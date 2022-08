Отобранный NIST постквантовый криптоалгоритм SIKE, оказался не защищён от взлома на обычном компьютере

3.19 , Аноним ( 19 ), 12:54, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но телеграм не использует гост.

Аноним ( 26 ), 13:03, 03/08/2022: Речь про бэкдоры.

Аноним ( 47 ), 14:05, 03/08/2022: А лучше бы была про пруфы.

Аноньчик ( ? ), 14:56, 03/08/2022: Пруфы только за $$$$$

Neandertalets ( ok ), 14:36, 03/08/2022: Бэкдор практически всегда делается в реализации, а не в алгоритме, т.к. в алгоритме спрятать сложнее. Сложнее по причине того, что куча народу этот алгоритм ковыряют, как в данному случае.

А вот намудрить в реализации куда проще.

Аноним ( 65 ), 15:25, 03/08/2022: Почему? Реализацию как раз намного легче исследовать. А в алгоритме используются входные параметры и никто не говорит почему именно такой s-box, а не другой. И это так просто не дизассемблируешь.

YetAnotherOnanym ( ok ), 13:21, 03/08/2022: > ГОСТ (...) имеет свой спец. вход служебных нужд гебни С этого момента, пожалуйста, поподробнее.

Аноним ( 38 ), 13:32, 03/08/2022: Его бы не разблокировали, не договорись Паша с КГБ. Другой Аноним.

Аноним ( 38 ), 13:33, 03/08/2022: Уточню что имел ввиду Телеграмм

YetAnotherOnanym ( ok ), 13:44, 03/08/2022: > Его бы не разблокировали, не договорись Паша с КГБ. Я про служебный вход в алгоритме, а не в ТГ.

Аноним ( 58 ), 15:00, 03/08/2022: > Его бы не разблокировали, не договорись Паша с КГБ. По этой логике выходит, все что не заблокировано - скомпроментировано Рекомендую шапочку из фольги

Аноним ( 60 ), 15:03, 03/08/2022: Рекомендую реальный мир.