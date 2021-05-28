The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Протокол QUIC получил статус предложенного стандарта

28.05.2021 10:20

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, завершил формирование RFC для протокола QUIC и опубликовал связанные с ним спецификации под идентификаторами RFC 8999 (независящие от версии свойства протокола), RFC 9000 (транспорт поверх UDP), RFC 9001 (TLS-шифрование канала связи QUIC) и RFC 9002(управление перегрузкой и определение потери пакетов при передаче данных).

RFC получили статус "Предложенного стандарта", после чего начнётся работа по приданию RFC статуса чернового стандарта (Draft Standard), фактически означающего полную стабилизацию протокола и учёт всех высказанных замечаний. Протокол HTTP/3, который определяет использование протокола QUIC в качестве транспорта для HTTP/2, пока находится на стадии черновой спецификации, но в ближайшее время и он будет окончательно стандартизирован в IETF.

Ожидается, что стандартизация QUIC даст толчок для более широкого внедрения данного протокола, а также для развития основанных на нём расширений, таких как WebTransport (технология для отправки и приёма данных между браузером и сервером) и MASQUE (технология проксирования соединений, расширяющая возможности SOCKS и HTTP CONNECT, и использующая HTTPS поверх QUIC в качестве транспорта).

Напомним, что протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. В процессе разработки в IETF стандарта в протокол были внесены изменения, что привело к возникновению двух параллельно существующих веток, одна для HTTP/3, а вторая поддерживаемая Google (Chrome поддерживает оба варианта, а Firefox вариант IETF).

Основные особенности QUIC:

  • Высокая безопасность, аналогичная TLS (по сути, QUIC предоставляет возможность использования TLS поверх UDP);
  • Контроль за целостностью потока, предотвращающий потерю пакетов;
  • Возможность мгновенно установить соединение (0-RTT, примерно в 75% случаев данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения) и обеспечить минимальные задержки между отправкой запроса и получением ответа (RTT, Round Trip Time);
  • Использование при повторной передаче пакета другого номера последовательности, что позволяет избежать двусмысленности при определении полученных пакетов и избавиться от таймаутов;
  • Потеря пакета влияет на доставку только связанного с ним потока и не останавливает доставку данных в параллельно передаваемых через текущее соединение потоках;
  • Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов. Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.
  • Границы криптографических блоков выравнены с границами пакетов QUIC, что уменьшает влияние потерь пакетов на декодирование содержимого следующих пакетов;
  • Отсутствие проблем с блокировкой очереди TCP;
  • Поддержка идентификатора соединения, позволяющего сократить время на установку повторного соединения для мобильных клиентов;
  • Возможность подключения расширенных механизмов контроля перегрузки соединения;
  • Использование техники прогнозирования пропускной способности в каждом направлении для обеспечения оптимальной интенсивности отправки пакетов, предотвращая скатывание в состояние перегрузки, при которой наблюдается потеря пакетов;
  • Заметный прирост производительности и пропускной способности по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.fastly.com/blog/qu...)
  2. OpenNews: В Chrome началась активация IETF QUIC и HTTP/3
  3. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  4. OpenNews: Microsoft открыл свою реализацию протокола QUIC, применяемого в HTTP/3
  5. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust
  6. OpenNews: Включение поддержки HTTP/3 в Firefox намечено на конец мая
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55226-quic
Ключевые слова: quic, http3
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:33, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > таких как YouTube

    ни слова о предвзятости примера

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:34, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    О какой предвзятости может быть речь?)
    Оно по фактам или быстрее, или нет
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:40, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    шлюшкт
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:43, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Оно по фактам или быстрее, или нет

    Смотря от кого факты.
    Если от Google, то быстрее. Get the facts, как говорится.

     
     
  • 4.11, OnTheEdge (??), 10:48, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Get the Gfacts

    fixed

     
     
  • 5.21, антифрактал (?), 11:36, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gfacts
     

  • 1.2, Аноним (4), 10:34, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имеет смысл для использования вне веба?
     
     
  • 2.5, OnTheEdge (??), 10:37, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    эээ... нет
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:32, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да они по сути сделали из UDP аналог Pim+IGMP чтобы вещать массово не парясь о подключении. А втирают там самозабвенно про новый стандарт интернета.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:34, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как это дерьмо через нат проходит? проксируется никак
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:41, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно проплывает через него
     
  • 2.26, anonymous (??), 12:12, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше, чем TCP:)
     

  • 1.8, Аноним (9), 10:42, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В процессе разработки в IETF стандарта в протокол были внесены изменения, что привело к возникновению двух параллельно существующих веток, одна для HTTP/3, а вторая поддерживаемая Google (Chrome поддерживает оба варианта, а Firefox вариант IETF).

    Ожидаем в ближайшем будущем прекращение поддержки IETF QUIC в Chrome, как неактуального.
    Потому что основной провайдер QUIC-сервисов - Google, а у него на серверах, внезапно, Google QUIC.

     
     
  • 2.10, OnTheEdge (??), 10:47, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    двойные стандарты... как же это круто
     
     
  • 3.12, Жироватт (ok), 10:51, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, тут старый добрый ЕЕЕ от майкорв, только от гугла
     
  • 2.29, Crazy Alex (ok), 12:20, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основной провайдер - внезапно, Akamai
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:54, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можон будте под него VPN сделать, вроде Shadowsocks, SSTP и ко. Что бы тоже было не особо заметно, что это VPN, но без TCP (при движение по городу с телефона не очень бывает работает).
     
     
  • 2.15, Аноним (3), 10:59, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно, делай
     
     
  • 3.20, Аноним (13), 11:34, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я PHP-шник, со мной "принцессу не спасти" xD
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:09, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растоманы спасут, сделают.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:59, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    deny udp any any eq 80
    deny udp any eq 80 any
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 11:00, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не 80, 443, простите. Но и 80 тоже, на всякий случай.
     
  • 2.27, anonymous (??), 12:13, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём profit?
     
     
  • 3.28, Crazy Alex (ok), 12:19, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том, чтобы клиенты пожаловались и начальник поимел. А до этого момента - чтобы почувствовать себя решалой чужих судеб, как водится у админов
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:23, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ничего не понял. QUIC вроде бы переименовывали в HTTP/3. Зачем тогда 2 RFC, 1 на QUIC, а второй на HTTP/3?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:45, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    QUIC отдельный протокол на базе UDP, а HTTP/3 - это HTTP/2 поверх  QUIC.
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:45, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что QUIC это транспорт для HTTP/3
     

  • 1.24, Аноним (25), 12:01, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь RFC 8999, 9000, 9002 появятся в сетевом стеке ядра.
     
  • 1.30, Аноним (30), 12:27, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов.

    Нет в QUIC никакого FEC. Все разработки на уровне исследований и прототипов.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру