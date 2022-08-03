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Отобранный NIST постквантовый криптоалгоритм SIKE, оказался не защищён от взлома на обычном компьютере

03.08.2022 12:06

Исследователи из Лёвенского католического университета разработали метод атаки на механизм инкапсуляции ключей SIKE (Supersingular Isogeny Key Encapsulation), который вошёл в финал конкурса постквантовых криптосистем, проводимого Национальным институтом стандартов и технологий США (SIKE был включён а число дополнительных алгоритмов, прошедших основные этапы отбора, но отправленных на доработку для устранения замечаний перед переводом в разряд рекомендованных). Предложенный метод атаки позволяет на обычном персональном компьютере восстановить значение ключа, используемого для шифрования на базе протокола SIDH (Supersingular Isogeny Diffie-Hellman), применяемого в SIKE.

Готовая реализация метода взлома SIKE опубликована в виде сценария для алгебраической системы Magma. Для восстановления закрытого ключа, применяемого для шифрования защищённых сетевых сеансов, при использовании набора параметров SIKEp434 (level 1) на одноядерной системе потребовались 62 минуты, SIKEp503 (level 2) - 2 часа 19 минут, SIKEp610 (level 3) - 8 часов 15 минут, SIKEp751 (level 5) - 20 часов 37 минут. На решение разработанных компанией Microsoft конкурсных заданий $IKEp182 и $IKEp217 было потрачено 4 и 6 минут соответственно.

Алгоритм SIKE базируется на использовании суперсингулярной изогении (кружение в суперсингулярном изогенном графе) и рассматривался NIST в качестве кандидата на стандартизацию, так как отличался от других претендентов наименьшим размером ключа и поддержкой совершенной прямой секретности (компрометация одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать ранее перехваченный сеанс). SIDH представляет собой аналог протокола Диффи-Хеллмана, основанный на кружении в суперсингулярном изогенном графе.

Опубликованный метод взлома SIKE основан на предложенной в 2016 году адаптивной атаке GPST (Galbraith-Petit-Shani-Ti) на суперсингулярные изогенные механизмы инкапсуляции ключей и использует существование небольшого нескалярного эндоморфизма в начале кривой, подкрепляемого дополнительными сведениями о точке кручения, передаваемыми агентами, взаимодействующими в процессе работы протокола.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: NIST утвердил алгоритмы шифрования, устойчивые к квантовым вычислениям
  3. OpenNews: Рассчитаны параметры квантового компьютера для взлома ключей, используемых в Bitcoin
  4. OpenNews: Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP
  5. OpenNews: NIST и RSA отзывают ранее стандартизованный Dual EC DRBG из-за возможного бэкдора
  6. OpenNews: Hertzbleed - новое семейство атак по сторонним каналам, затрагивающее современные CPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57593-crypt
Ключевые слова: crypt, sike
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:42, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Ура, старые-добрые триоды задают жару этим наноатомам несчастным!
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 13:09, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И на старуху бывает проруха.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:43, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие интересные конкурсы
     
     
  • 2.30, Michael Shigorin e16c (?), 13:08, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "кручу-верчу, запутат хочу!" (ц)
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 13:50, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты что-то имеешь против зарплаты? Так не получай её. А ещё лучше - перечисли мне.
     

  • 1.4, n00by (ok), 12:43, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну это на обычном же, значит нечестно.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:43, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто-то поливает говном ГОСТ, но до сих пор нет внятных способов взлома. Западное обязательно стойкое, а наше нет, ведь так?
     
     
  • 2.7, n00by (ok), 12:46, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шнайер честно написал в заключении, но до туда мало кто дочитывает. :)
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:47, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня критика гостовской крипты вызывает ощущения не то проплаченности, не то упоротости. Может быть даже вместе. Если бы она была не надёжна, её бы не использовали (доброжелателей то полно в мире, которые хотели бы её взломать).
     
     
  • 3.37, YetAnotherOnanym (ok), 13:27, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    +1
    В своё время изучал опусы Куртуа, общий смысл примерно такой: если взять простенькие S-матрицы и прокрутить шифрование не 256 раз, а только 16, то с помощью моего фирменного метода алгебраической редукции, подробности которого я вам не скажу, можно взломать ГОСТ не за 100500 времён жизни Вселенной, а только за чуть более чем 9000. Этим доказано, что ГОСТ уязвим.
     
  • 3.43, Ананимус (?), 13:39, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе напомнить про эпопею с ЭЦП для Госуслуг?
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 14:20, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меня просветите, пожалуйста.
     
     
  • 5.55, Ананимус (?), 14:39, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда вводили ЭЦП, идея была в том что цифровая подпись это клево и безопасно, потому что подделать гораздо сложнее чем паспорт и подпись, можно совершать сделки удаленно и ваще кайф. Но после внедрения нашлась жирнейшая дыра -- УЦ, выдававшие ЭЦП, толком не контролировались, и по факту УЦ открывался за пару-тройку месяцев и начинал клепать валидные ключи на имя ничего не подозревающих граждан. Полиция за ними бегает до сих пор. Так что тезис "раз пользуются, значит безопасно" он из мира розовый пони.
     
     
  • 6.57, aploskov.dev (ok), 14:59, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погоди, так какая претензия к алгоритму то? Человеков, выдающих ключи взломали? Ну так это не зависит от алгоритма шифрования, только от паяльника и суммы денег. Это должно регулироваться госпроцессами, а не алгоритмами шифрования.
     
     
  • 7.59, Ананимус (?), 15:01, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Погоди, так какая претензия к алгоритму то? Человеков, выдающих ключи взломали? Ну
    > так это не зависит от алгоритма шифрования, только от паяльника и
    > суммы денег. Это должно регулироваться госпроцессами, а не алгоритмами шифрования.

    Речь не про алгоритм, речь про тезис "если бы было небезопасно, то не пользовались бы".

     
     
  • 8.63, Ананимус (?), 15:08, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они тут аутисты какие-то ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.11, мяя (?), 12:49, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только таблицы мутные надо заменять на свои.
     
     
  • 3.42, Admino (ok), 13:35, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в CRC32 не надо таблицы мутные заменять? Они же правильные, одобренные правильными людьми?
     
     
  • 4.48, None (??), 14:07, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, можно использовать CRC32 для шифрования?
     
     
  • 5.62, aa (?), 15:06, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шифровать запросто, заодно и данные сожмутся
    расшифровать сложно
     
     
  • 6.64, матри чо э а (?), 15:21, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рабиновичу для курсовой дали задание написать архиватор.
    Рабинович создал алгоритм, который сжимает информацию до одного бита.
    Препод спрашивает:
    - А как же информацию восстановить обратно?
    - А разархиватор мне не задавали...
     
  • 2.12, Аноним (-), 12:50, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что там отечественного? Сети Фейстеля и SP-сети для симметрических не в России придумали, как и с асимметричными.
     
  • 2.14, Аноним (-), 12:50, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ГОСТ нужен для того чтобы его мог взломать товарищ майор. Товарищу майору надо знать вашу переписку. ГОСТ как и мессенджер Телеграм имеет свой спец. вход служебных нужд гебни.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:54, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но телеграм не использует гост.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:03, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про бэкдоры.
     
     
  • 5.47, Аноним (47), 14:05, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А лучше бы была про пруфы.
     
     
  • 6.56, Аноньчик (?), 14:56, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы только за $$$$$
     
  • 5.53, Neandertalets (ok), 14:36, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бэкдор практически всегда делается в реализации, а не в алгоритме, т.к. в алгоритме спрятать сложнее. Сложнее по причине того, что куча народу этот алгоритм ковыряют, как в данному случае.
    А вот намудрить в реализации куда проще.
     
     
  • 6.65, Аноним (65), 15:25, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Реализацию как раз намного легче исследовать. А в алгоритме используются входные параметры и никто не говорит почему именно такой s-box, а не другой. И это так просто не дизассемблируешь.
     
  • 3.35, YetAnotherOnanym (ok), 13:21, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  ГОСТ (...) имеет свой спец. вход служебных нужд гебни

    С этого момента, пожалуйста, поподробнее.

     
     
  • 4.38, Аноним (38), 13:32, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его бы не разблокировали, не договорись Паша с КГБ.

    Другой Аноним.

     
     
  • 5.39, Аноним (38), 13:33, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уточню что  имел ввиду Телеграмм
     
  • 5.44, YetAnotherOnanym (ok), 13:44, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Его бы не разблокировали, не договорись Паша с КГБ.

    Я про служебный вход в алгоритме, а не в ТГ.


     
  • 5.58, Аноним (58), 15:00, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Его бы не разблокировали, не договорись Паша с КГБ.

    По этой логике выходит, все что не заблокировано - скомпроментировано

    Рекомендую шапочку из фольги

     
     
  • 6.60, Аноним (60), 15:03, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рекомендую реальный мир.
     
  • 2.50, Аноним (50), 14:17, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Западное хоть тестируют всесторонне, как видим в данном случае, преставители разных стран. И таки находят проблемы. А наше же всё гостайна за семью печатями.
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:52, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Гомоморфный образ группы, до победы коммунизма, изоморфен факторгруппе по ядру гомоморфизма.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:21, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нихрена непонятно, но очень интересно
     
  • 2.40, YetAnotherOnanym (ok), 13:33, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Вы алгебров объясняете?
    - Нет, только формулироваем.
    - Интересное...
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 14:16, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мемасики, такие мемасики. Нужно больше мемасиков и как можно чаще. Сейчас это уже даже не супермодно, а практически обязательно для идентификации свой/чужой.
    - Кринжовый вайб показывате?
    - Нет, только зуммерский.
    - Смузи инклюзивное?
    - Да, фрешно-лайтовое.
     

  • 1.36, Аноним (-), 13:22, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так он единственный из предложенных был со своей уникальной схемой. В криптографии же новшества приводят к проблемам. Видимо придётся использовать старые алгоритмы с мегабайтными ключами для передачи 256 бит ключа симметричного алгоритма...
     
  • 1.52, Аноним (52), 14:23, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ой, а штойта так?!
    Лёвенский католический, окунул Национальный институт стандартов и технологий США.
    Шойта, веруны оказались более продвинутые, чем науковеры, которые последнее время заняты квотированием фриков, diversity inclisive и левацкой травлей здоровых людей, а тут вдруг такой обосрамс?
    Странно, с чего бы это, всё же нормально было, правильной дорогой же идут?!
     
  • 1.54, Аноним (54), 14:36, 03/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В общем теперь все алгоритмы, когда-либо одобренные NIST - под сомнением Ведь м... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.61, Аноним (-), 15:05, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть не все под сомнением, но как минимум с рекомендованными эллиптическими кривыми были подозрения, что в них не особо случайные параметры. Потому тот же биткоин и использует secp256k1
     
     
  • 3.66, Аноним (54), 15:31, 03/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот тут https://safecurves.cr.yp.to/ (сайт некого Даниэля Бернштейна, чья кривая проходит все его критерии) утверждается, что кривая secp256k1 не удовлетворяет требованиям к кривым, чтобы реализации алгоритмов для неё можно было сделать безопасными.
     

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