В Chrome добавлена настройка для работы только через HTTPS

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|1.3, Аноним (3), 12:24, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня всегда удивляло, что в хроме можно спокойно пользоваться http, а в фф нужно закрыть 3 окна с предупреждениями. Видимо, навёрстывают отставание.
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|2.6, Аноним (3), 12:26, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А, ещё https не любой, в хроме по-моему tls 1.1 считался вполне норм, а в фф уже требовали 1.2 (1.3 на гитхабе не работал например, только 1.2)
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|2.20, ryoken (ok), 14:29, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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LibreWolf - только 1 страница с предупреждением и кнопкой перехода на HTTP.
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|3.21, Total Anonimus (?), 14:32, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно так же в фоксе . А в адресной строке можно включить-выключить постоянное исключение . С 90 уже и менеджер исключений .
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|4.23, ryoken (ok), 14:54, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Точно так же в фоксе . А в адресной строке можно включить-выключить
> постоянное исключение . С 90 уже и менеджер исключений .
В вольфе ещё и постоянная блокировка не-HTTPS есть в настройках.
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|5.25, Total Anonimus (?), 15:03, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В постоянной блокировке нет смысла , когда открытие https принудительное (автооткат на http в фоксе - опция и появится только в 90) . Всё равно без разрешения сайт не откроется , зато на 26,4% (на сегодня) сайтов не зайти .
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|2.8, _hide_ (ok), 12:41, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы старые сайты как можно скорее переставали показывать "устаревшие знания".
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|2.14, OpenEcho (?), 13:39, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все очень просто, на самом деле гуглу глубоко насра...ть на секьюрность, им нужна 100% идентификация всего что есть в интернете. SSL как нельзя лучше подходит для этой цели.
Получение даже халявного ССЛ сертификата связанно с верификацией овнершипа, что есть гарантийная привазка виртуального ресурса к пиплу. Посетители тоже стучат через OSCP своими браузерами в гугло-лог - кто куда ходил.
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|3.26, hefenud (ok), 15:12, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какого овнершипа, ванька?
Домен куплен на данные вбитые от балды у одного из американских регистраторов, оплачен gift card Visa купленной на Амазоне, сертификат получается через DNS Challenge, при этом API DNS-хостера дергается через Tor. Много верифицировал?
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|2.22, th3m3 (ok), 14:44, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно браузер стучится по http, потом происходит редирект на https, если есть https и настроен редирект на сервере. А так, получается, что браузер сразу стучится по https, никаких лишних редиректов и потерей миллисекунд при загрузке страницы. А т.к. сейчас почти везде https, то страницы грузятся чуть быстрее, меньше задержек с редиректами и т.д.
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|3.29, Аноним (29), 15:51, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открою тебе секрет. Если выкинуть из веба 90% ненужного шлака который нагавнокодили обезьяны он вообще летать станет. И твои задержки есть ничто.
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|2.24, Аноним (24), 15:01, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как же ж... "Мы старый мир разрушим... до основания, а затем..."
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|1.9, nebularia (ok), 12:57, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Довольно удобная фича в Firefox, избавляет от необходимости HTTPS Everywhere и подобных. HTTP-онли сайты тоже работают после нажатия одной кнопки (нет, ворнинг не страшный, как при самоподписанном/истёкшем сертификате, а просто информирует).
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|2.17, нах.. (?), 13:51, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Довольно удобная для белок-истеричек фича в Firefox
поправил, не благодари
> избавляет от необходимости HTTPS Everywhere
нет никакой необходимости в cryptoshit everywhere.
То есть не было. Теперь будет.
> а просто информирует
просто информировал символ замка в статусной (когда-то, представляешь, была такая) строке браузера.
Для тех кому такая информация вообще зачем-то вперлась.
А эта хрень - специально сделана чтобы сбить с толку и напугать пользователя, у которого вместо твоего сайта открылось незнамочто с надписью БЫР ПЫР ПЩА ПОПЯЧСА. Заметь - не в нормальном модальном диалоге, как нормальные пользователи привыкли, а именно ВМЕСТО.
Не будет он там нажимать ничего, он закроет вкладку ("сломалось что-то, наверное. Странно, вчера ж еще открывался") и пойдет на другой сайт. Гугль, например. Или вот - гугль. Больше ему уже особо-то и некуда.
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|1.10, Аноним (10), 12:58, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше спросить изначально, когда устанавливаешь браузер или обновление пришло. Только https или https с http. А то от того пока он поймет что https не работает, минута пройдет.
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|2.11, nebularia (ok), 12:59, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А то от того пока он поймет что https не работает, минута пройдет.
В Firefox это занимает секунду-две. Вряд ли тут будет иначе.
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|3.15, John (??), 13:46, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня на сервере стоит переадресация на https, по http заходить нельзя
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|1.28, Аноним (29), 15:47, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Закладки в sidebar сделайте макаки и меню нормальное. Пользоваться эти убожеством невозможно.
Впрочем как и лисой (но по другим причинам)
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