" и "https:// то что?
     
     
  • 2.13, nebularia (ok), 13:15, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Откроется https://, очевидно же
     
     
  • 3.15, John (??), 13:46, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня на сервере стоит переадресация на https, по http заходить нельзя
     
     
  • 4.18, нах.. (?), 13:52, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    держи нас в курсе, всем очень интересно это знать
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:50, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они Https пепишут на Rust?
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 15:52, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, на раст не могут. Там мозг нужен, это не про раст.
     

  • 1.27, Минона (ok), 15:31, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    хром гонится за лисой
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:54, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пинком отправляет вперёд, тралить мины
     

  • 1.28, Аноним (29), 15:47, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закладки в sidebar сделайте макаки и меню нормальное. Пользоваться эти убожеством невозможно.

    Впрочем как и лисой (но по другим причинам)

     

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