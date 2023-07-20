Релиз Chrome 115

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|1.4, rvs2016 (ok), 14:38, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена поддержка добавления примечаний о сайте
И где эти примечания будут хранить? 🤔
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|1.5, Аноним (5), 14:39, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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браузер который в принципе не может работать на 32х системах - не бразуер. продвигатель контекстной рекламы от гугл вообщем.
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|3.12, Аноним (12), 14:58, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что луддиты сидят на 32 битных системах. Всегда ваш помощник двенадцатилетних экспертов.
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|2.27, YetAnotherOnanym (ok), 15:59, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хы... как будто когда оно поддерживало 32 бита, оно было чем-то другим, нежели продвигателем контекстной рекламы от Гугла.
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|4.46, Аноним (46), 16:48, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По-моему половина вебинсталеров От твикиров и до антивирусов содержат Чром.
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|1.6, Аноним (6), 14:40, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для централизованно управляемых конфигураций добавлена настройка ExtensionUnpublishedAvailability
Уже было в 114.
> В CSS-свойстве "display" разрешено указание одновременно нескольких ключевых слов.
Не нескольких, а двух: один для себя, другой для дочерних элементов.
____
Всегда ваш,
зануда.
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|2.8, rvs2016 (ok), 14:44, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> В CSS-свойстве "display" разрешено указание одновременно нескольких ключевых слов.
> Не нескольких, а двух: один для себя, другой для дочерних элементов.
> ____
> Всегда ваш,
> зануда.
Зануда не учёл вариант:
display: block none;
:o)
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|2.26, Аноним (26), 15:55, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ClientHello не проходит, все эти торы посылают пакеты в бесконечность. Раньше ESNI был спасением. CDN судя по логу присылает нерабочие записи опять же. Забавно, что это не штатное и не ожидаемое поведение для кучи софта. Для того же тора, он сходит с ума. Даже выставить реалистичные таймауты слишком сложно для современных разрабов.
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|1.11, Аноним (12), 14:56, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Фаерфоксу понадобится несколько световых лет только чтобы догнать хром сейчас.
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|2.24, Аноним (6), 15:46, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Смысл файрфокса не в этом. Ему не надо никого догонять. Нужно, чтоб он просто существовал и изображал из себя конкурента гуглу перед антимонопольной службой.
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|3.50, FF (?), 17:21, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно также, как и разноцветное коммьюнити изображало демократию и прочие выборы без выбора.
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|1.13, noc101 (ok), 15:04, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Я всё больше и больше хочу перейти на Edge
Вчера узнал, о крутой фишке, там есть Разделитель экрана.(позволяет на одном экране сразу показывать две страницы)
Я как-то на хром искал подобный функционал, из найденного рабочих вариантов не было.
И по скорости работы Edge побеждает походу.
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|2.22, AKR (ok), 15:41, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Посмотри ещё на Vivaldi и будет ещё больше фишек замечено.
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|2.48, Аноним (48), 16:57, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вчера узнал, о крутой фишке, там есть Разделитель экрана
вообще то давно есть Tile Tabs WE как под хром так и под firefox
и настроек много в отличии от того же вивальди...
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|1.14, Rev (?), 15:07, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> При помощи API Topics рекламная сеть может получить общие сведения об отдельных интересах без наличия информации о конкретной активности пользователя.
И отправить на свои серверы.
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|1.15, Анониссимус (?), 15:11, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Господи, как же хочется минималистичный браузер с нормальной поддержкой стандартов, но без всех этих боковых панелей, запоминания данных банковских карт, шоппинга и еще 100500 блоатваре-функций. Как же надоело это все. Я бы за такой браузер даже платил по 500 рублей каждый месяц.
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|3.36, Анониссимус (?), 16:10, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда я в последний раз пользовался Фаерфоксом, в нем тоже был какой-то шлак: Pocket, включенная по умолчанию телеметрия и т.д.
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|3.49, dannyD (?), 17:17, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>firefox esr ?
чисто теоретически, с многочасовой настройкой - да.
но проще либревольф и допилить напильником... много.
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|2.20, Аноним (20), 15:33, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В среде рабочего стола (СРС) Trinity TDE которая является форком KDE 3, есть браузер Konqueror.
СРС TDE очень напоминает по графическому интерфейсу пользователя (ГИП) Windows XP, а Konqueror соответственно напоминает Internet Explorer 6.
ТЗ взять ГИП/фронтэнд Konqueror TDE и присобачить к нему бекэнд/движок Хромиума. Тем самым получить браузер с классическим интерфейсом и современным движком.
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|3.23, Аноним (26), 15:45, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Konqueror уже много лет хромиум внутри. А выглядит он всё так же паршиво, если это самое важное. Никакой поддержки аддонов и прочего, конечно.
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|3.37, Анониссимус (?), 16:14, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, но нет. Я хочу современное вменяемое ПО, а не протухшее нечто, которое пилят 2 энтузиаста в свободное время.
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|2.31, Хромобой (?), 16:05, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так ставь не Firefox, а используй этот божественный браузер, где всё отключается, а не делается вид как в about:config.
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|2.39, Аноним (6), 16:19, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> без всех этих боковых панелей, запоминания данных банковских карт, шоппинга и еще 100500 блоатваре-функций
Палю годноту: отключаешь всю ненужную тебе фигню через /etc/chromium/policies/managed/default.json. Из недостатков -- когда появляется новая ненужная фигня, она по умолчанию включена, пока не вырубишь обратно. Оффтоп: reading list боковой панели оказалась бомбической фичей, хотя я тоже поначалу плевался. Позволяет не загаживать закладки чтивом "на потом".
> минималистичный браузер с нормальной поддержкой стандартов
Веб-стандарты, скомпилированные в один том, будут существенно превосходить по объему стандарт для POSIX, то есть для целых операционных систем. Поэтому либо минималистичный, либо с нормальной поддержкой стандартов. Выбирай.
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|3.47, Анониссимус (?), 16:49, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Годнота так себе. Если я отключу эти функции, килотонны ненужного кода никуда не денутся. И не передергивай мои слова, поддержка веб-стандартов это не про боковые панели и отправку образцов вирусов в Гугл.
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|3.51, dannyD (?), 17:22, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>всю ненужную тебе фигню через /etc/chromium/policies/managed/default.json
ой, а что у вас там?
у меня есть только /etc/chromium/ с одним филесом default и фсё...
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|1.28, Tlens (?), 16:02, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кто ставил, не отключили ещё там поиск картинки/по картинке в гугл, а не по идиотским линзам? Я то этот с*аный lens полностью отключаю в chrome://flags, но боязно обновляться.
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|1.29, YetAnotherOnanym (ok), 16:04, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> (Scroll-driven Animation), при помощи которой, например, можно создавать индикаторы для наглядного представления позиции на странице
Вот счастье-то! Сначала превратили нормальный скроллбар в ниточку которую невозможно ни увидеть, ни мышкой в неё попасть, а теперь будут создавать "индикаторы для наглядного представления позиции на странице".
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|3.40, Аноним (12), 16:25, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что реально идиотско так это твоя тема для опеннета. Откуда ты её взял? Это даже не фирменная темная тема.
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|4.43, Шишка (?), 16:30, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это дефолтная тёмная тема под Хром, спроси об этом MC, нытик.
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|1.42, DEF (?), 16:28, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда эти обнаглевшие корпорасты вернут поддержку JPEG XL?
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