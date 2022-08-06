Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах

3.31 , Тот Самый ( ? ), 12:50, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Для начала хорошо бы всё-таки бэкдор найти.

>А то пока только откровенно публикации жёлтые публикации в духе "highly likely". Доказанные факты - это в прокуратуру.

Инфобез оперирует потенциальными угрозами, поэтому "highly likely" - это серьезно.

4.38 , Аноним ( 48 ), 13:11, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Инфобез оперирует потенциальными угрозами, поэтому "highly likely" - это серьезно. В таком случае, любой журналист может нагенерировать столько "потенциальных угроз", что ваши "инфобезовцы" будут разгребать эти залежи дезы ближайшие 100500 лет, и на реальные факты у них просто не хватит времени. Именно поэтому, настоящие безопасники понимают, что все эти вбросы и "разоблачения" с высокой долей вероятности являются отвлекающим шумом.

3.33 , Аноним ( 33 ), 12:56, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Для начала хорошо бы всё-таки бэкдор найти.

> А то пока только откровенно публикации жёлтые публикации в духе "highly likely". Найти работающий бекдор может быть сложной задачей и избыточной для принятия решения.

Это не суд над людьми. Чтобы можно было спокойно спать, защитив данные, в криптографии принята презумпция виновности, а не невиновности. Так что обоснованного подозрения достаточно, чтобы избегать ненадежных предложений. То что авторов (которые себя ими называли) за руку поймали на вранье про случайность набора параметров для алгоритма - это все желтое? 4.34 , Аноним ( 34 ), 13:03, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >за руку поймали на вранье Вот это всё фантазии, кроме шуток. Хотя "впечатлительным", как видим, хватило -- понесли.

5.37 , Аноним ( - ), 13:11, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А безопасники вообще впечатлительные люди. Вся их профессия это паранойя возведённая в ранг дела всей жизни.

6.40 , Аноним ( 48 ), 13:13, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ага. Журналист жёлтой газетенки вбросил, что алгоритм X плохой - всё, алгоритмом X пользоваться нельзя. И пофиг, что там математики думают.

7.59 , Аноним ( - ), 13:40, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ага. Журналист жёлтой газетенки вбросил, что алгоритм X плохой - всё, алгоритмом

> X пользоваться нельзя. И пофиг, что там математики думают. "Вбросили" математики с обоснованием, а не желтая газетка. Для интересующихся статья на русском со ссылками и популярным объяснением кто, что и почему якобы "вбрасывал" https://habr.com/ru/company/virgilsecurity/blog/453254/

8.67 , Аноним ( 48 ), 13:45, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать А вот ссылку вы зря дали Там достаточно недвусмысленно написано, что реальной ... 9.122 , Аноним ( - ), 15:41, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Там нашли достаточно подозрительные обстоятельства, чтобы рекомендовать не довер... 5.43 , Аноним ( 48 ), 13:18, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Вот это всё фантазии, кроме шуток. Хотя "впечатлительным", как видим, хватило -- понесли. Отличить вброс от реальной проблемы могут специалисты.

А пропаганда рассчитана на 95% населения.

6.66 , Аноним ( 57 ), 13:44, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хоть где-то ты в большинстве, судя по твои коментам.

5.44 , Аноним ( - ), 13:20, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>за руку поймали на вранье

> Вот это всё фантазии, кроме шуток. Хотя "впечатлительным", как видим, хватило --

> понесли. Такие фантазии, что даже примерный алгоритм генерации смогли показать.

6.46 , Аноним ( 48 ), 13:22, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "Возьмём примерно 1, 2 и 3, как это поможет нам взломать шифр - не знаю, но поможет, мамой клянус!"

7.65 , Аноним ( - ), 13:44, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > "Возьмём примерно 1, 2 и 3, как это поможет нам взломать шифр

> - не знаю, но поможет, мамой клянус!" Как вы отмазать стараетесь! Авторов на недобросовестных высказываниях насчет алгоритма поймали. Проще говоря, на вранье. И это не желтая газета, а математический факт. Так авторы даже после поимки продолжили гнуть свое. Как оно поможет взломать - уже дело другое, но этого достаточно, чтобы не иметь дело. Кому интересно, подробности скандала расписаны https://habr.com/ru/company/virgilsecurity/blog/453254/

8.68 , Аноним ( 48 ), 13:46, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Математический факт, что 2 2 4 автоматически доказывает наличие бэкдора в алго... 9.94 , Аноним ( - ), 14:08, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Математический факт, что авторы в важных вопросах врут А именно, что параметры ... 3.35 , Аноним ( - ), 13:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Для начала хорошо бы всё-таки бэкдор найти. Не, ровно наоборот. Сначала иск, затем раскрытие информации, а затем поиск бекдора. Это может быть сложно понять тебе, но раскрытие информации для того и раскрытие, чтобы искать проще было.

4.41 , Аноним ( 48 ), 13:15, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Давайте лучше на вас подадим иск на выселение из вашей квартиры.

Сначала выселим, а потом вы будете доказывать, что она ваша.

5.47 , Аноним ( - ), 13:24, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Давайте лучше на вас подадим иск на выселение из вашей квартиры.

> Сначала выселим, а потом вы будете доказывать, что она ваша. Давайте вы купите квартиру, владелец которой вам врет в разных деталях. Не доказано же, что он мошенник. Такая аналогия будет правильнее.

6.50 , Аноним ( 48 ), 13:26, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Давайте всё-таки вас из вашей квартиры выселим, а потом вернёмся к этой теме, хорошо?

7.63 , Аноним ( - ), 13:43, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давай, приступай. Что ты языком треплешь тут?

8.73 , Аноним ( 48 ), 13:49, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У меня ровно такие же шансы выселить вас из квартиры, как у вас - запретить гост... 9.77 , Аноним ( - ), 13:52, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Да кому надо их запрещать Я всеми руками за то, чтобы эти алгоритмы навязывалис... 7.80 , Аноним ( - ), 13:54, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Давайте всё-таки вас из вашей квартиры выселим, а потом вернёмся к этой

> теме, хорошо? Зачем вы упорно путаете ситуацию? Аналогия выселить - это запретить. Никто никого условно не выселяет. Алгоритм не запрещают и не собираются запретить. А только решают (решали) использовать его или нет. Покупка квартиры - это риск. Довериться криптоалгоритму, принять его в качестве стандарта - это тоже риск. Вдупляете? Выяснилось, что продавцы квартиры чего-то мутные какие-то, ну и нах послали. Вот так. 8.83 , Аноним ( 48 ), 13:57, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Мы не запрещаем алгоритм, понимаете Мы только запрещаем его использовать What... 9.93 , Аноним ( - ), 14:08, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Никто не запрещает его использовать Вопрос о том, рекомендовать ли этот алгорит...