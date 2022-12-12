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В Chrome предложены режимы экономии памяти и энергии. Отложено отключение второй версии манифеста

12.12.2022 20:09

Компания Google объявила о реализации в браузере Chrome режимов экономии потребления памяти и энергии (Memory Saver и Energy Saver), которые планируют довести до пользователей Chrome для Windows, macOS и ChromeOS в течение нескольких недель.

Режим экономии памяти позволяет значительно снизить потребление оперативной памяти за счёт освобождения памяти, занимаемой неактивными вкладками, что позволяет предоставить необходимые ресурсы для обработки просматриваемых в текущий момент сайтов в ситуациях, когда в системе параллельно выполняются другие приложения, интенсивно потребляющие память. При переходе к вытесненным из памяти неактивным вкладкам, их содержимое будет автоматически загружено. Имеется возможность ведения белого списка сайтов, для которых не будет применяться Memory Saver, независимо от активности связанных с ними вкладок.

Режим экономии энергопотребления нацелен на максимальное продление автономной работы устройства в условиях, когда заряд аккумулятора кончается, а поблизости отсутствует стационарные источники энергии для подзарядки. Режим активируется при снижении уровня заряда до 20% и производит ограничение выполнения фоновых работ и отключение визуальных эффектов для сайтов с анимацией и видео.

Кроме того, компания Google решила второй раз отложить ранее анонсированное прекращение действия второй версии манифеста Chrome, определяющего возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. В январе 2023 года в тестовых выпусках Chrome 112 (Canary, Dev, Beta) планировалось провести эксперимент по временному отключению поддержки второй версии манифеста, а полное прекращение поддержи было намечено на январь 2024 года. Январский эксперимент отменён из-за возникновением у web-разработчиков проблем при миграции service worker-ов, связанных с невозможностью доступа к DOM и ограничением времени выполнения worker-а при использовании третьей версии манифеста. Для решения проблем с доступом к DOM в Chrome 109 будет предложен API Offscreen Documents. Новые сроки проведения эксперимента и полного прекращения поддержки второй версии манифеста будут объявлены в марте 2023 года.

Также можно отметить, официальное удаление из Chrome кода для поддержки формата изображений JPEG-XL. О желании прекратить поддержку JPEG-XL было объявлено в октябре, а теперь намерение исполнено и код официально удалён. При этом одним из пользователей выставлено для рецензирования предложение отмены удаления кода с поддержкой JPEG-XL.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/products/c...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 108
  3. OpenNews: Mozilla начнёт принимать дополнения на базе третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome
  5. OpenNews: Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58311-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:55, 12/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    640 килобайт должно хватить всем!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:58, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    64 гигабайт :)
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:01, 12/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    "Google объявила о реализации в браузере Chrome режимов экономии потребления памяти и энергии... которые планируют довести до пользователей Chrome... в течение нескольких недель"

    А как насчёт того, чтобы после этого наконец сделать вкладки нормального размера, для людей, а не сраный постоянно истончающийся частокол?!

     
  • 1.4, Аноним (4), 21:11, 12/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Тем временем:

    >Reason for revert: To restore JXL Support after industry feedback.

    https://chromium-review.googlesource.com/c/chromium/src/+/4095497

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:36, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравый смысл восторжествовал? Ничего даже примерно аналогичного по качеству и эффективности сегодня не существует, даже если не брать в расчёт современный набор возможностей и только качество картинки в пересчёте на размер файла. Это относится и к лосси и к лосслесс. Хотя я посмотрел отзывы на похорониксе и люди просто не понимают что это и как использовать (да и как сравнивать, наверно).
     

  • 1.5, antontony91 (ok), 21:26, 12/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    лучший браузер после safari.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:30, 12/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >лучший

    https://www.mozilla.org/ru/firefox/all/#product-desktop-developer

     
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