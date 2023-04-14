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В Chrome внесены значительные оптимизации производительности

14.04.2023 09:13

Компания Google подвела итоги значительных оптимизаций, предложенных в недавних выпусках Chrome, которые при сравнении веток 109 и 112 позволили ускорить прохождение теста Speedometer 2.1 на 10% в обычной версии и на 30% в Chrome для Android. В экспериментальной ветке Chrome 113, релиз которой ожидается 2 мая, относительно ветки 112 производительность увеличена ещё на 5%.

Оптимизации затронули систему кэширования, разбор HTML, управление памятью, функции Object.prototype.toString и Array.prototype.join, обработку цветов в CSS (InterpolableColor). Добавлен отдельный быстрый обработчик для разбора HTML при выполнении операций innerHTML. В движке V8 и сборщике мусора для объектов DOM (Oilpan), повышена эффективность упаковки/распаковки указателей и выделения памяти, обеспечено отключение упаковки для интенсивно используемых указателей, в начальные области памяти (для генерации более быстрого машинного кода) перемещены наиболее часто запрашиваемые объекты, такие как "undefined". В версии Chrome для Android при компиляции включены опции, нацеленные на увеличение производительности, а не на сокращение размера исполняемого файла.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2023...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox заметно увеличена производительность JIT-компиляции
  3. OpenNews: Представлен Speedometer 2.0, пакет для тестирования производительности браузеров
  4. OpenNews: Google объявил Octane устаревшим и не отражающим реальную производительность браузеров
  5. OpenNews: Релиз Chrome 112
  6. OpenNews: Анализ влияния на производительность дополнений к Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58973-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:20, 14/04/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну давайте, накидывайте какой он плохой или какой хороший
     
     
  • 2.2, Иваня (?), 09:22, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Накину, что набо бы обновиться.  Кто со мной, тот герой. Кто без меня, тот...
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:38, 14/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    ANGLE на линуксе больше не отключается? И GLX я так понимаю пару версий назад дропнули. Печально, раньше можно было получить производительность повыше, чем у электрона.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 09:42, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не, вроде остался вариант egl-gles2 без angle, но он, как это обычно бывает у Гугла, не работает. По факту бесполезно, софт при запуске на этом ломается. Ну angle так angle, если будет хотя бы как в электроне работать, то уже не плохо.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:39, 14/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    а память будет жрать на 10000000% больше?
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:39, 14/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    > В Chrome внесены значительные оптимизации производительности за счёт отказа от Electron. Производительность возросла в несколько тысяч раз.
     
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