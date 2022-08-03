Отобранный NIST постквантовый криптоалгоритм SIKE, оказался не защищён от взлома на обычном компьютере

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|1.1, Аноним (-), 12:42, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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Ура, старые-добрые триоды задают жару этим наноатомам несчастным!
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|3.45, Аноним (45), 13:50, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты что-то имеешь против зарплаты? Так не получай её. А ещё лучше - перечисли мне.
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|1.5, Аноним (5), 12:43, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кто-то поливает говном ГОСТ, но до сих пор нет внятных способов взлома. Западное обязательно стойкое, а наше нет, ведь так?
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|2.7, n00by (ok), 12:46, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шнайер честно написал в заключении, но до туда мало кто дочитывает. :)
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|2.9, Аноним (9), 12:47, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня критика гостовской крипты вызывает ощущения не то проплаченности, не то упоротости. Может быть даже вместе. Если бы она была не надёжна, её бы не использовали (доброжелателей то полно в мире, которые хотели бы её взломать).
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|3.37, YetAnotherOnanym (ok), 13:27, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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+1
В своё время изучал опусы Куртуа, общий смысл примерно такой: если взять простенькие S-матрицы и прокрутить шифрование не 256 раз, а только 16, то с помощью моего фирменного метода алгебраической редукции, подробности которого я вам не скажу, можно взломать ГОСТ не за 100500 времён жизни Вселенной, а только за чуть более чем 9000. Этим доказано, что ГОСТ уязвим.
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|5.55, Ананимус (?), 14:39, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда вводили ЭЦП, идея была в том что цифровая подпись это клево и безопасно, потому что подделать гораздо сложнее чем паспорт и подпись, можно совершать сделки удаленно и ваще кайф. Но после внедрения нашлась жирнейшая дыра -- УЦ, выдававшие ЭЦП, толком не контролировались, и по факту УЦ открывался за пару-тройку месяцев и начинал клепать валидные ключи на имя ничего не подозревающих граждан. Полиция за ними бегает до сих пор. Так что тезис "раз пользуются, значит безопасно" он из мира розовый пони.
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|6.57, aploskov.dev (ok), 14:59, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Погоди, так какая претензия к алгоритму то? Человеков, выдающих ключи взломали? Ну так это не зависит от алгоритма шифрования, только от паяльника и суммы денег. Это должно регулироваться госпроцессами, а не алгоритмами шифрования.
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|7.59, Ананимус (?), 15:01, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Погоди, так какая претензия к алгоритму то? Человеков, выдающих ключи взломали? Ну
> так это не зависит от алгоритма шифрования, только от паяльника и
> суммы денег. Это должно регулироваться госпроцессами, а не алгоритмами шифрования.
Речь не про алгоритм, речь про тезис "если бы было небезопасно, то не пользовались бы".
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|3.42, Admino (ok), 13:35, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А в CRC32 не надо таблицы мутные заменять? Они же правильные, одобренные правильными людьми?
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|5.62, aa (?), 15:06, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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шифровать запросто, заодно и данные сожмутся
расшифровать сложно
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|6.64, матри чо э а (?), 15:21, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рабиновичу для курсовой дали задание написать архиватор.
Рабинович создал алгоритм, который сжимает информацию до одного бита.
Препод спрашивает:
- А как же информацию восстановить обратно?
- А разархиватор мне не задавали...
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|2.12, Аноним (-), 12:50, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что там отечественного? Сети Фейстеля и SP-сети для симметрических не в России придумали, как и с асимметричными.
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|2.14, Аноним (-), 12:50, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ГОСТ нужен для того чтобы его мог взломать товарищ майор. Товарищу майору надо знать вашу переписку. ГОСТ как и мессенджер Телеграм имеет свой спец. вход служебных нужд гебни.
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|5.53, Neandertalets (ok), 14:36, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бэкдор практически всегда делается в реализации, а не в алгоритме, т.к. в алгоритме спрятать сложнее. Сложнее по причине того, что куча народу этот алгоритм ковыряют, как в данному случае.
А вот намудрить в реализации куда проще.
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|6.65, Аноним (65), 15:25, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему? Реализацию как раз намного легче исследовать. А в алгоритме используются входные параметры и никто не говорит почему именно такой s-box, а не другой. И это так просто не дизассемблируешь.
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|4.38, Аноним (38), 13:32, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Его бы не разблокировали, не договорись Паша с КГБ.
Другой Аноним.
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|5.58, Аноним (58), 15:00, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Его бы не разблокировали, не договорись Паша с КГБ.
По этой логике выходит, все что не заблокировано - скомпроментировано
Рекомендую шапочку из фольги
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|2.50, Аноним (50), 14:17, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Западное хоть тестируют всесторонне, как видим в данном случае, преставители разных стран. И таки находят проблемы. А наше же всё гостайна за семью печатями.
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|1.18, Аноним (18), 12:52, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Гомоморфный образ группы, до победы коммунизма, изоморфен факторгруппе по ядру гомоморфизма.
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|3.49, Аноним (49), 14:16, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мемасики, такие мемасики. Нужно больше мемасиков и как можно чаще. Сейчас это уже даже не супермодно, а практически обязательно для идентификации свой/чужой.
- Кринжовый вайб показывате?
- Нет, только зуммерский.
- Смузи инклюзивное?
- Да, фрешно-лайтовое.
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|1.36, Аноним (-), 13:22, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так он единственный из предложенных был со своей уникальной схемой. В криптографии же новшества приводят к проблемам. Видимо придётся использовать старые алгоритмы с мегабайтными ключами для передачи 256 бит ключа симметричного алгоритма...
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|1.52, Аноним (52), 14:23, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ой, а штойта так?!
Лёвенский католический, окунул Национальный институт стандартов и технологий США.
Шойта, веруны оказались более продвинутые, чем науковеры, которые последнее время заняты квотированием фриков, diversity inclisive и левацкой травлей здоровых людей, а тут вдруг такой обосрамс?
Странно, с чего бы это, всё же нормально было, правильной дорогой же идут?!
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|1.54, Аноним (54), 14:36, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В общем теперь все алгоритмы, когда-либо одобренные NIST - под сомнением Ведь м... большой текст свёрнут, показать
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|2.61, Аноним (-), 15:05, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть не все под сомнением, но как минимум с рекомендованными эллиптическими кривыми были подозрения, что в них не особо случайные параметры. Потому тот же биткоин и использует secp256k1
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|3.66, Аноним (54), 15:31, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот тут https://safecurves.cr.yp.to/ (сайт некого Даниэля Бернштейна, чья кривая проходит все его критерии) утверждается, что кривая secp256k1 не удовлетворяет требованиям к кривым, чтобы реализации алгоритмов для неё можно было сделать безопасными.
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