Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах

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|1.2, Аноним (2), 09:07, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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Это вам не факе илон маск, это настоящий инженер, нашей безопасности.
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|1.3, Аноним (3), 09:11, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Там, где есть коренное слово «квант» в контексте вычислений — квантовый компьютер, квантовые вычисления, квантовая криптография, — видится халтура, трёп, лукавство, очковтирательство, ахинея, болезнь.
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|2.4, Аноним (2), 09:20, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То ли дело отечественное «нано»? Вот где видится только прорыв...
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|4.27, Аноним (48), 12:25, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Похоже, ему нужен аналог на всех основных языках ЕС. Причём срочно.
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|4.29, Аноним (48), 12:29, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дадада, за бэкдорами в алгоритамх NIST стоят русские хакеры. А вы как думали?
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|5.60, Аноним (57), 13:41, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опять какой бред левака, иди гоблину донать на интервью с ведьмой.
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|6.71, Аноним (48), 13:48, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ни в коем случае! Я же левак, мне на осенних выбора за дядю Джо голосовать!
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|1.13, Аноним (13), 10:01, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На его qmail я учился писать на C, собственно с него начал изучать C в далеко 2004г.
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|1.18, Gefest (?), 10:47, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эээм а компуктер на 2 килдкубита хотя б оне уже построили. Нет! И сомнительно что вообще построят ...
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|2.22, ccc (?), 11:54, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Sycamore is a quantum processor created by Google's Artificial Intelligence division.[1] It has 53 qubits.
>IBM Q System One is the first circuit-based commercial quantum computer, introduced by IBM in January 2019.[1][2][3]
>...The cylinder protruding from the ceiling in the center is a dilution refrigerator, containing a 20-qubit transmon quantum processor.
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|2.49, Аноним (-), 13:25, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Меня удивляют такие оценки Откуда сомнения С каждым годом всё больше кубитов у... большой текст свёрнут, показать
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|3.105, Dzen Python (ok), 14:16, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сомнения берутся из того, что технологический бум 60х-00х уже фактически закончился и разработка идет по инерции. Это нормально, до следующей технической революции у нас будет спад и уход в сторону от фундаментальных технологических изменений и максимально прикладным. Каждый связанный кубит будет даваться все тяжелее, пока прорыв в другой сфере не вдохнет жизнь в квантовые компьютеры.
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|4.114, Аноним (-), 15:19, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А ты не думал, что технологический бум начался где-то в XVIII веке с мануфактур ... большой текст свёрнут, показать
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|5.141, Аноним (-), 17:05, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Еще забыл 1 Зеленые технологии Завонять себя все же мало кому охота Тем более... большой текст свёрнут, показать
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|5.145, Аноним (145), 17:36, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И ни РФ, ни Китаю не удастся помешать этому, как бы они не пытались
А так хорошо начали... Фу таким быть.
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|6.152, Аноним (-), 18:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что не так? РФ спит и видит себя полюсом мира, который тянет весь мир в голод, холод, традиционные ценности, и стабильность(tm), при которой ничего не меняется. Китай пытается прогресс подчинить государству, с тем чтобы владычествовать над ним, но ему ещё придётся осознать, что это государства подчинены прогрессу, а не наоборот.
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|5.147, ПоАнгаре (?), 17:50, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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" существовавшие экономические системы были несовместимы с прогрессом "
Почему-то жителям чужих стран (например, американским индейцам или японцам в Хиросиме) приходится страдать от вашего прогресса.
" И ни РФ, ни Китаю не удастся помешать этому, как бы они не пытались "1
взбред-нулось?
" движение против течения истории довольно затратно "
Так зачем же вы так упорно против ветра ...? Ознакомьтесь с историей России, посмотрите чем закончились для носителей "прогресса" их нежелание учитывать интересы России.
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|6.154, Аноним (-), 18:30, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да И что Прогресс -- это не справедливость и не милосердие, это всё разные вещ... большой текст свёрнут, показать
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|1.23, Аноним (-), 11:55, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Представьте себе, что это в России подают в суд на, кто там стандартизацией занимается, например, на НИИСТАНДАРТ, да еще с обоснованием вокруг иска, что ФСБ может бэкдоров насовать. Бугагагага.
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|2.28, Аноним (48), 12:27, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для начала хорошо бы всё-таки бэкдор найти.
А то пока только откровенно публикации жёлтые публикации в духе "highly likely".
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|3.31, Тот Самый (?), 12:50, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Для начала хорошо бы всё-таки бэкдор найти.
>А то пока только откровенно публикации жёлтые публикации в духе "highly likely".
Доказанные факты - это в прокуратуру.
Инфобез оперирует потенциальными угрозами, поэтому "highly likely" - это серьезно.
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|4.38, Аноним (48), 13:11, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Инфобез оперирует потенциальными угрозами, поэтому "highly likely" - это серьезно.
В таком случае, любой журналист может нагенерировать столько "потенциальных угроз", что ваши "инфобезовцы" будут разгребать эти залежи дезы ближайшие 100500 лет, и на реальные факты у них просто не хватит времени.
Именно поэтому, настоящие безопасники понимают, что все эти вбросы и "разоблачения" с высокой долей вероятности являются отвлекающим шумом.
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|3.33, Аноним (33), 12:56, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для начала хорошо бы всё-таки бэкдор найти.
> А то пока только откровенно публикации жёлтые публикации в духе "highly likely".
Найти работающий бекдор может быть сложной задачей и избыточной для принятия решения.
Это не суд над людьми. Чтобы можно было спокойно спать, защитив данные, в криптографии принята презумпция виновности, а не невиновности. Так что обоснованного подозрения достаточно, чтобы избегать ненадежных предложений.
То что авторов (которые себя ими называли) за руку поймали на вранье про случайность набора параметров для алгоритма - это все желтое?
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|4.34, Аноним (34), 13:03, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>за руку поймали на вранье
Вот это всё фантазии, кроме шуток. Хотя "впечатлительным", как видим, хватило -- понесли.
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|5.37, Аноним (-), 13:11, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А безопасники вообще впечатлительные люди. Вся их профессия это паранойя возведённая в ранг дела всей жизни.
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|6.40, Аноним (48), 13:13, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага. Журналист жёлтой газетенки вбросил, что алгоритм X плохой - всё, алгоритмом X пользоваться нельзя. И пофиг, что там математики думают.
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|7.59, Аноним (-), 13:40, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ага. Журналист жёлтой газетенки вбросил, что алгоритм X плохой - всё, алгоритмом
> X пользоваться нельзя. И пофиг, что там математики думают.
"Вбросили" математики с обоснованием, а не желтая газетка. Для интересующихся статья на русском со ссылками и популярным объяснением кто, что и почему якобы "вбрасывал" https://habr.com/ru/company/virgilsecurity/blog/453254/
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|8.67, Аноним (48), 13:45, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А вот ссылку вы зря дали Там достаточно недвусмысленно написано, что реальной ... текст свёрнут, показать
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|9.122, Аноним (-), 15:41, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Там нашли достаточно подозрительные обстоятельства, чтобы рекомендовать не довер... большой текст свёрнут, показать
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|5.43, Аноним (48), 13:18, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот это всё фантазии, кроме шуток. Хотя "впечатлительным", как видим, хватило -- понесли.
Отличить вброс от реальной проблемы могут специалисты.
А пропаганда рассчитана на 95% населения.
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|5.44, Аноним (-), 13:20, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>за руку поймали на вранье
> Вот это всё фантазии, кроме шуток. Хотя "впечатлительным", как видим, хватило --
> понесли.
Такие фантазии, что даже примерный алгоритм генерации смогли показать.
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|6.46, Аноним (48), 13:22, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Возьмём примерно 1, 2 и 3, как это поможет нам взломать шифр - не знаю, но поможет, мамой клянус!"
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|7.65, Аноним (-), 13:44, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "Возьмём примерно 1, 2 и 3, как это поможет нам взломать шифр
> - не знаю, но поможет, мамой клянус!"
Как вы отмазать стараетесь! Авторов на недобросовестных высказываниях насчет алгоритма поймали. Проще говоря, на вранье. И это не желтая газета, а математический факт. Так авторы даже после поимки продолжили гнуть свое. Как оно поможет взломать - уже дело другое, но этого достаточно, чтобы не иметь дело. Кому интересно, подробности скандала расписаны https://habr.com/ru/company/virgilsecurity/blog/453254/
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|8.68, Аноним (48), 13:46, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Математический факт, что 2 2 4 автоматически доказывает наличие бэкдора в алго... текст свёрнут, показать
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|9.94, Аноним (-), 14:08, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Математический факт, что авторы в важных вопросах врут А именно, что параметры ... текст свёрнут, показать
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|3.35, Аноним (-), 13:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для начала хорошо бы всё-таки бэкдор найти.
Не, ровно наоборот. Сначала иск, затем раскрытие информации, а затем поиск бекдора. Это может быть сложно понять тебе, но раскрытие информации для того и раскрытие, чтобы искать проще было.
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|4.41, Аноним (48), 13:15, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Давайте лучше на вас подадим иск на выселение из вашей квартиры.
Сначала выселим, а потом вы будете доказывать, что она ваша.
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|5.47, Аноним (-), 13:24, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Давайте лучше на вас подадим иск на выселение из вашей квартиры.
> Сначала выселим, а потом вы будете доказывать, что она ваша.
Давайте вы купите квартиру, владелец которой вам врет в разных деталях. Не доказано же, что он мошенник. Такая аналогия будет правильнее.
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|6.50, Аноним (48), 13:26, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Давайте всё-таки вас из вашей квартиры выселим, а потом вернёмся к этой теме, хорошо?
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|8.73, Аноним (48), 13:49, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У меня ровно такие же шансы выселить вас из квартиры, как у вас - запретить гост... текст свёрнут, показать
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|9.77, Аноним (-), 13:52, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Да кому надо их запрещать Я всеми руками за то, чтобы эти алгоритмы навязывалис... текст свёрнут, показать
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|7.80, Аноним (-), 13:54, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Давайте всё-таки вас из вашей квартиры выселим, а потом вернёмся к этой
> теме, хорошо?
Зачем вы упорно путаете ситуацию? Аналогия выселить - это запретить. Никто никого условно не выселяет. Алгоритм не запрещают и не собираются запретить. А только решают (решали) использовать его или нет. Покупка квартиры - это риск. Довериться криптоалгоритму, принять его в качестве стандарта - это тоже риск. Вдупляете? Выяснилось, что продавцы квартиры чего-то мутные какие-то, ну и нах послали. Вот так.
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|8.83, Аноним (48), 13:57, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Мы не запрещаем алгоритм, понимаете Мы только запрещаем его использовать What... текст свёрнут, показать
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|9.93, Аноним (-), 14:08, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Никто не запрещает его использовать Вопрос о том, рекомендовать ли этот алгорит... текст свёрнут, показать
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|1.25, Admino (ok), 12:18, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати, вопрос. Все мы знаем про американский NIST и его шифры, про российский ГОСТ и его шифры. Про Европу понятно, а вот китайцы чем пользуются? Есть у них китайские шифры?
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|2.56, Аноним (-), 13:35, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Китае весь интернет поглатил WeChat - это тебе не telegram, за слова там отвечать сам лично будешь!
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|4.104, Аноним (-), 14:16, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через куратора безопасности. Если будешь даже об VPN говорить - заблокируют аккаунт. (А без WeChat в Китае будет очень трудно)
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|3.151, Kuromi (ok), 17:57, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Китае весь интернет поглатил WeChat - это тебе не telegram, за
> слова там отвечать сам лично будешь!
И это кстати радует даже отчасти, т.к. китайские боты перестали долбиться во все дыры.
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|1.69, Аноним (-), 13:47, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всё же неплохой путь прошли люди за 30 лет от запрета экспорта криптографии до публичного обсуждения. Хоть в чем-то мировой прогресс.
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|1.78, Аноним (-), 13:53, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В комментариях уже так рассуждают будто он выиграл суд, а Сноуден рассказывал о бекдорах перед их внедрением, а не после. Розовые мечты.
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|2.86, Аноним (-), 14:00, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да все понимают, что он суд проиграет. А потом публично раскритикуют его.
НО (как на писали выше) его заявление приняли и будет публичный суд!
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|2.90, Kuromi (ok), 14:05, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Суть в тмо что в США человек хотя бы МОЖЕТ выступить с подобным заявлением и подать в суд. Кое где от одной только мысли о подобном волосы дыбом встают.
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|3.107, Аноним (34), 14:21, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только тамошняя гэбня работает ничуть не хуже, а скорее всего жёсче. Не надо питать иллюзий. А будешь много возникать где не надо -- посадят на электрический стул, или тупо сошлют в Гуантанамо на перевоспитание (навсегда).
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|4.110, Аноним (-), 14:27, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но его заявление допустили в суд! Суд будет! Судья там избран голосованием, а не назначен неизвестно кем! А что будет после суда - это уже другой разговор.
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|5.112, Аноним (34), 15:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чёб не допустили? У них это бизнес в любом случае. Как и везде, в принципе.
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|5.146, Аноним (145), 17:49, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Судья там избран голосованием, а не назначен неизвестно кем!
Если имеете в виду "честным голосованием", то так и пишите "честным голосованием", фантазёр.
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|1.111, abu (?), 15:00, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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=qmail, djbdns, NaCl, Ed25519, Curve25519 и ChaCha20-Poly1305=
Кто-нибудь юзал в последние 10 лет? Или, например, не юзал, но это все так или иначе, неведомо использовал в сумме с другими технологиями? Например, о djbdns слышу всякое лет 10, а в сумме, как был bind, так и едет.
Хотелось бы мнения краеведов обо всем этом. Каково оно все это? СтОит ли чего-то?
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|2.123, Аноним (57), 15:45, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если не придераться, то на тех трех последних сейчас стоит вся прогрессивная на данный момент криптография.
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|2.124, Тот Самый (?), 15:48, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>=qmail, djbdns, NaCl, Ed25519, Curve25519 и ChaCha20-Poly1305=
>Кто-нибудь юзал в последние 10 лет?
Ed25519, Curve25519 и ChaCha20-Poly1305 юзают все. Самые ходовые примеры:
1) openssh
ssh -Q cipher
....
chacha20-poly1305@openssh.com
2) openssl TLS-1.3
....
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 Recommended
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|2.149, лютый ж.... (?), 17:55, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кто-нибудь юзал в последние 10 лет
там лицензия упоротая (на qmail как минимум), из-за чего и не взлетело
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|2.150, Аноним (-), 17:56, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хуже, нормальный белый человек традиционной оринтацией с нормальным весом! У них это как красная тряпка для быка!
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