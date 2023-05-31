Релиз Chrome 114

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|1.2, alexandr_0503 (ok), 17:50, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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В бородатые времена я очень активно пользовался chrome, но где-то с середины 2022 года я попробовал Firefox и понял, что это браузер который я искал, сейчас 2023 год, на ноуте стоит Firefox, а на Android chrome отключен
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|2.7, Аноним (7), 18:06, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Firefox это куча древнего кода, Chrome гораздо оптимизированнее и быстрей))
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|2.10, Аноним (10), 18:07, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что то гугл, что это гугл.
Что то указывает как мне жить, что это.
Что там телеметрия отправляется, что здесь.
Выбора фактически нет, разве что эксапизм в виде librewolf.
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|3.11, Аноним (11), 18:14, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Что там телеметрия отправляется, что здесь.
Как будто что-то плохое. Отправлять телеметрию = отдавать голос в пользу дальнейшего существования фич, которыми пользуешься. Не отправлять телеметрию = показывать разрабам, что фичи, которыми ты пользуешься, тебе не нужны, и их можно удалить.
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|3.24, Rev (?), 18:42, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так в случае Chrome гугл знает все посещённые тобой страницы, а в случае Firefox ни Мозилла, ни гуголь, этого не знают. Разная телеметрия.
Или вот насчёт разделения кук для избавления от слежки. В Firefox это сделано давно, и с прицелом на приватность пользователя. А в Chrome разделением управляет сервер, который осуществляет слежку.
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|4.26, Аноним (11), 18:47, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в случае Firefox ни Мозилла, ни гуголь, этого не знают
Ошибаешься, гугл знает о тебе всё независимо от браузера. Например, гугловый шпион встроен прямо в опеннет, жми Ctrl-U и ищи GoogleAnalyticsObject.
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|5.29, Rev (?), 18:59, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я пользуюсь блокировщиком рекламы в браузере, плюс AdGuard Home на роутере, который тоже режет все рекламные домены. Конечно, никакого гуглового кода ко мне не попадает.
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|1.3, Аноним (7), 17:57, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новый менеджер паролей тоже "для части пользователей"! Вроде, chrome://flags/#password-manager-redesign
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|2.20, Гималаи (?), 18:37, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Байкал с большой буквы пишется.
тихо ворча -- и где понабирали этих неучей.
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|1.12, Аноним (11), 18:18, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучший браузер стал еще лучше. API Popover поможет избавиться от еще одной сторонней библиотеки, так что бандл станет еще меньше. На файрфокс можно плюнуть: на работе мы уже давно хром-онли и редиректим на /bad-browser.html, если нет того или иного апи. Нет, подменить юзер-агент не получится: специально выбирали те фичи, которые файрфокс не реализовал, и проверяем их наличие, чтобы отсечь калек с файрфоксом.
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|2.28, Rev (?), 18:54, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если вам не нужны разумные пользователи, то правильно делаете.
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|3.31, Аноним (11), 19:09, 31/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С каких пор поверить рекламным лозунгам мозиллы стало признаком разума? Напоминаю, что вся мнимая безопасТность мозиллы - не более, чем hoax, поскольку в Chrome/Chromium применены более передовые техники. https://madaidans-insecurities.github.io/firefox-chromium.html Поэтому разумнее пользоваться именно хромом -- и это именно с технической точки зрения, а не маркетолого-мозилловской.
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|1.13, Rev (?), 18:29, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> используя новый атрибут "Partitioned"
То есть если Гугловый сервер не выставит этот атрибут, то куки будут для всех сайтов одни и те же, и отслеживать юзера будет очень просто!
Молодцы!
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|1.23, robo228 (?), 18:40, 31/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Chrome с каждым обновлением лисе под хвост пихает. Ну не чудно ли API Popover няшка
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