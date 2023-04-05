Релиз Chrome 112

|
|
|
|2.4, Аноним (4), 14:27, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нормальность браузера стала еще более ортогональным понятием
|
|
|
|
|
|4.16, Аноним (16), 15:11, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто ортогональным. Бывают же параллельные линии в виде котенка? Вот и понятия бывают ортогональными.
|
|2.5, Аноним (5), 14:32, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если бы это на самом деле было так - не успокаивали бы себя этой мантрой с каждым релизом .
|
|
|
|3.7, Аноним (1), 14:52, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ты просто завидуешь что хоть кто-то использует нормальный браузер, а не ФФ.
|
|
|
|4.9, Аноним (5), 15:01, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если бы завидовал - пользовался бы хромым . С логикой проблемы ?
|
|
|
|3.8, Аноним (1), 14:53, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Шутишь? Чтобы быть лучше ФФ даже не нужно напрягаться даже Edge лучше ФФ, а это почти IE.
|
|
|
|4.20, Аноним (20), 15:38, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Edge - это скин для хрома, а IE был основан на Mosaic, т.е. между ними ничего общего
|
|1.2, Аноним (2), 14:25, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> Вложенные правила дают возможность сократить размер CSS-файла и избавиться от повторяющихся селекторов.
А также поиметь кучу геморроя впоследствии, когда захочется что-то куда-то перенести или хотя бы просто понять, кто на ком стоит, но вы уже не помните.
|
|
|
|2.3, Аноним (1), 14:26, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Если ты не можешь разобраться в собственном проекта значит он уже завершен.
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 15:41, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если не можешь разобраться в собственном проекте, значит, ты неделю не заглядывал в его код.
|
|2.13, НяшМяш (ok), 15:09, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Люди годами используют SCSS, который создали в том числе и для вложенности. Тот же гном, например. Теперь наконец-то догадались сделать так нативно.
|
|
|
|2.14, Аноним (1), 15:10, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только для спец применения. В обычном серфинге ничего не даёт. Если ты не знаешь зачем он тебе нужен он точно тебе не нужен инфа сотка.
|
|2.15, НяшМяш (ok), 15:11, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Использую его только чтобы заходить в налоховую с токеном. Хромиум с прикрученным ГОСТ шифрованием, для обычного сёрфинга я бы не рекомендовал.
|
|
|
|3.19, YM2608 (?), 15:16, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а какие-нибудь спецслужбы могут перехватывать трафик из-за этого госта?
|
|
|
|4.23, Аноним (16), 15:42, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
трафик перехватывает провайдер. В случае с нормальными алгоритмами, провайдер видит шум вместо осмысленных пакетов. В случае с алгоритмами от тащмайора провайдер тоже видит шум. Но он обязан этот шум хранить в течение полугода. Далее придет тащмайор и расшифрует, поскольку это его алгоритм, и он туда заранее заложил бэкдоры.
|
|
|
|5.25, YM2608 (?), 15:52, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тогда где мне лучше скачать скомпилированный Chromium под Винду ???
|
|
|
|6.26, Аноним (16), 16:15, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скинь почту, сейчас пришлю архив. Запускай от имени администратора, предварительно вырубив антивирус.
|