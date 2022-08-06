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Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах

06.08.2022 08:30

Дэниэл Бернштейн (Daniel J. Bernstein), известный эксперт в области криптографии и создания защищённого ПО, разработавший такие проекты, как qmail, djbdns, NaCl, Ed25519, Curve25519 и ChaCha20-Poly1305, инициировал судебное разбирательство против правительства США, связанное с невыполнением Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) требований по полному раскрытию информации, связанной со стандартизацией криптоалгоритмов.

Претензии Бернштейна касаются проводимой в настоящее время стандартизации алгоритмов, стойких к подбору на квантовом компьютере. NIST не раскрывает полной информации о проводимых обсуждениях и не полностью публикует результаты анализа стойкости предложенных алгоритмов. С учётом интереса спецслужб к подстановке закладок, предопределённых уязвимостей и бэкдоров в претендующие на стандартизацию системы, Бернштейн предположил, что NIST может утаивать отчёты, в которых выявлены слабые места проанализированных криптоалгоритмов.

После выявления бэкдора в стандартизированном алгоритме Dual EC DRBG, разработанном в Агентстве национальной безопасности США, организация NIST обязалась обеспечить прозрачность процесса стандартизации и раскрывать всю сопутствующую информацию. Тем не менее, все решения по выбору алгоритмов продолжают приниматься в NIST за закрытыми дверями с раскрытием лишь части имеющейся информации. В соответствии с законом FOIA (Freedom of Information Act), предписывающим передавать информацию по запросу, с 2020 года Бернштейн отправил семь запросов о раскрытии данных о работе проекта NISTPQC (Post-Quantum Cryptography Standardization Project), но получил лишь отписки и так ничего не добился.

Так как скрываемая информация имеет большое общественное значение и необходим анализ полученной от АНБ информации, а также изучение корректности принятия решений в NIST, Бернштейн подал в федеральный суд США иск с требованием принудить NIST к публикации всех записей, связанных с работой группы NISTPQC, а также записей всех встреч и совещаний NIST с участием представителей Агентства национальной безопасности США, в которых встречается слово 'quantum', независимо от их связи с проектом стандартизации алгоритмов постквантовой криптографии. Отмечается, что без полного раскрытия всех данных можно легко пропустить доказательства атак на предложенные алгоритмы и попытки саботажа со стороны злоумышленников, пытающихся влиять на проект через подставных лиц.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.cr.yp.to/20220805-...)
  2. OpenNews: Отобранный NIST постквантовый криптоалгоритм SIKE оказался не защищён от взлома на обычном компьютере
  3. OpenNews: NIST утвердил алгоритмы шифрования, устойчивые к квантовым вычислениям
  4. OpenNews: Рассчитаны параметры квантового компьютера для взлома ключей, используемых в Bitcoin
  5. OpenNews: Дэниэл Бернштейн выступил с инициативой создания Си-компилятора для защищённого ПО
  6. OpenNews: Дэниел Бернштейн выступил с критикой позиции ФБР о шифровании смартфонов и сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57602-quantum
Ключевые слова: quantum, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (117) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:53, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Встречи были по ночам, а из записей только видеосъёмка.
     
     
  • 2.72, Dzen Python (ok), 13:49, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Человек_похожий_на_сенатора.avi
     
  • 2.135, Аноним (-), 16:43, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инфракрасные камеры рулят :P
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:07, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Это вам не факе илон маск,  это настоящий инженер, нашей безопасности.
     
     
  • 2.39, ццц (?), 13:12, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 13:25, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 13:38, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 5.91, Neandertalets (ok), 14:06, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.117, Аноним (57), 15:32, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.118, Аноним (57), 15:33, 06/08/2022 Скрыто модератором
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  • 4.92, Neandertalets (ok), 14:07, 06/08/2022 Скрыто модератором
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  • 5.127, dmitrodem (?), 16:14, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 6.142, Аноним (142), 17:05, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.136, Аноним (-), 16:44, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.53, Аноним (57), 13:31, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.88, Neandertalets (ok), 14:04, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 5.119, Аноним (57), 15:35, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 5.137, Аноним (-), 16:45, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.140, Аноним (142), 17:02, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (15)

  • 1.3, Аноним (3), 09:11, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там, где есть коренное слово «квант» в контексте вычислений — квантовый компьютер, квантовые вычисления, квантовая криптография, — видится халтура, трёп, лукавство, очковтирательство, ахинея, болезнь.
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 09:20, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То ли дело отечественное «нано»? Вот где видится только прорыв...
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:44, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "полимеры" ещё хорошее русское слово
     
     
  • 4.27, Аноним (48), 12:25, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Похоже, ему нужен аналог на всех основных языках ЕС. Причём срочно.
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:52, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Знаменитое нанополимерное шифрование.
     
     
  • 4.29, Аноним (48), 12:29, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дадада, за бэкдорами в алгоритамх NIST стоят русские хакеры. А вы как думали?
     
     
  • 5.60, Аноним (57), 13:41, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опять какой бред левака, иди гоблину донать на интервью с ведьмой.
     
     
  • 6.71, Аноним (48), 13:48, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ни в коем случае! Я же левак, мне на осенних выбора за дядю Джо голосовать!
     
     
  • 7.120, Аноним (57), 15:38, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С фронта пишешь или врожденный дефект мозжечка?
     
     
  • 8.138, Аноним (138), 16:53, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже в отказники ушел после того как ему Байрактором мозг оторвало ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.20, ммнюмнюмус (?), 11:52, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шифрование на квантовых нанополимерах
     
     
  • 4.99, Аноним (99), 14:11, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько нанометров в вашем шифре?
     

  • 1.5, васёк (?), 09:21, 06/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.7, AleksK (ok), 09:39, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (8), 09:44, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.11, Аноним (138), 09:53, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.6, Аноним (6), 09:26, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наивный.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:01, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На его qmail я учился писать на C, собственно с него начал изучать C в далеко 2004г.
     
  • 1.17, Ананоним (?), 10:37, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дезинформация выходит на новый уровень!
     
  • 1.18, Gefest (?), 10:47, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эээм а компуктер на 2 килдкубита хотя б оне уже построили. Нет! И сомнительно что вообще построят ...
     
     
  • 2.22, ccc (?), 11:54, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Sycamore is a quantum processor created by Google's Artificial Intelligence division.[1] It has 53 qubits.
    >IBM Q System One is the first circuit-based commercial quantum computer, introduced by IBM in January 2019.[1][2][3]
    >...The cylinder protruding from the ceiling in the center is a dilution refrigerator, containing a 20-qubit transmon quantum processor.
     
  • 2.49, Аноним (-), 13:25, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Меня удивляют такие оценки Откуда сомнения С каждым годом всё больше кубитов у... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.105, Dzen Python (ok), 14:16, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сомнения берутся из того, что технологический бум 60х-00х уже фактически закончился и разработка идет по инерции. Это нормально, до следующей технической революции у нас будет спад и уход в сторону от фундаментальных технологических изменений и максимально прикладным. Каждый связанный кубит будет даваться все тяжелее, пока прорыв в другой сфере не вдохнет жизнь в квантовые компьютеры.
     
     
  • 4.114, Аноним (-), 15:19, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не думал, что технологический бум начался где-то в XVIII веке с мануфактур ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.141, Аноним (-), 17:05, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще забыл 1 Зеленые технологии Завонять себя все же мало кому охота Тем более... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.145, Аноним (145), 17:36, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И ни РФ, ни Китаю не удастся помешать этому, как бы они не пытались

    А так хорошо начали... Фу таким быть.

     
     
  • 6.152, Аноним (-), 18:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так? РФ спит и видит себя полюсом мира, который тянет весь мир в голод, холод, традиционные ценности, и стабильность(tm), при которой ничего не меняется. Китай пытается прогресс подчинить государству, с тем чтобы владычествовать над ним, но ему ещё придётся осознать, что это государства подчинены прогрессу, а не наоборот.
     
  • 5.147, ПоАнгаре (?), 17:50, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    " существовавшие экономические системы были несовместимы с прогрессом "
    Почему-то жителям чужих стран (например, американским индейцам или японцам в Хиросиме) приходится страдать от вашего прогресса.

    " И ни РФ, ни Китаю не удастся помешать этому, как бы они не пытались "1
    взбред-нулось?

    " движение против течения истории довольно затратно "
    Так зачем же вы так упорно против ветра ...? Ознакомьтесь с историей России, посмотрите чем закончились для носителей "прогресса" их нежелание учитывать интересы России.

     
     
  • 6.154, Аноним (-), 18:30, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да И что Прогресс -- это не справедливость и не милосердие, это всё разные вещ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.21, Аноним (-), 11:53, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой дерзкий поступок!
     
     
  • 2.30, Аноним (48), 12:30, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.52, Аноним (-), 13:29, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 4.61, Аноним (48), 13:41, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• –7 +/
     
     
  • 5.133, Аноним (-), 16:36, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 4.130, я из фейсбука (?), 16:27, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.58, Аноним (-), 13:39, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.23, Аноним (-), 11:55, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Представьте себе, что это в России подают в суд на, кто там стандартизацией занимается, например, на НИИСТАНДАРТ, да еще с обоснованием вокруг иска, что ФСБ может бэкдоров насовать. Бугагагага.
     
     
  • 2.28, Аноним (48), 12:27, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала хорошо бы всё-таки бэкдор найти.
    А то пока только откровенно публикации жёлтые публикации в духе "highly likely".
     
     
  • 3.31, Тот Самый (?), 12:50, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Для начала хорошо бы всё-таки бэкдор найти.
    >А то пока только откровенно публикации жёлтые публикации в духе "highly likely".

    Доказанные факты - это в прокуратуру.
    Инфобез оперирует потенциальными угрозами, поэтому "highly likely" - это серьезно.

     
     
  • 4.38, Аноним (48), 13:11, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Инфобез оперирует потенциальными угрозами, поэтому "highly likely" - это серьезно.

    В таком случае, любой журналист может нагенерировать столько "потенциальных угроз", что ваши "инфобезовцы" будут разгребать эти залежи дезы ближайшие 100500 лет, и на реальные факты у них просто не хватит времени.

    Именно поэтому, настоящие безопасники понимают, что все эти вбросы и "разоблачения" с высокой долей вероятности являются отвлекающим шумом.

     
  • 3.33, Аноним (33), 12:56, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для начала хорошо бы всё-таки бэкдор найти.
    > А то пока только откровенно публикации жёлтые публикации в духе "highly likely".

    Найти работающий бекдор может быть сложной задачей и избыточной для принятия решения.  
    Это не суд над людьми. Чтобы можно было спокойно спать, защитив данные, в криптографии принята презумпция виновности, а не невиновности. Так что обоснованного подозрения достаточно, чтобы избегать ненадежных предложений.

    То что авторов (которые себя ими называли) за руку поймали на вранье про случайность набора параметров для алгоритма - это все желтое?

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 13:03, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >за руку поймали на вранье

    Вот это всё фантазии, кроме шуток. Хотя "впечатлительным", как видим, хватило -- понесли.

     
     
  • 5.37, Аноним (-), 13:11, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А безопасники вообще впечатлительные люди. Вся их профессия это паранойя возведённая в ранг дела всей жизни.
     
     
  • 6.40, Аноним (48), 13:13, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага. Журналист жёлтой газетенки вбросил, что алгоритм X плохой - всё, алгоритмом X пользоваться нельзя. И пофиг, что там математики думают.
     
     
  • 7.59, Аноним (-), 13:40, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ага. Журналист жёлтой газетенки вбросил, что алгоритм X плохой - всё, алгоритмом
    > X пользоваться нельзя. И пофиг, что там математики думают.

    "Вбросили" математики с обоснованием, а не желтая газетка. Для интересующихся статья на русском со ссылками и популярным объяснением кто, что и почему якобы "вбрасывал" https://habr.com/ru/company/virgilsecurity/blog/453254/

     
     
  • 8.67, Аноним (48), 13:45, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот ссылку вы зря дали Там достаточно недвусмысленно написано, что реальной ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.122, Аноним (-), 15:41, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нашли достаточно подозрительные обстоятельства, чтобы рекомендовать не довер... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.43, Аноним (48), 13:18, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот это всё фантазии, кроме шуток. Хотя "впечатлительным", как видим, хватило -- понесли.

    Отличить вброс от реальной проблемы могут специалисты.
    А пропаганда рассчитана на 95% населения.

     
     
  • 6.66, Аноним (57), 13:44, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоть где-то ты в большинстве, судя по твои коментам.
     
  • 5.44, Аноним (-), 13:20, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>за руку поймали на вранье
    > Вот это всё фантазии, кроме шуток. Хотя "впечатлительным", как видим, хватило --
    > понесли.

    Такие фантазии, что даже примерный алгоритм генерации смогли показать.

     
     
  • 6.46, Аноним (48), 13:22, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Возьмём примерно 1, 2 и 3, как это поможет нам взломать шифр - не знаю, но поможет, мамой клянус!"
     
     
  • 7.65, Аноним (-), 13:44, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "Возьмём примерно 1, 2 и 3, как это поможет нам взломать шифр
    > - не знаю, но поможет, мамой клянус!"

    Как вы отмазать стараетесь! Авторов на недобросовестных высказываниях насчет алгоритма поймали. Проще говоря, на вранье. И это не желтая газета, а математический факт. Так авторы даже после поимки продолжили гнуть свое. Как оно поможет взломать - уже дело другое, но этого достаточно, чтобы не иметь дело.  Кому интересно, подробности скандала расписаны https://habr.com/ru/company/virgilsecurity/blog/453254/

     
     
  • 8.68, Аноним (48), 13:46, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Математический факт, что 2 2 4 автоматически доказывает наличие бэкдора в алго... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.94, Аноним (-), 14:08, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Математический факт, что авторы в важных вопросах врут А именно, что параметры ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.35, Аноним (-), 13:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для начала хорошо бы всё-таки бэкдор найти.

    Не, ровно наоборот. Сначала иск, затем раскрытие информации, а затем поиск бекдора. Это может быть сложно понять тебе, но раскрытие информации для того и раскрытие, чтобы искать проще было.

     
     
  • 4.41, Аноним (48), 13:15, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давайте лучше на вас подадим иск на выселение из вашей квартиры.
    Сначала выселим, а потом вы будете доказывать, что она ваша.
     
     
  • 5.47, Аноним (-), 13:24, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Давайте лучше на вас подадим иск на выселение из вашей квартиры.
    > Сначала выселим, а потом вы будете доказывать, что она ваша.

    Давайте вы купите квартиру, владелец которой вам врет в разных деталях. Не доказано же, что он мошенник. Такая аналогия будет правильнее.

     
     
  • 6.50, Аноним (48), 13:26, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давайте всё-таки вас из вашей квартиры выселим, а потом вернёмся к этой теме, хорошо?
     
     
  • 7.63, Аноним (-), 13:43, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай, приступай. Что ты языком треплешь тут?
     
     
  • 8.73, Аноним (48), 13:49, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ровно такие же шансы выселить вас из квартиры, как у вас - запретить гост... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.77, Аноним (-), 13:52, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да кому надо их запрещать Я всеми руками за то, чтобы эти алгоритмы навязывалис... текст свёрнут, показать
     
  • 7.80, Аноним (-), 13:54, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Давайте всё-таки вас из вашей квартиры выселим, а потом вернёмся к этой
    > теме, хорошо?

    Зачем вы упорно путаете ситуацию? Аналогия выселить - это запретить. Никто никого условно не выселяет. Алгоритм не запрещают и не собираются запретить. А только решают (решали) использовать его или нет.  Покупка квартиры - это риск. Довериться криптоалгоритму, принять его в качестве стандарта - это тоже риск. Вдупляете?   Выяснилось, что продавцы квартиры чего-то мутные какие-то, ну и нах послали. Вот так.

     
     
  • 8.83, Аноним (48), 13:57, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы не запрещаем алгоритм, понимаете Мы только запрещаем его использовать What... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.93, Аноним (-), 14:08, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто не запрещает его использовать Вопрос о том, рекомендовать ли этот алгорит... текст свёрнут, показать
     
  • 2.45, Аноним (48), 13:20, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.55, Аноним (-), 13:34, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.79, Аноним (48), 13:54, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.85, Аноним (-), 14:00, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.103, Аноним (99), 14:16, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.74, Аноним (-), 13:50, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.82, Аноним (48), 13:56, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.102, Аноним (-), 14:13, 06/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.54, mikhailnov (ok), 13:31, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://tc26.ru/
     

     ....большая нить свёрнута, показать (36)

  • 1.25, Admino (ok), 12:18, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, вопрос. Все мы знаем про американский NIST и его шифры, про российский ГОСТ и его шифры. Про Европу понятно, а вот китайцы чем пользуются? Есть у них китайские шифры?
     
     
  • 2.26, gapsf (??), 12:24, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    У них уже есть иероглифы...
     
  • 2.56, Аноним (-), 13:35, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Китае весь интернет поглатил WeChat - это тебе не telegram, за слова там отвечать сам лично будешь!
     
     
  • 3.96, Admino (ok), 14:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какое у WeChat шифрование?
     
     
  • 4.104, Аноним (-), 14:16, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через куратора безопасности. Если будешь даже об VPN говорить - заблокируют аккаунт. (А без WeChat в Китае будет очень трудно)
     
     
  • 5.153, Admino (ok), 18:16, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как везде. А шифрование-то какое?
     
  • 3.151, Kuromi (ok), 17:57, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Китае весь интернет поглатил WeChat - это тебе не telegram, за
    > слова там отвечать сам лично будешь!

    И это кстати радует даже отчасти, т.к. китайские боты перестали долбиться во все дыры.

     

  • 1.51, Агл (?), 13:29, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нейросети vs квантовое шифрование
     
  • 1.69, Аноним (-), 13:47, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё же неплохой путь прошли люди за 30 лет от запрета экспорта криптографии до публичного обсуждения. Хоть в чем-то мировой прогресс.
     
  • 1.78, Аноним (-), 13:53, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В комментариях уже так рассуждают будто он выиграл суд, а Сноуден рассказывал о бекдорах перед их внедрением, а не после. Розовые мечты.
     
     
  • 2.86, Аноним (-), 14:00, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да все понимают, что он суд проиграет. А потом публично раскритикуют его.
    НО (как на писали выше) его заявление приняли и будет публичный суд!
     
     
  • 3.109, Аноним (99), 14:23, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда будет, тогда и приходите.
     
  • 2.90, Kuromi (ok), 14:05, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Суть в тмо что в США человек хотя бы МОЖЕТ выступить с подобным заявлением и подать в суд. Кое где от одной только мысли о подобном волосы дыбом встают.
     
     
  • 3.107, Аноним (34), 14:21, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только тамошняя гэбня работает ничуть не хуже, а скорее всего жёсче. Не надо питать иллюзий. А будешь много возникать где не надо -- посадят на электрический стул, или тупо сошлют в Гуантанамо на перевоспитание (навсегда).
     
     
  • 4.110, Аноним (-), 14:27, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но его заявление допустили в суд! Суд будет! Судья там избран голосованием, а не назначен неизвестно кем! А что будет после суда - это уже другой разговор.
     
     
  • 5.112, Аноним (34), 15:09, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чёб не допустили? У них это бизнес в любом случае. Как и везде, в принципе.
     
  • 5.146, Аноним (145), 17:49, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судья там избран голосованием, а не назначен неизвестно кем!

    Если имеете в виду "честным голосованием", то так и пишите "честным голосованием", фантазёр.

     

  • 1.111, abu (?), 15:00, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    =qmail, djbdns, NaCl, Ed25519, Curve25519 и ChaCha20-Poly1305=

    Кто-нибудь юзал  в последние 10 лет? Или, например, не юзал, но это все так или иначе, неведомо использовал в сумме с другими технологиями? Например, о djbdns слышу всякое лет 10, а в сумме, как был bind, так и едет.

    Хотелось бы мнения краеведов обо всем этом. Каково оно все это? СтОит ли чего-то?

     
     
  • 2.123, Аноним (57), 15:45, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не придераться, то на тех трех последних сейчас стоит вся прогрессивная на данный момент криптография.
     
  • 2.124, Тот Самый (?), 15:48, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >=qmail, djbdns, NaCl, Ed25519, Curve25519 и ChaCha20-Poly1305=
    >Кто-нибудь юзал  в последние 10 лет?

    Ed25519, Curve25519 и ChaCha20-Poly1305 юзают все. Самые ходовые примеры:

    1) openssh
    ssh -Q cipher
    ....
    chacha20-poly1305@openssh.com

    2) openssl TLS-1.3
    ....
    TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 Recommended

     
  • 2.125, Тот Самый (?), 15:56, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, еще: все TOR ноды в качестве базовой крипто библиотеки используют NaCl
     
  • 2.149, лютый ж.... (?), 17:55, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто-нибудь юзал  в последние 10 лет

    там лицензия упоротая (на qmail как минимум), из-за чего и не взлетело

     

  • 1.143, Аноним (143), 17:14, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И вот кем теперь его назначат: педофилом или агентом Путина?
     
     
  • 2.150, Аноним (-), 17:56, 06/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже, нормальный белый человек традиционной оринтацией с нормальным весом! У них это как красная тряпка для быка!
     

  • 1.144, Аноним (144), 17:18, 06/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боже храни Бернштейна! Отец современной криптографии.
     

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