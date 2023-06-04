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Новый JIT-компилятор Maglev позволил поднять производительность Chrome

04.06.2023 10:03

Компания Google представила новый JIT-компилятор Maglev, постепенное включение которого начнётся для пользователей Chrome 114 5 июня. JIT-компилятор нацелен на быструю генерацию высокопроизводительного машинного кода для активно используемого кода на JavaScript. Включение Maglev позволило ускорить прохождение теста производительности Jetstream на 7.5%, а теста Speedometer на 5%.

Кроме того, упомянута общая динамика роста производительности Chrome:

  • В тесте Speedometer, сосредоточенном на оценке отзывчивости браузера при работе с сайтами и измерении скорости выполнения популярных JavaScript-библиотек, показатели Chrome улучшились с 330 до 491 балла. Помимо перехода на Maglev тестирование учитывало и другие оптимизации, внесённые в выпусках за последний год (с выпуска 101), например, оптимизации вызова функций в JavaScript-движке.
  • В тесте Jetstream, рассчитанном на проверку работы с продвинутыми web-приложениями на JavaScript и WebAssembly, применение Maglev позволило достигнуть показателя в 330 баллов (улучшение на 7.5%).
  • В тесте MotionMark, проверяющем способность графической подсистемы браузера отрисовывать информацию с большой частотой кадров, с прошлого года показатели улучшились в три раза. С начала года разработчиками предложено более 20 оптимизаций, ускоряющих работу с графикой в Chrome, из которых половина уже включена в кодовую базу стабильных выпусков. Например, повышена производительность работы с Canvas, включены оптимизации на основе профилирования кода, улучшено планирование задач, выполняемых на стороне GPU, повышена производительности сведения слоёв (композитинга), реализован новый алгоритм динамического сглаживания MSAA (Multisample Anti-Aliasing) и обеспечен вынос растеризации 2D canvas в отдельные процессы для распараллеливания операций.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2023...)
  2. OpenNews: Релиз MagLev 1.0, альтернативной реализации Ruby VM со встроенным NoSQL-хранилищем
  3. OpenNews: Для JavaScript-движка Firefox создается новый JIT-компилятор
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox заметно увеличена производительность JIT-компиляции
  5. OpenNews: Анализ влияния на производительность дополнений к Chrome
  6. OpenNews: В Chrome внесены значительные оптимизации производительности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59245-jit
Ключевые слова: jit, chrome, maglev
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 04/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что мачылл0вцы скажут на это?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:15, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них даже снапофлак оптимизировали и задолго до...
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:32, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они закроются нафиг.
     
  • 2.27, darkshvein (ok), 11:24, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "ускорять открытие сайта? да ну, бред какой!"
     
  • 2.29, Бульдох (?), 11:28, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они создадут новый фонд по борьбе с гомофобией, шах и мат тебе Гуголь!
     
  • 2.34, noc101 (ok), 11:46, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто?
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 04/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А смысл. Рукoжопы-фронтендеры все преимущества засрyт.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:32, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А смысл

    Чтобы всякие фуфлофоксы тормозили ещё больше.

     
  • 2.14, n00by (ok), 10:44, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Смысл в развитии. Люди приобрели дополнительный опыт, компания получила больше квалифицированных специалистов.
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:59, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В масштабах планеты экономия на электричестве просто гигантская.
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:14, 04/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По-моему и так не кисло со скоростью было,по крайней мере у одного из хромоклонов.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:25, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кисловато, особенно на дохлых процах. Но жор я так понимаю ещё повысится. Хотя если течки пофиксят, жор не так страшен. Но я знаю, не пофиксят.
     

  • 1.6, Аноним (7), 10:31, 04/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фаерфоксу за этим уже не угнаться, можно смело выкидывать.
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 10:34, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык там это, ФФ то придётся затормозить, чтобы сравняться с сабжем. Наброс какой-то странный.
     
     
  • 3.16, Аноним (7), 10:47, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ФФ никогда даже не был близок в Хрому. Особенно после своих игр с каким-то странным языком программирования. Теперь же отставание ФФ по производительности будет составлять световые годы.
     
     
  • 4.18, Аноним (5), 10:49, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще-то после игр со странным языком программирования ФФ получил полноценное ускорение видеокартой на всех устройствах, а жс движок несколько переписали и он вполне обошёл хромого тоже. Откуда ты этот бред берёшь непонятно.
     
     
  • 5.21, Аноним (7), 11:03, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ахаха, а ты смешной. Ты случайно не стендапер?
     
     
  • 6.26, Аноним (5), 11:15, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вон, же прямо на этой самой странице написано. Что с тобой не так? Думаешь, они просто так подорвались ускорять отрисовку на видеокарте? Так нет же, пытаются нагнать ФФ.
     
     
  • 7.30, Аноним (7), 11:30, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет это называется прогресс. Это такая штука, которая недоступна пользователям ФФ.
     
  • 4.25, крендель (?), 11:14, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Огнелис вполне достаточно шустр, но зонды хрома не позволяют вам это заметить)))
     
     
  • 5.31, Аноним (7), 11:31, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное слово достаточно. Запорожец тоже достаточно шустр.
     
  • 3.35, noc101 (ok), 11:47, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахахаха ФФ тормозил, тормозит, будет тормозить.
    Пусть для начала научится ставить расширения без перезагрузки браузера)))
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:37, 04/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Есть один способ сделать всё ещё быстрее — отказаться от скриптов на клиенте. Совсем.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:41, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты откажись, а остальные пожалуй не станут возвращаться в 20 век.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:52, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так уже вернулись.. и именно в 20й век, когда машина потребляет много электроэнергии для того чтобы открыть просто текст в интернете (см. современные сайты)
     
     
  • 4.23, Аноним (7), 11:05, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа ты для открытия сайта подключаешь свой комп на 1000 квадратных метрах собственную подстанцию? Это только Фаерфокс такое может себе позволить Хром же в свою очередь просто летает.
     
     
  • 5.24, Аноним (19), 11:14, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по открывай текст в том же VIM и потенциально такой же объём текста с JS (современные сайты)
    где будет эффективнее - решай сам.

    королевство кривых зеркал.

     
     
  • 6.32, Аноним (7), 11:32, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем тебе открывать столько текста, которое ты не сможешь прочитать? Понимаю это бы это делала нейросеть для обучения, но она не так работает.
     

  • 1.11, ИмяХ (?), 10:38, 04/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, теперь к сайтам можно прикрутить иного новых фич!
     
  • 1.13, user90 (?), 10:43, 04/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Улыбнуло) Вместо того, чтобы наслаждаться "высокопроизводительным кодом", предпочитаю подкрутить настройки uBlock'а и вообще не иметь дела с оным.
     
     
  • 2.15, dannyD (?), 10:46, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а еще есть NoScript.
     
     
  • 3.37, noc101 (ok), 11:50, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже мазохизм какой. Половина сайтов в интернете перестают работать с этим расширением.
     
  • 2.17, Аноним (7), 10:48, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что там твой ублок блокирует какие-то мутные счетчики? Это все равно что вместо решения проблемы закрыть глаза. Точно такой же эффект.
     

  • 1.22, Иваня (?), 11:05, 04/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично, спасибо за хорошую новость, буду изучать, что там за код.
     
  • 1.28, Аноним (28), 11:24, 04/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А могли бы просто взять за основу движок firefox...
     
     
  • 2.33, Аноним (7), 11:33, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что мозилла этот движок разрабатывать уже не в состоянии.
     
  • 2.36, noc101 (ok), 11:50, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем брать тормоз? Удивительные фанатики ФФ. Ваш браузер никому не нужен. Тормозит даже там где не должно тормозить. Запускается пол часа. Скрипты работают не корректно. Рендерит как хочет, кладя болт на стандарты свои же. Ну смешно же.
     
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