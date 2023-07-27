Для Chrome развивают возможность предпросмотра ссылок во всплывающем окне

Разработчики Chrome приняли в кодовую базу движка Blink опцию для включения экспериментальной возможности "Link Preview", позволяющей отображать окно предпросмотра страницы, показываемое при наведении курсора на ссылку или удержания нажатия на ссылке.

Окно выводится поверх содержимого в форме, похожей на показ видео в режиме "картинка в картинке" и позволяет бегло оценить содержимое без его открытия в отдельном окне или вкладке. При необходимости более детального ознакомления с информацией предоставляется возможность переноса предпросматриваемого сайта в отдельную вкладку или в боковую панель.

Проект развивает Takashi Toyoshima, один из разработчиков механизма упреждающей отрисовки содержимого Prerender, который дополняет возможность упреждающей загрузки (preload) наиболее вероятных для перехода ссылок. Отличие сводятся к тому, что помимо загрузки страниц, их содержимое отрисовывается в буфере не дожидаясь действий пользователя, что позволяет обеспечить мгновенное отображение ресурса после клика. Prerender пока применяется только для упреждающей отрисовки содержимого рекомендаций в адресной строке Omnibox. Link Preview расширяет применение Prerender и позволяет использовать его не только для подготовки к мгновенному открытию новой страницы, но и для предпросмотра.

Реализация Link Preview находится на стадии экспериментального прототипа, доступного в виде патчей, пока не прошедших рецензирование и не включённых в репозитории проекта Chromium. Детали реализации также пока не утверждены и ещё продолжается обсуждение вопросов, связанных с обеспечением конфиденциальности и безопасности.

Для изоляции обработки содержимого со сторонних сайтов во время предпросмотра в контексте текущей вкладки предлагается использовать механизмы, уже применяемые в Prerender. Кроме того, разработчики рассматривают возможность открытия предпросмотра только после явного действия пользователя (например, удержания нажатия на ссылку) вместо реализованного в прототипе автоматического показа при наведении курсора. В настройки также намерены добавить опцию для запрета предпросмотра.

Для отображения предпросмотра предлагается использовать концепцию эфимерных окон (ephemeral window), основанную на уже применяемой в Chrome для Android системе эфимерных вкладок. Идея в том, что каждая вкладка может включать в себя изолированное и невидимое эфимерное окно, в котором размещаются вкладки предпросмотра. Если пользователь открывает предпросматриваемый сайт в новой вкладке, то вкладка предпросмотра отсоединяется от эфимерного окна и преобразуется в обычную вкладку, привязанную к основному окну браузера. Плюсом данного решения является то, что вся необходимая функциональность уже имеется в браузере и требуется только добавить новый тип окна.