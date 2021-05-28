Протокол QUIC получил статус предложенного стандарта

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|2.4, Аноним (4), 10:34, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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О какой предвзятости может быть речь?)
Оно по фактам или быстрее, или нет
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|3.9, Аноним (9), 10:43, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Оно по фактам или быстрее, или нет
Смотря от кого факты.
Если от Google, то быстрее. Get the facts, как говорится.
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|2.19, Аноним (19), 11:32, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да они по сути сделали из UDP аналог Pim+IGMP чтобы вещать массово не парясь о подключении. А втирают там самозабвенно про новый стандарт интернета.
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|1.8, Аноним (9), 10:42, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В процессе разработки в IETF стандарта в протокол были внесены изменения, что привело к возникновению двух параллельно существующих веток, одна для HTTP/3, а вторая поддерживаемая Google (Chrome поддерживает оба варианта, а Firefox вариант IETF).
Ожидаем в ближайшем будущем прекращение поддержки IETF QUIC в Chrome, как неактуального.
Потому что основной провайдер QUIC-сервисов - Google, а у него на серверах, внезапно, Google QUIC.
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|1.13, Аноним (13), 10:54, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А можон будте под него VPN сделать, вроде Shadowsocks, SSTP и ко. Что бы тоже было не особо заметно, что это VPN, но без TCP (при движение по городу с телефона не очень бывает работает).
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|3.28, Crazy Alex (ok), 12:19, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том, чтобы клиенты пожаловались и начальник поимел. А до этого момента - чтобы почувствовать себя решалой чужих судеб, как водится у админов
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|1.18, Аноним (18), 11:23, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я ничего не понял. QUIC вроде бы переименовывали в HTTP/3. Зачем тогда 2 RFC, 1 на QUIC, а второй на HTTP/3?
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|2.22, Аноним (22), 11:45, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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QUIC отдельный протокол на базе UDP, а HTTP/3 - это HTTP/2 поверх QUIC.
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|1.30, Аноним (30), 12:27, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов.
Нет в QUIC никакого FEC. Все разработки на уровне исследований и прототипов.
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