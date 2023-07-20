The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Chrome 115

20.07.2023 14:00

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 115. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 116 запланирован на 15 августа.

Основные изменения в Chrome 115:

  • Расширены возможности боковой панели, которые включены для части пользователей и будут активированы для более широкой аудитории в следующем выпуске.
    • Реализован режим боковой панели, позволяющий уточнять сведения о содержимом с просматриваемой в данный момент страницы, например, можно отправлять поисковые запросы, просматривать ответы на связанные с текущей страницей вопросы и получать более детальные сведения о сайте (включается через chrome://flags/#side-search).
    • Добавлена возможность показа в боковой панели результатов поиска текста, выделенного на основной странице и отправленного в поисковую систему через нажатие "Найти в Google" в контекстном меню (chrome://flags/#search-web-in-side-panel).
    • Добавлена поддержка добавления примечаний о сайте. (chrome://flags/#user-notes-side-panel).
    • Появилась возможность показа в боковой панели содержимого страницы в режиме чтения, при котором отображается только значимый текст страницы, а все сопутствующие управляющие элементы, баннеры, меню, навигационные панели и прочие не связанные с контентом части страницы скрываются (chrome://flags/#read-anything). Для быстрой активации режима в контекстное меню, показываемое для выделенного фрагмента текста, добавлена ссылка "Открыть в режиме чтения".
  • Для небольшой части пользователей (около 1%), в системе которых для разрешения имён применяется DNS-сервер 9.9.9.9 (Quad9) или DNS-серверы провайдера Cox, включено по умолчанию шифрование DNS-трафика, используя DoH (DNS over HTTPS).
  • Для некоторых пользователей включён режим HTTPS-First, выполняющий автоматическое перенаправление HTTP-запросов на HTTPS. Если сайт недоступен по HTTPS производится откат на HTTP. На странице "chrome://settings/content/" в секции "Insecure Content" можно отключить данное поведение или настроить список исключений. Для принудительного включения проброса добавлен параметр "chrome://flags#https-upgrades". Автоматический проброс может приводить к проблемам на сайтах, на которых отдаваемое по HTTP и HTTPS содержимое отличается, например, когда включён, но не настроен HTTPS на сервере. Для того чтобы сохранить совместимость с подобными сайтами, но защитить систему от атак, откатывающих HTTPS на HTTP, режим HTTPS-First будет автоматически включаться только, если в истории посещений для текущего сайта зафиксированы прошлые обращения по HTTPS.
  • Для части пользователей включена поддержка механизма ECH (Encrypted Client Hello), который продолжает развитие ESNI (Encrypted Server Name Indication) и используется для шифрования информации о параметрах TLS-сеансов, таких как запрошенное доменное имя. Ключевое отличие ECH от ESNI в том, что в ECH вместо шифрования на уровне отдельных полей целиком шифруется всё TLS-сообщение ClientHello, что позволяет блокировать утечки через поля, которые не охватывает ESNI, например, поле PSK (Pre-Shared Key). ECH также использует DNS-запись HTTPSSVC вместо записи с типом TXT для передачи информации об открытом ключе и применяет для получения и шифрования ключа аутентифицированное сквозное шифрование на основе механизма HPKE (Hybrid Public Key Encryption). Для управления включением ECH можно использовать параметр "chrome://flags#encrypted-client-hello". На платформах Windows и Linux для работы ECH необходимо, чтобы была активна настройка "Secure DNS".
  • В диалог, запрашивающий предоставление полномочий для доступа сайта к данным о местоположении пользователя, камере или микрофону, добавлена возможность открытия доступа только один раз для текущего сеанса, без запоминания выбранного варианта. Для управления показом опции предоставлен параметр "chrome://flags#one-time-permission".
  • Для централизованно управляемых конфигураций добавлена настройка ExtensionUnpublishedAvailability, позволяющая блокировать работу дополнений, удалённых из каталога Chrome Web Store.
  • В TLS прекращена поддержка согласования соединений с серверами, использующими цифровые подписи на базе хэшей SHA1. Поддержка SHA1 в серверных сертификатах прекращена в 2017 году, клиентские сертификаты на базе SHA1 продолжают поддерживаться.
  • Продолжено переключение пользователей на JIT-компилятор Maglev, который нацелен на быструю генерацию высокопроизводительного машинного кода для активно используемого кода на JavaScript. Включение Maglev позволяет ускорить прохождение теста производительности Jetstream на 7.5%, а теста Speedometer на 5%.
  • Обеспечен показ информации о том сколько памяти удалось высвободить при вытеснении вкладки в режиме "Memory Saver". Режим Memory Saver даёт возможность значительно снизить потребление оперативной памяти за счёт освобождения памяти, занимаемой неактивными вкладками, что позволяет предоставить необходимые ресурсы для обработки просматриваемых в текущий момент сайтов в ситуациях, когда в системе параллельно выполняются другие приложения, интенсивно потребляющие память. При переходе к вытесненным из памяти неактивным вкладкам, их содержимое загружается автоматически. Режим включается в настройках "Производительность/ Экономия памяти". Дополнительно проводится тестирование эвристического режима вытеснения вкладок ("chrome://flags/#heuristic-memory-saver-mode"), учитывающего разные факторы для выбора вытесняемой вкладки.
  • Расширена поддержка анимации, привязанной к прокрутке контента (Scroll-driven Animation), при помощи которой, например, можно создавать индикаторы для наглядного представления позиции на странице или добавлять эффекты, меняющие содержимое при появлении в зоне видимости во время прокрутки. Для использования доступно два режима "ScrollTimeline" для привязки к позиции прокрутки относительно оси координат и "ViewTimeline" для привязки к относительному смещению отображения отдельных элементов содержимого в области прокрутки. По умолчанию при прикреплении анимации к элементу продолжает использоваться временная шкала "DocumentTimeline", использующая таймер, который начинает увеличиваться после загрузки страницы.
  • В рамках инициативы Privacy Sandbox реализована поддержка HTML-элемента "fencedframe". Новый элемент напоминает "iframe" и также позволяет встраивать стороннее содержимое на страницу. Отличия сводятся к ограничению взаимодействия встроенного содержимого с содержимым страницы на уровне DOM и атрибутов. Например, страница news.example, в которую при помощи fencedframe встроен блок с рекламой, загружаемый с сайта shoes.example, не может получить доступ к данным shoes.example, а в свою очередь код с сайта shoes.example не может получить данные, связанные с news.example.
  • Добавлен API Topics для определения категории интересов пользователя, которые можно использовать для выделения групп пользователей со сходными интересами без идентификации отдельных пользователей при помощи отслеживающих Cookie. Интересы вычисляются на основе активности пользователя в браузере и сохраняются на устройстве пользователя. При помощи API Topics рекламная сеть может получить общие сведения об отдельных интересах без наличия информации о конкретной активности пользователя.
  • Максимальный размер модуля WebAssembly, который может быть скомпилирован конструктором WebAssembly.Module() в основном потоке в синхронном режиме (может блокировать поток), увеличен до 8 МБ. Если размер модуля превышает 8 МБ в основном потоке конструктор может выполнять компиляцию только в асинхронном режиме с использованием метода WebAssembly.compile() или в синхронном режиме в отдельном worker-е. Ранее использовался лимит в 4 КБ, который изменён с учётом недавней оптимизации WebAssembly runtime и оценки производительности компиляции на смартфоне Google Pixel 1.
  • В WebGPU добавлена экспериментальная поддержка Direct3D 11 (--use-webgpu-adapter=d3d11), реализован API wgslLanguageFeatures для получения списка поддерживаемых в GPU расширений WGSL, добавлена возможность сброса вершинного буфера через указание значения null при вызове setVertexBuffer().
  • В CSS-свойстве "display" разрешено указание одновременно нескольких ключевых слов. Например, можно указывать "display: inline flex;", которое будет эквивалентно ранее доступному предопределённому сводному ключевому слову "inline-flex".
  • Добавлена возможность указания в CSS-запросах style() только имени свойства, без детализации значения, что приведёт к охвату всех значений, отличающихся от исходных. Например, теперь можно указывать "style(--my-property)" вместо "style(--my-property: initial)".
  • В режиме "origin trial" добавлена поддержка API Compute Pressure, позволяющего получить высокоуровневую информацию о текущем состоянии аппаратного обеспечения, например, в общих чертах можно получить сведения о создаваемой нагрузке на CPU (указываются уровни: минимальная нагрузка с включением энергосбережения; допустимая нагрузка, позволяющая без проблем запускать дополнительные задания; высокая нагрузка, но в предельно допустимых значениях и не мешающая работе системы; критическая нагрузка, близкая к исчерпанию ресурсов).
  • В режиме "origin trial" добавлены комментарии-подсказки, позволяющие прикрепить к функциям информацию о том, что они должны быть разобраны и скомпилированы в первую очередь.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлена эксперимнтальная поддержка инспектирования вложенных CSS grid (subgrid). Обеспечен вывод подсказки со значениями собственных CSS-свойств. Реализована подсветка синтаксиса CSS-файлов в форматах SASS, SCSS и LESS. Добавлена комбинация "Ctrl+клик мышью на номере строки в редакторе кода" для быстрой установки условных точек останова.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 20 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 11 премий на сумму 34 тысячи долларов США (две премии $7000, две премии $5000, четыре премии $2000 и две премии $1000).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 114
  3. OpenNews: Новый JIT-компилятор Maglev позволил поднять производительность Chrome
  4. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  5. OpenNews: В Chrome решено убрать индикатор замка из адресной строки
  6. OpenNews: В Chrome внесены значительные оптимизации производительности
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59470-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, rvs2016 (ok), 14:38, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка добавления примечаний о сайте

    И где эти примечания будут хранить? 🤔

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:46, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На центральных серверах гугл как и все
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 16:05, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо гугл за заботу обо мне!
     
  • 3.34, Аноним (34), 16:07, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за центральные?
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:39, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    браузер который в принципе не может работать на 32х системах - не бразуер. продвигатель контекстной рекламы от гугл вообщем.
     
     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 14:46, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    почему именно на тридцати двух?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:58, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что луддиты сидят на 32 битных системах. Всегда ваш помощник двенадцатилетних экспертов.
     
  • 2.19, Самый Лучший Гусь (?), 15:30, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему не на 16Х бит? Не всем нужно 32 бита.
     
  • 2.25, anonim_ (?), 15:52, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/c/chromium/chrom
     
  • 2.27, YetAnotherOnanym (ok), 15:59, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хы... как будто когда оно поддерживало 32 бита, оно было чем-то другим, нежели продвигателем контекстной рекламы от Гугла.
     
     
  • 3.30, Самый Лучший Гусь (?), 16:05, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всяком случае его не продвегают инсталяторы с пиратским софтом как яндекс браузер и оперу
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 16:48, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему половина вебинсталеров От твикиров и до антивирусов содержат Чром.
     
  • 2.44, Аноним (44), 16:37, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О каком браузере идёт речь? https://packages.debian.org/sid/i386/chromium/download
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:40, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для централизованно управляемых конфигураций добавлена настройка ExtensionUnpublishedAvailability

    Уже было в 114.

    > В CSS-свойстве "display" разрешено указание одновременно нескольких ключевых слов.

    Не нескольких, а двух: один для себя, другой для дочерних элементов.
    ____

    Всегда ваш,
    зануда.

     
     
  • 2.8, rvs2016 (ok), 14:44, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В CSS-свойстве "display" разрешено указание одновременно нескольких ключевых слов.
    > Не нескольких, а двух: один для себя, другой для дочерних элементов.
    > ____
    > Всегда ваш,
    > зануда.

    Зануда не учёл вариант:
    display: block none;
    :o)

     
     
  • 3.16, Аноним (6), 15:15, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > display: block none

    нету такого, есть просто display: none

    https://drafts.csswg.org/css-display/#display-value-summary

     

  • 1.7, Аноним (7), 14:41, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Работает ли ECH в России?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:55, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ClientHello не проходит, все эти торы посылают пакеты в бесконечность. Раньше ESNI был спасением. CDN судя по логу присылает нерабочие записи опять же. Забавно, что это не штатное и не ожидаемое поведение для кучи софта. Для того же тора, он сходит с ума. Даже выставить реалистичные таймауты слишком сложно для современных разрабов.
     

  • 1.11, Аноним (12), 14:56, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Фаерфоксу понадобится несколько световых лет только чтобы догнать хром сейчас.
     
     
  • 2.24, Аноним (6), 15:46, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Смысл файрфокса не в этом. Ему не надо никого догонять. Нужно, чтоб он просто существовал и изображал из себя конкурента гуглу перед антимонопольной службой.
     
     
  • 3.50, FF (?), 17:21, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно также, как и разноцветное коммьюнити изображало демократию и прочие выборы без выбора.
     

  • 1.13, noc101 (ok), 15:04, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Я всё больше и больше хочу перейти на Edge
    Вчера узнал, о крутой фишке, там есть Разделитель экрана.(позволяет на одном экране сразу показывать две страницы)
    Я как-то на хром искал подобный функционал, из найденного рабочих вариантов не было.
    И по скорости работы Edge побеждает походу.
     
     
  • 2.22, AKR (ok), 15:41, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Посмотри ещё на Vivaldi и будет ещё больше фишек замечено.
     
  • 2.48, Аноним (48), 16:57, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вчера узнал, о крутой фишке, там есть Разделитель экрана

    вообще то давно есть Tile Tabs WE как под хром так и под firefox
    и настроек много в отличии от того же вивальди...

     

  • 1.14, Rev (?), 15:07, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > При помощи API Topics рекламная сеть может получить общие сведения об отдельных интересах без наличия информации о конкретной активности пользователя.

    И отправить на свои серверы.

     
  • 1.15, Анониссимус (?), 15:11, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Господи, как же хочется минималистичный браузер с нормальной поддержкой стандартов, но без всех этих боковых панелей, запоминания данных банковских карт, шоппинга и еще 100500 блоатваре-функций. Как же надоело это все. Я бы за такой браузер даже платил по 500 рублей каждый месяц.
     
     
  • 2.17, Danil (??), 15:23, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    firefox esr ?
     
     
  • 3.36, Анониссимус (?), 16:10, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я в последний раз пользовался Фаерфоксом, в нем тоже был какой-то шлак: Pocket, включенная по умолчанию телеметрия и т.д.
     
  • 3.49, dannyD (?), 17:17, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>firefox esr ?

    чисто теоретически, с многочасовой настройкой - да.

    но проще либревольф и допилить напильником... много.

     
  • 2.18, Аноним (18), 15:27, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю со временем весь мир придет к файловому браузеру
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:33, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В среде рабочего стола (СРС) Trinity TDE которая является форком KDE 3, есть браузер Konqueror.
    СРС TDE очень напоминает по графическому интерфейсу пользователя (ГИП) Windows XP, а Konqueror соответственно напоминает Internet Explorer 6.
    ТЗ взять ГИП/фронтэнд Konqueror TDE и присобачить к нему бекэнд/движок Хромиума. Тем самым получить браузер с классическим интерфейсом и современным движком.
     
     
  • 3.23, Аноним (26), 15:45, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Konqueror уже много лет хромиум внутри. А выглядит он всё так же паршиво, если это самое важное. Никакой поддержки аддонов и прочего, конечно.
     
  • 3.37, Анониссимус (?), 16:14, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, но нет. Я хочу современное вменяемое ПО, а не протухшее нечто, которое пилят 2 энтузиаста в свободное время.
     
  • 2.31, Хромобой (?), 16:05, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так ставь не Firefox, а используй этот божественный браузер, где всё отключается, а не делается вид как в about:config.
     
  • 2.39, Аноним (6), 16:19, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без всех этих боковых панелей, запоминания данных банковских карт, шоппинга и еще 100500 блоатваре-функций

    Палю годноту: отключаешь всю ненужную тебе фигню через /etc/chromium/policies/managed/default.json. Из недостатков -- когда появляется новая ненужная фигня, она по умолчанию включена, пока не вырубишь обратно. Оффтоп: reading list боковой панели оказалась бомбической фичей, хотя я тоже поначалу плевался. Позволяет не загаживать закладки чтивом "на потом".

    > минималистичный браузер с нормальной поддержкой стандартов

    Веб-стандарты, скомпилированные в один том, будут существенно превосходить по объему стандарт для POSIX, то есть для целых операционных систем. Поэтому либо минималистичный, либо с нормальной поддержкой стандартов. Выбирай.

     
     
  • 3.47, Анониссимус (?), 16:49, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Годнота так себе. Если я отключу эти функции, килотонны ненужного кода никуда не денутся. И не передергивай мои слова, поддержка веб-стандартов это не про боковые панели и отправку образцов вирусов в Гугл.
     
  • 3.51, dannyD (?), 17:22, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>всю ненужную тебе фигню через /etc/chromium/policies/managed/default.json

    ой, а что у вас там?

    у меня есть только /etc/chromium/ с одним филесом default и фсё...

     
  • 3.52, Аноним (26), 17:27, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это кастомный ланчер в ряде помоек, в стоке не работает.
     

  • 1.21, Аноним (21), 15:40, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По аппаратному ускорению в линуксе есть подвижки?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:06, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один за другим бросают поддержку H264 -(
     
  • 2.41, Аноним (12), 16:27, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть только задвижки, таков путь.
     

  • 1.28, Tlens (?), 16:02, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кто ставил, не отключили ещё там поиск картинки/по картинке в гугл, а не по идиотским линзам? Я то этот с*аный lens полностью отключаю в chrome://flags, но боязно обновляться.
     
  • 1.29, YetAnotherOnanym (ok), 16:04, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > (Scroll-driven Animation), при помощи которой, например, можно создавать индикаторы для наглядного представления позиции на странице

    Вот счастье-то! Сначала превратили нормальный скроллбар в ниточку которую невозможно ни увидеть, ни мышкой в неё попасть, а теперь будут создавать "индикаторы для наглядного представления позиции на странице".

     
     
  • 2.35, Хромобой (?), 16:07, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Overlay Scrollbars = disable и не ной.
     
  • 2.38, Шишка (?), 16:15, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Путаешь с идиотским скроллбаром в firefox?
    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=727269eef38f1800732546588eb315ec
     
     
  • 3.40, Аноним (12), 16:25, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что реально идиотско так это твоя тема для опеннета. Откуда ты её взял? Это даже не фирменная темная тема.
     
     
  • 4.43, Шишка (?), 16:30, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это дефолтная тёмная тема под Хром, спроси об этом MC, нытик.
     
  • 4.45, Шишка (?), 16:45, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально, включил тёмную тему, ну это вообще звиздец, Auto Dark Mode for Web Contents естественно включён, так что вина opennet
    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=625b667f0ea649fc0263ed3f484d0641
     

  • 1.42, DEF (?), 16:28, 20/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда эти обнаглевшие корпорасты вернут поддержку JPEG XL?
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 17:36, 20/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро apple в safari включит, там и в chrome вернут.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру