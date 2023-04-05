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Релиз Chrome 112

05.04.2023 14:03

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 112. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 113 запланирован на 2 мая.

Основные изменения в Chrome 112:

  • Расширена функциональность интерфейса "Проверка безопасности" (Safety check), показывающего сводку о возможных проблемах с безопасностью, таких как использование скомпрометированных паролей, состояние проверки вредоносных сайтов (Safe Browsing), наличие неустановленных обновлений и выявление вредоносных дополнений. В новой версии реализован автоматический отзыв ранее предоставленных полномочий для давно не используемых сайтов, а также добавлены опции для отключения автоматического отзыва и возвращения отозванных полномочий.
  • Сайтам запрещена установка свойства document.domain для применения условий same-origin к ресурсам, загружаемым с разных поддоменов. При необходимости установки канала связи между поддоменами следует использовать функцию postMessage() или API Channel Messaging.
  • Прекращена поддержка выполнения специализированных web-приложений Chrome Apps на платформах Linux, macOS и Windows. Вместо Chrome Apps следует использовать обособленные web-приложения на базе технологии Progressive Web Apps (PWA) и стандартных Web API.
  • Во встроенном хранилище корневых сертификатов удостоверяющих центров (Chrome Root Store) включена обработка ограничений имён для корневых сертификатов (например, определённому корневому сертификату может быть разрешена генерация сертификатов только для отдельных доменов первого уровня). В Chrome 113 планируется переход на использование Chrome Root Store и встроенного механизма верификации сертификатов на платформах Android, Linux и ChromeOS (в Windows и macOS переход на Chrome Root Store был совершён ранее).
  • Для части пользователей предложен упрощённый интерфейс подключения учётной записи в Chrome.
  • Предоставлена возможность экспорта и создания резервных копий в архиваторе Google (Google Takeout) для данных, используемых при синхронизации разных экземпляров Chrome и имеющих типы AUTOFILL, PRIORITY_PREFERENCE, WEB_APP, DEVICE_INFO, TYPED_URL, ARC_PACKAGE, OS_PREFERENCE, OS_PRIORITY_PREFERENCE и PRINTER.
  • Страница авторизации дополнений на базе Web Auth Flow теперь показывается во вкладке, а не в отдельном окне, что позволяет видеть URL для защиты от фишинга. Новая реализация совместно использует общее состояние подключения для всех вкладок и сохраняет состояние после перезапуска.
  • Из Service Worker-ов браузерных дополнений разрешён доступ к API WebHID, предназначенному для низкоуровневого доступа к HID-устройствам (Human interface device, клавиатуры, мыши, геймпады, сенсорные панели) и организации работы без наличия в системе специфичных драйверов. Изменение внесено для обеспечения перевода на третью версию манифеста Chrome-дополнений, ранее обращавшихся к WebHID из фоновых страниц.
  • В CSS добавлена поддержка вложенных правил, определяемых при помощи селектора "nesting". Вложенные правила дают возможность сократить размер CSS-файла и избавиться от повторяющихся селекторов. 
    
   .nesting {
     color: hotpink;

     > .is {
       color: rebeccapurple;
   
       > .awesome {
         color: deeppink;
       }
     }
   }
  • Добавлено CSS-свойство animation-composition, позволяющее использовать композитные операции для одновременного применения нескольких анимаций, затрагивающих одно и тоже свойство.
  • Разрешена передача кнопки submit в конструктор FormData, что позволяет создавать объекты FormData с тем же набором данных, что и при отправке исходной формы после нажатия на кнопку.
  • В регулярные выражения с флагом "v" добавлена поддержка операций установки (set), строковых литералов, вложенных классов и свойств строк unicode, упрощающих создания регулярных выражений, охватывающих определённые Unicode-символы. Например, конструкция "/[\p{Script_Extensions=Greek}&&\p{Letter}]/v" позволяет охватить все греческие символы.
  • Обновлён алгоритм выбора начального фокуса для диалогов, созданных с использованием элемента <dialog>. Фокус ввода теперь устанавливается на элементах, связанных с вводом с клавиатуры, а не непосредственно на элементе <dialog>.
  • В WebView началось тестирование перевода заголовка X-Requested-With в разряд устаревших.
  • Добавлена экспериментальная (origin trial) поддержка подключения сборщиков мусора для WebAssembly.
  • В WebAssembly добавлена поддержка объектных кодов для прямой и косвенной хвостовой рекурсии (tail-call).
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлена поддержка вложенных CSS. Во вкладке Rendering добавлен режим эмуляции сниженной контрастности, позволяющий оценить как видят сайт люди со сниженной контрастной чувствительностью. В web-консоли реализовано выделение сообщений, связанных с условными точками останова и точками журналирования (logpoint). В панель для работы со стилями добавлены всплывающие подсказки с кратким описанием назначения CSS-свойств.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 16 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 14 премий на сумму 26.5 тысяч долларов США (по три премии $5000 и $1000, две премии $2000 и по одной премии в $1000 и $500). Размер 4 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 111
  3. OpenNews: Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: Выпуск Chrome OS 111
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58921-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:20, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Нормальный браузер стал ещё лучше. Ура.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:27, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальность браузера стала еще более ортогональным понятием
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:02, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ортогональным чему?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 15:11, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто ортогональным. Бывают же параллельные линии в виде котенка? Вот и понятия бывают ортогональными.
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:32, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы это на самом деле было так - не успокаивали бы себя этой мантрой с каждым релизом .
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 14:52, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты просто завидуешь что хоть кто-то использует нормальный браузер, а не ФФ.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 15:01, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы завидовал - пользовался бы хромым . С логикой проблемы ?
     
     
  • 5.12, Аноним (1), 15:07, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Назло всем ешь кактус? Ну продолжай.
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:34, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше FDE ?
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/developer/
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 14:53, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Шутишь? Чтобы быть лучше ФФ даже не нужно напрягаться даже Edge лучше ФФ, а это почти IE.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 15:38, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Edge - это скин для хрома, а IE был основан на Mosaic, т.е. между ними ничего общего
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:25, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Вложенные правила дают возможность сократить размер CSS-файла и избавиться от повторяющихся селекторов.

    А также поиметь кучу геморроя впоследствии, когда захочется что-то куда-то перенести или хотя бы просто понять, кто на ком стоит, но вы уже не помните.

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 14:26, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если ты не можешь разобраться в собственном проекта значит он уже завершен.  
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:41, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не можешь разобраться в собственном проекте, значит, ты неделю не заглядывал в его код.
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 15:09, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди годами используют SCSS, который создали в том числе и для вложенности. Тот же гном, например. Теперь наконец-то догадались сделать так нативно.
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 15:13, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще один гвоздь в крышку гроба SCSS.
     
  • 3.21, Аноним (2), 15:40, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты думаешь я откуда эти выводы делаю? Как раз оттуда.
     

  • 1.11, YM2608 (?), 15:05, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ребята, как думаете - можно ли доверять этому браузеру и что даёт этот гост при обычном сёрфинге?
    https://github.com/deemru/Chromium-Gost
     
     
  • 2.14, Аноним (1), 15:10, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только для спец применения. В обычном серфинге ничего не даёт. Если ты не знаешь зачем он тебе нужен он точно тебе не нужен инфа сотка.  
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 15:11, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую его только чтобы заходить в налоховую с токеном. Хромиум с прикрученным ГОСТ шифрованием, для обычного сёрфинга я бы не рекомендовал.
     
     
  • 3.19, YM2608 (?), 15:16, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какие-нибудь спецслужбы могут перехватывать трафик из-за этого госта?
     
     
  • 4.23, Аноним (16), 15:42, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    трафик перехватывает провайдер. В случае с нормальными алгоритмами, провайдер видит шум вместо осмысленных пакетов. В случае с алгоритмами от тащмайора провайдер тоже видит шум. Но он обязан этот шум хранить в течение полугода. Далее придет тащмайор и расшифрует, поскольку это его алгоритм, и он туда заранее заложил бэкдоры.
     
     
  • 5.25, YM2608 (?), 15:52, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда где мне лучше скачать скомпилированный Chromium под Винду ???
     
     
  • 6.26, Аноним (16), 16:15, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скинь почту, сейчас пришлю архив. Запускай от имени администратора, предварительно вырубив антивирус.
     
  • 2.18, Аноним (16), 15:16, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > алгоритмы от тащмайора
    > доверять

    /0

     
  • 2.24, Аноним (24), 15:51, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем, если можно юзать обычный Ungoogled chromium
     
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