В Chrome внесены значительные оптимизации производительности

Компания Google подвела итоги значительных оптимизаций, предложенных в недавних выпусках Chrome, которые при сравнении веток 109 и 112 позволили ускорить прохождение теста Speedometer 2.1 на 10% в обычной версии и на 30% в Chrome для Android. В экспериментальной ветке Chrome 113, релиз которой ожидается 2 мая, относительно ветки 112 производительность увеличена ещё на 5%.

Оптимизации затронули систему кэширования, разбор HTML, управление памятью, функции Object.prototype.toString и Array.prototype.join, обработку цветов в CSS (InterpolableColor). Добавлен отдельный быстрый обработчик для разбора HTML при выполнении операций innerHTML. В движке V8 и сборщике мусора для объектов DOM (Oilpan), повышена эффективность упаковки/распаковки указателей и выделения памяти, обеспечено отключение упаковки для интенсивно используемых указателей, в начальные области памяти (для генерации более быстрого машинного кода) перемещены наиболее часто запрашиваемые объекты, такие как "undefined". В версии Chrome для Android при компиляции включены опции, нацеленные на увеличение производительности, а не на сокращение размера исполняемого файла.



