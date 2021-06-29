В Chrome добавлена настройка для работы только через HTTPS

> Довольно удобная для белок-истеричек фича в Firefox поправил, не благодари > избавляет от необходимости HTTPS Everywhere нет никакой необходимости в cryptoshit everywhere. То есть не было. Теперь будет. > а просто информирует просто информировал символ замка в статусной (когда-то, представляешь, была такая) строке браузера.

Для тех кому такая информация вообще зачем-то вперлась. А эта хрень - специально сделана чтобы сбить с толку и напугать пользователя, у которого вместо твоего сайта открылось незнамочто с надписью БЫР ПЫР ПЩА ПОПЯЧСА. Заметь - не в нормальном модальном диалоге, как нормальные пользователи привыкли, а именно ВМЕСТО.

Не будет он там нажимать ничего, он закроет вкладку ("сломалось что-то, наверное. Странно, вчера ж еще открывался") и пойдет на другой сайт. Гугль, например. Или вот - гугль. Больше ему уже особо-то и некуда.