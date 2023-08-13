В Chrome 116 добавлен механизм инкапсуляции ключей, устойчивый к подбору на квантовых компьютерах

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|1.2, Аноним (2), 09:47, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>Спецификации расширения TLS 1.3, использующего X25519Kyber768 при обмене ключами, передана в комитет IETF (Internet Engineering Task Force) для дальнейшего утверждения в качестве интернет-стандарта.
Спецификация ещё не стандартизирована и не проаудирована криптографическим сообществом, но уже реализована и продвигается Гуглагом. Ничего нового.
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|2.20, Ананоним (?), 14:20, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну... Гугл не должен ждать кого-то, чтобы пихать что хочется в --свой-- продукт.
Равно как и юзер может не обновляться до версии N продукта или вообще пользоваться продуктом, пока оно не удовлетворяет его хотелки.
Вроде бы всё честно
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|2.27, Kuromi (ok), 16:04, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А это чтобы когда у комитета возникнут вопросики сказать "Мужики, ну вы чо? Смотритите, уже половина мира пользуется этой спецификацией, не надо вот тут разводить бюрократию эту, расписались и проштамповали, давайте уже".
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|2.37, penetrator (?), 20:40, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все норм, протестируют на обезьянам с хромым, а потом в лису добавят после стандартизации для людей
но думаю, что гугол не облажался с KEM, эти алгоритмы давно пилятся
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|2.39, Аноним (39), 20:59, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Товарищ майор, в таких вещах не следует ждать, когда расплывчатое криптографическое сообщество что-то как-то когда-то якобы решит.
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|1.3, Аноним (2), 09:49, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Kyber ... объявлен Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) победителем конкурса криптоалгоритмов
Это недостаток, а не достоинство.
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|1.4, Аноним (4), 09:53, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>активно развивающиеся последнее время квантовые компьютеры кардинально быстрее решают задачи разложения натурального числа на простые множители (RSA, DSA) и дискретного логарифмирования точек эллиптической кривой (ECDSA)
Проблемы возникнут не столько у TLS, сколько у криптовалют. Там все транзакции эллиптикой подписаны. И поменять это невозможно. Разве что чекпоинт сделать и хардфорк, привязанный к этому чекпоинту.
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|2.23, Аноним (23), 14:33, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не особо эксперт. Но насколько мне известно криптосообщество как миниум биткойна было изначально в курсе проблемы и закладывалось на появление квантовых компьютеров. Ну а поменять хардфорком это не проблема, уже несколько раз делали и норм. А вот насчет банков большой вопрос многие ли готовы к квантовым компьютерам.
С другой стороны никто толком не знает что эти за квантовые компьютеры и как они могут работать. Есть некое крайне небольшое количество экспертов по ним, есть множество совершенно отличных технологий и есть новости про то что гугл/ibm вот-вот достигнет квантового прорыва, но доказывать это не будет, зато есть куча псевдоквантовых алгоритмов, которые рушатся даже на классической математике (что подчеркивает что существенная часть отрасли, если она вообще существует, это просто фарс).
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|3.34, Аноним (34), 17:25, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>поменять хардфорком это не проблема, уже несколько раз делали и норм
Большая проблема. Во-первых есть те, кто переиспользует адреса, то есть засветили свой публичный ключ и подпись с ним в блочейне, и после этого не прекратили его использовать. Вот их ограбят первыми. Дальше - больше. Механизм распространения транзакций. Чел отправит транзакцию-перевод, sibil-узлы злоумышленника её перехватят, восстановят приватный ключ, создадут подпись, переводящую себе, и максимально распространят новую транзакцию с большей комиссией. Угадай, какую примет сеть? В-третьих, как только так сделают 1 раз, вся децентрализация сети исчезнет, потому что консенсус будет определяться чекпоинтом в реализациях. И за нужные чекпоинты разрабов сети из под земли достанут. С исчезновением децентразизации сама сеть потеряет смысл, как и все битки. Чтобы такого не происходило, в сети должны быть встроенные механизмы обновления протокола сети и консенвуса относительно используемых протоколов.
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|2.40, Аноним (39), 21:02, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там все транзакции эллиптикой подписаны.
тогда мне жаль криптовалюты. Их ждет не важное будущие, если они не придумают как защитить свои транзакции. Хотя это очередной повод для краха, которых было множество. )
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|1.5, Аноним (5), 09:57, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В качестве наиболее оптимальных для дальнейшего внедрения в браузерах рассматриваются комбинированные схемы, которые сочетают алгоритмы, стойкие к подбору на обычных и квантовых ПК.
С этим согласен. Уверенности в безопасности постквантовой криптографии нет.
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|1.6, Аноним (6), 10:38, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Квантовые компьютеры - это не точные компьютеры, слишком много ошибок у них происходит при расчетах. Для шифрования они не годятся все равно, обычные компьютеры в математических-точных расчетах их будут обгонять почти всегда. На квантовых компьютерах можно только нейронки или предположения прикидывать.
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|2.9, Аноним (9), 10:57, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Для шифрования они не годятся все равно
Они не для шифрования будут использоваться, а для его взлома.
>не точные компьютеры, слишком много ошибок у них происходит при расчетах
Сэмплируется распределение путём физического эксперимента (вычисление на квантовом компьютере - этотфизический эксперимент), из сэмпла строится эмипирическое распределение, из эмпирического распределения делаются выводы. Классический мир тоже "не точен", однако ты жив.
>обычные компьютеры в математических-точных расчетах их будут обгонять почти всегда
Не будут. Классические компьютеры не могут предложить экспоненциального ускорения в решении некоторых задач.
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|3.11, Sw00p aka Jerom (?), 11:43, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>не могут предложить экспоненциального ускорения
это не машина должна предлагать, а алгоритм, который надо придумать.
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|4.16, Аноним (16), 12:53, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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для начала p=np conjecture нужно или доказать, или опровергнуть.
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|2.10, Аноним (10), 11:08, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И вместо разведения демогогии у тебя есть бесплатный доступ к симулятору квантового компьютера и по совместительству обучающему материалу по нему. Вот прям тут https://qiskit.org/learn/course/introduction-course/ , прямо в сайт встроен Jupyter Notebook с qiskit, на тотором прямо не выходя с сайта ты лично можешь ъкспериментировать.
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|3.24, Аноним (23), 14:37, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Симулятор квантового компьютера звучит как HDR на SDR или прослушивание симфонии с ютуба на дешевых колонках. Насколько я понимаю весь смысл и состоит в том что на симуляцию квантового компьютера у классического уйдет несколько тысячелетий (цифра с потолка). Т.е. никакой симуляции кроме мб самого простейшего и то на суперкомпьютерах, быть не может.
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|4.28, Kuromi (ok), 16:05, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>симфонии с ютуба на дешевых колонках
Симфонию "с ютуба" изначально нет смысла слушать на дорогих колонках.
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|4.33, Аноним (33), 17:11, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Ты просто делаешь программу, формирующую квантовую схему, решающий задачу за полиномиальное время, которую классический компьютер решает за экспоненциальное. И отлаживаешь на симуляторе. Который, разумеется, будет решать её за экспоненциальное время. Но для малого N - сойдёт. Потом подставляешь большое N - и без изменения отлаженной программы передаёшь квантовую схему на реальный квантоввый компьютер. Который достигает квантового превосходства.
Но есть нюанс. Облака от IBM пока не обладают количеством виртуальных кубитов, необходимым для достижения превосходства.
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|4.41, Аноним (39), 21:06, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Симулятор квантового компьютера звучит как ...
то-есть виртуализацию Вы исключаете?
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|2.17, Tron is Whistling (?), 13:08, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С задачей случайного перебора фиговой тучи вариантов в надежде попасть пальцем в жо... то есть в небо - они справляются. К сожалению, именно в этом месте (невозможности быстрого перебора такого количества вариантов) и лежит основа текущих алгоритмов.
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|3.18, Аноним (18), 13:18, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>К сожалению, именно в этом месте (невозможности быстрого перебора такого количества вариантов) и лежит основа текущих алгоритмов.
А в чём ещё ей лежать? Перебор - это фундаментальная вещь, от возможности перебора не защититься. Если пришлось переберать - значит всё более оптимальное оказалось неприменимым.
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|4.21, Tron is Whistling (?), 14:21, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там помимо перебора ещё и достаточно примитивная операция, делающая этот перебор мягким и шелковистым.
В предлагаемом новшестве такого счастья нет.
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|1.26, Аноним (26), 15:14, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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если бы еще они были квантовые то компутеры, да и вообще квантовая запутанность эта, полная профанация
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|2.36, Ананоним (?), 19:08, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не разрушай светлые мечты молодняку! Они не виноватые, просто отбраковка массовая произошла. Ну иногда можно подколоть напомнив про немножко беременных женщин ;-)
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|2.42, Аноним (39), 21:10, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть фундаментальность квантовой неопределенности Вы отрицаете?
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|2.46, Аноним (46), 21:34, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И никогда не появится. Эта такая же фикция как 100500 гендеров, электромобили и искусственный интеллект.
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