Новый JIT-компилятор Maglev позволил поднять производительность Chrome

2.9 , Аноним ( 5 ), 10:34, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дык там это, ФФ то придётся затормозить, чтобы сравняться с сабжем. Наброс какой-то странный.

3.16 , Аноним ( 7 ), 10:47, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ФФ никогда даже не был близок в Хрому. Особенно после своих игр с каким-то странным языком программирования. Теперь же отставание ФФ по производительности будет составлять световые годы.

4.18 , Аноним ( 5 ), 10:49, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вообще-то после игр со странным языком программирования ФФ получил полноценное ускорение видеокартой на всех устройствах, а жс движок несколько переписали и он вполне обошёл хромого тоже. Откуда ты этот бред берёшь непонятно.

5.21 , Аноним ( 7 ), 11:03, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ахаха, а ты смешной. Ты случайно не стендапер?

6.26 , Аноним ( 5 ), 11:15, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да вон, же прямо на этой самой странице написано. Что с тобой не так? Думаешь, они просто так подорвались ускорять отрисовку на видеокарте? Так нет же, пытаются нагнать ФФ.

7.30 , Аноним ( 7 ), 11:30, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет это называется прогресс. Это такая штука, которая недоступна пользователям ФФ.

4.25 , крендель ( ? ), 11:14, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Огнелис вполне достаточно шустр, но зонды хрома не позволяют вам это заметить)))

5.31 , Аноним ( 7 ), 11:31, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное слово достаточно. Запорожец тоже достаточно шустр.

3.35 , noc101 ( ok ), 11:47, 04/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ахахаха ФФ тормозил, тормозит, будет тормозить.

Пусть для начала научится ставить расширения без перезагрузки браузера)))

