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NIST утвердил алгоритмы шифрования, устойчивые к квантовым вычислениям

06.07.2022 13:01

Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) объявил победителей конкурса криптоалгоритмов, стойких к подбору на квантовом компьютере. Конкурс был организован шесть лет назад и нацелен на выбор алгоритмов постквантовой криптографии, пригодных для выдвижения в качестве стандартов. В процессе проведения конкурса предложенные международными командами исследователей алгоритмы были изучены независимыми экспертами на предмет возможных уязвимостей и слабых мест.

Победителем среди универсальных алгоритмов, которые можно использовать для защиты передачи информации в компьютерных сетях, выбран CRYSTALS-Kyber, сильными сторонами которого являются относительно небольшой размер ключей и высокая скорость работы. CRYSTALS-Kyber рекомендован для перевода в разряд стандартов. Кроме CRYSTALS-Kyber выделены ещё четыре алгоритма общего назначения - BIKE, Classic McEliece, HQC и SIKE, которые требуют доработки. Авторам данных алгоритмов предоставлена возможность до 1 октября обновить спецификации и устранить недочёты в реализациях, после чего они также могут быть включены в число финалистов.

Из алгоритмов, нацеленных на работу с цифровыми подписями, выделены CRYSTALS-Dilithium, FALCON и SPHINCS+. Алгоритмы CRYSTALS-Dilithium и FALCON отличаются высокой эффективностью. В качестве первичного алгоритма для цифровых подписей рекомендован CRYSTALS-Dilithium, а FALCON ориентирован на решения, в которых требуется минимальный размер подписи. SPHINCS+ отстаёт от первых двух алгоритмов по размеру подписей и скорости работы, но он оставлен в числе финалистов в качестве запасного варианта, так как базируется на принципиально иных математических принципах.

В частности, в алгоритмах CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium и FALCON используются методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах. Алгоритм SPHINCS+ применяет методы криптографии на основе хеш-функций.

Оставленные для доработки универсальные алгоритмы также основаны на иных принципах - в BIKE и HQC используются элементы теории алгебраического кодирования и линейные коды, также применяемые в схемах коррекции ошибок. NIST намерен дополнительно стандартизировать один из этих алгоритмов для оставления альтернативы уже выбранному алгоритму CRYSTALS-Kyber, основанному на теории решёток. Алгоритм SIKE базируется на использовании суперсингулярной изогении (кружение в суперсингулярном изогенном графе) и также рассматривается в качестве кандидата на стандартизацию, так как отличается наименьшим размером ключа. Алгоритм Classic McEliece включён в число финалистов, но пока не будет стандартизован из-за очень большого размера открытого ключа.

Необходимость разработки и стандартизации новых криптоалгоритмов обусловлена тем, что активно развивающиеся последнее время квантовые компьютеры кардинально быстрее решают задачи разложения натурального числа на простые множители (RSA, DSA) и дискретного логарифмирования точек эллиптической кривой (ECDSA), которые лежат в основе современных асимметричных алгоритмов шифрования по открытым ключам и эффективно не решаемы на классических процессорах. На текущем этапе развития возможностей квантовых компьютеров пока недостаточно для взлома актуальных классических алгоритмов шифрования и цифровых подписей на базе открытых ключей, таких как ECDSA, но предполагается, что ситуация может измениться в течение 10 лет и необходимо подготовить базу для перевода криптосистем на новые стандарты.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nist.gov/news-even...)
  2. OpenNews: Уязвимость в библиотеке Infineon, упрощающая факторизацию закрытого RSA-ключа
  3. OpenNews: Доступен проект Phuctor, коллайдер RSA-ключей
  4. OpenNews: В Chrome добавлены средства шифрования, стойкие к подбору на квантовом компьютере
  5. OpenNews: Microsoft открыл код Quantum Development Kit для разработки квантовых алгоритмов
  6. OpenNews: Рассчитаны параметры квантового компьютера для взлома ключей, используемых в Bitcoin
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57458-quantum
Ключевые слова: quantum, crypt, crystals-dilithium, crystals-kyber, bike, hqc, sike, sphincs, falcon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 13:10, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда отечественный ГОСТ подоспеет?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:16, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Им это не нужно. В идеале информация должна храниться и передаваться в специальных папках с вооруженной охраной.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:32, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Как обычно в впопеннете - самый тупой комментарий - самый залайканный.
     
     
  • 4.15, самый тупой комментарий (?), 14:11, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Бред
     
  • 3.10, YetAnotherOnanym (ok), 13:36, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Документы в папке, папка в портфеле, портфель в вализе, вализа в чемодане, чемодан в сундуке, сундук в контейнере, контейнер в вагоне, вагон в депо, депо...  эээ... ну, тоже в чём-нибудь.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:47, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Документы в папке, папка в портфеле, портфель в вализе, вализа в чемодане, чемодан в сундуке, сундук в контейнере, контейнер в вагоне, вагон в депо, депо...

    В городе, город в области, область в Родине, Родина в сердце.

    Вот и все в безопасности =)

     
  • 3.19, fghj (?), 14:45, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В идеале информация должна храниться и передаваться в специальных папках с вооруженной охраной.

    Возможно вам это покажется смешным, но так и делается и у нас и в США и во многих других странах.
    Только это делается для самой секретной информации, для менее секретной как раз нужно компьютерное шифрование.

     
  • 2.5, Аноним (5), 13:18, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет компьютеров - нет алгоритмов

    Логично же!

     
  • 2.9, ТК26 (?), 13:34, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Возможно даже к 23ему году будут подписи и один алгоритм инкапсуляции. Сами алгоритмы уже имеют место быть, в разной степени готовности.
     

  • 1.2, Аноним (5), 13:12, 06/07/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.6, Аноним (8), 13:31, 06/07/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:57, 06/07/2022 Скрыто модератором
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  • 2.16, Аноним (16), 14:14, 06/07/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.3, Аноним (3), 13:12, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    пока что квантовые вычисления абсолютно бесполезны IRL
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:54, 06/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что Вы предлагаете? Если бы к моменту, когда они станут "полезны" IRL у нас не было устойчивых к ним алгоритмов шифрования, то и шифрования, считай, тоже не было бы.

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:31, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где же хвалёный NTRU?
     
  • 1.13, user90 (?), 13:55, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на квантовом компьютере

    Его кто-то видел?))

     
  • 1.17, Аноним (16), 14:16, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что читать, какие лекции слушать, чтобы понять как эти алгоритмы работают?
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:44, 06/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tidecoin очень рад этому событию.
     

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